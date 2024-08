10 AI-startups om in de gaten te houden in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Kunstmatige intelligentie (AI) verandert de manier waarop we werken. Taken die uren handmatig moesten worden uitgevoerd, kunnen nu met de snelheid van het licht worden uitgevoerd. ⚡

Nou ja, misschien niet zo snel, maar je begrijpt wat ik bedoel.

OpenAI, een AI-onderzoeksbedrijf, heeft voor opschudding gezorgd met ChatGPT en DALL-E, en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we geschreven content en afbeeldingen genereren. Maar er zijn andere startups die generatieve AI-technologieën gebruiken op verschillende gebieden en op creatieve manieren.

We hebben 10 van deze innovatieve AI-startups op een rijtje gezet, die elk unieke tools bieden om je manier van werken te veranderen. Van design tot financiën tot afvalrecycling, deze bedrijven gebruiken AI om voorspellende analyses eenvoudiger te maken, besluitvorming slimmer te maken . En u kunt workflows uitvoeren door ze eerst helemaal opnieuw te bouwen of door een van de vooraf gebouwde workflows van Adept aan te passen.

De beste eigenschappen van Adept

Gebruik de kant-en-klare workflows om acties uit te voeren zoals het controleren van de beschikbaarheid van campings, het vinden van financiële overzichten voor openbare bedrijven en het invullen van een marktonderzoek voor makelaars

Navigeer met gemak door de minimalistische workflow editor, zelfs als je een newbie bent

Workflows maken door stappen in natuurlijke taal op te sommen

Beperkingen

Er zijn maar een paar kant-en-klare workflows

Geautomatiseerde workflows werken niet altijd zoals verwacht

Het is nog niet publiekelijk beschikbaar, dus je moet je aanmelden voor de wachtlijst

Uitgebreide prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beschouwingen en beoordelingen

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

7. Verhuiswerken

via Verplaatsingswerken

Jongleren met tientallen zakelijke apps om informatie te openen en taken uit te voeren kost tijd en vertraagt de productiviteit van uw team. Maak kennis met Moveworks. Het is een spraakgestuurd AI-platform dat verbinding maakt met je bedrijfssystemen en je team helpt hun workflows te versnellen.

Moet je een kennisartikel vinden? Vrije tijd boeken? Een aanvraagformulier invullen? Of een wijzigingsverzoek goedkeuren? Vraag het Moveworks in gewone taal en Moveworks voert deze taken voor u uit. 💪

De beste functies van Moveworks

Toegang tot informatie en uitvoering van taken in meer dan 100 ondersteunde talen

Ontvang belangrijke meldingen over al uw bedrijfsapplicaties rechtstreeks in uw chat

Verspreid updates over specifieke afdelingen of uw hele bedrijf

Verbind Moveworks met meer dan 150 SaaS-apps zoals Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp en Slack

De beperkingen van Moveworks

Er is geen gratis plan of proefversie

Sommige gebruikers zeggen dat het supportteam soms traag reageert

Prijzen van Moveworks

Neem contact op voor prijzen

Waarderingen en beoordelingen van Moveworks

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. AlphaSense

via AlphaSense

Het uitvoeren van marktonderzoek kan erg overweldigend aanvoelen, vooral wanneer je zoekmachines moet afstruinen, in meerdere bronnen moet graven en gefragmenteerde informatie moet samenvoegen. AlphaSense is een technologiebedrijf dat dit probleem aanpakt.

Het is een marktintelligentie- en zoektool voor professionals in de zakelijke en financiële dienstverlening om diepgaand marktonderzoek te doen in een fractie van de tijd. Het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om u te helpen bij het ontdekken, samenvatten en extraheren van de relevante inzichten die u nodig hebt voor uw onderzoek.

AlphaSense beste eigenschappen

Ontvang dagelijks updates over bedrijven, onderwerpen en interessegebieden op je dashboard

Toegang tot meer dan 10.000 publieke en private bronnen, waaronder brokerrapporten, earnings en expert calls, en analistenrapporten

Ontdek gedetailleerde inzichten in publieke en private equity-bedrijven, waaronder hun financiering, IPO's, investeringen, overnames en waardering 📊

Filter uw zoekresultaten om alleen interne bedrijfsdocumenten, nieuws of gegevens van specifieke bronnen te tonen

AlphaSense-beperkingen

Er zijn beperkte native integraties

Het platform is een beetje traag met het updaten van het laatste marktnieuws en onderzoeksrapporten

Er is geen gratis plan en je moet je bedrijfsgegevens opgeven voor toegang tot een proefversie van twee weken

AlphaSense prijzen

Neem contact op voor prijzen

AlphaSense beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

9. Tome

via Tome

De AI-powered presentatiesoftware van Tome maakt het maken van dia's een fluitje van een cent. Begin met een sjabloon, of nog beter, beschrijf gewoon waar je presentatie over gaat en laat Tome een uniek diadeck voor je genereren, compleet met relevante tekst en afbeeldingen.

Als je niet tevreden bent met het resultaat, geen zorgen. Je kunt met Tome chatten om dingen te tweaken en aan te passen tot ze precies goed zijn. Bovendien kun je je dia's opleuken door thema's te veranderen, tabellen toe te voegen en inhoud te halen uit externe apps zoals Figma, Airtable, Twitter, YouTube en Miro.

De beste functies van Tome Now

Gebruik Tome in 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands en Italiaans

Zet documenten om in een presentatie met bijpassende afbeeldingen

Links naar je Tome-presentaties delen en bijhouden hoeveel mensen ze hebben bekeken

Teamleden uitnodigen en met hen samenwerken aan diadecks

Tome beperkingen

Tome heeft geen geavanceerde functies zoals dicteren, grafieken en animaties

Met het gratis plan kun je Tome-diavoorstellingen niet exporteren als PDF-bestanden

Tome prijzen

Gratis

Pro: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Tome beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

4.8/5 (2 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

10. AMP Robotics

via AMP Robotics

Tot nu toe hebben we het gehad over techbedrijven en AI-assistenten die eenvoudige alledaagse taken oplossen. Aan de andere kant gebruikt AMP Robotics de kracht van AI-technologie om iets groters aan te pakken: het recyclen van afval. De kern van AMP Robotics is hun AI-tool AMP Neuron, ontworpen om verschillende soorten recyclebare materialen in afvalstromen te identificeren.

AMP Neuron werkt met de vision tool en robotarmen van AMP Robotics. De computer vision tool neemt beelden van het afval, Neuron identificeert elk type materiaal en instrueert de robotarmen over hoe het afval te sorteren.

AMP Robotica beste eigenschappen

Optimaliseer de prestaties met een sneller en nauwkeuriger sorteersysteem

Genereert kostenbesparingen op lange termijn door de arbeidskosten te verlagen en de waarde van gesorteerde materialen te verhogen

Werk rechtstreeks samen met het AMP-team om ervoor te zorgen dat het product altijd optimaal functioneert

AMP Robotica beperkingen

Het inzetten van de AI-technologie van AMP Robotics vereist een grote initiële investering 💰

Regelmatig onderhoud en reparaties van de technologie kunnen de operationele kosten verhogen

AMP Robotics prijzen

Neem contact op voor prijzen

AMP Robotics beoordelingen

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

Andere AI-gereedschappen

Naast deze top AI-bedrijven die we hebben behandeld, zijn er tools zoals ClickUp die het vermelden waard zijn. Hoewel het geen AI-specifieke startup is, heeft het een aantal coole AI-functies die het beheren van projecten en taken

een stuk eenvoudiger.

Of je nu een team managet

of persoonlijke projecten organiseert, kan inzicht in de AI-mogelijkheden van ClickUp een waardevolle aanvulling zijn op uw toolset. Laten we eens wat beter kijken naar wat ClickUp biedt. 👀

ClickUp AI

is een AI-schrijfprogramma

dat je schrijfproces vlotter wil laten verlopen. Het genereert eerste concepten op basis van de prompts die je opgeeft. Maar als u geen zin hebt om zelf prompts te maken, kunt u een van de meer dan 100 rolgebaseerde prompts van ClickUp AI gebruiken om u te helpen.

Dus, laten we zeggen dat u in marketing zit, ClickUp's kant-en-klare prompts maken het gemakkelijk om blogtitels en posts, promotionele e-mails, evenementplannen en nog veel meer te genereren. Naast het genereren van inhoud, kun je het gebruiken om schrijffouten te corrigeren, toon aan te passen, lange teksten samen te vatten en zelfs om ze om te zetten in taken.

Met de robuuste projectbeheerfuncties van ClickUp kunt u deze taken eenvoudig beheren, ongeacht of u in de bouw werkt

, gezondheidszorg, of juridische diensten

. Wijs taken toe aan teamleden, stel prioriteitsniveaus in en voeg deadlines toe. En als u deze stappen niet elke keer wilt uitvoeren, kunt u ClickUp automatiseringen instellen om dat voor u te doen ... easy peasy!

De beste functies van ClickUp

ClickUp verbinden met meer dan 1.000 apps van derden

Visualiseer de voortgang van uw taken en de werklast van uw team met grafieken 📈

Communiceer met uw team via de ingebouwde chat en taakcommentaren met tekst, audio en schermopnames

Werk in realtime samen aan ideeën en documenten met ClickUp whiteboards en ClickUp Docs

Begin met het beheren van uw projecten met een van de 1.000+ sjablonen

ClickUp beperkingen

Het gratis plan beperkt de toegang tot ClickUp AI

Sommige functies van de web- en desktopversie zijn niet beschikbaar op mobiel

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

De kracht van AI binnen handbereik

Door gebruik te maken van de kracht van deze AI-gebaseerde oplossingen kunt u taken stroomlijnen, meer bereiken in minder tijd en gegevensgestuurde beslissingen nemen die u dichter bij uw doelen brengen.

Als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing om je persoonlijke en teamproductiviteit een boost te geven, kijk dan eens naar ClickUp. Met zijn AI-gestuurde projectbeheerplatform is het zoveel makkelijker en leuker om je persoonlijke en teamtaken onder controle te houden. Meld u aan voor een gratis ClickUp account

en ervaar uit eerste hand hoe AI een revolutie teweeg kan brengen in uw manier van werken. 🦾