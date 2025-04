Monday vs. HubSpot: Welke CRM is het beste in 2025?

Als er één tool is waar uw verkoopteams niet omheen kunnen, dan is het wel software voor het beheren van klantrelaties (CRM), en daar is een goede reden voor.

Zonder een CRM-systeem beheren uw verkoopteams klantcommunicatie, leadinformatie en verkoopactiviteiten waarschijnlijk op verouderde spreadsheets en meerdere onsamenhangende tools.

Dit betekent dat verkoopmedewerkers vast komen te zitten in een eindeloze lus van handmatige invoer van gegevens, naast de tijd die het kost om door spreadsheets te navigeren om de exacte informatie te vinden die nodig is om potentiële leads te bereiken.

Gelukkig is er geen tekort aan CRM-oplossingen op de markt, of je nu een groeiende verkooporganisatie bent of een onderneming, een snelle Google-zoekopdracht leert je dat.

In deze blog bespreken we twee populaire concurrenten op het gebied van CRM, Monday vs. HubSpot, om je te helpen er een te kiezen die mogelijk aan de behoeften van jouw bedrijf voldoet. We delen ook een bonustool die de beperkingen van Monday CRM en HubSpot overwint. 🏆

Wat is Monday CRM?

Monday CRM is een verkooppakket ontwikkeld door Monday.com. Het wordt gebruikt door bedrijven van elke grootte in verschillende sectoren, zoals vastgoed, software en IT-diensten, consumentengoederen en gezondheidszorg.

via Maandag CRM Een voordeel van Monday CRM is dat het in hoge mate aanpasbaar is. Door de installatie zonder code kunt u het platform aanpassen aan uw verkoopprocessen en workflows. Het verbetert de zichtbaarheid in verkoopprocessen en biedt ingebouwde samenwerkingstools om teamwerk bij verkoopactiviteiten en klantinteracties mogelijk te maken.

Functies van Monday CRM

Hier vindt u een kort overzicht van de functies van Monday CRM en hoe ze u kunnen helpen bij het beheren van uw verkooppijplijn en het optimaliseren van de teamprestaties.

Deze functie helpt bij het centraal beheren van contactgegevens zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere belangrijke details. Teams van verkopers hebben tijdens het benaderen van contactpersonen snel toegang tot de meest recente informatie.

via Maandag CRM Monday CRM biedt een eenvoudige visuele interface met segmentatie- en filteropties waarmee u specifieke leads en contactpersonen kunt vinden voor zeer gerichte marketing. Bovendien kunt u Monday CRM aanpassen aan uw verkoopcyclus. Bewerk de verschillende fasen van een deal door kolommen toe te voegen of te verwijderen, zodat ze het beste passen bij uw pipeline managementproces.

💡Pro Tip: Gebruik tools voor client-samenwerking om uw onboarding papierwerk, projectverzoeken, deliverables en feedback op één plaats te beheren.

Functie #2: Lead vastleggen

De leadgeneratie formulieren van Monday CRM maken het vastleggen en beheren van leadinformatie eenvoudig. Gebruik deze formulieren op uw website, pagina's van sociale media en webinars om contactgegevens vast te leggen, waarna de CRM-database deze automatisch opslaat. Voeg het logo van uw bedrijf toe, verander de kleuren en kies welke velden u wilt opnemen in uw formulieren om de informatie vast te leggen die voor u het belangrijkst is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Monday-CRM-Sales-Lead-Form.png Formulier voor verkoopleads in CRM voor maandag /%img/

Functie #3: Monday AI

Met de AI functie van Monday kun je formules maken om rapportage te vereenvoudigen. Maak bijvoorbeeld formules om de totale omzet te berekenen of om conversiepercentages in verschillende fases bij te houden.

Functie #4: Dashboards

Met de dashboards van Monday kun je verkoopprocessen stroomlijnen en een overzicht op hoog niveau krijgen van essentiële verkoopgegevens in één enkele layout. U kunt ook uw budgetten, voortgang van deals en team prestaties bijhouden met behulp van dashboards. Monday CRM biedt meerdere widgets om uw dashboards aan te passen en te bepalen hoe u de gegevens wilt weergeven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Dashboards-in-Monday-CRM.png Dashboards in Monday CRM /$$$img/

Prijzen van Monday CRM

Free forever

Basis : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Standaard : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Pro : $33/maand per gebruiker

: $33/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is HubSpot?

HubSpot Sales Hub is een tool voor het beheren van klantrelaties, ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven om hun klantinteracties eenvoudig te beheren. Het biedt een gecentraliseerd en gebruiksvriendelijk platform waar je contactgegevens kunt opslaan en beheren, klantinteracties kunt bijhouden en je verkooppijplijn kunt visualiseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-19.png HubSpot Dashboard /$$$img/

HubSpot functies

HubSpot biedt functies die wrijving uit verkoopprocessen verwijderen en je verkoopmedewerkers helpen efficiënter te werken. Laten we ze eens grondig verkennen.

Functie #1: Pijplijnbeheer

Het CRM-platform van HubSpot geeft je een overzicht van je hele cyclus. Je ziet in welke fase elke deal zich bevindt en welke acties nodig zijn om de deal verder te brengen.

via HubSpot Je kunt je verkooppijplijn aanpassen door deal fases toe te voegen, te verwijderen of te bewerken met behulp van HubSpot's drag-and-drop interface. Dit betekent dat je de verkooppijplijn kunt aanpassen aan de manier waarop jouw bedrijf leads beheert en deals sluit.

💡Pro Tip: Verbeter je client communicatie strategie door meetbare doelen te definiëren, al in een vroeg stadium verwachtingen in te stellen en actief te luisteren.

Functie #2: Inzichten in de business

De zakelijke inzichten van HubSpot helpen je om snel informatie over prospects te vinden. Het CRM heeft een database van meer dan 20 miljoen bedrijven. Dus als je het zakelijke e-mailadres van een prospect hebt, zal HubSpot automatisch alle andere relevante details invullen, zoals de grootte van het bedrijf, de branche, de omzet en nog veel meer.

Functie #4: Software voor dashboards en rapportage

HubSpot biedt een gecentraliseerde locatie waar je al je belangrijke gegevens kunt weergeven. Het maakt het mogelijk om aangepaste dashboards en uitgebreide rapporten aan te maken om verkoopteams te helpen inzicht te krijgen in de sleutelgegevens.

Multifunctionele teams kunnen marketing- en verkoopprocessen met elkaar verbinden om een uitgebreide weergave van de campagneprestaties te krijgen. HubSpot's integraties met meer dan 1.000 tools maken gegevensoverdracht tussen databronnen foutloos en zorgen ervoor dat je verkoopteams op tijd gegevens hebben om meer deals te sluiten.

Met de geavanceerde functies die zijn ontworpen om de groei van clients te versnellen en uw pijplijn te beheren, ClickUp CRM biedt alles wat u nodig hebt om uw verkoopactiviteiten uit te breiden.

Met functies zoals aanpasbare weergaven kunt u relaties met klanten visualiseren, de levenslange waarde van klanten bewaken en de gemiddelde grootte van deals bijhouden op één locatie.

ClickUp vergemakkelijkt naadloze samenwerking en heeft zelfs vooraf ingebouwde automatisering om je te helpen bij het maken, toewijzen en beheren van taken voor elke fase van je verkooppijplijn. Dit maakt het een van de beste HubSpot vs. ClickUp. Monday CRM alternatieven zou je moeten overwegen.

De innovatieve geesten binnen onze organisatie streven er altijd naar om beter te zijn en zoeken voortdurend naar manieren waarop we nog een minuut of een uur, of soms zelfs een hele dag kunnen besparen. ClickUp loste veel problemen voor ons op die we, terugkijkend, probeerden op te lossen met onschaalbare tools zoals Excel-tabellen en Word-documenten._

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Hier gaan we dieper in op wat ClickUp de ultieme CRM-oplossing maakt voor uw verkoopteams.

ClickUp's One Up #1: Prestatiedashboards

Ontsluit diepgaande inzichten in klantinteracties en leadactiviteiten met behulp van ClickUp Dashboards . Met behulp van een aangepast dashboard kunt u sleutelgegevens visualiseren, zoals bruto verkoopopbrengsten, maandelijkse inkomsten en verkopen per categorie. Dit is superhandig wanneer u uw verkoopproces wilt optimaliseren en de omzetgroei wilt verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-431.png ClickUp CRM Dashboards: hubspot vs Monday /$$$img/

Uitgebreide CRM rapportages maken met ClickUp Dashboards

U kunt ook verschillende klantsegmenten in uw database monitoren en het inkomstenpotentieel en upsell-mogelijkheden voorspellen. Analyseer klantsegmenten om inzicht te krijgen in risicoklanten en neem proactieve maatregelen om churn te voorkomen.

ClickUp's One Up #2: Projectmanagement voor verkoop Software voor projectmanagement voor de verkoop ClickUp biedt lead bijhouden, geautomatiseerde invoer van gegevens en Taakbeheer op één plek. Aangepaste verkoopgerichte sjablonen en weergaven helpen teams de verkooptrechter te visualiseren en accounts van klanten te beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Analysts-CRM-Template.png ClickUp Software voor projectmanagement: hubspot vs Monday /%img/

Gebruik het ClickUp Analisten CRM sjabloon om klantgegevens te organiseren en beheren en het verkoopproces te visualiseren

ClickUp CRM sjabloon

Bijvoorbeeld, ClickUp's CRM sjabloon is een functierijk framework voor het bouwen van aanpasbare pijplijnen voor uw verkoopproces. Gebruik aangepaste statussen om fases van deals aan te duiden, zoals Gesloten gewonnen, Verloren, Voorstel, enz. Op deze manier kunt u eenvoudig de voortgang van een lead in verschillende fasen van het verkoopproces bijhouden.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png ClickUp CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Taken maken en toewijzen voor verschillende activiteiten, zoals e-mails opvolgen, vergaderingen plannen of voorstellen voorbereiden

De voortgang van leads door verschillende fasen van de verkoopcyclus bijhouden en de waarschijnlijkheid van gesloten deals voorspellen

In realtime inzicht krijgen in sleutelcijfers voor verkoop, zoals customer lifetime value, gemiddelde grootte van deals en prestaties van teams

Verkoopdoelen voor je team instellen en bijhouden hoe je team deze doelen bereikt

Bonus: Als uw verkoopteam voor uitdagingen staat, zoals een gebrek aan zichtbaarheid in het verkooptraject van een prospect of het structureren van de verkooppijplijn, overweeg dan het gebruik van sjablonen voor verkooppijplijnen om hun werk gemakkelijker te maken.

Je kunt ook ClickUp Automatiseringen om tijd te besparen en repetitieve Taken in uw verkoopproces te automatiseren. Kies uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen of stel uw eigen automatisering samen met de ClickUp automation builder. Automatiseer e-mailverzendingen in specifieke fasen van de verkoopcyclus, plus trigger statusupdates telkens wanneer een taak wordt gestart, goedgekeurd of Voltooid.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-59.gif ClickUp Automatisering: hubspot vs maandag /$$$img/

Gebruik ClickUp Automation om je teams het drukke werk uit handen te nemen

ClickUp's One Up #3: Intelligente AI

ClickUp's neurale AI-netwerk- ClickUp Brein is alles wat u nodig hebt om uw verkoopteams te helpen productiever te worden.

U kunt elke werkgerelateerde vraag aan ClickUp Brain stellen en het zal uw documenten, projecten en Taken sorteren om de meest relevante inzichten naar boven te halen. Dit maakt het veel gemakkelijker voor u om de verkoopinformatie te vinden die u nodig hebt en voorkomt dat u ontelbare uren door uw werkruimte hoeft te bladeren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/AI-Overzicht-GIF.gif ClickUp Brain: hubspot vs maandag /$$$img/

Genereer e-mail antwoorden, maak rapporten en vat aantekeningen van vergaderingen samen met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan ook e-mailsjablonen, uitgaande marketingcampagnes en verkooprapporten ontwerpen. Uw verkoopmedewerkers hoeven zich dus geen zorgen meer te maken over het creëren van content voor hun outreach.

Sleutelfactoren om te overwegen wanneer het kiezen van een CRM voor uw business :

Identificeer de meest urgente pijnpunten: Verliest u het bijhouden van deals? Of hebt u moeite om deals te sluiten? Of is er te veel ongeorganiseerde informatie in uw verkooptraject?

Meningen van eindgebruikers: Voer enquêtes uit en vraag feedback van de primaire teams die het gaan gebruiken

Integratie: Zorg ervoor dat het integreert met je tech stack om datasilo's te vermijden

ClickUp Prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 extra per werkruimte per maand

Ontsluit uw productiviteit met ClickUp

HubSpot's CRM is een goede optie voor teams die zich richten op de integratie van hun verkoop- en marketinginspanningen. Het kan echter te duur blijken voor teams die vooral CRM-mogelijkheden nodig hebben.

Monday CRM is een goede optie om te overwegen als je je zorgen maakt over de prijs en basisfuncties voor verkoopbeheer nodig hebt. Het heeft echter zijn beperkingen die de werkstroom van teams aan het eind van de dag kunnen belemmeren.

ClickUp combineert het beste van twee werelden in de strijd tussen Hubspot vs. Monday. ClickUp CRM biedt verschillende functies om leads en relaties met klanten te beheren. Functies zoals aanpasbare dashboards, automatisering, taaktoewijzingen, een ingebouwde AI-schrijver en kant-en-klare sjablonen kunnen je helpen je verkooppijplijn te beheren en relaties met klanten in één oogopslag te zien. Meld je aan voor een gratis proefversie om te zien hoe ClickUp uw verkoopproductiviteit versterkt.