Hoe leg je jobhoppen uit in een sollicitatiegesprek?

Vroeger hadden onze ouders en grootouders één gouden regel: zoek een bedrijf, beloof loyaliteit en blijf daar voor altijd in ruil voor veiligheid en stabiliteit.

Verhuizen van de ene baan naar de andere werd vaak weergegeven als een rode vlag voor werkgevers.

Sinds het begin van de jaren 2020 is jobhoppen echter veel meer geaccepteerd en wordt het zelfs gezien als een manier voor individuen (vooral die in Gen Z) om nieuwe kansen te verkennen en hun carrière te laten groeien.

Maar hier is de echte vraag: kunnen deze mensen door sollicitatiegesprekken heen komen en al die snelle baanwisselingen uitleggen zonder wenkbrauwen op te trekken?

In dit artikel delen we een aantal goede tips over hoe je het jobhoppen in een sollicitatiegesprek kunt uitleggen. Laten we ervoor zorgen dat je klaar bent om een geweldige eerste indruk achter te laten bij die aanwervende manager!

Wat is jobhoppen?

Bij jobhopping verander je vaak van baan, vaak om de twee jaar of minder.

Deze trend heeft een vlucht genomen onder de huidige beroepsbevolking, met 86% van de ondervraagden in een Hays-enquête op LinkedIn die vinden dat het prima is om een positie binnen 18 maanden te verlaten, meer dan de helft van hen heeft het zelf gedaan!

Is jobhoppen echt zo slecht?

Hoewel managers misschien nog steeds op hun hoede zijn voor een cv vol korte dienstverbanden, heeft jobhoppen zo zijn voordelen. Zo kun je nieuwe leermogelijkheden ontdekken, meer verdienen of een bedrijfscultuur vinden die beter bij je past.

Natuurlijk kunnen sommige werkgevers zich afvragen of het vaak veranderen van baan betekent dat je niet de kans hebt gehad om verschillende uitdagingen aan te gaan of projecten volledig uit te voeren.

Er is altijd een kans dat een aanwervingsmanager zich zorgen maakt dat hij het rekruterings- en opleidingsproces sneller moet herhalen dan hij zou willen als hij een bekende jobhopper in dienst neemt.

Maar laten we eerlijk zijn: die voordelen maken het de moeite waard om af en toe van baan te veranderen.

Steeds meer werkgevers begrijpen waarom werknemers van baan veranderen in sectoren zoals de technische industrie, waar de mentaliteit van "een baan voor het leven" al lang niet meer bestaat. En deze mentaliteit wordt steeds meer geaccepteerd in verschillende velden.

Waarom van baan veranderen

Voordat je je begint voor te bereiden op dat komende sollicitatiegesprek, is het handig om te begrijpen waarom jobhoppen zo vaak voorkomt.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste motivatoren achter deze frequente verhuizingen.

1. Carrièregroei: Op zoek naar betere kansen of een hoger salaris

Volgens een rapport van de Federal Reserve Bank of Atlanta, bijna de helft van de jobhoppers in 2022 zag dat hun loon de inflatie overtrof. Daarentegen kreeg minder dan de helft van degenen die bij dezelfde werkgever bleven loonsverhogingen die gelijke tred hielden met de stijgende kosten.

Om het in perspectief te plaatsen: bijna één op de vier Gen Z-baanbrekers zag zijn inkomen in vijf jaar met $50.000 stijgen.

Het gaat bij jobhopping echter niet alleen om loon.

Voor velen is het een manier om carrière te maken en verschillende ervaringen op te doen.

Door van de ene rol naar de andere en van het ene bedrijf naar het andere te gaan, kunnen mensen nieuwe uitdagingen aangaan, hun vaardigheden uitbreiden en sneller stijgen op de bedrijfsladder.

2. Industriële dynamiek: Kortlopende contracten of gig-werk in sectoren zoals technologie of marketing

Weet je waarom onze vroegere generaties waarschijnlijk hun hele leven maar voor één bedrijf werkten? Loyaliteit.

Hard werken en toewijding betekende dat je waarschijnlijk beloond, gepromoveerd en verzorgd werd.

Maar dat is nu in de meeste scenario's niet meer het geval.

Sinds januari 2023 hebben maar liefst 949 techbedrijven meer dan 200.000 werknemers ontslagen .

Massale ontslagen en werk op afstand hebben het jobhoppen aangewakkerd. De pandemie heeft ook de prioriteiten van werknemers verschoven - ze willen als individuen worden gezien en niet alleen als productiviteitsmachines.

De opkomst van gig-werk en kortetermijncontracten, vooral in de tech- en marketingsector, biedt werknemers ook flexibiliteit 36% van de Amerikaanse beroepsbevolking neemt deel aan gig-rollen en 39% van de volwassenen werkt als freelancer.

3. Persoonlijke redenen: Verhuizingen, familieverantwoordelijkheden of het vinden van de juiste fit

Of het nu gaat om een verhuizing, familieverantwoordelijkheden of het vinden van een bedrijf dat bij u past, persoonlijke doelen werknemers die op zoek zijn naar rollen die beter aansluiten bij hun levensstijl en waarden. Volgens Deloitte zou bijna de helft van de Gen Z-werknemers een potentiële werkgever afwijzen als deze niet overeenkomt met hun persoonlijke waarden, en een aanzienlijk deel zou overwegen weg te gaan als hun huidige baan geen prioriteit geeft aan sociale problemen.

4. Vaardigheden verbeteren: Van baan veranderen om nieuwe vaardigheden of ervaringen op te doen

Wist u dat meer dan de helft van de wereldwijde beroepsbevolking het risico loopt zijn baan te verliezen omdat ze nieuwe vaardigheden niet bijhouden?

Zo belangrijk is het ontwikkelen van vaardigheden.

A McKinsey onderzoek ontdekte dat een gebrek aan loopbaanontwikkeling een van de belangrijkste redenen is waarom mensen hun baan opzeggen.

En het gaat niet alleen om de behoefte aan nieuwe vaardigheden - het gaat ook om het vinden van de juiste begeleiding.

Als je van baan verandert om nieuwe vaardigheden op te doen en ervaringen op te doen die in lijn liggen met je carrièredoelen, dan is dat een waardevol verhaal om te delen in je volgende sollicitatiegesprek.

Veelvoorkomende zorgen van werkgevers over het veranderen van baan

Ondanks alle voordelen die het jobhoppen met zich meebrengt, is het geen geheim dat sommige werkgevers hun wenkbrauwen fronsen bij je cv als ze zien dat je meerdere keren snel van baan bent gewisseld.

Laten we eens kijken waarom ze er zo over denken en hoe je dit kunt aanpakken.

Bezorgdheid #1: Stabiliteit en toewijding

Als managers zien dat iemand vaak van baan verandert, vragen ze zich misschien af of u wel lang genoeg blijft om een blijvende impact te hebben. De angst is dat jobhoppers de stabiliteit van het team kunnen verstoren en het bedrijf al na korte tijd verlaten.

Jobhoppen kan het ook moeilijker maken om langdurige relaties op te bouwen met collega's en managers. Zonder deze verbindingen kan het een zware strijd worden om vooruit te komen binnen het bedrijf.

Maar hier is het goede nieuws: met de juiste aanpak kun je waardevolle vaardigheden opdoen, je carrière een boost geven en zelfs onderhandelen over een hoger salaris.

Als je kunt laten zien dat je in het verleden van baan bent gewisseld en dat dit strategische en groeigerichte beslissingen waren, kun je deze veelvoorkomende zorgen omzetten in een positief verhaal. Benadruk de vaardigheden die je hebt opgedaan en je vermogen om je snel aan te passen aan nieuwe omgevingen.

Bezorgdheid #2: Kosten van aanwerving en training

Dit is de belangrijkste reden waarom HR's huiverig zijn voor jobhoppers: de kosten om nieuwe mensen aan te werven en op te leiden.

Er is geen universele formule voor het berekenen van de aanwervingskosten voor alle posities en bedrijfstakken, maar het aannemen van een nieuwe werknemer kan soms meer kosten dan het jaarsalaris.

Denk er maar eens over na: je hebt de HR-kosten, de uren die worden besteed aan het interviewen van kandidaten en dan is er nog de opleidingsperiode, waarin de productiviteit laag is terwijl de nieuwe medewerker op stoom komt.

De ROI van een nieuwe medewerker verbetert echter naarmate hij langer blijft. Een investering van $40.000 in een salesprofessional die de komende vijf jaar miljoenen omzet gaat genereren? Dat is een mooie deal.

Maar als diezelfde $40.000 wordt uitgegeven aan iemand die al na acht maanden vertrekt, ziet de ROI er plotseling armzalig uit.

Positief kaderen van jobhoppen in sollicitatiegesprekken

Nu we het hebben gehad over de meest voorkomende redenen om van baan te veranderen, gaan we het hebben over hoe je het veranderen van baan aanpakt tijdens die belangrijke sollicitatiegesprekken.

Hier zijn enkele strategieën om je te helpen een positieve draai aan je carrièrepad te geven.

Benadruk de voordelen van diverse ervaring

Het zit zo: je werkgevers hechten waarschijnlijk net zoveel waarde aan professionele ontwikkeling als jij.

Ga daar dus van uit en beschouw je overstap naar een andere baan als een reeks strategische stappen om je carrière te laten groeien.

Deel verhalen van momenten waarop je nieuwe uitdagingen aanging of verantwoordelijkheden op je nam buiten je officiële rol. Laat zien hoe je aanpassingsvermogen je heeft geholpen om met verschillende Taken om te gaan en je tot een veelzijdige kandidaat heeft gemaakt.

En vergeet niet te vermelden welke professionele cursussen of certificeringen je hebt Voltooid. Hieruit blijkt je toewijding om voortdurend te leren.

Maak duidelijk dat je niet zomaar het schip inspringt - je kiest bewust voor rollen die aansluiten bij je carrièredoelen en persoonlijke groei.

Baanveranderingen afstemmen op carrièregroei

Een van de best bewaarde geheimen voor succes bij het zoeken naar een baan?

Focus op wat je hebt, niet op wat je 'mist'

Misschien heb je in je werk minder lang verschillende banen gehad, maar wat denk je? Je hebt een indrukwekkende set vaardigheden opgebouwd die verschillende rollen overspant!

Als je je ervaringen bespreekt, benadruk dan de vaardigheden die je hebt opgedaan. Benadruk vervolgens hoe deze vaardigheden hebben bijgedragen aan je professionele groei.

Benadruk bijvoorbeeld je aanpassingsvermogen, je vaardigheid om snel te leren en hoe het afwisselen van rollen je tot een veelzijdige kandidaat heeft gemaakt die bijna alles aankan.

Bouw voort op dit thema in je sollicitatiegesprekken en sollicitatiebrieven door specifieke voorbeelden te geven van wanneer het nemen van risico's of het uitproberen van nieuwe dingen heeft geleid tot je groei.

Leg uit waarom je vrijwillig of onvrijwillig van baan verandert

Het is essentieel om het verschil te begrijpen tussen vrijwillige en onvrijwillige veranderingen van baan.

Het overbrengen ervan is nog belangrijker.

Niet alle verhuizingen zijn vrijwillig en het is belangrijk om je situatie duidelijk te maken aan potentiële werkgevers.

Vrijwillige veranderingen zijn veranderingen die je zelf initieert, bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar nieuwe uitdagingen, een betere carrièregroei of gewoon omdat ze beter passen bij je persoonlijke doelen.

Misschien heb je een rol gevonden die je de kans biedt om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij je loopbaantraject, of misschien heb je de kans gegrepen om een hoger salaris te verdienen.

Onvrijwillige veranderingen zijn veranderingen waar je geen invloed op hebt. Ontslagen, bedrijfssluitingen en zelfs contractrollen die volgens plan aflopen, vallen allemaal in deze categorie.

Veel mensen veranderen van baan door externe factoren zoals massaontslagen of inkrimping. Als je deze situaties uitlegt, kun je ze zien als waardevolle leerervaringen die je hebben geholpen om je carrièrepad te bepalen.

Als je bijvoorbeeld bent ontslagen, vertel dan hoe je die tijd hebt gebruikt om je doelen te heroverwegen en nieuwe vaardigheden op te doen.

Houd vast aan uw waarden op het werk

Millennials en Gen Zers weten waar ze voor staan en ze willen dat die waarden centraal staan in hun dagelijkse werk.

Met tools als Blind en Fishbowl is het makkelijker dan ooit om bedrijven ter verantwoording te roepen.

Deze anonieme platforms zijn de plek bij uitstek voor ongefilterde roddels over de werkplek, waar mensen de grote vragen stellen: "Hoeveel verdien jij?"; "Moet ik aandelen nemen in plaats van loonsverhoging?"; "Geeft ons bedrijf eigenlijk wel om ons?"

Dus als je van baan bent gewisseld bij bedrijven die niet overeenkwamen met je kernwaarden, deel dat dan met potentiële werkgevers op een manier die je toewijding aan transparantie en integriteit benadrukt.

En als een aanwervende manager je eerlijkheid niet op prijs stelt - vooral als het om serieuze problemen gaat - zie dat dan als een rode vlag.

Bereid je sollicitatiegesprek voor met ClickUp

Je zou kunnen denken dat alleen het lezen van deze strategieën je zal voorbereiden op je sollicitatiegesprek, maar laten we realistisch zijn - dat kan gemakkelijk leiden tot een ongemakkelijke stilte in het gesprek.

De ideale manier om u voor te bereiden is om deze strategieën te oefenen met een uitgebreide tool voor productiviteit en Taakbeheer zoals ClickUp .

Hier zijn enkele goede manieren om u voor te bereiden op uw interview met ClickUp,

Plan voorbereidingstijd met ClickUp Herinneringen

De eerste stap is tijd vrijmaken voor uw voorbereiding.

Gebruik ClickUp om herinneringen in te stellen voor nagespeelde interviewsessies, onderzoek of gewoon om die alomtegenwoordige "Vertel me over een tijd..."-vragen te oefenen.

Met geplande herinneringen kunt u ervoor zorgen dat u consequent uw vaardigheden aanscherpt en gefocust blijft.

/

plan regelmatig schijninterviewsessies met vrienden, collega's of professionals met behulp van terugkerende ClickUp Reminders_

Houd de voortgang bij met ClickUp Checklists

ClickUp maakt het u gemakkelijk om alles wat u nodig hebt te organiseren.

Stel een checklist in voor de vaardigheden en ervaringen die u in uw sollicitatiegesprek wilt benadrukken.

Houd uw voortgang bij met een ClickUp Lijst -Maak een checklist "Projectmanagementvaardigheden" met items als Risicomanagement en Communicatie met belanghebbenden en vink ze af terwijl je oefent.

organiseer uw voorbereiding op een projectmanagement interview door een ClickUp lijst te maken_

Vereenvoudig uw onderzoek met ClickUp Brain ClickUp Brein is uw go-to tool voor het onderzoeken van bedrijven en vacatures.

Plak een functieomschrijving in ClickUp Brain en laat de AI-assistent deze samenvatten om de sleutelvaardigheden, kwalificaties, arbeidsgeschiedenis en ervaringen bij vorige werkgevers te identificeren die u tijdens uw sollicitatiegesprek moet benadrukken. U kunt het ook gebruiken om achtergronden van bedrijven te onderzoeken, inzicht te krijgen in trends in de sector en specifieke functievereisten te bekijken.

ClickUp Brain kan u zelfs helpen bij het brainstormen over mogelijke sollicitatievragen voor een nieuwe baan. Typ onderwerpen als "leiderschapsuitdagingen" in en er worden vragen voorgesteld die bij de rol passen.

/

Laat ClickUp Brain vacatures samenvatten en u helpen de perfecte match te vinden

Uw antwoorden op interviews perfectioneren

Voor lastige gedragsvragen kan ClickUp Brain u helpen bij het brainstormen en verfijnen van uw antwoorden.

Als u zich zorgen maakt over specifieke termen of concepten, kan ClickUp Brain u ook helpen bij het begrijpen van vakjargon en het voorbereiden van antwoorden op technische vragen, zodat u vloeiend kunt spreken over elk onderwerp.

Vragen formuleren en afstemmen op de bedrijfscultuur

Vraag je je af wat je je gesprekspartner moet vragen?

ClickUp Brain kan u helpen om inzichtelijke, open vragen te formuleren op basis van de waarden en cultuur van het bedrijf.

Door deze vragen van tevoren te oefenen, kunt u oprechte rente tonen en een gedenkwaardige indruk maken.

Oefen aangepaste persoonlijkheidsinterviewvragen met ClickUp Brain

Beheer uw sollicitaties met ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-438.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ziet het zoeken naar een baan er ingewikkeld uit en weet je niet zeker waar je moet beginnen? ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan vereenvoudigt het proces door u een handige ruimte te geven om alles te organiseren wat u nodig hebt om uw sollicitatie- en interviewvoorbereiding te perfectioneren.

Met deze sjabloon kunt u vacatures uit verschillende bronnen vastleggen en ze op één centrale plaats beheren, zodat u een duidelijk overzicht van uw opties krijgt. Het biedt ook een functie voor het bijhouden van gesprekken met recruiters en aanwervende managers.

U kunt beginnen met het organiseren van uw zoekproces naar een baan in slechts een paar klikken met aangepaste weergaven, zoals de prioritaire sollicitaties, de lijst met bedrijven en de fase van de sollicitatie. U kunt een volledig actieplan opstellen voor elke vacature waarop u solliciteert, inclusief het indienen van sollicitaties, het plannen van sollicitatiegesprekken, het onderzoeken van het bedrijf en het opvolgen van contacten.

Door je te helpen de deadlines in de gaten te houden, zorg je ervoor dat je geen belangrijke Taken mist of vergeet op te volgen.

/

Tips voor het aanpakken van jobhoppen tijdens het sollicitatiegesprek

Hier zijn enkele tips om eventuele zorgen over het veranderen van baan om te zetten in een verhaal over doelgerichte carrièregroei.

Tip #1: Wees eerlijk en zelfverzekerd

In plaats van om je werkgeschiedenis heen te draaien, moet je zelfverzekerd je keuzes maken.

Als u uw carrièremoves recht voor z'n raap aanpakt, laat u zien dat u zelfbewust bent en niet bang bent om de reis die u hierheen heeft gebracht te bespreken.

Het geeft de hiring manager ook de kans om je andere kwaliteiten te zien en je ervaringen bij je vorige banen te begrijpen.

Tip #2: Toon betrokkenheid op lange termijn

Als werkgevers vragen, "Waar zie je jezelf over vijf jaar?", willen ze weten of je van plan bent om te blijven of dat je al overweegt om de volgende stap te zetten.

Het is het perfecte moment om te laten zien dat je niet alleen aan de korte termijn denkt.

Je zou iets kunnen zeggen als:

"Sinds ik deze rol voor het eerst zag, ben ik enthousiast om aan de slag te gaan en mijn vaardigheden aan je team toe te voegen. I'm looking forward to using my customer service chops to win over clients and help the company grow. Later wil ik graag extra verantwoordelijkheden op me nemen, misschien zelfs nieuwkomers trainen of een team leiden. Over vijf jaar hoop ik een titel als projectmanager te hebben of iets wat net zo cool is!"

Door je doelen te verbinden met de toekomst van het bedrijf, laat je zien dat je er meer in ziet dan een snelle pitstop. Je bent hier om een impact te hebben en met het team mee te groeien.

Tip #3: Focus op de toekomst

praat over hoe deze rol in je levensplan past

Werkgevers willen weten of u deze baan beschouwt als onderdeel van uw carrièredoelen. Leg uw visie voor de komende jaren uit, maar met een knipoog naar hoe zij daar ook baat bij hebben.

Vermeld hoe enthousiast je bent om nieuwe uitdagingen aan te gaan en het team een extra duwtje in de rug te geven.

Voorbeelden van hoe je vragen over het veranderen van baan beantwoordt

Hieronder staan voorbeelden van hoe je zelfverzekerd antwoord kunt geven op lastige vragen over het veranderen van baan en hoe je kunt laten zien dat elke stap onderdeel was van een groter, doelbewust abonnement op je carrière.

Voorbeeldantwoorden gebaseerd op verschillende scenario's

1. Op carrièregroei gericht antwoord

Als u vaak van baan bent veranderd om nieuwe leermogelijkheden na te streven, kunt u dit zien als een toewijding aan professionele groei.

Dit is hoe je zou kunnen antwoorden:

"In elk van mijn vorige rollen heb ik nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen en ervaringen kunnen opdoen die aansluiten bij mijn doelen. Ik ben van positie veranderd als ik het gevoel had dat ik had geleerd wat ik nodig had en als ik een kans zag om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In mijn laatste baan richtte ik me bijvoorbeeld op projectmanagement, een gebied dat ik nog niet eerder had verkend. Nu ben ik klaar om al deze vaardigheden samen te brengen en bij te dragen aan een rol die groei biedt en een kans om op lange termijn impact te hebben. Deze positie past daar perfect bij."

2. Familie of persoonlijke redenen

Als je van baan bent veranderd vanwege verhuizing of persoonlijke omstandigheden, kun je het beste je aanpassingsvermogen benadrukken en je richten op je toewijding aan je carrière:

"Ik ben in de loop der jaren een paar keer van baan veranderd vanwege familieomstandigheden en verhuizingen, maar elke verhuizing heeft me geleerd hoe ik me snel kan aanpassen en het beste uit nieuwe situaties kan halen. Toen ik bijvoorbeeld verhuisde, kreeg ik de kans om met een compleet nieuw team te werken, wat mijn professionele netwerk en mijn vaardigheden verbreedde . Nu ik gesetteld ben en me richt op mijn carrièredoelen op de lange termijn, ben ik enthousiast om een rol te vinden waarin ik kan meegroeien met het bedrijf en een zinvolle bijdrage kan leveren op de lange termijn."

Wat te vermijden bij het uitleggen van jobhoppen

Als het over jobhopping gaat, is het belangrijk om een paar veelgemaakte fouten te vermijden.

Ten eerste: scheld niet over je vorige werkgevers! Zelfs als je laatste baan geen droombaan was, moet je het netjes houden.

Als je negatief praat over rollen in het verleden, kom je onprofessioneel over en niemand wil iemand in dienst nemen die hem of haar later de huid vol scheldt.

Laat jezelf ook niet besluiteloos overkomen of alsof je van de ene baan op de andere bent overgestapt. In plaats daarvan moet je elke stap zien als een doordachte keuze die je hebt gemaakt om te groeien en te leren.

Je wilt overkomen als iemand die weet wat hij wil, niet als iemand die van baan naar baan springt omdat hij niet kan beslissen.

Naar uw volgende baan hoppen met ClickUp

De Griekse filosoof Heraclitus zei wijselijk: "Verandering is de enige constante in het leven."

Als u van baan bent veranderd, zit daar een reden achter en de beste manier om in toekomstige sollicitatiegesprekken te slagen is om die reden duidelijk en zelfverzekerd uit te leggen.

ClickUp kan dit proces aanzienlijk vergemakkelijken. Het houdt alles georganiseerd en beheersbaar, hoe complex uw zoektocht naar een baan ook voelt.

Met tools zoals ClickUp Brain kunt u uw onderzoek stroomlijnen door functiebeschrijvingen samen te vatten en inzicht te krijgen in bedrijven en trends in de sector.

Bovendien zijn de sjablonen van ClickUp ideaal voor het bijhouden van sollicitaties, het beheren van contacten en het bijhouden van deadlines - allemaal vanaf één handig platform.

Met aanpasbare herinneringen en checklists helpt ClickUp u om voorbereid te blijven, of u nu een proefinterview voorbereidt of uw lijst met vaardigheden bijwerkt.

Neem de leiding over uw zoektocht naar een baan meld u aan voor ClickUp vandaag nog!