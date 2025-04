20 beste tools voor automatisering 2025 | ClickUp

Er was een tijd dat handmatig testen de norm was. Het was een vervelend en tijdrovend proces dat vaak leidde tot fouten en vertragingen.

Softwareontwikkeling en parallelle testuitvoeringsprocessen zijn in de loop der jaren echter voortdurend geëvolueerd.

Een van de belangrijkste transformaties waarvan ik getuige ben geweest, is de opkomst van tools voor automatisering bij het testen. Het is fascinerend hoe een automatiseringstool het testproces kan stroomlijnen en de algehele kwaliteit van onze producten kan verbeteren.

In deze blog hebben het onderzoeksteam van ClickUp en ik de top 20 tools voor automatiseringstesten samengevoegd op basis van hun prestaties, gebruiksvriendelijkheid en brede acceptatie.📝

**Wat moet je zoeken in tools voor automatiseringstesten?

Bij het kiezen van de juiste tools voor automatiseringstesten zijn er een aantal sleutel factoren waar je rekening mee moet houden:

Gebruiksgemak: Goede tools voor automatiseringstesten moeten intuïtief en gemakkelijk te leren zijn. Als automatiseringstesten nieuw voor je is, wil je niet uren bezig zijn om uit te vinden hoe je de tool moet gebruiken. Zoek naar tools met een gebruikersvriendelijke interface en duidelijke documentatie

Goede tools voor automatiseringstesten moeten intuïtief en gemakkelijk te leren zijn. Als automatiseringstesten nieuw voor je is, wil je niet uren bezig zijn om uit te vinden hoe je de tool moet gebruiken. Zoek naar tools met een gebruikersvriendelijke interface en duidelijke documentatie Compatibiliteit: Tools voor automatiseringstesten moeten compatibel zijn met je ontwikkelomgeving en testframeworks. Dit bespaart u tijd en moeite bij de instelling van een testinfrastructuur

Tools voor automatiseringstesten moeten compatibel zijn met je ontwikkelomgeving en testframeworks. Dit bespaart u tijd en moeite bij de instelling van een testinfrastructuur Rijke functieset: Verschillende tools voor automatiseringstesten bieden verschillende functies, dus het is belangrijk om er een te kiezen die tegemoet komt aan uw specifieke testbehoeften. Zoek voor testefficiëntie naar functies als browseroverschrijdend testen, parallel testen, mobiel testen, prestatietesten, visuele regressietesten en API-testen

Verschillende tools voor automatiseringstesten bieden verschillende functies, dus het is belangrijk om er een te kiezen die tegemoet komt aan uw specifieke testbehoeften. Zoek voor testefficiëntie naar functies als browseroverschrijdend testen, parallel testen, mobiel testen, prestatietesten, visuele regressietesten en API-testen Schaalbaarheid: Naarmate uw software groeit, groeit ook uw testbehoefte. Zoek naar tools voor automatisering die met uw project mee kunnen schalen en grootschalige testsuites aankunnen

Naarmate uw software groeit, groeit ook uw testbehoefte. Zoek naar tools voor automatisering die met uw project mee kunnen schalen en grootschalige testsuites aankunnen Integratiemogelijkheden: Goede tools voor geautomatiseerd testen moeten naadloos integreren met andere tools in uw ontwikkelingsecosysteem, zoals servers voor continue integratie (CI) en systemen voor het bijhouden van defecten

Goede tools voor geautomatiseerd testen moeten naadloos integreren met andere tools in uw ontwikkelingsecosysteem, zoals servers voor continue integratie (CI) en systemen voor het bijhouden van defecten Ondersteuning en community: Een sterke ondersteuningscommunity kan van onschatbare waarde zijn als u problemen ondervindt of hulp nodig hebt bij specifieke use cases. Zoek naar tools voor automatiseringstesten met actieve forums en klantenservice

Een sterke ondersteuningscommunity kan van onschatbare waarde zijn als u problemen ondervindt of hulp nodig hebt bij specifieke use cases. Zoek naar tools voor automatiseringstesten met actieve forums en klantenservice Kosten: Hoewel kosten een belangrijke factor zijn, is het niet de enige die je in overweging moet nemen. Kijk naar de waarde van de tools voor automatiseringstesten versus de kosten

Ik heb ontdekt dat tools voor automatiseringstesten de sleutel zijn tot het verbeteren van de softwarekwaliteit en het versnellen van de ontwikkeling.

Er zijn zoveel tools voor automatisering beschikbaar dat het overweldigend kan zijn om de juiste te kiezen. Laten we eens kijken wat er allemaal is om je testproces te verbeteren! 👇

1. ClickUp (Beste voor automatiseringstest projectmanagement en bug bijhouden)

Taken slepen en neerzetten tussen kolommen om hun status weer te geven met ClickUp-taakbordweergave

De ClickUp Board Weergave is een belangrijk onderdeel van agile projectmanagementmethoden. Hiermee kunt u uw testwerkstroom visualiseren door taken te slepen en neer te zetten tussen fasen zoals 'To Be Tested', 'In uitvoering' en 'Passed/Failed'

Deze installatie biedt een duidelijk overzicht van de status van elke taak, waardoor het eenvoudig is om knelpunten te identificeren en effectief prioriteiten te stellen voor werklasten. Bovendien verbetert de sleep-en neerzetfunctie in Board View ook de gebruikerservaring, waardoor teamleden taken naadloos van de ene fase naar de andere kunnen verplaatsen naarmate ze vorderen.

Het beste deel? Met Board View kunnen details van taken worden geïntegreerd, inclusief toegewezen personen, deadlines en opmerkingen.

Een gecentraliseerde aanpak van taakbeheer helpt teams om de communicatielijnen open te houden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang en eventuele uitdagingen tijdens het testen. Dat is nog niet alles. ClickUp voor Software Teams fungeert als het brein van uw continue testproces. Het is geweldig voor het bijhouden en beheren van bugs. U kunt gemakkelijk gedetailleerde bugrapporten maken, ze toewijzen aan ontwikkelaars en hun voortgang bijhouden tijdens de ontwikkelingscyclus.

Bovendien kunt u met de aanpasbare workflows het proces voor het bijhouden van bugs aanpassen aan de specifieke behoeften van uw team. ClickUp biedt ook een verscheidenheid aan sjablonen die kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften op het gebied van automatiseringstesten.

ClickUp Bug & Issue Tracking Template

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Beheer bugs en problemen op een gecentraliseerde locatie met het ClickUp Bug & Issue Tracking Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&_gl=1\*qalwp5\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen biedt een kant-en-klaar framework om de zichtbaarheid en samenwerking tussen testteams te verbeteren, zodat u de complexiteit van het oplossen van bugs efficiënt kunt beheren.

De aangepaste intake formulieren voor software teams zorgen ervoor dat bugs naadloos kunnen worden verzonden en dat alle noodzakelijke details van tevoren worden vastgelegd.

Dit sjabloon verbetert de cross-functionele samenwerking door teams samen te brengen op een gecentraliseerd platform, zodat iedereen op de hoogte is van de status van bugs en problemen. Naarmate de communicatie tussen teams verbetert, wordt de productlevering sneller en efficiënter, wat leidt tot een hogere algehele kwaliteit.

Sjabloon voor testbeheer ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Beheer uw volledige testproces met het ClickUp Testmanagement sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&_gl=1\*1pmf4nb\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor testbeheer maakt uw testproces soepel en georganiseerd. Het geeft je een eenvoudige manier om elk onderdeel van je testtraject te abonneren, bij te houden en te evalueren, met testscenario's, edge cases en runs op één plek.

Je hebt een duidelijke weergave van de voortgang, waardoor problemen en resultaten in één oogopslag te zien zijn. De visuele layout helpt je om alles in de gaten te houden en snel beslissingen te nemen wanneer dat nodig is. Bovendien maakt het sjabloon het je team gemakkelijk om samen te werken, zodat iedereen op de hoogte blijft van bugs, problemen en functieverzoeken.

Het beheren van testschema's en het bijhouden van resultaten in de loop van de tijd gaat moeiteloos. Met dit sjabloon blijft u op de hoogte van feedback van gebruikers en testresultaten, wat de sleutel is tot het verbeteren van uw processen.

Bovendien is de ClickUp sjabloon voor testrapportage helpt bij het maken van rapporten om testresultaten samen te vatten, bugs te identificeren en inzichten te verschaffen voor toekomstige iteraties. Verder is er het sjabloon voor ClickUp testgevallen een gestructureerd raamwerk voor het schetsen van individuele testcases, inclusief gedetailleerde stappen, verwachte resultaten en slagen/zakken-criteria.

De beste functies van ClickUp

Uitgebreid projectmanagement: ClickUp's robuuste taskmanagement mogelijkheden stellen u in staat om alle aspecten van uw automatiseringstestprojecten te organiseren en bij te houden, van het aanmaken van testcases tot het bijhouden van bugs

ClickUp's robuuste taskmanagement mogelijkheden stellen u in staat om alle aspecten van uw automatiseringstestprojecten te organiseren en bij te houden, van het aanmaken van testcases tot het bijhouden van bugs Krachtige automatiseringsregels: Automatiseer terugkerende taken, zoals het toewijzen van bugs aan ontwikkelaars of het bijwerken van statussen van Taken, om tijd te besparen en fouten te verminderen

Automatiseer terugkerende taken, zoals het toewijzen van bugs aan ontwikkelaars of het bijwerken van statussen van Taken, om tijd te besparen en fouten te verminderen Naadloze integraties: Integreer ClickUp met populaire testtools en CI/CD-pijplijnen om uw workflow te stroomlijnen en te zorgen voor consistente gegevens

Integreer ClickUp met populaire testtools en CI/CD-pijplijnen om uw workflow te stroomlijnen en te zorgen voor consistente gegevens Aanpasbare workflows: Creëer aangepaste workflows om ClickUp aan te passen aan uw specifieke testprocessen en teamvereisten

Creëer aangepaste workflows om ClickUp aan te passen aan uw specifieke testprocessen en teamvereisten Uitgebreide rapportage en analyses: Genereer gedetailleerde rapporten over de voortgang van het testen en de prestaties van uw team om datagestuurde beslissingen te nemen

Genereer gedetailleerde rapporten over de voortgang van het testen en de prestaties van uw team om datagestuurde beslissingen te nemen Functies voor samenwerking: Werk effectief samen met de leden van uw team met functies zoals opmerkingen, vermeldingen en updates in realtime

Beperkingen van ClickUp

Aanpassingsopties kunnen een beetje overweldigend zijn voor degenen die niet bekend zijn met tools voor projectmanagement

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Selenium (Beste voor veelzijdigheid en brede browser ondersteuning)

Via: Testmo Selenium is een van de top moderne QA testtools vandaag. Het is een krachtige, open-source toolkit die essentieel is geworden voor het automatiseren van webapplicaties in verschillende browsers en platforms.

De veelzijdigheid van de tool en de uitgebreide ondersteuning door de community hebben het ideaal gemaakt voor ontwikkelaars en testers wereldwijd. Er is ook een extensie voor de browser, 'Selenium IDE', waarmee browserinteracties kunnen worden opgenomen en afgespeeld.

Selenium beste functies

Zorg voor cross-browser compatibiliteit door gebruik te maken van de ondersteuning van de tool voor een breed bereik aan browsers

Kies de programmeertaal van je voorkeur met bindings beschikbaar voor verschillende talen

Voer testcases parallel uit op meerdere machines en browsers om de tijd voor het uitvoeren van tests te verkorten

Breid je testmogelijkheden uit door bibliotheken en frameworks van derden te integreren voor extra functies

Selenium limieten

Beperkte functies en een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden

Er is een steile leercurve voor beginners

Prijzen voorelenium

Gratis te downloaden

Selenium beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Cypress (Beste voor een snel en betrouwbaar testraamwerk voor webapplicaties)

Via: Cypress Cypress is een modern JavaScript-gebaseerd end-to-end testraamwerk dat aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen vanwege zijn eenvoud, snelheid en ontwikkelaarsvriendelijke aanpak. In tegenstelling tot traditionele testframeworks draait Cypress direct in de browser, wat een meer intuïtieve en efficiënte testervaring oplevert.

De beste functies van Cypress

Tests herladen en de browser automatisch updaten als u code wijzigt om een snelle feedbackloop te creëren

Elimineer de noodzaak voor expliciete wachttijden door het systeem automatisch te laten wachten tot commando's en asserties klaar zijn, waardoor de test minder flakiness heeft

Schermafbeeldingen en video's van mislukte tests vastleggen om problemen snel te identificeren en te debuggen

Inspecteer netwerkverkeer en onderschep verzoeken om API's en webservices efficiënt te testen

Cypress beperkingen

Sommige gebruikers vonden kleine bugs in het framework

Mist ingebouwde ondersteuning voor het testen van mobiele applicaties

Prijzen van Cypress

Gratis proefversie voor 14 dagen

Teams: $75/maand

$75/maand Business: $300/maand

$300/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Cypress beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Je kunt softwarereleases automatiseren met behulp van tools voor continue inzet die veranderingen in code automatisch uitrollen naar productie. Dit verwijdert handmatige stappen en vermindert vertragingen, wat zorgt voor een sneller en efficiënter release proces.

4. BrowserStack Automate (het beste voor cross-browser en cross-platform testen)

Via: BrowserStack BrowserStack Automate is een cloud-gebaseerd testplatform. Het biedt toegang tot een breed bereik van echte apparaten en browsers, zodat u webapplicaties kunt testen in verschillende configuraties en omgevingen.

Het platform ondersteunt meerdere testframeworks, waardoor het eenvoudig te integreren is met uw bestaande workflow. Bovendien kunt u met de realtime debugging-functies problemen snel opsporen en oplossen, waardoor de algehele kwaliteit van uw webapplicaties verbetert.

BrowserStack Automatisering beste functies

Test op echte apparaten, waaronder smartphones, tablets en desktops, om compatibiliteit en prestaties op verschillende platforms te garanderen

Valideer uw webapplicaties op verschillende browsers om cross-browser compatibiliteit te garanderen

Simuleer tests vanaf verschillende geografische locaties om de juiste functie en prestaties in verschillende regio's te controleren

Tests parallel uitvoeren op meerdere apparaten en browsers om de uitvoeringstijd van tests aanzienlijk te verkorten

BrowserStack Automatisering beperkingen

Tests kunnen zich onvoorspelbaar gedragen, vastlopen in loops of zichtbaarheid van elementen niet kunnen vinden

De snelheid kan variëren, waardoor tests te snel of te langzaam worden uitgevoerd, wat de betrouwbaarheid beïnvloedt

Prijzen vanrowserStack Automatisering

Webtesten

Desktop: $169/parallelle test/maand

$169/parallelle test/maand Desktop & Mobile: $249/parallelle test/maand

$249/parallelle test/maand Desktop & Mobile Pro: $299/parallelle test/maand

$299/parallelle test/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

App Automatisering

Cloud: $249/parallel test/maand

$249/parallel test/maand Cloud Pro: $299/parallelle test/maand

$299/parallelle test/maand Cloud Observability Pro: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop Enterprise: Aangepaste prijzen

BrowserStack Automatisering beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Puppeteer (het beste voor headless testen en automatiseringstaken)

Via: YouTube Puppeteer is een Node.js bibliotheek die een API op hoog niveau biedt voor het besturen van headless Chrome of Chromium. Het is een krachtig hulpmiddel voor het automatiseren van webtaken en het testen van webapplicaties.

Bovendien blinkt Puppeteer uit in web scraping, waardoor gebruikers efficiënt gegevens van websites kunnen halen. Dankzij de mogelijkheid om dynamische content te renderen, kan Puppeteer informatie uit toepassingen met één pagina (SPA's) halen waar traditionele scrapingmethoden moeite mee hebben.

De beste functies van Puppeteer

Chrome uitvoeren in headless modus om Taken te automatiseren zonder een goede browser interface

Schermafbeeldingen van webpagina's over de volledige pagina maken, inclusief elementen buiten de viewport voor uitgebreide zichtbaarheid

PDF-documenten genereren van webpagina's met aanpasbare opties voor opmaak en content

Netwerkverzoeken onderscheppen en wijzigen om API's effectief te testen of verschillende netwerkvoorwaarden te simuleren

Puppeteer limieten

Puppeteer is een Node.js-bibliotheek en vereist JavaScript-kennis voor het scripten van automatiseringstaken

Puppeteer is nauw gekoppeld aan Chrome, wat de compatibiliteit met andere browsers kan limieten

Prijzen voor Puppeteer

Gratis te gebruiken

Puppeteer beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

6. BugBug (Beste voor bijhouden van bugs)

Via: BugBug BugBug is een veelzijdige software voor het bijhouden van bugs ontworpen om het defect management proces voor agile teams te stroomlijnen. Met zijn intuïtieve interface en aanpasbare functies helpt BugBug teams bij het efficiënt bijhouden, prioriteren en oplossen van problemen gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling.

BugBug beste functies

Maak aangepaste workflows om het bugtrackingproces aan te passen aan de specifieke behoeften van uw team, met inbegrip van statussen, prioriteiten en ernstniveaus

Voeg relevante bestanden en documenten aan bugs toe en voeg commentaren toe om bespreking en samenwerking te vergemakkelijken

Genereer gedetailleerde rapporten over bugtendensen, oplostijden, en teamprestaties om gebieden voor verbetering te identificeren

Notificaties ontvangen wanneer bugs worden toegewezen, bijgewerkt of opgelost om tijdens het hele proces op de hoogte te blijven

Beperkingen van BugBug

Sommige gebruikers vonden de opname- en integratiemogelijkheden beperkt

Het uitvoeren van tests in de cloud kan vertraging veroorzaken in vergelijking met lokale uitvoering, wat de snelheid van feedback tijdens ontwikkelingscycli kan beïnvloeden

Prijzen voor BugBug

Free Forever

Pro: $119/maand

$119/maand Parallel: Aangepaste prijzen

BugBug beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Robot (Beste voor test automatisering gebaseerd op het Python framework)

Via: Robot Robot Framework is een op Python gebaseerd, op trefwoorden gebaseerd automatiseringsraamwerk dat veel wordt gebruikt voor acceptatietests, acceptatietestgedreven ontwikkeling (ATDD) en automatisering van robotische processen (RPA). De eenvoudige syntaxis en extensie maken het toegankelijk voor zowel technische als niet-technische teamleden.

Robot beste functies

Gebruik een trefwoordgestuurde aanpak om testgevallen te definiëren met herbruikbare trefwoorden, wat het aanmaken en onderhouden van tests vereenvoudigt

Voer dezelfde testcases uit met verschillende gegevenssets om verschillende scenario's te verifiëren en uitgebreide dekking te garanderen

Aangepaste bibliotheken en trefwoorden maken om specifieke testvereisten aan te pakken en de functionaliteit uit te breiden

Integreer naadloos met tools en frameworks zoals Selenium voor webtesten, Appium voor mobiel testen en Jenkins voor CI/CD pipelines

Robot limieten

Biedt mogelijk niet dezelfde mate van programmeerflexibiliteit als sommige andere raamwerken voor automatisering

Prijzen voor robots

Gratis te gebruiken

Robot beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Playwright (Beste voor uniforme API voor web-, mobiele en desktop automatisering)

Via: Microsoft Playwright is een modern testraamwerk dat web-, mobiele en desktopautomatisering ondersteunt en een uniforme API biedt voor platformoverschrijdend testen.

Het is ontworpen om snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn. Bovendien maken de uniforme benadering van automatisering en de uitgebreide functies het een essentieel hulpmiddel voor ontwikkelingsworkflows.

De beste functies van Playwright

Automatisering van webapplicaties op Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari en mobiele browsers voor iOS en Android

Gelijktijdige bewerkingen efficiënt afhandelen en blokkerend gedrag vermijden met asynchrone API's

Emuleer verschillende apparaten en schermgroottes om uw webapplicaties op verschillende platforms te testen

Voer elke test uit in een geïsoleerde browsercontext om interferentie tussen tests te minimaliseren en parallelle uitvoering mogelijk te maken

Playwright beperkingen

Playwright vereist de installatie van browser binaries, wat het installatieproces complexer kan maken

Beperkingen in het ondersteunen van oudere of minder gangbare browsers

Playwright prijzen

Gratis te gebruiken

Playwright beoordelingen en recensies

G2: Te weinig recensies

Te weinig recensies Capterra:niet genoeg recensies

💡 Pro Tip: Hoewel automatisering krachtig is, moet niet elke testcase worden geautomatiseerd. Focus op repetitieve, tijdrovende en impactvolle tests en laat verkennende tests en tests die menselijke beoordeling vereisen over aan handmatige tests.

9. Appium (het beste voor automatisering van native, hybride en web mobiele applicaties)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Appium-1400x759.png Een schermafbeelding van het dashboard van Appium, een tool voor automatiseringstesten /%img/

Via: Appium Appium is een veelzijdig mobiel automatiseringsraamwerk waarmee je native, hybride en web mobiele applicaties voor iOS- en Android-apparaten kunt automatiseren. Je kunt robuuste testsuites maken om de kwaliteit en functionaliteit van je mobiele apps te garanderen.

Appium beste functies

Automatiseer tests op zowel iOS- als Android-apparaten om platformonafhankelijke functies te garanderen

Configureer de gewenste mogelijkheden om het apparaat, platform en applicatiedetails voor uw testsessies te specificeren

Automatiseringsscripts schrijven in Java, Python, Ruby of JavaScript voor interactie met elementen van mobiele apps

Gebruikmaken van verschillende elementlocators zoals ID, XPath, naam en toegankelijkheids-ID om elementen binnen de mobiele app te identificeren en ermee te interageren

Integreren met CI/CD-pijplijnen om geautomatiseerd testen op te nemen als onderdeel van uw ontwikkelingsproces

Appium limieten

Vereist echte of geëmuleerde mobiele apparaten om tests uit te voeren, wat het installatieproces complexer kan maken

Sommige gebruikers vonden de logboeken van de server onvoldoende gedetailleerd om fouten te begrijpen

Appium prijzen

Gratis te gebruiken

Appium beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Espresso (Beste voor automatisering van Android-toepassingen)

Via: pCloudy Espresso is een krachtig en betrouwbaar testraamwerk dat speciaal is ontworpen voor Android-applicaties. Het biedt een eenvoudige en intuïtieve API voor het maken van robuuste UI-tests, die de kwaliteit en functionaliteit van uw Android apps garanderen.

De tool integreert naadloos met de testtools van Android, zoals AndroidJUnitRunner en Gradle, waardoor het eenvoudig te integreren is in bestaande ontwikkelworkflows. Dankzij de ingebouwde ondersteuning voor asserties en matchers kunnen ontwikkelaars UI-states en overgangen effectief valideren.

Espresso beste functies

Gebruik een weergave-matchingsysteem om elementen binnen uw Android app nauwkeurig te vinden en ermee te interageren

Voer verschillende acties uit op UI-elementen, waaronder klikken, typen, scrollen en lang indrukken

Verifieer de status van je app door asserties te gebruiken om elementeigenschappen, tekst content en andere voorwaarden te controleren

Leg je interacties met de app vast om snel testcases voor toekomstig gebruik te genereren

Integreer naadloos met Android Studio om je ontwikkelproces te stroomlijnen

Espresso limieten

Uitsluitend ontworpen voor Android applicaties en kan niet worden gebruikt om iOS apps te testen

Moeilijkheden met het testen van weergaven die niet de standaard Android UI-richtlijnen volgen

Espresso prijzen

Gratis te gebruiken

Espresso beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

11. XCUITest (Beste voor het testen van iOS-applicaties)

Via: BrowserStack XCUITest is een krachtig en betrouwbaar test framework speciaal ontworpen voor iOS applicaties. Als een native testframework van Apple biedt XCUITest een diepe integratie met de iOS SDK, zodat uw tests het gedrag van uw app op echte apparaten nauwkeurig weerspiegelen.

XCUITest beste functies

Integreer met Xcode en de iOS SDK om toegang te krijgen tot dezelfde API's en frameworks die door je app worden gebruikt

Gebruik de Xcode UI Testing navigator om UI-elementen in je iOS app te inspecteren en te identificeren

Query de hiërarchie van UI-elementen om specifieke elementen te vinden op basis van hun eigenschappen en relaties

De toegankelijkheid van je iOS app testen om de bruikbaarheid voor gebruikers met een handicap te garanderen

XCUITest limieten

XCUITest is exclusief ontworpen voor iOS applicaties en kan niet worden gebruikt om Android apps te testen

XCUITest prijzen

Gratis te gebruiken

XCUITest beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

12. SoapUI (Beste voor API testen)

Via: SoapUI SoapUI is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel voor het testen van API's. Het vereenvoudigt het aanmaken, uitvoeren en testen van API's beheer van testgevallen voor RESTful en SOAP API's om kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.

SoapUI ondersteunt verschillende soorten tests, waaronder functionele, prestatie- en veiligheidstests. Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat Teams hun API's uitgebreid kunnen evalueren onder verschillende voorwaarden.

De beste functies van SoapUI

HTTP-verzoeken naar API's maken en verzenden, met specificatie van de methode, URL, kopteksten en de inhoud van het verzoek

API responses valideren aan de hand van verwachte waarden en schema's om correctheid te garanderen

Tests organiseren in suites en cases voor beter beheer en organisatie

Datagestuurd testen implementeren om dezelfde testcase met verschillende datasets uit te voeren en verschillende scenario's te simuleren

Veiligheidstests uitvoeren, waaronder scannen op kwetsbaarheden en penetratietests, om potentiële veiligheidsrisico's te identificeren

SoapUI limieten

Trage prestaties tijdens testuitvoering

Vereist aanzienlijke programmeerinspanning voor het effectief aanmaken van loadtests

Over het algemeen alleen geschikt voor kleinschalige projecten

Prijzen voor SoapUI

Gratis te gebruiken

SoapUI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (165+ beoordelingen)

13. Cucumber (Beste voor gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD))

Via: Komkommer Net als SoapUI maakt Cucumber deel uit van Smartbear. Het is een BDD-raamwerk dat helpt de kloof tussen technische en niet-technische belanghebbenden te overbruggen. Het gebruikt duidelijke taalbeschrijvingen van testgevallen, geschreven in Gherkin syntaxis, om het gewenste gedrag van de applicatie te definiëren.

De beste functies van Komkommer

Maak gebruik van Gherkin, een menselijk leesbare taal, om testscenario's te beschrijven in een natuurlijk taal format

Schrijf stap definities in de programmeertaal van je voorkeur om de acties beschreven in de Gherkin functies uit te voeren

Maak gebruik van gegevenstabellen om verschillende invoergegevens te leveren voor hetzelfde testscenario, waardoor datagestuurd testen mogelijk wordt

Integratie met testautomatiseringsframeworks om de uitvoering van testcases te automatiseren

Cucumber beperkingen

Voor degenen die nieuw zijn met BDD kan het leren van de syntaxis van Cucumber en Gherkin een steilere leercurve met zich meebrengen

Prijzen voor Cucumber

Gratis te gebruiken

Komkommer beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (35+ beoordelingen)

4.1/5 (35+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

14. Postman (Beste voor API-ontwikkeling en testen)

Via: Postbode Postman is een veelzijdige tool waarmee u API's efficiënt kunt ontwikkelen, testen en beheren. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies vereenvoudigt Postman het proces van het aanmaken van HTTP-verzoeken, het inspecteren van reacties en het automatiseren van API-tests.

De beste functies van Postman

HTTP-verzoeken maken en verzenden, met vermelding van de methode, URL, kopteksten en de inhoud van het verzoek

API responses inspecteren, inclusief kopteksten, body en status codes

Organiseer uw API-verzoeken in collecties voor beter beheer en herbruikbaarheid

Verschillende omgevingen beheren (bijv. ontwikkeling, staging, productie) en eenvoudig tussen deze omgevingen schakelen

Mock servers maken om API gedrag te simuleren en applicaties te testen zonder afhankelijk te zijn van echte API's

Postman beperkingen

Een leercurve voor diegenen die nieuw zijn in API ontwikkeling en testen

Sommige gebruikers voelden een prestatiedaling bij het werken met uitgebreide API verzamelingen of complexe verzoeken

Postman prijzen

Free: $0

$0 Basis: $19/gebruiker/maand

$19/gebruiker/maand Professioneel: $39/gebruiker/maand

$39/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Postman beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1200+ beoordelingen)

4.6/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (480+ beoordelingen)

15. TestCafe (het beste voor JavaScript-gebaseerd end-to-end testen van webapplicaties)

Via: Apparaattester TestCafe is een krachtig en efficiënt JavaScript-gebaseerd test framework ontworpen om webapplicaties te automatiseren in een breed bereik van browsers.

Met zijn eenvoudige syntaxis, cross-browser compatibiliteit en robuuste functies biedt TestCafe een betrouwbare en efficiënte manier om geautomatiseerde tests uit te voeren om de kwaliteit en functionaliteit van uw webapplicaties te garanderen.

De beste functies van TestCafe

Werkt zonder de noodzaak van WebDriver of afhankelijkheid van derden, wat de installatie vereenvoudigt

Test in alle belangrijke browsers, waaronder Chrome, Firefox, Safari, Edge en Internet Explorer

Snel en efficiënt tests schrijven met behulp van intuïtieve syntaxis en gebruikmaken van commando chaining om beknopte testscripts te maken met zo min mogelijk regels code

Toegang tot een ingebouwde debugmodus om problemen tijdens de testuitvoering te identificeren, zodat fouten effectief kunnen worden opgespoord en problemen kunnen worden opgelost

TestCafe limieten

Minder toegankelijk voor gebruikers die niet bekend zijn met JavaScript

Prijzen voor TestCafe

Gratis te gebruiken

TestCafe beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (25+ beoordelingen)

4.2/5 (25+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

16. Ranorex Studio (Beste voor het ondersteunen van web-, desktop- en mobiele toepassingen)

Via: Ranorex Ranorex Studio is een veelzijdige test automatisering testtool die teams in staat stelt om efficiënt web, desktop en mobiele applicaties te testen op verschillende platforms. Met zijn functies, gebruiksvriendelijke interface en ondersteuning voor andere testframeworks biedt Ranorex Studio een geweldige oplossing om de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw software te garanderen.

Ranorex Studio beste functies

Automatisering op verschillende platformen, waaronder Windows, macOS, Linux, iOS en Android, zodat er een brede compatibiliteit is voor uw testbehoeften

Object opslagplaatsen beheren en hergebruiken om efficiënt UI-elementen te identificeren en ermee te interageren, waardoor het testproces wordt gestroomlijnd

Creëer herbruikbare sleutelwoorden om de ontwikkeling en het onderhoud van testscripts te vereenvoudigen

Gedetailleerde rapportages verkrijgen om testresultaten bij te houden en testdekking te meten voor verbetering

Ranorex Studio limieten

Ranorex Studio is een commerciële tool en vereist een licentie voor gebruik

Cloud testen beperkt

Ranorex Studio prijzen

Aangepaste prijzen

Ranorex Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (245+ beoordelingen)

4.2/5 (245+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

17. NightwatchJS (het beste voor end-to-end testen van webapplicaties op basis van knooppunten in Node.js)

Via: Tudip NightwatchJS is een op Node.js gebaseerd end-to-end testing framework dat speciaal ontworpen is voor webapplicaties. Naast andere tools voor automatiseringstesten biedt NightwatchJS een eenvoudige en efficiënte manier om browser interacties te automatiseren en de functie van je webapplicaties te testen.

Daarnaast biedt het framework ingebouwde functies voor rapportage die gedetailleerde testresultaten genereren, waardoor het makkelijker wordt om problemen te identificeren en de voortgang van het testen in de tijd bij te houden.

De beste functies van NightwatchJS

Gebruik Selenium WebDriver voor interactie met webbrowsers, waardoor een breed bereik aan browseropties wordt ondersteund voor uitgebreide tests

Maakt gebruik van een uitgebreide assertiebibliotheek om de status van webapplicaties te controleren, inclusief het controleren van elementeigenschappen en tekst content

Organiseren van test code met behulp van de pagina object model, het verbeteren van onderhoudbaarheid en herbruikbaarheid voor uw test framework

Gebruik testhaken om code voor en na tests uit te voeren, zodat testomgevingen efficiënt kunnen worden geïnstalleerd en afgebroken

De beperkingen van NightwatchJS

NightwatchJS vereist de installatie van Node.js op je systeem, wat de installatie complexer maakt

Prijzen voor NightwatchJS

Gratis te gebruiken

NightwatchJS beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Via: LambdaTest LambdaTest is een krachtig cloudgebaseerd platform dat een uitgebreide oplossing biedt voor cross-browser- en platformtests. Hiermee kunt u eenvoudig uw webapplicaties testen op een breed bereik van echte apparaten en browsers, waarbij compatibiliteit en prestaties op verschillende besturingssystemen, configuraties en omgevingen worden gegarandeerd.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies stelt LambdaTest organisaties in staat om webapplicaties van hoge kwaliteit te leveren die foutloos presteren op verschillende platforms. Uiteindelijk verbetert dit de tevredenheid van de gebruiker en stimuleert het het succes van de Business.

Test websites en applicaties in meer dan 2000 browser-OS combinaties om compatibiliteit en prestaties op verschillende platforms te garanderen

Identificeer visuele verschillen tussen versies van websites of applicaties om te bevestigen dat updates geen negatieve invloed hebben op de gebruikersinterface

Testsessies automatisch opnemen en visuele logboeken maken die helpen bij het effectief debuggen van problemen

Bugs rechtstreeks vanuit de testinterface registreren in projectmanagement tools zoals ClickUp om het proces voor het oplossen van problemen te stroomlijnen

Analyseer gedetailleerde inzichten in testruns, statistieken van browsergebruik en prestatiecijfers om gegevensgestuurde beslissingen over teststrategieën te nemen

Sommige gebruikers vinden de prestaties wat aan de trage kant

De kosten kunnen oplopen voor kleine teams of projecten met een beperkt budget

Free: $0

$0 Testen van desktop automatisering - Linux: $39/parallelle test/maand

$39/parallelle test/maand Web Automatisering: $99/parallelle test/maand

$99/parallelle test/maand Web & mobiele browser automatisering: $119/parallelle test/maand

$119/parallelle test/maand Web & mobiele browser op echt apparaat: $158/parallel test/maand

G2: 4.5/5 (1390+ beoordelingen)

4.5/5 (1390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (270+ beoordelingen)

Via: SmartBear TestComplete is een veelzijdige tool voor testautomatisering waarmee teams efficiënt web-, desktop- en mobiele applicaties op verschillende platforms kunnen testen. Het biedt een robuuste oplossing om de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw software te garanderen.

Met deze testtool kunnen gebruikers gedetailleerde rapportages genereren over testresultaten, dekkingscijfers en trends in de tijd. Deze rapportages kunnen ook eenvoudig worden gedeeld met belanghebbenden en productmanagers.

De beste functies van TestComplete

Object opslagplaatsen beheren en hergebruiken om UI-elementen efficiënt te identificeren en ermee te interageren

Implementeer datagestuurd testen om dezelfde testcases uit te voeren met verschillende datasets, zodat u meerdere scenario's kunt simuleren voor een uitgebreide dekking

Scripts schrijven in de programmeertaal van uw voorkeur, waaronder JavaScript, Python, VBScript, C# en DelphiScript

Gebruikmaken van een Hybrid Object Recognition Engine die op eigenschappen gebaseerde herkenning combineert met AI-gestuurde visuele herkenning om dynamische UI-elementen in verschillende technologieën en platforms nauwkeurig te identificeren

TestComplete limieten

Sommige gebruikers ervoeren minder stabiliteit en tragere uitvoering

Prijzen van TestCompleet

Basislicentie TestCompleet

Vast: $1.940

$1.940 Zwevend: $3.875

TestCompleet Pro Licentie

Vast: $3.015

$3.015 Zwevend: $6.029

TestCompleet Advanced Licentie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van TestCompleet

G2: 4.2/5 (95+ beoordelingen)

4.2/5 (95+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

20. Katalon (het beste voor Teams van elke grootte, van beginners tot ervaren testers)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Katalon-1400x570.png Een schermafbeelding van het dashboard van Katalon /$$img/

Via: Katalon Katalon is een commerciële tool voor testautomatisering die web-, API- en mobiele tests ondersteunt. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en een uitgebreide functieset, waardoor het geschikt is voor teams van elke grootte.

De tool bevordert ook de samenwerking tussen de leden van het team door versiebeheersystemen zoals Git te ondersteunen. Hierdoor kunnen teams wijzigingen bijhouden, testscripts delen en tegelijkertijd aan testprojecten werken, wat de algehele productiviteit ten goede komt.

De beste functies van Katalon

Voer geautomatiseerde tests uit in alle belangrijke browsers, inclusief Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer

Registreer uw acties en genereer testscripts zonder dat u uitgebreide kennis van codering nodig heeft

Test zowel iOS als Android applicaties, ondersteunt native, hybride en mobiele web apps, om een consistente ervaring op alle platformen te garanderen

Gebruik Katalon's Object Spy om objecten vast te leggen tijdens het testen en hun eigenschappen in detail weer te geven om nauwkeurigere testscripts te maken door UI-elementen beter te begrijpen

Katalon limieten

Sommige gebruikers ondervonden lag tijdens het gebruik van dit platform op hun laptop

Essentiële functies zoals parallelle uitvoering zijn niet beschikbaar

Katalon prijzen

Free: $0

$0 Premium: $218/gebruiker/maand

$218/gebruiker/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Katalon beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (105+ beoordelingen)

4.5/5 (105+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (705+ beoordelingen)

Optimaliseer software- en agile projectmanagement met ClickUp

We hebben de top 20 tools voor geautomatiseerd testen onderzocht, elk met unieke functies en mogelijkheden voor verschillende testbehoeften. Van de veelzijdigheid van Selenium tot de moderne aanpak van Cypress en de testmogelijkheden van BrowserStack Automate, er is een tool die aan uw specifieke eisen voldoet.

Als het echter aankomt op het vinden van een allesomvattende oplossing die zich onderscheidt van de rest, komt ClickUp naar voren als de beste optie voor teams die op zoek zijn naar zowel test- als projectmanagementmogelijkheden.

ClickUp integreert naadloos met populaire tools voor automatiseringstesten en verbetert uw werkstroom met Taakbeheer, Kanban-borden en kant-en-klare sjablonen. Hierdoor kunt u uw testprocessen effectief beheren en tegelijkertijd de hele cyclus van ontwikkeling georganiseerd houden. Aanmelden voor ClickUp en ervaar de toekomst van softwaretesten.