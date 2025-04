Tools en strategieën voor marketingautomatisering bij ondernemingen

Maar liefst 73% van de klanten gebruikt meerdere kanalen tijdens het winkelen.

Van bewustwording tot aankoop en ondersteuning, organisaties ondersteunen klanten via een dozijn of meer kanalen, waaronder de website van het bedrijf, mobiele app, e-mail, live chat, tekst, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en nog veel meer!

Het leveren van een consistente, gepersonaliseerde ervaring via deze kanalen op schaal is onmogelijk zonder enterprise marketing automatisering. In deze blogpost onderzoeken we waarom en hoe.

Wat is marketingautomatisering voor ondernemingen?

Enterprise marketing automation (EMA) is het gebruik van software en gegevens om marketingprocessen/taken op een holistische en strategische manier te automatiseren om de doelen van de onderneming te bereiken.

Meestal wordt EMA gebruikt voor digitale marketingactiviteiten. De meest voorkomende toepassing is e-mailmarketing. Organisaties gebruiken Enterprise marketing automatisering om doelgroepen te segmenteren, e-mailcampagnes te versturen, berichten te personaliseren en op triggers gebaseerde waarschuwingen te pushen.

Tegenwoordig gebruiken organisaties EMA echter om een breed bereik van digitale en in-store ervaringen te operationaliseren.

Hoe werkt Enterprise marketing automatisering?

Goede automatisering van enterprise marketing is een holistische benadering van het betrekken van prospects en klanten.

In plaats van iemand te behandelen als een e-mail ID of een Instagram-volger, verenigt EMA al hun activiteiten om een klantprofiel te creëren, waarbij aan hun behoeften wordt voldaan ongeacht waar of hoe ze zich laten zien. EMA helpt klanten verder te gaan waar ze gebleven waren en contextueel bediend te worden.

Doorgaans gebruiken B2C organisaties EMA om gebruiksactiviteiten te consolideren naar één enkel ID. Als de klant terugkomt bij het merk, worden zijn telefoonnummer, voorkeuren, aankoopgeschiedenis, feedback, klantenservice-interacties, enz. aan dat profiel gekoppeld.

Aan de andere kant consolideren B2B-bedrijven informatie meestal op basis van wat een account wordt genoemd. Ze brengen elk individu dat geassocieerd is met een bepaald account/prospect samen en automatiseren de communicatie dienovereenkomstig.

Waarom hebt u marketingautomatisering voor ondernemingen nodig?

Enkele van de grootste voordelen van EMA zijn

Schaal : EMA voert taken snel en 24/7 uit. Het kan honderden Taken uitvoeren zonder extra middelen. EMA software kan bijvoorbeeld 100.000 e-mails versturen of 100 verschillende workflows activeren zonder menselijke tussenkomst

: EMA voert taken snel en 24/7 uit. Het kan honderden Taken uitvoeren zonder extra middelen. EMA software kan bijvoorbeeld 100.000 e-mails versturen of 100 verschillende workflows activeren zonder menselijke tussenkomst Efficiëntie : Het verzenden van communicatie op grote schaal is aanzienlijk kosteneffectiever met EMA. In feite maakt het automatiseren van repetitieve taken ook tijd vrij voor creatief/innovatief werk in het marketing team

: Het verzenden van communicatie op grote schaal is aanzienlijk kosteneffectiever met EMA. In feite maakt het automatiseren van repetitieve taken ook tijd vrij voor creatief/innovatief werk in het marketing team Consistentie : Automatisering zorgt ervoor dat Taken op tijd worden Voltooid, met meer consistentie en nauwkeurigheid dan bij handmatig werk

: Automatisering zorgt ervoor dat Taken op tijd worden Voltooid, met meer consistentie en nauwkeurigheid dan bij handmatig werk ROI : EMA maakt campagnes gerichter en persoonlijker, waardoor ze effectiever worden

: EMA maakt campagnes gerichter en persoonlijker, waardoor ze effectiever worden Beheersbaarheid: Een goed automatiseringsplatform consolideert de inspanningen en resultaten van alle kanalen, marketingcampagnes, klantgroepen, enzovoort, waardoor je een duidelijkere weergave krijgt van je groeimotor

Functies van Enterprise Marketing Automation

De belangrijkste functie van Enterprise marketing automatisering is het samenvoegen van klantprofielen om consistente omnichannel ervaringen te leveren. Om dat te bereiken, voert EMA ook de volgende functies uit.

Gegevensbeheer

Gegevensunificatie: EMA verzamelt gegevens uit alle relevante bronnen, zoals CRM-software (Customer Relationship Management), sociale media, e-commerce aankooppatronen, enz. om een eenduidige weergave van elke klant te creëren. Het werkt deze gegevens ook in realtime bij om de inspanningen relevant en effectief te houden.

Doelgroepsegmentatie: Op basis van de verzamelde gegevens segmenteert EMA klanten in relevante groepen. Dit kan zo fijnmazig zijn als 'mensen die de afgelopen drie dagen hun winkelwagentje hebben achtergelaten', wat een wereld aan mogelijkheden opent voor targeted messaging.

Leadscoring: EMA scoort leads op basis van hun potentieel om te converteren. Dit helpt ondernemingen om hun berichten aan het juiste publiek te targetten op basis van hun waarschijnlijkheid om te kopen en hun potentiële waarde.

Contentbeheer

Dynamische content: Marketing software voor ondernemingen kan content die naar klanten wordt gestuurd dynamisch personaliseren. EMA kan niet alleen een voornaam toevoegen aan de onderwerpregel, maar ook verschillende velden aanpassen, zoals het laatst gekochte product, het laatste gesprek via chatten, een item op de verlanglijst, een verlaten reis, enz.

Content optimalisatie: EMA-platforms hebben ingebouwde tools om landingspagina's te maken en deze te optimaliseren op basis van de campagnes die je verstuurt.

Content verdeling: Over alle kanalen heen helpt EMA bij het plannen en uitvoeren van campagnes. Je kunt e-mails versturen, berichten posten op sociale media, push notificaties op de app, tekstberichten triggeren of een combinatie van al het bovenstaande.

Werkstroombeheer

In de kern zijn EMA-platforms werkstroombeheer tools, die acties triggeren op basis van klantgedrag. Je kunt bijvoorbeeld een onboarding werkstroom triggeren op het moment dat een gebruiker zich aanmeldt.

Teams voor verkoop en marketing gebruiken EMA ook om experimenten uit te voeren. Ze kunnen een A/B-test opzetten om te zien welke versie het beste werkt en toekomstige workflows dienovereenkomstig optimaliseren.

Analytics

Een integrale functie van marketingautomatisering voor ondernemingen is gegevensgestuurde besluitvorming, aangedreven door geavanceerde analyses. Goede EMA-platforms houden de prestaties bij op basis van sleutelgegevens, meten het rendement op investeringen en produceren rapportages die het voor teams gemakkelijk maken om actie te ondernemen.

Om al deze functies goed te laten werken, moet je een paar componenten goed instellen. Laten we eens kijken hoe.

Componenten van Enterprise Marketing Automation

Goede Enterprise marketing automatisering is gebouwd op vier pijlers: Mensen, processen, technologie en gegevens. Dit is hoe ze samen werken.

Mensen

EMA heeft twee soorten belanghebbenden: En gebruikers, die klantgegevens gebruiken om communicatie te ontwerpen. De EMA-platforms zijn ontworpen om efficiënt, effectief en ethisch aan hun behoeften te voldoen.

Voor klanten geeft EMA controle over hun informatie. Enkele klantgerichte functies zijn:

De mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren

Formulieren voor inschrijving

Uitschrijven

Verzoek om account of gegevens te verwijderen

Voor gebruikers biedt EMA de mogelijkheid om communicatie te bedenken, te experimenteren, uit te voeren en te optimaliseren voor zakelijke doelen. Gebruikersgerichte functies zijn onder andere:

Filters om klanten te segmenteren

Personalisatie in verschillende communicatie formulieren

Op triggers en tijd gebaseerde planning

Proces

Proces en automatisering van werkstromen zijn een integraal onderdeel van EMA platforms. Gerelateerde functies zijn onder andere:

Campagne automatiseringen : Werkstromen die worden gestart op basis van specifieke triggers, zoals een bepaalde datum of een gebeurtenis of klantactie, zoals het aanmelden voor een nieuwsbrief of het doen van een betaling

: Werkstromen die worden gestart op basis van specifieke triggers, zoals een bepaalde datum of een gebeurtenis of klantactie, zoals het aanmelden voor een nieuwsbrief of het doen van een betaling Projectmanagement automatiseringen: Taken zoals het maken van rapportages, het toewijzen van het juiste team lid, het versturen van follow-up e-mails, enz

Technologie

Natuurlijk is EMA gebaseerd op een technologieplatform. Naast de kernfuncties van automatisering heeft het platform meestal de volgende functies.

Integraties met verschillende tools zoalsmarketing-CRM-software, content management systemen, sociale media, enz.

Sjablonen voor marketingplannen en herbruikbare frameworks voor het stroomlijnen van workflows

Aangepaste regels voor de instelling van merkrichtlijnen, het verbieden van bepaalde woorden/termen, enz.

Opslagruimte voor marketingactiva

Samenwerkingsfuncties voor teams om samen te werken, te brainstormen, goed/af te keuren, enz.

Generatieve AI voor het snel aanmaken van content

Gegevens

Gegevens vormen de basis van goede Enterprise marketing automatisering. Enkele van de meest kritieke functies voor gegevens in een EMA zijn:

Beheer : Verzamelen en opslaan van relevante gegevens, verwijderen van duplicaten, handhaven van gegevenskwaliteit, enz.

: Verzamelen en opslaan van relevante gegevens, verwijderen van duplicaten, handhaven van gegevenskwaliteit, enz. Rapportage : Dashboards en rapportages over verschillende statistieken en KPI's

: Dashboards en rapportages over verschillende statistieken en KPI's Insights: Aanbevelingen voor campagneoptimalisatie en generatieve AI-suggesties voor content

Laten we eens kijken hoe enkele van de populairste marketingtools van dit moment deze componenten integreren.

Enterprise marketing automation tools zijn er in verschillende vormen en groottes. Laten we eens kijken naar enkele van de meest gebruikte Enterprise marketing automation tools en platforms.

1. ClickUp (Beste projectmanagement-gebaseerde marketingautomatiseringsplatform voor ondernemingen) ClickUp voor marketingteams is een alles-in-één productiviteitsplatform voor organisaties van elke grootte. Ontworpen om in hoge mate aanpasbaar te zijn,

ClickUp dient als een flexibele werkruimte voor marketing teams met doordachte automatisering functies en diverse integratiemogelijkheden met marketing automation tools.

Als u ClickUp CRM kunt u marketing projectmanagement en automatisering naadloos integreren voor effectievere en holistische activiteiten.

Oracle Eloqua analytisch dashboard (Bron: Oracle )

Beste functies

Campagne-orkestratie met functies voor segmentering, content, verdeling over alle kanalen en productiviteit

Kant-en-klare doelgroepen

Sjablonen en door het merk goedgekeurde content

Inzichten in klantprofiel en extensies voor verkooptools

Hoewel de bovenstaande vier tools populair zijn bij klanten van ondernemingen vanwege hun uitgebreidheid, schaal en bestaande integraties, zijn dit niet de enige beschikbare tools.

Zo is er bijvoorbeeld Mailchimp, een voornamelijk e-mailmarketingtool, die organisaties gebruiken om communicatieprocessen te automatiseren. Er zijn nichespelers, zoals Klaviyo voor e-commerce en Braze voor mobiele marketing automatisering. Aan de andere kant implementeren organisaties ook aangepaste oplossingen in de privé/publieke cloud.

Lees meer over de 10 beste marketing automatisering software tools .

De tool die u kiest, zal een grote invloed hebben op de effectiviteit van uw marketinginspanningen. Hier volgen enkele best practices voor het kiezen en implementeren van een marketing automatiseringstool voor ondernemingen.

Strategie voor marketingautomatisering voor Enterprise implementeren en optimaliseren

Van het kiezen van de juiste tool tot voortdurende optimalisatie, het implementeren van een Enterprise marketing automatisering is een strategische inspanning. Doe het grondig en zorgvuldig met behulp van het volgende kader.

1. Kies uw marketingautomatiseringstool

Op het gebied van marketingautomatisering voor ondernemingen is er keuze te over. Er zijn tientallen tools, met een prijs bereik van bijna niets tot enkele duizenden dollars, afhankelijk van uw gebruik. Het kiezen van de juiste tool die past bij je marketingstrategieën is je eerste en meest cruciale beslissing. Overweeg daarbij het volgende.

Functies : Zoek naar dingen die je nodig hebt, zoals e-mail automatisering, samenwerking, marketinganalyse, enz.

: Zoek naar dingen die je nodig hebt, zoals e-mail automatisering, samenwerking, marketinganalyse, enz. Schaalbaarheid : Evalueer het vermogen van de tool om de schaal van e-mails, gebruikers, gebeurtenissen en automatiseringen die je nodig hebt aan te kunnen

: Evalueer het vermogen van de tool om de schaal van e-mails, gebruikers, gebeurtenissen en automatiseringen die je nodig hebt aan te kunnen Gebruiksvriendelijkheid : Controleer of het ook gemakkelijk te gebruiken is voor niet-tech teams of dat je IT-ondersteuning nodig hebt om dingen bij te werken/bewerken

: Controleer of het ook gemakkelijk te gebruiken is voor niet-tech teams of dat je IT-ondersteuning nodig hebt om dingen bij te werken/bewerken Integraties : Test de mogelijkheden van de gekozen tool om goed te werken met de andere software die je momenteel gebruikt

: Test de mogelijkheden van de gekozen tool om goed te werken met de andere software die je momenteel gebruikt Prijzen: Bereken de totale eigendomskosten van de tool en vergelijk deze met de ROI die je verwacht

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-525.png ClickUp voor marketingautomatisering /%img/

ClickUp voor marketing automatisering

Overweeg een tool als ClickUp die zich moeiteloos aanpast aan je CRM, marketingcampagnebeheer en automatisering. Het helpt je bij het organiseren, bedenken, uitvoeren en optimaliseren van tientallen marketingactiviteiten.

Je interne teams kunnen het ook gebruiken als software voor projectmanagement voor ondernemingen waardoor u een 360-graden weergave krijgt van de effectiviteit van campagnes en activiteiten.

Als 's werelds eerste neurale netwerk dat Taken, Documenten, Mensen en alle kennis van uw bedrijf met elkaar verbindt, is ClickUp-taak een van de beste ter wereld AI-marketingtools vandaag beschikbaar.

2. Implementeren en aanpassen

Er zijn maar weinig tools die kant-en-klaar perfect zijn. Elk hulpmiddel wordt effectief door aanpassingen, en dat is de volgende stap.

Integreer: Breng alle gegevens samen in uw marketingautomatiseringssoftware via integraties. ClickUp integreert met meer dan 1000 tools, waaronder HubSpot, Figma, Salesforce en meer. U kunt ook alles in uw werkruimte integreren via aangepaste integraties.

Organiseren: Stel uw automatiseringsplatform zo in dat het aan uw behoeften voldoet.

Gebruikers toevoegen en toestemming geven

Merkrichtlijnen maken en de middelen uploaden

Trainingen en inwerkprogramma's voor gebruikers uitvoeren

Migreren: Maak gegevens van andere platforms schoon en formatteer ze zodat ze consistent en nauwkeurig zijn. Verwijder duplicaten en andere onnodige informatie.

Finastra, een financieel softwarebedrijf, geeft het voorbeeld van het implementeren en aanpassen van ClickUp voor hun go-to-market behoeften. Ze gebruiken ClickUp om de vraagontwikkeling in alle business units en regio's te orkestreren.

Dit omvat het bijhouden van go-to-market activiteiten, het creëren van dashboards, het consolideren van informatie en het beheren van campagnes en automatiseringen om het team te synchroniseren.

Ook lezen: Ontdek hoe financiële dienstverlener Finastra een 40% stijging in go-to-market (GTM) efficiëntie ondervond door ClickUp te gebruiken.

3. Uw strategie voor marketingautomatisering uitvoeren

Zodra de basis van uw marketingautomatisering is ingesteld, is het tijd om de strategie uit te voeren.

Breng customer journeys in kaart

Breng journeys over klanttypes, producten en kanalen in kaart. Identificeer het pad en de verschillende touchpoints daarin. ClickUp Whiteboards is een geweldige manier om dit te structureren marketing planningsproces samen.

Visualiseer ervaringen en breng klanttrajecten in kaart met ClickUp Whiteboards

Creëer geautomatiseerde werkstromen

Identificeer de trajecten die u wilt automatiseren voor uw klanten. Teken workflows voor elk van hen en stel ze in met ClickUp Automatiseringen om automatisch getriggerd te worden.

E-mail automatisering met ClickUp

Kies uit 100+ vooraf ontworpen automatiseringssjablonen of ontwerp uw eigen met ClickUp. Hier zijn enkele marketing- en projectmanagement automatiseringen die u kunt instellen.

Stuur een welkomst e-mail wanneer een gebruiker zich inschrijft voor de nieuwsbrief

Stuur de retentie-workstroom wanneer de klant een aankoop opgeeft

Stuur geautomatiseerde verjaardagswensen met aangepaste codes voor kortingen

Stuur nurture-campagnes naar slapende accounts

Bonus: Bekijk de belangrijkste tools voor campagnemanagement om te overwegen als onderdeel van uw marketingstapel.

Creëer herbruikbare content

Maak of upload contentassets voor de workflows die u automatiseert. Gebruik ClickUp Docs om merkrichtlijnen op te schrijven. Gebruik de lijstweergave om al uw visuele ontwerpactiva in één weergave te zien. Met ClickUp Forms maakt u mechanismen om leads vast te leggen en sluit u deze in op uw landingspagina's.

4. Maak interacties tussen gebruikers mogelijk

Het succes van uw marketingautomatiseringsprogramma voor ondernemingen hangt af van hoe goed uw teams het gebruiken. Maak het ze gemakkelijk.

Universeel zoeken en AI-antwoorden met ClickUp Brain

Elimineer het spel van rollende stoelen en breng alle gegevens naar één plaats

Train je medewerkers op de nieuwe tool

Schakel een gebruiksvriendelijke chatbot in zoals ClickUp Brein om alle vragen te beantwoorden die gebruikers kunnen hebben

5. Dashboards instellen

Identificeer uw sleutelgegevens en stel ClickUp Dashboards om ze bij te houden. Volg campagneprestaties, voortgang van projecten, productiviteit van teams, tijd besteed aan marketingtaken en meer.

Marketing dashboards met ClickUp

Als het aankomt op het beheren van sociale media, is geen enkele tool zo robuust als ClickUp. Als u alles wilt weten wat er op een bepaald moment gebeurt, is er geen enkele andere tool die u hetzelfde inzicht kan geven.

Sarah Lively, directeur sociale media, Cartoon Network

6. Testcampagnes uitvoeren

Voer een paar testcampagnes uit voordat je er helemaal voor gaat. Kies een kleine groep gebruikers en voer voor hen test automatiseringen uit. Controleer of de werkstromen werken zoals bedoeld. Controleer ook of de dashboards die je hebt ingesteld de prestaties nauwkeurig weergeven.

7. Plan beoordelingen en voortdurende verbetering

Moderne marketing automatisering voor ondernemingen is geen een-en-een ding. Naarmate situaties zich ontwikkelen, er meer gegevens worden verzameld en er meer inzichten zijn, moeten automatiseringen ook worden geoptimaliseerd.

Om dit te garanderen, moet je regelmatige evaluaties opzetten met het team. Houd de effectiviteit van elke geautomatiseerde workflow bij en optimaliseer waar nodig. Elimineer niet-werkende workflows en experimenteer regelmatig met nieuwe.

Processen automatiseren en marketingresultaten versnellen met ClickUp

In de digitale wereld is een goede klantervaring de basis van zakelijk succes. Automatisering is daar een integraal onderdeel van. Het leveren van gepersonaliseerde ervaringen voor talloze klanten via verschillende kanalen vraagt om een robuust marketingautomatiseringsprogramma.

De effectiviteit hiervan is afhankelijk van vier componenten: Mensen, processen, technologie en gegevens.

ClickUp's virtuele werkruimte is ontworpen om al deze vier componenten met gemak te beheren. ClickUp stelt mensen in staat om samen te komen en effectief samen te werken. Het stelt u in staat om precies de juiste hoeveelheid informatie te delen met de juiste mensen met de juiste toegangscontrole.

Tools voor samenwerking en automatisering helpen deze processen te stroomlijnen. Ze geven in realtime zichtbaarheid aan elk contactmoment en hun meervoudige integraties en datamogelijkheden helpen teams om trends in hun context te begrijpen.

ClickUp brengt marketing- en projectmanagementcapaciteiten samen om uitgebreide controle te bieden over uw groei-inspanningen. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .