Sollicitaties bijhouden in Google Spreadsheets

Op zoek gaan naar een nieuwe baan kan overweldigend zijn, vooral als je op meerdere rollen solliciteert. Het bijhouden van elke sollicitatie die je hebt ingediend kan al snel vermoeiend worden.

Solliciteren is tenslotte meer dan alleen cv's versturen: het is een heel proces. Je moet deadlines halen, sollicitatiegesprekken inplannen en follow-ups versturen. Elke stap vereist aandacht.

Daarom is het van cruciaal belang om van alles op de hoogte te blijven. Je moet weten in welke fase je sollicitaties zich bevinden, of je een follow-up moet doen en of je op een reactie wacht. Een transparant systeem om dit alles te beheren is de sleutel.

Een meer praktische (en gratis!) oplossing is de Sollicitatie tracker in Google Spreadsheets. Het is een eenvoudig hulpmiddel waarmee je van carrière kunt veranderen zonder te verdwalen.

Deze stap-voor-stap gids laat je precies zien hoe je deze tracker kunt maken en gebruiken, zodat je je kunt concentreren op wat belangrijk is: je droombaan vinden.

Het concept van Sollicitatietracker

Een sollicitatietracker is een hulpmiddel of -systeem voor het organiseren en volgen van de voortgang van sollicitaties. Hiermee blijf je op de hoogte zonder je af te vragen waar je hebt gesolliciteerd of wanneer je dit moet opvolgen.

Met deze tool kun je details zoals de titel van de baan, het bedrijf en de datum waarop je hebt gesolliciteerd vastleggen, de status van je sollicitatie bijhouden en je volgende stap plannen.

Traditionele versus moderne methoden voor het bijhouden van sollicitaties

Traditioneel schreven kandidaten hun sollicitatiegegevens op notitieblokjes of typten ze in spreadsheets. Hoewel deze methode werkt, kan het chaotisch worden, vooral naarmate het aantal sollicitaties toeneemt. Je loopt ook het risico dat je niet meer weet waar je hebt gesolliciteerd of dat je vergeet op tijd op te volgen.

Moderne sollicitatietrackers bieden daarentegen een veel soepelere ervaring. Ze zijn ontworpen om al je sollicitaties in één centrale hub te beheren, vaak met extra functies die het bijhouden van deadlines en reacties een fluitje van een cent maken. Ze kunnen je ook helpen bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken - vooral voor interviews op afstand -door alle informatie over het bedrijf binnen handbereik te hebben.

Als je ook werkt aan

het schrijven van een vacature

het kan helpen om de verschillende rollen en hun vereisten bij te houden. Je tracker kan je helpen om elk voorstel aan te passen aan de specifieke rol, waarbij je aantekeningen gebruikt om je te herinneren aan belangrijke details.

Als je jezelf organiseert en je sollicitaties bijhoudt, kun je echt een voordeel hebben op deze banenmarkt. En met een sollicitatietracker overleef je niet alleen de banenjacht, maar beheers je hem ook.

Google Spreadsheets als een sollicitatie tracker

Google Spreadsheets gebruiken als tracker voor sollicitaties is een van de eenvoudigste en effectiefste manieren om georganiseerd te blijven tijdens je zoektocht naar een baan. Het is gratis, aanpasbaar en overal toegankelijk. Bovendien kun je met Google Spreadsheets alles instellen zoals jij dat wilt.

Hier lees je hoe je Google Spreadsheets kunt gebruiken om je sollicitaties effectief bij te houden:

Maak een nieuw Google Spreadsheet : Open een nieuwe spreadsheet die alleen bedoeld is voor het bijhouden van je sollicitaties

: Open een nieuwe spreadsheet die alleen bedoeld is voor het bijhouden van je sollicitaties Stel essentiële kolommen in : Voeg kolommen toe zoals functietitel, bedrijfsnaam, datum sollicitatie, status, volgende stappen en aantekeningen. Voel je vrij om de spreadsheet verder aan te passen aan je eigen wensen

: Voeg kolommen toe zoals functietitel, bedrijfsnaam, datum sollicitatie, status, volgende stappen en aantekeningen. Voel je vrij om de spreadsheet verder aan te passen aan je eigen wensen Sollicitatiestatussen bijhouden: Gebruik de kolom Status om aan te geven of de sollicitatie 'In uitvoering', 'in behandeling' of 'afgewezen' is

bijhouden: Gebruik de kolom Status om aan te geven of de sollicitatie 'In uitvoering', 'in behandeling' of 'afgewezen' is Voeg data toe voor follow-ups : Gebruik de kolom Toegepaste datum of een aparte kolom Opvolgingsdatum om bij te houden wanneer je contact moet opnemen met de werkgever

: Gebruik de kolom Toegepaste datum of een aparte kolom Opvolgingsdatum om bij te houden wanneer je contact moet opnemen met de werkgever Kleur codes voor duidelijkheid : Ken kleuren toe aan verschillende statussen (bijv. groen voor voortgang, rood voor afgewezen) om snel te zien waar je staat met elke sollicitatie

: Ken kleuren toe aan verschillende statussen (bijv. groen voor voortgang, rood voor afgewezen) om snel te zien waar je staat met elke sollicitatie Gebruik filters om te ordenen : Gebruik de filters van het werkblad om sollicitaties te sorteren of weer te geven op bedrijf, titel of status

: Gebruik de filters van het werkblad om sollicitaties te sorteren of weer te geven op bedrijf, titel of status Voeg aantekeningen toe voor elke sollicitatie : Gebruik het gedeelte 'Aantekeningen' om specifieke details op te slaan, zoals de naam van de aanwervende manager, de hoogtepunten van de functiebeschrijving of belangrijke follow-upinformatie

: Gebruik het gedeelte 'Aantekeningen' om specifieke details op te slaan, zoals de naam van de aanwervende manager, de hoogtepunten van de functiebeschrijving of belangrijke follow-upinformatie Bewerk het regelmatig: Werk na het verzenden van elke sollicitatie of na elk antwoord onmiddellijk het formulier bij met de meest recente informatie

Aangezien Google Spreadsheets cloudgebaseerd zijn, kunt u ze bijwerken op uw telefoon of computer met een internetverbinding.

Praktische tips om uw sollicitatieformulier georganiseerd en bijgewerkt te houden

Nu je weet hoe je Google Spreadsheets kunt gebruiken om je sollicitaties effectief bij te houden, is het tijd om deze vaardigheid verder aan te scherpen.

Hier zijn een paar tips en trucs die je zullen helpen om het te organiseren:

Voeg de nieuwe informatie onmiddellijk toe nadat je hebt gesolliciteerd of iets van een werkgever hebt gehoord

Gebruik de kolom 'gesolliciteerde datum' om herinneringen te creëren voor wanneer je sollicitaties moet opvolgen

Visuele aanwijzingen maken het gemakkelijk om te zien welke sollicitaties nog actief zijn, welke actie vereisen en welke gesloten zijn

Als je werkblad lang wordt, gebruik dan de filterfunctie van Google Spreadsheets om je te richten op specifieke statussen of bedrijven

Groepeer gelijksoortige sollicitaties (zoals die voor technische banen of die met een bepaalde vaardigheden) zodat u ze naast elkaar kunt vergelijken

Gebruik de functie voor opmerkingen om specifieke invoer te bespreken zonder het hoofdblad te vervuilen als u met iemand anders werkt (zoals een collega die op zoek is naar een baan)

Voordelen en nadelen van Google Spreadsheets als functie voor het bijhouden van vacatures

Google Spreadsheets is een veelzijdige tool voor het bijhouden van sollicitaties, maar zoals de meeste tools heeft het zowel voor- als nadelen. Hier volgt een korte blik op de voor- en nadelen:

Voordelen van Google Spreadsheets

Hier zijn enkele van de vele voordelen van het gebruik van Google Spreadsheets als tracker voor sollicitaties:

1. Free en toegankelijk

Een van de grootste voordelen is dat Google Spreadsheets helemaal gratis is. Of je nu twee applicaties bijhoudt of twintig, er zijn geen kosten aan verbonden.

Zoals vermeld heb je altijd en vanaf elk apparaat met internettoegang toegang tot je vacaturetracker. Als je bijvoorbeeld tijdens het woon-werkverkeer op je telefoon solliciteert op een baan, kun je je sheet onderweg snel bijwerken.

2. Aanpasbaar

U kunt Google Spreadsheets aanpassen aan uw specifieke behoeften. Wil je bijhouden hoeveel sollicitatierondes je hebt doorlopen voor elke baan? Voeg gewoon een kolom toe!

Je kunt ook kleuren coderen, filters maken en gegevens sorteren op basis van je voorkeuren. Zo kun je bijvoorbeeld banen waarvoor je een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek hebt ontvangen groen kleuren en banen waarop je nog geen reactie hebt ontvangen geel.

3. Samenwerking in realtime

Als je met een carrièrecoach werkt of advies wilt van een vriend, kun je je Google Spreadsheets met hen delen. Ze kunnen het in realtime weergeven en bewerken, suggesties geven of je op de hoogte houden.

Deze functie is handig als je een carrièreswitch maakt en een mentor wilt om je te begeleiden.

4. Eenvoudig te gebruiken

Google Spreadsheets is gemakkelijk te leren. De meeste mensen zijn al bekend met de basisfuncties van spreadsheets, dus het instellen van een job tracker vereist niet veel technische kennis.

Bovendien kunt u dankzij de intuïtieve interface informatie gemakkelijk organiseren en weergeven.

Nadelen van Google Spreadsheets

Ondanks de voordelen zijn er enkele limieten aan het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van taken.

1. Handmatige invoer

Hoewel Google Spreadsheets veel flexibiliteit biedt, is het nadeel dat alles handmatig moet worden ingevoerd. Je moet elke opdracht invoeren, statussen bijwerken en follow-ups bijhouden.

In tegenstelling tot speciale zoekfuncties stuurt Google Sheets geen automatische herinneringen om op te volgen of om je op de hoogte te stellen van deadlines. Als je bijvoorbeeld meerdere sollicitaties beheert en vergeet je tracker bij te werken, kun je cruciale details uit het oog verliezen.

2. Automatisering beperkt

In tegenstelling tot professionele platforms voor het bijhouden van vacatures, biedt Google Spreadsheets geen ingebouwde automatisering, zoals het instellen van herinneringen of het ophalen van vacaturegegevens van websites.

Dus als je met veel applicaties moet jongleren en geautomatiseerde hulp wilt, moet je handmatige herinneringen instellen of extra tools gebruiken.

3. Vereist organisatorische vaardigheden

Als u van nature niet georganiseerd bent, kan het een uitdaging zijn om Google Spreadsheets efficiënt te onderhouden.

Aan de andere kant kan vergeten vacatures bij te werken of goed te categoriseren tot verwarring leiden. Je kunt bijvoorbeeld per ongeluk twee keer op dezelfde positie solliciteren als je je tracker niet bijhoudt.

4. Mist geavanceerde functies

Google Spreadsheets werkt goed voor het bijhouden van basisbanen, maar het is ongeschikt voor mensen die diepgaande inzichten of analyses willen over hun zoekproces naar een baan.

Bovendien zijn geavanceerde functies zoals visuele dashboards, die sommige platforms voor het zoeken naar vacatures bieden, niet beschikbaar tenzij je ze handmatig maakt.

Ook lezen: Het beste format voor cv's voor 2024: Tips + Voorbeelden

Andere applicatiesoftware implementeren voor het bijhouden van vacatures

Hoewel Google Spreadsheets een goed hulpmiddel is om sollicitaties bij te houden, hebben andere hulpmiddelen geavanceerdere functies. ClickUp is een robuuste productiviteit- en software voor taakbeheer die naadloos integreert in verschillende bedrijfsactiviteiten.

Met verschillende aanpasbare functies en 1000+ ClickUp integraties clickUp centraliseert al uw werk op verschillende platforms in een ruimte voor samenwerking.

Laten we eens kijken naar een aantal sleutel functies die ClickUp een ideale job bijhouden en HR-software :

1. ClickUp Documenten

Stel uw sollicitaties op en leg ze vast met ClickUp Docs ClickUp Documenten is een gecentraliseerd platform voor het opslaan, beheren en organiseren van al uw documenten, inclusief sollicitaties. U kunt direct in ClickUp een nieuw bestand aanmaken of een bestaand bestand importeren.

Of u nu een sollicitatiebrief schrijft, feedback bijhoudt of concepten van sollicitaties opslaat, met deze functie kunt u rijke, visueel aantrekkelijke documenten maken.

Sinds we ClickUp hebben geïmplementeerd, zijn onze teams langzaam overgestapt van Google Documenten voor documentatie en is de documentatie aanzienlijk verbeterd

Mitch Stephens, PMP, Technisch Programma Manager, Shipt

Het platform heeft ook een AI-assistent genaamd ClickUp Brein om u te helpen aI gebruiken om sollicitatiegesprekken voor te bereiden . Brain kan je nieuwe sollicitaties of sollicitatiebrieven nalezen op fouten in spelling, grammatica en format, en zorgen voor consistentie in toon en stijl.

Gebruik ClickUp Brain om uw sollicitatie te verfijnen op ClickUp Docs

Daarnaast kunt u feedback vragen aan collega's of mentoren om nieuwe perspectieven te krijgen. Neem hun suggesties over en maak de nodige aanpassingen om uw sollicitatie te verbeteren voordat u deze indient.

2. ClickUp Weergaven

Houd uw sollicitaties bij en organiseer ze met meerdere ClickUp Views

ClickUp biedt meer dan 15 manieren om werkstromen, projecten en taken te visualiseren. Verschillende van deze ClickUp weergaven zijn bijzonder nuttig voor het bijhouden van sollicitaties:

Tabelweergave : Maak gebruik van een spreadsheet-achtige ervaring op dezeGoogle Spreadsheets alternatief. Het verschil is dat u hier velden en statussen kunt aanpassen, zodat u uw sollicitatieproces genuanceerder kunt bijhouden

: Maak gebruik van een spreadsheet-achtige ervaring op dezeGoogle Spreadsheets alternatief. Het verschil is dat u hier velden en statussen kunt aanpassen, zodat u uw sollicitatieproces genuanceerder kunt bijhouden Lijstweergave : Taken snel sorteren, filteren en groeperen, zodat u een duidelijker beeld krijgt van de status van elke sollicitatie

: Taken snel sorteren, filteren en groeperen, zodat u een duidelijker beeld krijgt van de status van elke sollicitatie Weergave van formulieren : Taak direct reacties op enquêtes, feedback over sollicitaties of andere gegevens om in bruikbare Taken

: Taak direct reacties op enquêtes, feedback over sollicitaties of andere gegevens om in bruikbare Taken Kalenderweergave : Houd moeiteloos interviewschema's, deadlines en dagelijkse agenda's bij met deze visuele layout

: Houd moeiteloos interviewschema's, deadlines en dagelijkse agenda's bij met deze visuele layout Werklastweergave: Breng prioriteiten in balans terwijl u meerdere Taken of sollicitaties beheert

Ook lezen: 10 Beste planningsapps voor eigenaren van kleine bedrijven in 2024

3. ClickUp Automatiseringen

Automatiseer repetitieve taken om tijd vrij te maken

Een van de opvallende functies van ClickUp is de mogelijkheid om repetitieve Taken te automatiseren. ClickUp Automatiseringen kan automatisch taken maken, rollen toewijzen, statussen van applicaties wijzigen of opmerkingen vullen op basis van triggers die u instelt.

Door deze kleine maar essentiële acties te automatiseren, maakt u meer tijd vrij om u voor te bereiden op sollicitatiegesprekken of om uw sollicitatie te verfijnen.

4. Gratis sjablonen

ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen voor verschillende documenten voor verschillende gebruikssituaties, waaronder databasesjablonen en sjablonen voor spreadsheets .

Zoeken naar de juiste baan kan overweldigend aanvoelen. Met talloze opties en bronnen om door te navigeren, is het gemakkelijk om uit het oog te verliezen waar te beginnen en hoe georganiseerd te blijven. Dat is waar de ClickUp sjablonen voor het zoeken naar een baan van pas komen!

Deze sjablonen zijn geschikt voor zowel beginners als professionals die op zoek zijn naar geavanceerde functies.

Stroomlijn uw sollicitaties met de sjabloon ClickUp Job Search

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan is ontworpen om u te helpen het zoekproces naar een baan te vereenvoudigen door verschillende essentiële onderdelen bij te houden.

Met aangepaste statussen zoals 'Open', 'Gesolliciteerd' en 'Wachten' helpt deze sjabloon u:

Sollicitaties organiseren en volgen om ze gemakkelijk bij te houden

om ze gemakkelijk bij te houden Vacatures registreren om op de hoogte te blijven van potentiële kansen

registreren om op de hoogte te blijven van potentiële kansen Registreer bedrijfsbeoordelingen en extraatjes om de kwaliteit van de werkplek te beoordelen

en extraatjes om de kwaliteit van de werkplek te beoordelen Bundel informatie over sollicitatiegesprekken , inclusief tips en veelgestelde vragen

, inclusief tips en veelgestelde vragen Maak een persoonlijke tijdlijn voor het zoeken naar een baan om taken effectief te beheren

Deze sjabloon is gebouwd op ClickUp Views en biedt drie aanpasbare weergaven: Lijstweergave, Kalenderweergave en Board View.

Aan de andere kant, als je op zoek bent naar uitgebreide functies, is de aanpasbare Sjabloon voor het zoeken naar een baan door ClickUp (voor beginners) maakt het bijhouden van vacatures gemakkelijk en efficiënt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-438.png Houd uw zoekproces naar een baan bij en beheer het met het sjabloon ClickUp Job Search (voor beginners) https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&\_gl=1\*1nh0j72\*_gcl_aw\*R0NMLjE3MjYwNDY4NzYuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJVMDlZcXpYOU5fNlI0eklCbDlDWl80YnQ3eG9mTVBtMGhCSFcyc2k0azRkazlfZzNEb0x5c2FBbGkzRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU1OTg2NTEzOC4xNzIxNTk1OTE1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

U kunt vacatures vastleggen, vervolgtaken organiseren en gesprekken met recruiters of aanwervende managers beheren - allemaal op één plek.

Het sjabloon ClickUp Job Search bevat:

Aangepaste statussen : Houd de voortgang van elke sollicitatie bij met aangepaste statussen zoals 'Open' of 'Voltooid'

: Houd de voortgang van elke sollicitatie bij met aangepaste statussen zoals 'Open' of 'Voltooid' Aangepaste velden : Beheer verschillende sollicitatieattributen, zodat u uw voortgang in één oogopslag kunt visualiseren

: Beheer verschillende sollicitatieattributen, zodat u uw voortgang in één oogopslag kunt visualiseren Aangepaste weergaven : Of u nu prioriteit wilt geven aan sollicitaties of een lijst met bedrijven wilt bijhouden, de sjabloon biedt meerdere weergaven om u te helpen georganiseerd te blijven

: Of u nu prioriteit wilt geven aan sollicitaties of een lijst met bedrijven wilt bijhouden, de sjabloon biedt meerdere weergaven om u te helpen georganiseerd te blijven Hulpmiddelen voor projectmanagement: Gebruik tags, opmerkingen, automatiseringen en zelfs AI om uw job bijhouden te stroomlijnen

Het vereenvoudigt het aanmaken van documenten voor het zoeken naar vacatures, waardoor u tijd en moeite bespaart. Het helpt je ook een uitgebreide lijst van potentiële werkgevers bij te houden, zodat je geen enkele kans mist.

Vergemakkelijk de samenwerking tussen leden van het HR-team en aanwervingsmanagers met ClickUp voor HR Teams

Bovendien kan ClickUp door uw HR team worden gebruikt als rekruterings- en talentmanagementsoftware. Met ClickUp voor HR Teams kan uw HR team op de volgende manieren voordeel halen:

Werving

Vacatures plaatsen en bijhouden: HR kan eenvoudig vacatures aanmaken en beheren in ClickUp. Met het platform kunnen sollicitanten worden bijgehouden, sollicitatiegesprekken worden gepland en het hele wervingsproces van begin tot eind worden beheerd

HR kan eenvoudig vacatures aanmaken en beheren in ClickUp. Met het platform kunnen sollicitanten worden bijgehouden, sollicitatiegesprekken worden gepland en het hele wervingsproces van begin tot eind worden beheerd Beheer van de kandidatenpijplijn: De aanpasbare workflows van ClickUp kunnen worden gebruikt om een kandidatenpijplijn te creëren, zodat HR-teams de sollicitanten kunnen organiseren, hun voortgang in het sollicitatieproces kunnen bijhouden en weloverwogen beslissingen over aanwerving kunnen nemen

De aanpasbare workflows van ClickUp kunnen worden gebruikt om een kandidatenpijplijn te creëren, zodat HR-teams de sollicitanten kunnen organiseren, hun voortgang in het sollicitatieproces kunnen bijhouden en weloverwogen beslissingen over aanwerving kunnen nemen Planning van sollicitatiegesprekken: De kalenderintegratie van de tool maakt het eenvoudig om sollicitatiegesprekken met kandidaten in te plannen, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en planningsconflicten worden vermeden

Talentbeheer

Onboarding van werknemers: ClickUp kan een gestructureerd onboardingproces creëren, zodat nieuwe werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om te slagen. Taken, checklists en deadlines kunnen worden toegewezen om het inwerkproces te begeleiden

ClickUp kan een gestructureerd onboardingproces creëren, zodat nieuwe werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om te slagen. Taken, checklists en deadlines kunnen worden toegewezen om het inwerkproces te begeleiden Prestatiemanagement: De functies van het platform voor taakbeheer kunnen worden gebruikt om prestatiedoelen in te stellen, de voortgang bij te houden en prestatiebeoordelingen uit te voeren

De functies van het platform voor taakbeheer kunnen worden gebruikt om prestatiedoelen in te stellen, de voortgang bij te houden en prestatiebeoordelingen uit te voeren Betrokkenheid van werknemers: Door ruimtes te creëren voor feedback van werknemers, prestaties te erkennen en een gemeenschapsgevoel aan te moedigen, kan ClickUp bijdragen aan een positieve en boeiende werkomgeving

Ook lezen: We hebben de 15 beste HR-software voor teams getest

Het bijhouden van sollicitaties vereenvoudigen met ClickUp

Iedereen die werk zoekt, zou een sollicitatietracker zoals Google Spreadsheets moeten gebruiken. Het helpt bij het stroomlijnen van het zoekproces naar een baan door een centrale plek te bieden voor het organiseren en beheren van alle sollicitaties.

Met een tracker kunt u gemakkelijk potentiële werkgevers, statussen van sollicitaties, gespreksdata en vervolgacties bijhouden. Deze organisatie zorgt ervoor dat je geen belangrijke deadlines of kansen mist, zodat je in één oogopslag je voortgang kunt zien.

Google Spreadsheets heeft echter een aantal limieten en om die te omzeilen, kun je ClickUp gebruiken om het hele proces te vereenvoudigen.

U kunt eenvoudig vacatures beheren en de voortgang bijhouden met aanpasbare weergaven zoals Tabelweergave en Lijstweergave. Automatiseringen besparen tijd door terugkerende taken af te handelen, terwijl ClickUp Docs uw sollicitatiemateriaal op één centrale locatie geordend houdt. Bovendien zorgt het sjabloon voor het zoeken naar een baan ervoor dat alles op schema blijft, van vervolgtaken tot gesprekken met een recruiter.

Of u nu net begint met het zoeken naar een baan of uw huidige proces wilt verbeteren, ClickUp biedt de tools om georganiseerd en gefocust te blijven.

Aanmelden bij ClickUp

vandaag nog en neem de controle over uw zoektocht naar een baan!