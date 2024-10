Hoe maak je een checklist voor het aanmaken van content?

Checklists zijn niet alleen voor projectmanagers of managers. Het zijn ongelooflijk nuttige hulpmiddelen voor iedereen die ervoor moet zorgen dat een taak of project grondig en consistent wordt voltooid - vooral als je met meerdere taken jongleert of als marketeer werkt.

Denk er maar eens over na: het maken van een blogpost, video of zelfs een sociale post bestaat uit veel stappen.

Er is veel bij te houden, van onderzoek en abonnement tot bewerking, publicatie en promotie. En dan zijn er nog alle belanghebbenden-SEO-specialisten, schrijvers, fact-checkers, content ops teams, ontwerpers, editors en nog veel meer. Er vallen gemakkelijk dingen tussen wal en schip.

Maak je geen zorgen. In dit artikel bespreken we hoe je de perfecte checklist voor het aanmaken van content kunt maken voor je team en delen we een aantal tactische tips, hulpmiddelen en tips voor het maken van content sjabloon voor checklist suggesties voor het maken van waardevolle content.

Klaar om een lijst te maken en af te vinken?

Waarom heb je een checklist voor het aanmaken van content nodig?

Voordat we ingaan op de eigenlijke checklist voor contentmarketing, bespreken we eerst hoe je team baat kan hebben bij deze checklist:

Stroomlijnt je werkstroom : Door contentmarketing op te splitsen in kleinere, beheersbare taken, kunnen checklists je helpen om gefocust te blijven en te voorkomen dat je overweldigd raakt

: Door contentmarketing op te splitsen in kleinere, beheersbare taken, kunnen checklists je helpen om gefocust te blijven en te voorkomen dat je overweldigd raakt Zorgt voor een consistente merkstem : Een checklist kan helpen bij het behouden van een consistente tone of voice voor alle content ideeën en blogs, waardoor je merkidentiteit wordt versterkt

: Een checklist kan helpen bij het behouden van een consistente tone of voice voor alle content ideeën en blogs, waardoor je merkidentiteit wordt versterkt Garandeert kwaliteit : Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke stappen zijn Voltooid (bijvoorbeeld opmaakcontroles, ontwerpbeoordelingen en contentoptimalisatie) helpt bij het handhaven van hoge kwaliteitsnormen

: Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke stappen zijn Voltooid (bijvoorbeeld opmaakcontroles, ontwerpbeoordelingen en contentoptimalisatie) helpt bij het handhaven van hoge kwaliteitsnormen Verbetert de samenwerking: Checklists kunnen iedereen in uw team helpen om op dezelfde pagina te blijven - iedereen weet wat zijn rol is en wanneer ze bij het proces worden betrokken

Checklists kunnen iedereen in uw team helpen om op dezelfde pagina te blijven - iedereen weet wat zijn rol is en wanneer ze bij het proces worden betrokken Vermindert dubbel werk : Door een duidelijk stappenplan te bieden met specifieke criteria voor kwaliteitscontroles, ontwerpbeoordelingen en meer, helpen checklists u om dingen meteen goed te doen, waardoor revisies en vertragingen tot een minimum worden beperkt

: Door een duidelijk stappenplan te bieden met specifieke criteria voor kwaliteitscontroles, ontwerpbeoordelingen en meer, helpen checklists u om dingen meteen goed te doen, waardoor revisies en vertragingen tot een minimum worden beperkt Maakt onboarding een stuk eenvoudiger: Of je nu een nieuwe teamgenoot, freelancer of bureau in dienst neemt, een checklist voor het aanmaken van content kan je helpen om zowel je kwaliteitsverwachtingen voor content als je operationele processen te schetsen

Dus of je nu een freelance maker van content bent of deel uitmaakt van een groot marketingteam dat boeiende content wil maken, een checklist kan een geweldig hulpmiddel zijn om je werkstroom te stroomlijnen, content van hoge kwaliteit te produceren en organisch verkeer te stimuleren.

De volledige checklist voor het aanmaken van content

Nu we hebben gezien waarom je een checklist voor het aanmaken van content nodig hebt, gaan we kijken hoe je er een kunt maken. We behandelen elke stap van het aanmaken van content, van abonnement tot promotie, samen met extra tips over hoe je de checklist kunt aanpassen zodat hij voor jou werkt.

Maar eerst volgt hier een korte TL;DR van de checklist voor het aanmaken van content.

1. Bepaal het format, de doelen en het publiek van je content

Bepaal duidelijk voor wie je content maakt

Bepaal wat je wilt bereiken met je content (bijv. websiteverkeer verhogen, leads genereren, merkbekendheid verbeteren)

Selecteer het beste format voor je content (bijv. blogpost, video, infographic)

2. Doe grondig onderzoek

Zoek zoekwoorden waar je target op zoekt

Begrijp wat uw concurrenten doen en identificeer kansen

Zoek KMO's voor deskundige offertes

3. Schets de structuur van uw content

Maak een gedetailleerd overzicht van de content met onderwerpen, doelgroep, trefwoorden en vereisten van het MKB

Begin met een structuurschets van 10% en breid deze geleidelijk uit tot 30% voor een gedetailleerder overzicht van de behandelde punten

4. Creëer content van hoge kwaliteit

Zorg ervoor dat je content informatief, gezaghebbend en goed onderzocht is

Schrijf content die relevant is en diepgaande inzichten biedt

5. Bewerk en proeflees je content

Proeflees je content op fouten in grammatica, spelling en interpunctie

Zorg ervoor dat je ontwerp in lijn is met de content briefing en het onderwerp thesis

Gebruik trefwoorden op een natuurlijke manier en optimaliseer voor zoekmachines

6. Voltooi visuals

Ontwerp of vind afbeeldingen, grafieken of video's van hoge kwaliteit

Zorg ervoor dat je visuals geoptimaliseerd zijn voor verschillende platforms en mobielvriendelijk zijn

7. Publiceer en promoot je content

Selecteer het juiste platform (bijv. website, sociale media, e-mail)

Deel je content via sociale media, e-mailmarketing en andere kanalen

8. Analyseer de prestaties van je content

Controleer de sleutel KPI's zoals websiteverkeer, betrokkenheid en conversies

Voer enquêtes uit om kwalitatieve feedback van lezers te verzamelen

Stap 1: Definieer het format, de doelen en het publiek van uw content

Hier begint het allemaal - je zoekt uit voor wie je schrijft, welk kanaal je gaat gebruiken en hoe je het beste kunt inspelen op de pijnpunten van dat target publiek. Terwijl een newbie de voorkeur zou geven aan how-to gidsen, zullen leiderschapsteams eerder industrierapporten of interviews met experts lezen.

Daarnaast zullen GenZ-publiek en B2C-klanten wellicht meer voelen voor TikTok en op meme gebaseerde content, terwijl oudere millennials en B2B-bedrijven wellicht de voorkeur geven aan meer op onderzoek gebaseerde content.

We stellen voor dat je jezelf eerst deze vragen stelt:

Voor wie is het? Bepaal duidelijk je target audience. Dit vormt de toon, stijl en boodschap van je content

Bepaal duidelijk je target audience. Dit vormt de toon, stijl en boodschap van je content Welk probleem lost het op? Je content moet waarde bieden aan je publiek. Bepaal het specifieke probleem dat wordt aangepakt of de behoefte die wordt vervuld

Je content moet waarde bieden aan je publiek. Bepaal het specifieke probleem dat wordt aangepakt of de behoefte die wordt vervuld Hoe wordt het succes van dit stuk gemeten? Stel duidelijke statistieken op om de effectiviteit van je content te meten. Denk hierbij aan websiteverkeer, betrokkenheid, conversies of merkbekendheid

Stel duidelijke statistieken op om de effectiviteit van je content te meten. Denk hierbij aan websiteverkeer, betrokkenheid, conversies of merkbekendheid Welke nieuwe inzichten biedt deze content? Zorg ervoor dat je content iets unieks of waardevols biedt dat je publiek nog niet eerder heeft gezien. Dit kan een nieuw perspectief, een praktische tip of een creatieve oplossing voor een bestaand probleem zijn

💡Pro Tip: Voeg deze vragen als subpunten toe aan je checklist. Je content strateeg (of content lead) kan dan de taak krijgen om deze vragen te beantwoorden en op te nemen in de content outline of briefing. Dit biedt een feilloos raamwerk voor het abonneren op gerichte, boeiende content die aanslaat bij uw publiek en resultaten oplevert.

Stap 2: Grondig onderzoek doen

Zodra u uw doelen en doelgroep hebt bepaald, is het tijd om de onderzoeksfase in te gaan.

Hier volgt een overzicht van de sleutelgebieden die u kunt onderzoeken:

1. Trefwoord onderzoek

Dit is de eerste stap voor elke SEO-gedreven content-blogpost, ebook of whitepaper. Enkele punten die je in deze fase aan je team kunt vragen om af te vinken zijn of ze:

De primaire en secundaire zoekwoorden hebben geïdentificeerd

Zoekintentie hebben geanalyseerd (transactie, navigatie, informatie)

Long-tail zoekwoorden opgenomen voor meer target verkeer

2. Analyse van de concurrent

Hier identificeer je hiaten in de content van je concurrenten over hetzelfde onderwerp. Zijn er onderwerpen die zij nog niet hebben behandeld? Kun je een uniek perspectief of extra inzichten bieden?

Door de sterke en zwakke punten van je concurrenten te begrijpen, kun je de positie van je content zo bepalen dat deze eruit springt en meer waarde biedt aan je publiek.

Je kunt deze stap eenvoudig houden en aan je content team vragen of zij de concurrentieanalyse hebben voltooid of deze opsplitsen in stappen zoals:

Heb je de ranking van een blog van een concurrent voor relevante zoekwoorden geanalyseerd?

Hebt u hiaten in hun content geïdentificeerd, zoals ontbrekende onderwerpen of verouderde perspectieven?

Hebt u de mate van betrokkenheid gemeten die hun content krijgt (bijv. weergaven, 'vind ik leuk', delen, opmerkingen)?

Heb je uitgezocht hoe je jouw stuk kunt laten opvallen ten opzichte van dat van hen, of dat nu is door een uniek perspectief te bieden, meer diepgaande informatie te verstrekken of een ander format te gebruiken?

3. Materiedeskundigen (MKB)

Als je schrijft over technische of complexe onderwerpen, rapporten over de industrie of thought leadership stukken, dan is het verkrijgen van inzichten van materiedeskundigen onmisbaar. Dit is geen proces in één stap.

Als je inzichten van KMO's zoekt voor je content, kun je een aparte, meer gedetailleerde checklist maken. Dit geeft je schrijvers een gestructureerde aanpak van het proces, zodat ze alle noodzakelijke stappen volgen.

Je kunt de link dan als aantekening toevoegen aan het selectievakje 'Heb je KMO's geïnterviewd?' in je checklist voor het aanmaken van content. Dit herinnert je team eraan om de checklist voor het vinden van MKB's te raadplegen voor specifieke richtlijnen.

Dit is wat je aan je checklist kunt toevoegen:

Identificeer potentiële MKB-bedrijven

Doordachte vragen opstellen

Interviews plannen

De interviews uitvoeren

De inzichten van de KMO's verwerken

Verkrijg goedkeuring

De KMO op de hoogte stellen van de publicatie

tip: Voeg een aantekening toe aan uw checklist om te specificeren welke soorten onderzoek vereist zijn voor elk type content, zodat uw team weet waar het zich op moet richten.

Stap 3: Schets uw contentstructuur

Afhankelijk van uw proces voor het aanmaken van content, kan het zijn dat uw team een contentbriefing en verschillende soorten schetsen moet maken voordat u aan het eigenlijke ontwerp toekomt.

Zo ziet dit proces eruit:

De SEO-specialist (of contentstrateeg) moet een contentbriefing maken waarin hij de schrijver vertelt welke onderwerpen hij moet behandelen, wie het publiek is, welke zoekwoorden hij moet opnemen en of hij MKB-citaten nodig heeft

De inhoudsschrijver stelt dan een samenvatting op van 10% (idealiter 10% van het totale aantal woorden) met de scriptie van de blog, de inleidende haak en de belangrijkste koppen

Als dat is goedgekeurd, kunnen ze de schets uitbreiden tot 30%, met een gedetailleerd overzicht van elk onderdeel

Dit proces helpt om belanghebbenden op één lijn te krijgen en vermindert het heen-en-weergeloop tijdens het schrijven (en de bewerking).

tip: Net als bij de subchecklist voor het interview met het MKB, kunt u ook afzonderlijke checklists maken voor de content briefing en elk type schets.

Stap 4: Creëer content van hoge kwaliteit

Nu komen we bij het belangrijkste deel - het produceren van content van hoge kwaliteit die zowel bij mensen als zoekmachines in de smaak valt. In grote lijnen zijn er drie sleutel factoren die bijdragen aan content van hoge kwaliteit:

I. Meeslepend verhaal

Spreek je met autoriteit over het onderwerp?

Is al het onderzoek afkomstig van betrouwbare bronnen?

II. Relevantie

Kun je je inleven in de uitdagingen en pijnpunten van je publiek?

Nog te doen: ga je verder dan oppervlakkige uitleg?

III. Ontwerp

Heb je schermafbeeldingen en andere visuals toegevoegd aan de blog, samen met bijschriften en ALT tekst?

Heb je een 'ontwerpbriefing' toegevoegd voor het ontwerpteam over welke visuals je nodig hebt voor het stuk?

Door je op deze gebieden te concentreren, kun je content creëren die niet alleen informatief is, maar ook boeiend voor je publiek.

Stap 5: Bewerk en proeflees uw content

Het schrijven van uw content is slechts de eerste stap. De volgende stap is het grondig nakijken om er zeker van te zijn dat de inhoud aan uw normen voldoet. Een gestructureerd kader (een checklist voor bewerking en proeflezen) kan u helpen om dit beoordelingsproces te standaardiseren en een consistente kwaliteit te behouden.

Hier zijn enkele punten die je kunt meenemen:

I. Afstemming op de briefing

Heb je alle onderwerpen behandeld die vermeld staan in de briefing?

Heeft elk onderdeel verbinding met de scriptie van de blog?

II. Leesbaarheid

Heb je koppen, subkoppen en opsommingstekens gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren?

Heb je duidelijke en beknopte taal gebruikt?

Heb je je ontwerp grondig nagelezen?

III. Merk

Heb je een consistente toon en stijl gehanteerd die in lijn is met je merk (en target doelgroep)?

Heb je je content afgestemd op de waarden en missie van je merk?

IV. SEO

Heb je relevante zoekwoorden op natuurlijke wijze in je content verwerkt?

Heb je je meta titel en beschrijving geoptimaliseerd?

V. Koppelingen

Heb je alle interne links vermeld in de content briefing?

Zijn alle gekoppelde bronnen minder dan 4 jaar oud?

Heb je de UTM parameters van externe links verwijderd?

VI. Call-to-Actions (CTA's)

Heb je een duidelijke en overtuigende primaire CTA opgenomen?

Heb je zachte CTA's toegevoegd om lezers naar andere content te leiden, zoals sjablonen of gratis tools?

Heb je een UTM-tracker toegevoegd aan je CTA-links?

Daarnaast kun je ook een sectie toevoegen waarin je schrijvers vraagt of ze hun concepten door een plagiaatchecker of AI-contentdetector hebben gehaald.

tip: In plaats van individuele checklists toe te wijzen aan je schrijvers en editors, kun je een zelf-review proces toevoegen. Laat je schrijvers de checklist gebruiken om hun werk te beoordelen voordat ze het aan de editor geven. De editor kan de content dan beoordelen aan de hand van dezelfde checklist en gerichte feedback en suggesties voor verbetering geven. Deze aanpak kan het beoordelingsproces versnellen en meer op samenwerking gericht maken.

Stap 6: Visuals afwerken

Zelfs als je design team zijn eigen checklist heeft, is het een goede gewoonte om de sleutel ontwerpstappen op te nemen in je algehele proces voor het aanmaken van content, vooral als je je afbeeldingen inkoopt.

Hier zijn enkele punten om bij te houden:

Ontwerpopdracht: Is er een duidelijke ontwerpopdracht opgesteld met de gewenste stijl, kleuren en algemene esthetiek?

Is er een duidelijke ontwerpopdracht opgesteld met de gewenste stijl, kleuren en algemene esthetiek? Visuele middelen: Zijn alle benodigde visuele middelen verzameld of gemaakt (bijv. afbeeldingen, infographics, iconen, video's)?

Zijn alle benodigde visuele middelen verzameld of gemaakt (bijv. afbeeldingen, infographics, iconen, video's)? Feedback over het ontwerp: Heeft het designteam feedback gegeven of om revisies gevraagd?

Heeft het designteam feedback gegeven of om revisies gevraagd? Dadlines: Worden de deadlines voor het ontwerp gehaald?

Worden de deadlines voor het ontwerp gehaald? Compatibiliteit: Zijn de ontwerpbestanden in het juiste format, hebben ze de juiste afmetingen en zijn ze mobielvriendelijk?

Stap 6: Publiceer en promoot uw content

Zodra de content en het beeldmateriaal klaar zijn, is het tijd om te publiceren en te promoten.

1. Publiceren

Maak checklists voor elke Taak in jecontent marketing abonnement om ervoor te zorgen dat je alles op zijn plaats hebt Voor blogs: Bannerafbeeldingen, metatags, zoekmachineoptimalisatie Voor e-mails: HTML code, onderwerpregel, oproep tot actie Voor sociale media: Platform, visuals, bijschriften, hashtags

Publiceer uw content op het door u gekozen platform

Controleer of de gepubliceerde versie correct is en geen fouten bevat

2. Promotie

De eerste stap hier is het creëren van een promotiestrategie voor je content, maar de volgende stappen kunnen variëren afhankelijk van je promotiekanaal.

Bijvoorbeeld, als je een blog promoot op sociale media, dan moet je:

Bepalen op welke sociale mediaplatforms je target publiek het meest actief is

Sociale-mediaposts ontwikkelen die uw content samenvatten en klikken aanmoedigen

Relevante hashtags gebruiken om de zichtbaarheid te vergroten.

E-mail verdeling, aan de andere kant, zou betekenen:

Segmenteer je e-mail lijst op basis van de rente of activiteit van het publiek

Een onderwerpregel maken die de aandacht trekt en opens stimuleert

De tekst van uw e-mail omzetten in HTML code

Ook lezen: 10 beste platforms voor contentmarketing software

Stap 7: Analyseer de prestaties van uw content

Tot slot is het tijd om te controleren of uw contentmarketingstrategie succesvol is. Bekijk de doelen die je voor je content hebt ingesteld opnieuw en bepaal of het die doelen heeft gehaald of overtroffen. Om een volledig beeld te krijgen, moet je zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten opnemen.

Kwantitatieve statistieken

Controleer de toename in websiteverkeer door je content

Meet betrokkenheidscijfers zoals 'vind ik leuk', delen, opmerkingen en tijd die je op de pagina doorbrengt

Conversies bijhouden (bijv. inschrijvingen, aankopen, downloads).

Controleer de positie van uw content in zoekmachines voor relevante zoekwoorden

Kwalitatieve feedback

Voer enquêtes of opiniepeilingen uit om feedback van uw publiek te verzamelen

Analyseren van opmerkingen en berichten over uw content

We raden aan om de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van je content maandelijks of per kwartaal te bekijken om verbeterpunten voor je contentmarketinginspanningen te identificeren. Op deze manier kun je de resultaten van je content analyseren en datagestuurde beslissingen nemen voor toekomstige contentmarketingstrategieën.

Uw checklist (en proces) voor het aanmaken van content beheren met ClickUp

Volgens een 2023 McKinsey onderzoek besteden middenmanagers meer dan de helft van hun werktijd aan administratief werk. Voor content leads kan dit ook het maken en beheren van checklists voor content omvatten.

De oplossing?

Gebruik een platform voor projectmanagement zoals ClickUp waarmee u checklists kunt maken, ze kunt opslaan als sjablonen en ze kunt integreren in uw grotere productieactiviteiten voor content.

Dit betekent dat u ClickUp kunt gebruiken als een tool voor contentbeheer Nog te doen: beheer uw contentactiviteiten, creëer content en analyseer de prestaties van content.

Zoals Cristina Willson, directeur content bij Graphite, het zegt,

We begonnen niet alleen met het schrijven van artikelen, maar we besloten om dit op grote schaal te doen, dus we hadden een robuust platform nodig dat zich gemakkelijk kon aanpassen aan ons toenemende aantal deliverables. ClickUp was de beste keuze._

Cristina Willson, directeur content bij Graphite

Graphite heeft de productie van hun content met een indrukwekkende 12x opgeschaald met ClickUp!

Lees hier hoe u de mogelijkheden van ClickUp voor contentbeheer kunt benutten:

Maak uw checklist voor het aanmaken van content

Eerst kunt u de verschillende stappen in uw proces voor het aanmaken van content uitwerken met een checklist. Gebruik hiervoor de ClickUp Checklist Sjablonen functie. U kunt processen voor het aanmaken van content eenvoudig in uw team opbouwen en hergebruiken.

ClickUp Checklist sjablonen

Bespaar tijd door een master content aan te maken met ClickUp Checklist Templates en deze aan te passen voor elk content project

Hier zijn een paar opvallende functies:

Herbruikbare sjablonen: Sla uw checklist voor het aanmaken van content op als sjabloon en hergebruik deze in verschillende projecten.

Sla uw checklist voor het aanmaken van content op als sjabloon en hergebruik deze in verschillende projecten. Nesten en slepen en neerzetten: Organiseer checklistitems door ze te nesten of de bestelling aan te passen via een eenvoudige functie voor slepen en neerzetten.

Organiseer checklistitems door ze te nesten of de bestelling aan te passen via een eenvoudige functie voor slepen en neerzetten. Toewijzen en voortgang bijhouden: Wijs checklistitems toe aan specifieke teamleden, zodat u bij elke stap verantwoordelijk bent.

Wijs checklistitems toe aan specifieke teamleden, zodat u bij elke stap verantwoordelijk bent. Echte gebruikssituaties: Pas checklist sjablonen toe voor processen zoals pre-blog, post-blog taken, het aanmaken van landingspagina's of functie releases, zodat elke stap efficiënt wordt bijgehouden.

ClickUp-taak Checklists

Vervolgens kunt u de ClickUp-taak Checklists om eenvoudige takenlijsten te maken binnen een Taak.

Documenteer alle stappen in uw proces voor het aanmaken van content met ClickUp-taak Checklists

Dit is hoe het helpt:

Wanneer u aan een nieuw content project begint, maakt u een nieuwe checklist van uw sjabloon voor checklists

Pas de checklist aan het specifieke format en de doelen van uw huidige project aan

Wijs individuele checklistitems toe aan de verantwoordelijke teamleden (bijv. SEO-specialist, contentschrijver, content ops)

Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat iedereen duidelijk is over zijn rol en verantwoordelijkheden, wat leidt tot een efficiënt en effectief proces voor het aanmaken van content.

ClickUp Automatiseringen

Gebruik ClickUp Automatiseringen om de taak automatisch toe te wijzen aan verschillende leden van het team op basis van de status van de taak.

Bijvoorbeeld, als de schrijver het blog verplaatst naar 'bewerking', kunt u het automatisch toewijzen aan uw Editorial Lead, die het vervolgens opnieuw kan toewijzen aan een van de editors.

Versnel het aanmaken en bewerken van content met ClickUp Brain

ClickUp Brain beantwoordt snel alle vragen die u hebt over de voortgang van uw content, van het vinden van specifieke checklists tot toegang tot verdelingsplannen of onderzoek. Alle essentiële informatie is binnen handbereik, zodat u tijd en moeite bespaart.

💡Pro Tip: Integreer de checklist voor het aanmaken van content in ClickUp-taak in ClickUp Docs. Op deze manier hebben schrijvers gemakkelijk toegang tot de checklist en kunnen ze hun voortgang bijhouden, zodat ze geen stap over het hoofd zien.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-22.gif ClickUp Taken checklist /$$$img/

Neem uw checklists voor taken op in het document van uw blog voor gemakkelijke toegang

Ook lezen: 10 beste AI-tools voor het aanmaken van content in 2024

Uw publicatie- en verdelingsschema beheren

Zodra je je content hebt opgesteld, is de volgende stap het publiceren ervan.

Maar dit is niet zo eenvoudig. U publiceert niet alleen uw blog, maar ook een reeks kortere stukken content om te verspreiden en te promoten. Dit kunnen e-mails zijn, berichten op sociale media, deelnemen aan communityforums en nog veel meer.

Dit is waar een content kalender kan helpen. Het biedt een visuele weergave van uw publicatieschema, zodat u georganiseerd blijft en geen deadlines mist.

ClickUp Inhoud Kalender Sjabloon

We raden u aan de ClickUp sjabloon voor inhoudskalender om uw publicatie- en promotieschema te beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-313.png Houd uw publicatiedeadlines bij met het sjabloon voor de ClickUp kalender voor content https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-228062740&department=marketing&\_gl=1*c9lp5w*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcyMjE3NjguQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZNaHJvNXNaa3lQWVF4c1BHUmx3MnppR2xhT1YzbGVmZDZoanV1dVRoVE9OVjZ3aVFCLXRXTWFBcDR0RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo werkt dit sjabloon:

Start met het toevoegen van uw content onderwerpen samen met in welke fase ze zich bevinden in het productieproces van de content - schrijven, bewerking, enzovoort. Dit is belangrijk omdat de statussen kleurcodes hebben, zodat u een idee krijgt van de status van de blog op de kalender

samen met in welke fase ze zich bevinden in het productieproces van de content - schrijven, bewerking, enzovoort. Dit is belangrijk omdat de statussen kleurcodes hebben, zodat u een idee krijgt van de status van de blog op de kalender Voeg toe onder welke contentpijler elk onderwerp valt. Zo blijft uw content afgestemd op uw algemene contentstrategie en dwaalt u niet af naar irrelevante onderwerpen

Zo blijft uw content afgestemd op uw algemene contentstrategie en dwaalt u niet af naar irrelevante onderwerpen Voeg vervolgens de publicatiedatum voor uw blogbericht toe en schakel over naar de weergave van de kalender om uw komende deadlines te visualiseren. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van uw planning voor content

Nu kun je je richten op komende deadlines en projecten dienovereenkomstig plannen, conflicten in de planning opsporen en de status van je content pijplijn in de gaten houden. Super handig, toch?

Dit sjabloon downloaden

Stroomlijn uw content met ClickUp

Een checklist voor het aanmaken van content is een onmisbaar hulpmiddel voor elk content- of digitaal marketingteam. Het is je routekaart naar een niet-chaotische productie van content, die je team door elke fase van het proces voor het aanmaken van content leidt en ervoor zorgt dat er niets tussen wal en schip valt.

De echte kracht van ClickUp ligt in de mogelijkheid om het hele proces voor het aanmaken van content te centraliseren.

U kunt uw checklists, projectmanagement taken en concepten voor content op hetzelfde platform hosten. Je team hoeft niet tussen verschillende tools te schakelen.

Het onderbrengen van al uw activiteiten voor het aanmaken van content in ClickUp heeft nog veel meer voordelen, maar we laten het u zelf ontdekken. Gratis aanmelden bij ClickUp en ga meteen aan de slag.