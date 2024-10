15 Beste Enterprise Risk Management Software (ERM) voor 2024

Business heeft tegenwoordig te maken met een ongekende hoeveelheid risico's en onzekerheid. Verstoringen in de toeleveringsketen, cyberdreigingen, valutaschommelingen, geopolitieke omwentelingen en vele andere scenario's kunnen de groei op elk moment verstoren.

Het implementeren van een ERM-programma (Enterprise Risk Management) helpt bij het beheren van deze risico's en maakt het beheer van taken eenvoudig.

Handmatig risicobeheer kan echter veel tijd in beslag nemen. Waarom zou je dan geen software voor Enterprise Risk Management implementeren?

Na talloze uren onderzoek en testen hebben het team van ClickUp en ik 15 eersteklas oplossingen voor risicobeheer gevonden. Deze tools bieden superieure functies - van realtime inzichten tot bedrijfscontinuïteitsbeheer - en geweldige prijsabonnementen.

Laten we ze eens bekijken!

Risicobeheer en het belang ervan voor de Enterprise

Enterprise risk management (ERM) stroomlijnt risicobeheerprocessen en helpt uw onderneming om potentiële bedreigingen in de hele organisatie te identificeren en aan te pakken. Het stelt u in staat om risico's proactief te beperken voordat ze escaleren.

Of het nu gaat om operationele, financiële of cyberrisico's, Enterprise risk management zorgt ervoor dat geen enkel risico over het hoofd wordt gezien. Het helpt u risicobeoordelingen te automatiseren, compliance te verbeteren en de operationele efficiëntie te vergroten

Met de juiste software voor Enterprise risk management wordt dit proces veel beter beheersbaar. Het bespaart tijd en middelen en verbetert de besluitvorming.

💡Pro Tip: Wilt u er zeker van zijn dat de systemen van uw bedrijf veilig zijn? Gebruik een effectief kader voor risicobeheer op het gebied van cyberbeveiliging voor veilige systemen met betere risico-identificatie.

**Wat moet u zoeken in software voor Enterprise risicobeheer?

Bij het zoeken naar de beste software voor Enterprise Risk Management zijn er een paar functies waar u op moet letten.

Hier zijn de sleutel functies die ik prioriteit heb gegeven bij het zoeken naar effectieve software die aan mijn verwachtingen voldoet:

Gecentraliseerd dashboard: Kies ERM-software die alle risicogegevens, risicobeoordelingen en processen consolideert en realtime inzichten biedt voor de hele organisatie

Kies ERM-software die alle risicogegevens, risicobeoordelingen en processen consolideert en realtime inzichten biedt voor de hele organisatie Geautomatiseerde risicobeoordelingen: Kies voor een oplossing die automatisering biedtrisico-identificatiemonitoring en rapportage automatiseert, waardoor handmatige inspanningen tot een minimum worden beperkt en een continu risicobewustzijn wordt gegarandeerd

Kies voor een oplossing die automatisering biedtrisico-identificatiemonitoring en rapportage automatiseert, waardoor handmatige inspanningen tot een minimum worden beperkt en een continu risicobewustzijn wordt gegarandeerd Nalevingsbeheer: Zorg ervoor dat de software naleving van de regelgeving ondersteunt door de sleutelindicatoren voor risico's (KRI's) bij te houden en af te stemmen op de regelgeving voor privacy van gegevens en industrienormen

Zorg ervoor dat de software naleving van de regelgeving ondersteunt door de sleutelindicatoren voor risico's (KRI's) bij te houden en af te stemmen op de regelgeving voor privacy van gegevens en industrienormen Zichtbaarheid van risico's: Zoek naar software die de zichtbaarheid van risico's vergroot met heat maps en geavanceerde analyses om risico's voor alle bedrijfseenheden te bewaken en de geïnformeerde besluitvorming te verbeteren

Zoek naar software die de zichtbaarheid van risico's vergroot met heat maps en geavanceerde analyses om risico's voor alle bedrijfseenheden te bewaken en de geïnformeerde besluitvorming te verbeteren Bedrijfscontinuïteitsbeheer: Geef prioriteit aan eensoftware voor risicobeheer die bedrijfscontinuïteitsplannen ondersteunt en helpt risico's te beperken om de bedrijfsprestaties op lange termijn veilig te stellen

De 15 beste software voor Enterprise risicobeheer

Hier zijn 15 ERM-software (Enterprise Risk Management) die ik het beste vond voor verschillende bedrijven:

1. ClickUp (de beste voor uitgebreid bijhouden van risico's en samenwerking)

Vindt u het een uitdaging om risico's efficiënt bij te houden en te beperken? Probeer ClickUp -een alles-in-één projectmanagement tool die een krachtige ERM (Enterprise Risk Management) oplossing biedt!

Risico's effectief beheren met ClickUp-taak

Creëer taken, wijs teamleden en deadlines toe en bewaak ze met ClickUp-taak

Ik gebruik ClickUp al maanden met mijn team en ik sta versteld van de intuïtieve beheertools. Met ClickUp-taak kunt u complexe risico's targetten en ze opsplitsen in superbeheersbare Taken. Hiermee kunt u taken toewijzen aan leden van het team en ervoor zorgen dat ze prioriteit krijgen en efficiënt worden aangepakt.

Zie uw risico's in één oogopslag op ClickUp Dashboards

Bekijk risicogegevens en beheer hun status met behulp van ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards is uitstekend voor het visualiseren van risicogegevens en het in realtime bijhouden van de belangrijkste risico-indicatoren. Ik kon gemakkelijk de problemen zien die werden aangepakt en effectief communiceren met belanghebbenden, waardoor ik snel weloverwogen beslissingen kon nemen.

Risicomanagement automatiseren met ClickUp Automatisering

taken automatiseren en hun status en voortgang bijhouden met ClickUp Automations_

Bent u bang dat u een risico over het hoofd ziet of over het hoofd ziet? Maak u geen zorgen; ClickUp Automatiseringen hiermee kunt u tal van taken automatiseren en uw werkstroom optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld automatische herinneringen instellen voor risicobeoordelingen en follow-ups en u meer concentreren op het analyseren van risico's.

Maak gedetailleerde abonnementen op risico's met ClickUp Docs

documenten in realtime bewerken met teams en belanghebbenden in ClickUp Docs_

Gebruik ClickUp Documenten maak uitgebreide risicomanagementdocumenten met strategieën en procedures. Deze tool is het meest geschikt om met teams samen te werken om uw risicomanagement abonnementen waar nodig bij te werken.

Risico's naast Taken bespreken in ClickUp-taak

Connect met uw team om eenvoudig discussies te voeren met ClickUp Chat

Gebruik ClickUp chatten om potentiële of bestaande risico's te bespreken terwijl u naar taken en documenten verwijst. Het vermindert verwarring aanzienlijk, behoudt de context in gesprekken en houdt gesprekken gefocust.

Risico's identificeren met behulp van ClickUp's sjabloon voor risicobeoordeling (Whiteboard Template)

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Risk-Assessment-Whiteboard-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor risicobeoordeling op whiteboard door ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-375290599&department=pmo&\*pjpw5a*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling was bijzonder nuttig voor mijn team. Het hielp bij het visueel identificeren, beoordelen en prioriteren van risico's. Het bevat aanpasbare statussen om risiconiveaus in realtime bij te houden en functies voor samenwerking om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van risicomanagementmaatregelen.

Dit sjabloon downloaden

Houd elk risico bij met het ClickUp Risicoregistersjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Risk-Management-Risk-Register-Template.png ClickUp sjabloon voor risicobeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-126294038&afdeling=techniek-product&1tpfgwd*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de ClickUp sjabloon voor risicoregister dat een stap verder gaat door u toe te staan de status van elk risico bij te houden en preventieve maatregelen te nemen.

Doe een grondige risicoanalyse met de Risicoanalyse projectmanagement om een goed abonnement op risicobeperking te plannen. Dit zorgt voor veilige systemen en helpt toekomstige risico's te vermijden voor een beter tijdbeheer.

Met behulp hiervan kan mijn team proactieve abonnementen ontwikkelen om risico's te beperken en te voorkomen projectkostenrisico's te beperken en te beheren ervoor zorgen dat projecten op schema blijven en binnen het budget blijven.

Dit sjabloon downloaden

💡 Pro Tip: Wilt u uw proces voor projectrisicobeheer stroomlijnen en ervoor zorgen dat uw projecten op schema blijven? Ontdek de 10 beste sjablonen voor risicobeheer voor projectmanagement in Excel, Word en ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Meetbare doelen instellen om risico's te beperken en voortgang in de tijd bijhouden metClickUp Doelen* Brainstorm en visualiseer samen met uw teams ideeën om risico's te beperken met behulp vanClickUp Whiteboards om risicobeheer te abonneren

Integreer ClickUp met uw favoriete tools om uw werk te centraliseren en de productiviteit te verhogen metClickUp integraties Houd effectief bij hoeveel tijd u besteedt aan risicomanagement Taken met behulp vanClickUp tijdsregistratie Communiceer naadloos met uw team metClickUp Commentaar Toewijzen om taken toe te wijzen of ClickUp-taak te chatten voor snelle discussies

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app van ClickUp mist bepaalde functies die wel aanwezig zijn in de desktop-app

Omdat er veel functies zijn, heeft de tool een leercurve (hoewel de bank met tutorials het gemakkelijker maakt)

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per ClickUp-werkruimte lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Archer (Beste voor proactieve risico-identificatie)

via boogschutter_ Archer is een van de meest flexibele tools voor Enterprise risicobeheer. De functies voor automatisering van de werkstroom besparen uren handmatig werk.

Met de functies voor auditbeheer en aanpasbare rapportage vereenvoudigt het bijhouden van naleving en verbetert het uw besluitvormingsproces.

De beste functies van Archer

Garandeer naleving van industrienormen met geïntegreerde functies voor compliancebeheer

Stroomlijnenprojectevaluatie en identificeer hun risico's met geautomatiseerde risicobeoordelingen

Risicomanagement centraliseren voor accountability en consistentie

Beperkingen van de archer

Archer is niet zo modern als zijn concurrenten

Het vereist veel leveranciers- en IT-ondersteuning voor doorlopend beheer

Archer prijzen

Aangepaste prijzen

Archer beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. MetricStream (Beste voor toegang tot inzichten in risicogegevens)

via metrische stroom MetricStream is een uitgebreide GRC-software die me hielp risico's te beoordelen en realtime inzicht bood in risicogegevens.

Met de aanpasbare interface kun je rapportages afstemmen op specifieke bedrijfsdoelstellingen. Met de geavanceerde analysefunctie van MetricStream kunt u risicotrends analyseren en snel weloverwogen beslissingen nemen.

De beste functies van MetricStream

Automatisering van aanmaken, verdeling en handhaving van beleidsregels voor gestroomlijnd bestuur

Zorgen voor real-time afstemming op veranderende regelgeving zoals GDPR en SOC 2

Visualiseer risico's en vereenvoudig risico-identificatie met behulp van heat maps

MetricStream limieten

Steile leercurve en onhandige gebruikerservaring

Systeemprestaties kunnen vertragen bij grotere datasets

Prijzen van MetricStream

Aangepaste prijzen

MetricStream beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (Beste voor risicobeheer van derden)

via SureCloud SureCloud biedt een risicobeheerprogramma voor het centraliseren en vereenvoudigen van risicobeheer binnen uw organisatie. De module voor risicobeheer van derden heeft mij ook geholpen bij het eenvoudig beheren van risico's die zijn gekoppeld aan leveranciers.

Ik vond het realtime dashboard voor risico's superhandig. Hiermee krijg je direct zichtbaarheid in opkomende risico's en zie je potentiële problemen voordat ze escaleren.

SureCloud beste functies

Waarschuwingen ontvangen voor activiteiten met een hoog risico

Gegevens visualiseren op dashboards om inzicht te krijgen in risicotrends

Ervoor zorgen dat derden voldoen aan het interne beleid

SureCloud limieten

In de tools voor rapportage en dashboards ontbreken verschillende moderne functies van BI-tools

SureCloud biedt nietsjablonen voor risicobeoordeling SureCloud prijzen

Aangepaste prijzen

SureCloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

5. Diligent (Beste voor gecentraliseerd beheer van risicogegevens)

via Diligent Diligent is betrouwbaar in het beheren van IT-risico's, risico's van derden en operationele risico's. Wat ik zo goed vind aan Diligent is de mogelijkheid om risicogegevens te centraliseren en zichtbaarheid te geven aan potentiële bedreigingen.

Met de geïntegreerde functies van Diligent voor risicobeheer kunt u moeiteloos risico's in uw hele organisatie identificeren en beoordelen en tijd besparen met geautomatiseerde workflows.

Diligent beste functies

Compliance inspanningen afstemmen op wereldwijde standaarden zoals ISO 31000

Risicorelaties visualiseren met behulp van strategische kaarten en dashboards

Centraliseer risicogegevens om een volledig overzicht te krijgen

Verplichte limieten

De initiële installatie en integratie met andere systemen is complex

Het beheren van wijzigingen in de levenscyclus van beleidsregels is niet gebruikersvriendelijk

Diligent prijzen

Aangepaste prijzen

Verzorgde beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (130+ beoordelingen)

4.3/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

6. OneTrust (Beste voor automatisering van rapportage)

via OneTrust OneTrust biedt een effectief risicobeheerprogramma voor grote ondernemingen. De geautomatiseerde risicobeoordelingen stroomlijnen nalevingscontroles, waardoor rapportage veel beter beheersbaar wordt.

Het dashboard van OneTrust is vooral handig voor het realtime bijhouden van verschillende risiconiveaus.

De beste functies van OneTrust

Taken automatiseren voor GDPR- en CCPA-compliance

Toegang tot dashboards voor real-time zichtbaarheid in compliance

Organiseer beleid en procedures voor ISO en SOC compliance

OneTrust limieten

OneTrust is moeilijk te integreren met andere systemen

Gebruikers met kleinschalige bedrijven vinden het duur

De prijzen van OneTrust

Aangepaste prijzen

OneTrust beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

7. Resolver (Beste voor risicovisualisatie en het bijhouden van bedreigingen)

via Resolver Resolver is geweldig voor het bijhouden van nieuwe risico's en het onmiddellijk zien van nieuwe bedreigingen. Het hielp me bij het identificeren van potentiële risico's en het efficiënt implementeren van risicobeperkende maatregelen.

Met de risicovisualisatie brengt het bedreigingen in kaart, zodat u kunt begrijpen hoe de risico's van de ene afdeling de andere kunnen beïnvloeden.

De beste functies van Resolver

Instellingenrisicobeperking werkstromen en herinneringen zonder handmatige invoer

Krijg direct zichtbaarheid in opkomende risico's met gedetailleerde dashboards

Auditklare rapportages genereren met een paar klikken

Resolver limieten

Het implementatieproces vereist deskundige IT-ondersteuning

Het beheren van de dashboards is moeilijk omdat ze zo gedetailleerd zijn

Prijzen van de oplosser

Aangepaste prijzen

Resolver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

8. Camms.Risk (Beste voor incidentbeheer en bijhouden van risico's)

via kamergroep_ Camms.Risk biedt een uitgebreide GRC-oplossing en is ongelooflijk voor het beheren van incidenten en het waarborgen van de naleving van diverse voorschriften. De kant-en-klare sjablonen en het gebruiksvriendelijke dashboard maken het identificeren, toewijzen en bijhouden van risico's eenvoudig.

U kunt ook gebruik maken van de vele andere functies van Camms.Risk, zoals aanpasbare risicoregisters, realtime monitoring en werkstroombeheer om risicostrategieën af te stemmen op de doelen van het bedrijf.

De beste functies van Camms.Risk

Werkstromen automatiseren voor incidentbeheer en bijhouden van compliance

Gegevens visualiseren met interactieve dashboards en rapportagetools

Risico's bijhouden met aanpasbare risicoregisters en realtime dashboards

Camms.Risk beperkingen

De UX is niet erg intuïtief

Mist de mogelijkheid om risico's te kwantificeren voor betere beoordelingen

Camms.Risk pricing

Aangepaste prijzen

Camms.Risk beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Onspring (Beste voor het centraliseren van risico- en compliancegegevensbeheer)

via Onspring Onspring biedt risicobeheerprocessen en laat u bedreigingen beheren in verschillende domeinen, zoals financieel, operationeel en reputatie, en dat allemaal op één plek.

De functie Risicoregister is ook handig voor het organiseren van bedreigingen in hiërarchieën en het bieden van automatische updates op basis van tolerantieniveaus.

Onspring beste functies

Werkstromen automatiseren voor risicobeoordelingen, audits en controles

Real-time inzichten in risico's genereren voor betere business beslissingen

Geavanceerde analyses gebruiken om afwijkingen te detecteren

Onspring limieten

De leercurve voor niet-technische gebruikers is steiler

De aanpassingsmogelijkheden voor risicorapporten zijn beperkt

Onspring prijzen

Aangepaste prijzen

Onspring beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. SAI360 (Beste voor compliance management en automatisering van werkstromen)

via SAI360 Het risicobeheersysteem van SAI360, dat workflows en notificaties automatiseert en bedreigingen bijhoudt, bleek zeer effectief voor mijn inspanningen op het gebied van risicobeheer.

Zelfs de vooraf geconfigureerde dashboards bieden realtime inzicht in verschillende risico's, zoals cyberbeveiliging en risico's van derden. Dit kan je helpen om snellere en slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

SAI360 beste functies

Maak gebruik van vooraf geconfigureerde regelgevingskaders om te voldoen aan compliance-eisen

Genereer gedetailleerde, op maat gemaakte rapportages voor verschillende belanghebbenden

Geautomatiseerde waarschuwingen en notificaties instellen voor beoordelingen en audits

SAI360 limieten

Gerapporteerde langzame laadtijden en systeemvertragingen

Het integreert niet goed met big data tools

SAI360 prijzen

Aangepaste prijzen

SAI360 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (Beste voor het oplossen van compliance problemen)

via ServiceNow GRC ServiceNow GRC biedt realtime inzichten en automatisering van de werkstroom, wat geweldig is voor het stroomlijnen van risicobeheer en het verminderen van handmatige inspanningen.

Je kunt ServiceNow GRC gebruiken om risico's zoals cyberbeveiligingsdreigingen, problemen met naleving en leveranciersbeheer te beheren. Het is ook zeer effectief voor het centraliseren van al uw risicogegevens op één plaats, waardoor het bijhouden en beperken van risico's eenvoudig wordt.

De beste functies van ServiceNow GRC

Stroomlijn routinematige complianceprocessen met automatisering

Toegang tot directe inzichten en datavisualisatie voor betere besluitvorming

Auditbeheer automatiseren om risico's te prioriteren en werkstromen te stroomlijnen

ServiceNow GRC beperkingen

UI is complex en niet erg intuïtief

Zorgt voor een leercurve na implementatie van de tool

Prijzen van ServiceNow GRC

Aangepaste prijzen

ServiceNow GRC beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

12. LogicManager (Beste voor beheer van complex risicolandschap)

via LogicManager LogicManager is een bekende tool voor risicobeheer voor ondernemingen, ontworpen om risico's te anticiperen en te beperken. Het helpt bij het prioriteren van business risico's door ze te koppelen aan organisatorische doelen.

De AI-gestuurde analyses van Logic Manager hielpen bij het identificeren van risico's die ik handmatig misschien over het hoofd had gezien en hielpen me slimmere beslissingen te nemen voor het bedrijf.

Lees meer: Wat is een noodplan en hoe ontwikkel je er een?

De beste functies van LogicManager

Identificeer risico's en beperk ze effectief over afdelingen heen

Gegevens omzetten in duidelijke rapporten met geautomatiseerde rapportage

Alle risico-incidenten op één plaats bijhouden

LogicManager limieten

Niet erg aanpasbaar en mist veel belangrijke integraties

Moeilijk om de effectiviteit van GRC-activiteiten te meten

Prijzen van LogicManager

Aangepaste prijzen

LogicManager beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

13. LogicGate (Beste voor het kwantificeren en beoordelen van risico's)

via LogicGate LogicGate stroomlijnt risicomanagementprocessen effectief. De functie voor risicobeoordeling omvat voorgeconfigureerde scores, wat volgens mij een geweldige functie is om je te helpen risico's te beoordelen en onmiddellijk risicobeperkende maatregelen toe te wijzen.

De aanpasbare dashboards en Monte Carlo-simulaties van LogicGate helpen je ook bij het kwantificeren van risico's in financiële termen voor betere besluitvorming.

De beste functies van LogicGate

Rapporten en dashboards aanpassen voor betrokkenheid van belanghebbenden

Compliance processen stroomlijnen met vooraf geconfigureerde workflows

Risico's visualiseren met heatmaps, staafdiagrammen en meer

LogicGate limieten

Eerste installatie vereist voldoende technische kennis

Lagere rapportagesnelheid bij zware gegevensbelasting

Prijzen van LogicGate

Aangepaste prijzen

LogicGate beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

14. AuditBoard (Beste voor automatisering van risicobeoordeling voor snelle inzichten)

via AuditBoard AuditBoard is een betrouwbaar ERM-hulpmiddel dat het bijhouden en beheren van risico's binnen een organisatie vereenvoudigt. De functie RiskOversight centraliseert het risicobeheer, wat betekent dat ik niet door gegevens hoef te zoeken, beoordelingen kan stroomlijnen en risico's snel kan identificeren.

Beste functies van AuditBoard

Auditdocumenten opslaan en ze gemakkelijk openen

Waarschuwingen krijgen voor risico's en proactief compliance beheren

Risicobeoordelingen automatiseren en snel risico's identificeren

Beperkingen van het AuditBoard

Langzamere reactietijden voor klantenservice, waardoor vertragingen ontstaan bij het oplossen van kritieke problemen

De interface is niet intuïtief voor nieuwe gebruikers, waardoor de software minder snel wordt geaccepteerd

Prijzen voor AuditBoard

Aangepaste prijzen

AuditBoard beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

4.6/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

15. Fusion Risk Management (Beste voor het stroomlijnen van herstelprocessen)

via Fusie Fusion is een andere krachtige software voor Enterprise risicobeheer die helpt bij het beoordelen van organisatorische risico's en het creëren van effectieve programma's voor bedrijfscontinuïteit.

Met behulp van de belangrijkste functies, zoals risico- en impactbeoordelingen, IT-rampenherstel en het in kaart brengen van afhankelijkheid, kunt u real-time gegevens over afdelingen verzamelen en uw herstelinspanningen prioriteren.

De beste functies van Fusion

Breng de onderlinge afhankelijkheden tussen uw business units in kaart en analyseer ze

Stroomlijn de reactie op incidenten en de herstelinspanningen met geautomatiseerde processen

Toegang tot real-time gegevens en analyses voor geïnformeerde besluitvorming

Fusion limieten

Integratie met andere systemen belemmert de naadloze werkstroom van gegevens tussen platforms

Complex voor beginners, met steile leercurve

Fusion prijzen

Aangepaste prijzen

Fusion beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

4.4/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Optimaliseer uw risicobeheerprocessen met ClickUp

Het kiezen van de juiste ERM of Enterprise risk management software kan overweldigend en moeilijk aanvoelen met zoveel beschikbare opties. Met deze lijst kunt u de 15 beste tools voor u zorgvuldig evalueren, rekening houdend met hun functies, belangrijke nadelen en gebruikersbeoordelingen.

Als je twijfels hebt over het proces of het tijdrovend vindt, heb dan vertrouwen, luister naar ons advies en ga voor ClickUp. Als alles-in-één productiviteitsplatform biedt ClickUp een uitgebreid pakket functies waarmee je je risicomanagementprocessen kunt stroomlijnen.

Klaar voor de volgende stap? Aanmelden voor ClickUp en ontdek hoe het uw inspanningen voor risicobeheer transformeert!