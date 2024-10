Hoe maak je een werkstroom voor digitaal activabeheer?

Je werkt aan een belangrijke presentatie voor een client en hebt afbeeldingen van hoge kwaliteit van je producten nodig om je pitch te laten schitteren.

Maar je map met afbeeldingen staat vol met willekeurige digitale bestanden zonder beschrijvingen, categorieĆ«n of tags. šŸ˜ž

Dit is precies wanneer je een Digital Asset Management (DAM) werkstroom nodig hebt. Het biedt een duidelijk, gestructureerd proces voor het efficiƫnt uploaden, organiseren en benaderen van digitale activa.

In deze blogpost bespreken we wat een digital asset management workflow is en hoe je er een kunt maken voor jouw organisatie. Laten we beginnen!

Wat is werkstroom voor digitaal activabeheer?

Een digital asset management workflow is een reeks stappen die een asset door zijn levenscyclus leiden-van ontwerp tot voltooiing. Het omvat asset management activiteiten zoals aanmaken, categoriseren, organiseren, beoordelen, goedkeuren, opslagruimte, opvragen en verdeling

Zie Digital Asset Management werkstromen als een lijst met acties om digitale middelen te beheren. Het schetst een structuur om uw projecten met succes te voltooien. Hier is een voorbeeld:

Stel dat je marketing team afbeeldingen nodig heeft voor een nieuwe campagne. Zo kan hun werkstroom voor digitaal activabeheer eruit zienšŸ‘‡

Activa aanmaken : Grafische ontwerpers maken afbeeldingen voor de productcampagne

: Grafische ontwerpers maken afbeeldingen voor de productcampagne uploaden : Het team uploadt ruwe bestanden naar het digital asset management systeem

: Het team uploadt ruwe bestanden naar het digital asset management systeem Metadata aanmaken : Het team voegt relevante tags en beschrijvingen van afbeeldingen toe, zoals product- en campagnenamen en gebruik (sociale media, drukwerk, enz.)

: Het team voegt relevante tags en beschrijvingen van afbeeldingen toe, zoals product- en campagnenamen en gebruik (sociale media, drukwerk, enz.) Organisatie : De assets worden gesorteerd op basis van vooraf gedefinieerde criteria-campagne, productlijn of content type

: De assets worden gesorteerd op basis van vooraf gedefinieerde criteria-campagne, productlijn of content type Goedkeuring : Het marketingteam beoordeelt de content, bewerkingen en keurt het ontwerp goed

: Het marketingteam beoordeelt de content, bewerkingen en keurt het ontwerp goed Distributie : Het ontwerpteam deelt de definitieve bestanden met het marketingteam

: Het ontwerpteam deelt de definitieve bestanden met het marketingteam Archivering: Als de campagne voorbij is, worden de afbeeldingen verwijderd uit actieve zoekopdrachten en gearchiveerd in de marketingdatabase van het bedrijf

Wat is het doel van een DAM-workstroom?

DAM-workflows maken het beheren van digitale activa eenvoudiger.

Ze definiƫren duidelijke verantwoordelijkheden en tijdlijnen voor asset managers en een snel opvraagproces voor relevante teams zoals sales of marketing die met assets werken. Digital asset management verbetert ook de communicatie tussen teams en zorgt ervoor dat alle leden van een team die betrokken zijn bij een project op dezelfde pagina zitten.

Hier zijn een paar redenen waarom het creƫren van een digital asset management workflow belangrijk is voor uw organisatie.

Gestructureerd activabeheer

Workflows voor het beheer van digitale middelen bieden een gestructureerd proces voor het beheer van de digitale middelen van uw bedrijf. Ze richten zich op het opslaan en georganiseerd houden van assets zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Snelle toegang

Een efficiƫnte workflow voor het beheer van digitale middelen helpt u snel het juiste bestand te vinden. In plaats van tijd te verspillen aan het bladeren door willekeurige, ongelabelde bestanden, kunt u eenvoudig navigeren door de nieuwste bestanden door elke fase van de DAM-workflow te volgen.

Een DAM is een actieve werkplek, wat betekent dat als assets daar komen, je ze altijd kunt doorzoeken, hergebruiken, herbestemmen.

Elizabeth Keathley, Digital Asset Management: Content Architectures, Projectmanagement, and Creating Order out of Media Chaos

Veiligheid voor digitale middelen

DAM workflows bevatten toegangscontroles op granulair niveau waarmee je toestemming kunt instellen voor elk bedrijfsmiddel. Dit zorgt ervoor dat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot de assets. Een werkstroom voor het beheer van digitale middelen zorgt er ook voor dat de wetten op veiligheid en privacy worden nageleefd, omdat de middelen worden bijgehouden en beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Bovendien kunt u bewerkingen of wijzigingen aan de bestanden bijhouden met versiebeheer.

De 5 fasen van een Digital Asset Management werkstroom

De fases van je DAM workflow hangen af van de omvang en complexiteit van het project. Bijvoorbeeld, een marketingcampagne over toegankelijkheid kan andere fasen in de workflow hebben dan beheer van merkactiva .

Voor een toegankelijkheidsmarketingcampagne omvat de werkstroom het aanmaken van middelen (het toevoegen van alt-tekst voor afbeeldingen en bijschriften voor video's), het voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen en het uitvoeren van toegankelijkheidstests.

De DAM-workflow voor het beheer van merkactiva richt zich daarentegen op het eenvoudig aanmaken van activa, het toevoegen van metadata voor eenvoudig zoeken en categoriseren, en toegangsbeheer.

5 veel voorkomende fasen van digital asset management

Activa aanmaken: De eerste stap is het creƫren van een asset. Deze fase omvat het bedenken, opstellen of aanschaffen van middelen zoals documenten, audio en video. Over het algemeen stellen merken in deze fase duidelijke richtlijnen op om te zorgen voor consistentie bij het aanmaken van middelen Organiseren van assets: In deze fase worden de bestaande assets gecategoriseerd op basis van type, project of afdeling en verplaatst naar de juiste mappen binnen het digital asset management systeem Opslagruimte voor bedrijfsmiddelen: In deze fase worden assets opgeslagen op een manier dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Instance, het gebruik van relevante tags, beschrijvingen en metadata kan nuttig zijn om de assets te filteren of sorteren Verdeling van assets: In deze fase wordt de asset verdeeld onder relevante belanghebbenden voor goedkeuring en projectgebruik Archief van assets: In deze fase wordt het asset verwijderd uit het actieve systeem. Zodra de levenscyclus van een digitaal asset voorbij is, moet het asset worden gearchiveerd zodat u het kunt bewaren en hergebruiken, waardoor de DAM-workflow efficiƫnter wordt

De soorten DAM werkstromen

Het is nu duidelijk hoe een digital asset management workflow werkt. Laten we nu de verschillende soorten DAM-workflows bespreken. U kunt het type workflow selecteren op basis van waar u aan werkt, het type asset en de fase van de levenscyclus waarin u zich bevindt.

Projectgebaseerde werkstroom

Projectgebaseerde workflows zijn het beste voor projectmanagement. Ze hebben betrekking op het beheren van meerdere middelen voor Ć©Ć©n project. Als je bijvoorbeeld een projectgebaseerde workflow gebruikt voor de lancering van een product, kun je meerdere middelen beheren, zoals productafbeeldingen, demonstratievideo's, advertenties, afbeeldingen van de landingspagina en andere digitale content.

Je kunt de middelen categoriseren op basis van het type project, de naam van de client of projectgerelateerde trefwoorden.

šŸ’”Pro Tip: ClickUp's projectmanagement oplossing kan u helpen om projectgebaseerde werkstromen te verbeteren. U kunt uw project plannen, taken inplannen, tijdlijnen bijhouden, middelen en resources beheren en de samenwerking verbeteren.

plan en beheer projecten, wijs taken toe en houd de voortgang bij met de oplossing voor projectmanagement van ClickUp_

Werkstroom in samenwerking

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze DAM-workflow voor projecten die het volgende vereisen samenwerking in teams . Teams kunnen hiermee in realtime aan hetzelfde object werken, communiceren en het object wijzigen.

Laten we zeggen dat je werkt aan het maken van een marketing playbook. Je hebt de teams van product, marketing, verkoop, succes bij de klant en creatieve teams nodig om samen te werken en hun inzichten toe te voegen. Dit vereist collaboratieve workflows voor de teams om de assets te beoordelen en te bewerken.

In deze werkstroom:

Het productteam zal technische specificaties en productafbeeldingen uploaden

Leden van Marketing voegen merkrichtlijnen, promotionele content en kopij toe

Sales kan casestudy's en verkoopdecks toevoegen

Het team voor klantensucces deelt feedback van klanten en best practices

šŸ’”Pro Tip: U kunt het volgende gebruiken ClickUp Documenten om het perfecte draaiboek te maken door ideeĆ«n te brainstormen, in realtime samen te werken met het team en taken toe te wijzen.

werk in realtime samen en voer ideeƫn uit met ClickUp Docs_

Werkstroom gebaseerd op activa

Asset-gebaseerde workflows richten zich op de taken die komen kijken bij het beheren van de asset-blogs, landingspagina's, video's en andere media-activa. U wilt bijvoorbeeld een nieuw product lanceren. De werkstroom kan het volgende omvatten:

Het uploaden van de productlanceringsvideo naar het DAM-systeem met de productnaam

De video taggen als 'Productlanceringsvideo' 2024 en categoriseren als marketingvideo

Het marketingteam keurt de stijl van de assets goed, terwijl het juridische team controleert of de assets voldoen aan de regels

Transactionele werkstroom

Transactionele workflows worden gebruikt om de verkoop van digitale activa te beheren. U kunt deze workflow bijvoorbeeld gebruiken om de licenties van stockfoto's of muzieknummers te beheren. Dit omvat het bijhouden van gebruiksrechten en het handhaven van de naleving van licentieovereenkomsten.

Goedkeuringsworkflow

Goedkeuringsworkflows zijn, zoals het klinkt, voor het goedkeuren van middelen vĆ³Ć³r verdeling. Een veelgebruikte toepassing van goedkeuringsworkflows is het beoordelingsproces van content. Voordat digitale content (blog, sociale post of campagnebeeld) wordt gepubliceerd, doorloopt het materiaal verschillende fasen van beoordeling en kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de doelen en richtlijnen van het merk.

Archiefwerkstroom

Deze DAM-workflow bewaart activa wanneer ze niet langer in gebruik zijn. U kunt de activa opslaan op geschikte plaatsen waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Het opbouwen van een herstelproces is ook essentieel om ervoor te zorgen dat assets naadloos kunnen worden teruggevonden.

Instanties in gereguleerde sectoren zoals het bankwezen en de gezondheidszorg kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van archiefworkflows en documentbeheer software om digitale activa op te slaan.

De componenten van DAM werkstroom

Een digital asset management workflow houdt assets georganiseerd, zodat uw team vindt wat ze nodig hebben op het juiste moment. Ongeacht het type workflow dat je kiest, zijn de volgende componenten een must voor het bouwen van een 'DAM(N)-goede' workflow. šŸ˜‰ De componenten van een DAM-workflow zijn: DAM(N)-goed, DAM(N)-goed, DAM(N)-goed, DAM(N)-goed, DAM(N)-goed en DAM(N)-goed

Mediabibliotheek

Zie een mediabibliotheek als een datawarehouse -Een centrale opslagplaats voor het opslaan van assets. Sla al uw assets op in de mediabibliotheek, zorg ervoor dat ze georganiseerd zijn en handhaaf toegangscontroles. Zodra u uw assets naar de bibliotheek hebt verplaatst, kunt u de bibliotheek controleren, asset updates doen en assets verwijderen en reorganiseren als dat nodig is.

Metagegevens

Taxonomie en metadata van assets taggen zijn belangrijke aspecten van DAM-workflows om de doorzoekbaarheid te verbeteren. Taxonomie is als het sorteren van uw bestanden in mappen met labels, terwijl metadata taggen is als het toevoegen van plakbriefjes aan die bestanden met extra details.

Een voortdurende uitdaging voor ons is het taggen van beeldassets. Automatisch taggen werkt goed voor tekst, maar bijschriften en andere handmatig toegevoegde metadata zijn belangrijk voor afbeeldingen.

Heather Hedden, auteur van The Accidental Taxonomist

Goedkeuring van bedrijfsmiddelen

Creƫer een standaard goedkeuringsproces voordat je digitale middelen distribueert. Om bij te houden waar uw middelen zich in het goedkeuringsproces bevinden, kunt u tags aanmaken zoals 'in behandeling', 'in afwachting van goedkeuring', 'in de wacht' en 'goedgekeurd'

šŸ’”Pro Tip: Aangepaste statussen van ClickUp kunt u statussen aanpassen op basis van het project waaraan u werkt. U kunt bijvoorbeeld statussen gebruiken als 'in uitvoering', 'in behandeling', 'beoordeling', 'hold', enz. wanneer u werkt met activa zoals afbeeldingen of blogs.

Stel aangepaste statussen in om bedrijfsmiddelen gedurende hun levenscyclus bij te houden met ClickUp Custom Statuses

Stel aangepaste statussen in om bedrijfsmiddelen gedurende hun levenscyclus bij te houden met ClickUp Custom Statuses

DAM-software

Kies een software voor het beheer van digitale middelen die voldoet aan de specifieke behoeften van uw merk. Zoek naar een DAM-oplossing met de volgende functies:

Dient als een enkele bron van waarheid voor alle digitale middelen

Heeft functies voor automatisch taggen en aangepaste statussen

Biedt het bijhouden van assets en gebruiksanalyses

Kan worden geĆÆntegreerd met andere business platforms

Rolgebaseerde toegangscontrole

Dit onderdeel is cruciaal voor de veiligheid van uw digitale middelen. Het beperkt de toegang en voorkomt mogelijke gegevenslekken. Bij het implementeren van toegangscontroles moet u de verschillende rollen in uw organisatie en hun vereisten begrijpen. Bovendien moet u de toegang regelmatig herzien en bijwerken om de veiligheid te handhaven en tegelijkertijd de toegankelijkheid te verbeteren.

šŸ’”Pro Tip: Gebruik de ClickUp Rolgebaseerde matrix voor toegangscontrole sjabloon om eenvoudig de juiste toegang te garanderen. Wijs rollen toe met organisatorische toestemmingsniveaus, controleer activiteiten van gebruikers en houd bij wie toegang heeft tot welke bedrijfsmiddelen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Role-Based-Access-Control-Matrix-Template.png ClickUp Rolgebaseerde matrix voor toegangscontrole sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205447760&department=pmo&journalistiek*tl7535*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjY4MTEwMjAuQ2p3S0NBandsNi0zQmhCV0Vpd0FwTjZfa3NscGc1LWJGdnFyb3A3SWptUWoydzF3MTM5VngwcTk4aXpnVGpndlF6a1ozQzBNRkhZMklob0NwWFlRQXZEX0J3Q . Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Een DAM-werkstroom ontwikkelen en onderhouden

Denk aan een restaurantkeuken waar koks bezig zijn met het bereiden van verschillende gerechten. šŸœ

Wat gebeurt er als de ingrediĆ«nten niet goed gelabeld en georganiseerd zijn? Vertraagde leveringen, zout in crĆØme brulĆ©, suiker in spaghetti en eindeloze klachten van klanten!

Op dezelfde manier kun je zonder goede DAM-workflows in een chaos belanden: zoekgeraakte beelden, meer tijd kwijt met zoeken en vertraagde opleveringen van projecten.

Sleutelfasen in het creƫren van een DAM-workflowsysteem

Laten we de stappen bespreken voor het bouwen van een degelijk workflowsysteem voor digital asset management.

Stap 1: Beoordeel de vereisten voor digitale activa

Begrijp welk type digitale middelen u hebt: afbeeldingen, video's, documenten en andere multimediabronnen. Prioriteer het beheer van de assets op basis van hun gebruik en belang.

Stap 2: Identificeer de behoeften

Werk samen met andere leden van het team en verkrijg inzicht in de bestaande asset management processen. Ontdek de noodzaak voor het creƫren van een DAM-workstroom, zoals het verbeteren van de organisatie en het opvraagproces van assets, het verbeteren van de samenwerking tussen teams en het garanderen van een efficiƫnt goedkeuringsproces.

documenteer de reikwijdte van uw DAM-werkstroom project en schets de doelstellingen met behulp van ClickUp Documenten

Stap 3: Doel(en) instellen

Bepaal de doelen voor het creƫren van een DAM-werkstroom. Het zou het aanmaken van content kunnen versnellen, de zoektijd verkorten of het beoordelingsproces versnellen

U kunt gebruik maken van ClickUp Doelen om doelen in te stellen met duidelijke tijdlijnen. Het helpt bij het bijhouden van de automatische voortgang van uw doelen en beheert al uw doelen op ƩƩn centrale locatie voor meer efficiƫntie.

clickUp Goals gebruiken om doelen in te stellen en bij te houden voor de workflow voor digitaal activabeheer

Stap 4: Creƫer een DAM-workstroom

Een DAM maken werkstroom ontwerpen en het abonnement om het te integreren. Beschrijf specifieke Taken, verantwoordelijkheden en tijdlijnen voor elke fase van de implementatie

U kunt eenvoudig DAM-workflows maken met behulp van ClickUp Whiteboards. Hiermee kunt u tekenen werkstroom diagrammen in kaart brengen, processtromen opbouwen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden in kaart brengen. Bovendien kun je effectieve werkstroomprocessen brainstormen met je teamleden en actiepunten toewijzen om de verantwoordelijkheid te vergroten.

werkstromen voor digitale activa plannen en aanpassen met ClickUp Whiteboards

Stap 5: Kies de juiste tool

De meest cruciale beslissing is het integreren van een workflowoplossing voor digital asset management die aan uw behoeften voldoet. Bij het afwegen van de opties moet u rekening houden met bedrijfsbehoeften, aanpasbaarheid, schaalbaarheid, prijs en integratiemogelijkheden.

U kunt ClickUp proberen om een digital asset management workflow te creƫren. De ClickUp voor marketing oplossing biedt een gecentraliseerde locatie voor al uw creatieve processen. U kunt een speciale ruimte creƫren om alle digitale middelen op ƩƩn plek op te slaan, campagnes en content projecten uit te voeren en stappenplannen en vooraf gedefinieerde workflows te creƫren.

Gebruik de ClickUp Marketing Solution om alle digitale middelen te beheren

Stap 6: Definieer rollen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden

Vermeld de verantwoordelijkheden van de belanghebbenden in elke fase van de werkstroom om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd en dat de werkzaamheden soepel verlopen.

Bijvoorbeeld, makers van content, zoals ontwerpers en schrijvers, kunnen het eigendom nemen van de fase waarin assets worden aangemaakt. De marketingmanager of projectmanagement kan de eerste goedkeuring voor de asset geven, de senior manager kan verder feedback geven en de marketingcoƶrdinator kan verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de content via sociale media en andere platforms.

Automatiseer terugkerende taken zoals het wijzigen van de status van de merkactiva terwijl ze in de werkstroom worden gebruikt. Automatiseer daarnaast processen zoals goedkeuring

ClickUp biedt meer dan 100 aangepaste automatiseringen voor werkstromen . U kunt ClickUp Automatisering om routinetaken en goedkeuringsprocessen te automatiseren. U kunt bijvoorbeeld automatisering van goedkeuringsprocessen instellen om een bedrijfsmiddel automatisch van de fase 'beoordeling' naar 'kwaliteitscontrole' te verplaatsen nadat aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Automatiseer workflows en terugkerende taken met ClickUp Automations

Stap 8: Implementeer de DAM-werkstroom

Implementeer de werkstroom en houd het gebruik bij. Krijg waardevolle inzichten in wat werkt en wat niet werkt.

Stap 9: Werk aan verbetering en optimalisatie

Houd de DAM-workflow bij, neem feedback en bespreek met interne en externe teams om mazen in de wet te ontdekken. Reageer op de feedback en zorg ervoor dat optimalisatie van de werkstroom .

Een uitstekende manier om uw DAM-workflow te optimaliseren is het gebruik van ClickUp Gantt Grafieken . Ze helpen bij het bijhouden van prioriteiten en deadlines voor het voltooien van elke fase van de werkstroom en bij het beheren van knelpunten om alles in beweging te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-742.png ClickUp Gantt grafieken gebruiken om een workflow voor digitaal activabeheer op te bouwen /$$img/

dAM-workflows stroomlijnen met ClickUp Gantt-diagrammen

Werkstroomhulpprogramma's en functies voor DAM-systemen

Zonder de juiste workflowtools is het onmogelijk om DAM-workflows te onderhouden. Dit is waar u tools zoals ClickUp nodig hebt.

ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n platform voor productiviteit, samenwerking en workflowbeheer dat u kan helpen om processen voor het beheer van digitale activa eenvoudig in te stellen en te optimaliseren. Laten we eens kijken hoe ClickUp helpt bij het beheren van de DAM-workflow.

Werkstroom bijhouden

ClickUp biedt 15+ aanpasbare weergaven zoals Board, Lijst en Kalender, die u helpen de werkstroom op de best mogelijke manier bij te houden. Instance, ClickUp Board Weergave biedt u een overzicht in vogelvlucht van al uw werkstroomfasen en taken. U kunt taken weergeven in aangepaste kolommen, middelen door de werkstroomfasen slepen en neerzetten en ze gemakkelijk bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-1-1400x751.png Gebruik ClickUp Board weergave om de workflow voor het beheer van digitale activa te visualiseren /%img/

Visualiseer DAM-workflowfasen en -taken met ClickUp Board View

Werkstroom sjablonen gebruiken

ClickUp maakt uw werk ook gemakkelijker met zijn aanpasbare, kant-en-klare sjablonen voor werkstromen . U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor processtroom om uw digital asset management workflow van begin tot eind te visualiseren. Bovendien kunt u beter samenwerken, de voortgang bijhouden om ervoor te zorgen dat alles volgens abonnement verloopt en gemakkelijk potentiƫle wegversperringen identificeren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-14.png ClickUp sjabloon voor processtroom https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6319330&department=pmo&\_gl=1*1q5abpa*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De rol van projectmanagement in het onderhouden van een DAM-workstroom

De integratie van projectmanagement met DAM-platforms stroomlijnt uw workflows.

Wat uw doelen ook zijn - gemakkelijk toegang krijgen tot digitale activa, workflowfases efficiƫnt beheren of de tijd die wordt besteed aan beheer en repetitieve taken verminderen - projectmanagement in DAM zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Projectmanagement in DAM kan in bredere zin:

Een gecentraliseerd platform bieden voor teams om te communiceren, assets te delen en voortgang bij te houden

Een gestructureerde en georganiseerde aanpak van asset management onderhouden

Betere workflows mogelijk maken door elementen toe te voegen zoals Taak automatisering, tijdsregistratie en toewijzing van middelen

De levenscyclus van bedrijfsmiddelen beter bijhouden, zodat deze op de juiste manier worden beheerd, opgeslagen en onderhouden en het risico op verlies of beschadiging wordt verminderd

Wat zijn de voordelen van een DAM werkstroom?

Nu we weten wat een DAM-workflow is en hoe je er een maakt, laten we eens kijken naar de voordelen.

Verhoogt de productiviteit

DAM workflows definiƫren processen en stappen, waardoor knelpunten verdwijnen. Door bijvoorbeeld het goedkeuringsproces te definiƫren, maken DAM-workflows een einde aan ad hoc vergaderingen die de workflow verstoren. Het resultaat is dat er meer Taken worden uitgevoerd in minder tijd.

Behoudt merkconsistentie

Een solide merkimago ontstaat door consistentie en DAM-workflows zorgen ervoor dat bedrijfsmiddelen voldoen aan de merkrichtlijnen. Dit helpt bij het behouden van een consistent merkimago over alle kanalen heen.

Verhoogt de ROI

DAM workflows verbeteren niet alleen de productiviteit en het gebruik van assets, maar verlagen ook de licentiekosten. Ze vergroten de zichtbaarheid van beschikbare middelen, algemeen gebruik van middelen, herbruikbare middelen en licentieovereenkomsten, waardoor onnodige uitgaven aan middelen kunnen worden beperkt en middelen effectief kunnen worden toegewezen.

Wat zijn de uitdagingen van een DAM-werkstroom?

DAM-workflows zijn nuttig, maar alleen als ze worden geĆÆmplementeerd en stap voor stap worden gevolgd. Hoewel een digital asset management workflow enorm nuttig is, kunt u de volgende uitdagingen tegenkomen.

Eigendom : Een verkeerd begrip van taken of verantwoordelijkheden kan de hele werkstroom vertragen. Zorg er dus voor dat u de rollen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden definieert aan het begin van het creƫren van de workflow

: Een verkeerd begrip van taken of verantwoordelijkheden kan de hele werkstroom vertragen. Zorg er dus voor dat u de rollen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden definieert aan het begin van het creĆ«ren van de workflow SiloĆÆde werkstroom : Als Teams denken dat de workflow alleen voor marketing of productmanagement is, zal de workflow in silo's raken. Om deze uitdaging te overwinnen, moet je DAM-workflows integreren met andere tools zoals projectmanagement, software voor de digitale werkplek content management systemen en meer

: Als Teams denken dat de workflow alleen voor marketing of productmanagement is, zal de workflow in silo's raken. Om deze uitdaging te overwinnen, moet je DAM-workflows integreren met andere tools zoals projectmanagement, software voor de digitale werkplek content management systemen en meer Afhankelijkheid van automatisering of handmatige processen: Automatisering is essentieel in DAM-workflows, maar overautomatisering gaat gepaard met onverwachte uitdagingen, zoals onbedoelde goedkeuringen. Volg dus een evenwichtige aanpak

Herdefinieer activabeheer met DAM-werkstromen

DAM workflows definiƫren het stap-voor-stap proces, van het aanmaken van assets tot de verdeling ervan. Ze zorgen voor consistentie, gecontroleerde acties, verbeterde samenwerking en het vestigen van eigendom.

DAM-workflows moeten echter correct worden gevolgd voor de beste resultaten. Zorg er dus voor dat uw workflows niet in silo's werken, maar in meerdere tools en processen. Integreer de workflows met een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform zoals ClickUp.

ClickUp biedt een overvloed aan tools en sjablonen die u kunnen helpen bij het creƫren, delen en beheren van digitale activa. Het zorgt voor een naadloze samenwerking en maakt het implementeren van DAM-workflows een fluitje van een cent.

Meer informatie? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !