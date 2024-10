Azure DevOps vs. Jira: Wat is het beste in 2024?

Projectmanagers en ingenieurs discussiëren vaak over de tool die ze kiezen voor alles wat met projectmanagement te maken heeft. Azure DevOps en Jira maken vaker wel dan niet deel uit van die lijst.

Natuurlijk houden ontwikkelaars van Azure DevOps vanwege de naadloze integratie met hun workflows, terwijl de projectmanagers trouw blijven aan de vertrouwde agile boards van Jira.

Het is een klassiek geval van touwtrekken tussen tools. 🪢

Als je je in een soortgelijke situatie hebt bevonden, ken je de strijd om te kiezen tussen deze twee opties.In deze blog zullen we Azure DevOps vs. Jira uitsplitsen, zodat je met vertrouwen de tool kunt kiezen die een plek in je toolkit verdient. 🎯

**Wat is Azure DevOps?

Via: Microsoft Azure DevOps is het cloud-gebaseerde platform van Microsoft, dat vol zit met tools voor het abonneren, coderen, testen en implementeren van applicaties van hoge kwaliteit.

Het Software as a Service (SaaS) platform biedt een end-to-end DevOps-werkstroom toolchain die de hele levenscyclus van softwareontwikkeling omspant. Azure DevOps maakt efficiënte samenwerking mogelijk met geïntegreerde functies die de communicatie tussen ontwikkelaars, projectmanagers en bijdragers stroomlijnen.

Bovendien kun je kiezen uit de volledige suite van tools of zelf de services kiezen die passen bij je huidige werkstroom - allemaal toegankelijk via een browser of een client van de Integrated Development Environment (IDE).

Azure DevOps-functies

Azure DevOps brengt een bereik van tools samen die softwareontwikkeling en projectmanagement ondersteunen. Het omvat alles van abonnement en samenwerking tot automatisering van builds en implementaties, waardoor teams efficiënter kunnen werken.

Laten we eens een paar functies van Azure DevOps verkennen. 👇

Functie #1: End-to-end toolkit

Repos in Azure DevOps

Azure DevOps heeft een bereik van diensten die je door de ontwikkelingslevenscyclus heen helpen. Elke service biedt een andere functie.

Hier zijn enkele aangeboden services:

Azure Boards levert een suite van Agile tools voor het ondersteunen van abonnementen en het bijhouden van werk, defecten in code en ondersteunt het gebruik van Kanban- en Scrum-methoden

levert een suite van Agile tools voor het ondersteunen van abonnementen en het bijhouden van werk, defecten in code en ondersteunt het gebruik van Kanban- en Scrum-methoden Azure Repos voor het leveren van Git opslagplaatsen of Team Foundation Version Control (TFVC) voor broncontrole van uw code. Dit betekent dat je ontwikkelteams wijzigingen die in de loop der tijd in een code zijn aangebracht eenvoudig kunnen bijhouden, wat de samenwerking verbetert

voor het leveren van Git opslagplaatsen of Team Foundation Version Control (TFVC) voor broncontrole van uw code. Dit betekent dat je ontwikkelteams wijzigingen die in de loop der tijd in een code zijn aangebracht eenvoudig kunnen bijhouden, wat de samenwerking verbetert Azure Pipelines voor het bouwen en vrijgeven van services voor continue integratie en implementatie (CI/CD) van je applicaties

voor het bouwen en vrijgeven van services voor continue integratie en implementatie (CI/CD) van je applicaties Azure Test Plans voor het testen van je applicaties, met een uitgebreide oplossing voor verkennende en continue tests

voor het testen van je applicaties, met een uitgebreide oplossing voor verkennende en continue tests Azure Artifacts voor het delen van pakketten zoals Maven, npm, NuGet en meer van publieke en privé bronnen. Deze functie maakt de verdeling en het gebruik van de applicatie eenvoudig

Functie #2: Snelle implementatie van applicaties en flexibiliteit

Overzicht van de CI/CD-pijplijn in Azure DevOps

Azure DevOps helpt je om applicaties sneller te implementeren met zijn geavanceerde CI/CD en DevOps automatisering functies. Je kunt direct vanuit dezelfde broncode implementeren, wat het proces voor IT-beheerders vereenvoudigt.

Bovendien vermindert dit de kans op fouten en het handmatige werk. Dit betekent dat je team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is: snel en efficiënt voldoen aan de behoeften van de business.

Functie #3: Verbeterde samenwerking op de werkplek en projectmanagement

Azure DevOps integreren met Microsoft Teams

Azure DevOps maakt teamwerk gemakkelijker. Met slechts een paar klikken kunnen je teams bestanden delen, aan dezelfde code werken en wijzigingen in verschillende Teams bijhouden. Dit verbetert de communicatie en verhoogt de productiviteit.

Het biedt ook een eenvoudige manier om projecten te beheren. Teams kunnen bugs bijhouden, deadlines instellen, taken toewijzen en prioriteiten stellen, allemaal op één plek.

Functie #4: Schaalbaarheid en flexibele integratie

Microsoft Azure DevOps groeit met je mee. Of je nu werkt aan een klein project of een groot project, het schaalt moeiteloos mee met de kracht van de Azure cloud.

Bovendien is Azure flexibel en platformonafhankelijk. Je kunt het integreren met de open-source en third-party tools die je al gebruikt, zodat je het beste van twee werelden krijgt: je favoriete tools en het Microsoft ecosysteem.

Azure DevOps-prijzen

Free forever

Basis abonnement: $6 per gebruiker/maand (gratis voor eerste 5 gebruikers)

$6 per gebruiker/maand (gratis voor eerste 5 gebruikers) Basis + test abonnement: $52 per gebruiker/maand

**Wat is Jira?

Via: Atlassian Jira is de software van Atlassian voor projectmanagement en het bijhouden van problemen. Het is in de eerste plaats ontworpen voor teams die software ontwikkelen. Het is echter niet beperkt tot technologie; meerdere industrieën gebruiken het voor verschillende functies.

Het flexibele en aanpasbare platform van deze tool ondersteunt agile methodologieën zoals Scrum en Kanban. Het helpt teams bij het plannen van Sprints, het beheren van backlogs en het visualiseren van workflows door middel van borden die de status van Taken weergeven.

Met Jira kun je grote ideeën omzetten in kleinere, beheersbare Taken. Het helpt je om werk te organiseren, mijlpalen in te stellen, taken af te stemmen op doelen, AI-gestuurde suggesties te ontvangen en in realtime samen te werken met teams op afstand.

Functies van Jira

Jira heeft verschillende functies die ontworpen zijn om teams te helpen georganiseerd en efficiënt te blijven. Of je nu taken beheert, voortgang bijhoudt of samenwerkt met je team, Jira heeft tools om alles soepel te laten verlopen.

Laten we eens kijken naar de functies van Jira. 👇

Functie #1: Aanpasbare werkstromen

Je werkstroom binnen Jira maken en bijwerken

Met Jira kun je workflows maken die passen bij de unieke behoeften van je team. Met drag-and-drop tools kun je eenvoudig workflows definiëren en aanpassen en regels, triggers en voorwaarden instellen die bij je processen passen.

Als je liever helemaal opnieuw begint, kun je een van de vooraf ontworpen sjablonen van Jira gebruiken om meteen aan de slag te gaan. Zo zorg je ervoor dat je workflow aansluit bij de aanpak van je team.

Functie #2: Flexibel bijhouden van problemen

Problemen registreren en vastleggen met de Jira-software

Problemen bijhouden in Jira is eenvoudig. U kunt taken maken, bewerken, toewijzen en prioriteren, en vervolgens opmerkingen toevoegen en bestanden bijvoegen als dat nodig is.

Met Jira kunt u uw werk categoriseren met verschillende probleemtypes, zoals bugs, taken of subtaken. Bovendien beschikt het over aangepaste velden, labels en filters om meer informatie en context aan de problemen toe te voegen, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn.

Functie #3: Krachtige rapportage en analyse

Aangepaste dashboards maken in Jira

Sla de vervelende Taak van het schrijven van lange rapporten over de prestaties van je team over met Jira. De ingebouwde dashboards en rapporten doen het zware werk voor je en bieden inzichten in burndown grafieken, snelheidsgrafieken, sprintrapporten en meer.

Maak rapporten om de voortgang en kwaliteit van je team bij te houden met de gadgets, grafieken en filteropties. Jira kan ook worden geïntegreerd met andere tools, zoals Confluence, Bitbucket en Power BI, om de rapportage- en analysemogelijkheden te verbeteren.

Functie #4: Uitgebreide en diverse marktplaats

Bekijk de beste apps en plugins voor Jira

Jira biedt verschillende apps en plugins die de functionaliteit en bruikbaarheid verbeteren. Je vindt deze extensies in de Atlassian Marketplace, in categorieën zoals tijdsregistratie, automatisering, testen, rapportage en meer.

Bovendien kun je apps integreren die werken met andere tools zoals Salesforce, Slack en Gmail, zodat je Jira kunt aanpassen en optimaliseren voor de unieke behoeften van je team.

Prijzen voor Jira

Free Forever: Voor 10 gebruikers

Voor 10 gebruikers Standaard: $7,16 per gebruiker per maand

$7,16 per gebruiker per maand Premium: $12.48 per gebruiker/maand

$12.48 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira vs. Azure DevOps: functies vergeleken

Azure DevOps en Jira zijn beide topkeuzes voor projectmanagement bij de ontwikkeling van softwareapplicaties, maar ze voldoen aan verschillende behoeften.

Azure DevOps biedt een volledige set tools voor alles van het plannen en coderen tot het testen en uitbrengen van software. Het is geweldig voor teams die een alles-in-één platform willen met ingebouwde DevOps-pijplijnen die CI/CD automatisering verbeteren.

Jira, aan de andere kant, is een veelzijdige tool van Atlassian die zich richt op projectmanagement. Het is perfect voor Agile teams die taken, bugs en projecten gemakkelijk willen bijhouden. De flexibiliteit van Jira maakt het een go-to voor meer dan alleen softwareontwikkeling.

Laten we hun functies eens grondig vergelijken.

Functies Azure DevOps Jira Ideaal voor ontwikkelteams die end-to-end oplossingen nodig hebben voor softwareprojecten. Primair ontworpen voor teams die zich bezighouden met softwareontwikkeling, maar veelzijdig genoeg voor verschillende bedrijfstakken Kernmogelijkheden Biedt een sleutel /href/https://clickup.com/nl/blog/58075/devops-hulpmiddelen/DevOps toolkit/%href/ voor abonnementen, coderen, testen en implementeren Ondersteunt agile methodologieën zoals Scrum en Kanban voor efficiënt projectmanagement Werkstromen kunnen worden aangepast aan de behoeften van het team, met een bibliotheek van sjablonen Kan naadloos worden geïntegreerd met Microsoft Teams voor verbeterde samenwerking en communicatie. Biedt tools voor samenwerking in realtime, inclusief commentaar en notificaties Functie voor geavanceerde CI/CD automatisering om de implementatie van applicaties te vereenvoudigen. Niet primair gericht op implementatie, maar kan integreren met CI/CD tools voor het bijhouden van problemen Biedt dashboards en rapportagetools om de voortgang gedurende de gehele ontwikkelingscyclus te bewaken. Biedt krachtige rapportage- en analysemogelijkheden, waaronder aanpasbare dashboards Flexibele integratie met open-source en third-party tools Uitgebreide marktplaats met apps voor tijdsregistratie, automatisering en integraties met andere tools

Functie #1: Beheer van broncode

Azure DevOps

Azure DevOps biedt ingebouwde Git opslagplaatsen en versiebeheer (zowel Git als TFVC-Team Foundation Version Control), waardoor het perfect is voor softwareontwikkelingsteams.

Jira

Hoewel Jira niet standaard broncodebeheer bevat, kun je het integreren met platforms als GitHub en Bitbucket.

Winnaar: Azure DevOps voor zijn geïntegreerde tools voor het beheer van broncode.

Functie #2: Traceerbaarheid

Azure DevOps

Met Azure DevOps kun je elke stap van je project van begin tot eind traceren. Het is ideaal voor teams die behoefte hebben aan duidelijke zichtbaarheid in de voortgang van het werk en relaties.

Jira

Jira heeft een beperkte traceerbaarheid. Het bijhouden van versies of zien welke taken gekoppeld zijn aan implementaties vereist handmatige inspanning. Je moet een verzoek indienen om die te zien, wat enige tijd kan duren.

Winnaar: Azure DevOps voor zijn superieure functies voor traceerbaarheid.

Feature #3: Aanpassing en agile rapportage

Azure DevOps

Biedt basisaanpassingen maar schiet tekort op het gebied van geavanceerde opties. Het heeft geen agile-specifieke rapportages.

Jira

Jira biedt geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, waaronder workflows en velden. Het blinkt ook uit door het bereik van agile rapporten, die teams gedetailleerd inzicht geven in de voortgang.

🏆 Winnaar: Jira heeft betere aangepaste en agile rapportagemogelijkheden.

Feature #4: Integratiemogelijkheden en mobiele toegankelijkheid

Azure DevOps

Het integreert naadloos met Microsoft services en biedt beperkte integraties met derden. Bovendien biedt het mobiele toegang om onderweg te werken.

Jira

Jira ondersteunt een breed bereik aan integraties via de Atlassian Marketplace, waardoor teams eenvoudig verbinding kunnen maken met verschillende tools. Het biedt ook robuuste mobiele toepassingen voor gebruikers van iOS en Android.

🏆 Winnaar: Jira voor een breder bereik aan integraties en een betere mobiele ervaring.

Jira vs. Azure DevOps op Reddit

Om de keuze voor jou makkelijker te maken, zijn we naar Reddit gegaan om de algemene consensus over het debat te begrijpen. Als je zoekt op Azure DevOps vs. Jira op Reddit vind je de meningen van gebruikers over beide voor verschillende gebruikssituaties.

Veel gebruikers geven de voorkeur aan Azure DevOps vanwege de eenvoud en het gebruiksgemak. Ze raden aan om de tool te implementeren als je development team Azure al gebruikt voor infrastructuurbeheer.

_Ik geef de voorkeur aan Azure. Ik heb het gevoel dat het over het algemeen een betere UI en gebruiksvriendelijkheid heeft, ook al is het minder 'flexibel' dan Jira Azure DevOps is naar mijn mening veel flexibeler en gebruiksvriendelijker dan Jira. Je kunt er zoveel meer mee doen en hoeft niet meer rond te klikken om dingen te vinden.

Gebruikers

Ik vond Azure DevOps veel gebruiksvriendelijker, ik vond het zelfs geweldig. De weergaven, de rapportage, de dashboards, de workflows, de UI, etc. waren koplopers boven Jira._

Gebruikers zeiden

Jira is Atlassian, dus het heeft een goede verbinding met Confluence, Trello, etc., maar ADO heeft native compatibiliteit met tools als Visual Studio (niet zo belangrijk als je in Java codeert, maar als je in C# codeert - kan dat best handig zijn!), evenals Azure tools._

Sommige gebruikers

Vergroet ClickUp-Het beste alternatief voor Azure DevOps vs. Jira

Jira is een geweldige keuze voor aanpasbaar en flexibel projectmanagement, terwijl Azure uitstekende geïntegreerde softwareontwikkelingstools heeft. Maar wat als je team beide functies nodig heeft?

Maak kennis met ClickUp -een tool voor projectmanagement die het beste van twee werelden biedt. Dit solide alternatief voor Azure DevOps en Jira is een flexibel, alles-in-één platform dat alles aankan, van ontwikkelingswerkstromen tot bedrijfsactiviteiten.

Terwijl Jira en Azure DevOps een gebruiksvriendelijke interface hebben, maakt het intuïtieve ontwerp van ClickUp het makkelijker voor teams om te gebruiken. De aanpasbare functies vereenvoudigen processen, verbeteren de samenwerking en passen zich aan elke situatie aan DevOps projectmanagement stijl zonder veel gedoe.

ClickUp's One-Up #1: Agile functies

Neem de controle over je productlevenscyclus en breng je teams samen met de Agile-oplossing van ClickUp

De ClickUp flexibele oplossing rust uw team uit met alles wat nodig is om uw werkstroom te verbeteren. Het brengt het bijhouden van projecten, documentatie en samenwerking samen op één plek, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om alles soepel te laten verlopen.

Sprint

Effectief agile workflows beheren met ClickUp Sprint ClickUp Sprint helpt uw Sprint planning te stroomlijnen door u duidelijke tijdlijnen te laten instellen, story points toe te wijzen voor de inspanning van taken en prioriteiten te geven aan het werk zodat uw team precies weet waar het zich op moet concentreren.

Het is ontworpen om het Sprint-proces van begin tot eind georganiseerd en gemakkelijk te beheren te houden.

Je kunt de installatie van je Sprint ook aanpassen aan de manier waarop je team werkt. Deze flexibiliteit helpt je om taken te organiseren op een manier die past bij je werkstroom, zodat iedereen op één lijn blijft met de doelen van het project tijdens elke Sprint.

Boardweergave

Sprints soepel laten verlopen met de ClickUp Board-weergave

De ClickUp Board Weergave is geweldig voor Agile teams die een duidelijke, visuele manier willen om hun projecten te beheren. Het maakt gebruik van een eenvoudige, op kaarten gebaseerde layout waarin de taken door verschillende fases bewegen, waardoor het gemakkelijk is om te zien wat er voortgang is en wat er nog gedaan moet worden.

Je kunt het bord aanpassen met verschillende statussen voor Taken, teamleden toewijzen, deadlines instellen en bestanden bijvoegen - alles op één plek. Met de eenvoudige functies voor slepen en neerzetten houdt de Board View je team op koers zodat ze soepel door elke Sprint kunnen werken.

Tijdregistratie

Voeg tijdsinschattingen toe aan uw projecttaken met ClickUp Project Time Tracking ClickUp Project tijdsregistratie werkt goed voor Agile Teams. U kunt de tijd direct binnen uw taken registreren, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van waar de inspanningen naartoe gaan. Of u nu achter uw bureau zit of onderweg bent, tijdsregistratie vanaf elk apparaat zorgt ervoor dat iedereen verantwoordelijk blijft, wat cruciaal is voor Sprint planning en retrospectives.

Je kunt je invoer ook aanpassen door aantekeningen toe te voegen en ze te categoriseren, zodat je gemakkelijker kunt zien hoe de tijd zich verhoudt tot je taken DevOps doelen en doelstellingen .

Dashboards

Maak een sprint snelheidskaart in ClickUp Dashboards om de prestaties van je team over meerdere sprints te visualiseren ClickUp Dashboards zijn een krachtig hulpmiddel voor Agile teams die hun projecten en Sprints effectief willen beheren.

Met functies zoals Sprint rapportage en metrieken, kunt u verschillende grafieken gebruiken - zoals burndown, burnup, cumulatieve werkstroom en snelheid - om de voortgang en teamprestaties bij te houden.

ClickUp integreert ook met GitHub, GitLab en Bitbucket, en koppelt toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen direct aan Taken. Deze integratie houdt alles met elkaar in verbinding en stimuleert een gedeelde eigendomsmentaliteit door teamgegevens toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen te maken.

AI-mogelijkheden

Laat ClickUp Brain de aantekeningen van vergaderingen samenvatten om tijd te besparen en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft met wat er is besproken ClickUp Brein is een AI-gestuurde assistent ontworpen om projectmanagement voor Agile teams te vereenvoudigen.

Met functies zoals geautomatiseerde abonnementen en documentatie kan ClickUp Brain productroadmaps genereren, testplannen maken en technische specificaties opstellen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard.

Het stroomlijnt ook vergaderprocessen door te helpen bij het opstellen van agenda's, aantekeningen samen te vatten en ervoor te zorgen dat alle sleutel punten aan bod komen, wat handig is tijdens Sprint planning en retrospectives.

ClickUp's One-Up #2: Sjabloon voor softwareontwikkeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Software-Development.png Gebruik het ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling om probleemloos de status van initiatieven en releases bij te houden https://app.clickup.com/signup?template=t-63052129&department=engineering-product&_gl=1\*vgbw8k\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling biedt uw ontwikkelingsteam alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om effectief samen te werken en brengt product-, ontwerp- en engineeringteams samen in één ruimte.

Het begeleidt u door de volledige product roadmap, van begin tot voltooiing, zodat u productfuncties kunt leveren en bugs kunt oplossen met behulp van agile Scrum- of Kanban-methoden.

Als je het sjabloon gebruikt, zie je speciale secties voor het beheren van productfuncties en bugfixes. Deze gebieden maken het gemakkelijk om projecten voor softwareontwikkeling bij te houden, verantwoordelijkheden toe te wijzen en deadlines vast te stellen.

U kunt ook gebruikersverhalen en acceptatiecriteria maken om de vereisten te verduidelijken, zodat u zeker weet dat wat u oplevert aan ieders verwachtingen voldoet.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's One up #3: Sjabloon Kanban voor softwareontwikkeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Kanban-for-Software-Development.png Stroomlijn de inname van aanvragen en gebruik aanpasbare Kanban-borden met het sjabloon ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421790&department=engineering-product&_gl=1\*fsohmn\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Kanban voor sjabloon voor softwareontwikkeling is een geweldig hulpmiddel voor softwareteams die efficiëntie, productiviteit en samenwerking willen verbeteren.

Het biedt een visueel systeem voor workflowbeheer, waarbij Taken worden weergegeven als kaarten die door verschillende fasen van het ontwikkelingsproces bewegen. U hoeft alleen maar een kaart bij te houden om te zien hoe uw taak vordert.

Deze sjabloon heeft ook functies voor limieten voor Lopende werkzaamheden (WIP) en cyclustijden bijhouden, zodat je team de voortgang kan beheren en zich kan concentreren op wat belangrijk is.

Dit sjabloon downloaden

Neem de leiding over uw flexibele werkstromen met ClickUp

Het kiezen van de juiste tool voor projectmanagement (Azure DevOps vs. Jira) is cruciaal voor het succes van je team. Azure DevOps is perfect als je ingebouwde CI/CD functies nodig hebt, terwijl Jira uitblinkt in agile projectmanagement met zijn robuuste aangepaste opties.

ClickUp helpt je als je een alles-in-één platform wilt.

Het combineert het beste van beide, waardoor je een flexibele, alles-in-één oplossing hebt voor het beheren van ontwikkelingsworkflows, het bijhouden van Sprints en nog veel meer. Aanmelden voor ClickUp en transformeer uw projectmanagement inspanningen!