Excel spiekbriefje [met formules & tips]

Je hebt net een berg gegevens gekregen die je moet analyseren. Je moet er snel en duidelijk wijs uit worden en een presentatie geven.

Begin je de druk te voelen? Geen zorgen, Excel is er om je te helpen!

Excel kan een heleboel dingen vereenvoudigen, van financiële modellering tot tijdlijnen voor projecten. Of je nu een projectmanager bent of gewoon je financiën wilt beheren, Excel kan je productiviteit verhogen en je dagelijkse taken stroomlijnen.

Met ons Excel spiekbriefje voor formules werk je sneller dan ooit aan je Excel problemen. Klaar om te beginnen?

Excel snelle feiten

In de jaren '80 hadden bedrijven moeite om te voldoen aan de eisen van snellere gegevensverwerking. Accountants werden overweldigd door het handmatig kraken van de nummers.

Als oplossing hiervoor ontwikkelde Microsoft Excel spreadsheet software in 1985 voor Macintosh en later in 1987 voor Windows, met als doel de gegevensanalyse te stroomlijnen en complexe berekeningen te automatiseren.

Na verloop van tijd evolueerde het van een algemene standalone werkbladsoftware naar een cloud-gebaseerde samenwerkingstool [Microsoft 365] en werd het snel onmisbaar, vooral voor professionals zoals projectmanagers en gegevensanalisten.

Vanaf nu maakt Excel deel uit van de Microsoft 365-bundel en kan het niet los worden gekocht. Het persoonlijke abonnement van de Microsoft 365 bundel kost $6,99 per maand, terwijl de Enterprise-abonnementen beginnen bij $8,25 tot $12,5 per gebruiker per maand. Natuurlijk varieert de prijs op basis van de functies en services die je kiest.

Excel Gebruikscases

Of je nu informatie wilt organiseren en de taken wilt vereenvoudigen waarmee je elke dag te maken hebt, nummers wilt kraken, of excel automatiseren om repetitieve taken uit te voeren, het kan het allemaal.

Hier zijn een paar krachtige Excel-gebruiksgevallen die elke Excel-gebruiker moet kennen. Ze beschrijven hoe je Excel effectief kunt gebruiken in verschillende scenario's voor gegevensanalyse. Laten we eens op onderzoek uitgaan:

1. Gegevensanalyse met draaitabellen

Heb je een stapel gegevens die moeilijk te verwerken is? Geen probleem!

Met draaitabellen in Excel kunt u uw gegevens in plakjes snijden en grafisch presenteren om er wijs uit te worden.

Stel dat je een leraar bent die gegevens heeft verzameld over de examenresultaten van leerlingen van verschillende vakken. Met draaitabellen kun je de prestaties van elke leerling over verschillende vakken weergeven en de prestaties van de hele groep in een bepaald vak.

Vervolgens kun je de resultaten visueel weergeven in formats zoals cirkeldiagrammen en grafieken. Dit kan je helpen om patronen te zien in je examenscores en uit te zoeken hoe leerlingen presteren.

2. Financiële modellering met formules

Een budget beheren, klein of groot, kan een uitdaging zijn, maar Excel kan helpen.

Van eenvoudige functies zoals =SUM om cijfers op te tellen tot functies zoals =NPV om de netto contante waarde van je activa te berekenen, formules zijn de sleutel tot vereenvoudigde financiële modellering. Bovendien kan Excel je helpen om al je gegevens te visualiseren met grafieken, grafieken en geavanceerde diagrammen.

3. Voorraadbeheer met voorwaardelijke opmaak

Stel, u bent een kledingfabrikant met een hoge voorraadrotatie. Het beheren van voorraadniveaus om aan de marktvraag te voldoen kan overweldigend aanvoelen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met Excel kun je een voorraad tracker maken die automatisch wordt bijgewerkt en resultaten weergeeft op een dashboard.

Door voorwaardelijke opmaak toe te voegen, kun je voorraadniveaus in verschillende kleuren markeren - rood voor laag, geel voor halfweg en groen voor vol. Dit geeft je een duidelijke weergave van je voorraadtrends, zodat je altijd voorbereid bent om aan de vraag te voldoen.

4. Projectmanagement Excel sjablonen

Loopt u een project? Excel projectmanagement sjablonen zijn er voor jou! Je kunt gemakkelijk taken, deadlines, opdrachten en teams bijhouden zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Voor een productlancering zijn Excel's Gantt grafiek en andere sjablonen voor spreadsheets zijn je geheime wapen. Ze helpen elke fase in kaart te brengen en geven u een duidelijk overzicht van de tijdlijnen, zodat u op schema kunt blijven en eventuele wijzigingen op het laatste moment soepel kunt afhandelen.

Aan de slag met Excel

Aan de slag gaan met Excel is eenvoudig. Hier volgt een korte handleiding met een aantal van de meest gebruikte functies:

Invoer van basisgegevens

Gegevens invoeren met Excel is eenvoudig, snel en betrouwbaar. Eenvoudig:

Open een nieuwe spreadsheet Voer alle nummers, tekst of datums in rijen en kolommen in Formatteer de spreadsheet zoals nodig

Grafieken maken

Zodra je je gegevens hebt toegevoegd, kun je ze gemakkelijk in één keer visualiseren met deze stappen:

Markeer de gegevens die u grafisch wilt weergeven Navigeer naar de tab Insert Selecteer Create en kies uit staafdiagrammen, lijndiagrammen of cirkeldiagrammen

Cellen formateren

U kunt verschillende opmaakopties toepassen en het uiterlijk van uw gegevens wijzigen.

Je gegevens formatteren:

Selecteer de cellen die je wilt formateren Gebruik het tabblad Home om nummers, datums of tekst te formateren Verken opties zoals algemene of voorwaardelijke opmaak om aan te passen hoe uw gegevens worden weergegeven

Excel sjablonen gebruiken

Excel biedt vooraf ontworpen sjablonen voor van alles en nog wat. Om een sjabloon te vinden voor uw projectmanagement, budgettering of andere behoeften, hoeft u het alleen maar te doen:

Navigeer naar de Home tab Klik op Nieuw Scroll naar beneden om relevante sjablonen te vinden voor budgetteren, bijhouden, grafieken, kalenders, lijsten en al het andere

Nu je de basis kent, kijken we naar ons Excel-formulas spiekbriefje.

Excel Formule voorbeelden

Dit is een Excel spiekbriefje met 20 Excel functies. Deze reiken van basis wiskunde functies tot geavanceerde opzoek functies, tekst functies en logische voorwaarden. De meeste werken in een of meer werkbladen.

Aantekening: A1, A10, B1, enz. zijn celverwijzingen: A1 verwijst naar de cel in kolom A en rij 1, B10 verwijst naar de cel in kolom B en rij 10, enzovoort.

1. Nummers bij elkaar optellen

Als verkoopmanager moet je de wekelijkse verkooptotalen snel bijhouden. De formule SUM berekent en geeft direct het totaal van alle cijfers in uw huidige gegevensregio [rij of kolom].

Formule:

=SUM(A1:A10)

via Excel Alle verkopen van de afdeling worden opgeslagen in het bereik van cellen A1 tot en met A10. a11' geeft de som van alle verkopen weer.

2. Bereken het gemiddelde

Als leer- en ontwikkelingsmanager moet je de prestaties van een klas bijhouden. De formule AVERAGE is hier perfect voor. Het berekent snel de mediaan van alle scores, zodat je weet wie het goed doet en wie niet.

Formule:

=GEMIDDELDE(B1:B20)

Geselecteerde cellen uit het bereik van B1 tot B20 registreren de scores van de leerlingen. Cel B21 geeft het gemiddelde van de klas weer.

3. De grootste waarde vinden

Leid je een team? Gebruik de formule MAX om de hoogste nummers te markeren - of het nu gaat om topverkopen, mijlpalen van projecten of hoge scores. Dit maakt het gemakkelijk om toppresteerders en hun inspanningen te erkennen.

Formule:

=MAX(C1:C15)

Het bereik van cellen C1 tot C15 bevat de verkoopcijfers van elke persoon. Cel D2 geeft het hoogste bedrag weer.

4. Labelen met voorwaardelijke logica

Voor kwaliteitscontroles van producten kan de functie IF items automatisch labelen als "geslaagd" of "mislukt" op basis van hun kwaliteitsscores. Het is alsof je een kwaliteitscontrole assistent hebt die nooit iets over het hoofd ziet.

Formule:

=IF(D2>50, "Pass", "Fail")

/

Kolom D registreert de productkwaliteit en kolom F toont de producten die door de controle komen. De voorwaarde om een product te laten slagen voor de controle is dat de score groter is dan 50.

5. Voorwaardelijk sommeren

Wil je de kosten in de hand houden? Gebruik de formule SUMIF om alle kosten boven een bepaald bedrag, zoals $$$a, bij elkaar op te tellen. Zo kun je gemakkelijk zien waar je budget wordt overschreden.

Formule:

=SUMIF(B2:B11, ">100")

Het bereik van cellen B2 tot B10 bevat uitgavenbedragen. Cel B12 toont het totale bedrag dat je budget overschreden heeft.

6. Niet lege cellen tellen

Organiseer je een gebeurtenis? Met de functie TELLEN kun je tellen hoeveel mensen een RSVP hebben ingediend, zodat je direct een overzicht hebt zonder herhaaldelijk reacties te hoeven sorteren.

Formule:

=COUNTA(B2:B21)

Kolom 'B' laat zien welke gasten hun aanwezigheid hebben bevestigd en cel B2 laat het aantal aanwezigen zien.

7. Gegevens verticaal opzoeken [VLOOKUP]

Voorraad- of productgegevens beheren? Gebruik VLOOKUP om specifieke details te vinden, zoals prijzen, door simpelweg de productnaam in te typen. U hoeft niet meer te scrollen, alleen maar snelle en nauwkeurige resultaten.

Formule:

=VLOOKUP("Product1", A1:C10, 2, FALSE)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-5.png Gegevens verticaal opzoeken: excel spiekbriefje /%img/

De eerste tien cellen onder de kolommen A tot C bevatten informatie over al je producten. Cel A13 geeft de prijs van product A weer.

8. Gegevens horizontaal opzoeken

Moet je gegevens horizontaal bijhouden? Gebruik HLOOKUP om verkoop-, prestatie- of andere gegevens over meerdere rijen uit uw tabel te halen, zodat u ze gemakkelijk kunt vergelijken en analyseren.

Formule:

=HLOOKUP("Verkoop", A1:F5, 3, TRUE)

De eerste vijf cellen onder de kolommen A tot en met F bevatten informatie over alle verkopen in de verschillende regio's. Cel A8 toont de totale verkoop van de regio Noord.

9. Tekst samenvoegen

Heb je een lijst met gesplitste namen gedownload? De formule CONCATENATE kan voor-, tussen- en achternamen in één cel combineren. Deze formule kan ook worden gebruikt om andere tekstgegevens, zoals adressen, samen te voegen.

Formule:

=CONCATENATE(" ", A2, " ", B2, " ",C2)

Hier bevatten de cellen A2 tot C2 de voor-, tussen- en achternaam van de eerste klant. Cel D2 toont hun volledige naam, gecombineerd.

10. Percentages berekenen

Wil je de voortgang van een project bijhouden? Gebruik Excel om het percentage voltooide taken te berekenen.

Formule:

=A2/B2*100

Kolommen A en B bevatten de voltooide taken ten opzichte van het totaal aantal taken. Kolom C geeft het percentage voltooide taken weer.

11. Berekening van de netto contante waarde van activa

Wil je de waarde van toekomstige investeringen vandaag weten? De NPV formule berekent de huidige waarde van toekomstige kasstromen en is daarmee een cruciaal hulpmiddel voor investeerders om weloverwogen beslissingen te nemen.

Formule:

=NPV(0,05, B2)

Cel B2 bevat waarden voor de kasstroom en de NCW wordt berekend met een korting van 5%, weergegeven in kolom C.

12. Nummers afronden

Als registeraccountant zorgt de functie ROUND ervoor dat je financiële cijfers duidelijk en nauwkeurig zijn door nummers af te ronden tot twee cijfers achter de komma, zodat rapportages netjes en professioneel blijven.

Formule:

=ROUND(A2, 2)

Kolom A bevat de af te ronden waarden en kolom B geeft de waarden weer die zijn afgerond op twee decimalen.

13. Toekomstige waarde berekenen

Nadat je de contante waarde van je beleggingen hebt berekend, gebruik je de formule voor toekomstige waarde om in te schatten hoeveel je beleggingen in de loop van de tijd zullen groeien. Deze formule is perfect om rendementen op lange termijn te voorspellen.

Formule:

=FV(0,04, 10, -1000, 0)

Met deze formule kun je schatten hoeveel een jaarlijkse investering van $1000 over 10 jaar waard is bij een rendement van 4%.

14. Duplicaten vinden

Een grote e-mail database beheren? De formule COUNTIF vindt en verwijdert duplicaten om ervoor te zorgen dat uw lijst netjes is en niemand meerdere e-mails ontvangt.

Formule:

=COUNTIF(A$2, A2)>=1

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-12.png Duplicaten vinden [COUNTIF]] /%img/

Deze formule retourneert TRUE voor cellen met dubbele invoer en FALSE voor unieke invoer. U kunt dan filteren of sorteren op basis van deze kolom om uw e-mail lijst effectief op te schonen.

15. Bladen bijwerken op basis van datums [TODAY]

Meerdere bladen beheren? Gebruik de functie TODAY om automatisch de huidige datum toe te voegen en bij te werken, zodat je deadlines of mijlpalen moeiteloos bijhoudt met dagelijkse updates.

Formule:

=TODAY()

Deze functie voegt de datum van vandaag toe waar toegepast.

16. Betaling van financiële lening

Moet je de maandelijkse aflossing van je lening berekenen? Deze formule helpt je betalingen te bepalen op basis van het leenbedrag en het rentepercentage, zodat je een duidelijk aflossingsplan krijgt en standaards kunt voorkomen.

Formule:

=PMT(0,05/12, 60, -5000)

Deze formule berekent de rentepercentage per maand voor een bedrag van $5000 tegen een rente van 5% per maand gedurende 60 maanden.

17. Het jaar uitrekenen

Werken met contracten? De formule YEAR haalt het jaar uit datums, zodat je contracten per jaar kunt sorteren en bijhouden en vernieuwingen gemakkelijk kunt beheren.

Formule:

=JAAR(A1)

Cel A1 bevat de datum, terwijl cel B1 het jaartal weergeeft dat is ontleend aan de datum in cel A1.

18. Voorwaardelijke opmaak gebaseerd op waarde

Wil je dagen met een omzet van meer dan $1000 markeren? Pas voorwaardelijke opmaak toe:

Navigeer naar Home Selecteer Voorwaardelijke opmaak_ Selecteer Highlight Cell Rules

Selecteergroter dan Voer het nummer 1000 in en Kies de kleur groen

Alle getallen groter dan 1000 worden nu groen gemarkeerd.

19. Exacte posities van gegevens matchen

Moet u een product snel terugvinden in uw inventaris? De formule MATCH zoekt de exacte positie in je inventarislijst, zodat je tijd bespaart bij het doorzoeken van lange vellen.

Formule:

=MATCH("Product A", A1:A20, 0)

De cellen A1 tot A20 bevatten de lijst met producten. De functie geeft 1 terug omdat 'Product A' in cel A1 staat.

20. Zoeken naar tekst in een cel

Als je gedetailleerde Excel rapportage en een specifieke term zoals 'Totaal' in een kolom moet opzoeken, laat de formule SEARCH precies zien waar deze voorkomt.

Zo kun je snel naar de relevante sectie springen zonder te vertrouwen op de zoekbalk of de functie Zoeken, die traag kan zijn.

Formule:

=Zoek("Totaal", B1)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-19.png Tekst in een cel zoeken [ZOEKEN]] /%img/

De functie geeft een nummer terug dat de positie van het 1e teken van de zoekterm aangeeft.

Hier is een eenvoudig Excel hack voor jou: pas de formule toe op de eerste invoer in een kolom en sleep vervolgens de hoek van de cel naar beneden om de formule binnen enkele seconden op de hele lijst toe te passen!

Excel Gebruikersgemeenschappen

Excel is ingewikkeld en bevat meer dan 500 bruikbare formules. Het is bijna onmogelijk voor een mens om alle formules en bibliotheken met al hun verschillende opties en nuances te kennen. Met het spiekbriefje voor Excel-formules zijn we er nog niet.

Hier is een lijst van Excel gebruikersgemeenschappen die je kunt bezoeken voor hulp en om alle mogelijke Excel mogelijkheden te ontdekken:

Microsoft Tech Community

Tech Community is het officiële forum van Microsoft voor alle MS Office-producten. Hun Excel-gemeenschap is de plek waar je terecht kunt met vragen, om Excel-hacks te leren die anderen hebben bedacht en om alle mogelijkheden van Excel te ontdekken.

MrExcel forum

MrExcel prikbord is een zeer actief forum waar Excel gebruikers, van beginners tot experts, alles over Excel bespreken. U kunt vragen stellen, inzichten delen, leren van duizenden Excel problemen die anderen hebben opgelost en een spiekbriefje met Excel formules krijgen. Het is een van de meest gevestigde Excel helpgemeenschappen online.

De Excel-subreddit van Reddit

Deze subreddit heeft een grote en betrokken gemeenschap van Excel-enthousiastelingen die elkaar regelmatig helpen met uitdagingen. Of je nu een beginnende of gevorderde gebruiker bent, je kunt je vragen rechtstreeks stellen aan Excel-experts en antwoorden vinden op Excel-gerelateerde problemen.

Excel Uitdagingen en limieten

Hoewel miljoenen professionals er elke dag op vertrouwen, is het belangrijk om de limieten van Excel te kennen, vooral als je te maken hebt met zeer grote projecten of als je probeert samen te werken.

Rommelige samenwerking

Ooit geprobeerd met een collega aan hetzelfde Excel-blad te werken? Ja, dat is rommelig. De functies van Excel om samen te schrijven zijn misschien verbeterd, maar je kunt nog steeds niet verwachten dat je de soepele, naadloze ervaring hebt die je zou vinden in een speciale samenwerkingstool.

Statische dashboards en rapporten

Moderne bedrijven hebben behoefte aan realtime inzichten. Helaas zijn Excel dashboards niet gebouwd met functies die automatisch verversen en je dieper in je gegevens laten duiken.

Foutgevoelige en beperkte automatisering

Handmatige invoer van gegevens en handmatige bewerking van gegevens kunnen resulteren in veel fouten, wat maar al te vaak voorkomt in Excel. Fouten bijhouden in grote spreadsheets is als zoeken naar een naald in een hooiberg.

Hoewel macro's handig zijn voor automatisering, moet je wel een beetje VBA-code kennen om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Het instellen en onderhouden van macro's kan een steile leercurve betekenen voor beginners, wat de automatiseringsmogelijkheden van Excel beperkt.

Excel Alternatieven

Er zijn veel mogelijke Excel alternatieven .

Je kunt bijvoorbeeld het volgende proberen ClickUp . Net als Excel kan het gegevens opslaan, berekeningen uitvoeren en gegevens weergeven met verschillende grafieken. Maar het is voor zoveel meer geoptimaliseerd. Laten we samen de functies verkennen.

ClickUp Tabel Weergave

Als je gewend bent aan Excel, zul je je meteen thuis voelen met ClickUp's tabel weergave .

Projectgegevens invoeren en taken tegelijk toewijzen met ClickUp-taak Tabelweergave

Met de tabelweergave kunt u:

Taken toewijzen, prioriteiten stellen en voortgang bijhouden binnen hetzelfde raster

De kolommen en rijen aanpassen aan uw werkstroom, deadlines en eigenaren van taken

Gegevens over al uw projecten bekijken voor een holistische weergave van de voortgang van uw team zonder eindeloos te hoeven scrollen

Het beste deel?

Je kunt schakelen tussen de weergave van de Gantt Grafiek of het Kanban-bord, zodat je nooit vastzit aan één weergave van je project. En nu, voor het volgende niveau van gegevensanalyse, veel verder dan gewone spreadsheetapplicaties. ClickUp Brain.

ClickUp Brain

Ontvang samenvattingen van taken en plan uw volgende taak in het project met ClickUp Brain ClickUp Brain's AI-gestuurde automatisering en inzichten kunnen uw werkstroom veel verder brengen dan met de handmatige, op formules gebaseerde installatie van Excel mogelijk is.

Dit is wat het biedt:

Slimme suggesties : Moet u uw werkstroom stroomlijnen? ClickUp Brain leert van uw Taken en kan oplossingen voorstellen waarmee u uw productiviteit kunt verbeteren

: Moet u uw werkstroom stroomlijnen? ClickUp Brain leert van uw Taken en kan oplossingen voorstellen waarmee u uw productiviteit kunt verbeteren Snelle Samenvattingen : ClickUp Brain biedt ook snelle updates en samenvattingen van uw project om u te helpen een overzicht te krijgen. Het kan ook voorstellen welke Taak u als volgende kunt oppakken

: ClickUp Brain biedt ook snelle updates en samenvattingen van uw project om u te helpen een overzicht te krijgen. Het kan ook voorstellen welke Taak u als volgende kunt oppakken Automatisering: ClickUp Brain kan repetitieve taken automatiseren, zoals het bijwerken van statussen of het toewijzen van taken. Excel heeft hier macro's en veel code voor nodig, maar ClickUp heeft maar een paar klikken nodig

Kortom, ClickUp Brain is een one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van gegevensanalyse. Wat u in Excel kunt bereiken door formules handmatig in te stellen, doet ClickUp Brain automatisch!

Bonus: Bekijk deze gratis sjablonen voor spreadsheets voor Excel en ClickUp .

ClickUp-De Ultieme Excel Upgrade

Excel is geweldig voor het verzamelen van gegevens, maar ClickUp's tabelweergave, ClickUp Brain en andere tools voor projectmanagement bieden een uitgebreide oplossing voor teams die meer willen doen met hun gegevens.

Met de krachtige functies van ClickUp kunt u verder gaan dan de werkbladen en alles op één plek organiseren - slimmer, sneller en gemakkelijker. Laat die gegevens voor u werken - gebruik ze om items voor actie in te stellen en de volgende stappen te bepalen.

De kers op de taart: Geen wiskunde meer! Plaats uw gegevens gewoon in ClickUp en vraag het om u te helpen. En dat doet het.

Dus meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog en laat het uw gegevens plaatsen.