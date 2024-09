Top 12 Software voor datacenterinfrastructuurbeheer

IT-activiteiten sturen de efficiëntie en productiviteit van een bedrijf. Overschakelen op het standaard laptopmodel en de facturen voor dataservers nauwlettend in de gaten houden, kan een drastische invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) biedt cruciaal inzicht in de gezondheid van een bedrijf en controle over de output. Het kiezen van de juiste software vereist een nauwgezet onderzoek van elke functie, wat het selectieproces omslachtig maakt.

DCIM (Data Center Infrastructure Management) maakt het mogelijk om gegevens in realtime bij te houden, wat leidt tot een beter rendement $76,85 miljard IT-infrastructuurmarkt.

Door gebruik te maken van mijn ervaring en de expertise van het ClickUp team, heb ik een lijst samengesteld van de 12 beste DCIM software opties die u moet overwegen voordat u een definitieve beslissing neemt.

Wat moet u zoeken in DCIM-software?

Hier zijn een paar sleutel functies om te overwegen in elke DCIM software om een weloverwogen keuze te maken:

Realtime bewaking en waarschuwingen: DCIM software moet proactief kritieke infrastructuurgegevens bijhouden (stroom, temperatuur, vochtigheid) en tijdig waarschuwingen ontvangen bij afwijkingen

DCIM software moet proactief kritieke infrastructuurgegevens bijhouden (stroom, temperatuur, vochtigheid) en tijdig waarschuwingen ontvangen bij afwijkingen Vermogensbeheer: Elk bedrijf moet een oplossing hebben voor een nauwkeurige inventarisatie van IT- en facilitaire middelen. Beheer van bedrijfsmiddelen functies omvatten locatie, configuratie en status bijhouden van de levenscyclus

Elk bedrijf moet een oplossing hebben voor een nauwkeurige inventarisatie van IT- en facilitaire middelen. Beheer van bedrijfsmiddelen functies omvatten locatie, configuratie en status bijhouden van de levenscyclus Capaciteitsplanning: De oplossing die u zoekt is meer dan alleen voor de korte termijnIT-beheer. DCIM-software moet de toekomstige behoefte aan resources kunnen voorspellen op basis van historische gegevens en trends

De oplossing die u zoekt is meer dan alleen voor de korte termijnIT-beheer. DCIM-software moet de toekomstige behoefte aan resources kunnen voorspellen op basis van historische gegevens en trends Wijzigingsbeheer: Zoek naar oplossingen voor datacenterinfrastructuur die wijzigingsprocessen stroomlijnen. Functies zijn onder meersoftware voor automatisering en functies voor rapportage die handmatige taken verminderen en naleving bijhouden

Zoek naar oplossingen voor datacenterinfrastructuur die wijzigingsprocessen stroomlijnen. Functies zijn onder meersoftware voor automatisering en functies voor rapportage die handmatige taken verminderen en naleving bijhouden Gebruiksgemak en schaalbaarheid: Ik heb bedrijven snel zien groeien en DCIM-software moet zich aan dergelijke veranderingen aanpassen. Selecteer intuïtieve, gebruikersvriendelijke oplossingen die veranderingen in het ontwerp van uw datacenter aankunnen

Naast deze sleutel functies, zorg ik ervoor dat DCIM software solide klantenservice biedt en kan integreren met externe IT-beheerplatforms.

De 12 beste DCIM-software voor gebruik in 2024

Na uitgebreid onderzoek volgt hier mijn top 12 van oplossingen voor het beheer van datacenterinfrastructuur:

1. Apparaat42

via Apparaat42 Device42 is een agentless DCIM-oplossing die bekend staat om zijn krachtige autodiscovery-mogelijkheden. Deze software staat bovenaan mijn lijst vanwege de uitgebreide functies voor in kaart brengen en bijhouden.

Device42 richt zich op IT-beheer in complexe datacenteromgevingen. De kracht ligt in gedetailleerd activabeheer en uitgebreide integraties met verschillende IT-systemen, wat nuttig is voor beheerders van datacenters.

De beste functies van Device42:

Bespaart tijd en vermindert handmatige fouten met zijn geautomatiseerde ontdekkingstool voor het ophalen van informatie over IT bedrijfsmiddelen en documentatie

Biedt direct informatie over de gezondheid van de infrastructuur met zijn uitgebreide gecentraliseerde opslagplaats

Stroomlijnt werkstromen met naadloze integratie met tal van IT-beheertools, zoals ITSM- en CMDB-oplossingen

Device42 limieten:

Complexe initiële installatie- en configuratieprocessen maken de implementatie tot een uitgebreid proces

Uitgebreide functies en diepgaande functionaliteit gaan gepaard met een steile leercurve

Beperkte functies voor rapportage in vergelijking met andere DCIM-software

Device42 prijzen:

Aangepaste prijzen

Device42 beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (60 beoordelingen)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire iTRACS is een softwareoplossing voor het beheer van datacenterinfrastructuur die uitblinkt in infrastructuurbeheer door middel van visualisatie. De mogelijkheid om diepgaande grafische weergaven van meerdere datacenters te bieden stroomlijnt het besluitvormingsproces.

de functies van iTRACS zijn ideaal voor grote ondernemingen die de efficiëntie van hun fysieke activa willen verbeteren. Het is ook het meest geschikt voor energiebeheer, capaciteit abonnement en afhankelijkheid in kaart brengen.

iTRACS beste functies:

Vereenvoudigt configuratiebeheer en energieverbruikanalyse met zijn visuele interface

Biedt integraties die live monitoring en knelpuntenbeheer ondersteunen

Levert een diepgaand overzicht van de werkstroom van gegevens en de gezondheid van de infrastructuur door middel van gedetailleerde en aanpasbare grafieken en grafieken

iTRACS limieten:

Uitgebreide functies zijn meer geschikt voor grote ondernemingen

Het genereren van analyses en inzichten vergt veel middelen

Prijzen voor iTRACS:

Aangepaste prijzen

iTRACS beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Nlyte

via Nlyte Nylte is een softwareoplossing die de nadruk legt op automatisering en veranderingsbeheer. Het heeft functies voor energieoptimalisatie en activabewaking om een efficiënte werking van datacenters en een efficiënt gebruik van bronnen te garanderen.

Nlyte stroomlijnt knelpuntenbeheer met zijn voorspellende intelligentie en beheercontroles, waardoor datacenteroperaties een fluitje van een cent worden.

De beste functies van Nlyte:

Elimineert communicatiekloven en coördineert activiteiten tussen onafhankelijke afdelingsbronnen met geautomatiseerde werkstroom en wijzigingsbeheer

Biedt uitgebreide integratiemogelijkheden met andere IT-systemen, waardoor gegevens naadloos kunnen worden uitgewisseld en processen kunnen worden georkestreerd

Zorgt voor een hoge nauwkeurigheid bij het voorspellen van de levensduur van datacenters dankzij de vereenvoudigde planning van capaciteit

Houdt alle assetwijzigingen en KPI-prestaties bij met diepgaande rapportagetools en visuele dashboards

Nauwkeurige limieten:

Het biedt een relatief eenvoudige en gedateerde gebruikersinterface vergeleken met andere softwareopties

Het kan een uitdaging zijn om het platform aan te passen aan specifieke werkstromen of vereisten, waarvoor mogelijk professionele diensten nodig zijn

De implementatietijd is hoog vanwege de veelomvattende aard en de uitgebreide vereisten voor gegevensmigratie

Nlyte prijzen:

Aangepaste prijzen

Nlyte beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via schneider Elektrisch Een andere opvallende DCIM-oplossing is EcoStruxure IT van IT-hardwaregigant Schneider Electric. EcoStruxure IT staat bekend om zijn cloud-gebaseerde platform en biedt realtime monitoring en IoT-gedreven inzichten die de prestaties van datacenters optimaliseren.

De naadloze integratie met bestaande infrastructuur en krachtige mogelijkheden voor beheer op afstand zijn de belangrijkste voordelen. Met gedetailleerde inzichten in stroomverbruik en incidentbeheer schneider Electric vermindert op effectieve wijze de uitvaltijd en zorgt voor efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid.

De beste functies van Schneider Electric EcoStruxure IT: zijn

Biedt diepgaande integratie met de stroom- en koelsystemen en IT-infrastructuurhardware van Schneider Electric, waardoor uniform beheer en controle mogelijk zijn

Ondersteunt bewaking en beheer op afstand van de vloer en randlocaties van een datacenter, waardoor zichtbaarheid en controle op geografisch verspreide locaties worden verbeterd

Biedt schaalbaarheid voor datacentergroei en veranderende behoeften

Schneider Electric EcoStruxure IT limieten:

Ondersteuning voor hardware van derden is beperkt, waardoor het gebruik in heterogene omgevingen mogelijk wordt beperkt

Beheer van niet-Schneider Electric-apparatuur binnen EcoStruxure IT kan extra integratie-inspanningen vereisen

Prijzen voor EcoStruxure IT van Schneider Electric:

Aangepaste prijzen

Schneider Electric EcoStruxure IT beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. ManageEngine OpManager

via BeheerEngine OpManager Als je op zoek bent naar een oplossing die gespecialiseerd is in netwerkmonitoring, dan is de ManageEngine OpManager wat je nodig hebt. Deze DCIM software monitort uitgebreid netwerkapparaten zoals routers, switches, firewalls en load balances.

ManageEngine staat bekend om zijn eenvoud en betaalbaarheid zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de functies.

De beste functies van ManageEngine OpManager:

Biedt essentiële DCIM functies, zoals het bijhouden van assets, energiemonitoring en omgevingsmonitoring, tegen een betaalbare prijs

Functies met meer dan 2000 prestatiegegevens, intuïtieve dashboards en intelligente rapportage

Correleert ruwe netwerk gebeurtenissen, filtert ongewenste gebeurtenissen en presenteert zinvolle waarschuwingen aan de operator met robuust storingsbeheer

Beperkingen van ManageEngine OpManager:

Het biedt niet zulke uitgebreide functies als anderen

Het is niet geschikt voor complexe omgevingen en biedt relatief beperkte schaalbaarheid

De primaire focus op netwerkmonitoring maakt het minder ideaal voor omgevingen met diverse infrastructuureisen

Prijzen voor ManageEngine OpManager:

Free: 30 dagen gratis proefversie

30 dagen gratis proefversie Standaard editie: Begint bij $95/jaar (voor twee gebruikers exclusief add-on's)

Begint bij $95/jaar (voor twee gebruikers exclusief add-on's) Professionele editie: Begint bij $145/jaar (voor twee gebruikers exclusief add-on's)

Begint bij $145/jaar (voor twee gebruikers exclusief add-on's) Perpetual licentie: Begint bij $11.545 (exclusief onderhoud)

Begint bij $11.545 (exclusief onderhoud) Enterprise-editie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ManageEngine OpManager:

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview Hyperview is cloud-gebaseerde DCIM-software die schaalbaarheid, flexibiliteit en toegankelijkheid nastreeft. In tegenstelling tot traditionele oplossingen op locatie is deze software snel inzetbaar en geschikt voor bedrijven van elke grootte.

Hyperview biedt ook een intuïtieve interface en eenvoudige navigatie, waardoor u er vrijwel direct mee aan de slag kunt. Omdat het cloudgebaseerd is, bevordert het samenwerking, toegang en real-time prestatie-updates.

Hyperview DCIM beste functies:

Onderhoudt een gecentraliseerde inventaris en bijhoudt de levenscyclus van apparatuur

Helpt het gebruik van ruimte, stroom en koeling te optimaliseren voor toekomstige groei met een speciale module voor capaciteitsplanning

Functioneert met een aanpasbaar dashboard om inzicht te krijgen in de gezondheid en prestaties van datacenters

Hyperview DCIM limieten:

Het is afhankelijk van een stabiele internetverbinding omdat het een cloudgebaseerde oplossing is

Gevoelige gegevens worden off-site opgeslagen, wat in strijd kan zijn met het specifieke veiligheidsbeleid van sommige bedrijven

Hyperview is relatief minder aanpasbaar dan andere DCIM-softwareoplossingen

Prijzen voor Hyperview DCIM:

$2/jaar per bedrijfsmiddel (minimaal 300 bedrijfsmiddelen)

Hyperview DCIM beoordelingen en reviews:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. IBM Turbonomic

via IBM Turbonomic Na het bekijken van tools voor het beheer van datacenterinfrastructuur (met de nadruk op resourcebeheer), vond ik IBM Turbonomic een goede match. Dankzij de AI-gestuurde automatisering kunnen bedrijven IT-systemen optimaliseren en zorgen voor een efficiënte toewijzing van resources voor topprestaties.

Het is ook ideaal voor het beheren van datacenter assets en het regelen van stroomverbruik. Turbonomic's focus op levenscyclusbeheer en netwerkbewaking maakt het een allesomvattende oplossing voor het maximaliseren van efficiëntie en kostenbesparingen.

IBM Turbonomic beste functies:

Automatische, continue optimalisatie van de cloud helpt bedrijven hun efficiëntie te verbeteren

Bepaalt de juiste resourcing acties op het juiste moment met zijn AI-gedreven inzichten

Past configuraties aan en voorziet fysieke infrastructuur efficiënt in real-time

IBM Turbonomic limieten:

Biedt alleen jaarprijzen aan, waardoor het voor bedrijven een uitdaging is om te weten of het de juiste keuze is

Vereist uitgebreide DCIM kennis of gespecialiseerde training voor gebruik

IBM Turbonomic prijzen:

On-prem/hybrid: Begint bij $3.271/jaar

Begint bij $3.271/jaar Alleen cloud: Aangepaste prijzen

IBM Turbonomic beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

4.5/5 (230+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. FNT commando

via FNT-commando FNT Command is een software voor het beheer van de datacenterinfrastructuur met uitgebreide mogelijkheden voor datamodellering en netwerkinfrastructuurbeheer. Het is met name geschikt voor grote ondernemingen en telecommunicatiebedrijven met complexe IT- en netwerkomgevingen.

FNT Command richt zich op het helpen van bedrijven om controle te krijgen over hun hele IT-landschap.

De beste functies van FNT Command:

Creëert gedetailleerde en nauwkeurige weergaven van IT- en netwerkinfrastructuren voor betere abonnementen en besluitvorming

Biedt uitgebreide tools voor het beheer van netwerkmiddelen, verbindingen en afhankelijkheid, voor een efficiënte netwerkplanning en -optimalisatie

Biedt een holistische weergave vanoperationeel beheer om potentiële problemen proactief te identificeren en aan te pakken

FNT commando limieten:

Minder toegankelijk voor kleinere organisaties met beperkte budgetten

Aanpassing van FNT Command aan specifieke workflows of vereisten vereist aanzienlijke configuratie en expertise

Gaat gepaard met een steile leercurve

FNT Command prijzen:

Aangepaste prijzen

FNT Command beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Atlassian Datacentrum

via admiraal_ Voor diegenen die een hoog volume aan missiekritische IT-operaties willen beheren, is het Atlassian Data Center de oplossing bij uitstek. De specialiteit van deze DCIM-software ligt in schaalbaarheid en veiligheid. Het maakt samenwerking en naadloos beheer van complexe werkstromen mogelijk zonder noemenswaardige problemen met downtime.

Met al deze functies past het Atlassian Data Center het beste bij grootschalige operaties en organisaties.

Atlassian Data Center beste functies:

Garandeert ononderbroken toegang tot kritieke applicaties zoals Jira Software en Confluence, zelfs tijdens infrastructuurstoringen of onderhoud

Kan probleemloos omgaan met grotere gebruikersaantallen en datavolumes

Biedt veiligheidscontroles op enterprise-niveau en gegevensbescherming voor gevoelige informatie

Beperkingen van het Atlassian Data Center:

Wordt geleverd met een hoge mate van complexiteit en vereist datacenter managers voor implementatie

Uitgebreide functies gaan ook gepaard met hoge prijzen

Biedt beperkte focus op gespecialiseerde DCIM-toepassingen zoals stroomverbruik

Atlassian Data Center prijzen:

Aangepaste prijzen

Atlassian Data Center beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Sunbird DCIM

via sunbird DCIM_ Sunbird DCIM is software die het meest geschikt is voor stroombeheer. De uitgebreide functies omvatten het realtime bijhouden van verbruik en automatisering voor het aanpakken van potentiële stroomonderbrekingen.

De software biedt alle functies in een eenvoudige maar intuïtieve interface. Sunbird DCIM omvat ook omgevingsmonitoring en uptime-analyse en -beheer.

De beste functies van Sunbird DCIM:

Geeft direct inzicht in de gezondheid en prestaties van datacenters

Optimaliseert efficiënt het gebruik van resources zoals ruimte, stroom en koeling door voorspellende modellering en scenarioanalyse

Houdt de levenscyclus bij van alle apparatuur, inclusief IT-middelen, stroom en koelinfrastructuur

Sunbird DCIM limieten:

Focus is grotendeels beperkt tot stroomverbruik

Integraties vereisen vaak aangepaste ontwikkeling

De prijs is aan de hoge kant voor degenen zonder uitgebreide focus op energieverbruik

Sunbird DCIM prijzen:

Power IQ DCIM monitoring: $5,50/maand per knooppunt

$5,50/maand per knooppunt dcTrack DCIM operations: $17,50/maand kast

$17,50/maand kast DCIM suite bundel: $25,65/maand per kast

Sunbird DCIM beoordelingen en reviews:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

11. Cormant-CS DCIM

via aalscholver_ Cormant-CS is een softwareoplossing gericht op mobiliteit in het beheer van datacenterinfrastructuur. Het blinkt uit in het maken van 3D-modellen van datacenters en deze specialisatie strekt zich uit tot real-time inzichten in ruimtegebruik, stroomverbruik en thermische voorwaarden.

Cormant-CS is een favoriet voor bedrijven die de efficiëntie van datacenters willen maximaliseren en een abonnement willen nemen op toekomstige groei.

De beste functies van Cormant-CS DCIM:

Vereenvoudigt intuïtieve abonnementen en beheer door middel van gedetailleerde en nauwkeurige 3D-weergaven van datacenteromgevingen

Stroomlijnt veranderingsprocessen en zorgt voor compliance met geautomatiseerde workflows en goedkeuringen

Biedt krachtige hulpmiddelen voor het analyseren en aanpassen van IT-infrastructuurstrategieën in real-time

Cormant-CS DCIM limieten:

Gaat gepaard met uitgebreide implementatie- en implementatietijd

Het onder de knie krijgen van de volledige functionaliteit en functies van Cormant CS vereist een lange leercurve

Prijsopties zijn niet geschikt voor kleinere organisaties

Cormant-CS DCIM prijzen:

Starter pack abonnement: Begint bij $ 7.200/jaar

Begint bij $ 7.200/jaar Startpakket eeuwigdurend: Vanaf $13.999

Vanaf $13.999 Oplossingen voor meer dan 1500 bedrijfsmiddelen: Aangepaste prijzen

Cormant-CS DCIM beoordelingen en reviews:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

12. Vertiv Trellis

via Vertiv Vertiv Trellis biedt DCIM-softwareoplossingen gericht op het maximaliseren van efficiëntie en uptime. De software is gespecialiseerd in aangepaste systemen zoals Environet™ en Environet™ Alert.

Vertiv Trellis biedt uitgebreide realtime monitoring en capaciteit, wat ideaal is voor bedrijven die hun energiebeheer willen optimaliseren

Vertiv Trellis beste functies:

Biedt proactieve probleemdetectie en snelle reactie op potentiële problemen met live monitoring

Identificeert gebieden van energieverspilling en helpt bij het implementeren van milieu- en kostenoptimalisatiestrategieën via visuele dashboards

Vertiv Trellis limieten:

Complexe systemen van derden en integratie van tools

De ondersteuningsniveaus en reactiesnelheid kunnen variëren afhankelijk van de gekozen oplossing

Vertiv Trellis prijzen:

Aangepaste prijzen

Vertiv Trellis beoordelingen en recensies:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Gespecialiseerde DCIM-software is essentieel voor het versterken van de infrastructuur en operationele efficiëntie. Een projectgebaseerde tool, zoals ClickUp, kan echter een game-changer zijn, vooral bij het afstemmen van IT-systemen op de bredere business.

Met zijn uitgebreide functies, ClickUp richt zich op het stroomlijnen van werkstromen en het verbeteren van samenwerking.

Deze mogelijkheden zijn cruciaal voor effectief infrastructuurbeheer. Ze helpen bedrijven ook bij het beheren van IT en andere activiteiten, zoals CRM en HR.

ClickUp fungeert als tool voor IT-projectmanagement om de activiteiten, capaciteit en gezondheid van de infrastructuur te optimaliseren:

Drijf efficiëntie met Taakbeheer

Met realtime DCIM-inzichten is het van vitaal belang om de Taken die daaruit voortvloeien, zoals geplande downtime en upgrades, te sluiten. ClickUp biedt een uitgebreide set functies voor taakbeheer om dit te vergemakkelijken.

Maak, delegeer en bijhoud taken naadloos voor efficiënt wijzigingsbeheer met ClickUp-taak ClickUp Taken is een functie voor taakbeheer, ideaal voor het aanpakken van wijzigingen in de IT-infrastructuur. Het helpt bij het stroomlijnen van het uitvoeren en bijhouden van taken met functies voor het direct aanmaken en delegeren van taken.

ClickUp Tasks vergemakkelijkt ook het veranderingsbeheer met de live visualisatie van de voortgang van taken. Dit zorgt voor een verantwoordelijke en vooruitstrevende IT-omgeving.

Stroomlijn activiteiten met gestandaardiseerde frameworks

Het beheren van routineonderhoud en het plannen van projecten kan vervelend en repetitief worden. Daarom is een raamwerk om alle operationele Taken te stroomlijnen cruciaal.

ClickUp heeft een aantal gebruiksvriendelijke functies IT sjablonen om uw bedrijfsprocessen te standaardiseren.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp sjabloon datacenter projectplan is mijn go-to oplossing voor het stroomlijnen van alle projecten in verbinding met de IT-roadmap . Het helpt ook de capaciteit van de IT-infrastructuur en -planning te verbeteren en stemt acties af op IT-doelen.

De functies Sprint en mijlpalen van het sjabloon helpen projecten op te splitsen in beheersbare fasen. Het bevat ook weergaven zoals Migration Roadmap en Project Gantt voor een duidelijke toewijzing van resources. Daarnaast heeft dit ClickUp platform live samenwerkingsfuncties om teamwerk en verantwoordelijkheid te bevorderen.

Dit sjabloon downloaden

Boost samenwerking met communicatiemiddelen

Wanneer uw DCIM-tools wijzigingen in het stroomverbruik en de werkstroom aangeven, is het van vitaal belang om alle belanghebbenden op de hoogte te brengen. Op dit moment zouden communicatietools niet meer dan een klik verwijderd moeten zijn.

ClickUp heeft een speciale tool om belanghebbenden en knelpuntteams snel in te schakelen.

bevorder naadloze communicatie binnen IT Teams en maak snelle probleemoplossing mogelijk met ClickUp Chat_ ClickUp chatten is een communicatiefunctie die uitstekend geschikt is voor het proactief delen van informatie. Wanneer het tijd is om delen van rapporten en taken te starten, zorgt deze tool ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

ClickUp Chat wordt geleverd met directe tagging en rijke Markdown functies. Het helpt u om direct de prioriteit van uw IT-updates te benadrukken en elk van de updates door te lussen naar de relevante belanghebbenden. U kunt ook taken binnen de chat aanmaken en delegeren.

Inzichten integreren met dashboards

Een DCIM-software deelt inzichten over de gezondheid van IT en de status van datacenters. Maar een analytisch dashboard is het beste om te visualiseren hoe deze IT-veranderingen in verbinding staan met uw Business projecten.

De visualisatietools van ClickUp zorgen ervoor dat het delen van inzichten snel en gemakkelijk gaat.

krijg real-time zichtbaarheid in IT-activiteiten en voortgang van projecten met ClickUp Dashboards_

Voor wie IT-metriek wil aanpassen met visualisaties, ClickUp Dashboards is een ideale keuze.

ClickUp Dashboards is een geïntegreerde beheertool voor datacenters en geeft realtime inzichten. U kunt eenvoudig grafieken en grafieken van energieverbruik en servergebruiksgegevens visualiseren, zodat u in één oogopslag een beeld krijgt van de hele IT-infrastructuur.

Met ClickUp Dashboards kunt u ook elk inzicht omzetten in een Taak. Met deze aanpak kunnen IT Teams onmiddellijk beginnen met het aanpakken van eventuele hiaten in de infrastructuur.

Automatisering van rapportage met AI

DCIM-software genereert enorme hoeveelheden gegevens. ClickUp biedt bedrijven een aangepaste AI-oplossing om ervoor te zorgen dat de gegevens van DCIM-software optimaal worden benut.

werklasten beheren, veranderingsbeheertaken stroomlijnen en uw IT-infrastructuur optimaliseren met ClickUp IT PMO_ ClickUp IT PMO is een IT projectmanagement oplossing die perfect is voor het omzetten van DCIM inzichten in live taken en potentiële verbeteringen.

IT PMO vermindert direct handmatige taken met geautomatiseerde workflows en rapportage. Het biedt real-time middelentoewijzing en projectmanagement om projecten tijdig te voltooien. ClickUp IT PMO organiseert uw gegevens ook met gecentraliseerde opslagruimte in de cloud en biedt onmiddellijke toegang tot alle functies van het platform.

De beste functies van ClickUp:

Stroomlijn complexe IT projecten in beheersbare fasen met uitgebreid projectmanagement

Automatiseer routinematige IT-taken, genereer direct inzicht en maximaliseer operationele efficiëntie met ClickUp Brain

Visualiseer de voortgang van onderhoud en de toewijzing van resources via aanpasbare dashboards

Faciliteer naadloze communicatie en samenwerking tussen IT teams en belanghebbenden met ClickUp Chat

Integreer met populaire IT-tools en DCIM-software om een uniform ecosysteem voor projectmanagement te creëren

Beperkingen van ClickUp:

Het kan wat tijd kosten om alle functies te leren kennen

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met deverkoop team voor een aangepaste oplossing

: Neem contact op met deverkoop team voor een aangepaste oplossing ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.200+ beoordelingen)

Stroomlijn infrastructuurbeheer met ClickUp

DCIM-software helpt bedrijven hun IT-middelen te optimaliseren en infrastructuurbronnen beter te gebruiken. De 12 opties die we hebben behandeld, plus een tool voor projectmanagement, maken het aanpassen en uitvoeren van IT-strategieën naadloos.

Met live dashboards en ClickUp AI-abonnementen is ClickUp een uitstekende keuze om DCIM in uw bedrijf te integreren.

Wacht dus niet langer! Meld u aan met ClickUp vandaag nog!