Skype vs. Teams: Welke samenwerkingstool is geschikt voor u?

Twijfel je tussen Skype en Teams voor je samenwerkingsbehoeften?

Hoewel ze allebei deel uitmaken van het Microsoft Office ecosysteem, zijn ze beter geschikt voor verschillende doeleinden. Skype is geweldig voor informele gesprekken en snelle chats, en Microsoft Teams is ontworpen voor een meer uitgebreide, zakelijke ervaring.

In deze blog vergelijken we Skype en Teams om je te helpen beslissen welke tool het beste past bij de stijl en behoeften van jouw organisatie.

Klaar om uit te vinden welke het beste bij jou past?

Wat is Skype?

Skype is een app voor videoconferenties en communicatie. Als pionier op dit veld begon het als een eenvoudig instant messaging platform dat veel gebruikt werd voor audio- en videogesprekken.

De gebruiksvriendelijke interface en het wereldwijde bereik maakten Skype al snel een favoriet onder zakelijke professionals en particulieren. Het is ideaal voor zowel informele chats als officiële vergaderingen en stelt u in staat om eenvoudig chatberichten te versturen, internationale gesprekken te voeren en bestanden te delen.

Sleutelfuncties van Skype

Skype biedt een bereik aan functies die ontworpen zijn om communicatie en samenwerking te stimuleren. Dit zijn er enkele van.

1. Audio- en HD-videogesprekken

Skype is populair vanwege de functies voor het bellen, met heldere audio en HD-video voor een soepele communicatie. Of het nu gaat om één-op-één verbindingen of teamgesprekken, het is een veelzijdige tool voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

Het platform biedt een superieure gesprekskwaliteit in vergelijking met andere

apps voor zakelijke berichten

samen met geavanceerde functies zoals gespreksopname en live ondertiteling.

Met deze tools kun je opnames van vergaderingen delen en moeiteloos vastleggen

notulen van vergaderingen

waardoor communicatie efficiënter en toegankelijker wordt.

2. Instant messaging

Skype blinkt uit in instant messaging, zodat gebruikers tekstberichten kunnen versturen in zowel groepsgesprekken als privé chats.

Als een

hulpmiddel voor asynchrone communicatie

ondersteunt rich-text functies, waarmee je emoji's en GIF's kunt delen, @mentions kunt gebruiken om de aandacht van mensen te trekken en bestanden kunt bijvoegen-alles binnen het chatvenster.

Met zowel een mobiele app als een desktop-app kunt u Skype bovendien naadloos gebruiken op meerdere apparaten.

3. Delen van schermen

Delen van schermen

is een krachtige functie die vooral handig is in professionele instellingen.

Of u nu een presentatie geeft, iemand stap voor stap door een product leidt of technische ondersteuning biedt, met Skype kunt u uw scherm in realtime delen, waardoor samenwerking naadloos en eenvoudig verloopt.

Deze functie is vooral handig voor teams op afstand en interacties met clients.

Bonus: Wilt u de samenwerking binnen uw team naar een hoger niveau tillen? Ontdek 1

0 baanbrekende teamcommunicatiestrategieën om de samenwerking te verbeteren

en succes te stimuleren.

4. Deel bestanden

Skype maakt van het delen van bestanden tijdens chats een fluitje van een cent. Gebruikers kunnen documenten, afbeeldingen en andere bestanden rechtstreeks via het platform versturen. Gebruikers kunnen eenvoudig samenwerken zonder tussen verschillende toepassingen te hoeven schakelen.

Skype prijzen

Basis gratis versie: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Abonnementen voor Skype-naar-telefoon: Aangepaste maandelijkse abonnementen voor onbeperkt bellen naar vaste of mobiele nummers in specifieke landen

voor Skype-naar-telefoon: Aangepaste maandelijkse abonnementen voor onbeperkt bellen naar vaste of mobiele nummers in specifieke landen Pay-as-you-go: Koop Skype-credit om per minuut te betalen voor oproepen naar vaste en mobiele nummers

**Wat is Microsoft Teams?

Microsoft Teams is een alles-in-één samenwerkingstool die ideaal is voor teams van elke grootte. Of je nu een kleine teamvergadering met 10 mensen organiseert of een grote gebeurtenis met tot 10.000 deelnemers, met Teams kun je chatten, videobellen en meer.

Het is ideaal voor alles van interne check-ins en vergaderingen met clients tot webinars, of je nu op kantoor bent of op afstand werkt.

Bovendien is het

geïntegreerd met Microsoft 365 Suite

apps en biedt een uniforme ervaring voor teams van elke grootte. Dit ondersteunt al uw moderne werkstromen, inclusief delen van bestanden, Taakbeheer en naadloze integratie met andere Microsoft-applicaties.

💡 Pro Tip: Heb je een manier nodig om je vergaderingen op punt te houden? Bekijk deze

16 voorbeelden en gratis sjablonen van vergaderagenda's

die van uw volgende vergadering een makkie maken!

Ke functies van Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt functies die veel verder gaan dan basiscommunicatie. Enkele daarvan zijn:

1. Audio-oproepen en video-conferenties

Microsoft Teams biedt mogelijkheden voor hoogwaardige video- en spraakvergaderingen, waardoor geplande vergaderingen en ad-hocgesprekken mogelijk zijn. Deze vergaderingen kunnen zowel interne teamleden als externe deelnemers omvatten, waardoor het een veelzijdige tool is voor interne samenwerking en clientinteracties.

Bovendien ondersteunen Teams vergaderingen, live bijschriften en achtergrondvervaging voor een professionelere uitstraling.

2. Kanalen en Teams

De kern van Microsoft Teams wordt gevormd door kanalen en teams, waarmee gebruikers gesprekken, bestanden en tools rond specifieke projecten of afdelingen kunnen organiseren. Kanalen kunnen worden ingesteld voor verschillende onderwerpen, wat het gemakkelijker maakt om discussies gefocust en georganiseerd te houden.

Teams, aan de andere kant, kunnen relevante leden van een bepaalde afdeling, project of activiteit bevatten, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

3. Geïntegreerde Office 365 apps

Een opvallende functie is de naadloze integratie met Office 365 apps zoals Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Dankzij deze integraties kunnen gebruikers documenten direct in Teams maken, bewerken en eraan samenwerken zonder tussen verschillende applicaties te hoeven schakelen.

Hoewel Teams integraties met andere tools van derden biedt, wordt het vaak gebruikt binnen de Microsoft-stack. Dit is ook cruciaal vanuit veiligheidsoogpunt omdat de functies voor koppelingen en bewerking alleen beschikbaar zijn voor personen binnen uw organisatie.

4. Functies voor bestandsopslag en samenwerking in teams

In tegenstelling tot andere

tools voor online vergaderingen

en communicatie-apps waarmee je gewoon bestanden kunt delen, is Microsoft Teams geïntegreerd in je Microsoft ecosysteem. Dit betekent dat je documenten rechtstreeks binnen het platform kunt uploaden, delen en samenwerken op een speciale Microsoft Teams cloud opslagruimte.

Teamleden hebben toegang tot bestanden en samenwerking in realtime is mogelijk met functies voor co-auteurschap, zodat iedereen aan de laatste versie van een document werkt.

Alle teamberichten worden beveiligd met een geavanceerde versleutelingsstandaard, waardoor ze zeer veilig en betrouwbaar zijn voor bestandsoverdracht, teamsamenwerking en meer.

Ook lezen:

20 Microsoft Teams Hacks, Tips en Trucs om te proberen in 2024

Prijzen voor Microsoft Teams

Thuisabonnementen

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : $6,99/maand

: $6,99/maand Microsoft 365 Family: $9,99/maand

Business-abonnementen

Microsoft Teams Essentials : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Skype vs. Teams: Functies vergeleken

Benieuwd hoe Skype en Teams zich tot elkaar verhouden? Hier is een snelle vergelijking van hun functies om je te helpen de beste tool voor jouw behoeften te kiezen. Hoewel beide tools ontworpen zijn om communicatie en samenwerking te vergemakkelijken, spelen hun functies in op verschillende behoeften.

1. Spraak- en videogesprekken

U kunt kiezen tussen deze samenwerkingstools voor video- of spraakgesprekken op basis van uw voorkeuren. Skype blinkt uit in video en audio van hoge kwaliteit, maar mist functies zoals achtergrondvervaging en virtuele achtergronden.

Microsoft Teams daarentegen tilt videoconferenties naar een hoger niveau met achtergrondeffecten, live bijschriften en opnames van online vergaderingen. Bovendien integreert het naadloos met Microsoft 365, zodat je vergaderingen rechtstreeks vanuit Outlook kunt plannen en tijdens gesprekken in realtime aan documenten kunt werken.

🏆 Winnaar : Microsoft Teams gaat aan de leiding met zijn indrukwekkende functies, zoals achtergrondeffecten, live bijschriften en opnamemogelijkheden, die Skype mist.

2. Instant messaging en chatten

Skype blinkt uit in instant messaging met basisopties voor opmaak en leuke functies zoals emoji's en GIF's. Het is echter misschien niet de beste keuze voor grotere groepsdiscussies vanwege het gebrek aan geavanceerde functies zoals threaded gesprekken.

Microsoft Teams ondersteunt instant messaging met geavanceerde functies zoals threaded gesprekken, vermeldingen, opmaak van rijke tekst en integratie met tools zoals OneNote en SharePoint. Je kunt je berichten indelen in kanalen, waardoor het gemakkelijker is om discussies bij te houden.

winnaar: Microsoft Teams schittert in professionele instellingen met functies zoals delen van koppelingen en thread gesprekken, terwijl Skype perfect is voor informele interacties.

3. Delen van bestanden en samenwerken in teams

Microsoft Teams biedt robuuste mogelijkheden voor het delen van bestanden met diepgaande integratie in OneDrive en SharePoint. Bestanden die worden gedeeld in Teams worden opgeslagen op een centrale locatie, waardoor het eenvoudig is om toegang te krijgen tot en samen te werken aan documenten direct binnen het platform.

Met Skype kun je snel documenten en bestanden delen, maar er is geen gecentraliseerde opslagruimte. Dit betekent dat je op zoek moet naar gedeelde bestanden in je map met downloads, waardoor het lastig is om ze bij te houden, vooral tijdens gesprekken.

winnaar: Microsoft Teams onderscheidt zich door het delen van bestanden en functies die Skype mist.

4. Integratie met andere apps

Zowel Microsoft Teams als Skype (inclusief Skype for Business) zijn uitstekende opties voor integratie met het ecosysteem van Microsoft. Skype integreert met Outlook voor het plannen van gesprekken en kan een go-to platform zijn voor video en chatten. Het mist echter de bredere integraties die moderne bedrijven vaak nodig hebben.

Microsoft Teams sluit naadloos aan op Outlook, SharePoint, OneDrive en andere Microsoft tools, waardoor een volledig geïntegreerde workflow mogelijk is. Teams ondersteunt ook app-integraties van derden, waardoor het veelzijdig is voor verschillende zakelijke behoeften.

winnaar: Opnieuw wint Microsoft Teams, dat uitblinkt door zijn naadloze integratie in het ecosysteem van Microsoft, terwijl Skype tekortschiet met beperkte bedrijfsgerichte integraties.

5. Gebruikersinterface en algemene ervaring

Als je Skype gebruikers vraagt waarom ze van de app houden, zal het antwoord duidelijk zijn: de eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface. Skype is gemakkelijk te navigeren, vooral voor gebruikers die alleen een basiscommunicatietool nodig hebben.

Microsoft Teams daarentegen heeft een complexe gebruikersinterface door de uitgebreide functies. De Teams en kanalen kunnen vaak overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en vereisen enige gewenning. In deze categorie is Skype dus een uitstekende

Microsoft Teams alternatief

.

winnaar: Skype wint deze ronde voor zijn gebruiksvriendelijke interface. Zelfs gebruikers met een niet-technische achtergrond kunnen het snel gebruiken.

6. Veiligheid en compliance

Skype biedt basisfuncties voor veiligheid, waaronder end-to-endencryptie voor gesprekken en chats. Het beschikt echter niet over geavanceerde compliance-certificaten.

Microsoft Teams is gebouwd met veiligheid en compliance op ondernemingsniveau in gedachten. Het biedt functies zoals multifactor verificatie, preventie van gegevensverlies en compliance met industriestandaarden zoals GDPR, HIPAA en ISO 27001.

Dit maakt Teams een betere keuze voor organisaties met hoge veiligheidseisen, vooral bij het houden van webinars of vergaderingen met gesloten deuren.

winnaar: Microsoft Teams biedt alle functies voor veiligheid die je in een communicatietool wilt.

Samengevat, terwijl Skype geweldig is voor wie basisvereisten heeft en een eenvoudige gebruikersinterface wil, is Microsoft Teams het ideale platform voor je zakelijke en professionele behoeften. Het heeft meer functies en geavanceerde gegevensversleuteling, waardoor het populair is in veel organisaties.

Skype vs. Teams op Reddit

We hebben een aantal Reddit-feeds bekeken om te begrijpen wat gebruikers zeggen over de vergelijking tussen Microsoft Teams en Skype.

De meeste gebruikers weten niet goed welke app ze moeten gebruiken (aangezien beide vergelijkbare functies bieden en deel uitmaken van dezelfde Microsoft-stack).

Wanneer een

gebruiker vroeg

"Is Teams gewoon Skype in vermomming?", reageerde een gebruiker:

Een beetje. Het is Sharepoint, Outlook en Skype aan de achterkant. Er is ook nog een beetje Lync over_.

Nog een

gebruiker

antwoordde op een vraag over het gebruik van MS Teams voor gesprekken en chatten:

_Nu ik overstap naar O365, heeft mijn bedrijf besloten dat Skype voor 1 op 1 gesprekken en chats is en MS Teams voor groepssamenwerking en vergaderingen. Is er een veiligheid/geldige reden om MS Teams NIET voor beide te gebruiken?

Een gebruiker reageerde op deze vraag:

Teams heeft altijd al 1:1 gesprekken en chatten kunnen doen (sinds release ongeveer 4 jaar geleden). Teams heeft Skype nu in vrijwel elk opzicht overtroffen (behalve dan het ontbreken van een on-prem optie, die er nooit zal komen).

Ye een ander

gebruiker vindt dat Microsoft moet stoppen met Skype

en zegt:

Teams (inclusief de persoonlijke editie) is in alle opzichten beter

Een reactie hierop was:

_Ik ga binnenkort op reis en ben van plan Skype te gebruiken om via wi-fi naar een vaste lijn te bellen tegen zeer lage kosten. Dat kan ik niet doen met Teams, toch?

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Skype vs Teams

Skype en Microsoft Teams bieden allebei voordelen, maar ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat de krachtige functies van Skype en Microsoft Teams combineert.

Het helpt u niet alleen om effectief te communiceren of samen te werken met uw teamleden; het gaat een stap verder in het helpen van uw team om hun productiviteit te verbeteren en de werkstroom te stroomlijnen.

Dit is hoe ClickUp zich onderscheidt als topalternatief voor Microsoft Teams en Skype.

ClickUp's One Up #1: Breng al uw gesprekken en werk op één plaats

beheer al uw gesprekken, één-op-één of teamgesprekken, binnen één app met de ClickUp Chat-weergave_

Het grote probleem met zowel Skype als Microsoft Teams is dat chats en discussies verspreid zijn over het platform.

De weergave ClickUp chatten

helpt dat te veranderen, omdat het al uw discussies, opmerkingen, projectactiviteiten en rechtstreekse berichten op één platform brengt.

Het maakt real-time communicatie, delen van bestanden en het aanmaken van Taken binnen het chatvenster mogelijk. Hierdoor hoef je niet meer tussen verschillende tools te schakelen en wordt je werkstroom gestroomlijnd.

In tegenstelling tot Skype's basischat of Teams' kanaalgebaseerde gesprekken, is Chatweergave in ClickUp volledig geïntegreerd met uw taken, documenten en projecten, waardoor u gemakkelijk kunt schakelen tussen gesprekken en werk zonder een slag te missen.

ClickUp's One Up #2: Beheer uw kalender en terugkerende vergaderingen met gemak

gedetailleerde notulen, aantekeningen en actie-items voor vergaderingen met ClickUp Meetings_ ClickUp Vergaderingen biedt een naadloze ervaring voor het beheren van uw vergaderkalender of het aanmaken van een nieuwe vergadering. U kunt aantekeningen vastleggen, agenda's van vergaderingen beheren en items voor actie instellen voor elke vergadering, zodat uw team verantwoordelijk is voor de discussies tijdens elke vergadering.

Deze aantekeningen en agenda's kunnen worden gebruikt voor komende vergaderingen om updates te krijgen en ervoor te zorgen dat het project op schema ligt. U kunt zelfs gebruikmaken van ClickUp's kant-en-klare sjablonen voor communicatieplannen om een degelijk communicatieplan voor uw hele team op te stellen.

ClickUp One Up #3: Neem uw scherm op, maak video clips en deel ze met uw teams

neem uw schermopname op, maak korte clips en deel deze met uw teams voor een gedetailleerde discussie met ClickUp Clips_

Bent u het beu om vergaderingen met leden van uw team te blijven herhalen over een bepaalde werkstroom of functie van een product? Met

ClickUp Clips

kunt u snelle video's of schermafbeeldingen opnemen om met uw team te delen.

Of u nu een complex proces uitlegt of feedback geeft op een project, ClickUp Clips maakt het eenvoudig om visueel te communiceren, iets wat Skype noch Teams met zoveel gemak en flexibiliteit biedt.

ClickUp One Up #4: Opmerkingen toewijzen en vermeldingen toevoegen

commentaar toewijzen, omzetten in taken en realtime notificaties ontvangen met ClickUp-taak Commentaar toewijzen_

Met

ClickUp Commentaar toewijzen

kunt u eenvoudig opmerkingen toewijzen aan specifieke Taken voor een betere verantwoording en een beter begrip.

U kunt ook commentaar geven binnen een groepsdiscussie voor een bepaald document en dat commentaar oplossen zodra het is behandeld. Wanneer een opmerking wordt toegewezen, wordt er direct een actie-item aangemaakt voor dat lid van het team en krijgen ze een notificatie in hun chatten.

Naast deze krachtige communicatiefuncties biedt ClickUp ook krachtige functies voor teamsamenwerking. Bijvoorbeeld, als u of uw teamgenoot bewerkingen uitvoert in een gedeelde

ClickUp Documenten

worden de andere leden van het team onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De

ClickUp Samenwerkingsdetectie

functie helpt u te weten wanneer anderen aan het typen zijn, documenten aan het bewerken zijn of commentaar aan het toevoegen zijn. Zo weet u precies waar uw teamleden aan werken en krijgt u in realtime waarschuwingen over updates.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Whiteboards vereenvoudigd /%img/

werk samen, brainstorm en leg de ideeën van uw team vast met de ClickUp Whiteboards_

Gebruik

ClickUp Whiteboards

om met uw teams te brainstormen over een bepaald project of onderwerp, ieders ideeën vast te leggen en ze om te zetten in gecoördineerde acties.

Breng met dit robuuste visuele canvas ideeën in kaart, creëer agile workflows en voer strategische discussies. Dus, in plaats van aantekeningen, heb je gedetailleerde mindmaps of grafieken die je helpen om taken te creëren en de werkstroom van een project beter te begrijpen.

Kortom, met ClickUp heb je niet meerdere tools nodig voor verschillende taken. Het brengt alles - van communicatie en projectmanagement tot het delen van documenten en tijdsregistratie - op één plek.

Combineer de kracht van samenwerking en productiviteit met ClickUp

In het debat tussen Skype en Teams bieden beide platforms waardevolle functies voor communicatie en samenwerking. Echter, schakelen tussen meerdere tools kan leiden tot verwarring en gemiste berichten. Organisaties die een van beide tools gebruiken, hebben nog steeds een andere tool nodig voor projectmanagement en om workflows te beheren.

Daarom is de overstap naar één samenwerkingstool, zoals ClickUp, voor al uw professionele discussies een slimme keuze.

Skype wordt geleidelijk samengevoegd tot Teams (vergelijkbaar met

Skype voor Bedrijven

), is het de moeite waard om te overwegen hoe deze verschuiving uw werkstroom zou kunnen beïnvloeden. Minder Skype-gebruik kan leiden tot verloren chatten of andere problemen.

Hoewel Microsoft Teams een sterke keuze is, presenteert ClickUp een verfrissend alternatief om te ontsnappen aan dit constante wisselen en je samenwerking te stroomlijnen.

Met ClickUp krijgt u meer dan functies voor chatten en videogesprekken: u krijgt een complete suite met tools die zijn ontworpen om elk onderdeel van uw werkstroom te verbeteren. Van taakbeheer en het delen van documenten tot realtime samenwerking en aanpasbare weergaven, ClickUp stelt uw team in staat om meer te doen, allemaal binnen één platform.

Dus waarom genoegen nemen met een tool die slechts een deel van het werk doet? Geef je team de flexibiliteit, kracht en efficiëntie om uit te blinken.

