Hoe maak je een Gantt grafiek in Trello?

wat is het geheim om consequent strakke deadlines te halen en complexe Taken met gemak te beheren?

De vaardigheden van je team, natuurlijk, en hun hulpmiddelen! šŸ› ļø

Hulpmiddelen zoals projectmanagementsoftware en grafieken zijn echte game changers. Ze bieden de duidelijkheid en structuur die nodig is om meerdere teams op Ć©Ć©n lijn te houden en projecten op schema te houden, ongeacht de uitdaging.

Gantt grafieken zijn als een GPS voor projectmanagement. Ze brengen de tijdlijn van je project visueel in kaart en tonen de start- en einddatum van elke taak in een duidelijk, gemakkelijk te volgen format.

Als je gebruik wilt maken van de kracht van Gantt grafieken in Trello, zal deze blog je laten zien hoe.

Gantt grafieken maken in Trello

Als je Trello en de Kanban-borden gebruikt om projectworkflows bij te houden, kan het zijn dat je geavanceerdere visualisatietools nodig hebt om complexe projecten effectief te beheren.

Helaas heeft Trello geen ingebouwde grafieken. Je kunt ze echter wel maken met Power-Ups. Deze integraties van derden verbeteren de functie van Trello en zijn vaak gratis. Bovendien is Trello's sjablonen voor forums helpen bij het bijhouden van projecten.

Wanneer een Gantt grafiek maken in Trello met behulp van deze Power-Ups, zijn er een paar sleutel punten om te onthouden om ervoor te zorgen dat je grafiek effectief en functioneel is.

Als je het goed instelt, kun je tijdlijnen van projecten duidelijker visualiseren en je werkstroom stroomlijnen. Lees verder om te leren hoe.

Stap 1: TeamGantt Power-Up toevoegen

Zoek eerst naar 'TeamGantt' in de Power-Up sectie van je Trello account. Klik op de knop Power-Up toevoegen. Je kunt Power-Ups ook toevoegen via de optie Menu weergeven op je Trello-bord.

Stap 2: Verbind TeamGantt met Trello

TeamGantt vraagt je om een account aan te maken voordat het integreert met Trello. Nog te doen: maak een leeg project aan in TeamGantt en klik op Weergave in de grafiek.

Een nieuw project maken

Stap 3: Taken organiseren in TeamGantt

De taken van uw project worden in een lijst in TeamGantt weergegeven. Om planningen toe te voegen, selecteert u een taak in de weergave Gantt en stelt u de datums in.

Taken en lijsten voor projecten organiseren

Stap 4: Een Gantt-grafiek maken

Beweeg de muis over het bord om een balk van het Gantt-diagram te maken (standaard ingesteld op Ć©Ć©n dag). U kunt het uitbreiden door de zijkanten te slepen zodat ze overeenkomen met de vereisten voor uw Taak.

Je hele project aanpassen in Trello

Stap 5: Taak voortgang bijwerken

Je kunt de voortgang van een taak bijwerken door er met de muis overheen te gaan en op Taak bewerken te klikken. U kunt ook afhankelijkheid toevoegen door op een punt te klikken en deze te verbinden met de afhankelijke taak.

Stap 6: Middelen toewijzen en taken aanpassen

U kunt taken toewijzen aan leden van een team door het persoonspictogram te selecteren en relevante namen te kiezen. U kunt ook de kleuren van de taken aanpassen door op het blauwe vierkante vakje te klikken.

Trello's aangepaste functies gebruiken

Extra Power-Ups voor een Trello Gantt grafiek

Planyway

Planyway is geweldig voor het maken van een visuele weergave van je hele werkstroom. Het helpt bij het opsplitsen van grote taken, het balanceren van werklasten en het maken van routekaarten met afhankelijkheid, vergelijkbaar met de Notion Gantt grafiek met zijn datum-eigenschap. Het komt ook met een tijdsregistratie functie die velen nuttig vinden voor het bewaken van de voortgang.

BigPicture

BigPicture is een Project Portfolio Management (PPM) tool die je helpt bij het plannen van abonnementen, het automatiseren van werk en het bijhouden van de voortgang. Deze Power-Up ondersteunt mijlpalen, auto-schedules, basislijnen en Gantt grafieken om het project te voltooien.

Projecten door Placker

Placker is een flexibele add-on voor projectmanagementsoftware met een goed gebouwd systeem van functies voor uw Gantt grafiek. Het is in twee richtingen verbonden met Trello, wat betekent dat alle wijzigingen in Placker worden weerspiegeld in Trello. Dit helpt bij het plannen en bijhouden van taken op meerdere borden.

Bonus: Als je nieuwsgierig bent naar wat Gantt grafieken kunnen doen voor jou als projectmanager, we hebben een vijftiental voorbeelden voor je.

Beperkingen van het maken van Gantt grafieken in Trello

Hoewel Trello een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel is voor het maken van gantt grafieken op invoerniveau, is deze functie niet ingebouwd in de applicatie, wat resulteert in bepaalde beperkingen.

Het komt ook vaak voor dat projectmanagers discussiƫren over Gantt grafieken vs. Tijdlijnen .

Het feit is dat veel Trello alternatieven hebben dynamische functies voor projectmanagement die je aanpak van projectmanagement kunnen veranderen. Want Trello gebruiken voor Gantt grafieken gaat niet altijd even soepel. Hier zijn een paar redenen waarom:

1. Gebrek aan ingebouwde Gantt grafieken

Trello wordt niet geleverd met grafieken. Je moet externe Power-Ups of integraties van derden toevoegen om een Gantt grafiek te kunnen gebruiken. Dit kan onhandig zijn en je hebt niet meteen alle functies die je nodig hebt.

2. Taak afhankelijkheid

Trello toont geen afhankelijkheid van taken, die cruciaal is voor het maken van nauwkeurige grafieken van gegevens uit Gantt grafieken. Het beheren van project tijdlijnen zonder deze en het identificeren van kritieke paden wordt een hele uitdaging bij het gebruik van Trello.

3. Weergave beperkt

Trello biedt voornamelijk een Kanban-bordweergave, die goed werkt voor sommige projecten, maar tekortschiet voor degenen die meerdere projectweergaven nodig hebben, zoals die in Gantt grafieken, om tijdlijnen en afhankelijkheid te begrijpen.

4. Complexiteit bij het werken met grote projecten

Bij een groot project met veel Taken kunnen Trello-borden onoverzichtelijk en moeilijk te beheren worden, waardoor het een uitdaging wordt om effectief Gantt-diagrammen te maken en te onderhouden.

5. Onvoldoende functies voor projectmanagement

Trello mist een aantal sleutel functies voor geavanceerd projectmanagement die vaak in tools voor Gantt grafieken te vinden zijn, zoals tijdsregistratie, het bijhouden en toewijzen van middelen en gedetailleerde rapportage. Deze zijn essentieel voor het maken van gedetailleerde en bruikbare Gantt grafieken die helpen bij het plannen van projecten en de soepele uitvoering ervan.

En hoewel Trello verschillende nuttige functies heeft, biedt het misschien niet de uitgebreide functies voor projectmanagement die je nodig hebt, vooral als Gantt grafieken belangrijk voor je zijn. Voor een robuustere oplossing met geavanceerde mogelijkheden voor projectmanagement kun je alternatieven zoals ClickUp !

Gantt grafieken maken met ClickUp

Als u op zoek bent naar een uitgebreid platform voor projectmanagement dat geavanceerde Gantt grafieken biedt, dan is ClickUp precies wat u zoekt.

Door het werk te centraliseren, het wisselen tussen contexten tot een minimum te beperken en een diepgaande weergave van al uw projecten in de vorm van een Gantt-diagram te bieden, zorgt ClickUp ervoor dat u alles hebt wat u nodig hebt om uw projecten effectief te beheren. Gantt grafieken maken met ClickUp is zowel efficiƫnt als eenvoudig.

ClickUp geeft grafieken weer als een routekaart die elke wending van uw project belicht. Het is dus ontworpen om u alle informatie te geven die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat uw project op schema blijft.

Gebruik de functie ClickUp's Gantt grafiek om te organiseren en prioriteiten in te stellen

ClickUp biedt:

Ingebouwde Gantt grafieken

In tegenstelling tot Trello heeft ClickUp grafieken rechtstreeks in de interface ingebouwd. U hoeft geen integraties van derden te zoeken om de nodige functie te krijgen.

Terwijl u ClickUp's Gantt grafieken gebruikt, kunt u spelen met dynamische componenten die samenwerken met elementen zoals lijsten met taken, kalenders en dashboards. Dit betekent dat u meteen aan de slag kunt en uw projecten vanaf de eerste dag effectiever kunt beheren.

Eenvoudige visualisatie van afhankelijkheid van taken

ClickUp maakt het visualiseren van afhankelijkheid van taken eenvoudig. Met deze functie kunt u moeiteloos nauwkeurige tijdlijnen voor projecten maken en kritieke paden identificeren.

Door taken te koppelen, kunt u zien hoe veranderingen in Ć©Ć©n taak andere taken beĆÆnvloeden. Dit zorgt voor soepel projectmanagement en helpt u potentiĆ«le knelpunten te voorkomen. Deze mate van transparantie is cruciaal om de vaart in het project te houden en te zorgen voor tijdige oplevering.

ClickUp-taak grafieken gebruiken om afhankelijkheid van taken te visualiseren

Flexibiliteit van meerdere weergaven

ClickUp gaat niet alleen over Gantt grafieken. Het biedt verschillende weergaven, waaronder lijst, bord en kalender, voor verschillende projectmanagementstijlen en -behoeften.

Dankzij deze flexibiliteit kunt u schakelen tussen verschillende perspectieven, wat essentieel is voor projectmanagers die zich vaak snel moeten aanpassen. Het biedt een uitgebreid inzicht in de tijdlijnen en afhankelijkheid van uw projecten. Of u nu een overzicht op hoog niveau nodig hebt of een gedetailleerde weergave zoals een tijdlijn, ClickUp is er voor u.

Geschikt voor grote projecten

ClickUp is ontworpen om grote projecten met gemak aan te kunnen. De geavanceerde organisatorische functies, zoals geneste subtaaks, aangepaste statussen en krachtige filteropties, zorgen ervoor dat uw projecten overzichtelijk en beheersbaar blijven, hoe complex ze ook worden.

De tool helpt je om een duidelijke structuur te behouden en alle bewegende delen bij te houden, waardoor het makkelijker wordt om grootschalige initiatieven te beheren zonder overweldigd te raken.

Geavanceerde functies voor projectmanagement

Terwijl u met Gantt grafieken werkt, kunt u ClickUp's geavanceerde projectmanagement tools en functies gebruiken, zoals tijdsregistratie, resource management en gedetailleerde rapportage.

Met deze tools kunt u gedetailleerde en bruikbare rapportages maken, zodat u uw projecten soepel kunt plannen en uitvoeren. Bovendien kunt u met ClickUp ook kritieke paden op een handige manier weergeven!

Het kritieke pad-overzicht van ClickUp gebruiken

Overstappen naar ClickUp betekent dat u de beperkingen van Trello achter u laat en een platform omarmt dat alle functies heeft die u nodig hebt.

Hoe maak ik een Gantt grafiek met ClickUp?

Laten we eens kijken hoe u een Gantt grafiek kunt maken met ClickUp.

pro Tip: Geeft u de voorkeur aan een visuele gids? Bekijk onze video tutorial over het beheersen van ClickUp Gantt grafieken om taken en afhankelijkheid te beheren.

Stap 1: Schets het project

Definieer de reikwijdte, doelen, sleutelresultaten en middelen van je project. Dit zorgt ervoor dat belangrijke Taken op tijd Voltooid worden.

Gebruik ClickUp Doelen om projectschema's in te stellen, doelstellingen bij te houden en ze in mappen te organiseren voor gemakkelijke toegang. Werk in realtime samen aan projectdetails met ClickUp Documenten waar uw team tegelijkertijd aan kan bijdragen.

Definieer je doelen en resultaten met ClickUp Goals

Stap 2: Maak een lijst met Taken

Brainstorm en maak een lijst van alle taken en activiteiten die nodig zijn om uw project te voltooien. Maak u nog geen zorgen over de bestelling - leg gewoon alles vast. Gebruik Lijstweergave van ClickUp om uw Taken te organiseren. U kunt een nieuwe ruimte speciaal voor uw Gantt grafiek maken en deze aanpassen met relevante functies en weergaven.

Lijst met projectgerelateerde taken en activiteiten op ClickUp-taak

Stap 3: Taakdetails toevoegen

Gebruik Aangepaste velden van ClickUp om essentiƫle details zoals startdata, toegewezen personen en prioriteiten aan uw taken toe te voegen. Voeg voor een Gantt grafiek een Startdatum veld toe voor elke taak en organiseer uw lijst voor eenvoudige navigatie.

Stap 4: Maak je Gantt grafiek

Schakel over naar de weergave Gantt in ClickUp om uw taken te visualiseren. Als u de weergave Gantt in eerste instantie niet hebt toegevoegd, selecteer dan gewoon +View in de werkbalk en voeg het toe. Uw Gantt grafiek zal automatisch worden gegenereerd op basis van de taken die u in de lijst hebt opgenomen.

Wijzig het type van een taak om mijlpalen te maken in uw ClickUp-taak grafiek

Beheer uw Gantt grafiek met de intuĆÆtieve drag-and-drop interface van ClickUp. Reorganiseer taken, pas tijdlijnen aan en voeg indien nodig nieuwe taken toe. Alle updates worden in realtime gesynchroniseerd, zodat uw project abonnement up-to-date blijft zonder extra inspanning.

Met deze stappen bent u klaar om uw ClickUp Gantt grafiek efficiƫnt te maken en te beheren, uw projecten op schema te houden en u aan te passen aan eventuele wijzigingen.

ClickUp's eenvoudige sjabloon voor gantt ClickUp's eenvoudige gantt sjabloon maakt projectmanagement soepeler, verbetert de samenwerking tussen teams en geeft u een duidelijk beeld van hoe Taken met elkaar verbonden zijn. Het bevat drie gebruiksvriendelijke weergaven - Gantt, Lijst en Documenten - en een steekproef van projecten om u op weg te helpen, waardoor het perfect is voor beginners.

Krijg een duidelijke weergave van hoe uw taken met elkaar verbonden zijn met ClickUp's Simple Gantt Template

Met dit sjabloon kunt u aangepaste statussen instellen, zoals Voltooid, In uitvoering en Nog te doen. Je kunt ook aangepaste velden aan deze sjabloon toewijzen, zoals Projectfase, Projectvoortgang en Bijlage.

Complexe projecten beheren met ClickUp

Gantt grafieken zijn aantoonbaar een van de meest onmisbare hulpmiddelen voor projectmanagers. Ze bieden een duidelijke en gedetailleerde visualisatie van tijdlijnen en afhankelijkheid van projecten en ze zijn een uitstekende manier om uw projecten bij te houden, te bewaken, te analyseren en bij te sturen.

Hoewel Trello een goed hulpmiddel is voor projectmanagement met zijn intuĆÆtieve Kanban-borden, schiet het tekort als het gaat om ingebouwde functies voor Gantt grafieken. Het gebrek aan ingebouwde functies en geavanceerde mogelijkheden voor projectmanagement maakt het moeilijker te gebruiken bij het beheren van complexe, grootschalige projecten.

ClickUp is een krachtig alternatief dat ingebouwde Gantt grafieken biedt samen met een bereik van vooraf ontworpen en handige sjablonen . Dankzij de intuĆÆtieve interface is het eenvoudig om afhankelijkheid van taken te bekijken en te schakelen tussen verschillende weergaven van projectmanagement. Met geavanceerde functies zoals tijdsregistratie, toewijzing van middelen en gedetailleerde rapportage is ClickUp een uitgebreide oplossing voor projecten van elke grootte. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en breid uw toolkit voor projectmanagement uit met alle essentiĆ«le functies die u nodig hebt om gedetailleerde, bruikbare grafieken te maken en te onderhouden.