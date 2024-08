Trello vs. ClickUp: Welke tool voor projectmanagement werkt het beste in 2024?

Vraag het een projectmanager en hij of zij zal je vertellen dat het runnen van een project is alsof je meerdere Rubik's kubussen tegelijk probeert op te lossen.

Er spelen veel factoren mee. Maar één factor die het verschil kan maken tussen een doorslaand succes van een project en een catastrofale mislukking is je software voor projectmanagement .

Met zoveel oplossingen om u te helpen uw taken te beheren en projecten, van eenvoudige Nog te doen apps tot zelfbouw no-code platforms, de opties zijn eindeloos. Er eentje kiezen wordt lastig en de inzet is hoog.

Laten we je helpen beslissen welke tool voor projectmanagement is het beste in 2024.

Nog te doen, hebben we twee marktleiders- Trello en ClickUp -kop tot kop.

We nemen alles door, van hun functies tot hun prijzen en openbare recensies op platforms zoals Reddit - dit alles zodat je een eerlijk beeld krijgt van zowel de tools voor projectmanagement en kies degene die het beste bij je past.

Wat is ClickUp?

Geef al je projectmanagement workflows weer op ClickUp

ClickUp is een aanpasbaar platform voor samenwerking, projectmanagement en werkruimtebeheer. Met uitgebreide functies zoals taken bijhouden, doelen bijhouden, documenten bewerken, wiki's en CRM-functionaliteiten, biedt het projectmanagers alles wat ze nodig hebben, in één tool.

Het alles-in-één softwareplatform voor productiviteit heeft verschillende gebruiksmogelijkheden voor professionals in alle domeinen: brainstormen over ideeën, samenwerken met teamgenoten, documenten en presentaties maken, voortgang van projecten bijhouden en meer.

ClickUp is een van de meest collaboratieve en aanpasbare tools op de markt, flexibel genoeg voor alle soorten projecten kaders voor projectmanagement .

Van eenvoudige functies zoals Kanban-borden, taakbeheer en tijdsregistratie tot geavanceerde automatisering, ingebouwde workflows en genAI-apps, het platform heeft veel functies om projectmanagement gemakkelijker te maken.

ClickUp functies

Laten we eens kijken naar enkele van ClickUp's beste functies voor projectmanagement en hoe ze u helpen uw doelen, taken en middelen goed te beheren.

Kanban-borden

Ontwerp kanban-achtige borden in ClickUp die passen bij de werkstroom van uw project

Kanban is een van de oudste en meest geliefde raamwerken voor projectmanagement. Het is eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk aan te passen. Het belangrijkste is dat het u helpt uw hele project op één scherm te visualiseren, wat het bijhouden van de voortgang oneindig veel gemakkelijker maakt.

ClickUp biedt Kanban-borden vanaf het gratis abonnement. De weergave heeft functies zoals aangepaste groepen (waar je je taken kunt bekijken op groepen zoals toegewezen personen, deadlines en meer), slepen (om taken te verplaatsen tussen kolommen) en Alles bekijken (een dashboard om al je borden op één plek te zien).

Automatisering

Aangepaste automatiseringen in ClickUp instellen voor terugkerende Taken en tijd besparen

Een van de vele voordelen van het gebruik van projectmanagement software is tijdsbesparing. Met tools zoals ClickUp kunt u druk werk elimineren door repetitieve taken te automatiseren, of het nu gaat om statusupdates, herinneringen aan deadlines of projectoverdrachten. ClickUp biedt 100+ automatiseringen zodat Teams zich kunnen concentreren op Taken die de naald laten bewegen.

Met meer dan 50 triggers en een hoog aanpassingsniveau kun je in enkele minuten geautomatiseerde workflows maken. Pluspunten, ClickUp AI wordt geleverd met functies zoals het samenvatten van taken en het aanmaken van subtaak om projectmanagement te stroomlijnen - zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Taakbeheer

via Trello Trello is een tool voor projectmanagement gebouwd voor teams die zweren bij Kanban-borden . In 2017 werd het overgenomen door Atlassian, een bedrijf dat bekend staat om het bouwen van andere samenwerkingssoftware pakketten zoals Atlas, Jira en Confluence.

Trello is het meest geschikt voor kleine teams en freelancers en staat bekend om de intuïtieve interface en het eenvoudig bijhouden van taken.

De sleutel functies in Trello zijn onder andere Views (om je projecten weer te geven als een tijdlijn, bord, kalender, etc.), Sjablonen (voor alles van productlanceringen en lead bijhouden tot het kopen van een huis), en Power-ups (plug-ins om Trello te koppelen met andere tools).

Trello functies

Laten we eens wat dieper ingaan op een aantal populaire functies van Trello en hoe ze projectmanagers helpen om het projectmanagement te vereenvoudigen en projectmanagement op schema te houden.

Trello Borden

via Trello Borden zijn de belangrijkste functie van Trello en kunnen worden gebruikt om het volgende te creëren Kanban-stijl projecten . Het heeft drie blokken: Borden voor een overzicht van het hele project, Lijsten voor een groep gerelateerde taken en Kaarten met details van elke individuele taak.

De eenvoudigste Sjabloon voor kanban-bord in Trello-borden zijn "Nog te doen", "Doen" en "Klaar", waarmee je de verschillende fasen van taken in een project kunt bijhouden. Je kunt kaarten met taken naar elke lijst slepen naarmate de voortgang van de taak vordert. Je kunt ook deadlines, beschrijvingen, bijlagen en leden aan elke taak toevoegen.

Butler Automatisering

Net als ClickUp heeft Trello ook een automatiseringstool zonder code genaamd Butler. Hiermee kunnen gebruikers aangepaste regels maken om bepaalde acties uit te voeren, zoals een kaart met taken verplaatsen naar een andere lijst en toewijzen aan een gebruiker.

Butler kan Trello ook integreren met andere apps zoals Slack of e-mail. Als je automatisering handmatig wilt uitvoeren, kun je een knop maken en deze toevoegen aan een kaart met taken. Als er op de knop wordt geklikt, wordt de aangepaste automatisering gestart.

Taakbeheer

Werk samen met uw projectteam met het Kanban-bord van ClickUp Kanban-tools zijn een must-have voor elke software voor projectmanagement. ClickUp en Trello bieden beide Kanban weergaven, hoewel de ervaring en functie verschillen.

ClickUp

ClickUp heeft robuuste Kanban-functies zoals borden, aangepaste projectweergaven en zelfs een weergave op werkruimteniveau van al je projecten in één venster. Je kunt ook ClickUp AI om automatisch Kanban-borden te genereren met de juiste kolommen en subtaken voor je projecten.

Trello

Kanban-borden is de standaard projectweergave in Trello, waarmee je elk project kunt bijhouden met een combinatie van lijsten en kaarten met taken. Je kunt ook labels gebruiken om de prioriteit of status van elke taak te bepalen. Je kunt zelfs bordcollecties gebruiken om borden te groeperen.

Welke tool heeft betere Kanban-borden: ClickUp of Trello?

ClickUp is hier de duidelijke winnaar en wel om meerdere redenen. Het heeft een krachtige AI-assistent; de Alles-weergave geeft je gemakkelijk een overzicht van al je projecten; en het belangrijkste: ClickUp biedt onbeperkte borden in zijn Free-abonnement. Trello biedt slechts vijf borden in zijn Free abonnement.

2. Automatiseringen

Automatiseer terugkerende taken en bespaar tijd met ClickUp-taak

Geautomatiseerde workflows en integraties verbeteren de efficiëntie van een projectteam aanzienlijk. Zowel ClickUp als Trello stellen teams in staat om verschillende acties te automatiseren.

ClickUp

In ClickUp zijn er twee manieren om werk te automatiseren: met ingebouwde automatisering of met ClickUp AI. Naast de ingebouwde automatisering in de ClickUp bibliotheek, kunt u aangepaste automatisering bouwen, getagd met 50+ triggers en acties binnen ClickUp. Tot slot zijn er integraties die ClickUp verbinden met apps van derden om workflows te automatiseren tussen apps.

Je kunt deze automatiseringen gebruiken om terugkerende taken af te handelen, zoals het wijzigen van statussen, het koppelen van taken aan lijsten en het herinneren van toegewezen personen aan deadlines.

Als je hulp wilt bij creatieve Taken, probeer dan eens ClickUp's AI-assistent , die getraind is in het schrijven van taakupdates, het genereren van samenvattingen van commentaren op threads en documenten, het maken van subtaken en nog veel meer.

Trello

Je kunt Butler by Trello gebruiken om je automatiseringen binnen Trello te beheren. Met functies zoals regels, knoppen en geplande commando's kunnen gebruikers met Butler aangepaste automatiseringen maken om terugkerende taken te automatiseren, voltooide taken te archiveren en nog veel meer.

Je kunt Butler en Trello power-ups ook samen gebruiken om Trello te integreren met apps van derden zoals Slack, e-mail en meer.

ClickUp vs. Trello: Welke tool biedt krachtigere automatiseringen?

Ook deze ronde gaat naar ClickUp. Er zijn twee belangrijke redenen: de ingebouwde automatisering van de werkstroom bibliotheek en generatieve AI-mogelijkheden. Ze maken automatisering in ClickUp zoveel meer aanpasbaar en krachtiger dan in Trello.

3. Projectmanagement

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-34.png ClickUp Projectmanagement /%img/

Kies uit 15+ weergaven voor het bijhouden van de voortgang van projecten binnen ClickUp

Voor marktleiders als ClickUp en Trello ligt de balk hoog als het gaat om functies voor projectmanagement.

Laten we eens kijken hoe beide tools projectmanagement stroomlijnen.

ClickUp

ClickUp benadert Taakbeheer op een 'alles-in-één' manier - je krijgt uitgebreide functies zoals subtaken, checklists, tijdsregistratie en meer binnen één platform, zonder dat je een andere app nodig hebt. ClickUp biedt ook een verscheidenheid aan weergaven zoals Gantt grafieken, Kanban, Sprint, Tijdlijnen en andere aangepaste weergaven om altijd op de hoogte te blijven van de voortgang van het project.

Trello

Trello heeft een eenvoudigere aanpak van projectmanagement en beperkt zich tot basismogelijkheden voor projectmanagement en een Kanban-raamwerk. Trello biedt ook verschillende weergaven, zoals kalenders en tabellen, maar mist het uitgebreide bereik van ClickUp.

ClickUp vs. Trello: Welke is de krachtpatser voor projectmanagement?

De winnaar is - zonder verrassingen - ClickUp! 🥇

De reden? Uitgebreide functies voor projectmanagement en de mogelijkheid om verschillende raamwerken voor projectmanagement te ondersteunen, niet alleen Kanban.

4. Samenwerking

Communiceer effectief met uw team met de samenwerkingsfuncties van ClickUp

De meeste teams gebruiken hun applicatie voor projectmanagement om statusupdates door te geven, verduidelijkingen te krijgen en afhankelijkheid of blokkades aan te pakken. En goede software voor projectmanagement moet het voor teams gemakkelijk maken om samen te werken, zowel in realtime als asynchroon.

ClickUp

Omdat ClickUp een gecombineerde tool voor project- en werkruimtebeheer is, is het geëvolueerd om een verscheidenheid aan ingebouwde communicatiefuncties te bieden: opmerkingen, @mentions, ClickUp-chatten, e-mail (binnen ClickUp!) en native opnemen van videoclips. U hoeft nooit meer naar een andere app over te schakelen om een e-mail update te sturen of een snelle video op te nemen!

Trello

Trello biedt een thread met opmerkingen voor elke taak om de voortgang bij te houden en updates door te geven. Je moet echter een Power-up van derden gebruiken voor geavanceerde communicatieopties, zoals chatten, goedkeuringen of stemmen.

Welke tool moet u kiezen voor samenwerking? ClickUp of Trello?

ClickUp heeft absoluut meer ingebouwde samenwerkingstools. Trello maakt dat echter bijna goed met zijn veelheid aan communicatietools van derden. Het sleutelwoord hier is bijna, want hoewel Trello veel opties heeft, kan het integreren van tools pijnlijk zijn, om niet te zeggen duur, omdat de meeste plugins betaald zijn.

ClickUp wint dus als samenwerkingstool, zij het met een licht voordeel.

5. Rapportage en analyse

Presenteer je gegevens visueel en effectief met ClickUp

Of u nu OKR's voor teams of de voortgang van Sprints bijhoudt, rapportages en analyses zijn essentieel om het succes van elk project te meten.

ClickUp

ClickUp wordt geleverd met aangepaste grafieken, Taak targets, voortgang roll-ups, waar/niet waar voorwaarden en nog veel meer om projectmanagers te helpen de voortgang van hun doelen en projecten bij te houden. Houd deze targets bij op één enkel platform met aangepaste Dashboards in ClickUp .

Trello

Trello biedt geen ingebouwde functies voor rapportage en analyse. U kunt echter integreren met tools van derden om uw projecten te analyseren.

ClickUp vs. Trello: Welke tool is beter voor rapportage over projecten?

ClickUp wint hier standaard omdat Trello geen ingebouwde functies voor rapportage biedt.

6. Prijzen

Nu we dichter bij het eindoordeel van ClickUp vs. Trello komen, is het tijd om uit te zoeken welke tool meer waarde voor je geld biedt.

ClickUp prijsabonnementen

Free Forever: Zelfs met het Free-abonnement krijgt u toegang tot een beperkt aantal Kanban-borden, Sprint Management, gasten, weergave van kalenders, in-app chatten en video opnemen, en gezamenlijke documenten

Zelfs met het Free-abonnement krijgt u toegang tot een beperkt aantal Kanban-borden, Sprint Management, gasten, weergave van kalenders, in-app chatten en video opnemen, en gezamenlijke documenten Unlimited ( $7/maand per gebruiker): Geniet van onbeperkte opslagruimte en integraties, Gantt grafieken, e-mail en tijdsregistratie naast alle functies in het Free-abonnement

$7/maand per gebruiker): Geniet van onbeperkte opslagruimte en integraties, Gantt grafieken, e-mail en tijdsregistratie naast alle functies in het Free-abonnement Business ($12/maand per gebruiker): Breid het Unlimited-abonnement uit met functies als onbeperkte Teams, geavanceerde aanpassingen, timesheets, mindmaps en werklastbeheer

($12/maand per gebruiker): Breid het Unlimited-abonnement uit met functies als onbeperkte Teams, geavanceerde aanpassingen, timesheets, mindmaps en werklastbeheer Enterprise (Neem contact op voor prijzen): Ontsluit voorwaardelijke logica in formulieren, onbeperkt aangepaste rollen en ruimtes voor teams met het Unlimited-abonnement van ClickUp

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI Overzicht GIF /%img/

Gebruik ClickUp AI om projectmanagement tot een fluitje van een cent te maken. Taken samenvatten, content genereren, tekst bijschaven, e-mails schrijven en meer

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per Workspace lid per maand

Trello prijsabonnementen

Free Forever: Toegang10 borden per werkruimte, onbeperkte Power-ups en opslagruimte, en activiteitenlogboek

Toegang10 borden per werkruimte, onbeperkte Power-ups en opslagruimte, en activiteitenlogboek Standaard ( $5/maand per gebruiker): Upgrade naar geavanceerde checklists, gasten op één bord en aangepaste velden

$5/maand per gebruiker): Upgrade naar geavanceerde checklists, gasten op één bord en aangepaste velden Premium ($10/maand per gebruiker): Ontgrendel geavanceerde functies zoals weergaven, bordverzamelingen en eenvoudige gegevensexport

($10/maand per gebruiker): Ontgrendel geavanceerde functies zoals weergaven, bordverzamelingen en eenvoudige gegevensexport Enterprise ($17,50/maand per gebruiker): Geniet van onbeperkte werkruimten, borden op organisatieniveau, gasten op meerdere borden en toestemmingen voor bijlagen bovenop het Premium-abonnement

ClickUp vs. Trello: Wie wint? Wie verliest? U beslist

Hoewel Trello lager geprijsd is dan ClickUp, is het belangrijk aan te tonen dat het veel minder functies (en opslagruimte) biedt dan ClickUp. Dit geldt voor alle abonnementen.

ClickUp biedt ook tools voor document- en teammanagement in al zijn abonnementen, terwijl Trello alleen functioneert als een softwaretool voor projectmanagement. Om toegang te krijgen tot andere waardevolle tools, moet je je abonneren op andere Atlassian-producten, zoals Confluence of JIRA, tegen extra kosten.

Je krijgt ook 24/7 ondersteuning voor alle betaalde abonnementen in ClickUp, terwijl Trello alleen 24/7 ondersteuning biedt aan zijn Enterprise-klanten.

Alles bij elkaar genomen biedt ClickUp meer waarde voor elke dollar die je uitgeeft. 👑

ClickUp vs. Trello op Reddit

En dan nu de laatste, ongefilterde test - beoordelingen van gebruikers. Wat zeggen Trello en ClickUp gebruikers over hun ervaring met deze tools op Reddit? Laten we het uitzoeken!

Er zijn vergelijkingen gebaseerd op flexibiliteit en aanpasbaarheid:

"Voor mij/ons is het de flexibiliteit. Onze leden van het team hebben hun eigen voorkeuren over hoe ze met de informatie willen omgaan en ClickUp biedt opties die voor bijna iedereen geschikt zijn. Natuurlijk zal er altijd wel iemand iets bedenken dat niet helemaal voor hem of haar werkt, maar het komt dicht in de buurt van iets voor iedereen. Sommigen zouden zeggen dat dit het moeilijk maakt om het te leren, en ik denk dat dat waar kan zijn. - Voorheen hadden we teams met Trello, Asana, Basecamp, Flow en gewoon in misc Google Documenten." ( Bron )

Bang voor je geld? Reddit geeft de voorkeur aan ClickUp:

"We zijn een klein CMS- en appontwikkelingsbedrijf dat Trello> Jira> ClickUp gebruikt na lineair en hoogte in de mix te hebben gegooid. Ik zou zeggen dat ClickUp de beste 'bang for the buck' is wat betreft functies en aanpassingen op de markt." ( Bron )

Gebruikers lijken meer te willen dan alleen een Kanban-bord en dat is waar ClickUp schittert.

trello is het beste voor een kanban/bord weergave, maar meer krijg je niet. Ze hebben in de loop der jaren geen belangrijke functies toegevoegd. De meeste goede plugins zijn betaald door derden, die voor ClickUp al volledig geïntegreerd zouden zijn. We zijn net overgestapt van Trello naar ClickUp en het hele team is 100% blij met de overstap." ( Bron )_

De meeste gebruikers lijken meer uit hun apps te willen halen dan alleen projectmanagement:

"Als je geen van de functies zoals documenten uit de doos nodig hebt, is Trello een zegen, en het is ook supermakkelijk om nieuwe collega's te leren hoe ze het moeten gebruiken. Het nadeel, als het al een probleem wordt, is het gebrek aan complexiteit." ( Bron )

Het lijkt erop dat de Reddit-gemeenschap tot een unaniem besluit is gekomen: Trello voldoet aan alle eisen als het gaat om eenvoudig, kanban-achtig projectmanagement. Voor iets uitgebreider moet je echter een andere tool kiezen.

ClickUp is een favoriet Trello alternatief voor duizenden gebruikers die zijn overgestapt toen hun business groeide.

ClickUp vs. Trello: de betere software voor projectmanagement

Het is tijd voor het eindoordeel: welke tool voor projectmanagement is de beste in 2024?

*Het is ClickUp! 🌟

Trello bestaat al langer, maar de beperkte bruikbaarheid heeft ertoe geleid dat het in de loop der tijd is gestagneerd. Modern projectmanagement heeft gewoon geavanceerdere behoeften.

Het gebrek aan aanpassingen maakt Trello ook ongeschikt voor snelgroeiende bedrijven en grotere ondernemingen.

ClickUp is daarentegen rijk aan functies, met tools zoals een aangepaste assistent met AI die geschikt is voor jouw rol, whiteboards en mindmaps om te brainstormen, en de mogelijkheid om te e-mailen vanuit ClickUp. Dit alles maakt ClickUp ideaal voor externe en hybride teams en voor kantoren in de buurt.

ClickUp loopt ook ver vooruit op het gebied van succes en klantenservice met webinars, cursussen en 24/7 ondersteuning voor alle gebruikers, zelfs voor gebruikers met een Free abonnement. Dus ga je gang en clickUp eens proberen en zeg vaarwel tegen uw projectmanagement ellende.