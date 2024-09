Van formeren naar presteren: De vormende fase van teamontwikkeling beheersen

Deel uitmaken van een nieuw team of een nieuwe organisatie is als in een hele nieuwe wereld stappen. Het gevoel van onzekerheid en remming wordt nog versterkt wanneer je hele team opnieuw begint.

Het idee om in een gloednieuwe groep te passen klinkt overweldigend, maar kan onder het juiste leiderschap gemakkelijk worden uitgevoerd.

Deze eerste fase, die in Bruce Tuckmans model voor teamontwikkeling de Vormingsfase wordt genoemd, is cruciaal voor het opbouwen van een sterk en hecht team. Het is een fase om verbindingen te vormen, barrières te slechten, vertrouwen op te bouwen en je klaar te stomen voor toekomstig succes.

De vormende fase legt de basis voor een gezonde en productieve teamomgeving, waarin de leden van de groep klaar zijn om uitdagingen aan te gaan en de doelen van het team te bereiken.

Laten we eens kijken hoe je de vormende fase kunt beheersen voor uitmuntende organisatie!

Inzicht in de fasen van groepsontwikkeling van Tuckman

Voordat we dieper ingaan op de vormingsfase en het belang ervan, beginnen we met het begrijpen van Tuckmans stadia van groepsontwikkeling.

De theorie of het model van Tuckman, voorgesteld door psycholoog Bruce Tuckman in 1965, illustreert de natuurlijke voortgang van de ontwikkeling van teams in verschillende fasen. Hij stelde voor dat de evolutie van een team vijf fasen doorloopt

fases van teamontwikkeling doorloopt

: forming, storming, norming, performing en adjourning.

Dit is wat deze fases van teamontwikkeling betekenen:

Fase 1: De vormende fase

De vormende fase is de eerste fase. In deze fase komen de leden van het team samen en beginnen ze met het opbouwen van een goede verstandhouding, het toewijzen van rollen en het instellen van verwachtingen. Deze fase is de eerste van de eerdere fasen en wordt gekenmerkt door onzekerheid, voorzichtigheid en afhankelijkheid van de leider.

Enkele van de sleutel functies van de vormende fase zijn:

De groepsleider speelt een dominante rol in het bieden van richting en begeleiding tijdens deze fase

De leden van het team aarzelen om ideeën te delen, meningen te uiten of risico's te nemen

Teams kunnen grenzen, verwachtingen, werkstijlen, communicatiemethoden, basisregels, enz. testen en onderzoeken.

Fase 2: De stormfase

In de volgende fase, de stormfase, gaan de handschoenen uit en de klauwen uit de mouwen. U zult een verschuiving merken in

teamdynamiek

met conflicten, concurrentie en weerstand die de doelen van het team in de weg staan. Elk lid van het team zal proberen zichzelf te laten gelden en de status quo uit te dagen, wat resulteert in machtsstrijd.

De sleutelkenmerken van de storming fase zijn onder andere:

De teamleider speelt nu de rol van bemiddelaar terwijl hij deelneemt aan brandbestrijdingsactiviteiten

De leden van het team beginnen hun meningsverschillen te uiten over doelen, rollen, procedures en meer

Er kan weerstand zijn tegen de beslissingen en normen van de groep, waarbij de leden van het team het leiderschap of de algemene richting in twijfel trekken

Fase 3: De normeringsfase

Gelukkig maakt de tumultueuze stormfase de weg vrij voor de derde fase - de normeringsfase. **Teams beginnen hier met het vaststellen van normen, het definiëren van rollen en het duidelijk en vriendschappelijk instellen van verwachtingen.

Met andere woorden, de dingen worden normaler naarmate de leden van het team het gevoel krijgen erbij te horen en zich toewijzen aan het gezamenlijk overeengekomen doel.

De sleutelkenmerken van de normeringsfase zijn onder andere:

Teamleden voelen zich meer verbonden met andere teamleden en hun doelen

Teams ontwikkelen gestandaardiseerde processen, operaties en werkstromen

Er zal een toename zijn in samenwerking tussen teams en samenwerking als teams optimale manieren vinden om met hun eventuele verschillen om te gaan

Fase 4: De uitvoerende fase

De uitvoerende fase is meestal de laatste fase van de groepsontwikkeling (het sleutelwoord hier is "ontwikkeling" omdat wat volgt de ontbinding van het team is). Om deze reden bevatten sommige varianten van Tuckmans model slechts vier fasen, eindigend met de uitvoerende fase.

Hier heeft het team synchrone harmonie, topprestaties en maximale productiviteit bereikt. De resulterende goed presterende Teams functioneren perfect samen en leveren succes bij elke stap.

Opvallende kenmerken van de prestatiefase zijn onder andere:

Hoge niveaus van teamprestaties en productiviteit die leiden tot het moeiteloos bereiken van doelen

Sterke relaties en vertrouwen tussen de leden van het team

Gedeelde toewijding aan het succes van het team en gezamenlijke actie om het te bereiken doelen van het team te bereiken

Fase 5: De schorsende fase

De vijfde fase is de afsluitende fase. Dit is het moment waarop het team zijn doel heeft bereikt en klaar is voor het volgende project. In sommige gevallen kan het team ook uit elkaar vallen om nieuwe rollen en uitdagingen aan te nemen en een heel nieuw team te formeren.

Enkele functies van deze fase zijn:

Het team kan reflecteren op gedeelde ervaringen en prestaties vieren

Teamleiders kunnen feedback verzamelen van de leden van het team of post-projectevaluaties houden

Het afscheid kan ook een emotionele reactie oproepen, waarbij teamleden een gevoel van verlies of verdriet ervaren

Dit is een weergave op hoog niveau van de vijf fasen van teamontwikkeling, zoals voorgesteld door Tuckman.

⭐️ Vriendelijke aantekening: De overgang tussen de vijf fasen van teamontwikkeling is niet altijd lineair. Teams kunnen eerdere fases opnieuw doorlopen of heen en weer gaan, en kunnen zelfs hun eigen versie van teamnormen creëren. Dit gezegd hebbende, stelt het raamwerk van deze ontwikkelingsvolgorde leiders in staat om de ontwikkeling van teams te sturen als ze de overgang maken van een groep vreemden naar een groep mensen die elkaar niet kennen

multifunctionele teams

!

Het belang van de fase van het formeren in teamontwikkeling

Nu vraag je je misschien af: als er vijf fasen zijn in de ontwikkeling van teams, waarom richten we ons dan alleen op de vormingsfase?

Nou, de

eerste vergadering met een nieuw team

zet de toon voor hoe het team zal presteren in de loop van hun project.

Daarom beschouwen we de vormingsfase als een fundamentele stap voor een succesvol team:

Vertrouwen opbouwen : De vormingsfase geeft de leden van het team de kans om elkaar te leren kennen en vertrouwen te kweken. Een goede verstandhouding opbouwen wekt vertrouwen wanneer het team zich klaarmaakt om problemen op te lossen en samen te werken

: De vormingsfase geeft de leden van het team de kans om elkaar te leren kennen en vertrouwen te kweken. Een goede verstandhouding opbouwen wekt vertrouwen wanneer het team zich klaarmaakt om problemen op te lossen en samen te werken Duidelijke rollen vaststellen : De beginfase bestaat uit het toewijzen van duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Door deze aan het begin van het teamontwikkelingsproces te definiëren, is er weinig ruimte voor misverstanden en miscommunicatie

: De beginfase bestaat uit het toewijzen van duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Door deze aan het begin van het teamontwikkelingsproces te definiëren, is er weinig ruimte voor misverstanden en miscommunicatie Een positieve werkcultuur koesteren : In de huidige tijd zijn samenwerking twee sleutels tot succes. De fase van het formeren maakt dit mogelijk door een positieve en inclusieve werkomgeving te creëren waarin elk lid van het team zich gewaardeerd voelt

: In de huidige tijd zijn samenwerking twee sleutels tot succes. De fase van het formeren maakt dit mogelijk door een positieve en inclusieve werkomgeving te creëren waarin elk lid van het team zich gewaardeerd voelt De basis leggen voor succes in teams: Als teamleiders de leden van het team aanmoedigen om deel te nemen en zich een deel van de groep te voelen, zal er een grotere cohesie zijn tussen de leden van de groep. Dergelijke gevoelens helpen bij het omgaan met uitdagingen en het oplossen van conflicten die later kunnen ontstaan tijdens de andere fasen van teamontwikkeling

Uitdagingen in de vormingsfase

Ongetwijfeld is de vormingsfase de genese van het team

teamstructuur

. Het is echter niet immuun voor zijn deel van de uitdagingen.

Hier zijn enkele uitdagingen die teamleiders kunnen verwachten tijdens de vormingsfase:

Het omgaan met onzekerheid en ambiguïteit, vooral wanneer de leden van het team onzeker zijn over hun respectievelijke rollen, verantwoordelijkheden en doelen. Dit kan ook leiden tot inefficiëntie of onproductieve patronen

vooral wanneer de leden van het team onzeker zijn over hun respectievelijke rollen, verantwoordelijkheden en doelen. Dit kan ook leiden tot Zeer afhankelijk zijn van teamleiders om ondersteuning, begeleiding en richting te bieden . Het verstikt ook de autonomie en creativiteit van zelf gemotiveerde leden van een team

. Het verstikt ook de autonomie en creativiteit van zelf gemotiveerde leden van een team Weerstand tegen verandering aanpakken, want de leden van het team zijn misschien niet bereid om te experimenteren met nieuwe manieren van werken of om open te staan voor nieuwe ideeën. Dit probleem kan vooral spelen als teamleden gewend zijn om op een bepaalde manier te werken

of om open te staan voor nieuwe ideeën. Dit probleem kan vooral spelen als teamleden gewend zijn om op een bepaalde manier te werken Het opbouwen van vertrouwen en verstandhouding binnen een nieuw team kost tijd en consistente inspanning . Er bestaat geen magische formule om een solide vertrouwensbasis op te bouwen, tenzij het hele team bereid is om eraan te werken

. Er bestaat geen magische formule om een solide vertrouwensbasis op te bouwen, tenzij het hele team bereid is om eraan te werken De angst om te falen overwinnen De leden van het team kunnen bang zijn om fouten te maken. Dit remt ook hun risicobereidheid en vermogen om nieuwe dingen te proberen

Best Practices voor het omgaan met de uitdagingen van de vormingsfase

Natuurlijk kunnen er uitdagingen zijn, maar er is niets dat effectief leiderschap en competente conflictmanagementvaardigheden niet aankunnen. Natuurlijk is het hebben van

ClickUp voor projectmanagement

dekt de weddenschappen in uw voordeel af.

ClickUp is de ultieme productiviteitstool die teams aan elkaar rijgt. Hoewel we het zullen hebben over hoe je ClickUp kunt gebruiken in de vormingsfasen, kun je het in de vijf fasen van teamontwikkeling gebruiken.

Van het toevoegen van nieuwe leden tot het bijhouden van de voortgang van het team, u kunt alles regelen met ClickUp. Dit gezegd hebbende, zijn hier een paar leiderschapsstrategieën om de groeipijnen van teamvorming te verlichten:

Een handvest voor het team opstellen

tools zoals ClickUp Docs gebruiken om het teamhandvest te documenteren en met de teamleden te delen_

Teamleiders moeten het nieuwe team op dezelfde pagina krijgen. Nog te doen door de bedoeling van het samenstellen van het team te formaliseren en te documenteren.

Een

[team charter](https://clickup.com/nl/blog/57768/teamparter/ MAKEN)

is een manier om het aan te pakken. Het legt de missie, doelen, rollen, verantwoordelijkheden en processen van het team vast. Het fungeert als de Poolster voor het team en beïnvloedt hun beslissingen en werknormen.

Gebruik

ClickUp Documenten

om een charter op te stellen dat u kunt gebruiken om aan te passen aan de specifieke behoeften van uw team. Het bevat aantekeningen van vergaderingen en een teamwiki en is een uitstekend hulpmiddel voor kennisbeheer en samenwerking tussen teams.

Door het doel van het team al in de eerste fases vast te leggen, maak je de verwachtingen meteen duidelijk en leg je een basis voor verantwoording en gecoördineerde actie.

onthoud: Maak van dit charter een levend document. Herbekijk het regelmatig om de nodige aanpassingen te maken om de evolutie van je team bij te houden.

Het houden van ijsbrekersessies

Het organiseren van ijsbrekersessies is een geweldige manier om open communicatie aan te moedigen, barrières te doorbreken en spanningen tussen de leden van het team te verminderen.

Begin met activiteiten die licht en leuk zijn, maar wel doelgericht. Dit kan bijvoorbeeld een speurtocht zijn, trivia op kantoor of een dagje naar een speelhal. Het doel is immers om gemeenschappelijke interesses te ontdekken om de bal aan het rollen te brengen en vertrouwen te wekken.

Als je met ideeën worstelt, kun je aan de slag met

ClickUp's sjabloon voor een whiteboard ijsbreker

.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Icebreaker Whiteboard sjabloon

Vervolgens kunt u dit versterken met hulpmiddelen zoals

ClickUp's sjabloon voor een teammanagementplan

. Dit sjabloon helpt:

Duidelijke richtlijnen vast te stellen voor communicatie, besluitvormingsproces en Taakbeheer

Rollen en verantwoordelijkheden te definiëren om ervoor te zorgen dat het team begint te begrijpen hoe hun individuele inspanningen bijdragen aan de doelstellingen van het team

Stabiliteit te bieden en onzekerheid te verminderen, zodat het team momentum kan opbouwen en kan overgaan naar de storming fase

Dit sjabloon downloaden

Plannen van teambuildingactiviteiten

Teambuilding

zou een veelvoorkomend en terugkerend thema zijn in de vormende fase. Het is tenslotte de lijm die teams samenhoudt.

Plan opzettelijk teambuildingactiviteiten om kameraadschap te bevorderen en de verbinding van het team te versterken. Plan een mix van activiteiten die inspelen op verschillende persoonlijkheden, regio's en beschikbaarheid - sommige activiteiten vereisen het oplossen van creatieve problemen, andere helpen teams op afstand aan elkaar te binden en een paar informele sociale interacties buiten kantooruren.

Verder, maak van teambuilding een voortdurende verplichting in plaats van een eenmalig initiatief. Als je dit consequent doet, kan je team verbinding maken en tegelijkertijd de prestaties van het team en de samenwerking verbeteren.

Sjabloonarchief: Heb je een meer gestructureerde manier nodig om je team samen te brengen? Bekijk de

ClickUp Maak kennis met het team sjabloon

zodat u gemakkelijk nieuwe medewerkers kunt introduceren, vaardigheden kunt benadrukken en de bal aan het rollen kunt brengen als manager.

Een duidelijke instelling van doelen en verwachtingen

Bepaal vanaf het begin duidelijke doelen en verwachtingen om het team op één lijn te krijgen en een gevoel van richting te geven. Stel kleine doelen voor kleine groepen en samengestelde doelen voor grotere groepen.

Gebruik functies zoals

ClickUp Doelen

om Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden (SMART) doelen te definiëren. Met ClickUp doelen kunt u de voortgang van uw team in real-time bijhouden.

houd de voortgang van uw team in realtime bij met ClickUp Goals_

Het kwantitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen van doelen beïnvloedt hoe een team functioneert en hopelijk slaagt.

Grote en kleine groepen zullen begrijpen hoe succes eruit ziet en kunnen er zinvoller naartoe werken.

Splits grote, harige doelen (ook wel BHAG doelen genoemd) indien nodig op in kleinere, meer haalbare delen en duik er meteen in. Zulke gerichte en target actie verbetert de kansen van je team om doelen sneller te bereiken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png clickUp doelen functie /%img/

team voortgang instellen, weergeven en bijhouden op ClickUp met behulp van de Doelweergave_

Regelmatige check-ins en vergaderingen plannen

Het plannen van regelmatige check-ins en vergaderingen is een leiderschapsstrategie om uw team op koers te houden en te blijven inspelen op veranderingen. Regelmatige dialogen stellen teamleiders ook in staat om problemen direct en in een vroeg stadium aan te pakken.

Gebruik

software voor teamsamenwerking

zoals ClickUp, om deze touchpoints te plannen en te beheren.

Of het nu via gedeelde kalenders of tools voor videoconferenties is, ClickUp zorgt ervoor dat niemand iets mist. Houd de vergadering gefocust en efficiënt met een duidelijke agenda. Reserveer tijd voor andere leden om zorgen te uiten, verduidelijkingen te vragen of aanbevelingen te doen.

De

ClickUp Kalender Weergave

is een redder in nood als het gaat om regelmatige check-ins met het team. Op deze manier kent iedereen ook het ritme van 1-op-1, waardoor voorspelbaarheid aan beide kanten ontstaat.

met ClickUp Forms kunnen teamleiders enquêtes en feedback formulieren ontwikkelen om de input van het team vast te leggen_

Hulpmiddelen en ondersteuning bieden

Uw team uitrusten met de juiste tools en middelen is essentieel voor hun succes. ClickUp is een geweldig medium om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de nodige middelen - of het nu gaat om informatie, training of software.

Identificeer manieren om teamprestaties te maximaliseren en stel uw team in staat door hen de juiste hulpmiddelen en bronnen op het juiste moment aan te bieden.

Bovendien kunt u altijd

ClickUp integraties

om uw systeem modulair te houden. Het beschikt over 1000+ integraties met tools over de hele linie, zodat je team ook niet voortdurend hoeft te switchen.

Integreer ClickUp met andere tools om de nodige middelen toe te voegen om je team te ondersteunen

Jouw actieve rol in het wegnemen van belemmeringen, het voldoen aan de eisen van het team en het aanpakken van eventuele hiaten stelt teams in staat om gefocust te blijven op het bereiken van hun doelen zonder onnodige tegenslagen.

'Forming' succes met ClickUp

Samengevat is de fase van het vormen van een groep een kritieke fase, omdat deze de basis legt voor de toekomst van uw team. Door de uitdagingen in deze fase te herkennen en proactief aan te pakken, kunnen leiders een verzameling bekwame individuen omvormen tot een goed presterend team.

We hebben een aantal strategieën gedeeld die teamleiders en projectmanagers kunnen gebruiken om moeiteloos door de complexiteit van de vormingsfase te navigeren. Deze zullen je ook helpen om het pad te effenen voor duurzame groei en samenwerking tussen toekomstige teams.

Ondertussen kan ClickUp je partner zijn in teamontwikkeling. Het is rijk aan functies en doet zijn werk met gemak. Dus waar wacht je nog op?

Aanmelden voor ClickUp

om gebruik te maken van alle tools, sjablonen en hulpmiddelen die hierboven zijn gedeeld, en begin vandaag nog met het opbouwen van uw dream team!