11 Free sjablonen voor evenementenvoorstellen voor uw volgende gebeurtenis

Heb je ooit het gevoel gehad dat je vast zat bij het opstellen van een voorstel voor een grote gebeurtenis? Met al die datums, tijden, dagelijkse to-dos en deliverables weten we hoeveel tol het eist!

Maar een opvallend voorstel maken hoeft niet stressvol te zijn - je hebt alleen het juiste sjabloon nodig.

Sjablonen voor evenementvoorstellen zijn essentiële hulpmiddelen waarmee planners van evenementen hun ideeën duidelijk en effectief kunnen presenteren zonder veel voorbereidend werk. Ze bieden een manier om het concept en de visie van je gebeurtenis over te brengen aan potentiële clients en belanghebbenden.

Nu vraag je je vast af: waar kun je deze krijgen?

In dit artikel delen we 11 van zulke gratis sjablonen om je te helpen winnende voorstellen voor evenementen te maken.

Of het nu gaat om een bedrijfsevenement of iets unieks, deze sjablonen voor evenementvoorstellen zullen je helpen het werk te verminderen en je visie gemakkelijk over te brengen. Laten we beginnen met de gebeurtenis!

Wat zijn sjablonen voor evenementvoorstellen?

Sjablonen voor evenementvoorstellen zijn vooraf ontworpen documenten die worden gebruikt bij het plannen van evenementen.

Ze bieden een structuur voor het presenteren van ideeën voor gebeurtenissen aan clients en belanghebbenden. Deze sjablonen helpen planners van evenementen om snel duidelijke, professionele voorstellen te maken.

Goede, gestructureerde sjablonen worden meestal geleverd met checklists voor het plannen van gebeurtenissen waarmee planners verschillende aspecten van gebeurtenissen kunnen bijhouden, zoals doelstellingen, strategieën, doelgroepen en technieken.

Sommige sjablonen hebben gesegmenteerde secties, geavanceerde functies zoals AI hulpmiddelen voor het beheer van gebeurtenissen of voorgedefinieerde ontwerpesthetica om de consistentie en de toon van het merk te helpen behouden, afhankelijk van de aard van je gebeurtenis.

Al deze extra functies zorgen ervoor dat planners zich meer kunnen concentreren op de belangrijkste gebeurtenissen in plaats van te piekeren over triviale details en microtaken (eigenlijk de saaie dingen).

Wat maakt een sjabloon voor een goed evenementvoorstel?

Het belangrijkste doel van een goed sjabloon voor een voorstel voor een evenement is om je werk gemakkelijker te maken.

Het bevat meestal essentiële velden zoals de beschrijving van de gebeurtenis, het budget, de planning en de logistiek.

Op een basisniveau schetsen ze het concept van het evenement, het marketingabonnement en de servicekosten, zodat de client elk facet van de reikwijdte en het budget van het evenement begrijpt.

Idealiter bieden sjablonen voor evenementvoorstellen ook ruimte om successen uit het verleden en getuigenissen van klanten te benadrukken - dit helpt om vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten.

Een goed sjabloon is ook gemakkelijk aan te passen en aan te passen voor verschillende evenementen, zoals bedrijfsevenementen of sociale vieringen. Daarnaast is het in de evenementenbranche gebruikelijk om gebruik te maken van software voor projectmanagement bij evenementen . Waarom?

Met ClickUp-taak, bijvoorbeeld, krijgen planners van gebeurtenissen een 360-graden overzicht van alle evenementgerelateerde taken en wordt de samenwerking tussen teamleden bevorderd. Dit zorgt ervoor dat tijdlijnen worden nageleefd, alle items worden geleverd en er geen last-minute crisis ontstaat.

Bovendien kan ClickUp ook worden gebruikt als software voor virtuele gebeurtenissen die helpt bij het abonnementeren en uitvoeren van gebeurtenissen op afstand.

Beste 11 sjablonen voor evenementenvoorstellen voor uw volgende grote gebeurtenis

Nu je weet wat een goed sjabloon voor een evenementvoorstel is, wil ik je vragen hoe het zit met gratis sjablonen waarmee je 11 keer sneller kunt werken

Hier zijn 11 sjablonen voor voorstellen voor evenementen om je te helpen een goed voorstel te maken voor je volgende grote evenement:

1. ClickUp sjabloon voor evenementenplanning

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjabloon voor evenementenplanning

De ClickUp sjabloon voor evenementenplanning is een geweldig alles-in-één hulpmiddel voor het maken van gedetailleerde voorstellen voor gebeurtenissen en het plannen van uw evenementen. Het heeft een aantal geweldige vooraf gebouwde weergaven:

Lijstweergave: Organiseer het proces, de middelen en het budget van je gebeurtenis in een format met een lijst Board weergave: Visualiseer prioriteiten en werkstromen op een drag-and-drop Kanban bord Kalenderweergave: Beheer tijdlijnen van gebeurtenissen op een flexibele kalender

U kunt ook aangepaste velden gebruiken om geschatte budgetten, voortgang en status van betalingen bij te houden. Het heeft ook vooraf opgeslagen lijsten voor activiteiten, faciliteiten, taken voorafgaand aan gebeurtenissen en facturering.

Planners van gebeurtenissen kunnen aangepaste statussen gebruiken om specifieke fasen binnen voorstelgerelateerde taken te markeren, zoals "In behandeling" of "In afwachting van goedkeuring" De sjabloon heeft ook ingebouwde ClickUp Documenten om samen te werken aan prospects en het afronden van de details van gebeurtenissen.

De ClickUp sjabloon voor evenementenplanning helpt ook bij het beheren van verschillende onderdelen van de gebeurtenisplanning, van locatiebeheer tot het beheren van de lijst met gasten.

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Groot sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Large-Event-Planning-1.png Sjabloon voor grote gebeurtenissen door ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-140176846&department=marketing&\_gl=1\*1e0d1c7\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandxX0cxQmhDU0FSSXNBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWjRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Groot sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen is, zoals de naam al aangeeft, het perfecte sjabloon voor het organiseren van grote gebeurtenissen.

Het is een one-stop shop voor het beheren van alle aspecten van het voorstellen en plannen van gebeurtenissen, inclusief budgettering, planning en het bijhouden van taken.

Als het project eenmaal loopt, kun je met deze sjabloon gemakkelijk taken toewijzen aan je team en bijhouden hoe alles verloopt. Het wordt geleverd met verschillende handige weergaven zoals:

Beknopte weergave van het evenement: Leg de details van het voorstel voor een gebeurtenis en de tijdlijn van het project vast en houd ze bij

Leg de details van het voorstel voor een gebeurtenis en de tijdlijn van het project vast en houd ze bij Welkomstweergave: Abonneer je op de logistiek en beheer de tijdige aankomst van bezoekers

Abonneer je op de logistiek en beheer de tijdige aankomst van bezoekers Lijstweergave: Beheer lijsten met gasten en blijf op de hoogte van wijzigingen

Beheer lijsten met gasten en blijf op de hoogte van wijzigingen Weergave notulen: Leg beslissingen vast die tijdens het proces van het plannen van een evenement zijn genomen

Het beste deel?

Het helpt ook bij het beheren van gasten en het verzamelen van feedback, wat meestal een van de moeilijkste aspecten van het plannen van een gebeurtenis is.

Dit niveau van detail in organisatie en uitvoering maakt deze sjabloon een must-have bij het maken van voorstellen voor grote gebeurtenissen - of het nu een virtuele gebeurtenis of een productlancering.

Over het algemeen is het sjabloon een praktische oplossing voor iedereen die niet afhankelijk wil zijn van meerdere software voor het plannen van gebeurtenissen of managementtools.

Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp sjabloon voor gebeurtenissenbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Event-Management-Template.webp Sjabloon voor evenementenbeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-4389477&department=overig&\_gl=1\*jyrcaa\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU2MjgyMjIuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJWbFZERncxczBSM2l6X1h3S2RQVm5fbXd0QmtVNDE2TWpGc1pEZ054RkJVcUZDLWdjcGlzb2FBbmxzRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je met meerdere gebeurtenissen jongleert en voor elk evenement een voorstel moet opstellen, is de ClickUp sjabloon voor evenementenbeheer kan helpen. De sjabloon bevat kant-en-klare functies voor complexe abonnementen, aanpasbare werkruimten en tal van andere functies, waaronder acht aangepaste velden.

Het sjabloon wordt geleverd met:

Lijstweergave: Houd al uw gebeurtenissen op één plek bij

Houd al uw gebeurtenissen op één plek bij Kaartweergave: Visualiseer de locatie van het evenement en breng uw logistiek in kaart

Visualiseer de locatie van het evenement en breng uw logistiek in kaart Tijdlijnweergave: Organiseer uw taken op deadline om op schema te blijven

Organiseer uw taken op deadline om op schema te blijven Budgetweergave: Beheer het budget van uw gebeurtenis en houd de uitgaven bij

Verder kunnen extra functies zoals ClickUp-automatisering je helpen bij het stroomlijnen van taken zoals het wijzigen van statussen en het toevoegen van items aan lijsten. Met de ingebouwde velden voor gebeurtenisdetails zoals einddata en locaties, kunt u meteen aan de slag met uw voorstel.

Kortom, met dit sjabloon wordt het plannen van een gebeurtenis een fluitje van een cent. Het helpt planners om vanaf het begin tot de grote finale bovenop hun taken te blijven!

Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Projectplan voor gebeurtenissen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Event-Project-Plan-Template.png ClickUp Projectplan voor gebeurtenissen sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182148294&department=marketing&_gl=1\*yz8jt6\*gcl\_au*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Elk voorstel voor een gebeurtenis is uiteindelijk een project abonnement met potentieel. Als je een beginner bent, zijn de ClickUp sjabloon voor evenementen projectplan kan u helpen bij het schetsen, plannen en beheren van meerdere gebeurtenissen en tijdlijnen.

Het heeft een volledig aanpasbare subcategorie die je meteen kunt beginnen te bewerken met je cafeïne-gestookte creativiteit! Om het proces van het plannen van je gebeurtenissen te stroomlijnen, biedt deze sjabloon verschillende weergaven, zoals borden, lijsten, kalenders, roosters en Gantt grafieken.

Deze sjabloon voor gebeurtenissen is vooral handig voor het organiseren van taken, tijdlijnen en gebeurtenissen.

Met aangepaste velden voor het beheren van details en statussen voor het bijhouden van de voortgang kun je de planning van je gebeurtenis gemakkelijk van begin tot eind beheren.

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Document sjabloon voor gebeurtenissen plannen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-99.png ClickUp Document sjabloon voor evenementenplanning https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14961&department=other&_gl=1\*yz8jt6\*gcl\_au*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je voor het eerst een gebeurtenis voorstelt, is de ClickUp documentsjabloon voor evenementenplanning is een geweldige plek om te beginnen. Het helpt u bij het plannen, organiseren en bijhouden van elk detail van uw gebeurtenis.

Een van de beste dingen aan dit sjabloon is dat het alle functies heeft die je nodig hebt om het voorstel voor je gebeurtenis in gang te zetten, zoals aangepaste statussen, velden en weergaven. Je kunt het zelfs gebruiken om taken toe te wijzen, de voortgang te bewaken en iedereen op de hoogte te houden.

Deze sjabloon kan je helpen bij het schrijven van een voorstel:

Gecentraliseerde informatie: Organiseert alle details van gebeurtenissen in één document zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen en bijhouden

Organiseert alle details van gebeurtenissen in één document zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen en bijhouden Tijdmanagement: Legt alle mogelijke tijdlijnen en deadlines vast die verband houden met de gebeurtenis

Legt alle mogelijke tijdlijnen en deadlines vast die verband houden met de gebeurtenis Afstemming met belanghebbenden: Zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn en op elkaar zijn afgestemd, zodat misverstanden tot een minimum worden beperkt

Zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn en op elkaar zijn afgestemd, zodat misverstanden tot een minimum worden beperkt Financieel toezicht: Vergemakkelijkt budgettering en het bijhouden van uitgaven, zodat financiële verantwoording mogelijk is

Wat is er nog meer? Het sjabloon zit boordevol handige hulpmiddelen zoals grafieken en automatisering om de gebeurtenissen op schema te houden (geen gepruts meer op het laatste moment!).

Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp Campagne Voorstel Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image2-3.png Sjabloon voor campagnevoorstel in ClickUp Docs https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109564 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Geen enkel abonnement voor een gebeurtenis is voltooid zonder een solide marketingstrategie. De ClickUp Campagne Voorstel sjabloon is de beste keuze voor iedereen die serieus is over het maken en bijhouden van zijn marketingcampagnes voor gebeurtenissen. Hier leest u waarom:

Dit sjabloon helpt om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen, waardoor het gemakkelijk wordt om taken te beheren, de voortgang te bewaken en iedereen op koers te houden. Dit voorstel sjabloon biedt ook een duidelijk overzicht van de doelstellingen, tijdlijnen en doelen van uw evenement promotiecampagne, wat handig is bij het beheren van grote campagnes.

Aangepaste statussen, velden en weergaven zorgen voor een naadloze organisatie van taken en tijdlijnen. De sjabloon vereenvoudigt ook brainstormen, publieksonderzoek, contentontwikkeling en evaluatie, zodat je zeker weet dat je evenementpromotiecampagnes correct en op target zijn ingesteld.

De ClickUp Campagnevoorstel-sjabloon kan marketeers van gebeurtenissen helpen die meerdere middelen tegelijk nodig hebben om snel en efficiënt succesvolle campagnes te abonneren, uit te voeren en te controleren.

7. ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/cbe6a5ed-600.png ClickUp budget voorstel sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations&_gl=1*1vl6zzc*\_gcl\_au*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel is perfect voor zowel beginners als gevorderde gebruikers. Het helpt u de projectkosten in kaart te brengen, de voortgang bij te houden en financiële details aan belanghebbenden te communiceren.

Met het sjabloon kunt u een duidelijk, nauwkeurig budget maken met aangepaste statussen, velden en weergaven. Met de intuïtieve tools van ClickUp, zoals grafieken en tabellen, kunt u sleutelgegevens organiseren, tijdlijnen opstellen, kosten berekenen en een budgetvoorstel opstellen.

Door deze sjabloon te gebruiken, kunt u fouten voorkomen, tijd besparen en alle belanghebbenden op dezelfde pagina houden - u hoeft geen mensen meer na te jagen voor updates.

Over het algemeen vereenvoudigt deze sjabloon budgetbeheer, waardoor financiële planning veel efficiënter en effectiever wordt.

Dit sjabloon downloaden

8. Voorstel sjabloon voor gebeurtenis door Canva

maak prachtige voorstellen voor gebeurtenissen, zonder code, met Canva's gratis sjabloon_

Afgezien van ClickUp zijn er niet veel platforms op de markt die sjablonen aanbieden die gratis zijn en toch esthetisch aantrekkelijk. De gratis Voorstel sjabloon voor gebeurtenis door Canva is een van de opmerkelijke uitzonderingen.

Deze sjabloon biedt een elegante manier om de plannen voor je evenement te organiseren. De aanpasbare sjabloon helpt planners van gebeurtenissen om duidelijk hun visie te communiceren, van het definiëren van doelstellingen en het schetsen van het doelpubliek tot het detailleren van decor, budget en tijdlijnen.

Of je nu een bedrijfsevenement of een bruiloft plant, deze sjabloon biedt flexibiliteit en gebruiksgemak, met gesorteerde secties om noodzakelijke details op hun plaats te houden. Met prachtige lay-outs en een focus op duidelijkheid leidt deze sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen je door het hele planningsproces.

Gebruik deze sjabloon om voorstellen van topkwaliteit samen te stellen die de kern van je gebeurtenis laten zien en je belanghebbenden versteld doen staan met een strakke presentatie.

9. Voorstel sjabloon muziekevenement door Canva

breng je gebeurtenis tot leven met gedurfde, boeiende voorstellen die alle juiste noten raken_

De Voorstel sjabloon muziekevenement door Canva is een levendig en modern sjabloon dat speciaal is ontworpen om muziekfestivalevenementen te helpen abonneren en organiseren.

Het sjabloon bevat secties voor details over gebeurtenissen, rollen van teams, budgetverdelingen en informatie over locaties, zodat er niets meer ontbreekt, zelfs niet per ongeluk. Het biedt een duidelijke layout voor de visie van de gebeurtenis, de taken en de verantwoordelijkheden van het team, zodat belanghebbenden op één lijn komen te zitten rond de belangrijkste doelen.

Met de nadruk op eenvoud en organisatie kunnen planners van evenementen met dit gratis sjabloon aantrekkelijke voorstellen maken. Het is een geweldige manier om klanten en medewerkers op de hoogte te brengen van de plannen voor je muziekevenement.

druk sponsors met aanpasbare voorstellen, digitale handtekeningen en naadloze betalingen_

Het is niet zo gemakkelijk om kant-en-klare sjablonen te vinden met professionele segmentatie en ingebouwde integraties.

Maar dan is er Better Proposals.

De Sjabloon voor een voorstel voor sponsoring van gebeurtenissen door Better Proposals biedt een gepolijste, gebruiksvriendelijke oplossing voor het abonneren op een succesvolle gebeurtenis. Het heeft veel geweldige dingen om mee te beginnenvisueel verbluffende omslagen, vooraf geschreven inleidingen, getuigenissen van gebeurtenissen en sponsoropties

Je kunt elk aspect aanpassen, van kleuren tot tekst en afbeeldingen, zodat het net zo uniek is als jouw gebeurtenis.

De interactieve prijstabel maakt het gemakkelijk om de kosten te presenteren en de ingebouwde functie voor digitaal ondertekenen is ontworpen om een soepele gebruikerservaring te creëren.

Bovendien kun je direct betalingen accepteren via integraties met Stripe, PayPal of GoCardless.

11. Sjabloon voor een voorstel voor een fondsenwervingsevenement van Smartsheet

Plan impactvolle fondsenwerving moeiteloos gestructureerd voor duidelijk succes.

Gebeurtenissen zijn niet alleen beperkt tot vergaderingen, concerten of borrels! Een belangrijk genre gebeurtenissen heeft te maken met crowdsourcing of fondsenwerving. Sjabloon voor een voorstel voor een fondsenwervende gebeurtenis van Smartsheet biedt een duidelijke structuur voor het abonnement op een succesvolle gebeurtenis zoals het Hope Gala.

Het sjabloon voor het evenementvoorstel schetst de sleutelelementen, waaronder evenementdoelstellingen, doelgroep en sponsormogelijkheden, gericht op het inzamelen van bedragen voor goede doelen.

Dit sjabloon bevat een gedetailleerd budgetoverzicht, marketingstrategieën en een uitsplitsing van de logistiek, zoals locatie, catering en entertainment.

Over het geheel genomen is het sjabloon voor fondsenwerving een geweldige manier om fondsen te werven en voldoet het aan de meeste eisen die belanghebbenden nodig hebben.

Voorstellen voor gebeurtenissen gemakkelijk gemaakt met ClickUp

Het samenstellen van een gedenkwaardig voorstel voor een gebeurtenis hoeft geen raketwetenschap te zijn.

Met de juiste sjablonen kunt u zich minder richten op het ontwerp en de structuur en meer op wat echt belangrijk is: uw voorstel!

Of u nu een bedrijfsevenement, een muziekfestival of een liefdadigheidsgala organiseert, ClickUp helpt u uw doelen te bereiken met de gratis sjablonen.

Maar dat is nog niet alles; ClickUp biedt ook oplossingen voor projectmanagement die u helpen problemen op te lossen, ideeën te delen en samen te werken - allemaal op één plek.

Communiceer uw visie, maak indruk op belanghebbenden en slaag voor al uw gebeurtenissen, van installatie tot afronding. Aanmelden voor een gratis account vandaag bij ClickUp!