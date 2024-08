10 Beste virtuele eventsoftware voor teams op afstand in 2024

Persoonlijke evenementen organiseren en seminars is een strijd, van de logistieke nachtmerries van het coördineren van locaties en deelnemers tot het beheren van de reisroutes van directieleden. Geen wonder dat de overstap naar virtuele evenementen een noodzaak is geworden.

En nee, een eenvoudige webinar-tool kiezen voor je virtuele evenementen is niet genoeg. Natuurlijk zijn webinar-tools geweldig voor eenvoudige presentaties en virtuele vergaderingen in collegestijl. Maar als je de interactie van fysieke evenementen wilt nabootsen, heb je iets met iets meer kracht nodig. 💪

Dit is waar software voor virtuele evenementen om de hoek komt kijken. Het bouwt voort op webinar tools met geavanceerde functies zoals evenementregistratie, ticketing, breakout rooms, netwerken en gamification om het plezier en de rijkdom van persoonlijke evenementen na te bootsen.

Er zijn zoveel softwareplatforms voor virtuele evenementen dat het moeilijk is om uit te zoeken welke de moeite waard zijn. Maar maak je geen zorgen, wij hebben het werk gedaan zodat jij dat niet hoeft te doen. We hebben de 10 beste virtuele evenementenplatforms voor je op een rijtje gezet die perfect zijn voor elk type evenement.

Wat moet je zoeken in Virtuele evenementensoftware?

Bij het kiezen van virtuele evenementensoftware voor je volgende evenement is duidelijkheid belangrijk. Hier zijn de belangrijkste kenmerken waar je op moet letten als je de juiste software wilt vinden die perfect bij jouw gebruik past:

Gebruiksvriendelijke interface: De software moet gemakkelijk in te stellen zijn (voor evenementplanners) en gemakkelijk te navigeren zijn (voor evenementbezoekers) om een naadloze digitale evenementervaring te garanderen ✨

De software moet gemakkelijk in te stellen zijn (voor evenementplanners) en gemakkelijk te navigeren zijn (voor evenementbezoekers) om een naadloze digitale evenementervaring te garanderen ✨ Soorten evenementen: Of u nu in-person, virtuele of hybride evenementen wilt organiseren, zorg ervoor dat de gekozen software voor virtuele evenementen de functies heeft om hiermee om te gaan

Of u nu in-person, virtuele of hybride evenementen wilt organiseren, zorg ervoor dat de gekozen software voor virtuele evenementen de functies heeft om hiermee om te gaan Functies: Controleer de software voor tools voorafgaand aan het evenement, zoals registratie en ticketing, functionaliteit voor evenementbeheer, zoals breakoutrooms, netwerken en polls, en functies na afloop van het evenement, zoals analyses en playbacks

Controleer de software voor tools voorafgaand aan het evenement, zoals registratie en ticketing, functionaliteit voor evenementbeheer, zoals breakoutrooms, netwerken en polls, en functies na afloop van het evenement, zoals analyses en playbacks Analyse: De software voor virtuele evenementen moet inzicht geven in de betrokkenheid van deelnemers en de prestaties van het evenement, zodat de gebruikerservaring in de toekomst kan worden verbeterd

De software voor virtuele evenementen moet inzicht geven in de betrokkenheid van deelnemers en de prestaties van het evenement, zodat de gebruikerservaring in de toekomst kan worden verbeterd Aanpassing: Je moet touchpoints voor bezoekers (zoals landingspagina's, e-mailsequenties en evenement-apps) kunnen aanpassen om je merkidentiteit te weerspiegelen

Je moet touchpoints voor bezoekers (zoals landingspagina's, e-mailsequenties en evenement-apps) kunnen aanpassen om je merkidentiteit te weerspiegelen Integraties: Controleer of de software voor virtuele evenementen kan worden geïntegreerd met je favoriete webinarplatforms, eventmarketing- en CRM-apps, ensoftware voor projectbeheer om gegevensstromen te stroomlijnen

De 10 beste virtuele eventsoftware om te gebruiken in 2024

Hier zijn de top 10 virtuele evenementensoftware-opties die voldoen aan verschillende behoeften, zodat je evenement, ongeacht de grootte en omvang, soepel en succesvol verloopt.

Elke optie is geselecteerd vanwege zijn unieke functies en prijsmodellen. Laten we eens wat beter kijken naar wat ze te bieden hebben.

Taken voor uw virtuele evenementplanning slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp

ClickUp is uw go-to productiviteitstool voor het plannen van evenementen . Het pakt de lastige onderdelen aan, zoals het beheren van budgetten en het verduidelijken van de rollen van teamleden. Zo kunnen jij en je team zich concentreren op het succes van je virtuele evenement.

Begin met ClickUp's sjabloon voor evenementenbeheer . Het is als een master checklist voor alles wat gedaan moet worden. Wijs taken toe aan je team, stel deadlines en houd het budget in de gaten zonder dat het je moeite kost.

Taken visualiseren met aangepaste weergaven. Met de Kanban-weergave kun je de status van taken in een oogwenk bekijken en bijwerken, de Gantt-weergave geeft je een overzicht van de duur en de afhankelijkheden van taken en de Kalender-weergave houdt je op de hoogte van alle komende gebeurtenissen. 🗓️

Samenwerken met anderen is een fluitje van een cent met ClickUp. U kunt uw project delen met uw team, andere afdelingen of externe leveranciers en aannemers. Bovendien kunt u chatten, opmerkingen achterlaten bij taken en mensen @noemen om hun aandacht te krijgen.

Wie zegt dat je geen plezier kunt hebben met het plannen van evenementen? Gebruik ClickUp als uw projectbeheersoftware voor evenementen en hun ongelijk bewijzen.

ClickUp beste eigenschappen

Gebruik ClickUp AI om ideeën te brainstormen en sneller inhoud te creëren

Houd de werklast van het team bij en herverdeel taken om burn-out te voorkomen

Factureerbare uren berekenen met tijdregistratie ⏰

Blijf op de hoogte van taken met herinneringen en notificaties

Toegang tot ClickUp op het web, desktop (Windows, MacOS en Linux) en mobiel (Android en iOS)

De beperkingen van ClickUp

ClickUp AI zit niet in het gratis plan

Nieuwelingen hebben tijd nodig om aan het platform te wennen

ClickUp prijsstelling

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Whova

via Whova Whova is een alles-in-één evenementenbeheer platform voor persoonlijke, virtuele en hybride evenementen. Het regelt alles, van evenementregistratie en ticketing tot beheer en marketing.

Voor in-persoonsevenementen kun je met Whova digitale brochures en naambadges ontwerpen voor bezoekers. Bovendien vereenvoudigt Whova het inchecken met opties zoals het scannen van QR-codes, het opzoeken van deelnemers en self-service stations met alleen een telefoon of laptop. 💻

Als het gaat om virtuele evenementen, stel je live streams en vooraf opgenomen video's in door verbinding te maken met meer dan 15 streaming- en videoplatforms zoals Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo en YouTube Live. En gebruik tijdens het evenement de chat, vragen en antwoorden en polls om iedereen betrokken te houden.

Whova beste eigenschappen

Verhoog de opkomst met e-mailcampagnes

Eventvrijwilligers laten helpen met check-ins

Netwerk met anderen door visitekaartjes te scannen, e-business cards uit te wisselen en berichten te sturen

Ontvang realtime evenementupdates via mobiele pushmeldingen, in-app berichten en e-mails

Whova beperkingen

Er zijn af en toe vertragingen tijdens live streams

Deelnemers kunnen hun meldingen niet aanpassen

Je kunt geen berichten beantwoorden in de threadmodus

Whova prijzen

Neem contact op voor prijzen

Whova beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.300+ beoordelingen)

4.8/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.900+ beoordelingen)

3. vFairs

via vBeurzen vFairs is een andere evenementoplossing voor het hosten van persoonlijke, virtuele en hybride evenementen. Het zit boordevol tools voor evenementregistratie, het ter plaatse afdrukken van naambadges, e-mailmarketing, monetisatie, netwerken en analyses. 📊

Het leuke aan vFairs is dat je webinars (live en vooraf opgenomen) van tools zoals Zoom, Microsoft Teams en Webex kunt integreren in aanpasbare 3D-ruimtes, waardoor je virtuele evenementen levensecht aanvoelen.

Pas deze 3D-ruimtes, waaronder lobby's, auditoria en expositieruimtes, aan om je merkidentiteit te weerspiegelen. En voeg een speels tintje toe met geanimeerde avatars die deelnemers kunnen personaliseren met leeftijden, huidskleuren en outfits.

vFairs beste eigenschappen

Gebruik de nativeAI-marketingtool om de inhoud van het webinar om te zetten in blogartikelen, berichten op sociale media en e-mailnieuwsbrieven

Deelnemers betrekken met triviaspellen, speurtochten, draai aan het wiel, een fotohokje en klassement 🥇

Deel visitekaartjes met andere deelnemers en maak contact met hen via sms, telefoon of videochat

Toegang tot een toegewijde accountmanager om het succes van uw evenementen te garanderen

vBeurzen beperkingen

De backend van het platform kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Bepaalde aanpassingen vereisen de hulp van het vFairs support team

vFairs prijzen

Contacteer ons voor prijzen

beurzen beoordelingen

G2: 4,7/5 (1.500+ beoordelingen)

4,7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4. BigMarker

via BigMarker BigMarker is een webinarplatform voor marketing en het leveren van interactieve webinarsessies. Gebruik het om uw publiek te laten groeien en de vraag naar uw producten te stimuleren.

Of je nu live, on-demand, evergreen, 24/7 of terugkerende webinars wilt organiseren, met BigMarker zit je goed. Bovendien kunt u sessies rechtstreeks streamen naar sociale mediasites zoals Facebook, YouTube en LinkedIn. 📱

Het platform kan worden uitgebreid voor het hosten van persoonlijke, virtuele en hybride evenementen dankzij functies zoals de landing page builder, ticketing, e-mailmarketing, netwerken, gamification en evenementanalyses.

BigMarker beste eigenschappen

Accepteer betalingen met de eigen betalingsoplossing, Stripe of Authorize.Net

Sta exposanten toe QR-codes van bezoekers te scannen om leads te genereren

Stel automatiseringen in om een video af te spelen, een chatbericht te sturen of een aanbieding weer te geven op specifieke tijdstippen 🕕

BigMarker verbinden met populaire e-mailmarketing-, CRM- en evenementenplatforms zoals HubSpot, Salesforce, Mailchimp en Eventbrite

Beperkingen van BigMarker

Er is geen pointer in de webinar annotatie toolset

White labeling is beperkt tot het Enterprise-plan

Het duurt even om de uitgebreide functies onder de knie te krijgen

BigMarker prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

BigMarker beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

5. SpotMe

via SpotMe SpotMe is een online evenementenplatform voor het leveren van interactieve ervaringen via branded web en mobiele apps. Of je nu een persoonlijk, virtueel of hybride evenement organiseert, SpotMe heeft alle tools die je nodig hebt, van registratie en e-mailmarketing tot netwerken en gamification. 🕹️

Je evenement streamen met SpotMe is een fluitje van een cent. Je kunt hun eigen SpotMe Studio gebruiken of integreren met favorieten zoals Zoom, Webex of OBS.

SpotMe hecht veel waarde aan toegankelijkheid. Voeg gesloten ondertiteling en vertalingen toe aan je streams. En dankzij de Interprefy integratie kunnen deelnemers genieten van live vertalingen in hun eigen taal.

De beste functies van SpotMe

Deelnemers op de hoogte houden van belangrijke updates met directe of geplande berichten

Betrek deelnemers tijdens live sessies met interactieve functies zoals vragen en antwoorden, quizzen, applaus en chat

Visualiseer interacties van deelnemers tijdens evenementen met gedragskaarten

Integreer met CRM- en marketingtools zoals HubSpot, Salesforce, Marketo en Veeva

SpotMe beperkingen

U kunt geen geld verdienen met evenementen

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een steile leercurve

Live vertolking is een add-on en wordt niet ondersteund op mobiele webbrowsers en apps

SpotMe prijzen

Neem contact op voor prijzen

SpotMe beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

4.6/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (14 beoordelingen)

6. GoTo Webinar

via GoTo Webinar GoTo Webinar is software voor het hosten van webinars en online evenementen. Je kunt een landingspagina en e-mailsequenties instellen om de opkomst te stimuleren en gegevens van deelnemers vast te leggen.

Het platform ondersteunt tot 3.000 deelnemers die live of vooraf opgenomen webinars kunnen bijwonen vanuit elke web- of mobiele browser. Organisatoren van evenementen en panelleden moeten de software echter downloaden. Hoewel dit lastig kan zijn, draagt het bij aan een betrouwbare en stabiele verbinding. 🙌

GoTo Webinar beste eigenschappen

Gebruik deplanningstool voor herinnerings- en follow-up e-mails voor en na het evenement

Publiceer webinars op GoTo stage om een wereldwijd publiek te bereiken

Boek een evenementproducent om je te helpen met ondersteuning voorafgaand aan het evenement en live tijdens het evenement

Genereer rapporten over registratie, deelnemers, sessies en betrokkenheid om het succes van webinars te meten

GoTo Webinar beperkingen

De live webinar interface voelt gedateerd en onhandig aan

Je kunt geen pop-ups delen om producten te promoten

De landing page builder heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden

GoTo Webinar Prijzen

Lite: $59/maand per organisator

$59/maand per organisator Standaard: $129/maand per organisator

$129/maand per organisator Pro: $249/maand per organisator

$249/maand per organisator Enterprise: $499/maand per organisator

GoTo Webinar beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (780+ beoordelingen)

4.2/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Shindig

via Shindig Shindig's software voor evenementenbeheer is precies wat je nodig hebt om alles te organiseren, van kleine virtuele conferenties tot grootschalige meerdaagse topontmoetingen en beurzen. Het zit boordevol modules voor registratie, betrokkenheid en netwerken om je evenementen leuk en boeiend te maken. 🤩

Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan je evenementen of toegang krijgen door een ticket te kopen, zich te registreren via Facebook of LinkedIn of door deel uit te maken van een beperkte gastenlijst. Je kunt betalingen accepteren met PayPal of Stripe.

Met de ingebouwde productietool kun je spelen met verschillende lay-outs voor sprekers. En als je je publiek erbij wilt betrekken, open je een podium om ze op het podium te krijgen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

De beste functies van Shindig

Stream evenementen naar Facebook, X/Twitter en YouTube

Host onbeperkt evenementen van 40 minuten voor maximaal 100 deelnemers op het gratis plan

Eén-op-één chatten met andere deelnemers of in kleine groepen via tekst of video

Betrokkenheid bijhouden, zoals deelname, vragen en reacties op polls

Shindig-beperkingen

LMS- en Zapier-integraties zijn alleen beschikbaar op de hoogste abonnementen

De gebruikersinterface voelt gedateerd en onintuïtief aan

Shindig prijsstelling

Gratis

Starter: $99/maand (1 beheerdersstoel)

$99/maand (1 beheerdersstoel) Inleidend: $750/maand (10 beheerdersstoelen)

$750/maand (10 beheerdersstoelen) Gevorderd: Neem contact op voor prijzen (onbeperkt aantal beheerderszitplaatsen)

Shindig beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (23 beoordelingen)

4.4/5 (23 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9 beoordelingen)

8. HeySummit

via HeySummit HeySummit is software voor virtuele evenementen waarmee je live en vooraf opgenomen evenementen kunt hosten door verbinding te maken met de webinar-tool van je keuze. Als je geld wilt verdienen met je evenementen, kun je met HeySummit verbinding maken met PayPal of Stripe om betalingen te accepteren.

Om de ticketverkoop echt aan het rollen te krijgen, kun je leuke aanbiedingen doen zoals coupons, weggeefacties, speciale aanbiedingen en kortingen. En als deelnemers niet de volledige ticketprijs kunnen betalen, kun je ze de ticketprijs in termijnen laten betalen.

Een andere coole functie is het beheer van sprekers. Voeg sprekers toe aan je evenement en geef ze toegang tot hun eigen sprekersdashboard. Hier kunnen ze hun profiel aanmaken en sessiegegevens invullen, waardoor het voor zowel jou als je sprekers een fluitje van een cent wordt om hun aandeel in het evenement te beheren.

HeySummit beste functies

Toegang tot onbeperkte evenementen, medewerkers en deelnemers op alle betaalde plannen

Verhoog de ticketverkoop door affiliate programma's op te zetten voor sprekers en deelnemers 💸

Evenementen uitzenden naar Facebook, YouTube en LinkedIn

Hergebruik je evenementen in korte clips, artikelen en podcasts

HeySummit beperkingen

Het platform kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Functies zoals e-mailuitzendingen, geavanceerde ticketverkoop en sponsorstands zijn alleen beschikbaar op de hoogste abonnementen

HeySummit prijsstelling

Startersprijs: $49/maand

$49/maand Groei: $99/maand

$99/maand Succes: $349/maand

$349/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

HeySummit beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (19 beoordelingen)

4.8/5 (19 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (32 beoordelingen)

9. Invloedrijk

via Beïnvloedbaar Influitive biedt een op maat gemaakt platform voor virtuele evenementen dat draait om een probleemloze ervaring. Je kunt live evenementen hosten met een onbeperkt aantal deelnemers via volledig aangepaste web- en mobiele apps.

En raad eens? Je hoeft niet te weten hoe je de software moet gebruiken, want het Influitive-team werkt bij elke stap samen met je evenemententeam. Zij zorgen voor het ontwerpen, bouwen en beheren van je virtuele evenementenplatform. 🛠️

Je apps kunnen op maat gemaakt worden om te integreren met je favoriete streaming platforms, sessie playbacks opslaan en zelfs leuke gamification functies bevatten om je publiek betrokken te houden.

Beloftevolle beste eigenschappen

Discussieborden opzetten voor interactie tussen deelnemers via tekst, foto's, video's en bestanden

Deelnemersgegevens verzamelen met enquêtes en polls

Deelnemersinformatie synchroniseren met Salesforce en Marketo voor gepersonaliseerde e-mailcampagnes na het evenement

Het platform biedt ondersteuning voor 9 talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Spaans

Beloftevolle beperkingen

Er is geen gratis plan, proefversie of demo beschikbaar

Het platform heeft weinig native integraties

Influitend prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Influitend beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4.5/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (240+ beoordelingen)

10. Hopin

via Hopin Met Hopin kun je verschillende virtuele evenementen beheren, zoals onboarding, conferenties, carrièrebeurzen en productlanceringen. Hopin integreert niet met externe webinarprogramma's, maar heeft wel een eigen livestreamingstudio voor het hosten van je evenementen.

Het platform heeft een minimalistische en moderne interface, waardoor het voor deelnemers super eenvoudig is om te navigeren. Naast het bekijken van de conferentieagenda en het hoofdevenement bijwonen, kunnen ze ervoor kiezen om deel te nemen aan breakout-sessies, te netwerken met andere deelnemers of om evenementverkopers te bekijken in het expogedeelte.

Hopin beste eigenschappen

Stel registratiepagina's en e-mailsequenties in om de opkomst te stimuleren

Gebruik betrokkenheidfuncties zoals scherm delen, polls, vragen en antwoorden en chat om de ervaring van deelnemers te verbeteren

Verbind Hopin met meer dan 40 marketing-, vertaal- en game-apps zoals Marketo, Interprefy, Kahoot! en Mentimeter

Genereer bezoekersaantallen, publieksbetrokkenheid en conversierapporten en exporteer ze als CSV-bestanden

Hopin beperkingen

Je kunt evenementen niet livestreamen naar Facebook en YouTube

Je kunt alleen Stripe gebruiken om betalingen te accepteren

De native studio heeft geen ondertitelfunctie

Hopin prijzen

Begint bij $750/jaar per licentie

Hopin beoordelingen

G2: 4.5/5 (880+ beoordelingen)

4.5/5 (880+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (320+ beoordelingen)

Verzorg telkens weer gedenkwaardige virtuele evenementen

Het regelen van de backend van succesvolle virtuele evenementen kan stressvol zijn, maar dat hoeft niet. Gebruik de ontwerp denkproces om de visie voor je evenement te schetsen. Kies vervolgens het beste virtuele evenementplatform om je visie tot leven te brengen. 🌈

Als aanvulling op de virtuele evenementensoftware van je keuze, overweeg ClickUp voor het stroomlijnen van de evenementplanning fase. Gebruik het om de taken te organiseren die gedaan moeten worden en werk samen met je team om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar is. Aanmelden voor een ClickUp account -en begin met het plannen van uw evenement!