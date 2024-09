Hoe de teamprestaties optimaliseren tijdens de prestatiefase

Teamprestaties zijn een doorslaggevende factor voor het succes van elk bedrijf. Maar laten we eerlijk zijn, het constant handhaven van topprestaties kan een echte uitdaging zijn.

Vandaag de dag moeten bedrijven zich voortdurend ontwikkelen om dynamische marktvoorwaarden voor te blijven en werknemers kunnen onder druk komen te staan om die verandering bij te houden.

Als manager is uw rol cruciaal om uw team gemotiveerd te houden en op één lijn te brengen met de doelen van de organisatie. Dit betekent dat je de verwachtingen van je team moet managen en dat je de tools moet delen die hen helpen om gefocust te blijven, vooral in de fase van de uitvoering.

Als je je afvraagt wat de prestatiefase is en hoe je je team daar naartoe kunt leiden, dan is dit artikel iets voor jou. Lees verder. 🧐

**Wat is de prestatiefase?

De uitvoerende fase is een van de belangrijkste fasen in Tuckmans model van

teamontwikkeling

. Het model werd ontwikkeld door Bruce Tuckman, een onderwijspsycholoog die het gebruikte om een theoretisch proces te beschrijven van hoe groepen evolueerden en groeiden in het midden van de jaren 1960.

De 'performing stage' is de vierde fase in het 'Five Stages of Team Development' model en is misschien wel de belangrijkste fase. In deze fase presteert elk lid van het team op zijn hoogst en gedraagt het team zich als een sterk georganiseerde, samenhangende eenheid.

De vijf fasen van het model omvatten:

Fase 1: Vormingsfase

Fase 2: Storming fase

Fase 3: Normerende fase

Fase 4: Uitvoerende fase

Fase 5: Adjourning stage

Laten we alle fasen van teambuilding even kort doornemen voordat we diep in de fase van uitvoering duiken.

Fase 1: De fase van het formeren

In deze fase komen de leden van je team of groep net samen.

De leden van uw team kennen elkaar misschien nog niet zo goed. Er hangt veel onzekerheid in de lucht en het team is misschien niet erg productief. De leden moeten nog aan elkaar wennen en hebben tijd nodig om hun individuele rollen te leren kennen.

Fase 2: Stormfase

Dit is het moment waarop de leden van het team leren samenwerken. In deze fase kunnen soms conflicten ontstaan door botsende persoonlijkheden of meningen

De leden van het team hebben misschien nog geen voltooide duidelijkheid over hun rollen en kunnen elkaars grenzen overschrijden.

Teamdynamiek

kan een uitdaging worden naarmate de leden werken om de rollen te vinden die het best bij hen passen.

Fase 3: De normeringsfase

In deze fase vallen de dingen eindelijk op hun plaats. De leden van uw team passen in hun rol

Naarmate ze zich meer op hun gemak voelen bij het samenwerken aan team Taken, voelen ze zich meer op hun gemak om elkaar om hulp te vragen of om constructieve feedback te vragen.

Fase 4: Uitvoering

Alleen succesvolle Teams kunnen deze gewaardeerde fase bereiken, waarin de leden van het team maximaal presteren, niet alleen individueel maar ook als team.

Als je films als Ratouille of Burnt, hebt gezien, is dit een voorbeeld: In het begin botsen de chef-koks voortdurend met elkaar en zijn er veel interpersoonlijke conflicten. Maar tegen het einde zijn ze perfect gesynchroniseerd, als een harmonieus orkest. Dat is de fase van de uitvoering.

In de uitvoerende fase,

Je team heeft zijn rollen gedefinieerd, duidelijke grenzen gesteld zodat niemand op de tenen van de ander stapt, en kan moeiteloos samenwerken

De leden nemen actief de verantwoordelijkheid op zich en nemen de juiste hoeveelheid autoriteit op zich om projecten te leiden

Elk lid helpt elkaar om fouten, vergissingen en andere tekortkomingen te identificeren en te overwinnen

Leden geven elkaar feedback voor betere resultaten en werken synchroon aan de doelen van het team

Iedereen voelt een diep gevoel van tevredenheid over zijn voortgang

Uw team houdt zich ook aan vastgestelde werkstromen om gedeelde doelen te bereiken en de leden voelen zich verenigd in het nastreven van een gemeenschappelijk doel. Dit is de ideale fase van groepsontwikkeling.

Als teamleider is het jouw doel om je team zo snel mogelijk naar deze fase te begeleiden en dat is precies wat wij je kunnen helpen bereiken.

Fase 5: Afrondende fase

Dit is de vijfde en laatste fase van Tuckman wanneer het team klaar is om op te stappen. Dit gebeurt meestal wanneer het team zijn missie heeft volbracht.

Dit is het moment waarop jij en je team kunnen vieren wat jullie hebben bereikt. Denk na over je prestaties en herinner je team aan het doel achter hun werk

Aangezien dit de vijfde fase is, is het ook een uitstekende gelegenheid om de talenten van individuele leden van het team te erkennen en te vieren.

**Waarom moet je je richten op de fase van presteren?

De uitvoerende fase kan het hoogst mogelijke positieve resultaat opleveren voor jou en je team. 🎯

In deze fase is er een perfecte synchronisatie en naadloze communicatie en werken de meeste leden feilloos naar hun doelen toe.

Het is de bedoeling om het team zo lang mogelijk in deze fase te houden

Hoewel het in theorie geweldig klinkt, kan geen enkel team zonder tussenkomst constant in de prestatiefase blijven. Het is aan jou, de teamleider, om ervoor te zorgen dat je team zo lang mogelijk in deze fase blijft, vooral tijdens projecten.

Om dat te doen, kun je beginnen met het ontwijken van veelvoorkomende uitdagingen die in deze fase kunnen ontstaan, terwijl je sterk leiderschap behoudt. Meer informatie.

Wat zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen in de uitvoerende fase? En waarom gebeuren ze?

Burnout

Burn-out is de meest geduchte vijand als het gaat om het behouden van een

goed presterende teams

. En je kunt het niet alleen oplossen door wellnessactiviteiten te introduceren. Hoeveel je teamleden ook mediteren of sporten, als ze vastzitten in een omgeving die chronische stress veroorzaakt, zullen ze de hitte voelen.

Burn-out is slecht voor de business en voor de mens in het algemeen.

33% van de werknemers

geeft toe dat burn-out hen minder geconcentreerd maakt op het werk, terwijl 31% zegt dat ze hierdoor minder rente hebben voor hun werk en 21% meldt dat het heeft geleid tot meer uitstelgedrag.

De

top drie oorzaken

voor burnout zijn verhoogde werklast, mentale gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan grenzen tussen werk en privéleven en onrealistische deadlines.

Andere factoren die bijdragen aan burn-out op de werkplek zijn onder andere:

Constante urgentie

Hiërarchische en trage communicatienetwerken

Micromanagement

Gebrek aan erkenning voor prestaties

Overschrijding van persoonlijke grenzen en werktijden

🚩 De vaart erin houden

Een andere grote uitdaging voor managers is zorgen voor een consistente output van het team, dag na dag en week na week. Hoewel je niet altijd 100% van je team kunt verwachten, betekent dit niet dat je stagnatie moet toestaan.

Enkele veel voorkomende oorzaken van momentumverlies zijn:

Burn-out (ja, ze hangen allemaal met elkaar samen)

Gebrek aan op elkaar afgestemde en duidelijke doelen

Tevredenheid

Afwezigheid van sleutel team spelers

Gebrek aan erkenning

Externe factoren zoals veranderingen in de waarden van het bedrijf, hoger management en meer

🚩 Stijging van conflicten

Conflicten zijn onvermijdelijk. Ze kunnen ontstaan door belangenconflicten, persoonlijkheidsconflicten of andere redenen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen voor conflicten die ontstaan in de uitvoerende fase en waar je misschien op wilt letten:

Uiteenlopende professionele meningen en werkstijlen

Werken in de richting van verschillende persoonlijke en professionele doelen

Overlappende rollen in latere fases van een project

Persoonlijke overtuigingssystemen

Beperkte middelen

Organisatorische factoren zoals veranderingen in het bedrijfsbeleid of herstructurering

Stress veroorzaakt door externe factoren zoals onrealistische deadlines van hogerhand/management

Moordende concurrentie

Elk van deze redenen (of andere) kan een domper zetten op wat een goed functionerend, effectief en efficiënt team zou moeten zijn.

Wat heb je dan nodig om ze weer op de been te krijgen?

**Wat zijn de beste manieren om effectief leiding te geven in de prestatiefase?

Sterk leiderschap blijft de belangrijkste focus bij het omgaan met en managen van goed presterende teams.

Ondanks uw inspanningen om een team samen te stellen met de ideale mix van vaardigheden en attitudes, is het voor het creëren van een omgeving waarin uw team kan gedijen vaak nodig om de samenstelling aan te passen naarmate de dynamiek verandert.

Hier zijn enkele strategieën om teams in de fase van presteren te behandelen:

Voer groepsactiviteiten in de fase uit

Bespreek het grotere geheel: Actualiseer de positie waarin je jezelf en je team na een bepaalde tijd wilt zien. Laat je team visualiseren waar ze moeten zijn met het project waaraan ze momenteel werken. Dit helpt hen energie te behouden door zich hun toekomstige successen voor te stellen en dat niveau van succes voor het team te manifesteren

Actualiseer de positie waarin je jezelf en je team na een bepaalde tijd wilt zien. Laat je team visualiseren waar ze moeten zijn met het project waaraan ze momenteel werken. Dit helpt hen energie te behouden door zich hun toekomstige successen voor te stellen en dat niveau van succes voor het team te manifesteren Drie belangrijke vragen: Stel je team deze drie basisvragen:

_Wat heeft voor ons gewerkt? wat veroorzaakt problemen voor ons? wat kunnen we verbeteren?

Stel je team deze drie basisvragen:

Maar bewaar ze niet tot het einde van de Sprint.

Verzamel deze waardevolle feedback op regelmatige tijdstippen tijdens de cyclus van je project om een goed beeld te krijgen van de bovenstaande onderwerpen. Door tijdig feedback te geven, problemen vroegtijdig aan te pakken en de voortgang te benadrukken, krijgen alle leden van het team een gevoel van voortdurende verbetering en prestatie

Allesomvattende brainstormsessies: Visualiseer je ideeën met behulp van deze snelle oefening. Het brengt je groep samen en moedigt hen aan om op innovatieve manieren te denken om te helpen bij het tijdig voltooien van het project waaraan je werkt

Visualiseer uw vergaderingen, discussies en ideeën met ClickUp Whiteboards

Stelt u zich eens voor dat u een eindeloze ruimte hebt om te populeren met tekstuele en visuele ideeën om

projecten bij te houden en

activiteiten. Dat is wat

ClickUp Whiteboards

nog te doen.

Met ClickUp Whiteboards kunt u:

Visueel samenwerken op één gedeeld platform om ideeën om te zetten in bruikbare inzichten

Brainstormen, strategieën opstellen, mindmaps maken en agile workflows inplannen

Verbinding maken met ClickUp tools zoals Taken voor een naadloze overgang van idee naar actie

Koppel werkbestanden, documenten en taken direct op uw Whiteboard

✅ Bijdragen erkennen

Een team is een samensmelting van contrasterende persoonlijkheden.

Natuurlijk zullen sommige leden dynamischer zijn dan anderen en, als gevolg daarvan, meer zichtbaarheid hebben. Het is jouw taak als leider om duidelijk te begrijpen wie op welke manier bijdraagt tijdens een project.

Zorg ervoor dat de minder zichtbare leden een kans krijgen om in de schijnwerpers te staan door hun bijdragen te erkennen. Dit zal leiden tot een team dat zich bewust is van de talenten van al zijn leden en deze ook viert, ongeacht hoe vocaal een individu is.

Houd bij wat uw teamgenoten bereiken met ClickUp-taaken

Om dit efficiënt te doen, kunt u een teammanagementsysteem gebruiken dat u helpt de Taken bij te houden. U kunt hier meerdere functies van ClickUp tegelijk gebruiken. De eerste is

ClickUp-taak

.

Met Taken kunt u:

Uitvoerbare, duidelijke en goed gedefinieerde Taken aan je team toewijzen

De voortgang van Taken bijhouden om de prestaties van je team te begrijpen

Plannen, organiseren en naadloos samenwerken aan elk project

Taken categoriseren op prioriteit en toewijzing

Gerelateerde taken koppelen en voortgang bijhouden met aangepaste statussen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.32.39-PM.png ClickUp's Project Tracker Sjabloon is ontworpen om u te helpen uw projecten op één plaats bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-176181380&department=pmo&_gl=1\*156c60q\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Een andere handige manier om je voortgang bij te houden is het gebruik van de

ClickUp Project Tracker Sjabloon

.

Hiermee kunt u taken groeperen per fase, de voortgang bijhouden en naadloos samenwerken met uw team. Het is perfect voor het beheren van meerdere projecten zonder overweldigd te raken. Je blijft georganiseerd, krijgt realtime updates en weet wat ieders bijdrage is.

Dit sjabloon downloaden

✅ Stel altijd haalbare doelen

Een team dat topprestaties levert, moet gefocust zijn op en afgestemd zijn op een gemeenschappelijk doel. Dit begint met het geven van duidelijk gedefinieerde en haalbare doelen aan elk lid van het team, afgestemd op hun rol.

Vermijd overlappende doelen om conflicten tussen taken te voorkomen. Leg de lat telkens iets hoger om ervoor te zorgen dat je team blijft streven naar uitmuntendheid zonder te stagneren.

Houd de vinger aan de pols van uw algemene werkstroom met ClickUp Goals

Zodra u uw doelen hebt ingesteld, communiceert u ze naar uw werknemers en houdt u nauwlettend in de gaten of ze worden voltooid. Om dat allemaal op één plek Klaar te krijgen zonder van tabblad te hoeven wisselen, gebruikt u

ClickUp Doelen

.

Met ClickUp Goals kunt u:

Automatisch voortgang bijhouden naar Doelen door gekoppelde taken, met behulp van numerieke, monetaire of waar/onwaar targets

Doelen op één plaats organiseren met behulp van mappen, waardoor het gemakkelijk is om gerelateerde doelen samen te bewaken

Verschillende typen targets instellen (bijv. Sprint cycli, wekelijkse scorekaarten) om aan verschillende behoeften te voldoen

Doelen delen, toestemming beheren en iedereen op één lijn houden met duidelijke tijdlijnen en deadlines

✅ Stel duidelijke prioriteiten

Je team kan niet optimaal werken als je elke Taak als dringend classificeert! Als alles dringend is, is niets echt dringend. Hierdoor kan je team overspoeld worden met meerdere conflicterende prioriteiten en onrealistische deadlines, wat stress kan veroorzaken.

Daarom moet je goed gedefinieerde criteria voor urgentie opstellen en elke Taak dienovereenkomstig prioriteren. Plan goed en creëer een systeem waarin je niet alleen taken aan je teamgenoten toewijst, maar ze ook kunt labelen op basis van hun belang.

Je kunt items met de hoogste prioriteit bijvoorbeeld een rode kleurcode geven, gevolgd door gele en groene, voor een eenvoudig maar universeel herkenbaar systeem.

Je kunt ook een van de vele prioriteringssystemen gebruiken zoals:

De Eisenhower Matrix

MoSCoW-methode (Must have, Should have, Could have, and Won't have)

ABC-methode van prioriteit ('A' omvat Hoge Prioriteit & Hoge Urgentie, 'B' omvat Middelhoge Prioriteit & Middelhoge Urgentie, 'C' omvat Lage Prioriteit & Lage Urgentie)

RICE (Bereik, Impact, Vertrouwen en Inspanning) scores

Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

Begrijp dat uw werknemers een leven buiten hun werk hebben.

Als u voortdurend de grenzen tussen privé en werk vervaagt, kunnen uw werknemers niet goed uitrusten of vakantie vieren. Ze kunnen zich dan niet volledig loskoppelen van het werk, wat leidt tot uitputting en frustratie.

Dit is vooral belangrijk nu een groot deel van de beroepsbevolking is gaan kiezen voor een externe of hybride werkomgeving.

53% van de banen

in de VS zijn momenteel hybride. Dat betekent dat je je moet voorbereiden op het omgaan met de uitdagingen die deze flexibele, vaak asynchrone werkomgeving met zich meebrengt.

✅ Stimuleer transparante en efficiënte communicatie

Communicatie is de sleutel tot het motiveren en erkennen van de inspanningen van uw werknemers. Uw rol moet die van facilitator zijn, niet die van belemmeraar voor de werkstroom.

U moet bereikbaar blijven voor uw teamgenoten zodat ze niet door allerlei hoepels hoeven te springen om met u in vergadering te kunnen.

Zorg ervoor dat alle leden van je team zich op hun gemak voelen om je te benaderen. Overweeg een opendeurenbeleid in te voeren om mensen aan te moedigen hun mening te geven. Ontdoe je ook van inefficiënte communicatiesilo's door gestroomlijnde communicatiepijplijnen te introduceren.

Probeer vertragingen of miscommunicatie te voorkomen bij het delen van berichten tussen teamleden, inclusief jezelf.

Communiceer naadloos en deel bestanden in-app met ClickUp's Chatweergave

ClickUp biedt hiervoor opnieuw een krachtige oplossing in de vorm van de ClickUp Chatweergave. Het vergemakkelijkt naadloze coördinatie tussen afdelingen, teams en leden met onderling verbonden taken en rollen.

Gebruik

Weergave van chatten in ClickUp

om rechtstreeks te communiceren met teamleden en afdelingen binnen uw werkruimte terwijl u gemakkelijk relevante bestanden, taken en documenten deelt.

Versterk vertrouwen en autonomie; houd toezicht maar voer geen micromanagement uit

Als u geen vertrouwen hebt in uw team, moet u zichzelf een aantal indringende vragen stellen. Werken met een team waar je niet op kunt rekenen, kan je hele werkstroom in de war sturen. Het kan ook een indicator zijn van een ongezonde werkomgeving.

Trap echter niet in de val van

microbeheer

. Als je elk lid tot in het kleinste detail begint te managen, laat je gewoon zien dat je ze niet genoeg vertrouwt om het werk aan hen over te laten.

Moedig je team aan om leiderschapsrollen op zich te nemen tijdens projecten om te laten zien dat ze klaar zijn voor autonomie. Je moet een balans zien te vinden tussen teamgenoten zelfstandig laten werken en tegelijkertijd hun voortgang goed in de gaten houden en klaar staan om in te springen wanneer jouw aanwezigheid of besluitvorming vereist is.

Sjabloon voor rollen en verantwoordelijkheden in projectmanagement ClickUp

Om taken toe te wijzen en toch een goed overzicht van het hele scenario te behouden, kunt u het volgende proberen

ClickUp's sjabloon voor projectmanagement rollen en verantwoordelijkheden

. Het helpt u rollen te definiëren, taken toe te wijzen en ervoor te zorgen dat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-527.png ClickUp's Projectmanagement sjabloon voor rollen en verantwoordelijkheden is ontworpen om u te helpen rollen en verantwoordelijkheden aan de juiste mensen toe te wijzen.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071828&department=pmo&_gl=1\*11mm610\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met behulp van deze sjabloon kunt u ervoor zorgen dat alles soepel verloopt, ongeacht de grootte van uw organisatie. Het sjabloon biedt een duidelijk abonnement, zorgt ervoor dat iedereen zijn rol kent, verbetert de coördinatie tussen teams en helpt problemen in een vroeg stadium op te sporen voordat het grotere problemen worden.

Dit sjabloon downloaden

Voer regelmatige feedbackcycli uit

In de uitvoerende fase zullen uw teamgenoten elkaar graag kritische, constructieve feedback geven.

Het is belangrijk om deze communicatielijnen open en gezond te houden. In feite kun je als manager en leider direct vragen om

constructieve feedback

en een voorbeeld zijn voor de andere leden van het team. Een van de beste manieren om dit te doen is door anonieme enquêtes te organiseren die precies laten zien waar je goed in bent en welke gebieden verbetering behoeven.

Door een feedbacklus in je team te creëren, ontwikkel je een omgeving van constant leren en verbeteren.

Je kunt gemakkelijk zinvolle feedback verzamelen met

ClickUp's sjabloon voor feedback- en incheckenquêtes voor werknemers

. Gebruik het om snel inzichten te verzamelen, verbeterpunten te identificeren en eventuele problemen aan te pakken, terwijl het feedbackproces wordt gestroomlijnd.

Versterk uw podium met ClickUp

De prestatiefase is de fase waarin uw team schittert, samenwerkt met minimale conflicten en de productiviteit maximaliseert.

Om deze optimale fase te behouden, moet u potentiële uitdagingen beheren. Een overkoepelende

tool voor projectmanagement

kan je helpen om alle vijf de fasen van het model van Tuckman te doorlopen.

ClickUp kan dat hulpmiddel voor u zijn. Het biedt een allesomvattende oplossing om uw team op één lijn en productief te houden. Het helpt u ook doelen te stellen, taken prioriteit te geven, rollen te definiëren, communicatie te stroomlijnen, feedback te verzamelen en prestaties te controleren.

Door ClickUp in uw werkstroom te integreren, kunt u problemen voorkomen voordat ze zich voordoen en het succes van uw team op lange termijn behouden.

Laat uw voortgang niet verstoord worden door wanorde.

Aanmelden bij ClickUp

vandaag nog gratis aan en zorg dat uw team optimaal blijft presteren.