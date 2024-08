Hoe Microsoft Copilot gebruiken in Word en meer bereiken met AI

Ooit Microsoft Word gebruikt en je afgevraagd of het je content voor je kon schrijven? Dat kan nu met Microsoft's AI-tool Copilot!

De functies van Microsoft Copilot komen pas echt tot hun recht in combinatie met Word. De AI-assistent is gebaseerd op grote taalmodellen en kan je content schrijven, verfijnen, vertalen, samenvattingen genereren en zelfs je informatie omzetten in tabellen en grafieken! Het slaagt erin dit allemaal te doen met slechts een paar aanwijzingen in natuurlijke taal. De tool kan echt nuttig zijn bij het stroomlijnen van je creatieve proces.

Het koppelen van Microsoft Copilot en Word kan echter wel wat leermoeilijkheden met zich meebrengen. We hebben een paar manieren waarop je gemakkelijk aan de slag kunt met Copilot in je Word-documenten.

Microsoft Copilot gebruiken in Word: Stap-voor-stap handleiding

Er zijn drie manieren om Copilot in Word in te schakelen, waarvan de makkelijkste een eenvoudige sneltoets is.

Methode 1: Snel aan de slag met de knop Copilot op de werkbalk

Stap 1: Om Microsoft Copilot te gebruiken in Word, log je in op je Microsoft account en zoek je het Copilot pictogram op het lint of de werkbalk rechtsboven in je Word venster

via Microsoft Copiloot Stap 2: Klik op deze knop om Copilot te activeren Stap 3: Eenmaal geactiveerd biedt Copilot hulp en suggesties indien nodig

via Microsoft Copilot

opmerking: Hoewel deze methode ongelooflijk eenvoudig is en tijd bespaart, is deze mogelijk niet beschikbaar met oudere versies van Microsoft Word._

Methode 2: Rechtskliktoegang tot Copilot

Stap 1: Open eerst een Word-document Stap 2: Klik met de rechtermuisknop ergens in het document om het menu Opties weer te geven Stap 3: Zoek in het menu naar een optie 'Copilot suggesties' of een soortgelijke optie Stap 4: Klik op de optie om Copilot te gaan gebruiken

Methode 3: Sneltoets voor snelle toegang

Stap 1: Activeer Copilot in een handomdraai met een sneltoets. Begin eerst met een willekeurig Word-document Stap 2: Druk tegelijkertijd op de toetsen Win + C op je toetsenbord

via Microsoft Copilot

Stap 3: Uw

schrijfassistent

is klaar om te schrijven

Beperkingen van het gebruik van Copilot in Word

Je weet nu hoe je Microsoft Copilot in Word kunt gebruiken.

Maar hier is het probleem: het is mogelijk dat je het Microsoft Copilot pictogram mist in Word. Als je je afvraagt waarom, is je Microsoft 365 licentie misschien de boosdoener.

Om toegang te krijgen tot Copilot in Word, heb je een bestaand abonnement nodig dat is gekoppeld aan je Microsoft account, zoals Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Premium of andere. Als je niet zeker bent van je abonnement of Copilot moet inschakelen in Word, neem dan contact op met de IT-afdeling van je organisatie of de Microsoft 365-beheerder.

Maar een paar andere dingen kunnen je tegenhouden, zelfs nadat je groen licht hebt gekregen voor de licentie.

Afhankelijkheid van gegevens : De grootste uitdaging met Copilot is dat je alles handmatig moet invoeren omdat het geen toegang heeft tot externe documenten . Stel je voor dat je een rapport probeert te schrijven over trends in de sector zonder toegang tot de laatste nieuwsartikelen of onderzoeksrapporten. Dat kost je uiteindelijk veel tijd en moeite

: De grootste uitdaging met Copilot is dat je alles handmatig moet invoeren omdat het . Stel je voor dat je een rapport probeert te schrijven over trends in de sector zonder toegang tot de laatste nieuwsartikelen of onderzoeksrapporten. Dat kost je uiteindelijk veel tijd en moeite Complexe documentuitdagingen : Copilot kan soms verloren raken in de complexiteit van documenten . Als je Copilot bijvoorbeeld een complex financieel rapport probeert te laten samenvatten dat vol staat met nummers, grafieken en ingewikkelde visuals, kan dat lang duren

: Copilot kan soms . Als je Copilot bijvoorbeeld een complex financieel rapport probeert te laten samenvatten dat vol staat met nummers, grafieken en ingewikkelde visuals, kan dat lang duren Taalbarrière : Hoewel Copilot steeds beter wordt in het begrijpen van en reageren in verschillende talen, is het nog steeds niet vloeiend in al deze talen

: Hoewel Copilot steeds beter wordt in het begrijpen van en reageren in verschillende talen, is het nog steeds in al deze talen Geheugenverlies chatgeschiedenis : De beste AI-tools kunnen meerdere interacties bijhouden. Copilot heeft echter een kort geheugen. Het kan eerdere gesprekken niet onthouden, wat frustrerend kan zijn als je dezelfde informatie steeds opnieuw moet herhalen

: De beste AI-tools kunnen meerdere interacties bijhouden. Copilot heeft echter een kort geheugen. Het niet onthouden, wat frustrerend kan zijn als je dezelfde informatie steeds opnieuw moet herhalen Fouten en laadtijden: Hoe complexer de taken, hoe trager de respons en hoe groter de kans op fouten. Stel je voor dat je een lang juridisch document probeert samen te vatten en Copilot time out gaat voordat het klaar is

Als je deze problemen frustrerend vindt, kun je het beste gebruikmaken van

alternatieven voor Microsoft Word

en Copilot.

ClickUp Brein: Het geavanceerde alternatief voor MS Copilot en Word

Copilot kan een stap in de goede richting zijn voor je team om samen te werken met AI, vooral als je andere Microsoft-toepassingen gebruikt. Het heeft echter zijn limieten.

Je kunt overwegen om efficiëntere AI-tools te gebruiken als Copilot-alternatief. Er zijn oplossingen beschikbaar die eenvoudig te gebruiken zijn, boordevol functies zitten en je helpen om in realtime samen te werken met je team.

Maak kennis met ClickUp Docs en

ClickUp Brein

-de enige twee tools die u nodig hebt om efficiënt samen te werken aan documenten binnen je team.

Stelt u zich een wereld voor waarin uw team in realtime documenten kan maken, bewerken en delen zonder te hoeven wachten tot iemand anders zijn bewerkingen heeft voltooid.

ClickUp Documenten

brengt deze visie tot leven.

Met functies zoals realtime bewerking, samenwerkingsdetectie en auteurstoewijzing blijft elk lid van het team op de hoogte.

Dit zijn de sleutel functies van ClickUp Docs

Real-time bewerking : Spring in een document en bewerk het live met uw teamleden

: Spring in een document en bewerk het live met uw teamleden Samenwerkingsdetectie : Direct zien wie uw document aan het bekijken, becommentariëren of bewerken is

: Direct zien wie uw document aan het bekijken, becommentariëren of bewerken is Author attribution : Gemakkelijk zien wie wat heeft bijgedragen aan je document

: Gemakkelijk zien wie wat heeft bijgedragen aan je document Realtime synchroniseren : Zie je updates direct verschijnen op al je apparaten

: Zie je updates direct verschijnen op al je apparaten Nesting : Organiseer de content van uw document met een duidelijke hiërarchie

: Organiseer de content van uw document met een duidelijke hiërarchie Relationships : Koppel documenten naadloos aan Taken en andere relevante content

: Koppel documenten naadloos aan Taken en andere relevante content Anotatie en Redactie : Voeg direct feedback toe aan afbeeldingen en PDF's zonder gedoe

: Voeg direct feedback toe aan afbeeldingen en PDF's zonder gedoe Toegewezen opmerkingen : Voeg overal in het document opmerkingen toe en wijs ze toe aan relevante personen. Deel afbeeldingen, links en video's rechtstreeks in uw opmerkingen

: Voeg overal in het document opmerkingen toe en wijs ze toe aan relevante personen. Deel afbeeldingen, links en video's rechtstreeks in uw opmerkingen Importeren/exporteren : Breng moeiteloos documenten over van Evernote, Google Documenten of Word

: Breng moeiteloos documenten over van Evernote, Google Documenten of Word Google indexeren : Maak uw publiekelijk gedeelde documenten gemakkelijk vindbaar via Google zoeken

: Maak uw publiekelijk gedeelde documenten gemakkelijk vindbaar via Google zoeken Schrijfassistent : Laat AI u helpen tekst te genereren , documenten samenvatten content parafraseren en opnieuw formatteren

: Laat AI u helpen tekst te genereren , documenten samenvatten content parafraseren en opnieuw formatteren Content aanmaken : Krijg hulp bij het schrijven van briefings, marketingteksten, productbeschrijvingen en blogberichten

: Krijg hulp bij het schrijven van briefings, marketingteksten, productbeschrijvingen en blogberichten Aanpasbare sjablonen: Bespaar tijd en moeite met een steeds groeiende set van kant-en-klare sjablonen voor Docs voor alles van contracten en functioneringsgesprekken tot wiki's en PRD's

Bespaar tijd en moeite met een steeds groeiende set van kant-en-klare sjablonen voor Docs voor alles van contracten en functioneringsgesprekken tot wiki's en PRD's Integratie in projectmanagement: Houd alles georganiseerd door documenten te verbinden met uw projecten

Laten we nu eens kijken hoe ClickUp Docs en ClickUp Brain u in bepaalde situaties kunnen helpen, zodat u het gewicht van deze functies volledig begrijpt.

Scenario 1: Vergaderingen aantekeningen maken

Als projectmanager met meerdere projecten en back-to-back vergaderingen staat u voor de uitdaging om alle discussies en actie-items van elke vergadering bij te houden.

De oplossing? ClickUp AI-aangedreven

functies voor het maken van aantekeningen

.

Zo werkt het.

Stel u voor dat u in een cruciale vergadering van een project zit met verschillende belanghebbenden. Terwijl iedereen de sleutelpunten en beslissingen bespreekt-

ClickUp clips

neemt alles in realtime op terwijl ClickUp Brain een transcriptie van de opname genereert met behulp van zijn Automatische Spraakherkenning (ASR).

U hoeft niet langer aantekeningen te maken of u zorgen te maken dat u belangrijke informatie mist. ClickUp Brain maakt zelfs onderscheid tussen sprekers, zodat u verzekerd bent van een nauwkeurige toeschrijving van ideeën.

Na afloop van de vergadering geeft ClickUp Brain een samenvatting van de discussie, markeert actiepunten en biedt een beknopte samenvatting van de vergadering, die u kunt exporteren als een ClickUp Doc.

Ik voeg dit hier toe: het kan dit allemaal voor u doen in meerdere talen!

Scenario 2: Technische documentatie stroomlijnen

Als ontwikkelaar die aan een complex softwareproject werkt, worstelt u met het maken en onderhouden van gedetailleerde technische documentatie. ClickUp Docs' documenten

AI-mogelijkheden voor technische documentatie

kan hier heel nuttig zijn.

Dit is hoe het werkt.

Stel dat u een nieuwe API moet documenteren die u hebt ontwikkeld. In plaats van uren te besteden aan het handmatig schrijven en organiseren van de technische details, gebruikt u ClickUp Docs.

U begint met het invoeren van uw codefragmenten en systeemconfiguraties in een document in ClickUp. ClickUp Brain, de geïntegreerde ClickUp AI assistent, analyseert uw invoer en genereert een gedetailleerd technisch document, inclusief voorbeelden van code en uitleg.

ClickUp Brain zorgt voor consistentie en elimineert fouten, waardoor uw documentatie duidelijk en professioneel wordt. U kunt ook relevante taken koppelen en

projectdetails binnen het document koppelen

.

Dit maakt het eenvoudig om je documenten met je team te delen, waarbij je kunt kiezen voor een openbare of privé link.

Bovendien helpt ClickUp's versiebeheer voor documenten teams om wijzigingen bij te houden en vorige versies te herstellen in geval van inconsistenties, wat een veiligheidslaag toevoegt aan belangrijke documenten.

Scenario 3: Marketing content creëren

Als lid van een marketingteam dat een nieuw product lanceert, hebt u hulp nodig om snel boeiend en overtuigend marketingmateriaal te maken. ClickUp Docs' AI-schrijfassistent is de perfecte partner voor dergelijke use cases.

Zo werkt het.

Stel dat je team een reeks blogberichten, content voor sociale media en productbeschrijvingen moet maken voor je aankomende productlancering.

Met ClickUp Docs begint u met het invoeren van productinformatie en target doelgroepgegevens. De AI-schrijfassistent genereert vervolgens overtuigende concepten voor elk stuk content.

ClickUp Brain stelt alternatieve formuleringen voor, helpt u de perfecte woorden te vinden en zorgt ervoor dat uw berichtgeving consistent en overtuigend is. U kunt ook eenvoudig documenten importeren en exporteren, waardoor de samenwerking met andere leden van uw team eenvoudiger wordt.

Deze

verbetert uw proces voor het aanmaken van content

en zorgt ervoor dat je marketingmateriaal van hoge kwaliteit aanmaakt dat aanslaat bij je publiek.

Scenario 4: Projectvoorstellen verbeteren

Als consultant die een projectvoorstel voor een potentiële client voorbereidt, moet u een gedetailleerd, overtuigend voorstel ontwikkelen dat opvalt. ClickUp Docs kan u hierbij helpen.

Het werkt als volgt.

U moet een projectvoorstel maken waarin u de doelstellingen, de reikwijdte en de voordelen van uw diensten beschrijft.

In ClickUp Docs begint u met het opstellen van het voorstel. Het proces verloopt sneller met

ClickUp AI sjablonen

. ClickUp Brain biedt ook 100+ rolgebaseerde prompts die veel voorkomende gebruikssituaties dekken.

Vervolgens koppelt u gerelateerde taken, tijdlijnen en resource-abonnementen rechtstreeks in het document, waardoor u een uitgebreide weergave van het project krijgt. Terwijl u het voorstel verfijnt, helpt de ClickUp AI-schrijfassistent uw content te verbeteren, zodat deze gepolijst en professioneel is.

Met de functie voor samenwerking in realtime kunt u feedback van uw team verzamelen en wijzigingen direct doorvoeren. Tegen de tijd dat u Klaar bent, hebt u een gedetailleerd, overtuigend voorstel dat uw waarde effectief communiceert naar de client.

Scenario 5: Inwerken van nieuwe teamleden

Stel je voor dat je net een nieuw lid van je team hebt aangenomen en dat je snel aan de slag wilt. U kunt het inwerkproces vereenvoudigen met ClickUp Docs en ClickUp Clips .

Zo werkt het.

U maakt een uitgebreid inwerkdocument in ClickUp Docs, waarin u alles beschrijft wat de nieuwe medewerker moet weten. Dit document bevat het bedrijfsbeleid, de teamstructuur, de rolverwachtingen en belangrijke contactpersonen.

Met ClickUp's realtime bewerking nodigt u het nieuwe lid van het team uit voor het document. Terwijl ze het document doorlezen, kunnen ze direct vragen stellen en u of andere leden van het team kunnen onmiddellijk reageren.

Dit voorkomt het heen-en-weer gemail en zorgt ervoor dat ze snel antwoord krijgen.

Het inwerkdocument is ook gekoppeld aan andere belangrijke bronnen, zoals trainingsvideo's, projectbeschrijvingen en aantekeningen van vergaderingen uit het verleden.

De nesting functie van ClickUp helpt u deze koppelingen hiërarchisch te organiseren, zodat de nieuwe medewerker gemakkelijk door de informatie kan navigeren.

Om ervoor te zorgen dat niets wordt gemist, koppelt u taken aan het inwerkdocument. Zo worden bijvoorbeeld de eerste taken van de nieuwe medewerker, zoals het instellen van hun e-mail of het voltooien van de verplichte training, in het document opgesomd en gekoppeld.

Ze kunnen deze taken rechtstreeks vanuit het document als Voltooid markeren en u kunt moeiteloos hun voortgang bijhouden.

Tot slot kunnen de nieuwe werknemers met de aantekeningen- en controlefuncties van ClickUp feedback geven over het inwerkproces. Ze kunnen opmerkingen of suggesties voor verbetering toevoegen, zodat u de inwerkervaring voor toekomstige aanwervingen kunt verfijnen.

Kies een AI-tool die u helpt slimmer te werken

Microsoft Copilot en Word zijn allebei uitstekende tools (vooral het beproefde Word) die hun functie goed vervullen.

Maar ze kunnen traag zijn om mee te werken, vooral in een Teams instelling waar je niet te veel tools wilt gebruiken om met je team samen te werken.

Dan is er ook nog dat probleem met veel AI modellen vandaag de dag waar ze... nou ja, robotachtig klinken (ironisch, we weten het). Hun gebrek aan menselijke reacties kan leiden tot repetitieve content.

Maar niet alle AI-tools hoeven zo moeilijk te zijn om te gebruiken.

Tools zoals ClickUp Docs en ClickUp Brain werken heel goed samen met de rest van de functies van ClickUp en zijn een genot om samen met uw team te gebruiken.

U hoeft ons echter niet op ons woord te geloven.

