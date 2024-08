Hoe het juiste prijsmodel voor een agentschap kiezen

Jake is een freelance digitale marketeer die al drie jaar meedraait. Hij heeft net een grote klant binnengehaald, maar er zit een addertje onder het gras: de client wil een unieke set diensten waarvan Jake niet weet hoe hij die moet factureren. Jake realiseert zich dat hun standaardaanpak van prijzen niet meer voldoet.

Als je in de marketingwereld werkt, klinkt Jake's dilemma je waarschijnlijk bekend in de oren. Of je nu een solo freelancer bent, deel uitmaakt van een team van bureaus of je eigen winkel runt, uitzoeken hoe je de prijs van je marketingdiensten bepaalt kan een echte hoofdbreker zijn.

Maar maak je daar geen zorgen over! In deze post zullen we het mysterie van populaire prijsmodellen voor bureaus ontrafelen en de grote vraag beantwoorden.. hoe factureer je een client? ? We onderzoeken verschillende opties en helpen je de perfecte oplossing te vinden voor jouw business en clients.

Wat is een prijsmodel voor een agentschap?

De term agentschap prijsmodel verwijst naar de manier waarop een agentschap de facturering aan klanten structureert voor de diensten die het levert.

Er zijn verschillende prijsmodellen beschikbaar, afhankelijk van de omvang van het project, de mate van vertrouwen tussen de partijen, het soort werk, de bedrijfstak, enz.

Het kiezen van een geschikt prijsmodel is belangrijk omdat:

Je wilt je clients niet onder- of overvragen

Transparant zijn over kosten vertelt je clients dat ze je kunnen vertrouwen

Je wilt niet elke client na voltooiing van het project om geld vragen

Je moet uw projectprijs beheren en stel een betalingsabonnement op voordat je aan het project begint te werken. Zo weten alle betrokkenen wat ze uiteindelijk kunnen verwachten.

Verschillende prijsmodellen van bureaus begrijpen

Er zijn meestal vier verschillende betalingsmodellen die bureaus hanteren.

1. Prijsmodel gebaseerd op waarde

Bij een op waarde gebaseerd prijsmodel factureert een bureau de client op basis van de waargenomen waarde die het oplevert in de vorm van verkeer, leads (organisch of anderszins) en sociale-mediabetrokkenheid.

Stel bijvoorbeeld dat een bureau ervaren UX-ontwerpers heeft die eerder succesvol met SaaS-klanten hebben gewerkt. In dat geval kan het bureau vol vertrouwen op waarde gebaseerde prijsmodellen aanbieden voor nieuwere SaaS-klanten.

Bij het prijsmodel op basis van waarde wordt er niet gefactureerd per uur uitgevoerd werk. In plaats daarvan wordt het gebaseerd op resultaten. Dit is waarschijnlijk het grootste voordeel van een op waarde gebaseerd model.

Het resultaat is gekoppeld aan de ROI, dus de client weet waarvoor hij betaalt wanneer hij met het bureau in zee gaat.

Dit wil echter niet zeggen dat het bureau er geen baat bij heeft. Met op waarde gebaseerde prijzen krijg je langdurige clients en voorspelbare inkomsten, op voorwaarde dat je resultaten levert. Je kunt ook hogere bedragen verdienen als je meer waarde levert en meer projecten binnenhaalt.

voor wie is het

Grotere, ervaren bureaus gebruiken het op waarde gebaseerde betalingsmodel omdat ze een portfolio of bewijs hebben van de gepercipieerde waarde die ze aan hun potentiële klanten kunnen bieden.

2. Prijsmodel op projectbasis

Bij een projectgebaseerd prijsmodel rekent een bureau een vast bedrag aan voor een specifiek project. De omvang van het project wordt besproken en de client krijgt een vast tarief voor een bepaald resultaat.

De betalingsvoorwaarden worden over het algemeen bepaald voordat het bureau aan een product werkt. Hierdoor hebben beide partijen (het bureau en het merk) volledige duidelijkheid over het project en de kosten.

Waarvoor is het

Deze aanpak is effectief voor projecten met duidelijk gedefinieerde doelen en deliverables. Dit kan er als volgt uitzien: Een marketingbureau moet het organische verkeer naar de website van de client binnen zes maanden met 40% verhogen.

Het prijsmodel op projectbasis werkt ook als de client een vast budget heeft voor het hele project.

Bonus content: Hier zijn 10 gratis online sjablonen om uw projectbudgetten te beheren .

3. Prijsmodel op uurbasis

Dit is het eenvoudigste model. Je werkt een uur, je factureert een uur. Het bureau kan een uurtarief vragen afhankelijk van het project, de diensten of het vereiste talent.

Instance, als de client een content writer nodig heeft voor onbepaalde tijd, dan kan het bureau $20 per uur in rekening brengen voor het werk dat de schrijver doet.

Het grote voordeel is dat een uurtariefmodel gemakkelijk uit te leggen is aan de client - je wordt betaald voor elk uur dat je werkt. Het is heel duidelijk, dus de client weet waar hij voor betaalt.

Voor wie is het

Het uurtariefmodel werkt goed voor langlopend werk, werken, of projecten met mogelijke scope creep.

4. Retainer prijsmodel

In het retainermodel beslissen zowel de client als het bureau over een terugkerende vergoeding die maandelijks aan het bureau wordt betaald voor een bepaald niveau van dienstverlening. Deze vaste vergoeding kan aan het begin of aan het einde van elke maand worden betaald.

Als een potentiële klant je bijvoorbeeld vraagt om elke maand een vast aantal blogposts, nieuwsbrieven en sociale berichten te leveren, kun je met hen overschakelen op een prijsmodel op basis van retainer.

Maandelijkse retainers zorgen voor voorspelbare inkomsten en zorgen ervoor dat een bureau regelmatig betaald krijgt voor hun werk en altijd een startbaan heeft.

Met dergelijke modellen op basis van abonnementen heeft je digitale bureau een kans om langdurige relaties op te bouwen met bestaande clients. Omdat de omvang van het werk goed is gedefinieerd, kan de client uw bijdrage eerlijk beoordelen; dit bouwt vertrouwen op en zorgt voor klantenbinding.

voor wie is het

Dit prijsmodel is perfect voor diensten waarvoor consistent werk nodig is, zoals social media management, content marketing of PR.

Prijsmodellen marketingbureau

Er zijn nog enkele andere veelgebruikte prijsmodellen voor bureaus die bijzonder populair zijn onder marketingbureaus. Deze zijn:

1. Prijsmodel gebaseerd op prestaties

Bij een prestatiegericht prijsmodel wordt u betaald op basis van uw resultaten. Hoe beter uw resultaten, hoe meer u betaald krijgt. De betaling kan een percentage van de omzet zijn of een vaste prijs voor elke gegenereerde lead.

Het grote voordeel is dat jouw rente gelijk is aan die van je client. Als zij winnen, win jij. In dit model is het voor clients gemakkelijker om de ROI te zien.

Het kan meer geld opleveren als je goed bent in wat je doet. Dus als je goed bent in een bepaalde dienst, kun je veel inkomsten genereren via prestatieprijzen.

Voor wie is het

Dit model werkt goed voor resultaten die kunnen worden gedefinieerd of gekwantificeerd, zoals pay-per-click advertising, lead generation, of affiliate marketing.

2. Kostprijs-plus-prijsmodel

Ook bekend als brutomargeprijsstelling, is cost-plus pricing een traditioneler model waarbij u de werkelijke kosten van het werk berekent en daar een vooraf bepaalde toeslag voor de winstgevendheid van het bureau aan toevoegt. Je kunt deze kosten berekenen door het totale aantal uren dat je eraan hebt gewerkt of het totale aantal Taken te nemen en daar een toeslagpercentage aan toe te voegen. Dat zijn de totale kosten van je dienst.

Dat winstpercentage wordt ook wel de brutomarge genoemd. Als je de brutomarge nauwkeurig berekent, kun je winst maken. Je kunt verschillende brutomarges instellen voor verschillende clients.

Het voordeel van het cost-plus model is dat het eenvoudig bij te houden en voorspelbaar is. Dit betalingsmodel zorgt ervoor dat je altijd kostendekkend bent. Maar afhankelijk van wat je als marges kiest, is het mogelijk dat je niet voldoende gecompenseerd wordt voor de waarde die je aan de tabel toevoegt.

Voor wie is het

Dit model kan goed werken voor marketeers of bureaus die net beginnen of voor diensten waarvan de kosten voorspelbaar zijn.

Niche prijsmodellen

Naast de hierboven besproken prijsmodellen voor marketingbureaus hebben sommige marketeers en bureaus nicheprijsmodellen ontwikkeld. Deze werken misschien niet voor iedereen, maar zijn wel goed om te weten.

1. Vast tarief

Een vaste prijs is vergelijkbaar met een prijs op projectbasis, waarbij een marketeer of bureau een vooraf vastgestelde vaste prijs in rekening brengt voor de diensten die hij/zij aan een klant levert. Voordat ze aan het project beginnen, bespreken ze de reikwijdte van het project en stellen ze een offerte op. De uiteindelijke offerte verandert niet als het werk later meer of minder is dan verwacht.

Het is aan het bureau of de freelancer om de juiste vaste vergoeding te analyseren. Anders kunnen ze uiteindelijk nog extra werk doen zonder ervoor betaald te worden.

Een vast bedrag is meestal van toepassing op gestandaardiseerde diensten. Denk aan iets als 'Logo ontwerp voor $500' of 'Advertentiecampagne voor $2000'.

Voor wie is het

Het vaste prijsmodel kan goed voor je werken als je je processen goed op orde hebt, zoals:

het aantal werkuren

het aantal werknemers dat eraan zou werken

de inspanning en middelen die voor het project nodig zijn

💡Pro Tip: Clients vragen bijna altijd om 2-3 rondes van iteraties of rework. Zorg ervoor dat uw vaste prijs duidelijk aangeeft hoeveel revisies zijn inbegrepen en wat extra kosten met zich meebrengt.

2. Incentive

Dit model wordt vaak gebruikt bij fusies en overnames. U krijgt een basisvergoeding voor uw diensten plus een bonus als bepaalde doelen worden bereikt.

Een SEO-bureau kan bijvoorbeeld een standaard maandelijks voorschot vragen met bonussen voor het bereiken van specifieke verbeteringen in de ranking.

Het op incentives gebaseerde prijsmodel stemt uw rente af op die van uw clients. Het laat hen zien dat u vertrouwen hebt in uw capaciteiten en dat zij dat ook zouden moeten hebben. Het kan een win-win prijsmodel zijn, dat u motiveert om verder te gaan dan uw neus lang is, terwijl het uw client veiligheid biedt.

Voor wie is het

Dit model kan worden gebruikt wanneer:

U uw succescriteria duidelijk kunt definiëren

Je clients hun vereisten kunnen definiëren

Je zeker bent van de waarde en ROI die je de client kunt bieden

3. Freemium

Deze is populair in de SaaS-wereld, maar kan ook worden gebruikt door marketingbureaus. Bij het freemiummodel biedt u een gratis basisversie van uw service aan en rekent u de client vervolgens extra functies aan.

Een social media consultant kan bijvoorbeeld een gratis basisaudit aanbieden met betaalde opties voor diepgaandere analyses en verbeterstrategieën.

Dit kan een geweldige manier zijn voor consultants en bureaus om klanten aan te trekken, maar u moet ervoor zorgen dat uw betaalde aanbod aantrekkelijk genoeg is om gratis gebruikers te converteren.

Freemium helpt je om je expertise te laten zien en vertrouwen op te bouwen bij potentiële clients. Het stelt hen in staat om de waarde die je biedt te ervaren voordat ze je toewijzen aan een betaalde dienst.

voor wie is het

Dit model kan goed werken als:

Je een dienst of tool hebt die gemakkelijk schaalbaar is

Je een grote gebruikersbasis of lijst met e-mails wilt opbouwen

Je gratis aanbod een duidelijke waarde biedt, maar gebruikers ook op zoek laat gaan naar meer

Het juiste prijsmodel voor een agentschap kiezen

We hebben een uitputtende lijst gemaakt van de verschillende soorten standaard prijsmodellen voor agentschappen waaruit je kunt kiezen. Maar hoe kies je de juiste voor jou? Hier zijn enkele sleutel factoren om te overwegen:

Uw diensten: Wat voor werk doe je? Complex strategiewerk kan baat hebben bij een op waarde gebaseerde prijs, terwijl doorlopende diensten goed kunnen werken met een vaste prijs Uw clienten: Waar geven zij de voorkeur aan? Sommige clients houden van de voorspelbaarheid van vaste tarieven, terwijl anderen de voorkeur geven aan de flexibiliteit van uurtje-factuurtje Uw doelen op het gebied van business development: Bent u op zoek naar winstmaximalisatie? Langdurige relaties opbouwen? Uw prijsstelling moet in overeenstemming zijn met uw doelen Uw concurrentie: Wat doen andere bureaus in uw ruimte? Je hoeft ze niet te kopiëren, maar het is goed om de standaardpraktijk in de sector te kennen

Laten we een voorbeeld nemen van online adverteren en pay-per-click (PPC) diensten.

PPC en online reclame lenen zich goed voor prijsmodellen op basis van prestaties. Aangezien deze kanalen duidelijke, meetbare resultaten opleveren, in tegenstelling tot andere aspecten van marketing, kunt u uw vergoedingen direct koppelen aan resultaten zoals:

Kosten per klik

Kosten per acquisitie

Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS)

Dus u zou een basis managementvergoeding in rekening kunnen brengen plus een percentage van de advertentie-uitgaven of een bonus voor het overschrijden van de ROAS targets. U kunt ook kiezen voor een hybride optie waarbij u een lager vast bedrag aanbiedt in combinatie met prestatiebonussen op basis van de resultaten van de PPC-campagne.

Vergeet ook niet dat het bij online reclamecampagnes cruciaal is om clients het verschil duidelijk te maken tussen de advertentie-uitgaven (die naar de advertentieplatforms gaan) en uw managementkosten. Uw prijsmodel en uw contract moeten dit onderscheid vanaf het begin duidelijk maken.

Fouten die je moet vermijden bij het kiezen van een prijsmodel

Kijk uit voor deze veelvoorkomende fouten bij het kiezen van een prijsmodel:

Onderwaardering van uw werk: Trap niet in de val om te weinig te vragen om clients te winnen. Als je weet dat je het juiste bedrag vraagt, wees daar dan vastberaden over en geef de redenen daarvoor De dingen te ingewikkeld maken: Je prijzen moeten voor clients gemakkelijk te begrijpen zijn. Als je een spreadsheet nodig hebt om het uit te leggen, is het waarschijnlijk te complex Niet al je kosten in overweging nemen: Zorg ervoor dat je prijs niet alleen je tijd dekt, maar ook tools, abonnementen, overhead en een gezonde winstmarge Inflexibel zijn: Hoewel consistentie belangrijk is, moet je bereid zijn om je prijzen aan te passen als ze niet werken voor jou of je clients Niet rekening houden met schaal: Je prijsmodel moet account houden met hoe je diensten of campagnes veranderen naarmate je schaalvergroting doorvoert. Een vast bedrag kan bijvoorbeeld goed werken voor kleine of eenmalige digitale marketingcampagnes, maar kan een gemiste financiële kans zijn voor grotere campagnes Test- en optimalisatietijd incalculeren: Online reclamecampagnes zoals zoekadvertenties vereisen voortdurend testen en optimaliseren. Uw prijsmodel moet rekening houden met de tijd en expertise die dit vereist, vooral in de vroege fasen van een campagne

Vergeet niet dat de prijsstrategie van uw bureau cruciaal is voor uw algemene bedrijfsstrategie. Het moet een weerspiegeling zijn van uw merk, waardepropositie en target markt.

Als je de juiste prijs berekent, kun je je clients beter van dienst zijn omdat je niet constant bang hoeft te zijn dat je budget op is. Probeer je prijsmodel zo op te stellen dat het werkt voor zowel jou als je client.

💡Pro Tip: Combineer een of meer van deze modellen om een nieuw prijsmodel te creëren. Zolang het voor jou werkt, is het prima.

Als je onzeker bent over je kostenramingen, kun je het volgende gebruiken sjablonen voor ramingen om uw clients te informeren over de gemiddelde kosten van uw diensten.

Hoe verschillende prijsmodellen voor agentschappen beheren

Als je eenmaal je clients en prijsmodellen hebt, is de volgende stap het bijhouden!

Dit geldt vooral als je een client hebt met een uurtarief, een andere met een retainer en een derde met een ingewikkeld prestatiegericht model! Dit zal niet eenvoudig bij te houden zijn, samen met al het werk dat nog gedaan moet worden.

Ga naar ClickUp -uw supergeorganiseerde assistent die nooit slaapt.

Organiseer en beheer al je clients en campagnes vanaf één plek met ClickUp

ClickUp is projectmanagement en software voor marketingbureaus waarmee je al je projecten kunt bijhouden, ongeacht het prijsmodel dat je gebruikt. Het is een app voor productiviteit die alle andere apps kan vervangen die je gebruikt om je marketing- en uitzendwerk te beheren. ClickUp voor creatieve bureaus biedt u de tools die u nodig hebt om uw productiviteit te verhogen. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

Aanpasbare dashboards: Je kunt unieke dashboards instellen voor elk prijsmodel of client om een overzicht te krijgen van al je werk. Wil je in één oogopslag weten hoe winstgevend je retainer clients zijn? Of de voortgang van een belangrijk project? Bekijk dat allemaal op jeClickUp Dashboard

Volg eenvoudig de verschillende prijsmodellen van elke client op ClickUp Dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u bijhouden:

De voortgang van uw team op elke Taak

Uw voortgang op een specifiek project van een client

De status van een Taak

Uw budget en deadline

Knelpunten en middelen dienovereenkomstig toewijzen

Gebruik ClickUp's ingebouwde project Tijdregistratie om tijd bij te houden voor verschillende projecten, tijdsinschattingen in te stellen, aantekeningen toe te voegen en rapportages van uw tijd overal weer te geven

Tijdsregistratie: Voor projecten met uurtarieven,ClickUp heeft een ingebouwde stopwatch zodat u uw uren voor elke Taak of project kunt bijhouden. U hoeft niet meer te jongleren met apps, uw uren te vergeten of te proberen te herinneren wat u afgelopen dinsdag hebt gedaan Aangepaste velden: MaakClickUp aangepaste velden voor om het even wat projectwaarde, geschatte uren, werkelijke uren, ROI, versie, status - noem maar op. Het maakt het supergemakkelijk om alle verschillende elementen van uw verschillende prijsmodellen bij te houden

Voeg aangepaste velden in ClickUp toe aan elke flexibele weergave om informatie te organiseren, filteren, sorteren en bijhouden

Rapportage: Wanneer het tijd is om de prestaties van uw team voor de clients te evalueren, kan ClickUp rapporten genereren die dit uitsplitsen. Voor modellen op basis van waarde of prestatie helpen deze rapporten de client te laten zien hoe uw werk heeft geresulteerd in de ROI die ze wilden. Het is ook geweldig om trends te ontdekken of het beste prijsmodel te bepalen Automatiseringen: MetClickUp Automatiseringenkunt u terugkerende taken automatiseren, zoals triggeracties, herinneringen, welkomstmails en meer. Als een project een bepaald aantal uren bereikt, kunt u automatisch een melding krijgen dat u de limiet van het budget nadert. Dit helpt je om beter te plannen en indien nodig gesprekken te voeren met de client Gebruiksvriendelijke sjablonen: ClickUp heeft meerdere sjablonen voor agentschapsbeheer en productprijzen. U kunt ze gebruiken als een spiekbriefje voor de installatie van uw werkruimte, zodat u ze eenvoudig kunt aanpassen aan uw behoeften en uren installatietijd kunt besparen.

Bijvoorbeeld, de ClickUp sjabloon voor agentschapsbeheer is een gratis alles-in-één sjabloon voor het beheren van projecten, relaties met clients, SOP's en contracten en meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-434.png Beheer complexe clients met gemak met ClickUp's Agency Management Template https://app.clickup.com/9016313043/v/l/8cpm16k-2536 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

In het sjabloon krijgt u dashboards voor alles van afspraken met clients na de verkoop, scope van het werk, feedback van clients, rework requests, facturatie en facturatie. Deze projectmanagement voor bureaus sjabloon organiseert uw processen bij elke stap.

Zeg vaarwel tegen het maken van meerdere sheets voor elk proces. Met de ClickUp Agency Management Template kunt u eenvoudig een dashboard maken voor elke nieuwe client.

Met zijn 15+ weergaven werkt de sjabloon voor jou. Je kunt je voortgang weergeven in Kanban, Tabel, Lijst, Kalender of elk ander type weergave dat voor jou werkt.

Bonus content: Voordat u managementsoftware voor uw agentschap koopt, raadpleegt u onze uitputtende lijst van de beste agentschapbeheersoftware in 2024 .

Stel dat je een bereik van diensten en een mix van verschillende prijsmodellen aanbiedt om tegemoet te komen aan verschillende clients en industrieën. Het kan gemakkelijk zijn om dat te doen als je een klein bureau bent of beperkte diensten aanbiedt. Maar als je een relatief groot en ouder bureau bent dat een uitgebreid bereik aan diensten biedt, heb je misschien een handig overzicht nodig.

ClickUp heeft daar ook een sjabloon voor! ClickUp's sjabloon voor productprijzen is een beginnersvriendelijk, zeer aanpasbaar sjabloon om u te helpen de prijzen van al uw diensten vast te leggen en bij te houden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-435.png Organiseer en sla alle prijsinformatie op in een database zonder code op ClickUp's sjabloon voor productprijzen https://app.clickup.com/9016313043/v/l/8cpm16k-3676 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Met een sjabloon voor prijslijst op deze manier kunt u:

Een nauwkeurige, consistente en gestandaardiseerde prijsstructuur bieden aan elke client

Toekomstige marktvoorwaarden voorspellen en er een abonnement op nemen

Toegang krijgen tot de kosten van verkochte goederen, zodat u weloverwogen beslissingen over prijsstelling kunt nemen

Prijzen snel en gemakkelijk testen en aanpassen

Met dit sjabloon hebt u controle over uw prijsstrategie, of u nu een nieuwe service lanceert of een bestaande uitbreidt.

Dus als je verschillende prijsmodellen voor verschillende clients wilt beheren, gebruik dan deze sjabloon.

Ook lezen: 10 Free sjablonen voor zakelijke prijsopgaven in Word & Excel

Beheer de prijzen van uw agentschap met ClickUp

We hopen dat deze gids met prijsmodellen voor agentschappen, elk met zijn eigen voor- en nadelen, u heeft geholpen na te denken over hoe u de prijs van uw agentuurdiensten bepaalt.

Het juiste prijsmodel kiezen gaat niet alleen over geld verdienen (hoewel dat ook heel belangrijk is). Het gaat om het creëren van een win-winsituatie waarin je clients geweldige waarde krijgen en jij eerlijk wordt gecompenseerd voor je bloed, zweet en briljante ideeën.

Het juiste model voor jou hangt af van je diensten, clients en zakelijke doelen. Wees niet bang om verschillende modellen te gebruiken voor verschillende diensten en clients of om modellen te mixen en matchen om je doelen te bereiken. Je hebt tools zoals ClickUp die je helpen bij het beheren en optimaliseren van de prijsstrategie van je agentschap.

Naarmate uw business groeit en uw prijsmodellen evolueren, past ClickUp zich aan. U zit niet vast aan een bepaalde manier van doen. ClickUp kan u helpen bij de instelling en het beheer van uw agentschapsactiviteiten en kan met u meegroeien naarmate uw agentschap groeit! Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!