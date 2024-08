Lark vs. Slack: Welke app om te chatten is beter?

Met de groei van werk op afstand en de uitbreiding van teams die op afstand werken, kan de selectie van het juiste platform de teamdynamiek drastisch beïnvloeden.

Slack is al lang toonaangevend op het gebied van bedrijfscommunicatie en staat bekend om zijn goed ontworpen functies en gebruiksvriendelijke interface. Lark wint echter snel aan populariteit door unieke mogelijkheden te bieden die de status quo uitdagen.

Gezien hun populariteit kan het lastig zijn om een weloverwogen keuze te maken. Daarom biedt deze blog een gedetailleerde gids over Lack vs. Slack om je te helpen bepalen welke app beter past bij de veranderende behoeften van je bedrijf.

**Wat is Lark?

via veldleeuwerik Lark, een van de meest populaire nieuwe apps voor teamcommunicatie is een uitgebreide samenwerkingssuite die is ontworpen om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en de productiviteit binnen uw organisatie te verhogen. Het is een digitale hub voor alles, van berichtenuitwisseling en videoconferenties tot taakbeheer en automatisering van werkstromen.

Ke functies van Lark

Lark is bedoeld om de communicatie en operationele efficiëntie op alle niveaus van uw organisatie te verbeteren. Hier volgt een overzicht van de sleutel functies:

1. Geïntegreerd berichtensysteem

Lark biedt een geïntegreerd berichtensysteem dat naadloze interacties ondersteunt tussen verschillende formaten - tekst, spraak en video.

Met dit systeem kunnen gebruikers groepschats, privéberichten en zelfs openbare forums maken voor bredere discussies. De zoekfunctie maakt het delen van bestanden gemakkelijk. Bovendien kunnen gesprekken uit het verleden gemakkelijk worden teruggehaald en gaat er geen belangrijke informatie verloren. Bovendien heeft het vertaalmogelijkheden, waardoor het geschikt is voor internationale teams

2. Geavanceerd Taakbeheer

Lark verbetert het taakbeheer door gebruikers in staat te stellen taken te organiseren, deadlines in te stellen en voortgang bij te houden binnen een uniforme interface. Het bevat andere tools zoals de kalender voor planning en herinneringen, vereenvoudigt werkstromen en vermindert de noodzaak voor meerdere platforms.

Het ondersteunt taggen, prioriteren en het bijwerken van de status van taken, waardoor een betere coördinatie tussen teams en projectmanagement wordt bevorderd.

3. Uitgebreide video conferencing

De video conferencing tool van Lark is een zeer intuïtieve software voor scherm delen en biedt high-definition video en audio. Dit maakt het ideaal voor gedetailleerde presentaties en samenwerkingssessies.

Het biedt hulpmiddelen voor deelnemersbeheer, zoals het dempen of verwijderen van deelnemers, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grote teamvergaderingen en grote webinars of educatieve sessies.

Lark prijzen

Starter: $0 (tot 50 gebruikers)

$0 (tot 50 gebruikers) Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

**Wat is Slack?

via slap_ Slack is een dynamisch communicatieplatform dat teamwerk verbetert via georganiseerde kanalen en geïntegreerde tools. Het belangrijkste doel is om traditionele e-mail te vervangen door een meer gestructureerde, realtime manier van communiceren app voor zakelijke berichten die kan worden geschaald van kleine teams tot grote ondernemingen.

Ke functies van Slack

Slack zit boordevol functies die zijn ontworpen om productiviteit en samenwerking te verbeteren. Hier vind je een aantal van de opvallendste mogelijkheden:

1. kanalen

Met Slack kanalen kun je de communicatie van je team stroomlijnen door gespecialiseerde ruimtes te maken voor verschillende onderwerpen of projecten.

Deze installatie helpt je georganiseerd te blijven, zorgt ervoor dat gesprekken gemakkelijk te volgen zijn en maakt belangrijke informatie gemakkelijk toegankelijk. Bovendien kun je ervoor kiezen om kanalen openbaar te maken voor een bredere zichtbaarheid of om ze privé te houden voor gevoelige discussies.

2. Werkstroom bouwer

Met de Slack workflow builder kunnen teams routineprocessen direct binnen het platform automatiseren. Je kunt het gebruiken om aangepaste workflows te ontwerpen voor activiteiten zoals het inwerken van nieuwe teamleden of het verwerken van verzoeken zonder code.

Het vereenvoudigt je processen, vermindert handmatige taken en zorgt ervoor dat taken consistent worden uitgevoerd, wat de productiviteit en efficiëntie van je team verhoogt. Deze functie maakt deze app niet alleen tot een communicatietool, maar ook tot een veelzijdig platform dat basisworkflows voor projectmanagement ondersteunt.

Lees meer: Hoe Slack gebruiken voor projectmanagement

3. Slack verbinden

Met Slack Connect kunt u buiten uw organisatie communiceren door veilig samen te werken met externe partners, clients of leveranciers.

Met deze functie kun je gedeelde kanalen maken tussen verschillende Slack werkruimtes. Het helpt bij het stroomlijnen van je communicatie en zorgt ervoor dat deze veilig blijft en in overeenstemming met het beleid van je bedrijf.

Lees meer: ClickUp vs. Slack: De beste tool voor teamcommunicatie voor uw business Prijzen voor Slack

Free: $0

$0 Pro: $8.75/maand per gebruiker

$8.75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Lark vs. Slack: Functies vergeleken

Zowel Lark als Slack voldoen aan de veranderende behoeften van moderne bedrijven met efficiënte functies voor communicatie en samenwerking. Laten we echter drie belangrijke functies vergelijken om een gedetailleerde vergelijking tussen Lack en Slack te kunnen maken.

1. Geïntegreerde berichtenuitwisseling vs. kanalen

Lark blinkt uit door zijn geïntegreerde berichtensysteem, dat ondersteunt tekst, spraak en video. Dit is cruciaal voor wereldwijde teams en bevat automatische vertaling om taalbarrières te minimaliseren.

Daarentegen is Slack, bekend om zijn gestructureerde kanalen, uitblinker in het effectief organiseren van gesprekken, wat ideaal is voor grotere teams die duidelijke communicatiestromen nodig hebben. Hoewel beide platformen de communicatie goed beheren, kunnen de kanalen van Slack een streepje voor hebben op bedrijven die de voorkeur geven aan goed georganiseerde en doorzoekbare gesprekken.

Beide platformen integreren naadloos met populaire cloud opslagruimtes zoals Google Drive. Dit verbetert hun bestandsbeheersystemen en zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk documenten kunnen openen en delen binnen de chat app.

Winnaar: In de eerste ronde van de vergelijking tussen Lark en Slack gaat Lark aan de leiding op het gebied van geïntegreerde berichtenuitwisseling omdat het flexibeler en inclusiever is. Dit maakt het een betere keuze voor wereldwijde, diverse teams.

Op het gebied van projectmanagement biedt Lark een allesomvattende oplossing binnen het platform, die naadloze toewijzing en updates van taken mogelijk maakt. Deze integratie is vooral handig voor teams die op zoek zijn naar een alles-in-één tool om projecten en communicatie samen te beheren.

Hoewel Slack integraties met applicaties van derden mogelijk maakt, zijn er extra installaties nodig, wat de werkstroom voor sommige teams kan bemoeilijken. De tools van Lark voor het beheren van taken bieden een betere oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar ingebouwde eenvoud en efficiëntie.

Winnaar: Lark wint deze ronde van de Lark vs. Slack face-off voor zijn naadloze, ingebouwde functies voor taakbeheer die projectmanagement vereenvoudigen. Dit maakt het ideaal voor teams die alles liever op één plek hebben.

3. Video conferencing en externe samenwerking

Beide platforms bieden sterke functies voor videovergaderen, maar **Lark integreert deze beter met andere productiviteitstools en zorgt zo voor een uniforme ervaring.

Aan de andere kant heeft Slack aanzienlijke vooruitgang geboekt met Slack Connect, waardoor de mogelijkheden voor externe samenwerking zijn verbeterd. Slacks Connect functie kan een klein voordeel bieden als je bedrijf veel samenwerkt met externe belanghebbenden. Het vermogen om veilige, georganiseerde communicatie te onderhouden tussen verschillende organisaties geeft je een voorsprong.

Winnaar: De laatste ronde van de vergelijking tussen Lark en Slack gaat naar Slack. De app blinkt uit in externe samenwerking met de functie Slack Connect, die verbeterde veiligheid en organisatie biedt. Daarom is het de eerste keuze voor bedrijven die regelmatig extern samenwerken.

Lark vs. Slack op Reddit: Perspectieven van gebruikers

Bij het vergelijken van Lark vs. Slack is het duidelijk dat beide platforms vergelijkbare functies hebben die communicatie en Taakbeheer ondersteunen. Toch brengt elk platform unieke tools die passen bij verschillende zakelijke behoeften.

Om beter te begrijpen hoe Lack vs. Slack in de praktijk werkt, onderzochten we discussies van gebruikers op Reddit. Dit is wat we vonden van gebruikers die uitgebreide ervaring hebben met beide platformen:

Een gebruiker van Reddit prijst Lark als een superieur alternatief voor persoonlijk gebruik en benadrukt de productiviteitsverbeteringen dankzij "de hoeveelheid embeds en integraties die beschikbaar zijn."

Een andere gebruiker deelt een positieve ervaring:

Ik heb het onlangs gevonden en ben behoorlijk onder de indruk. Ik had een gesprek met een van hun vertegenwoordigers en kreeg veel van mijn vragen beantwoord. Ik ben van plan om over te stappen van Google Werkruimte. Ik betaal dezelfde prijs voor een veel betere tool.

Redditor

Bovendien tonen discussies over het bouwen van een CRM binnen Lark de flexibiliteit en het potentieel om meerdere afzonderlijke tools te vervangen. Gebruikers waarderen de mogelijkheid die Lark biedt om interne CRM's te faciliteren team communicatie te vergemakkelijken en uitgebreid Taakbeheer zonder extra integraties.

Ondanks enkele recente frustraties met updates, oogst Slack nog steeds waardering voor zijn kernfuncties. Veel gebruikers vinden het platform onmisbaar voor werk op afstand en efficiënte communicatie binnen technische organisaties.

Een gebruiker vermeldde bijvoorbeeld:

Persoonlijk is er geen ander product dat ik heb gebruikt dat zo effectief en gemakkelijk te gebruiken is als je op afstand werkt bij een tech org. Het steekt met kop en schouders boven alle andere uit.

Redditor

Dit benadrukt de sterke reputatie van Slack op het gebied van vlotte communicatie.

Daarnaast gaf een andere gebruiker aan tevreden te zijn over de prestaties en bruikbaarheid van Slack:

Ik vind het echt geweldig, kan niet aan andere alternatieven denken en het werkt snel.

Redditor

Dergelijke feedback onderstreept het vermogen van Slack om een betrouwbare en gebruiksvriendelijke omgeving te bieden die dynamische teaminteracties ondersteunt.

Dit geeft aan dat, hoewel de update in eerste instantie storend was, veel gebruikers manieren vinden om zich aan te passen en de krachtige functies van Slack voor gestroomlijnde communicatie en efficiënt beheer van werkruimtes blijven waarderen.

Zowel Lark als Slack worden geprezen voor verschillende aspecten van hun platform.

Lark wordt geprezen voor zijn all-in-one functie die de behoefte aan meerdere tools vermindert, waardoor het ideaal is voor gebruikers die de voorkeur geven aan geïntegreerde oplossingen.

wordt geprezen voor zijn die de behoefte aan meerdere tools vermindert, waardoor het ideaal is voor gebruikers die de voorkeur geven aan geïntegreerde oplossingen. Aan de andere kant wordt Slack nog steeds gewaardeerd voor zijn robuuste communicatietools en zijn aanpassingsvermogen aan krachtige gebruikers die bereid zijn de instellingen aan te passen aan hun werkstromen.

Deze inzichten tonen aan dat beide platformen hun sterke punten hebben en inspelen op verschillende voorkeuren en behoeften binnen de ruimte voor samenwerkingstools. Als u niet zeker weet waar u staat in de Lark vs. Slack kwestie, denk dan na over wat voor u het belangrijkst is: integratie, eenvoud, aangepastheid of efficiënte communicatietools. Uw prioriteiten op deze gebieden zullen u helpen bij uw keuze tussen de twee platforms.

Vergroet ClickUp-Het Beste Alternatief voor Lark en Slack

ClickUp onderscheidt zich als een uitgebreid alternatief voor Lark en Slack Slack alternatief dat belooft om de manier waarop je team samenwerkt, abonnementen opstelt en projecten uitvoert te stroomlijnen. Het biedt een reeks functies die op veel manieren concurreren met de mogelijkheden van Lark en Slack en deze zelfs overtreffen.

ClickUp consolideert meerdere functies in één app, waardoor het minder vaak nodig is om tussen verschillende tools te schakelen en processen te stroomlijnen.

Van Taakbeheer tot real-time samenwerking ClickUp integreert al uw werk in één enkel platform, zodat er niets tussenkomt.

Bovendien is ClickUp aanpasbaar aan uw wensen sjablonen voor communicatieplannen teams kunnen hun communicatiestrategieën standaardiseren, zodat ze op alle interactieniveaus consistent zijn.

1. ClickUp's One Up #1: Weergave chatten

integreer naadloos realtime discussies met Taakbeheer in ClickUp's Chatweergave_ ClickUp's weergave van chatten herdefinieert interne teamcommunicatie door discussies te consolideren op de plek waar het werk gebeurt. In tegenstelling tot Lark en Slack, waar chats in silo's kunnen geraken of losgekoppeld kunnen worden van het eigenlijke werk, integreert de ClickUp Chatweergave rechtstreeks met uw taken, waardoor real-time gesprekken in de context van het eigenlijke werk mogelijk zijn.

Deze installatie houdt alle relevante discussies op één plaats, waardoor teams naadloos kunnen overgaan van chatten naar Nog te doen. Het elimineert de ontkoppeling tussen gesprekken en Taakbeheer, wat vaak het geval is met andere apps, en zorgt voor efficiënt en gefocust teamwerk.

Met ClickUp's weergave van chatten kunt u:

Discussies starten gekoppeld aan specifieke Taken

Chatberichten omzetten in taken of herinneringen

Alle communicatie met betrekking tot een project in één weergave bijhouden

2. ClickUp's One Up #2: Clips

verduidelijk complexe ideeën met snelle videoberichten direct binnen Taken met behulp van ClickUp-taak Clips_ ClickUp's Clips biedt een dynamische manier om te communiceren via snelle videoberichten, waarmee leden van het team complexe ideeën duidelijk en beknopt kunnen uitleggen.

In tegenstelling tot de tekst-kanalen van Slack of de aparte videotools van Lark, biedt dit een meer geïntegreerde en interactieve aanpak. Clips kunnen worden aangemaakt en gedeeld binnen elke Taak, chat of document, wat een naadloze ervaring biedt die de samenwerking verbetert zonder het platform te verlaten.

Clips verbeteren synchrone interacties en dienen als een uitstekend hulpmiddel voor asynchrone communicatie dat flexibele, tijdverschoven video-updates mogelijk maakt.

Lees meer: Async videocommunicatie gebruiken om werken op afstand te verbeteren ClickUp's Clips stelt gebruikers in staat om:

Snelle videoberichten maken en delen die updates effectiever verduidelijken dan tekst

Bestanden en video-updates delen binnen threads van projecten

Communicatie op afstand verbeteren met persoonlijke videoberichten

zet opmerkingen om in uitvoerbare taken en zorg voor verantwoording met ClickUp-taak Toewijzen_ ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie kunt u opmerkingen toewijzen, waardoor toevallige vermeldingen in traceerbare Taken worden omgezet. Deze functie is vooral voordelig in vergelijking met Lark en Slack, waar opmerkingen gemakkelijk verloren kunnen gaan in een zee van berichten.

Door gebruikers de mogelijkheid te geven om commentaar toe te wijzen, zorgt ClickUp ervoor dat elk stukje feedback of suggestie wordt bijgehouden en dat er verantwoording over wordt afgelegd. Deze functie overbrugt de kloof op het gebied van Taakbeheer en verbetert de productiviteit en opvolging aanzienlijk. Met de functie Opmerkingen toewijzen van ClickUp kunt u:

Opmerkingen omzetten in traceerbare Taken

Verantwoordelijkheid voor follow-ups direct in het gesprek toewijzen

Verantwoordelijkheid en zichtbaarheid voor elke teaminput garanderen

Andere belangrijke functies van ClickUp

1. ClickUp Directe en live samenwerking

werk in realtime samen aan documenten en maak bewerkingen direct zichtbaar met ClickUp Docs_ ClickUp's samenwerkingsdetectie maakt directe en live interacties mogelijk binnen elke Taak of document. In tegenstelling tot Slack en Lark, die taakbeheer en samenwerking in realtime scheiden, integreert ClickUp deze functies naadloos.

Deze functie zorgt ervoor dat iedereen in het team op dezelfde pagina zit zonder tussen apps te schakelen of context te verliezen. Het ondersteunt een dynamische en gesynchroniseerde werkomgeving waar veranderingen en updates direct over het hele platform worden gecommuniceerd.

Daarnaast verbetert ClickUp de mobiele ervaring met een volledig geïntegreerde app die alle desktop-apps ondersteunt. Met deze tool kunt u:

De activiteiten van teamleden in realtime zien terwijl ze een gedeeld document of whiteboard typen of bewerken

Zonder vertraging samenwerken aan documenten, bewerkingen bekijken terwijl ze gebeuren, metClickUp Documenten* Ontvang onmiddellijk updates over wijzigingen in Taken, zodat iedereen onmiddellijk op de hoogte is

2. ClickUp Whiteboards

visualiseer, werk samen en voer uw projecten uit op één plaats met het ClickUp Whiteboard_ ClickUp's Whiteboards functie zorgt voor een revolutie in teamsamenwerking door een visueel platform te bieden waar creativiteit en uitvoering elkaar ontmoeten. Ideaal voor brainstormsessies, strategische abonnementen en agile workflows. Het maakt samenwerking in realtime mogelijk en zorgt ervoor dat ideeën onmiddellijk uitvoerbaar zijn.

Met tools om te tekenen, aantekeningen te maken en directe taken aan te maken, centraliseert ClickUp communicatie en projectmanagement in één intuïtieve interface. Hiermee kunt u:

In real-time brainstormen en strategieën opstellen

Ideeën direct vanaf het whiteboard omzetten in Taken

Discussies verrijken met tekeningen, vormen en aantekeningen

Ideeën koppelen aan lopende projecten voor naadloze integratie

3. ClickUp Slack integratie

De ClickUp Slack integratie transformeert de manier waarop teams samenwerken en projecten beheren binnen hun communicatieplatform.

Zet elk Slack-commentaar om in een Taak binnen uw ClickUp-werkruimte door het eenvoudig toe te voegen

Waar het gebruik van Slack of Lark afzonderlijk ervoor kan zorgen dat taakbeheer en communicatie onsamenhangend aanvoelen, overbrugt deze integratie deze kloof door gedetailleerd taakbeheer rechtstreeks in Slack te brengen.

Dit verbetert de duidelijkheid, zorgt voor continuïteit in de workflow en verhoogt de productiviteit aanzienlijk doordat teams taken kunnen beheren, voortgang kunnen bijhouden en kunnen communiceren zonder Slack te verlaten. Met de Slack integratie kun je:

Taken in ClickUp direct aanmaken en aanpassen vanuit Slack-kanalen

Koppelen en toegang krijgen tot gedetailleerde documenten met betrekking tot taken rechtstreeks vanuit Slack

Slack notificaties ontvangen over updates van taken of opmerkingen in ClickUp-taak

Waarom ClickUp de beste keuze is

Zoals we hebben gezien, komt ClickUp als koploper uit de bus in vergelijking met Lark vs. Slack, omdat het een meer geïntegreerd platform met veel functies biedt dan Lark of Slack. Met zijn eersteklas Taakbeheersysteem, realtime functies voor samenwerking en naadloze Slack integratie clickUp biedt een allesomvattende oplossing die tegemoet komt aan de uiteenlopende behoeften van moderne teams.

Of het nu gaat om projectmanagement, communicatie binnen teams of integratie met andere tools, ClickUp vereenvoudigt en verbetert elk aspect van productiviteit op de werkplek.

Voor teams die slim en productief willen werken, is ClickUp de onmiskenbare keuze.

Klaar om de productiviteit van uw team te transformeren en uw werkstromen te stroomlijnen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar een nieuw niveau van georganiseerde efficiëntie.