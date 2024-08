Soorten werknemerserkenning op het werk (+ voorbeelden)

Iedereen wil zich gezien voelen. In een vaak stressvolle en snelle werkomgeving kan erkenning voor de inspanningen van werknemers van vitaal belang zijn voor hun blijvende motivatie.

Of je nu een HR-manager of een bedrijfsleider bent, erkenning van werknemers is een van je meest waardevolle middelen om je personeel het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Ze verwachten dat je hun harde werk en bijdragen erkent, en dat verdienen ze ook.

Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om je waardering uit te spreken.

In deze blogpost bespreken we de verschillende methoden om werknemers te erkennen voor hun bijdrage en schetsen we bruikbare strategieën om werknemers op de meest impactvolle manier te erkennen.

We zullen ook onderzoeken hoe ClickUp een belangrijke rol kan spelen als een software voor werknemersbetrokkenheid .

Maar laten we eerst beginnen met de basis.

Wat is werknemerserkenning?

Erkenning van werknemers betekent dat je een werknemer erkent en waardeert voor zijn of haar werk. Dit kan in de vorm van geldbonussen, cadeaubonnen, bedrijfsprivileges of zelfs berichten over waardering van werknemers zoals verbale aanmoedigingen, bedankbriefjes en publieke lofbetuigingen.

Hoewel velen geneigd zijn om werknemerserkenning te associëren met autoriteitsfiguren, is erkenning van collega's net zo belangrijk. Deze inclusieve methode zorgt ervoor dat alle werknemers zich gewaardeerd voelen, ongeacht de hiërarchie binnen de organisatie.

Waarom is werknemerserkenning belangrijk?

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat zelfs een eenvoudige erkenning van goed gedaan werk het moreel opkrikt en had een positieve invloed op de betrokkenheid van werknemers.

Erkenning helpt ook hun gevoel van verbondenheid binnen het team en het bedrijf als geheel te versterken, wat hen motiveert om te blijven. Een goed gestructureerd erkenningsprogramma voor werknemers kan je helpen je te onderscheiden als topwerkgever, waardoor je waarschijnlijk het beste talent zult aantrekken.

Lees meer: 12 Beste software voor werknemerserkenning voor 2024

Soorten werknemerserkenning

Verschillende mensen reageren op verschillende soorten erkenning beloningsprogramma's voor werknemers moeten meerdere manieren bevatten om te laten zien dat hun bijdrage waardevol is. Laten we het eens hebben over verschillende soorten erkenning die het moreel en de productiviteit van je team een boost kunnen geven.

1. Verbale lof

Dit houdt in dat je een medewerker mondeling vertelt dat hij goed werk heeft verricht of dat je zijn prestatie hardop aankondigt voor het hele team. Het is een geweldige manier om het moreel van werknemers snel op te krikken en is het meest effectief onmiddellijk na de prestatie.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Goede presentatie vandaag! Je inzichten waren perfect." Of, "Ik wil [naam werknemer] erkennen voor hun uitstekende werk op het recente project. Ze hebben het echt waargemaakt!"

2. Geschreven lof

Schriftelijke woorden van waardering blijven langer hangen dan verbale lof en worden misschien meer gewaardeerd door de werknemer. Ze kunnen later zelfs terugkeren naar de geschreven lof om zich beter te voelen als het niet goed gaat op het werk.

Daarom kan het schrijven van een persoonlijke e-mail of zelfs een handgeschreven aantekening veel betekenen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Bedankt voor je uitzonderlijke werk aan het voorstel voor de client. Je aandacht voor detail was indrukwekkend."

💡Pro Tip: Zet de bijdragen van je werknemers aan een succesvol project in de kijker in de interne nieuwsbrief van het bedrijf.

3. Dag-tot-dag erkenning

Deze aanpak verwijst naar een voortdurende cultuur van waardering voor de bijdragen van teamleden.

Of je nu iemand helpt met een presentatie, een lastige vraag van een client beantwoordt of een stapje extra zet voor een veeleisend project, deze inspanningen verdienen het om gezien en gewaardeerd te worden. Als leider moet je model staan voor deze cultuur door elke daad die lof verdient te prijzen.

4. Informele erkenning

Informele erkenning verwijst naar spontane gebaren van erkenning en worden als persoonlijker en authentieker weergegeven.

Het kan gaan om een duim omhoog of een glimlach van waardering, een snelle "dank je wel" tijdens een gesprek in de gang, of zelfs spotprijzen zoals cadeaukaarten - bekijk deze maar eens ideeën voor relatiegeschenken ter inspiratie.

5. Privé erkenning

Privé erkenning omvat meestal één-op-één vergaderingen met de werknemer om de goede inzet te erkennen.

Deze aanpak is meer geschikt voor werknemers die zich verlegen voelen in het openbaar en helpt hen zich meer gewaardeerd te voelen wanneer je praat over hun specifieke prestaties en aanpak. Je kunt een geplande vergadering houden of de werknemer snel even apart nemen om te waarderen wat hij/zij heeft gedaan.

6. Publieke erkenning

Erken de prestatie van de medewerker publiekelijk door aan te kondigen aan het team, persoonlijk, via e-mail of via een communicatiemiddel van het bedrijf. Het is een geweldige manier om de werknemer te huldigen en te laten zien dat hun goede werk niet onopgemerkt is gebleven.

Je kunt bijvoorbeeld het hele bedrijf een e-mail sturen waarin je de prestatie van de werknemer erkent. Dit zou de rest van het team motiveren om te blijven streven naar hun prestaties.

7. Collegiale erkenning

Dit type erkenning komt van iedereen in het team, ongeacht hun functie. Als iemand een goed gedaan werk mondeling complimenteert, ontstaat er een sfeer van goodwill en wederzijdse waardering.

Erkenning van collega's is ook een goede manier om activiteiten buiten het werk te erkennen, zoals het vervangen van een medewerker die een noodgeval had of iemand helpen met een persoonlijk probleem.

Om het gemakkelijk te maken voor collega's om elkaar te erkennen, kunt u een prikbord met Post-it aantekeningen maken of een kanaal op het bedrijfsintranet instellen voor shoutouts. Geef voorbeelden van feedback van collega's die je team kan volgen.

tip: ClickUp's afdrukbare gratis sjabloon voor kudokaarten kunt u een digitale 'KUDOS-muur' maken voor uw team. Het is een eenvoudige, persoonlijke en elegante manier om individuele prestaties te erkennen, teams te feliciteren met hun successen of zelfs om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen.

8. Erkenning van leider tot medewerker

Het erkennen van de inspanningen van teams en frontlijnleiders door middel van publieke erkenning is cruciaal voor het opbouwen van een sterke erkenningscultuur.

Het geeft bijdragers het gevoel dat hun inspanningen speciaal en betekenisvol zijn. Het kan een persoonlijk bedankje zijn of een groepscommunicatie waarin iedereen bij naam wordt genoemd en gewaardeerd.

9. Werknemer-naar-leider erkenning

Dit is een vaak onderschat, maar belangrijk formulier voor werknemerserkenning. Managers verdienen het ook om erkend te worden, en het is een uitstekende manier om aan te geven dat de managementstijl van uw bedrijf werkt.

Werknemers kunnen hun managers nomineren voor een prijs in de stijl van "Leider van de Maand" of ze bij naam noemen, net zoals ze dat zouden doen voor hun collega's. Ze kunnen hun gedachten delen over tools voor feedback van werknemers en bedankbriefjes schrijven aan managers voor hun ondersteuning en begeleiding.

10. Teams of projecten erkennen

Vier het succes van het team door hun werk aan een specifiek project of hun prestaties gedurende het kwartaal of jaar te erkennen.

Je kunt ervoor kiezen om het beste team te erkennen tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking of om werknemers die een project (zoals een productlancering of een onverwachte persbetrokkenheid) hebben helpen slagen in het openbaar te prijzen.

De erkenning moet iets zijn waar iedereen plezier aan beleeft, zoals een geldprijs of een retraite voor het team.

tip: Gebruik sjablonen voor functioneringsgesprekken om je team op de juiste manier te evalueren zodat er geen prestatie, groot of klein, tussen wal en schip valt.

11. Gestructureerde erkenning

Dit zijn formele en weloverwogen erkenningsprogramma's, waarschijnlijk uitgevoerd door het bedrijf en zijn managers. Over het algemeen hechten werknemers veel waarde aan dergelijke formele erkenning, aangezien het hun harde werk formeel valideert.

Voorbeelden zijn een Employee Of The Month/Year-award, een bonussysteem met verschillende niveaus voor werknemers die hun maandelijkse targets halen, of mogelijkheden om snel promotie te maken na uitzonderlijke prestaties.

12. Ongestructureerde erkenning

In tegenstelling tot traditionele, geplande erkenning, biedt ongestructureerde erkenning onmiddellijke feedback en waardering, uitgedrukt in mondelinge of schriftelijke complimenten.

Als een meer gratis vorm van erkenning, helpt het bij het opbouwen van een bedrijfscultuur waarin iedereen elkaar waardeert, ongeacht afdeling of functie. Het is ook een geweldige manier om iedereen gedreven en betrokken te houden.

Zo kun je bijvoorbeeld een lid van een team direct na een succesvolle marketingcampagne mondeling waarderen of het hele team een verrassingsbonus geven voor het overtreffen van de driemaandelijkse verkoopdoelstellingen.

13. Mijlpaal erkenning

Erkenning op basis van mijlpalen is een strategie die werknemers erkent en beloont voor het bereiken van specifieke, vooraf gedefinieerde doelen of prestaties binnen hun rol.

Het kan gaan om het vieren van belangrijke mijlpalen in de loopbaan, zoals 10 jaar voltooien op het werk. Op mijlpalen gebaseerde erkenning is meestal formeel, aangevuld met gestructureerde geldelijke beloningen, publiekelijk uitgereikte prijzen of zelfs een speciale gebeurtenis om de werknemers te eren.

tip: Houd de voortgang van uw team in de sleutel fases bij met ClickUp mijlpalen . Zet taken om in mijlpalen en maak het gemakkelijker om prestaties te identificeren en te erkennen.

Laten we nu eens kijken hoe je effectieve erkenningsprogramma's kunt implementeren met behulp van deze inzichten om je team te inspireren en de productiviteit te verhogen.

Erkenning op de werkplek implementeren

Een erkenningsprogramma voor werknemers moet gemakkelijk te begrijpen zijn en in lijn zijn met wat het personeel verwacht op het gebied van erkenning - en jij, als leider, moet de weg vrijmaken.

Hier zijn zes eersteklas best practices die zorgvuldig voor je zijn geselecteerd.

1. Geef het goede voorbeeld

Als je in de hogere gelederen van de organisatie zit, moet je demonstreren wat voor soort werkethiek je in je team wilt zien en wat erkenning waard is. Je moet de juiste gedragsnormen instellen waaraan zij zich moeten spiegelen - en je moet deze verantwoordelijkheid niet licht opvatten.

De ClickUp Teams vieren traditioneel het bereiken van hun grote, harige, gedurfde doelen (BHAG's) met WellUp dagen! Dit zijn dagen waarop de ClickUp Crew vrij kan nemen (buiten de normale vrije dagen) om te doen wat ze willen - rusten, opladen en verjongen.

U kunt uw dagelijkse vergaderingen beginnen door de prestaties en inspanningen van ten minste één lid van het team te belichten. Deel slechts een paar voorbeelden van hun positieve impact - bijvoorbeeld hoe ze vindingrijk waren in het helpen van een client om een belangrijk doel te bereiken - en moedig anderen aan om hetzelfde te doen. Hoe meer je hard werk openlijk en consequent erkent, hoe meer je team dat onderling ook zal doen.

2. Effectief communiceren

Wil je erkenning zichtbaar en top-of-mind houden voor iedereen? Implementeer dan de juiste technologie.

Hoewel communicatieplatforms zoals Zoom of Slack tot op zekere hoogte helpen bij deze taak, hebben ze vaak meer specifieke functies nodig om individuele en teamprestaties systematisch bij te houden en te benadrukken.

Een alles-in-één productiviteitssoftware zoals ClickUp kan de ideale software voor werknemersherkenning zijn. Het biedt functies die het volledige feedbackproces ondersteunen en de prestaties van werknemers na verloop van tijd helpen verbeteren!

ClickUp is een HR-vriendelijke toepassing voor teambeheer die zich onderscheidt door zijn brede opties voor het beheren van werknemersbetrokkenheid en erkenning.

Met de functie Doelen helpt ClickUp u op weg door u kwantificeerbare doelen en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) te laten instellen voor elke werknemer. Dankzij de automatische voortgangscontrole en wekelijkse scorekaarten voor uw personeel kunt u doelstellingen definiëren en specifieke overwinningen van je team definiëren en vieren .

Vereenvoudig personeelsbeheer met ClickUp Human Resources

Voorbeeld ClickUp Doelen functie kunt u mappen maken om cycli van Sprint, OKR's, wekelijkse scorekaarten voor medewerkers en essentiële doelen van teams bij te houden.

U kunt ook ClickUp Documenten om een centrale hub voor werknemersinformatie te bouwen, inclusief vertrouwelijke communicatie tussen managers en directe rapportages. Dit niveau van transparantie zorgt ervoor dat u altijd over de nodige gegevens beschikt om werknemers te erkennen voor hun harde werk.

definieer doelen, taken, agile-punten en statussen van projecten in het zeer aanpasbare ClickUp Dashboard_

Een andere manier om deelname aan te moedigen en individuele bijdragen onderweg te vieren is met ClickUp Weergave chatten . Deze functie voor berichten in de app kan threads voor gesprekken in je team centraliseren en categoriseren op basis van Taak, Onderwerp of Groep.

breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen_

Met behulp van @vermeldingen en de ClickUp Commentaar toewijzen kun je het werk van een collega direct en specifiek prijzen. Deze tijdige erkenning kan het moreel en de motivatie aanzienlijk opkrikken. Bovendien kun je reacties, emoji's of GIF's gebruiken om je waardering een persoonlijk tintje te geven.

Celebrate elke overwinning meteen met virtuele shoutouts via ClickUp Chat view

tip: U kunt ook voorbeelden van feedback van werknemers om uw functioneringsgesprekken te verbeteren. Op die manier voelen werknemers zich gezien en verzorgd in een positieve werkomgeving.

3. Geef uw team meer macht

Erkenning helpt bij het creëren van een positieve en motiverende werkomgeving en moedigt werknemers aan om te streven naar uitmuntendheid. Er zijn een paar manieren om je team te ondersteunen.

Je kunt bijvoorbeeld een systeem van "Recognition Token" introduceren waarbij werknemers tokens verdienen voor uitzonderlijke prestaties, teamwerk en innovatieve ideeën.

Deze tokens kunnen worden ingewisseld voor beloningen zoals geschenken voor werknemers extra vrije tijd of mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Of, als een lid van het team interesse toont in projectmanagement, wijs hem dan een klein project toe om te leiden - bijvoorbeeld het organiseren van een halve dag teamuitstap.

Zorg voor begeleiding, maar laat hen beslissingen nemen en leren van hun ervaring. Ondersteun, maar deel waar mogelijk waardering.

4. Stem erkenning af op de waarden van het bedrijf

Ongeacht hoe gestructureerd of ongestructureerd uw erkenningsprogramma voor werknemers is, zorg ervoor dat het gedrag en de acties die u beloont de missie en doelen van de organisatie ondersteunen.

Maak bijvoorbeeld een "Waarden in actie"-awardprogramma waarbij werknemers collega's kunnen nomineren die de kernwaarden van het bedrijf in hun werk hebben laten zien.

Kies en vier de winnaars elk kwartaal tijdens een speciale ceremonie en deel hun verhalen met het hele bedrijf. Dit maakt het erkenningsproces zinvoller en moedigt iedereen aan om het nog beter te doen.

5. Investeer in de ontwikkeling van werknemers

Uiteindelijk wil je dat iedereen die je aanstuurt niet alleen elke dag het beste van zichzelf geeft, maar zich ook bijschoolt om zich voor te bereiden op grotere rollen in de toekomst. Maak het voor iedereen in je team gemakkelijker om erkenning te verdienen.

Initieer programma's die leren en ontwikkeling aanmoedigen door middel van online cursussen, seminars of zelfs mentorschapactiviteiten waarbij je amateurmedewerkers koppelt aan ervaren leiders.

Als je team bijvoorbeeld hun onderhandelingsvaardigheden moet verbeteren, organiseer dan een gecertificeerde cursus, zoals de cursussen die worden aangeboden door de American Management Association (AMA) of het Karrass Negotiation Institute.

Zo kan elk lid van het team zijn unieke potentieel ontsluiten en een waardevollere bijdrage leveren. Bovendien laat je zo zien dat je hen wilt helpen om hun doelen te bereiken, wat hun moreel ten goede komt.

6. Zorg voor uw werknemers

Hoewel het streven naar prestaties goed is, moet je als leider prioriteit geven aan het welzijn van je team. Plan wellness-check-ins met hen om ervoor te zorgen dat ze niet overwerken of zichzelf opbranden in hun streven naar erkenning.

Sta hen toe om hun werktijden aan te passen aan persoonlijke verplichtingen of implementeer een beleid voor werken op afstand waar mogelijk. Vergeet niet dat het essentieel is dat iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt, ongeacht hun sterke punten of beperkingen. Herinner je werknemers eraan dat je om hen geeft.

Erkenning van werknemers: Een belangrijk aandachtspunt op het werk

Je hoeft niet te wachten tot iemand vijf jaar bij je bedrijf werkt om een schouderklopje te geven. Je kunt je werknemers elke dag erkennen voor hun harde werk. Het enige wat je hoeft te doen is rekening houden met hun behoeften en de tijd nemen om hen op authentieke wijze te erkennen.

Een ander belangrijk punt is dat erkenning van werknemers geen eenmalige oplossing is. Je moet een personeelsbestand creëren dat zich gewaardeerd, ondersteund en erkend voelt.

Het goede nieuws is dat ClickUp uw one-stop oplossing is voor het beheren van alle initiatieven op het gebied van werknemerserkenning. Van het instellen van duidelijke doelen tot het bijhouden van betrokkenheid en van check-ins tot 360-graden prestatiebeoordelingen, ons platform kan het allemaal. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en zie het verschil dat u kunt maken op de werkplek.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat is een meer impactvolle manier om uw werknemers te erkennen?

Maak erkenning persoonlijk. Spreek uw werknemers bij naam aan wanneer u hun prestaties erkent en wees specifiek wanneer u uitlegt waarom hun inspanningen waardering verdienden. Je moet de erkenning ook afstemmen op hun voorkeur. Sommigen houden van een publieke lofbetuiging, anderen van een persoonlijk woord van lof, en weer anderen hechten waarde aan een extraatje zoals betaald verlof of een cadeaukaart.

2. Wat is een voorbeeld van erkenning?

Een voorbeeld van erkenning is het publiekelijk noemen van de naam van de werknemer en het delen van de prestatie met de rest van het team. Een ander voorbeeld is het sturen van een bedankbriefje en een boeket naar hun bureau na een succesvolle presentatie of vergadering.

3. Hoe doe je dit op een creatieve manier?

Hoewel conventionele benaderingen zoals beloningen of geldbonussen geweldige opties zijn, is het een uitstekend idee om wekelijkse vergaderingen te houden waarin collega's en managers de medewerkers prijzen die een impact op hen hebben gehad, een halfjaarlijkse bonus uit te delen of een verrassingsfeestje te organiseren op kantoor.

4. Welk type erkenning is het meest motiverend?

Werknemers erkenning is het meest motiverend als het authentiek, tijdig en persoonlijk is. Maak het als leider zo gedetailleerd mogelijk, zodat de werknemer weet wat hij goed heeft gedaan (en wat hij Nog te doen staat). Voer enquêtes uit om te begrijpen welke vormen van werknemerserkenning uw team het meest motiverend vindt, zoals publiek versus privé, monetair versus niet-monetair, enz.