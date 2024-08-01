Hoe word je een CRM Manager?

Een Customer Relationship Manager (CRM) is een waardevolle aanwinst voor elk bedrijf. Ze helpen de loyaliteit van clients en de groei van de business te bevorderen.

Bovendien is de gemiddelde CRM-manager in de VS $117.500 per jaar, of bijna $59,49 per uur, wat de rol behoorlijk lucratief maakt.

Als CRM-manager moet je een mix cultiveren van emotionele intelligentie, strategisch inzicht, creatief denken en een voltooid, holistisch begrip van de gegevens en het aanbod van je bedrijf.

Als wat je tot nu toe hebt gelezen je intrigeert, dan is een carrière als CRM misschien wel de juiste keuze voor jou.

In de volgende paragrafen beschrijven we hoe je een CRM manager wordt, inclusief de verschillende vaardigheden en tools die nodig zijn om te helpen bij het beheren van relaties met klanten.

Wat doet een CRM Manager?

Een CRM manager implementeert en optimaliseert strategieën voor klantrelaties om ze af te stemmen op de behoeften van de klant. Het doel van een CRM is om het bedrijf naar maximale klanttevredenheid te leiden, klantloyaliteit te vergroten, problemen van klanten bij te houden en manieren te ontwerpen om ze op te lossen.

Een CRM manager analyseert gedragspatronen van klanten en begrijpt de zakelijke kant van klantenservice. Ze ontwerpen processen om leads te identificeren en prospects door het klanttraject te leiden.

CRM-managers bestuderen ook klantgedrag en gegevens van marketingteams om gerichte en gepersonaliseerde marketinginspanningen te helpen ontwikkelen. Omdat CRM's functieoverschrijdend werken, leer je waardevolle inzichten over klanten om verkoopteams te helpen zich te concentreren op leads met een hoog potentieel en de conversie te verhogen.

Lees meer: Wat is een CRM-proces? 5 essentiële stappen om uw eigen proces te ontwikkelen

Belang van een CRM-manager

CRM-managers werken als medewerkers op het gebied van klantervaring. Ze verzamelen feedback van klanten en gegevensanalyses en werken samen met de verkoop- en marketingafdelingen om te helpen bij de ontwikkeling van klantenbinding en conversiestrategieën.

De dagelijkse taken van een CRM-manager

Systemen creëren om een klantgerichte organisatie op te bouwen en blijf ze verbeteren

Problemen met klanten die door het CRM-systeem worden gemarkeerd bijhouden en oplossen of doorsturen naar het juiste team

Analyseren van klanttrajecten voor verkoopkansen en klantrelatiestrategieën

Toezicht houden op klantinteracties tussen verschillende afdelingen, zoals teams van de klantenservice, om een maximale klanttevredenheid te garanderen

Kosteneffectieve communicatiekanalen met klanten vinden en implementeren

De langetermijntaken van een CRM-manager

Samenwerken met verkoop- en marketingleiders om deCRM-platform en de integraties ervan te verbeteren

Train de verkoop-, marketing- en klantenserviceteams over de CRM-software en zorg ervoor dat ze de CRM-software gebruiken om de klanttevredenheid te maximaliseren

CRM-workflows, -processen en -implementaties ontwikkelen, implementeren en afstemmen

Analyseer klantgegevens uit CRM-software om nieuwe strategieën te creëren voor het verbeteren van de klanttevredenheid

De CRM-manager analyseert markttrends, grootte van het bedrijf, verkoopstijl en CRM-oplossingen en maakt gepersonaliseerde strategieën op basis van het klantenbestand van uw bedrijf.

Hoe word ik een CRM Manager?

Hier volgt een overzicht van de weg naar een CRM manager:

1. De basis van CRM leren 32% van de kleine bedrijven worstelt met CRM-expertise.

Als je de basisprincipes van aanpasbare CRM-software -tools zoals ClickUp, HubSpot, Salesforce en Microsoft Dynamics 365, bent u beter uitgerust om relaties met klanten vanaf het begin te beheren.

Dit zijn de vaardigheden waar HR-managers naar zoeken als ze iemand aannemen voor een positie als CRM-manager.

Als je graag wilt leren hoe je een CRM manager wordt, moet je ook een solide basiskennis opbouwen van fundamentele CRM concepten in verkoop- en marketingprocessen, zoals:

Beheer van de levenscyclus van de klant: Begrijp de fasen die een klant doorloopt, van het eerste contact tot na de aankoop, en leer hun reis te optimaliseren en de tevredenheid in elke fase te vergroten

Begrijp de fasen die een klant doorloopt, van het eerste contact tot na de aankoop, en leer hun reis te optimaliseren en de tevredenheid in elke fase te vergroten Klantsegmentatie: Leer hoe u klanten op basis van hun sleutelkenmerken in groepen kunt verdelen om meer gepersonaliseerde en doelgerichte marketingboodschappen te kunnen leveren en hoe u de klanttevredenheid kunt verhogenCRM-campagnes Gegevensbeheer: Beheers het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens zodat u goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen

Leer hoe u klanten op basis van hun sleutelkenmerken in groepen kunt verdelen om meer gepersonaliseerde en doelgerichte marketingboodschappen te kunnen leveren en hoe u de klanttevredenheid kunt verhogenCRM-campagnes

Veel CRM managers volgen gratis en betaalde cursussen over verschillende CRM systemen en concepten via online platforms zoals Coursera, LinkedIn Learning en Udemy.

Enkele populaire cursussen die je kunt volgen om praktische training te krijgen in het werk van een CRM manager zijn: Inleiding tot CRM met HubSpot U kunt relevante CRM manager vacatures vinden op Indeed, Glassdoor en LinkedIn vacatureportalen. Op deze portals kunt u posities filteren op basis van locatie, ervaringsniveau en andere criteria. U kunt ook job alerts instellen om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures die aan uw voorkeuren voldoen.

Om u te onderscheiden van de concurrentie, maakt u uw cv en sollicitatiebrief zo op maat dat u uw praktische ervaring met CRM-systemen benadrukt en uw kennis van cruciale zaken op het gebied van CRM CRM-strategieën en specifieke prestaties of projecten die je hebt Voltooid.

Een CRM-tool is de perfecte opstap voor een relatiebeheerder omdat het een gestructureerd kader biedt voor het beheren van relaties met klanten.

Als beginner in de sector wilt u leren werken met een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel met een hoge functionaliteit CRM Projectmanagement Platform zoals ClickUp om het zware werk te doen met betrekking tot het stroomlijnen van uw leads, pijplijn en klantenbeheer.

Laten we eens kijken hoe ClickUp's CRM u productiever maakt in uw werk en zorgt voor consistente klantinteracties van hoge kwaliteit.

Creëer een gecentraliseerde klantendatabase

Uw verkoop- en marketingteams kunnen het CRM-systeem van ClickUp gebruiken om een gestructureerde database te creëren waarin kritieke klantgegevens worden opgeslagen, zoals contactgegevens, grootte van de deal, interacties en aankoopgeschiedenis.

dit is hoe ClickUp Brain e-mails genereert om potentiële klanten kennis te laten maken met uw producten_

CRM aanpassen aan uw behoeften

Binnen het CRM van ClickUp kunt u leadgegevens zoals velden, tags en statussen aanpassen. Om het nog beter aan te passen aan uw behoeften, heeft ClickUp acht veldtypes en vijf weergaven.

volg uw pijplijn en klantinteracties met aangepaste velden in ClickUp CRM_

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen + me te concentreren op de ontwikkeling van business met een dagelijks proces van $500k-miljoenen. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! Ik hou van ClickUp!

Katrina Julia, CEO en maker, FIT Life Creation

Laten we de stappen doorlopen van het maken van een CRM in ClickUp :

Stap 1: Download het CRM sjabloon van ClickUp

Begin met downloaden ClickUp's CRM sjabloon . Dit sjabloon is perfect om gegevens op één plaats te beheren en te analyseren, de communicatie met klanten te stroomlijnen en repetitieve taken te automatiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-34.png Gebruik het CRM-sjabloon van ClickUp om leads te koesteren, verkoop bij te houden en klanttevredenheid te monitoren https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Kies uit 15+ ClickUp Weergaven om uw Taken en gegevens te visualiseren.

Voorbeeld,

Tabel weergave om relaties tussen Taken te tekenen

Bord Weergave voor een Kanban-stijl werkstroom

Weergave kalender om deadlines en follow-ups bij te houden

Weergave van Gantt Grafiek om de voortgang van elk klantdoel bij te houden

beheer uw pijplijn, bijhoud leads en bouw duurzame relaties op met ClickUp's CRM Template_

💡 Pro tip: Synchroniseer uw Google Agenda met ClickUp _om uw werk in één weergave te zien en niet meer van platform te hoeven wisselen om te weten wat er in uw agenda staat

Stap 3: Bouw aangepaste statussen om elke werkstroom aan te passen

Pas statussen aan aan uw CRM-processen. Maak bijvoorbeeld statussen als "Lead", "Contact opgenomen", "Onderhandelen" en "Gesloten" om elke klantinteractie bij te houden.

Stap 4: Haal de belangrijkste informatie binnen voor weergave met aangepaste velden

Met Aangepaste velden van ClickUp kunt u essentiële informatie verzamelen die specifiek is voor uw CRM-behoeften. Voeg velden toe zoals "waarde klant" om prioriteit te geven aan waardevolle clients, "laatst gecontacteerd" om ervoor te zorgen dat geen enkele klant wordt vergeten, en "volgende follow-up" om te onthouden wanneer u de volgende keer contact moet opnemen.

Hier wilt u informatie over taken toevoegen aan weergaven, zodat u een individuele taak niet hoeft te openen en te sluiten om informatie te vinden zoals deadlines, factureringscyclus, kortingen, enz.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-CRM-Template-1.png ClickUp CRM sjabloon /$$$img/

aangepaste velden toevoegen aan uw ClickUp CRM sjabloon om belangrijke informatie snel weer te geven_

Stap 5: Taken maken met uw gegevens Importeer uw gegevens in ClickUp vanuit een bestand of uw tool voor projectmanagement. Zet uw gegevens vervolgens om in taken en wijs ze toe aan leden van uw team. Stel deadlines in en voeg gedetailleerde beschrijvingen toe voor een beter begrip.

Stap 6: Als één team verbinding maken met relationele databases in CRM

Gebruik De database met relaties van ClickUp om al uw CRM-gegevens te koppelen. Met deze functie kunt u gerelateerde informatie, zoals klantprofielen, interactiegeschiedenissen en verkoopkansen, met elkaar verbinden en zo een uitgebreide weergave van elke klant opbouwen.

Lees meer: 12 Free CRM sjablonen voor uw specifieke situatie

Laat uw carrière als CRM-manager groeien met ClickUp

Vergeet niet dat de meeste CRM-managers ooit beginners waren die hun vaardigheden in de loop der tijd en met praktijkervaring hebben aangescherpt.

Hoewel de weg naar een CRM-rol vanuit de periferie overweldigend kan lijken, kunt u, als u eenmaal een positie op invoerniveau hebt verworven met de juiste vaardigheden en tools, groeien, bloeien en succes boeken. als CRM-manager

De sleutel is het opbouwen en onderhouden van solide relaties met uw klanten, verkoop- en marketingteams en belanghebbenden. U moet ook de processen voor het verzamelen van klantinformatie stroomlijnen met behulp van een CRM-systeem zoals ClickUp. Registreer u gratis op ClickUp om uw reis als succesvolle CRM-manager te beginnen.