50+ voorbeelden van hobby's en rente voor je cv

CV's zijn een manier om potentiële werkgevers te laten zien wat we in huis hebben.

En natuurlijk is het belangrijkste doel van een cv om je professionele vaardigheden, expertise en opleiding te laten zien, maar om succesvol te zijn in je werk is meer nodig dan dat.

Door je hobby's en interesses aan je cv toe te voegen, kun je jezelf positioneren als iemand met een goed ontwikkelde persoonlijkheid die waarschijnlijk veel gemeen heeft met collega's, teamgenoten en clients.

Het gedeelte 'hobby's en rente' in je cv is een goede plek om dit te laten zien. Door de activiteiten en interesses op te sommen die je vreugde en ontspanning geven, geef je personeelsmanagers een kijkje in wie je bent buiten het werk. Zij (en je toekomstige collega's) kunnen die informatie gebruiken om op persoonlijk niveau contact met je te leggen.

Een cv met diverse, gevarieerde rente onderscheidt u ook van de concurrentie en kan zelfs uw kansen op het krijgen van de baan vergroten.

Als je niet weet welke hobby's en rente je in je cv moet vermelden, dan is deze gids iets voor jou! 🫵

Moet u hobby's en rente vermelden in uw cv?

Het korte antwoord is ja! Hobby's en rente tonen potentiële werkgevers dat je productieve dingen doet buiten het werk.

Neem bijvoorbeeld een kandidaat die een passie heeft voor rotsklimmen. Wanneer ze dit op haar cv vermeldt, toont dit haar doorzettingsvermogen en het vermogen om onder druk te werken. Het toont ook haar talent voor het oplossen van problemen terwijl ze zich een weg omhoog baant langs de rotswand. Allemaal kwaliteiten die zeer gewaardeerd worden in een werknemer en die werkgevers erg op prijs stellen.

Hieronder leest u hoe u met een sectie over hobby's en rente uw cv van goed naar uitstekend kunt brengen:

Vaardigheden komen naar voren: Je hobby's zijn een indicator van relatief overdraagbare vaardigheden. Hou je van koken? Je aandacht voor detail komt goed van pas bij het controleren van documenten of het maken van complexe projectplannen. Ben je een fervent fotograaf? Je scherpe oog en vermogen om een moment vast te leggen, maken je geschikt voor een rol in grafisch ontwerp, marketing, creatief werk of productontwerp

Persoonlijkheidskracht: Je hobby's bieden een uniek kijkje in wie je bent als persoon. Ben je een sociaal persoon die gedijt bij teamsporten of een detailgerichte Lego-liefhebber die graag solo aan projecten werkt? Deze details geven een beeld van je werkstijl en hoe je in de bedrijfscultuur zou passen

Ervaring booster: Pas afgestudeerden of mensen die een nieuwe carrière beginnen, hebben misschien een cv dat weinig professionele ervaring bevat. Dit is waar hobby's en interesses van pas kunnen komen. Ze laten zien dat je veelzijdig bent, initiatief neemt en potentieel hebt als toekomstige aanwinst voor de hiring manager

Hobby's en interesses helpen je ook om te herstellen van vermoeidheid door het werk, waardoor je een gezonde balans tussen werk en privé kunt behouden.

💡Pro tip: Voor studenten is het werken aan bijbaantjes en projecten voor hun studie een geweldige aanvulling op hun cv, omdat het een ondernemende mentaliteit laat zien.

Wat is het verschil tussen rente en hobby's?

Hobby's en rente lijken misschien op elkaar, maar er zijn subtiele verschillen tussen de twee.

Laten we dit eens nader bekijken. 🛠️

Wat zijn hobby's?

Dit zijn activiteiten die u regelmatig doet. Ze vergen vaak een tijdsinvestering en vereisen de ontwikkeling van vaardigheden. Het belangrijkste is dat hobby's u plezier geven. Denk aan activiteiten zoals rotsklimmen, tuinieren of gitaar spelen. Deze bezigheden laten waardevolle overdraagbare vaardigheden zien waar werkgevers naar op zoek zijn.

Tuinieren toont bijvoorbeeld geduld, aandacht voor detail en het vermogen om complexe groeicycli te volgen. Gitaarspelen benadrukt je toewijding om te oefenen, je vermogen om moeilijke vaardigheden te leren (zoals muziek lezen) en je potentieel voor teamwork als je in een band speelt.

Wat zijn rente?

Dit zijn onderwerpen of activiteiten die je nieuwsgierigheid prikkelen, maar waar je misschien niet zo vaak actief mee bezig bent. Misschien ben je gefascineerd door astrofysica of lees je graag reisblogs.

Hoewel je rente niet noodzakelijkerwijs specifieke vaardigheden benadrukt, hebben ze toch waarde! Ze bieden een kijkje in je persoonlijkheid en wat je intellectueel boeit.

Wat hoort er dus op je cv?

Het antwoord: beide, maar wel strategisch!

Focus op hobby's: Geef prioriteit aan hobby's die direct verband houden met de vaardigheden of kwaliteiten die in de functieomschrijving worden gevraagd. Als u solliciteert naar een functie in de tuinarchitectuur, zou uw hobby tuinieren, waarmee u uw kennis van planten en uw toewijding aan het behoud van een gezond ecosysteem laat zien, zeer geschikt zijn

Gebruik rente (maar spaarzaam): Kies persoonlijke rente die oprecht uw persoonlijkheid weerspiegelen en een gesprek tijdens het interview kunnen ontketenen. Vermelding van uw liefde voor reisblogs kan resoneren met een bedrijf dat een mondiale mentaliteit waarde

Belangrijke punten om te onthouden: Relevantie is de sleutel: Zowel hobby's als rente moeten idealiter relevant zijn voor de positie waarvoor je solliciteert

Kwaliteit boven kwantiteit: Het is beter om een paar indrukwekkende hobby's te vermelden dan een lange lijst met algemene interesses. 'Tv kijken' is bijvoorbeeld geen hobby die u op uw cv wilt vermelden

Laat zien, vertel niet: Gebruik krachtige werkwoorden om te beschrijven hoe je hobby's bijdragen aan je vaardigheden

Als u het verschil tussen hobby's en interesses begrijpt, kunt u een cv opstellen dat meer is dan alleen een lijst met uw ervaring. Door ze strategisch aan uw cv toe te voegen, kunt u een boeiend verhaal vertellen over uw unieke vaardigheden en wie u bent als persoon.

Verschillende soorten hobby's om te vermelden in een cv

We hebben vastgesteld dat hobby's een cv kunnen versterken, maar waar begin je met zoveel mogelijkheden?

Het goede nieuws is dat er een categorie is voor alle soorten persoonlijke interesses!

Hieronder vind je een beschrijving van populaire hobby's en hoe deze je cv kunnen verbeteren. 👇

Sportgerelateerd: Van teamsporten zoals basketbal tot individuele sporten zoals hardlopen, sportieve hobby's laten zien dat je toegewijd en volhardend bent en dat je naar een doel kunt werken. Teamsporten benadrukken bovendien je samenwerkings- en communicatieve vaardigheden Creatieve bezigheden: Of je nu een geweldige schilder bent, een meesterbakker of een coderingswizard die videogames maakt, creatieve hobby's tonen aan dat je problemen kunt oplossen, creatief bent en buiten de gebaande paden kunt denken Intellectuele uitdagingen: Brengt u uw vrije tijd door met het verslinden van non-fictie of het oplossen van uitdagende puzzels? Deze activiteiten benadrukken uw intellectuele nieuwsgierigheid, analytisch denkvermogen en liefde voor leren – allemaal eigenschappen van zeer effectieve mensen Technologische vaardigheden: Bouw je je eigen computer, leer je een nieuwe programmeertaal of maak je apps in je vrije tijd? Deze technische hobby's laten zien dat je digitaal vaardig bent en snel nieuwe vaardigheden kunt leren Artistieke rente: Het bespelen van een muziekinstrument, het componeren van muziek of fotografie - artistieke hobby's laten zien dat je jezelf creatief kunt uitdrukken, dat je toegewijd bent en dat je in staat bent om nieuwe perspectieven te bieden Culturele en reisinteresses: Deze activiteiten tonen aan dat u openstaat voor nieuwe ervaringen en dat u zich gemakkelijk aanpast. Vrijwilligerswerk in het buitenland of thuis toont uw onbaatzuchtigheid, vrijgevigheid en vermogen om contact te leggen met mensen met verschillende achtergronden

💡Pro tip: De sleutel is om hobby's te kiezen die relevant zijn voor de positie waarvoor je solliciteert. Je moet de vaardigheden en kwaliteiten die je bezit benadrukken, omdat deze impliciet symbool staan voor goede werkgewoonten.

Hoe bepaal je welke hobby's en rente je vermeldt?

Als je nog geen hobby's en interesses hebt om aan je cv toe te voegen, kan het gebruik van persoonlijke ontwikkelingshulpmiddelen om deze verder uit te bouwen een goed startpunt zijn.

Maar als je een te lange lijst met hobby's en rente hebt en niet weet welke je op je cv moet zetten, volgen hier enkele tips om een goede keuze te maken. ✅

1. Ontcijfer de functieomschrijving en de bedrijfscultuur

Lees de functieomschrijving zorgvuldig door. Let goed op de vereiste vaardigheden en gewenste kwaliteiten. Bestudeer vervolgens de website en sociale media van het bedrijf.

Neem de polsslag: Wat is hun werkomgeving? Hechten ze waarde aan samenwerking of aan zelfstandig werken? Delen werknemers hun creatieve reizen op bedrijfsblogs of LinkedIn-profielen?

Zoek naar aanwijzingen die je kunnen helpen je hobby's en rente af te stemmen op de bedrijfscultuur.

Als u bijvoorbeeld solliciteert naar een marketingrol bij een start-up, benadruk dan uw deelname aan een lokale hackathon (intellectuele uitdaging en technologische vaardigheden) om aan te tonen dat u kunt gedijen in een dynamische omgeving en onder druk kunt werken.

2. Relevantie voor de sector

Sommige hobby's lenen zich van nature voor specifieke sectoren.

Solliciteert u naar een functie als grafisch ontwerper? Door uw passie voor fotografie (artistieke interesses) te vermelden, geeft u blijk van gevoel voor visuele vormgeving, esthetiek en het potentieel om aantrekkelijke grafische ontwerpen te maken.

Bijvoorbeeld: je bent net afgestudeerd en solliciteert naar een functie als onderzoeksassistent bij een wetenschappelijke instelling. Door je liefde voor astronomie (intellectuele uitdaging) te vermelden, toon je je wetenschappelijke nieuwsgierigheid en sluit je perfect aan bij de focus van het instituut.

3. Vermijd niet-gerelateerde hobby's

Hoewel je cv een platform is om je persoonlijkheid te laten zien, is het raadzaam om hobby's die controversieel of volledig irrelevant zijn voor de functie niet te vermelden.

Blijf bij activiteiten die je in een positief daglicht stellen en je veelzijdigheid benadrukken.

Pas je keuzes aan op basis van de functie:

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe hobby's kunnen aansluiten bij verschillende functies:

Projectmanager: Het leiden van een gemeenschappelijke tuin (creatief en mensgericht) toont uw organisatorische vaardigheden, uw vermogen om taken te delegeren en uw toewijding om projecten tot een goed einde te brengen

Software engineer: Door deel te nemen aan open-source software projecten (technologische vaardigheden) laat u zien dat u gepassioneerd bent door coderen, kunt samenwerken in een virtuele omgeving en toegewijd bent aan continu leren

Klantenservicemedewerker: Vrijwilligerswerk in een dierenasiel (culturele en reisinteresses) toont uw medeleven, empathie en uitstekende communicatieve vaardigheden – allemaal essentieel voor het opbouwen van een goede relatie met klanten

Lees ook: 10 gratis sjablonen voor persoonlijke levensplanning

Hoe vermeld je hobby's en rente op je cv

Nu we hebben vastgesteld dat hobby's en interesses belangrijk zijn, hoe kunt u deze dan op een impactvolle manier in uw cv verwerken en positioneren? 📑

Hier zijn enkele tips om je passies op een strategische manier te laten zien:

Maak een aparte rubriek 'Interesses'

Het is het beste om onderaan je cv een aparte rubriek 'Interesses' aan te maken. De term 'Interesses' klinkt professioneel en weerspiegelt je persoonlijkheid in de activiteiten die je graag doet.

Waarom werkt het?

Een aparte sectie 'Interesses' houdt je cv overzichtelijk en visueel aantrekkelijk. Het geeft de hiring manager ook het signaal dat je hebt nagedacht over hoe je je kandidatuur van alle kanten wilt laten zien.

Vermeld ze als ze waarde toevoegen

Er zijn geen vaste regels voor het vermelden van rente, maar over het algemeen is het nuttig wanneer:

Je hebt beperkte professionele ervaring: Pas afgestudeerden of mensen die van carrière veranderen, hebben mogelijk minder werkervaring. Hobby's en interesses kunnen deze leemte opvullen en je vaardigheden, initiatief en potentieel laten zien

Je hobby's sluiten direct aan bij de vaardigheden of kwaliteiten die in de functieomschrijving worden genoemd: Dit is de ideale situatie! Laat je passies je overdraagbare vaardigheden laten zien

Ze geven een indruk van je persoonlijkheid en of je bij het bedrijf past: Wijzen je hobby's op een teamspirit of oog voor detail? Deze details kunnen je helpen om je te identificeren met de bedrijfscultuur

💡Pro tip: Als je van carrière verandert, werk dan je carrièrekaart bij en vermeld vaardigheden uit je vorige carrière die van toepassing zijn op het nieuwe veld. Vermeld zowel soft skills (zoals communicatie, leiderschap en probleemoplossend vermogen) als hard skills (zoals technische expertise of projectmanagement). Geef concrete voorbeelden van hoe je deze vaardigheden in het verleden hebt gebruikt.

Geef details, maak geen lijst

Vermeld niet alleen uw hobby's, maar ga een stap verder! Gebruik opsommingstekens met actieve werkwoorden om uw betrokkenheid te beschrijven en hoe deze activiteiten aansluiten bij waardevolle vaardigheden voor de functie.

In plaats van alleen 'rotsklimmen' te zeggen, schrijf je bijvoorbeeld: 'Ik hou van het beklimmen van uitdagende rotsen of moeilijke klimroutes. '

In dit voorbeeld wordt de hobbybeschrijving afgestemd op een rol in marketing door relevante vaardigheden te benadrukken: Doelen stellen: Bij rotsklimmen moet je vaak specifieke doelen stellen om de top van een route te bereiken of een moeilijk stuk te voltooien

Doorzettingsvermogen: Deze sport vereist doorzettingsvermogen en het vermogen om te blijven proberen, zelfs wanneer je voor uitdagingen komt te staan

Probleemoplossend vermogen: Bergbeklimmers moeten de route analyseren, hun bewegingen plannen en hun strategie gaandeweg aanpassen – allemaal waardevolle vaardigheden voor het aanpakken van marketinguitdagingen

Stel prioriteiten en promoot jezelf strategisch

Kies maximaal vijf hobby's of interesses die het beste aansluiten bij de positie waarvoor je solliciteert. Zet de meest relevante hobby's of interesses bovenaan de lijst om de aandacht van de hiring manager te trekken.

Waarom werkt het?

Personeelsmanagers besteden doorgaans minder dan een minuut aan het scannen van cv's. Door je meest relevante hobby's voorop te zetten, vergroot je de kans dat ze de vaardigheden zien die je wilt benadrukken.

Gebruik ClickUp

De grote vraag is nu: hoe zet je je hobby's en interesses om in een boeiend verhaal voor je cv? Een verhaal dat je unieke persoonlijkheid en vaardigheden laat zien. Dit is waar ClickUp een stap verder gaat en je partner wordt bij het schrijven van je cv.

Vergeet statische documenten die je creativiteit in de weg staan. Gebruik ClickUp om je cv op te stellen en maak je klaar voor die nieuwe baan!

Gebruik ClickUp Docs om dynamische cv's te maken met uitgebreide opmaakfuncties

ClickUp Docs biedt een dynamische werkruimte (lees: een levend document) om te brainstormen, te schrijven en de content voor het gedeelte 'Interesses' van je cv te verfijnen, of zelfs je hele cv!

Het helpt je om verder te springen, te springen en te verkennen buiten de beperkingen van traditionele documenten.

Hier kun je vrij brainstormen en al je hobby's en interesses opschrijven, hoe groot of klein ze ook zijn. Je hoeft niet meteen perfect te zijn; schrijf gewoon alles op wat je boeit.

En als je tijdens het schrijven van boeiende beschrijvingen die de vaardigheden achter je hobby's benadrukken, vastloopt? ClickUp helpt je om writer's block te overwinnen en tegelijkertijd je cv op te bouwen.

Vraag ClickUp Brain wat je aan je cv kunt toevoegen op basis van de functieomschrijving

ClickUp Brain, je ingebouwde AI-assistent, zorgt ervoor dat je beschrijvingen duidelijk, beknopt en indrukwekkend zijn. Zo werkt het:

Suggesties voor relevante vaardigheden: Beschrijf je liefde voor bakken en ClickUp Brain suggereert mogelijk overdraagbare vaardigheden zoals 'oog voor detail', 'complexe instructies opvolgen' en 'tijdmanagement'

Grammatica gecorrigeerd: ClickUp Brain fungeert als uw grammaticacontrole en zorgt ervoor dat uw beschrijvingen verzorgd en professioneel zijn

Controleert de leesbaarheid: Het analyseert je tekst op duidelijkheid en leesbaarheid, zodat je beschrijvingen gemakkelijk te begrijpen zijn voor recruiters

Benadruk rente voorbeelden voor je cv met ClickUp Brain's AI-functies voor het bewerken van content binnen Documenten

Het mooie van ClickUp Docs is de flexibiliteit. Naarmate je ervaring groeit en je solliciteert naar verschillende banen, kun je het gedeelte 'Interesses' eenvoudig bewerken. Zo kun je de beschrijvingen aanpassen om de vaardigheden te benadrukken die het meest relevant zijn voor elke positie.

Sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp helpt je bij het stroomlijnen van je zoektocht naar een baan! Houd sollicitaties, vacatures, beoordelingen van bedrijven, extra's, je sollicitatiebronnen en nog veel meer bij.

De sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp is ontworpen om je zoektocht naar een baan te organiseren en de perfecte kansen te targetten.

Registreer al je sollicitaties op één plek, inclusief bedrijfsnamen, posities waarvoor je hebt gesolliciteerd, sollicitatiedata en zelfs aantekeningen over sollicitatiegesprekken.

Stel een lijst samen van interessante vacatures die je tijdens je zoektocht tegenkomt. Gebruik deze als referentie wanneer je je cv en interesses aanpast voor specifieke sollicitaties.

Als je onderzoek hebt gedaan naar bedrijven die je interesseren, voeg dan je beoordelingen toe aan het sjabloon. Dit kan je helpen bij het prioriteren van sollicitaties en het targeten van bedrijven die aansluiten bij je voorkeuren op het gebied van werkcultuur.

50+ voorbeelden van hobby's en rente om op cv's te vermelden

Vergeet niet om hobby's en interesses te kiezen die relevant zijn voor de functie en gebruik actieve werkwoorden om overdraagbare vaardigheden te benadrukken. Hier is een lijst waaruit je kunt kiezen: 🗂️

Sport en fitness

Racketsporten (tennis, badminton, squash) Teamsporten (basketbal, voetbal, hockey) Hardlopen Yoga/pilates Gewichtheffen Zwemmen Parkour/freerunning Rotsblokken balanceren Vechtsporten Dansen

Creatieve bezigheden

Schrijven Beatboxen Schilderen/tekenen Fotografie Grafisch ontwerp Filmmaken Sieraden maken Houtbewerking Thuisbrouwen

Intellectuele uitdagingen

Lezen Een nieuwe taal leren Schaken/puzzels Lezingen/workshops bijwonen Coderen/programmeren Kruiswoordpuzzels Legpuzzels Logicaspelletjes Woordspelletjes Kaartspellen

Technologische vaardigheden

Computers/technische apparaten in elkaar zetten Bijdragen aan open-source software Mobiele apps maken Webontwikkeling Data-analyse Beheer van sociale media

Artistieke rente

Een muziekinstrument bespelen Zingen Dansen Acteren Bordspellen spelen

Culturele en reisinteresses

Concerten/toneelstukken bijwonen Reizen Leren over verschillende culturen Culturele evenementen bijwonen Nieuwe gerechten proberen Vreemde talen leren Vrijwilligerswerk bij een historische vereniging Genealogisch onderzoek Metaaldetectie Vogels kijken

Buitenactiviteiten

Wandelen/backpacken Kamperen Rotsklimmen Tuinieren Kajakken/kanoën Vrijwilligerswerk bij een dierenasiel Stedelijke verkenning

Ondernemerschap

Freelancen E-commerce business Investeren

Verbeter je cv en vind je droombaan met ClickUp

Het gedeelte hobby's en rente is uw kans om uw toekomstige werkgevers te laten zien wie u bent buiten het werk. Zorgvuldig gekozen hobby's en rente kunnen u helpen opvallen en u een aantrekkelijkere kandidaat maken.

Houd je rente relevant voor de functie, gebruik krachtige werkwoorden om je prestaties te laten zien en pas je cv aan elke sollicitatie aan.

Houd je rente relevant voor de functie, gebruik krachtige werkwoorden om je prestaties te laten zien en pas je cv aan elke sollicitatie aan.

Vergroot de impact van je cv en word georganiseerd – probeer ClickUp vandaag nog gratis!