We hebben de beste CRM-software in Indonesië getest

Wist je dat Indonesië op de vierde plaats staat van landen met de grootste digitale populatie wereldwijd? Het heeft meer dan 200 miljoen internet gebruikers en dat nummer zal naar verwachting blijven stijgen. Daarnaast is er de snelle uitbreiding van e-commerce en online detailhandel in het land. Dit betekent een enorme kans voor uw business!

En weet je wat handig is om zoveel klanten te beheren? Software voor het beheer van klantrelaties die ervoor zorgt dat uw klanten tevreden en georganiseerd zijn en terugkomen voor meer!

Om je te helpen het perfecte CRM platform voor Indonesische bedrijven te vinden, hebben mijn team en ik 10 CRM software geëvalueerd. U kunt er een kiezen uit de lijst op basis van uw zakelijke behoeften. Maar eerst moet je weten naar welke functies je moet zoeken in deze CRM-software.

Wat moet je zoeken in CRM-software?

Toen ik deze CRM-systemen beoordeelde, heb ik me gericht op het volgende sleutelcomponenten van CRM die rechtstreeks van invloed zijn op de dagelijkse prestaties van een verkoper en de klanttevredenheid en functies die specifiek zijn voor Indonesië, zoals opties voor datacenters en naleving van de Indonesische regelgeving voor privacy van gegevens, zoals UU ITE.

Hier zijn enkele aspecten waar ik naar heb gekeken:

Efficiëntie van leadbeheer: Ik begon met het beoordelen van de mogelijkheden van de CRM-tool voor leadbeheer, zoals scoring, kwalificatie en nurturing, aangezien leadconversie een kernonderdeel is van het werk van een verkoper

Verkoopautomatisering: Een ander aandachtsgebied waren de automatiseringsfuncties, met name de mogelijkheid om geautomatiseerde e-mailsequenties te maken voor lead-nurturing en het automatiseren van Taken voor gegevensinvoer zoals het loggen van oproepen en het bijwerken van contactgegevens

Samenwerking : Met zoveel mensen die betrokken zijn bij het sluiten van deals - vooral bij deals binnen ondernemingen - zijn functies voor samenwerking een must-have. EnkelecRM-functies voor samenwerking die ik interessant vond waren leads in mede-eigendom, dashboards voor teams en chatten

Rapportage : CRM-tools moeten verder gaan dan basisrapporten - aanpasbare dashboards, prognoses en inzichten op basis van gegevens

Mobiele app : Je weet nooit wanneer een lead contact met je opneemt. Een mobiele app waarmee je je deals in de gaten kunt houden door leadactiviteiten bij te houden en op te volgen, kan handig zijn

Kunstmatige intelligentie : Nu AI in opkomst is, heb ik CRM-tools ook getest op AI-functies, met name datavisualisatie en voorspellende analyses, omdat deze het verkoopproces enorm kunnen helpen

Datacenters: Ik heb de voorkeur gegeven aan CRM-tools met opties voor gegevensresidentie in de APAC-regio om te voldoen aan de Indonesische regelgeving voor privacy van gegevens

Om een goed afgerond perspectief te vormen, heb ik ook de opmerkingen van gebruikers op onafhankelijke beoordelingsplatforms gelezen om erachter te komen waar elk CRM-platform staat en om de sterke en zwakke punten en opvallende functies te identificeren.

Nu presenteer ik de top 10 CRM-software waar Indonesische bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

De 10 beste CRM-software voor gebruik in 2024

Van het kwalificeren van leads en het beheren van je pijplijn tot het uitvoeren van gepersonaliseerde campagnes op schaal en het stimuleren van groei met bruikbare inzichten, deze 10 CRM-softwareoplossingen kunnen u helpen uw verkoopactiviteiten efficiënter uit te voeren.

1. ClickUp: Beste alles-in-één CRM-systeem voor projectmanagement

Gebruik ClickUp Views om uw pijplijn te organiseren en leads te segmenteren

ClickUp is een alles-in-één platform voor werkbeheer met vele functies, waaronder projectmanagement, automatisering en AI-hulp, waardoor u al uw bedrijfsprocessen gemakkelijker vanaf één plek kunt afhandelen.

De ClickUp CRM oplossing staat vooral bekend om zijn databasebeheer, automatiseringsmogelijkheden en functies voor rapportage.

Laten we ze in detail bekijken.

Creëer een centrale klantendatabase

Breng al uw klantgegevens onder in een CRM-systeem zodat het uw enige bron van waarheid wordt. Laat verkopers mappen, submappen en lijsten maken om hiërarchieën te creëren en klantenaccounts beter te organiseren.

Organiseer klantinformatie in verschillende mappen en submappen voor eenvoudige classificatie

Zodra u mappen hebt gemaakt voor verschillende klanten, kunt u tags, statussen, filters en geografische locaties gebruiken om ze te categoriseren. Dit kan helpen:

Verkoopteams pijplijnen bijhouden, leads prioriteren en bestellingen eenvoudig beheren

pijplijnen bijhouden, leads prioriteren en bestellingen eenvoudig beheren Marketingteams maken gerichte CRM-campagnes en stellen gesegmenteerde marketingautomatisering in

Voeg het adres van uw klant toe aan het CRM-systeem en gebruik de kaartweergave van ClickUp om uw persoonlijke opvolgingsroutes in te plannen

U kunt ook de ClickUp CRM sjabloon om al uw accountgegevens en activiteiten te organiseren om uw verkoopprocessen te verbeteren. Met het sjabloon kunt u:

Structureer uw klantendatabase met statussen, tags en aangepaste velden, en krijg een volledig overzicht van uw accounts

met statussen, tags en aangepaste velden, en krijg een volledig overzicht van uw accounts Accounts filteren op basis van grootte van de deal, status, branche of andere relevante criteria om prioriteit te geven aan deals met een hoge potentie

of andere relevante criteria om prioriteit te geven aan deals met een hoge potentie Creëer een verkoopdraaiboek met verschillende bronnen, zoals uw prijsabonnementen en sjablonen voor offertes, om het gemakkelijk toegankelijk te maken voor uw verkoopteam

met verschillende bronnen, zoals uw prijsabonnementen en sjablonen voor offertes, om het gemakkelijk toegankelijk te maken voor uw verkoopteam Gebruik de ClickUp kalenderweergave voor een overzicht van al uw vergaderingen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-CRM-Template.png Volg uw klantgegevens en verkooppijplijn via het ClickUp CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-6331882&afdeling=verkoop-crm&\_gl=1*wki058*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTc1NjU3NTMuQ2owS0NRanc5dnF5QmhDS0FSSXNBSUljTE1IRm0ydGw1TUdGektMaXRwRnBzX2l5Q3Y1LXlMMm4tckVZei11dDTTnAtY05yOWxwU2IyZ2FBaTh6RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTM5Nzg2OTcxOS4xNzEwMzkwMjA2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Automatisering van verkoopprocessen

Verkoopautomatisering instellen om routinetaken af te handelen zoals leads toewijzen en status bijwerken

ClickUp heeft een gemakkelijk te gebruiken if/then automation builder waarmee u automatisering kunt uitvoeren op basis van verschillende triggers en acties. U kunt bijvoorbeeld een e-mail triggeren wanneer een lead van de ene fase naar de andere gaat of een BDR op de hoogte stellen wanneer een nieuwe lead zich bij de pijplijn voegt.

Hier zijn enkele andere ideeën voor automatisering:

Verander de status van een lead van hot naar warm of cold als ze gedurende een bepaalde periode niet reageren

Statusupdates triggeren op basis van leadacties

Aangepaste verkoopworkflows instellen voor verschillende pijplijnen op basis van klantgegevens en -activiteit

Aangepaste dashboards instellen

Integreer widgets, maak grafieken en gebruik filters om een genuanceerd inzicht te krijgen in uw verkoopprestaties

Met meer dan 50 aanpasbare widgets kunt u met ClickUp CRM uw dashboards afstemmen op de belangrijkste statistieken. Analyseer de gezondheid van uw verkooppijplijn, volg klantinteracties en identificeer trends - allemaal met een handige drag-and-drop interface.

Maar wat nog beter is, is de nauwe integratie van ClickUp Brain met uw CRM-systeem. ClickUp Brain is ClickUp's AI copiloot, die fungeert als de virtuele assistent van uw verkoopteam, die hen helpt bij het verkrijgen van bruikbare inzichten en het snel vinden van informatie.

Vind informatie, vat vergaderingen samen en krijg bruikbare inzichten met ClickUp Brain

Van het samenvatten van dashboards tot het beantwoorden van vragen op basis van historische klantgegevens en zelfs het opstellen van gepersonaliseerde e-mails op basis van die gegevens, ClickUp Brain kan een ongelooflijke dienst met toegevoegde waarde zijn.

Bovendien kunnen bedrijven met ClickUp - via AWS - hun gegevens overal ter wereld hosten, en Indonesische klanten kunnen hun klantgegevens in Australië of Singapore bewaren.

ClickUp beste functies

Klantgegevens centraliseren : Creëer een uniforme klantendatabase met mappen, submappen en lijsten om gegevenssilo's te voorkomen

: Creëer een uniforme klantendatabase met mappen, submappen en lijsten om gegevenssilo's te voorkomen Gebruik functies zoals tags, filters en aangepaste statussen om aangepaste pijplijnen te creëren en uit te voerengepersonaliseerde CRM-campagnes* Reduceer werk: Automatisering instellen voor repetitief werk zoals het synchroniseren van gegevens uit andere databronnen, het toewijzen van leads en het beheren van andere verkoopprocessen zoals follow-ups

Reduceer werk: Automatisering instellen voor repetitief werk zoals het synchroniseren van gegevens uit andere databronnen, het toewijzen van leads en het beheren van andere verkoopprocessen zoals follow-ups Automatiseer follow-ups : Gebruik ClickUp's ingebouwde functie voor e-mails om e-mails te triggeren op basis van verschillende triggers zoals verzonden formulieren, wijzigingen in de status of prioriteiten van leads, datums

: Gebruik ClickUp's ingebouwde functie voor e-mails om e-mails te triggeren op basis van verschillende triggers zoals verzonden formulieren, wijzigingen in de status of prioriteiten van leads, datums Samenwerken met uw team : Hebt u feedback of een update nodig? GebruikWeergave van ClickUp's chatten en commentaarfuncties om contextuele vragen te stellen en suggesties te geven

: Hebt u feedback of een update nodig? GebruikWeergave van ClickUp's chatten en commentaarfuncties om contextuele vragen te stellen en suggesties te geven Geef bruikbare inzichten: Maak aangepaste verkooprapporten en grafieken en gebruik ClickUp Brain om zinvolle inzichten uit deze rapporten te halen

ClickUp limieten

ClickUp Brain is een betaalde functie, dus u moet zich abonneren op een van hun abonnementen om er toegang toe te krijgen

Sommige gebruikers hebben een steile leercurve gemeld vanwege het aantal oplossingen en aanpassingen die het platform biedt

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker/maand

: $7/gebruiker/maand Business : $12/gebruiker/maand

: $12/gebruiker/maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 [9500+ beoordelingen]]

: 4.7/5 [9500+ beoordelingen]] Capterra: 4.6/5 [4000+ beoordelingen]]

2. Salesforce: Het beste voor verkoopteams van ondernemingen

via Salesforce Salesforce behoeft geen introductie: het is een van de oudste CRM-softwareoplossingen met een enorm gebruikersbestand en een groot ecosysteem van partners en integraties. Salesforce is een zeer schaalbaar CRM en staat bekend om zijn aangepaste en analytische mogelijkheden, waardoor het een populair CRM is voor de meeste ondernemingen.

Wat ik vooral geweldig vond aan Salesforce CRM is hoe het verkoop-, omzet- en partnerbeheeroplossingen samenbrengt in één platform.

Ik kon bijvoorbeeld het aankooptraject van een specifieke klant bijhouden, inclusief het eerste contact via een marketingcampagne die in Salesforce werd beheerd, tot en met de uiteindelijke verkoop, waarbij een partner een korting aanbood, binnen dezelfde interface.

Dit betekent dat u niet alleen de geschiedenis van een klant kent en hoe deze in verbinding staat met uw omzet, maar ook hoe verschillende kanalen, zoals partners en filialen, bijdragen aan uw verkoop en omzet.

Salesforce begint een sleutelrol te spelen in de technologiesector in Indonesië en is onlangs een partnerschap aangegaan met KOMINFO om CRM-trainingen aan te bieden aan Indonesiërs. Hun doel is om binnen 3 jaar 100.000 studenten op te leiden.

Salesforce beste functies

Beoordeel uw verkoopprestaties op individueel, team- en territoriumniveau om een idee te krijgen van hoe verschillende factoren uw go-to-market-strategie beïnvloeden

Gebruik de AI-ondersteunde kalender van Salesforce voor toewijzingen om what-if-scenario's uit te voeren en uit te zoeken hoe uw pijplijn kan bijdragen aan omzetdoelen

Maak 'verkoopprogramma's' voor nieuwe vertegenwoordigers in business development, zodat ze de sjablonen en middelen hebben om beter te verkopen

Salesforce limieten

Het implementeren van Salesforce en het migreren ervan zijn beide tijdrovende processen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface niet intuïtief, wat leidt tot een langer inwerkproces, problemen bij het vinden van functies en instellingen voor aanpassingen

Prijzen van Salesforce

Starter Suite : $24/gebruiker per maand

: $24/gebruiker per maand Professioneel : $80/gebruiker per maand

: $80/gebruiker per maand Enterprise : $165/gebruiker per maand

: $165/gebruiker per maand Unlimited : $330/gebruiker per maand

: $330/gebruiker per maand Einstein 1 verkoop: $500/gebruiker per maand

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5,0 [19.800+ beoordelingen]]

4,3/5,0 [19.800+ beoordelingen]] Capterra: 4,4/5,0 [18.300+ beoordelingen]]

3. HubSpot: Beste CRM-software voor starters in een vroege fase

via HubSpot HubSpot is een uiterst gebruiksvriendelijk en modern uitziend CRM-platform, waardoor het een goede keuze is voor kleine bedrijven die net beginnen met hun verkoopprogramma's.

Ik heb dit met eigen ogen gezien tijdens het testen. De interface was intuïtief en schoon, en de instelling van basiscontactbeheer en deal pipelines nam weinig tijd in beslag.

Het gratis abonnement ondersteunt maximaal vijf gebruikers en biedt functies zoals gespreksbots, ingeblikte berichten en chatten. Dit helpt nieuwe bedrijven om veel Klaar te krijgen, zelfs voordat ze abonnee worden.

HubSpot is begonnen als marketingplatform en wordt geleverd met een aantal van de meest robuuste workflows voor campagnebeheer, waaronder A/B-testen en sjablonen voor e-mails, die ik heb gezien in CRM's om te helpen bij een betere klantbetrokkenheid.

Deze nauwe integratie tussen verkoop- en marketingtools was bijzonder nuttig en ik kon zien hoe voordelig het zou zijn voor kleine bedrijven met beperkte middelen.

Als je net begint met het gebruik van CRM-software of ingewikkelde werkstromen hebt, kun je gebruikmaken van de expertise van lokale HubSpot geautoriseerde partnerbureaus die je kunnen helpen snel een instelling te krijgen.

HubSpot beste functies

Betrek je leads met gepersonaliseerde prospectieworkflows en geautomatiseerde e-mailcampagnes

Neem gesprekken op en log ze rechtstreeks vanuit je browser om gesprekken met klanten bij te houden

Verbeter je cyclus met Hubspot's offerte tool die zowel digitale handtekeningen ondersteunt als insluitbare betaallinks

Voer ABM-campagnes uit met functies zoals bedrijfsscores en kant-en-klare sjablonen

HubSpot beperkingen

Het richt zich meer op e-mailcampagnes en sequenties dan op leadbeheer

Beperkte rapportage en opties voor automatisering van verkoop

HubSpot prijzen

Gratis

Sales Hub Professional : $90/gebruiker per maand

: $90/gebruiker per maand Sales Hub Enterprise: $150/gebruiker per maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5.0 [11.200+ beoordelingen]]

4.4/5.0 [11.200+ beoordelingen]] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ reviews]

4. Microsoft Dynamics 365: Beste AI-aangedreven CRM + ERP-software voor grote bedrijven

via Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365, met zijn diepgaande integratie met de mogelijkheden van Microsoft Copilot, is een geweldige optie voor op productiviteit gerichte verkoopteams van ondernemingen.

Toen ik een e-mail aan een client aan het opstellen was, stelde Copilot gepersonaliseerde content voor op basis van eerdere interacties met de client en gaf automatisch aan dat er mogelijk informatie over toestemming ontbrak. Dit hielp me om zowel een relevantere boodschap als GDPR-compliance te garanderen.

De AI-gebaseerde automatisering van Copilot kan je ook helpen bij het opstellen van e-mails, het automatiseren van follow-ups, het genereren van gesprekssamenvattingen en suggesties voor de volgende stappen.

Een andere functie die er voor mij uitsprong is 'automatische verversing van toestemmingsgegevens' Deze functie werkt de toestemmingsgegevens van een gebruiker automatisch bij in je klantendatabase dit bespaart verkopers kostbare tijd en zorgt voor nauwkeurige gegevens.

Bovendien is Microsoft Dynamics 365 een van de weinige CRM's met een Bahasa Indonesisch Taalpakket zodat je het platform kunt lokaliseren en de UX voor je lokale teams kunt verbeteren.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Prioriteit geven aan leads en focussen op deals met hoge waarde met AI-gebaseerde lead-scoring

Stel kernprestatie-indicatoren in voor elk team en houd de voortgang bij met insluitbare grafieken

Genereer een tijdlijn van klantinteracties met Microsoft Copilot

Bespaar tijd en verbeter de efficiëntie van teams met geautomatiseerde verkoopworkflows

Microsoft Dynamics 365 limieten

De meeste geavanceerde functies zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar, waardoor het duur is voor bedrijven in het middensegment van de markt

Omdat Microsoft Dynamics CRM benadert vanuit afdelingen, kan het klantgegevens in silo's onderbrengen en teamoverschrijdende communicatie belemmeren, waardoor het moeilijk is om afdelingen van elkaar te scheidenCRM-strategieën Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Verkoop Professional : $65/gebruiker per maand

: $65/gebruiker per maand Verkoop Enterprise : $95/gebruiker per maand

: $95/gebruiker per maand Verkoop Premium : $135/gebruiker per maand

: $135/gebruiker per maand Microsoft Relatieverkoop: $162/gebruiker per maand

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5.0 [1500+ beoordelingen]]

3.8/5.0 [1500+ beoordelingen]] **Niet genoeg beoordelingen

5. Zoho CRM: Beste betaalbare CRM platform voor het MKB

via Zoho CRM Als je als klein of middelgroot bedrijf op zoek bent naar een kosteneffectieve CRM, dan kun je Zoho CRM uitproberen. Het Enterprise-abonnement is niet alleen betaalbaarder dan veel andere CRM-tools op deze lijst, maar bevat ook geavanceerde AI- en automatiseringsfuncties.

De slimme automatisering van Zoho heeft echt indruk op me gemaakt. Het hielp me bij het stroomlijnen van lead-nurturing taken door automatisch gepersonaliseerde e-mails te versturen op basis van vooraf gedefinieerde triggers. Bovendien heeft Zoho CRM ook een robuuste functie voor de integratie van WhatsApp Business - vooral handig voor een land als Indonesië, waar meer dan 10.000 mensen gebruikmaken van WhatsApp 86.9 miljoen actieve WhatsApp-gebruikers heeft .

Het beste deel is de 'Developer Hub', die je de vrijheid geeft om dingen aan te passen. Je kunt je eigen integraties, aangepaste waarschuwingen en rolspecifieke apps bouwen voor je sales, field service en customer succes teams. Hoewel ik zelf geen ontwikkelaar ben, zie ik het potentieel van deze functie voor bedrijven die een CRM-oplossing op maat nodig hebben.

Zoho CRM's beste functies

Creëer gepersonaliseerde klantworkflows met drag-and-drop journey kaarten

Pas de look en feel van je CRM-interface aan met Canvas Studio van Zoho

Gamify uw verkoopinitiatieven met awards, badges en leaderboards

Zoho CRM beperkingen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de gebruikersinterface niet intuïtief is en storingen vertoont

De instelling van automatisering in Zoho CRM kan onhandig aanvoelen

Zoho CRM prijzen

Standaard : $20/gebruiker per maand

: $20/gebruiker per maand Professioneel : $35/gebruiker per maand

: $35/gebruiker per maand Enterprise : $50/gebruiker per maand

: $50/gebruiker per maand Ultimate: $65/gebruiker per maand

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5.0 [2600+ beoordelingen]]

4.1/5.0 [2600+ beoordelingen]] Capterra:beoordelingen niet beschikbaar

6. Monday CRM: Het beste voor het MKB met eenvoudige functies voor leadbeheer

via Maandag CRM Monday CRM is van oorsprong projectmanagement software aangepast om leads en andere basisgegevens te beheren klantbeheeracties . Het is een veelgevraagde tool voor zowel freelancers als kleine bedrijven die de voorkeur geven aan een lead tracker of pipeline projectmanagement tool.

Ik heb deze functie getest en vond het verrassend intuïtief. Het opbouwen van een basis verkooppijplijn met aanpasbare fases duurde slechts een paar minuten.

Een andere functie voor kleine Teams is de AI-schrijfassistent. Deze kan je helpen bij het beheren van je communicatie en leadgerelateerde taken zoals follow-ups (formulebouwer en Taakgeneratie).

Een ander voordeel van Monday CRM is dat je klantgegevens kunt opslaan in de APAC-regio, zelfs als je bedrijf in een ander land is geregistreerd.

De beste functies van Monday CRM

Beheer uw leadprocessen met aangepaste statussen, kolommen en tabellen

Automatiseer werk zoals het toewijzen van deadlines en het instellen van herinneringen

E-mails opstellen en werkstroom formules bouwen met Monday AI

Monday CRM limieten

Beperkte dashboards en rapportages in vergelijking met andere CRM's

Biedt geen functie om gegevens ongedaan te maken, dus als je per ongeluk gegevens wijzigt, kun je de oude gegevens niet terugkrijgen

Monday CRM prijzen

Basis CRM : $15/zetel per maand

: $15/zetel per maand Standaard CRM : $20/zetel per maand

: $20/zetel per maand Pro CRM : $33/zetel per maand

: $33/zetel per maand Enterprise CRM: Aangepaste prijzen

Monday CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5,0 [700+ reviews]

4,6/5,0 [700+ reviews] Capterra: 4.7/5.0 [300+ beoordelingen]

7. Pipedrive: Het beste voor lead- en pipelinebeheer

via CRM van Pipedrive Pipedrive CRM is nog een CRM voor het MKB dat bekend staat om zijn mogelijkheden voor pijplijnbeheer. Het ondersteunt ook 22 talen, waaronder Bahasa Indonesisch, zodat je lokale team snel aan de slag kan.

Voor mij voelde het meer als een tool voor projectmanagement en verkoopautomatisering.

Je kunt aangepaste pijplijnen maken, tags en statussen gebruiken om hun status te controleren en zelfs herinneringen krijgen als een lead lange tijd niet van de ene fase naar de volgende is gegaan [een fenomeen dat bekend staat als deal rotting].

Ik vond vooral de visuele pijplijninterface erg handig. Het hielp me snel deals te identificeren die vastzaten in een bepaalde fase en prioriteiten te stellen voor follow-ups.

Omdat Pipedrive ingebouwde mogelijkheden heeft voor het beheren van e-mailcampagnes en kunstmatige intelligentie, kun je de meeste van je sleutel CRM-processen in één enkel dashboard beheren.

Pipedrive beste functies

Leads van e-mailcampagnes toevoegen aan aangepaste pijplijnen en ze opvolgen met aangepaste werkstromen

Voeg chatbots en widgets voor live chat toe aan je websites en apps om ze snel te ondersteunen

Pipedrive's add-on voor webbezoekers gebruiken om websiteverkeer bij te houden en te leren wie je bedrijf bezoekt

Pipedrive beperkingen

Sommige gebruikers vinden de UI van de mobiele app niet intuïtief en moeilijk te gebruiken

Het migreren van uw pijplijngegevens van andere CRM's naar Pipedrive kan een tijdrovend proces zijn

Pipedrive prijzen

Essential : $14/zetel per maand

: $14/zetel per maand Geavanceerd : $29/zetel per maand

: $29/zetel per maand Professioneel : $59/zetel per maand

: $59/zetel per maand Power : $69/zetel per maand

: $69/zetel per maand Enterprise: $99/zetel per maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5,0 [1800+ reviews]]

4,3/5,0 [1800+ reviews]] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ beoordelingen]]

8. Freshsales: Het meest geschikt voor kleine verkoopteams die snel aan de slag moeten

via Freshsales Freshsales is een relatief oude speler, maar wat het onderscheidt is de focus op het creëren van een moderne gebruikersinterface die visuele rommel vermindert. Hoewel Freshsales boordevol geavanceerde functies en rapportages zit, voelde het navigeren door de interface intuïtief en overzichtelijk aan.

Freshworks heeft ook een AI-assistent, Freddy genaamd, die e-mails en historische gegevens kan analyseren en je gegevensgestuurde en bruikbare inzichten geeft voor de volgende stappen. Als je een betaald abonnement hebt, kun je hun AI-gestuurde chatbots ook als add-on aanschaffen. Bovendien ondersteunt Freshsales de Indonesische taal en kunt u uw gegevens opslaan in de APAC-regio. Twee voor twee, toch?

Freshsales beste functies

Gebruik verschillende weergaven zoals Kanban en Lijstweergave om een overzicht van uw pijplijn te krijgen

Krijg inzicht in hoe klanten in uw verkooptrechter terechtkomen, welke kanalen hun voorkeur hebben en dergelijke, zodat u ze kunt bereiken waar ze zijn

Gebruik de CRM-werkstroom sjablonen van Freshsales om taken te automatiseren, follow-ups in te stellen en uw werkdruk te verminderen

De beperkingen van Freshsales

Leadpijplijnen kunnen niet per team worden gegroepeerd, waardoor het voor managers moeilijk is om de cumulatieve werklast van hun team weer te geven

De formulieren kunnen alleen worden gebruikt om initiële informatie te verzamelen. Alle nieuwe informatie moet worden verzameld met behulp van een enquête van derden en met behulp van externe API's met Freshsales worden gesynchroniseerd

Prijzen van Freshsales

Gratis

Groei : $11/gebruiker per maand

: $11/gebruiker per maand Pro : $47/gebruiker per maand

: $47/gebruiker per maand Enterprise: $71/gebruiker per maand

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5,0 [1100+ beoordelingen]]

4,5/5,0 [1100+ beoordelingen]] Capterra: 4.5/5.0 [600+ reviews]

9. Oracle CRM: Beste voltooide klantervaringssuite voor ondernemingen

via Oracle CRM Oracle CRM is een andere keuze voor risicomijdende, grote ondernemingen die de voorkeur geven aan één softwareleverancier voor meerdere functies - CRM, ERP en andere klantervaringsfuncties.

Ik had de gelegenheid om Oracle CRM te verkennen tijdens dit evaluatieproces en hoewel een volledige implementatie buiten het bereik van deze test valt, was het duidelijk dat veiligheid een belangrijk aandachtspunt is.

Oracle CRM wordt, net als andere Oracle cloud-oplossingen, geleverd met functies voor veiligheid zoals zelfherstellende systemen en autonome databases, waardoor het een van de veiligste cloud-gebaseerde CRM's is. Er is ook de optie van een on-premise oplossing, zodat u het implementatiemodel kunt kiezen dat het beste aansluit bij uw specifieke behoeften op het gebied van veiligheid.

Oracle CRM's beste functies

Maak diepgaande klantprofielen door bestaande gegevens aan te vullen met gegevens van derden en AI-gebaseerde data-parsing

Synchroniseer met uw ERP- en HR-systemen om nauwkeurige verkoopcompensatiepakketten te maken voor uw BDR's

Verbind Oracle CRM met Oracle Commerce Cloud voor nauwkeurige rapportages over de financiële gezondheid van uw bedrijf

beperkingen van Oracle CRM

Omdat het een verouderde oplossing is, heeft het een verouderde UX die moeilijk te navigeren kan zijn

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met ontbrekende kolommen bij het uploaden van gegevens in bulk

Biedt geen AI- of chatbot-mogelijkheden

Oracle CRM prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle CRM beoordelingen en recensies

G2: 3,7/5,0 [90+ beoordelingen]]

3,7/5,0 [90+ beoordelingen]] Capterra: 4,4/5,0 [30+ beoordelingen]]

10. SugarCRM: Beste on-premise CRM-oplossing

via SugarCRM SugarCRM is een van de weinige softwareleveranciers die een oplossing op locatie biedt die net zo goed is als de cloud oplossing. Ik kan me voorstellen dat dit aantrekkelijk is voor bedrijven met strengere eisen op het gebied van veiligheid.

De on-premise CRM is niet alleen een van de veiligste CRM's, maar biedt ook gratis toegang tot alle API's.

Een bijzonder nuttige functie is SugarBPM™, een drag-and-drop CRM workflow builder waarmee je automatisering kunt bouwen voor het goedkeuren van offertes, het routeren van leads en het vooraf invullen van e-mail sjablonen op basis van de grootte van het bedrijf en de industrie.

Ik vond deze bouwer verrassend intuïtief, zelfs voor iemand zonder codeerachtergrond. In slechts een paar minuten heb ik een geautomatiseerde workflow gemaakt om gepersonaliseerde welkomstmails te sturen naar nieuwe leads op basis van hun branche.

SugarCRM beste functies

Voorstellen opstellen, overtuigende e-mails maken en gebruikmaken van kant-en-klare belscripts, allemaal aangestuurd door AI

Aangepaste rapportages over inkomsten maken en sales-i gebruiken om potentiële inkomsten en knelpunten te bepalen

Groepeer records in dezelfde buurt en geef uw verkoopteams op het veld suggesties om te sturen

SugarCRM beperkingen

Je moet handmatig controleren op dubbele leads en ze verwijderen

Sommige gebruikers rapporteren dat zijnCRM workflow-bouwer nogal ingewikkeld is, waardoor het moeilijk is om eenvoudige verkoopworkflows op te zetten

SugarCRM prijzen

Essentials : $19/gebruiker per maand

: $19/gebruiker per maand Geavanceerd : $85/gebruiker per maand

: $85/gebruiker per maand Premium: $135/gebruiker per maand

SugarCRM beoordelingen en reviews

G2: 3,9/5,0 [900+ reviews]]

3,9/5,0 [900+ reviews]] Capterra: 3.8/5.0 [400+ reviews]]

Automatiseer uw klantrelaties met ClickUp CRM

CRM-platforms behoren tot de belangrijkste tools in het arsenaal van elk verkoop- of klantervaringsteam. Voor verkopers betekent een CRM-platform een voltooide zichtbaarheid in klantinteracties, waardoor ze doelgericht kunnen worden benaderd en deals gestroomlijnd kunnen worden beheerd.

Aan de andere kant kunnen CRM-teams profiteren van een holistische weergave van het klanttraject. Het stelt hen in staat om context te krijgen in eerdere klantactiviteiten, wat hen helpt om communicatie te personaliseren en vragen over klantenservice snel op te lossen.

Maar dit hangt allemaal af van de CRM-oplossing die je kiest. Daarom raad ik aan om ClickUp uit te proberen. De gratis sjablonen, automatisering en AI-mogelijkheden helpen de efficiëntie van je team te verbeteren en de functies voor rapportage, zoals doelen, aangepaste dashboards en trendgrafieken, kunnen je helpen datagestuurde beslissingen te nemen.

Klaar om uw klantbeheerprocessen te stroomlijnen? Aanmelden voor ClickUp en begin gratis.