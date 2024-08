10 beste CRM-systemen in Australië voor bedrijven

Customer Relationship Management (CRM)-systemen helpen bedrijven om alle aspecten van hun interacties met huidige en potentiële klanten te beheren. Door gegevens van verschillende communicatiekanalen te integreren, bieden CRM-systemen een volledig beeld van het klanttraject. Dit helpt bedrijven om hun klanten beter van dienst te zijn en verhoogt ook de winstgevendheid.

De CRM-softwaremarkt in Australië groeit met een jaarlijks percentage van 8.4% en zal naar verwachting tegen 2030 4,4 miljard dollar bedragen. Terwijl Australische bedrijven evolueren van verouderde klantbeheerstrategieën gebruiken steeds vaker geavanceerde CRM-systemen. Maar het kan ontmoedigend zijn om in deze overvolle markt het juiste CRM-systeem voor uw specifieke behoeften te vinden.

Op basis van mijn uitgebreide ervaring met CRM-systemen hebben we verschillende platforms op de Australische markt onderzocht om te zien wat echt werkt. Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in CRM-systemen?

Bij het kiezen van een CRM-systeem in Australië moet u prioriteit geven aan functies die passen bij uw bedrijfsbehoeften en de unieke regelgeving en marktdynamiek van de regio. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw CRM-systeem over het volgende beschikt CRM-componenten:

Leadbeheer: Ga op zoek naar CRM-tools die leads kunnen vastleggen uit verschillende kanalen, zoals websites, sociale media en e-mails. Deze tools moeten u helpen de voortgang van elke lead in de verkooppijplijn te volgen en geautomatiseerde nurturingstrategieën toe te passen, zoals gerichte e-mails en gepersonaliseerde follow-ups

Ga op zoek naar CRM-tools die leads kunnen vastleggen uit verschillende kanalen, zoals websites, sociale media en e-mails. Deze tools moeten u helpen de voortgang van elke lead in de verkooppijplijn te volgen en geautomatiseerde nurturingstrategieën toe te passen, zoals gerichte e-mails en gepersonaliseerde follow-ups Workflowautomatisering: Kies een CRM-tool waarmee u uwCRM-workflow kunt automatiseren via aangepaste regels om de productiviteit te verhogen. Het moet automatisch acties uitvoeren op basis van specifieke triggers, zoals het routeren van berichten naar de juiste verkoper, het verzenden van vooraf ingestelde bevestigingen, het opvolgen van niet-reagerende leads, enz.

Kies een CRM-tool waarmee u uwCRM-workflow kunt automatiseren via aangepaste regels om de productiviteit te verhogen. Het moet automatisch acties uitvoeren op basis van specifieke triggers, zoals het routeren van berichten naar de juiste verkoper, het verzenden van vooraf ingestelde bevestigingen, het opvolgen van niet-reagerende leads, enz. Contactbeheer : Ga op zoek naar een tool die gedetailleerde klantinformatie centraliseert, van demografische gegevens tot sociale interacties, waardoor een soepel beheer tussen alle afdelingen mogelijk is. Dit zorgt voor een completer beeld van je klanten, waardoor teams diepere klantrelaties kunnen opbouwen. Zorg er ook voor dat de tool gebruiksvriendelijk is, zodat teams hem snel kunnen gebruiken

: Ga op zoek naar een tool die gedetailleerde klantinformatie centraliseert, van demografische gegevens tot sociale interacties, waardoor een soepel beheer tussen alle afdelingen mogelijk is. Dit zorgt voor een completer beeld van je klanten, waardoor teams diepere klantrelaties kunnen opbouwen. Zorg er ook voor dat de tool gebruiksvriendelijk is, zodat teams hem snel kunnen gebruiken Aanpassingsmogelijkheden: Zorg ervoor dat je met je CRM-systeem velden voor contactpersonen kunt aanpassen en nieuwe velden kunt maken, dashboardelementen kunt kiezen en aangepaste rapporten kunt maken

Zorg ervoor dat je met je CRM-systeem velden voor contactpersonen kunt aanpassen en nieuwe velden kunt maken, dashboardelementen kunt kiezen en aangepaste rapporten kunt maken Integraties met derden: Kies een CRM-systeem dat moeiteloos integreert met uw belangrijkste bedrijfsapplicaties, met name populaire software zoals MYOB, Xero, Reckon, enzovoort. Dankzij deze integraties kun je al je operationele behoeften vanuit één platform beheren, waardoor je minder vaak tussen verschillende applicaties hoeft te schakelen. Als je online betalingen verzamelt, kijk dan ook naar integraties met betaalprogramma's zoals PayPal, Verifone, eWay, enz.

Kies een CRM-systeem dat moeiteloos integreert met uw belangrijkste bedrijfsapplicaties, met name populaire software zoals MYOB, Xero, Reckon, enzovoort. Dankzij deze integraties kun je al je operationele behoeften vanuit één platform beheren, waardoor je minder vaak tussen verschillende applicaties hoeft te schakelen. Als je online betalingen verzamelt, kijk dan ook naar integraties met betaalprogramma's zoals PayPal, Verifone, eWay, enz. Interactie bijhouden: Kies een CRM-systeem waarmee u elke interactie met klanten kunt vastleggen, via e-mail, telefoon of persoonlijk, zodat u een contextrijke geschiedenis krijgt waarmee u de klantenservice en verkoopinspanningen kunt verbeteren.

Kies een CRM-systeem waarmee u elke interactie met klanten kunt vastleggen, via e-mail, telefoon of persoonlijk, zodat u een contextrijke geschiedenis krijgt waarmee u de klantenservice en verkoopinspanningen kunt verbeteren. Gegevensbeveiliging: Zorg ervoor dat het CRM voldoet aan compliance-normen zoals de Australische Privacy Principles, die cruciaal zijn voor het beschermen van klantgegevens en het handhaven van transparantie in de gegevensverwerking

De 10 beste CRM-software voor gebruik in 2024

Laten we de top 10 eens in detail bekijken CRM software voorbeelden die zich onderscheiden door hun vermogen om klantrelaties te verbeteren, verkoopprocessen te vereenvoudigen en bedrijfsefficiëntie te stimuleren. Of u nu een startup runt of een grote onderneming leidt, deze lijst helpt u om de CRM-softwaretool voor de verkoop te vinden die perfect aansluit bij uw bedrijfsbehoeften:

1. ClickUp (Beste alles-in-één CRM-projectbeheersysteem)

beheer en optimaliseer al uw klantrelaties met ClickUp CRM_

ClickUp staat bovenaan onze lijst voor het optimaliseren van klantrelaties, samen met het voordeel van geavanceerde project- en klantrelatiebeheersystemen en -functies. ClickUp CRM biedt meer dan 15 flexibele weergaven, waaronder Lijst, Kalender en Kanban-bord, die me helpen om verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen naadloos te beheren. De visualisatiemogelijkheden geven me een duidelijk overzicht van de klantrelaties en de lopende klantenservice.

Verhoog klantbehoud met een speciaal ClickUp CRM Dashboard ClickUp Dashboards biedt meer dan 50 widgets voor bedrijven in Australië om belangrijke statistieken bij te houden, zoals customer lifetime value en gemiddelde dealgroottes. Deze dashboards zijn in hoge mate aanpasbaar en op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke CRM-doelstellingen van Australische bedrijven.

ClickUp maakt ook interne en externe communicatie een fluitje van een cent. De ClickUp Chatweergave verbindt verkopers, klantenserviceteams en managers. Voor gesprekken via e-mail, ClickUp E-mail Projectbeheer biedt een gecentraliseerde plek voor samenwerking bij deals, projectupdates en onboarding van klanten. Ik kan taken, documenten, enz. koppelen met behulp van de functies voor relatie- en gegevensbeheer, waardoor alle gerelateerde activiteiten georganiseerd en toegankelijk blijven.

Het hoogtepunt voor mij is de AI-functie- ClickUp Brein . Met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking analyseert ClickUp Brain uw CRM om automatisch belangrijke klantgegevens te extraheren, waaronder voorkeuren, zorgen en koopsignalen.

ClickUp Brain's AI Writer helpt me ook om snel pittige inhoud samen te stellen voor e-mails en klantencontacten.

maak nauwkeurige samenvattingen van uw klantopdrachten met ClickUp Brain_

Bovendien, ClickUp Automatiseringen vereenvoudigt klantworkflows en kritieke verkoopprocessen, zoals het verplaatsen van leads door de verkooppijplijn of het bijwerken van contactstatussen op basis van interactie. Ik kan ook mijn leadacquisitieproces stroomlijnen met ClickUp Formulieren legt leadinformatie rechtstreeks vast in het CRM-systeem. Deze gegevens worden automatisch bijgewerkt of er worden nieuwe klanttaken aangemaakt voor onmiddellijke opvolging.

Breng de CRM-workflow in kaart met de ClickUp CRM-sjabloon

Bovendien kan ik met de kant-en-klare sjablonen van ClickUp verschillende actieplannen opstarten.

Neem bijvoorbeeld de ClickUp CRM sjabloon biedt een krachtige manier om projecten en workflows op te zetten met kant-en-klare structuren die voldoen aan de bedrijfsbehoeften. U kunt deze Mapsjabloon naar wens aanpassen. Het bevat een lijstweergave om details van klanten te registreren en te bekijken en een kalenderweergave om geplande activiteiten op datum te bekijken. Je kunt ook aangepaste velden toevoegen om informatie vast te leggen, zoals de omzet van het bedrijf, de bedrijfstak, het aantal werknemers, enz. Deze sjabloon downloaden Speciaal ontworpen voor beginners, deze CRM-sjablonen zijn gebruiksklaar en volledig aanpasbaar, waardoor ze ideaal zijn voor het beheren van leads, klantrelaties en verkooppijplijnen op één plek.

Het licentiemodel van ClickUp wordt gewaardeerd omdat het eerlijk is, omdat u externe medewerkers kunt opnemen in specifieke projecten zonder aanzienlijke extra kosten. Deze functie is cruciaal voor Australische bedrijven die werken met freelancers of externe bureaus.

Eenvoudig gezegd, ClickUp maakt klantenrelatiebeheer gemakkelijker en leuker!

De beste functies van ClickUp

Verbeter de samenwerking tussen teams door klanttrajecten en verkoopstrategieën visueel in kaart te brengen met behulp van ClickUp Whiteboards

Collaboratief uw CRM-strategieën maken met ClickUp Whiteboards

Verminder handmatig werk door terugkerende taken te automatiseren, zoals lead follow-ups, statusupdates en synchronisatie van contactgegevens

/afbeelding/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Aangepaste automatisering in ClickUp /%img/

aangepaste automatisering maken voor uw CRM-gerelateerde taken_

Verzamel en organiseer klantgegevens via formulieren op maat die rechtstreeks in uw CRM-systeem worden ingevoerd

Creëer formulieren met voorwaarden, indien nodig, om uitgebreide klantgegevens te verzamelen

Bekijk en volg belangrijke klantgegevens zoals factuurstatus, betalingsbedrag, GST-bedrag, enz. met deClickUp Tabelweergave* Genereer snel kopij voor e-mails naar klanten met ClickUp Brain's AI Writer

Bedrijfsdoelen instellen en bijhouden metClickUp Doelen en markeer belangrijke prestaties met behulp vanClickup Mijlpalen om teams te helpen de vooruitgang naar belangrijke bedrijfsdoelstellingen te herkennen

volg de doelen en voortgang van je team via een geconsolideerde weergave_

Organiseer en brainstorm over CRM-strategieën, zoals segmentatietactieken of upsellingbenaderingen, met behulp vanClickUp Mindmaps om ideeën te verbinden en complexe klantinteractiestromen visueel te plannen

via verkoopafdeling_ Met Salesforce CRM kunt u alle klantgegevens op één plek opslaan om alles bij te houden, van kopers- en verkoopbetrokkenheid tot analyses. De geïntegreerde AI, Einstein 1, biedt voorspellende inzichten waarmee teams sneller weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Daarnaast helpen de analysetools van Salesforce teams bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses en de groei van de pijplijn. Aan de beheerkant bieden de revenue lifecycle en sales performance management tools automatisering van kritieke processen, waardoor het eenvoudiger wordt om activiteiten efficiënt te schalen. Het platform helpt ook verkoop-, marketing- en serviceteams bij het coördineren zodat hun inspanningen op elkaar zijn afgestemd en effectief zijn.

De beste functies van Salesforce

Verenig verkoop-, service- en marketinginspanningen met één platform om de betrokkenheid van kopers te verbeteren.

Verbeter de besluitvorming met AI-gestuurde inzichten van Einstein

Automatiseer en centraliseer updates van klantgegevens en verkoopprocessen

Verhoog de productiviteit en het prestatiebeheer van verkoopteams door middel van automatisering en real-time samenwerking tussen gegevens

Salesforce-beperkingen

Gebruikers melden frequente systeemuitval die de nauwkeurigheid van de scorekaart beïnvloedt

Voorspellende AI en conversatie-intelligentie zijn alleen beschikbaar bij de duurdere plannen

Kennisbankupdates zijn traag, wat leidt tot afhankelijkheid van Slack voor nieuwe workflows

Salesforce-prijzen

Starterpakket: AU $35/maand per gebruiker

AU $35/maand per gebruiker Professionele l: AU $112/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

l: AU $112/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise : AU $231/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: AU $231/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: AU $462/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AU $462/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Einstein 1 Sales: AU $700/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce-beoordelingen en -beoordelingen

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

3. Zoho CRM (CRM-platform voor groeiende bedrijven)

via Zoho CRM Met Zoho's automatiseringsmogelijkheden kun je minder tijd besteden aan handmatige taken. De AI-assistent, Zia, biedt voorspellende verkoopinzichten en slimme dealaanbevelingen. Deze AI-verbetering helpt teams om kansen te identificeren en strategieën te optimaliseren.

Zoho's custom dashboards helpen je bij het visueel bijhouden van verkoopprestaties en customer engagement metrics. Voor testen en ontwikkeling kunnen teams met Zoho's sandbox-omgeving risicoloos experimenteren en CRM-configuraties testen. Dit zorgt ervoor dat je alleen wijzigingen implementeert die gegarandeerd je workflows ten goede komen.

Over het algemeen is het een goed instapmodel CRM als je op zoek bent naar basisfuncties voor een relatief lage prijs.

Zoho CRM beste eigenschappen

Verbeter de samenwerking tussen teams met robuuste automatisering en uitgebreide analyses

Automatiseer workflows, processen,CRM-campagnesen klanttrajecten om de productiviteit te maximaliseren met Zia, de AI-assistent

Verkrijg diepgaande inzichten met geavanceerde analysetools en realtime aangepaste rapporten en dashboards

Gepersonaliseerde klantervaringen bieden met omnichannelaanwezigheid en voorspellende intelligentie

Zoho CRM beperkingen

Zia heeft beperkte mogelijkheden vergeleken met andere AI assistenten en is niet beschikbaar voor basispakketten

Gebruikers klagen vaak over de onhandige interface

Zoho CRM prijzen

Standaard: AU $31/maand per gebruiker

AU $31/maand per gebruiker Professioneel: AU $54.25/maand per gebruiker

AU $54.25/maand per gebruiker Enterprise: AU $77.55/maand per gebruiker

AU $77.55/maand per gebruiker Ultiem: AU $100.75/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.600+ beoordelingen)

4.1/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.700+ beoordelingen)

4. Freshsales CRM (AI-gebaseerd verkoop-CRM)

via Versverkoop Freshsales CRM staat vooral op de lijst vanwege het robuuste en intuïtieve platform. Freshsales zet alle verkoopgegevens op één plek zodat je gemakkelijk kunt zien welke onderdelen van de pijplijn werken en welke verbeterd moeten worden. Ik hou ook van het gemak van de mobiele app-teams kunnen sneller deals sluiten en een uitzonderlijke klantenservice bieden.

Het gebruik van deze gezamenlijke CRM met de AI-tools van collaborative CRM kunt u slimme verkoopcampagnes voeren, uw verkoopprocessen organiseren en effectiever met klanten communiceren. Freddy AI helpt teams de beste leads te identificeren en sneller deals te sluiten.

De beste functies van Freshsales CRM

Voer slimme verkoopcampagnes om leads van superieure kwaliteit te genereren en te volgen

Organiseer verkoopprocessen met Kanban-weergaven en drag-and-drop kaarten

Betrek klanten met een 360°-zicht en contextgestuurde interacties

Automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen

De beperkingen van Freshsales CRM

Werken op de app is omslachtig; gebruikers geven de voorkeur aan de webversie

Gebruikers hebben opgemerkt dat de technische ondersteuning niet behulpzaam is

Prijzen van Freshsales CRM

Groei: AU $16/maand per gebruiker

AU $16/maand per gebruiker Pro: AU $70/maand per gebruiker

AU $70/maand per gebruiker Enterprise: AU $106/maand per gebruiker

Freshsales CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

5. Maandag.com (Veelzijdig platform voor werkbeheer)

via monday.com Met Monday.com CRM kunnen teams leads efficiënt beheren, communicatie centraliseren en repetitieve taken automatiseren. De AI-mogelijkheden van het platform automatiseren het aanmaken van taken en e-mailbeheer door de uitkomsten van vergaderingen direct om te zetten in uitvoerbare items.

Deze automatisering strekt zich uit tot het opstellen en verfijnen van e-mails, het genereren van content en het opstellen van formules. Je kunt het CRM eenvoudig aanpassen zonder codering, afstemmen op je specifieke verkoopcyclus en naadloos integreren met essentiële tools.

Wat voor mij opvalt is het visuele uiterlijk en de gebruikerservaring van het platform. Het is vrij van de onhandige interfaces van traditionele CRM's en biedt een bordgebaseerde lay-out. Dit maakt het gemakkelijk om de volledige verkooppijplijn in één oogopslag te zien, de voortgang te volgen en samen te werken met teams.

De beste functies van maandag.com CRM

Zet uitkomsten van vergaderingen direct om in uitvoerbare taken met automatische taakgeneratie op basis van AI

Beheer eenvoudig meerdere pijplijnen en wijzig dealstadia en pas u aan dynamische verkoopstrategieën aan

Centraliseer alle communicatie met klanten door uw e-mail te integreren, zodat u geen enkele interactie mist

Krijg onderweg toegang tot je verkooppijplijn en beheer deze met een speciale mobiele app

Visualiseer je verkooppijplijn effectief met een bord-gebaseerde lay-out

Monday.com beperkingen

De eerste installatie en aanpassingen kunnen tijdrovend zijn voor nieuwe gebruikers

Het gratis plan heeft beperkingen op borden, items en gebruikers

AI is alleen beschikbaar met de Pro en Enterprise plannen

Prijzen op maandag.nl

**Gratis

Basis: AU $18/maand per gebruiker

AU $18/maand per gebruiker Standaard: AU $21/maand per gebruiker

AU $21/maand per gebruiker Pro: AU $36/maand per gebruiker

AU $36/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.700+ beoordelingen)

6. HubSpot CRM (Gestroomlijnd CRM voor holistische klantbetrokkenheid)

via HubSpot HubSpot CRM helpt teams bij het volgen van leads en klanten tijdens elke fase van hun reis. Met deze volledige CRM-oplossing kun je elke klant in detail bekijken en hun interacties met je bedrijf, collega's, activiteiten, communicatie en meer volgen. Met HubSpot formulieren kun je gegevens van een website, sociale media of landingspagina's verzamelen. Je kunt verschillende informatie over prospects en klanten vastleggen, van hun websitegedrag tot persoonlijke gegevens en eerdere interacties met het merk.

HubSpot CRM ondersteunt conformiteit met lokale wetten voor gegevensbescherming, zoals de Australische Privacy Principles (APP's) en het Consumer Data Right (CDR), en zorgt ervoor dat er veilig en transparant wordt omgegaan met klantgegevens.

De beste functies van HubSpot CRM

Verwerk elke fase van klantinteracties op één platform, van het eerste contact tot ondersteuning na verkoop

Personaliseer contact- en bedrijfsrecords, deal pipelines en rapportagedashboards om te voldoen aan verschillende bedrijfsvereisten

Verbind je CRM met een breed scala aan zakelijke tools en applicaties met behulp van HubSpot's robuuste markt van integraties

Automatiseer routinetaken in marketing en verkoop zodat uw teams zich kunnen concentreren opCRM-strategie en klantbetrokkenheid

De beperkingen van HubSpot CRM

Vereist overstappen naar betaalde plannen voor geavanceerde functies en hogere gebruikslimieten, wat duur kan worden voor kleine bedrijven naarmate ze uitbreiden

HubSpot CRM prijzen

Professioneel klantenplatform: AU $800/maand (voor 3 seats)

AU $800/maand (voor 3 seats) Enterprise klantenplatform: AU $3.600/maand (voor 5 seats)

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Tall Emu CRM (Australisch CRM voor uitgebreid bedrijfsbeheer)

via Tall Emu CRM Tall Emu CRM, in februari 2022 overgenomen door MYOB, stroomlijnt het bedrijf door verkoop, voorraad, bestellingen en fulfillment op één plaats met elkaar te verbinden. Tall Emu CRM is ontworpen voor kleine en middelgrote Aussie en Kiwi bedrijven. Het gaat verder dan alleen MYOB en Xero en integreert eenvoudig met lokale boekhoudprogramma's zoals Reckon en QuickBooks Australia. Dit zorgt voor een echt gelokaliseerde ervaring voor het beheren van financiën en boekhouding. Je kunt alles in realtime zien, zodat je precies weet waar het bedrijf staat. Tall Emu CRM maakt het bijhouden van leads, offertes en orders handig en gemakkelijk.

De beste functies van Tall Emu CRM

Beheer klantinteracties en stroomlijn activiteiten met een uniform platform

Automatiseer administratieve taken om de productiviteit en efficiëntie te verhogen

Synchroniseer en koppel verkoop, productie en verzending voor real-time voorraadbeheer

Vereenvoudig het verkoopproces met geïntegreerde offertes, orderbeheer en klantportalen

Los problemen snel op met telefonische ondersteuning in Sydney

De beperkingen vanTall Emu CRM

Sommige gebruikers vinden de gelaagde organisatie en navigatie een beetje complex

De beschikbare instellingen voor workflowautomatisering zouden uitgebreider kunnen zijn

Tall Emu CRM prijzen

AU $85/maand per gebruiker

Tall Emu CRM beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Pipedrive (CRM-platform voor verkoopversnelling)

via pipedrive_ Met Pipedrive CRM kunt u uw verkoopprocessen opvoeren door middel van personalisatie. Het gebruiksvriendelijke platform stelt teams in staat om stappen in het pijplijnbeheer aan te passen aan hun unieke verkoopproces, waarbij de nadruk ligt op uitvoerbare stappen in plaats van alleen het einddoel. Pipedrive is een virtuele coach die real-time rapporten en analyses levert om strategieën te verfijnen.

De automatiseringsmogelijkheden verminderen de administratieve taken aanzienlijk en met meer dan 350 integraties kunt u de functionaliteit uitbreiden om te voldoen aan specifieke behoeften van kleine bedrijven. Zoals opgemerkt door gebruikers, is het ondersteuningsteam van Pipedrive bijzonder behulpzaam en deskundig, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd met tijdige assistentie.

Australische gebruikers moeten er echter rekening mee houden dat aangezien het ondersteuningsteam van Pipedrive voornamelijk in Europa is gevestigd, het zoeken naar realtime hulp via video of audio planning kan vereisen vanwege de tijdzoneverschillen. Dit betekent dat als er 's middags hulp nodig is, deze misschien pas de volgende dag beschikbaar is.

De beste functies van Pipedrive CRM

Pas stadia en velden aan uw verkoopproces aan, zodat u deals en activiteiten op een persoonlijke manier kunt volgen

Automatiseer terugkerende taken en stel aangepaste triggers in om tijd te besparen en de efficiëntie binnen uw verkoopcyclus te verhogen

Verkrijg waardevolle inzichten in uw verkoopprestaties met aanpasbare rapporten en dashboards

Integreer met een groot aantal applicaties van derden om de functionaliteit te verbeteren en aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften

Pipedrive CRM beperkingen

De functie voor activiteiten en leads vereist dat gebruikers zich binnen een lead of deal bevinden om ervoor te zorgen dat updates continu worden weergegeven

Gebruikers vinden het moeilijk om deals te beheren met de sleep-en neerzetfunctie

Rapporten en analyses zijn beperkt

Pipedrive CRM prijzen

Essential-abonnement: AU $21,70/maand per gebruiker

AU $21,70/maand per gebruiker Geavanceerd plan: AU $44.95/maand per gebruiker

AU $44.95/maand per gebruiker Professioneel plan: AU $91.45/maand per gebruiker

AU $91.45/maand per gebruiker Power-abonnement: AU $106,95/maand per gebruiker

AU $106,95/maand per gebruiker Ondernemingsplan: AU $153.45/maand per gebruiker

Pipedrive CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.900+ beoordelingen)

9. Creatio CRM (CRM-platform zonder code)

via cRM_ Met Creatio CRM kunt u het hele klanttraject automatiseren met no-code marketing automation tools. Dit betekent maximale vrijheid en flexibiliteit. Het platform brengt verkoop-, marketing- en serviceteams samen, zodat iedereen op dezelfde pagina werkt. Deze eenheid zet leads efficiënter om in loyale terugkerende klanten. Bovendien verhoogt het feit dat je al je klantinteracties op één plek hebt de productiviteit en helpt het teams beter samen te werken.

De beste functies van Creatio CRM

Verkoop-, marketing- en serviceteams op één lijn brengen met uniforme workflows en een gedeelde database

Gepersonaliseerde klantervaringen bieden met een 360-graden beeld en AI/ML-gegenereerde inzichten

Leadbeheer, opportunitybeheer en campagneworkflows automatiseren

Volg essentiële KPI's in realtime met krachtige no-code dashboards

Beheer voorstellen, orders, contracten, marketingmateriaal en andere documentatie op één plek

Creatio CRM beperkingen

Kan geen individuele contacten uploaden vanaf telefoon of Outlook, waardoor volledige synchronisatie vereist is

Teamleden vinden het een uitdaging om contacten apart in te voeren in zowel hun mobiele telefoon als Creatio

Prijzen voor Creatio CRM

Growth: AU $38.75/maand per gebruiker

AU $38.75/maand per gebruiker Enterprise: AU $85.25/maand per gebruiker

AU $85.25/maand per gebruiker Unlimited: AU $131.75/maand per gebruiker

Creatio CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (260+ beoordelingen)

4.7/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

10. NetSuite (Uitgebreide CRM voor geïntegreerd klantbeheer)

via netsuite_ NetSuite CRM by Oracle combineert traditionele CRM-functies met moderne analyses om bedrijven te helpen hun verkoop-, marketing- en klantondersteuningsprocessen in één platform te beheren.

Door al uw teams een eenduidig beeld van een klant te geven, helpt NetSuite prospects en klanten een consistente ervaring te bieden via verschillende kanalen. Verkopersteams krijgen relevante inzichten en updates om effectief te verkopen en upsellen, terwijl marketingteams campagnes kunnen afstemmen op verkoopprocessen en de volledige marketingworkflow kunnen automatiseren.

De realtime analyses en rolgebaseerde dashboards helpen verkoopteams om pijplijnen en doelen bij te houden, supportteams om de klanttevredenheid te meten en marketingteams om de ROI van campagnes te analyseren.

NetSuite CRM beste eigenschappen

Beheer interacties met klanten, partners en leveranciers in één uniform platform

Verbeter verkoopprestaties met realtime toegang tot prospect-, klant- en orderrecords

Marketingcampagnes plannen, beheren en volgen via verschillende kanalen vanaf één plaats

Consistente klantenservice bieden met een 360-graden overzicht van klantvoorkeuren en interacties

Verkoopprocessen automatiseren, van opportunitybeheer tot fulfillment en commissies

Teams helpen prestaties te volgen met realtime gegevens in aangepaste dashboards

NetSuite CRM-beperkingen

Banktransacties worden vaak niet gesynchroniseerd zoals vereist, wat leidt tot vertragingen bij reconciliatie en waardoor handmatige invoer nodig is

Niet geschikt voor kleinere bedrijven omdat de licentiekosten hoog zijn en u de software niet volledig kunt benutten zonder een toegewijde Netsuite-gecertificeerde professional

NetSuite CRM prijzen

Prijzen op maat

NetSuite CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.156 beoordelingen)

4.0/5 (3.156 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.500+ beoordelingen)

Verzamel al uw CRM-behoeften op één plek met ClickUp

Het kiezen van de juiste software voor klantrelatiebeheer kan uw bedrijf transformeren door het verbeteren van klantrelaties, het stroomlijnen van verkoopprocessen en het verhogen van de algehele efficiëntie. Deze gids over de beste CRM-software in Australië toont verschillende platforms om u te helpen de perfecte oplossing te vinden voor uw bedrijfsbehoeften.

Nadat je deze opties hebt geëvalueerd, raad ik je aan om een gratis proefversie of demo te proberen om te zien welk systeem het beste bij jouw activiteiten past.

Voor een alles-in-één mobiele CRM- en projectbeheeroplossing springt ClickUp eruit met zijn robuuste functies en flexibiliteit. Klaar om uw klantrelaties te optimaliseren en uw workflow te stroomlijnen? Begin uw reis met ClickUp vandaag nog!