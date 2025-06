Bouw uw droomtechnologiepakket voor recruitment: de 11 beste tools in 2025

Met kunstmatige intelligentie (AI) en geavanceerde AI-tools voor HR gaat recruitment niet langer alleen over het gebruik van online vacaturebanken of cv's die per e-mail worden verstuurd. Tegenwoordig hebben recruiters zoals u een robuuste recruitmenttechnologie nodig om op de hoogte te blijven van uw wervingsbehoeften en het talentacquisitieproces te automatiseren.

Recruitmenttools bieden organisaties een robuuste set functies die het wervingsproces stroomlijnen, van het zoeken naar kandidaten tot het inwerken van nieuwe medewerkers. Maar met zoveel beschikbare opties kan het voor de meesten een uitdaging zijn om een recruitmenttechnologiepakket samen te stellen dat precies aan uw eisen voldoet.

In deze blog help ik u de beste technologie voor uw recruitmenttechnologiestack te vinden. We hebben een reeks recruitmentsoftwareprogramma's onderzocht en tien daarvan geselecteerd vanwege hun uitstekende functies, waaronder geavanceerde AI en opkomende technologieën.

Wat is een recruitment tech stack?

Een tech stack is een verzameling tools of software die het volledige proces van een bepaald bedrijf of een bepaalde afdeling omvat. De recruitment tech stack is een soortgelijke verzameling van onderling verbonden recruitmenttechnologieën die organisaties helpen bij het faciliteren van het recruitment- en wervingsproces.

Met een rekruteringstechnologiepakket kunt u:

Automatiseer repetitieve taken en centraliseer informatie, zodat recruiters waardevolle tijd vrijmaken om zich te concentreren op intensieve interacties met kandidaten

Verkort de tijd tussen sollicitatie en indiensttreding met snellere sourcing, screening en het plannen van sollicitatiegesprekken

Zorg voor een soepel en boeiend sollicitatieproces om toptalent aan te trekken

Krijg waardevolle inzichten in uw recruitmentprestaties om uw strategieën te optimaliseren

Om de juiste tools voor uw recruitmenttechnologie te selecteren, moet u eerst de behoeften van uw organisatie analyseren. De ideale oplossing hangt af van factoren die specifiek zijn voor uw organisatie, zoals:

Grootte van het bedrijf en branche: Grotere ondernemingen hebben waarschijnlijk complexere behoeften dan kleinere start-ups. Ook zal het wervingsproces voor een techbedrijf anders zijn dan voor een creatief bureau. Zorg ervoor dat u een optie kiest die past bij uw specifieke wervingsproces en -omvang

Wervingsvolume: Het aantal mensen dat u per jaar aanneemt, is van directe invloed op de functies en schaalbaarheid die u nodig hebt in uw recruitmentplatform. Het helpt u ook te begrijpen of het platform geschikt is voor uw wervingsproces

Budget: De prijzen van recruitmenttechnologie kunnen sterk variëren. Houd dus rekening met uw budget en geef prioriteit aan essentiële functies

Teamstructuur en vaardigheden: Evalueer de capaciteiten van uw huidige team en eventuele vaardigheidstekorten die met specifieke tools kunnen worden aangepakt. Aangezien de meeste recruitmentteams niet technisch zijn, moet de tool gebruiksvriendelijk zijn, zodat u dit platform snel kunt implementeren en een uitzonderlijke werknemerservaring kunt bieden Geavanceerde functies : De meeste nieuwe recruitmenttechnologieën bieden geavanceerde functies zoals AI-tools voor recruitment, geautomatiseerde screening van kandidaten en geavanceerde analyses om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Afhankelijk van uw doel en specifieke uitdagingen moet u een optie kiezen die ideaal is voor uw behoeften en binnen uw budget past

Integraties : Zorg ervoor dat de tools die u kiest naadloos integreren met elkaar en met uw bestaande HR-technologieën om datasilo's te voorkomen

Functies voor veiligheid: Kandidateninformatie bevat gevoelige gegevens; u kunt het zich niet veroorloven dat deze worden gelekt of gecompromitteerd door een gebrek aan veiligheidsfuncties in uw recruitmenttechnologie. Zorg ervoor dat u opties kiest die geavanceerde versleuteling, toegangscontrole en andere veiligheidsfuncties bieden die ervoor zorgen dat uw gegevens veilig blijven. Geavanceerde wervingssystemen bieden kandidaten zelfs de mogelijkheid om te bepalen hoe hun gegevens binnen de organisatie worden gebruikt. Als een kandidaat bijvoorbeeld zijn cv wil intrekken of wil dat de informatie wordt verwijderd nadat de functie is ingevuld, kan het platform hem dat gemakkelijk laten doen, waardoor u voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy

Door deze stappen te volgen en rekening te houden met uw specifieke vereisten, kunt u een recruitment tech stack opbouwen waarmee uw team efficiënt het beste talent kan aannemen.

Nu u het belang van een recruitmenttechnologiepakket begrijpt en weet hoe u de juiste tools kiest, gaan we dieper in op de tien beste talentmanagementsoftwares die u in 2024 zou moeten overwegen om uw pakket samen te stellen. We categoriseren ze op basis van hun kernfuncties om u een duidelijk stappenplan voor uw recruitmentproces te bieden.

Tool USP ClickUp Krachtig platform voor projectmanagement met HR-specifieke functies en sjablonen om het hele wervingsproces te verbeteren Workday ATS Robuust Applicant Tracking System (ATS) voor gecentraliseerd kandidaatbeheer, geautomatiseerde werkstromen en geavanceerde analyses LinkedIn Uitgebreid vacatureplatform dat een enorm netwerk van professionals bereikt voor gerichte vacatureplaatsingen en employer branding Entelo Krachtig platform voor het vinden van kandidaten om toptalent te identificeren via geavanceerde zoekfuncties en integratie met sociale media Beamery Candidate Relationship Management (CRM)-platform dat communicatie personaliseert en relaties opbouwt met potentiële nieuwe medewerkers HackerRank Platform ontworpen voor technische beoordelingen en vaardigheidstests, waarmee codeervaardigheden en probleemoplossende vaardigheden kunnen worden geëvalueerd HireVue Platform dat video-interviews mogelijk maakt met functies voor eenrichtings- en live video-interviews, waardoor het selectieproces wordt gestroomlijnd RolePoint Software om programma's voor werknemersaanbevelingen te vereenvoudigen en te beheren, deelname te stimuleren en aanbevelingen efficiënt bij te houden GoodHire Achtergrondonderzoekplatform dat verzoeken om achtergrondcontroles automatiseert en uitgebreide rapporten biedt voor het verifiëren van kandidaatgegevens BambooHR Cloudgebaseerde HRIS voor het onboarden van nieuwe medewerkers, het elektronisch beheren van documenten en integratie met andere HR-systemen

1. ClickUp (Het alles-in-één HR-managementplatform)

Laten we beginnen met het verkennen van een alles-in-één software voor projectmanagement en personeelsbeheer. ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, diverse teams efficiënt te beheren en uw volledige werkstroom te organiseren. Het is zelfs meer dan alleen onboarding-software: het helpt u bij het beheren van werving, rekrutering, onboarding, HR-activiteiten, teamactiviteiten en zelfs productiviteitsbeheer, allemaal op één platform.

Houd werving, onboarding en de ontwikkeling van medewerkers bij via ClickUp-weergaven

Naast aanpasbare ClickUp-weergaven waarmee u de gegevens van kandidaten en wervingsprocessen op verschillende manieren kunt sorteren, filteren en bekijken, biedt het ook een geïntegreerde AI-assistent genaamd ClickUp Brain die uw dagelijkse werk kan automatiseren. Bovendien kan de AI Writer alles genereren, van functieomschrijvingen tot SOP's voor werving en e-mails met feedback voor kandidaten, waardoor uw werklast aanzienlijk wordt verminderd.

Hoewel het verschillende andere functies heeft die het de ideale optie maken voor uw recruitmenttechnologie, is de meest opvallende functie de uitgebreide set vooraf gebouwde sjablonen die het biedt, specifiek afgestemd op uw behoeften.

De Hiring Selection Matrix van ClickUp is een kant-en-klare, aanpasbare sjabloon voor het screenen van de beste talenten uit meerdere kandidaten. Het biedt de essentiële functies om de informatie van kandidaten eenvoudig te organiseren en te screenen.

Download deze sjabloon Verbeter uw selectieproces van kandidaten met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de selectie van nieuwe medewerkers

Met dit sjabloon kunt u:

Sollicitaties en aanbevelingen van werknemers organiseren en bijhouden

Evalueer cv's en andere gegevens van sollicitanten op criteria zoals ervaring, kwalificaties, vaardigheden en meer

Neem wervingsbeslissingen op basis van datagestuurde inzichten en verminder vooringenomenheid

Als u het lastig vindt om alle informatie over uw kandidaten op één plek te verzamelen, is het sjabloon voor het aannemen van kandidaten van ClickUp de perfecte optie voor u. Met dit sjabloon kunt u uw Clickup-formulieren, Google-formulieren, Typeform of andere applicatietools koppelen aan het ClickUp-platform, zodat u alle informatie over uw kandidaten op één plek kunt vinden.

Download deze sjabloon Vereenvoudig het aannemen en organiseren van kandidaten met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het aannemen van kandidaten

Dit helpt u om:

Evalueer kandidaten met aanpasbare beoordelingsschalen

Blijf georganiseerd en ontvang relevante herinneringen over uw wervingsproces

Vergelijk eenvoudig informatie over kandidaten om de juiste beslissing te nemen

Voor een uitgebreidere toolkit voor uw wervings- en selectiebehoeften kunt u de sjabloon voor werving en selectie van ClickUp bekijken.

Download deze sjabloon Beheer al uw HR-activiteiten door de informatie die u nodig hebt bij de hand te hebben met de sjabloon voor de map 'Werving en aanwerving' van ClickUp

Met deze volledig aanpasbare sjabloon voor mappen kunt u:

Leg kandidaatgegevens vast en bewaar ze op één plek

Standaardiseer scorekaarten voor sollicitatiegesprekken

Stroomlijn sollicitatieformulieren

Sollicitaties van kandidaten eenvoudig bijhouden

De beste functies van ClickUp

uw wervingsprocessen te visualiseren , inclusief lijsten, Kanban-borden, formulieren, kalender, Whiteboard en meer Houd de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers bij met meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven om, inclusief lijsten, Kanban-borden, formulieren, kalender, Whiteboard en meer

werkstromen voor werving te optimaliseren en repetitieve handmatige taken te automatiseren Beheer wervingsprocessen efficiënt met kant-en-klare sjablonen, aangepaste statussen en ClickUp-automatisering , waarmee u kunt kiezen uit meer dan 100 automatiseringen omen repetitieve handmatige taken te automatiseren

onboardingdocumentatie en opslagruimte kunt organiseren Geef nieuwe medewerkers alle informatie over uw organisatie met ClickUp Docs , waarmee uen opslagruimte kunt organiseren

Vereenvoudig uw onboarding en wervingscommunicatie met ClickUp Brain , een ingebouwde AI-assistent die u kan helpen bij het genereren van samenvattingen, het maken van actiepunten, het opstellen van functieomschrijvingen, het schrijven van e-mails en nog veel meer

Creëer een end-to-end HR-beheersysteem met ClickUp voor Human Resources, dat wordt geleverd met aangepaste velden, statussen, herinneringen, checklists, sjablonen en alles wat u nodig hebt om uw volledige HR-activiteiten soepel en efficiënt te laten verlopen

Verbeter uw HR-activiteiten met de HR-tools van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Gezien de uitgebreide functies heeft het een steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Workday Talent Management (toonaangevend systeem voor het bijhouden van sollicitanten of ATS)

via Workday

Workday is een cloudgebaseerd Human Capital Management (HCM)-platform dat ook een robuuste Applicant Tracking System (ATS)-module biedt voor uw recruitmenttechnologie. Deze module, Workday Talent Management genaamd, is geschikt voor organisaties van elke grootte en helpt bij het efficiënt beheren van het volledige wervingsproces. De module bevat verschillende functies waarmee u meer kunt doen dan alleen sollicitaties bijhouden, zoals functies voor talentacquisitie, optimalisatie en leren. Daarnaast beschikt de module over AI-wervingsfuncties en ATS-sjablonen waarmee u eenvoudig uw interne ATS-processen kunt creëren en beheren.

Zo helpt het u om teams samen te stellen die geschikt zijn voor uw specifieke behoeften, groei te bevorderen en talent te matchen met vaardigheden voor een efficiënter wervingsproces.

De beste functies van Workday

Sla al uw kandidaatgegevens op en houd ze bij in een gecentraliseerd platform voor clientbeheer

Maak mobielvriendelijke carrièrepagina's en sollicitatieformulieren om efficiënt kandidaatgegevens te verzamelen

Gebruik AI- en ML-gestuurde vaardighedeninformatiesystemen om uw vereisten te matchen met de juiste kandidaten

Verwijder vooroordelen door transparant beleid en datagestuurde inzichten te gebruiken om een divers personeelsbestand op te bouwen

Krijg waardevolle inzichten in uw recruitmentproces met uitgebreide rapportage- en datavisualisatietools

Beperkingen van Workday

Kan complex zijn om in te stellen en te navigeren, vooral voor kleinere organisaties met beperkte HR-middelen

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere teams of organisaties met beperkte wervingsbehoeften

Vereist integratie met andere HR-systemen voor een complete HCM-oplossing, aangezien Workday zich meer richt op analyse en besluitvorming dan op onboardingsoftware

Prijzen van Workday

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday

G2: 4,3/5 (80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (10+ beoordelingen)

3. LinkedIn (het beste voor vacaturebanken en recruitmentmarketing)

via LinkedIn

LinkedIn is 's werelds grootste professionele netwerkplatform en de meeste recruiters en hiring managers gebruiken het om relevante vacatures te vinden en carrière-updates te delen. Het platform biedt echter ook krachtige functies voor recruitment- en hiring teams. Het helpt u openstaande functies te matchen met gekwalificeerde kandidaten en u kunt de specifieke functies gebruiken om kandidaten met de juiste vaardigheden en specifieke vereisten te targeten.

Het biedt dus functionaliteiten voor zowel vacaturebankadvertenties als recruitmentmarketingplatforms, waardoor het het ideale platform is voor het screenen van kandidaten, het verifiëren van de kandidaat-ervaring en het vinden van passieve kandidaten voor uw openstaande functies.

De beste functies van LinkedIn

Bereik een pool van hooggekwalificeerde professionals door uw vacatures te richten op specifieke demografische gegevens, vaardigheden en ervaringsniveaus

Breng uw bedrijfscultuur, carrièremogelijkheden en getuigenissen van medewerkers onder de aandacht om op een organische manier toptalent aan te trekken

Krijg toegang tot een uitgebreid netwerk van actieve en passieve werkzoekenden

Beperkingen van LinkedIn

Gratis vacatures hebben verschillende beperkingen, zoals dat u slechts één vacature tegelijk kunt plaatsen en dat dezelfde vacatures niet binnen zeven dagen kunnen worden gedeeld

Premium vacatureadvertenties en recruitmentmarketingtools kunnen duur zijn, vooral voor start-ups en bedrijven met een beperkte wervingsbehoefte

Het platform is meer gericht op ervaren professionals en daardoor minder geschikt voor de werving van starters

Prijzen LinkedIn

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies op LinkedIn

G2: 4,2/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90 beoordelingen)

via Entelo

Entelo is een software voor werknemersdatabases en een platform voor het zoeken naar kandidaten, ontworpen om organisaties te helpen robuuste talentpijplijnen op te bouwen en topmedewerkers te identificeren die misschien niet actief op zoek zijn naar een baan. Het maakt gebruik van AI en voorspellende analyses om beslissingen van kandidaten te voorspellen, zoals de kans dat een kandidaat van baan verandert of zijn voorkeur, waardoor recruiters op het juiste moment de juiste kandidaten kunnen benaderen.

Het gaat verder dan de beperkingen van traditionele vacaturebanken en cv-databases. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie om kandidateninformatie uit verschillende bronnen te verzamelen, waaronder socialemediaprofielen (LinkedIn, GitHub, enz. ), professionele netwerken en carrièresites, openbare webgegevens, enz.

Met deze uitgebreide gegevenspool kan Entelo een rijk profiel van potentiële kandidaten opstellen, waardoor u meer inzicht krijgt in hun kwalificaties en ervaring in vergelijking met traditionele methoden voor het screenen van cv's. Het is een zeer nuttige aanvulling op uw recruitmenttechnologie.

De beste functies van Entelo

Gebruik een krachtige zoekmachine met booleaanse logica en filters om hooggekwalificeerde kandidaten op verschillende platforms te vinden

Bereik passieve kandidaten die niet actief hebben gesolliciteerd, maar wel over de vaardigheden en ervaring beschikken die u nodig hebt

Maak gebruik van socialemediaprofielen om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden en culturele fit van kandidaten

Talentpools opbouwen en onderhouden voor toekomstige wervingsbehoeften, veelbelovende kandidaten bijhouden

Beperkingen van Entelo

Biedt geen gratis proefversie of freemium-versie

Klanten hebben klachten over de rapportagefuncties, die niet kunnen worden aangepast aan uw specifieke vereisten

Prijzen Entelo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Entelo

G2: 4,2/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: 3,7/5 (10+ beoordelingen)

via Beamery

Terwijl Entelo zich richt op het vinden van toptalent, pakt Beamery een ander maar even belangrijk aspect van recruitment aan: talent lifecycle management. Dit innovatieve AI-platform stelt organisaties in staat om hun recruitment- en post-hiring-activiteiten te beheren, waaronder talentacquisitie, management, personeelsplanning en vaardigheidsontwikkeling.

Beamery stelt recruiters in staat om kandidaten met het juiste talent te scouten en aan te nemen en relaties op te bouwen met getalenteerde individuen, zelfs als ze niet voor een specifieke rol zijn geselecteerd. Dit heeft zijn clients geholpen om de productiviteit van recruiters met 40% te verhogen en de conversie van divers talent te verdrievoudigen.

De beste functies van Beamery

Creëer gepersonaliseerde communicatiekanalen om kandidaten in elke fase betrokken en geïnformeerd te houden

Houd de betrokkenheid van kandidaten bij om de effectiviteit van uw communicatie te meten

Verwijder vooroordelen bij het aannemen van personeel met verklaarbare AI-functies – een model dat wordt gebruikt om de transparantie en eerlijkheid van AI-modellen te verbeteren en vooroordelen te verwijderen die kunnen ontstaan door menselijke vooroordelen of beslissingen

Krijg integraties om HR-werkstromen te verbeteren en samen te werken met de rest van uw HR-systemen

Gebruik TalentGPT om de ervaring van uw nieuwe medewerkers te personaliseren en uw wervingsprocessen efficiënter te maken

Beamery-beperkingen

Beperk het aantal downloads van PDF's met automatische extensie tot 100 per dag

Biedt geen gratis proefversie of freemium-versie

Prijzen van Beamery

Aangepaste prijzen

Beamery beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (meer dan 120 beoordelingen)

6. HackerRank (het beste voor beoordeling en vaardigheidstests)

via HackerRank

HackerRank is een populair platform dat is ontworpen voor technische vaardigheidsbeoordelingen en kandidaatevaluatie. Het is bedoeld voor organisaties die een robuust systeem nodig hebben om de codeervaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en technische kennis van potentiële werknemers te beoordelen.

De tool biedt een reeks oplossingen waarmee recruiters de vaardigheden van kandidaten kunnen testen tijdens het screeningproces, hen kunnen interviewen en ontwikkelaars kunnen rangschikken op basis van hun vaardigheden en competenties. Dit maakt het wervingsproces meer vaardigheidsgericht, terwijl kandidaten op basis van de tests gedetailleerde feedback krijgen over hun vaardigheden en prestaties.

De beste functies van HackerRank

Evalueer codeervaardigheden via een bibliotheek met vooraf opgestelde codeeruitdagingen of maak uw eigen uitdagingen

Ontwerp op maat gemaakte assessments die zijn afgestemd op specifieke functie-eisen en technische vaardigheden

Simuleer realistische werkscenario's om de probleemoplossende aanpak en technische besluitvorming van een kandidaat te beoordelen

Voer beoordelingen op afstand uit, waardoor flexibele evaluaties en een grotere kandidatenpool mogelijk zijn

Krijg inzicht in de prestaties van kandidaten met uitgebreide rapportages en analyses

Beperkingen van HackerRank

Alleen geschikt voor wie technische kandidaten wil aanwerven. Mogelijk niet relevant voor andere domeinen

Biedt geen freemium of gratis abonnement

Het startersabonnement beperkt de organisatie tot slechts één gebruiker en u krijgt slechts tien pogingen per maand. Voor elke extra poging betaalt u $ 20

Prijzen HackerRank

Starter : $ 100/maand/gebruiker

Pro : $ 450/maand/5 gebruikers

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HackerRank

G2: 4,5/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (50 beoordelingen)

7. HireVue (beste software voor video-sollicitatiegesprekken)

via HireVue

HireVue is een toonaangevend platform dat is ontworpen om video-interviews te faciliteren en het selectieproces van kandidaten te stroomlijnen. Het biedt functies voor het houden van eenzijdige of live video-interviews, waardoor kandidaten flexibel en efficiënt kunnen worden beoordeeld. De AI-assistent voor werving helpt u effectief te communiceren met kandidaten, tijdige notificaties en updates te verstrekken en de opkomst bij interviews te verbeteren.

De beste functies van HireVue

Voer zowel vooraf opgenomen video-interviews als live interactieve interviews uit, afhankelijk van uw behoeften

Plan naadloos sollicitatiegesprekken met kandidaten in verschillende tijdzones en op verschillende locaties

Vereenvoudig het plannen van sollicitatiegesprekken met geautomatiseerde planningstools en het beheer van de beschikbaarheid van kandidaten

Gebruik kunstmatige intelligentie om reacties tijdens sollicitatiegesprekken te analyseren en de sleutelsterktes en -zwakheden van kandidaten te identificeren

Stel gestandaardiseerde interviewvragen en rubrieken op om een consistente evaluatie van alle kandidaten te garanderen

Beperkingen van HireVue

Hoewel het AI biedt voor inzichten in sollicitatiegesprekken en het vastleggen van data-inzichten, kan er nog steeds menselijk toezicht nodig zijn om een nauwkeurige interpretatie te garanderen

De prijzen kunnen hoog oplopen voor kleinere organisaties met een beperkt aantal sollicitatiegesprekken

Prijzen HireVue

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HireVue

G2: 4,1/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

8. RolePoint (beste platform voor het beheren van programma's voor werknemersaanbevelingen)

via RolePoint

Als het gaat om het aantrekken van talent, zien veel bedrijven vaak hun belangrijkste bron over het hoofd: hun bestaande werknemers. RolePoint (nu Jobvite) is een platform dat is ontworpen om werfprogramma's voor werknemers efficiënt te beheren, met functies om deelname te stimuleren, verwijzingen bij te houden en het hele verwijzingsproces efficiënt te beheren.

Via het platform kunnen bestaande werknemers eenvoudig zien welke vacatures er bij hun bedrijf openstaan en deze delen binnen hun netwerken. Ze kunnen zelfs de voortgang van hun aanbevelingen in realtime volgen en worden beloond als de aanbevolen kandidaat voor de positie wordt geselecteerd. Deze gamified aanpak kan de deelname van werknemers aan uw aanbevelingsprogramma aanzienlijk vergroten.

De beste functies van RolePoint

Automatiseer het beheer van beloningen en incentives binnen uw organisatie, zodat u doorverwezen kandidaten efficiënt kunt bijhouden en medewerkers kunt belonen voor elke positieve aanbeveling

Voorkom dat werknemers die door collega's worden aanbevolen, niet worden aangenomen door hen te matchen met relevante vacatures en onmiddellijk feedback te geven

Gebruik AI-aangedreven analytics en gamification-modules om de programma's voor werknemersaanbevelingen voor uw team verder te verbeteren

Beperkingen van RolePoint

Gebruikers hebben vermeld dat de abonnementen van Jobvite duurder kunnen zijn in vergelijking met andere platforms. Sommigen vinden dat de kosten niet in verhouding staan tot de aangeboden functies en functionaliteit

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en gebrek aan flexibiliteit om geavanceerde analyses en rapportages te verkrijgen

Prijzen van RolePoint

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van RolePoint

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (het beste voor achtergrondonderzoek en verificatie)

via GoodHire

GoodHire is een platform voor achtergrondonderzoek dat werkgevers helpt bij het verifiëren van kandidaatgegevens en het beperken van wervingsrisico's. De moderne interface is ontworpen om het aanvraagproces voor achtergrondcontroles te automatiseren, zodat u met een paar klikken verschillende controles kunt uitvoeren (strafblad, verificatie van dienstverband, referentiecontroles). Bovendien kan de informatie die u ontvangt naadloos worden geïntegreerd met populaire Applicant Tracking Systems (ATS), zodat u achtergrondcontroles direct vanuit uw bestaande werkstroom voor werving kunt starten en ontvangen.

De beste functies van GoodHire

Voer verschillende achtergrondcontroles uit, waaronder verificatie van strafrechtelijke antecedenten, verificatie van dienstverbanden en referentiecontroles

Ontvang uitgebreide achtergrondrapporten elektronisch, waardoor handmatige invoer van gegevens overbodig wordt en tijd wordt bespaard

Integreer GoodHire met uw Applicant Tracking System (ATS) voor een naadloze werkstroom en gecentraliseerd beheer van kandidaatgegevens

Voer achtergrondcontroles uit voor kandidaten in verschillende landen en zorg ervoor dat u voldoet aan de regionale regelgeving

Zorg dat uw gegevens altijd beschermd zijn, want GoodHire maakt gebruik van beveiligde servers en industriestandaard protocollen om gevoelige kandidaatgegevens te beschermen tijdens het hele achtergrondonderzoek

Beperkingen van GoodHire

De prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type achtergrondcontrole, de complexiteit en het aantal gevraagde rapporten

De doorlooptijden voor achtergrondcontroles kunnen variëren, afhankelijk van het type controle en de beschikbaarheid van gegevens

Naleving van wet- en regelgeving kan complex zijn en GoodHire geeft geen juridisch advies over de resultaten van achtergrondcontroles

Prijzen GoodHire

Basic+: Vanaf $ 29,99/check

Essentieel: Vanaf $ 54,99/check

Professioneel: Vanaf $ 79,99/check

Beoordelingen en recensies van GoodHire

G2: 4,6/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. BambooHR (Beste software voor onboarding en HRIS-integratie)

via BambooHR

BambooHR is een bekend cloudgebaseerd HR-informatiesysteem (HRIS) dat is ontworpen om de activiteiten van verschillende HR-teams te stroomlijnen. Met dit ene platform kunt u verschillende HR-taken uitvoeren, waaronder het inwerken van nieuwe medewerkers, het beheren van sollicitatiegesprekken en andere HR-activiteiten. Het biedt functionaliteiten om het hele onboardingproces efficiënt te beheren.

Bovendien staat BambooHR bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en gebruiksgemak, waardoor het een perfecte oplossing is voor bedrijven die overstappen van handmatige HR-processen of eenvoudige spreadsheets naar een robuuster HRIS-systeem.

De beste functies van BambooHR

Creëer geautomatiseerde werkstromen om welkomstmails te versturen, informatie over nieuwe medewerkers te verzamelen en taken toe te wijzen tijdens het onboardingproces

Sla onboardingdocumenten zoals aanbiedingsbrieven, handboeken en informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden elektronisch op en beheer ze op een centrale locatie

Gebruik e-handtekeningmogelijkheden om het ondertekenen en goedkeuren van documenten te vereenvoudigen

Houd sleutelcijfers voor onboarding bij en identificeer verbeterpunten

Integreer BambooHR met andere HR-systemen, zoals salarisadministratie en providers van secundaire arbeidsvoorwaarden, voor een uniforme oplossing voor HR-gegevensbeheer

Beperkingen van BambooHR

Mogelijk niet geschikt voor zeer grote organisaties met complexe HR-behoeften

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige HRIS-oplossingen op ondernemingsniveau

Prijzen BambooHR

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BambooHR

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

11. Visier (beste voor analyse en rapportage)

via Visier

Visier is een krachtig platform dat is ontworpen voor Human Resource (HR) analytics en inzicht in het personeelsbestand. Het gaat verder dan basisrapportage en biedt geavanceerde tools voor data-analyse om organisaties te helpen datagestuurde beslissingen te nemen voor alle HR-functies, inclusief recruitment.

Het platform gelooft in het voorzien van uw recruitment- en talentmanagementteams van bedrijfsgegevens die hen helpen hun besluitvorming te verbeteren en vooroordelen bij het personeel te voorkomen.

Visier combineert personeelsgegevens en bedrijfsgegevens om ervoor te zorgen dat u over alle informatie beschikt die u nodig hebt om betere wervingsbeslissingen te nemen en benchmarks te vergelijken op basis van meer dan 15 miljoen werknemersdossiers en gegevens van derden.

De beste functies van Visier

Integreer gegevens uit verschillende HR-systemen, zoals uw ATS, salarisadministratie en prestatiebeheersystemen, om een gecentraliseerde data hub te creëren

Gebruik krachtige dashboards, visualisaties en tools voor data-exploratie om inzicht te krijgen in recruitmentstatistieken, trends op het gebied van personeel en de betrokkenheid van medewerkers

Maak gebruik van AI en machine learning om toekomstige personeelsbehoeften te voorspellen, potentiële talenttekorten te identificeren en uw wervingsstrategieën te optimaliseren

Vergelijk uw HR-statistieken met benchmarks uit de sector om verbeterpunten en best practices te identificeren

Gebruik data-inzichten om strategische beslissingen te nemen over personeelsplanning, initiatieven voor talentontwikkeling en opvolgingsplanning

Beperkingen van Visier

Het zal enige tijd duren om ermee vertrouwd te raken, aangezien het platform complex kan zijn om in te stellen en te navigeren voor een niet-technisch publiek. Om het effectief te kunnen gebruiken, moet u een goed begrip hebben van data-analyse en visualisatie

Gegevensintegratie met bestaande HR-systemen vereist mogelijk aanvullende technische expertise of ondersteuning, aangezien er slechts een beperkt aantal kant-en-klare integraties en plug-ins beschikbaar zijn

Prijzen Visier

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visier

G2: 4,6/5 (170 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Beheer uw volledige recruitmenttechnologie met ClickUp

Het beschikken over de juiste recruitmenttools is cruciaal om vandaag de dag toptalent aan te trekken. In deze gids hebben we 11 essentiële tools besproken waarmee u een eersteklas recruitmenttechnologiepakket kunt samenstellen. Hoewel ik verschillende tools heb besproken, is het belangrijk om te onthouden dat het ideale technologiepakket niet alleen bestaat uit tools om de klus te klaren. Bij het samenstellen van uw recruitmenttechnologiepakket moet u rekening houden met de specifieke vereisten, middelen en grootte van uw team.

Het opbouwen van een effectieve recruitment tech stack is een investering in de toekomst van uw organisatie. Het helpt u het juiste talent voor uw specifieke behoeften te vinden en te koesteren. U kunt altijd kiezen voor puntoplossingen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw hele wervings- en talentmanagementproces te beheren met ClickUp, een alles-in-één oplossing.

ClickUp voor Human Resources is ontworpen om al uw HR-processen te optimaliseren, of het nu gaat om werving, aanwerving, het beheren van de kandidatenpool, het bijscholen van uw personeel of het opbouwen van een werkgeversmerk. Met slechts één tool krijgt u de kracht van een complete rekruteringstechnologie en maakt u het voor uw HR-teams gemakkelijker om al hun informatie te beheren via één enkel platform.

Investeer dus in de juiste recruitment tools om een voorsprong op de concurrentie te nemen. Probeer ClickUp en maak vandaag nog een gratis account aan.