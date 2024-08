10 beste AI-tools voor B2B-marketing

Met 90% van de B2B-kopers die online op zoek gaan naar nieuwe leveranciers, is het beheersen van de digitale ruimte cruciaal voor zakelijk succes.

Tegelijkertijd is er de druk om alles te doen, van het genereren van leads en het betrekken van klanten tot het optimaliseren van de algehele marketingstrategie.

Zorgen voor merkconsistentie en berichtgeving te midden van deze chaos lijkt bijna onmogelijk. šŸ˜“

Totdat AI zijn intrede doet.

Onlangs ben ik verschillende AI-tools voor B2B-marketing tegengekomen. Als iemand die tot zijn knieƫn in marketing zit, heb ik nog nooit zo'n slimme technologische sprong gezien.

In deze blogpost heb ik een lijst samengesteld van de tien beste AI-tools voor B2B-marketing, inclusief hun voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Maar eerst iets anders šŸ‘‡

Wat moet je zoeken in B2B marketingtools?

Het kiezen van de juiste B2B marketingtool kan het verschil maken voor het succes van je product. Dit zijn volgens mij enkele onmisbare functies die je moet zoeken in AI-tools voor B2B-marketing:

Marketingautomatisering: Zoek naar AI-tools met mogelijkheden voor marketingautomatisering om terugkerende taken te automatiseren. Dit versnelt workflows voor e-mailmarketing, social media, contentmarketing en meer

Zoek naar AI-tools met mogelijkheden voor marketingautomatisering om terugkerende taken te automatiseren. Dit versnelt workflows voor e-mailmarketing, social media, contentmarketing en meer Integraties met AI: AI-tools voor B2B-marketing kunnen helpen bij het snel analyseren van klantgegevens, het voorspellen van gedrag en het opstellen van gepersonaliseerde marketingberichten, waardoor uw team vrij is en uw campagnes slimmer en effectiever worden

AI-tools voor B2B-marketing kunnen helpen bij het snel analyseren van klantgegevens, het voorspellen van gedrag en het opstellen van gepersonaliseerde marketingberichten, waardoor uw team vrij is en uw campagnes slimmer en effectiever worden Schaalbaarheid: Naarmate uw bedrijf groeit, moeten uw digitale marketingtools met u meegroeien. Ze moeten groeiende hoeveelheden gegevens en gebruikers aankunnen, met functies en plannen voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen

Naarmate uw bedrijf groeit, moeten uw digitale marketingtools met u meegroeien. Ze moeten groeiende hoeveelheden gegevens en gebruikers aankunnen, met functies en plannen voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen Leadbeheer: Kies een B2B marketingtool die leadbeheer stroomlijnt. Het moet efficiƫnt genoeg zijn om leads vast te leggen, ze een score te geven op basis van potentieel en ze door de verkooptrechter te leiden

Kies een B2B marketingtool die leadbeheer stroomlijnt. Het moet efficiƫnt genoeg zijn om leads vast te leggen, ze een score te geven op basis van potentieel en ze door de verkooptrechter te leiden Aanpassing: Ga op zoek naar tools met ruime aanpassingsmogelijkheden voor dashboards, rapporten en workflows. Als je de flexibiliteit hebt om het platform aan te passen op basis van de eisen van het team, kun je beter tegemoet komen aan de wensen van je team SaaS-team afstemming *Samenwerking: Kies een AI-marketing software die realtime samenwerking biedt, zodat je team notities kan delen, taken kan beheren en naadloos kan samenwerken aan campagnes

Ga op zoek naar tools met ruime aanpassingsmogelijkheden voor dashboards, rapporten en workflows. Als je de flexibiliteit hebt om het platform aan te passen op basis van de eisen van het team, kun je beter tegemoet komen aan de wensen van je team SaaS-team afstemming *Samenwerking: Kies een AI-marketing software die realtime samenwerking biedt, zodat je team notities kan delen, taken kan beheren en naadloos kan samenwerken aan campagnes Budgetvriendelijk: Houd ten slotte rekening met de kosten. Het gaat er niet om de goedkoopste optie te vinden, maar een die een goede waarde biedt voor de functies en services die het biedt šŸ’ø

De 10 beste AI-tools voor B2B-marketing in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in je ideale B2B-marketingtool, volgt hier een overzicht van de beste AI-tools voor B2B-marketing:

1. ClickUp (Beste voor taakbeheer en samenwerking)

Stel je voor dat je al je marketingtaken, projecten en communicatie op Ć©Ć©n plek hebt. Dat is ClickUp!

Ik koos voor De marketingsoftware van ClickUp als mijn beste keuze onder AI-tools voor B2B-marketing omdat het flexibel is en kan worden aangepast aan de unieke behoeften van CRM-, marketing- en verkoopteams.

Verbeter uw marketingstrategie met cross-functionele samenwerking, realtime inzicht in de voortgang van projecten en datagestuurde inzichten met ClickUp

Met 15+ aanpasbare weergaven, 1000+ integraties met derden en een uitgebreide sjabloonbibliotheek maakt ClickUp meerdere tools overbodig en tilt het uw B2B-marketingreis naar een hoger niveau.

Er zijn echter een paar functies die ik zeker wil benadrukken vanuit het marketingperspectief. Grote marketingteams hebben vaak tientallen (honderden?) campagnes lopen of in voorbereiding op een bepaald moment. Daarnaast is er het BAU content en social media vliegwiel dat maar niet ophoudt met draaien. De perfecte oplossing voor het beheren van al deze zaken is een handig ding genaamd ClickUp Automatiseringen . Door veel van uw repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, kunt u elke week uren werk besparen.

We creƫren veel inhoud bij ClickUp en in een omgeving met veel inhoud zijn ClickUp Automations een spelbreker. We blijven proactief door Automations zo in te stellen dat optimalisatietaken worden geactiveerd op basis van de rang van een pagina na een bepaalde periode na publicatie. Als de rang niet aan onze verwachtingen voldoet, bijvoorbeeld als de pagina na 90 dagen nog niet op pagina 1 staat, wordt er automatisch een optimalisatietaak aangemaakt die ons ertoe aanzet actie te ondernemen en de prestaties van de pagina te verbeteren_

Adele Payant, SEO-specialist bij ClickUp

Ik ben ook dol op de geĆÆntegreerde AI-assistent, ClickUp Brein . Dit zorgt voor zo veel dingen voor ons marketingteam: foutloze kopij schrijven, helpen bij het maken van blogoverzichten, gegevens sorteren om inzichten te vinden en al onze vragen over ons werk in ClickUp beantwoorden... Bovendien genereert het in enkele seconden standup-rapporten en samenvattingen van vergaderingen. šŸ§

We laten AI onze marketingopstellingen en samenvattingsrapporten schrijven

De beste functies van ClickUp

Verbeter uw contentstrategie met AI: Genereer campagne-ideeƫn, contentbriefings, blogs, casestudy's, e-mails en meer met ClickUp Brain, de AI-assistent die uw contentcreatieproces versnelt

Genereer campagne-ideeƫn, contentbriefings, blogs, casestudy's, e-mails en meer met ClickUp Brain, de AI-assistent die uw contentcreatieproces versnelt Plan nauwkeurig: Zet langetermijnplannen om in dagelijks uitvoerbare taken metClickUp Kalender. Plan en plan marketingevenementen, webinars, productlanceringen en andere B2B-marketingactiviteiten

Zet langetermijnplannen om in dagelijks uitvoerbare taken metClickUp Kalender. Plan en plan marketingevenementen, webinars, productlanceringen en andere B2B-marketingactiviteiten Documentatie stroomlijnen: Creƫer en deel marketingmateriaal, merkrichtlijnen en productdocumentatie voor interne en externe belanghebbenden metClickUp Documenten *Optimaliseer uw prestaties: Bewaak belangrijke marketinggegevens, zoals leadgeneratie, conversiepercentages en ROI, metClickUp Dashboards *Workflowintegratie: Verbind ClickUp met meer dan 200 native integraties, waaronder HubSpot, Slack, Zoom en meer, om de efficiƫntie en het workflowbeheer van uw marketingteam te verbeteren

Beperkingen van ClickUp:

ClickUp heeft veel functies, wat leidt tot een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Bepaalde functies die toegankelijk zijn op de webversie zijn mogelijk nog niet beschikbaar op de mobiele app

Prijzen voor ClickUp:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ Hoe ClickUp's marketing team ClickUp gebruikt

2. HubSpot (Beste voor marketingautomatisering)

Via: HubSpot HubSpot is een van de bekendste B2B CRM-software op de markt. Dit AI-gestuurde klantenplatform combineert tools voor marketing, verkoop, klantenservice en operationele teams. Voor dit artikel hebben we gekeken naar de Marketing Hub.

Deze B2B-marketing software beschikt over AI-tools om leads te genereren, verkooppijplijnen te automatiseren, chatbots te ontwikkelen, facturering te automatiseren en content op schaal te creƫren en te beheren.

HubSpot's Marketing Hub is een marketingautomatiseringssoftware die je helpt je doelklanten aan te trekken en aan je te binden. Het helpt je gepersonaliseerde communicatie te creƫren, effectieve campagnes uit te voeren, prestaties bij te houden met aangepaste rapporten en je bedrijf te laten groeien.

HubSpot beste eigenschappen:

Ontwikkel gepersonaliseerde advertentiecampagnes en volg de effectiviteit ervan bij het omzetten van prospects in klanten

Creƫer gedetailleerde klantprofielen van doelkopers om de creatie van content en kanaalselectie te sturen voor gerichte outreach

Gebruik HubSpot's AI-suite om binnen enkele minuten marketingcontent op te stellen, chatbots te bouwen, workflows te stroomlijnen en voorspellende analyses uit te voeren

Gebruik geavanceerde rapportagetools voor het analyseren van klantgegevens om uw klanttraject te begrijpen, campagneprestaties te volgen en slimme, datagestuurde beslissingen te nemen

Aangepaste workflows maken op basis van voorwaarden en triggers om lead scoring, follow-ups, e-mails en interne meldingen te automatiseren

Leg contactgegevens van bezoekers vast met dynamische formulieren en voeg ze automatisch toe aan uw database

HubSpot beperkingen:

Het leren van de functies kost tijd en vereist extra tutorials, vooral voor beginners

De prijs kan hoog zijn in vergelijking met andere AI digitale marketing tools, waardoor het duur is voor sommige gebruikers

HubSpot prijzen:

**Gratis

Marketing Hub Starter: $20/maand per plaats

$20/maand per plaats Starter Klantenplatform: $20/maand per seat

$20/maand per seat Marketing Hub Professional: $890/maand (3 seats, jaarlijkse verbintenis)

$890/maand (3 seats, jaarlijkse verbintenis) Marketing Hub Enterprise: Begint bij $3600/maand (5 seats)

HubSpot beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5000+ beoordelingen)

3. Surfer SEO (Beste voor AI-gestuurde inhoudsoptimalisatie)

Via: SEO surfer Surfer SEO, aangedreven door AI, is gericht op het optimaliseren van uw inhoud voor zoekmachines. Door inzichten te bieden via zoekwoordenonderzoek helpt Surfer uw bedrijf inhoud te creƫren die goed scoort en uw doelgroep aantrekt.

Dit is een van de bekendste AI-tools voor B2B-marketing als het gaat om zoekmachineoptimalisatie. Het scoort mijn inhoud op basis van trefwoorddichtheid, leesbaarheid, lengte, gebruik van kopteksten en andere kritieke factoren die rankings stimuleren.

Wanneer iemand in mijn team of ik bewerkingen uitvoert, zijn deze in realtime zichtbaar met de scoremeter.

Surfer SEO beste eigenschappen:

Krijg bruikbare suggesties om blogberichten en webpagina's te optimaliseren, waardoor de prestaties van content en rankings verbeteren

Ontwikkel een datagestuurde contentstrategie, plan en organiseer onderwerpen voor een uitgebreide nichedekking

Gebruik Surfer AI om binnen enkele minuten interne links automatisch in te voegen of inhoud te optimaliseren met semantische zoekwoorden

Integreer het met Google Docs, WordPress, Jasper en meer voor eenvoudige samenwerking en platformoverschrijdend werken

Identificeer AI-patronen en onnatuurlijk taalgebruik en verbeter de natuurlijke toon van je artikel met de functie Humanizer

Surfer SEO beperkingen

De credits voor de functies Content Editor en Audit vervallen bij elke factureringscyclus en kunnen niet worden overgedragen

De nieuwe AI-editor is duur, waardoor deze minder toegankelijk is voor kleinere bedrijven of individuele gebruikers

Het plakken van onderzoek in het vak 'aanvullende inhoud' is niet effectief vanwege de kleine tokengrootte, wat betekent dat de AI het grootste deel van de invoer vergeet of negeert

Surfer SEO prijzen

Essential: $89/maand (30 artikelen)

$89/maand (30 artikelen) Schaal: $129/maand (100 artikelen)

$129/maand (100 artikelen) Schaal AI: $219/maand (100 artikelen en 10 AI-artikelen)

$219/maand (100 artikelen en 10 AI-artikelen) Enterprise: Prijzen op maat

Surfer SEO beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

4. Sprout Social (Beste voor beheer van sociale media)

Via: Sprout sociaal Effectieve B2B-marketing vereist meer dan een aanwezigheid in sociale media; het vereist een strategische aanpak die zorgt voor echte impact. Dat is waar Sprout Social om de hoek komt kijken.

Sprout Social is een alles-in-Ć©Ć©n social media management platform. Het biedt intuĆÆtieve functies om het genereren, publiceren en analyseren van AI-inhoud te stroomlijnen.

Sprout Social integreert snel met uw gehele tech stack, waardoor uw marketing- en klantenserviceteams hand-in-hand kunnen werken . Dankzij het wereldwijde Salesforce-partnerschap en de integraties met sociale netwerken kunt u uw huidige workflows soepel handhaven. De AI-mogelijkheden helpen u en uw team om repetitief werk te automatiseren en uw inspanningen te richten op strategie en besluitvorming.

Sprout Social beste eigenschappen:

Vereenvoudig het maken van content met gedeelde bibliotheken, agenda's en samenwerkingstools

Luister naar sociale conversaties die plaatsvinden rond belangrijke onderwerpen en extraheer relevante inzichten om vorm te geven aan eengeĆÆntegreerde marketingstrategie rond de gevoelens van klanten

Maak gebruik van Sprout Social AI om aangepaste luisterquery's te maken, postcontent of bijschriften te genereren, aanbevelingen te krijgen en terugkerende taken zoals publiceren te automatiseren

Krijg marketinganalyses op maat van alle belangrijke platforms en maak aangepaste rapporten die overeenkomen met uw bedrijfsdoelen

Content plannen en leveren op Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn en TikTok met gecoƶrdineerde planning met behulp van Optimal Send Times voor posts

Sprout Social beperkingen:

Het beheren van meerdere accounts kan verwarrend en duur zijn, vooral voor bureaus

Sprout verzamelt geen gegevens over YouTube-commentaren en neemt bepaalde posts niet op in rapporten, wat de statistieken kan beĆÆnvloeden

AI Assist is alleen beschikbaar bij de duurdere betaalde abonnementen

Prijzen voor Sprout Social:

Standaard: $ 249/maand

$ 249/maand Professioneel: $399/maand

$399/maand Geavanceerd: $499/maand

$499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (3000+ beoordelingen)

4.4/5 (3000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

5. Ahrefs (Beste voor concurrentieanalyse)

Via: Ahrefs Als ik iets heb geleerd als marketeer, is het dat gegevens de drijvende kracht zijn achter succesvolle SEO-strategieƫn. Ahrefs brengt deze kracht binnen handbereik.

Ahrefs is een uitgebreid SEO-onderzoeks-, analyse- en auditplatform. Het helpt B2B-bedrijven hun online aanwezigheid te optimaliseren, doelgericht verkeer te genereren en hun marketing ICP te ontwikkelen .

De tool blinkt uit in het vinden van zoekwoorden met weinig concurrentie en mogelijkheden voor gastbloggen om uw routekaart voor contentmarketing . Je kunt het ook gebruiken om de marketingactiviteiten van je concurrenten in de gaten te houden.

De beste eigenschappen van Ahrefs:

Identificeer en repareer SEO-problemen op uw site met Website Audit, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en hogere zoekresultaten

Gebruik Rank Tracker om de prestaties van uw website op zoekmachines te monitoren en uw voortgang en verbeterpunten in real-time weer te geven

Voer een concurrentieanalyse uit met behulp van Site Explorer, ontdek hun best presterende content en identificeer backlinkkansen

Verkrijg bruikbare inzichten in populaire content en potentiƫle linkbuildingkansen met Content Explorer, zodat u aantrekkelijke artikelen kunt maken die aanslaan bij uw publiek

Ahrefs beperkingen:

Ahrefs premium functies kunnen duur zijn, waardoor het minder toegankelijk is voor veel gebruikers

De functie van de inhoudsverkenner geeft vaak irrelevante resultaten, waardoor het moeilijk is om goede ideeƫn voor inhoud te vinden

De nieuwe plannen hebben strikte gebruikslimieten, zoals slechts 600 gebeurtenissen per maand

Ahrefs prijzen:

Lite: $129/maand

$129/maand Standaard: $249/maand

$249/maand Geavanceerd: $449/maand

$449/maand Enterprise: $14.990 per jaar

Ahrefs beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

6. Zapier (Beste voor automatisering zonder code)

Via: Zapier Zapier is de ultieme connector voor je tech stack, waarmee je moeiteloos duizenden apps kunt automatiseren en integreren.

Met meer dan 5.000 integraties kun je aangepaste workflows bouwen die je marketingcampagnes stroomlijnen en terugkerende taken elimineren - en dat alles zonder ook maar Ć©Ć©n regel code te schrijven.

Of je nu leads beheert, e-mailcampagnes uitvoert of contact onderhoudt met klanten, Zapier helpt je dit te automatiseren, waardoor de klantbetrokkenheid en algehele marketinginspanningen verbeteren.

Zapier beste functies:

Nieuwe websiteleads automatisch routeren naar je B2B CRM-software (bijv. Salesforce of HubSpot) voor snelle invoer

Berichten voor klantenondersteuning van sociale platforms doorsturen naar Slack of e-mail, zodat er sneller wordt gereageerd en de klanttevredenheid toeneemt

Kies uit meer dan 6.000 apps van derden, waaronder HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify en meer, om te integreren met je marketingsoftware

Gebruik Zapier's drag-and-drop automation builder om aangepaste zaps (automatisering) te maken met behulp van triggers, if-else voorwaarden en actie-elementen tussen duizenden apps en gegevensbronnen

Maak gebruik van een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare automatiseringssjablonen, triggers en actie-elementen

Bouw automatisering eenvoudig door in eenvoudige taal te beschrijven wat u wilt automatiseren met de converserende AI van Zapier

Zapier beperkingen:

Er is een limiet aan het aantal logische vertakkingen in Zapier

Hoewel Zapier goed is voor het automatiseren van workflows, is het niet geschikt voor het analyseren en visualiseren van marketinggegevens

Zapier prijzen:

Gratis voor altijd

Professioneel: $29,99/maand

$29,99/maand Team: $103,50/maand

$103,50/maand Bedrijf: Prijzen op maat

Zapier beoordelingen en recensies:

G2 beoordelingen: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Chatfuel (Beste voor het maken en beheren van chatbots)

Via: 6Zin 6Sense is een krachtige marketingtool die u helpt winstgevende deals vroeg in het kooptraject te vinden en deze snel te sluiten om uw omzet te verhogen.

Deze AI-marketingtool volgt de activiteiten van potentiƫle kopers op je website en bepaalt de intentie van kopers in realtime. De voorspellende intelligentie helpt je op het juiste moment nieuwe prospects te vinden en cross-sellingkansen te ontdekken.

Bovendien maakt Revenue AI gebruik van kunstmatige intelligentie om je te helpen hoogwaardige prospects te vinden, toekomstige verkopen te voorspellen en slimme, datagestuurde beslissingen te nemen. Nauwkeurige B2B-datasets geven je alle actuele bedrijfsinformatie die je nodig hebt om je marketing- en verkoopinspanningen te richten op accounts die klaar zijn om te kopen, waardoor je conversiepercentages stijgen en je middelen optimaal worden ingezet.

6Sense AI helpt u bij het op maat maken van nauwkeurige berichten om hen te betrekken en bij het autonoom plannen van vergaderingen, waardoor de hele marketingworkflow wordt geautomatiseerd.

6Sense beste eigenschappen:

Ontdek bedrijven die geĆÆnteresseerd zijn in uw producten of actief op zoek zijn naar uw concurrenten met behulp van B2B intentiegegevens

Creƫer gerichte advertentiecampagnes die specifieke bedrijven en individuen bereiken met controle over advertentieplaatsing en budget

Gebruik kunstmatige intelligentie om relevante, on-brand e-mailcampagnes op te zetten die conversaties uitlokken en ervoor zorgen dat er meer afspraken worden geboekt

Ontdek verborgen koopsignalen van derden en gebruik de informatie over uw kopers om in realtime hypergepersonaliseerde campagnes te maken

6Sense beperkingen:

De advertentie-interface zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn, met een betere zichtbaarheid van gegevens voor elke advertentie

Hoewel integraties over het algemeen eenvoudig zijn, kunnen ze enigszins beperkt zijn

6Sense prijzen:

**Gratis

Team: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ondernemingen: Aangepaste prijzen

6Sense beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Metadata (Beste voor advertentiebeheer en vraagontwikkeling)

Via: Metagegevens Metadata is een B2B digitale marketingoplossing die taken automatiseert zoals het opbouwen van een publiek, het uitvoeren van betaalde campagnes en het optimaliseren voor inkomsten.

Met behulp van machine learning, begrijpt Metadata uw ideale klantprofiel, bouwt high-potential doelgroepen, beheert multi-channel campagnes en optimaliseert ze voor winstgevendheid. Op deze manier kunnen jij en je team zich richten op taken als het opbouwen van een merk of op het optimaliseren van je omzet klantbeheerstrategieƫn .

Beste eigenschappen van metadata:

Start en beheer splittests op meerdere kanalen tegelijk en identificeer de meest effectieve advertenties, doelgroepen en aanbiedingen

Richt je op potentiƫle kopers via alle kanalen, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram

Budgetten bewaken en toewijzen aan de best presterende campagnes om de ROI te maximaliseren

Nieuwe geconverteerde leads automatisch verrijken met meer dan 20 geverifieerde bedrijfskenmerken

Gedrags- of firmografische criteria gebruiken om webpagina-elementen zoals koppen, sociaal bewijs en berichtgeving te personaliseren op basis van koperpersona's

Metadata-beperkingen:

Het prijspunt van Metadata is duur voor het MKB en startups

De kwaliteit en het volume van leads op Facebook voldoen niet aan de verwachtingen van gebruikers

Prijzen van Metadata:

Metadata demand hub: Begint bij $5.000/maand

Metadata beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Vimeo (Beste voor AI-gestuurde videomarketing)

Via: Vimeo91% van de mensen bekijkt een explainer video om meer te weten te komen over een product of dienst. Dat gezegd hebbende, weet ik zeker dat videomarketing een integraal onderdeel is van de meeste SaaS-marketingstrategieƫn .

Vimeo is een AI-gestuurd videomarketingplatform dat bedrijven helpt hun publiek te bereiken via boeiende video-ervaringen. Met gebruiksvriendelijke beheertools houdt u uw videobibliotheek overzichtelijk en veilig, zodat uw inhoud naadloos toegankelijk en beschermd is.

Integreer je video's in je website, landingspagina's en e-mailcampagnes om je publiek te boeien en conversies te stimuleren.

Vimeo beste eigenschappen:

Maak moeiteloos verbluffende video's met de gebruiksvriendelijke bewerkingstools, waarmee je effecten, tekst en meer kunt toevoegen om je inhoud te laten opvallen

Stream je evenementen live of host ze on-demand, zodat je een groter publiek bereikt en de betrokkenheid maximaliseert

Krijg toegang tot verdienmogelijkheden door je video's te gelde te maken met advertenties, abonnementen en andere tools om geld te verdienen, zodat je content winstgevend wordt

Vimeo beperkingen:

Vergeleken met platforms als YouTube heeft Vimeo een kleiner publiek

Er zijn beperkingen in de mogelijkheden om geld te verdienen, waardoor bedrijven mogelijk minder mogelijkheden hebben om geld te verdienen

Vimeo prijzen:

Starter : $20/maand (60 video's)

: $20/maand (60 video's) Standaard : $33/maand (120 video's)

: $33/maand (120 video's) Gevorderd : $108/maand (500 video's)

: $108/maand (500 video's) Onderneming: Prijzen op maat

Vimeo beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

Aanpasbare marketing sjablonen van ClickUp

Wilt u uw marketinginspanningen stroomlijnen? Probeer de aanpasbare marketingsjablonen ! Ze zijn perfect om tijd te besparen en je campagnes te verbeteren.

1. Sjabloon voor inhoudsplan voor sociale media

ClickUp's Social Media Content Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het creƫren, plannen en beheren van uw social media content.

De Sjabloon voor inhoudsplan voor sociale media door ClickUp zorg voor consistente posts op uw sociale mediapagina's door uw posts van tevoren vast te leggen. Deze sjabloon vereenvoudigt het bedenken en plannen van sociale-mediaposts door:

Doelen en doelstellingen te bepalen om het succes van uw inspanningen voor sociale-mediamarketing te meten

Een gemakkelijk te volgen plan te maken voor het maken van inhoud en tijd te besparen

Op de hoogte te blijven van markttrends om een concurrentievoordeel te behouden Deze sjabloon downloaden ### 3. Sjabloon voor marketingteams

ClickUp's Marketing Teams Template is ontworpen om u te helpen uw marketingprocessen te stroomlijnen.

Met teams die vaak op afstand werken binnen organisaties, is het onderhouden van een gecentraliseerd operationeel centrum een uitdaging omdat hiaten in processen en storingen steeds duidelijker worden. ClickUp's sjabloon voor marketingteams biedt een oplossing die uw marketingteams in staat stelt mee te groeien met het bedrijf, al hun werk samenbrengt, de zichtbaarheid in de hele organisatie verbetert en een snelle reactie op veranderingen in de markt mogelijk maakt. Het vereenvoudigt teambeheer door:

Ervoor te zorgen dat alle teamleden hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen

De communicatie en samenwerking binnen het team te verbeteren

De voortgang van elk project te bewaken Deze sjabloon downloaden ### 4. Sjabloon voor inhoudsmarketingplan

ClickUp's Content Marketing Plan Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het plannen, volgen en meten van het succes van uw contentmarketinginspanningen.

Of u nu een nieuw product lanceert of lopende campagnes beheert, met ClickUp zit u goed met de Sjabloon voor inhoudmarketingplan van ClickUp . Het helpt je om een gestructureerde planningsmethode te creƫren, het proces te vereenvoudigen en je content effectiever en efficiƫnter te maken. Met deze sjabloon kunt u:

Focussen op de meest effectieve contentstrategieƫn om de impact te maximaliseren

Duidelijk je doelgroep definiƫren en relevante content creƫren

Een uitgebreide strategie ontwikkelen om het maken en verspreiden van content te begeleiden Deze sjabloon downloaden ### 5. Sjabloon voor marketingactieplan

ClickUp's Marketing Actie Plan Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het plannen en bijhouden van uw marketingtaken.

Richt je op je inspanningen, houd de voortgang bij, pas strategieƫn aan en identificeer verbeterpunten met ClickUp's Marketing Actieplan Sjabloon . Deze sjabloon biedt de structuur, zichtbaarheid en hulpmiddelen om effectieve marketingplannen te maken die resultaten opleveren. Niet alleen dat, het laat u ook

Uw marketingstrategie toegepast zien over verschillende kanalen

De voortgang ten opzichte van budgetten en tijdlijnen nauwkeurig bewaken

Naadloos samenwerken met uw team aan tactieken en projecten Deze sjabloon downloaden ### 6. Sjabloon voor marketingrapporten

ClickUp's sjabloon voor marketingrapporten is ontworpen om u te helpen uw marketinginspanningen en -prestaties bij te houden.

Een marketingrapport is als een verhalenboek dat ons vertelt hoe goed een bedrijf het doet met zijn marketing. Maar het maken van deze rapporten kan lastig zijn!

Toen kwam ik uit bij ClickUp's Marketing Rapport Sjabloon . Het is als een magisch hulpmiddel dat het gemakkelijker maakt om:

Marketingactiviteiten te bewaken en bedrijfsprestaties te volgen

Inzichtelijke grafieken en afbeeldingen te maken die helpen het verhaal uit te leggen

Een beter begrip te krijgen van uw doelgroep Deze sjabloon downloaden **Wat is de beste AI-tool voor B2B-marketing?

Van deze AI-marketingtools springt ClickUp er voor mij uit als een uitgebreide tool voor campagnebeheer en productiviteit.

ClickUp bevat AI-technologie om workflows te stroomlijnen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en de efficiƫntie van taakbeheer te verhogen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor B2B-marketeers die hun digitale marketingprocessen willen optimaliseren.

Voor diegenen die hun marketinginspanningen willen opvoeren met de krachtige mogelijkheden van ClickUp, meld u aan voor ClickUp vandaag nog!