Tijd beheren met monotasking

Als marketeer was ik er altijd trots op dat ik een multitasker was. Jongleren met strategieën, content aanmaken, activiteiten en analyses voelde als de ultieme demonstratie van efficiëntie. Maar de waarheid was dat ik verdronk in een zee van open tabbladen en half voltooide projecten.

Eén bijzonder nachtmerrieachtige dag springt eruit. Ik was een blogpost aan het schrijven - een cruciaal stuk voor de lancering van een campagne. Maar mijn focus was versplinterd. Mijn inbox bleef maar exploderen met notificaties, social media updates flitsten op mijn scherm en mijn telefoon gonsde van de inkomende berichten. Door de constante wisseling van context voelde ik me overweldigd en foutgevoelig en mijn schrijven leed eronder.

Op dat moment van chaos realiseerde ik me dat mijn multitasking-aanpak me niet productief maakte; het frituurde mijn werkgeheugen en belemmerde mijn vermogen om werk van hoge kwaliteit af te leveren. Ik was constant aan het bijpraten, wat ten koste ging van zowel nauwkeurigheid als creativiteit. Het was tijd voor verandering

Toen stuitte ik op het concept van monotasking. Door monotasking te omarmen, gaf ik voorrang aan een diepe focus boven de illusie van productiviteit die multitasking vaak oplevert.

Het betekende dat ik me volledig moest toewijzen aan één Taak tegelijk, me moest onderdompelen in de complexiteit ervan en de afleidingen die mijn aandacht opeisten buiten moest sluiten.

In dit artikel deel ik mijn ervaring met monotasking en hoe het me heeft geholpen mijn tijd en gemoedsrust terug te winnen in een wereld die voortdurend om beide vraagt.

Wat is monotasking?

Monotasking, of single-tasking, is de praktijk van het wijden van je volledige aandacht aan één enkele Taak zonder toe te geven aan afleidingen.

Het helpt om werk van hogere kwaliteit te produceren omdat je volledig betrokken bent bij je werk. Het verlicht ook de mentale stress van het voortdurend schakelen, waardoor je meer kunt doen tijdens korte, intense periodes van geconcentreerd werken.

Geschiedenis van monotasking

Hoewel wijsgeren, kunstenaars, dichters en onderwijzers al in de oudheid aan monotasking deden, begon de academische discussie over dit concept pas aan het eind van de twintigste eeuw. Toen onderzoekers de inefficiëntie en cognitieve kosten van multitasking benadrukten, kwam monotasking naar voren als een krachtig tegenwicht.

Enkele opmerkelijke Instances zijn:

1. In zijn boek Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990), sprak Mihaly Csikszentmihalyi over het bereiken van 'flow', een "toestand waarin mensen zo betrokken zijn bij een activiteit dat niets anders er toe lijkt te doen." Om 'flow' te bereiken, stelde hij voor om realistische doelen te stellen die afgestemd zijn op je vaardigheden en je volledig te concentreren op één enkele activiteit, d.w.z. monotasking zoals we het vandaag noemen.

Het kenmerk van iemand die zijn bewustzijn onder controle heeft, is het vermogen om zijn aandacht naar believen te richten, zich niet te laten afleiden en zich te concentreren zolang het nodig is om een doel te bereiken, en niet langer. En de persoon die dit nog kan doen, geniet meestal van het normale verloop van het dagelijks leven_.

Mihaly Csikszentmihalyi

2. In een artikel uit 2001 met de titel Executive Control of Cognitive Processes in Taak Switching , ontdekten de psychologen Rubinstein, Meyer en Evans dat de 'uitvoerende controle' van onze hersenen in twee fasen werkt: doelverschuiving' (besluiten om het ene te doen in plaats van het andere) en 'regelactivering' (de regels veranderen voor wat we aan het doen zijn).

Deze fases helpen ons om van de ene naar de andere Taak te schakelen zonder dat we het doorhebben, wat best handig is. Het probleem ontstaat als het schakelen tussen taken botst met wat we efficiënt en veilig Klaar moeten krijgen.

Ook al lijkt de tijd die het kost om van taak te wisselen misschien klein - slechts een fractie van een seconde per keer - het telt op als we voortdurend naar de volgende taak springen en verlaagt de productiviteit.

Multitasken lijkt misschien tijdbesparend. Maar deze korte mentale pauzes die veroorzaakt worden door het overschakelen van de ene naar de andere Taak, kunnen wel veel tijd in beslag nemen 40 procent> van onze productieve tijd.

Deze onderzoekers en vele anderen in de psychologie, neurowetenschappen en productiviteitsstudies hebben bijgedragen aan het begrijpen, onderzoeken en bepleiten van monotasking. Als je de oorsprong en toepassingen van monotasking beter wilt begrijpen, dan hebben we een aanbeveling voor je.

Aanbevolen lectuur: diep werk_ door Cal Newport

In zijn baanbrekende werk met de titel

Diep werk

, gepubliceerd in 2016, stelt Cal Newport dat in een wereld vol afleiding, zoals sociale media en constante connectiviteit, het vermogen om je diep te concentreren op taken steeds zeldzamer en waardevoller wordt.

Hij definieert diep werk als een professionele activiteit die wordt uitgevoerd in een staat van afleidingsvrije concentratie die je cognitieve capaciteiten tot het uiterste drijft. Diep werk is nauw verwant aan monotasking, dat ook vereist dat je je intens concentreert op meer dan één taak om output van hogere kwaliteit te produceren.

Het boek benadrukt dat diep werk steeds belangrijker wordt in de huidige kenniseconomie, waar kwalitatief hoogstaand werk en snel leren cruciaal zijn voor succes. Werknemers die consistent diepgaand werk kunnen verrichten zullen gedijen, terwijl degenen die dat niet kunnen achterblijven.

Newport heeft het over de vier regels van diep werk:

Regel #1: Werk diep. Concentreer je gedurende een lange periode intensief op een Taak en zorg dat je zo min mogelijk wordt afgeleid.

Concentreer je gedurende een lange periode intensief op een Taak en zorg dat je zo min mogelijk wordt afgeleid. Regel #2: Omarm verveling. Newport suggereert dat om je hersenen te trainen voor diep werk, je je comfortabel moet voelen met verveling en afleiding moet vermijden wanneer je je verveelt.

Newport suggereert dat om je hersenen te trainen voor diep werk, je je comfortabel moet voelen met verveling en afleiding moet vermijden wanneer je je verveelt. Regel #3: Stop met sociale media. Newport pleit ervoor om het gebruik van sociale media te minimaliseren of te elimineren, omdat ze tijd verspillen en vaak een grote bron van afleiding zijn.

Newport pleit ervoor om het gebruik van sociale media te minimaliseren of te elimineren, omdat ze tijd verspillen en vaak een grote bron van afleiding zijn. Regel #4: Laat de ondiepten leeglopen . Deze regel moedigt mensen aan om ondiep werk (niet-cognitief veeleisende, logistieke taken) te verminderen om meer lege tijd te creëren voor diep werk.

. Deze regel moedigt mensen aan om ondiep werk (niet-cognitief veeleisende, logistieke taken) te verminderen om meer lege tijd te creëren voor diep werk. Newport beweert dat diepgaand werk consistent leidt tot hogere productiviteit, kwalitatief beter werk en snellere verwerving van vaardigheden.

Kernelementen van monotasking

Hoe schakel je over van multitasken naar monotasken? Dit is wat ik heb geleerd uit ervaring en door de essentiële elementen van monotasking te integreren in mijn sessies:

Taakprioritering

Ik maak een bestelling op basis van prioriteit en deadlines. Dit helpt me om snel de meest dringende taken te identificeren die onverdeelde aandacht nodig hebben. Ik houd ze bovenaan mijn to-dos en werk er als eerste aan gedurende de dag, zodat mijn inspanningen de beoogde impact hebben.

Tijdmanagement

Ik geef de voorkeur aan een specifieke tijdlijn voor elke taak en verdeel deze in kleine blokken tijd. Deze aanpak helpt me om de deadlines te halen zonder dat afleiding me in de weg zit.

De juiste omgeving

Monotasking vereist ruimte zonder onnodig lawaai, digitale notificaties en onderbrekingen. Voor mij werkt mijn afgezonderde kantoorruimte of studeerkamer het beste, met de deur dicht en mijn mobiele apparaten aan de kant.

Het 'Waarom

Als ik weet waarom ik iets doe, ben ik ervan overtuigd dat ik me op mijn taak moet blijven concentreren. Als ik bijvoorbeeld een merkrichtlijn aan het opstellen ben die mijn team moet volgen, is mijn 'waarom' de kwaliteit van het werk en de efficiëntie van mijn team verbeteren.

Mentale voorbereiding

Als multitasker die monotasker is geworden, moet ik me voorbereiden om mentaal in de zone te komen. Dit is hoe ik het doe: Ik ga een paar minuten rustig zitten, evalueer het belang van de Taak, maak een mentale kaart van hoe ik te werk wil gaan en ga aan de slag.

Pauzes nemen

Het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen om uit te rusten en op te laden. Ik wandel graag in mijn terrastuin als ik thuis ben of maak een korte wandeling rond kantoor voor wat frisse lucht op dagen dat ik op kantoor werk.

Reflectie en aanpassing

Ik zit elke week bij de voortgang van mijn taken om mijn productiviteit te beoordelen en vast te stellen waar ruimte is voor verbetering. Monotasking wordt vaak moeilijk omdat ik zo gewend ben om met verschillende Taken te jongleren, maar deze sessies om mezelf in te halen zetten dingen in perspectief.

Ik zal dieper ingaan op de tips, strategieën en hulpmiddelen die mij hebben geholpen om de gewoonte van monotasking te ontwikkelen. Maar eerst deel ik graag het positieve verschil dat monotasking in mijn leven heeft gemaakt.

Voordelen van monotasking

Multitasken is dodelijk voor de productiviteit.

Een studie vond

dat meer multitasken met media (bijvoorbeeld schakelen tussen meerdere apps en sociale mediaplatforms tegelijk) de dichtheid van de grijze stof kan verminderen in de anterieure cingulate cortex-regio van de hersenen, die empathie en emotionele controle regelt.

Het opbouwen van je monotasking-spieren heeft veel voordelen. Er zullen wat haperingen zijn in het begin, maar dat is een kleine prijs voor het opbouwen van een gezonde gewoonte die je leven zal verrijken.

Afleiding op afstand houden: Een onderzoek van de Universiteit van Stanford ontdekte dat mensen die multitasken in minder zware media minder snel afgeleid raken. Ze kunnen gemakkelijk voorkomen dat ze worden afgeleid door externe prikkels die niets met hun Taak te maken hebben

Een onderzoek van de Universiteit van Stanford ontdekte dat mensen die multitasken in minder zware media minder snel afgeleid raken. Ze kunnen gemakkelijk voorkomen dat ze worden afgeleid door externe prikkels die niets met hun Taak te maken hebben Verhoogde productiviteit: Als ik mijn volledige aandacht aan één taak wijd, kan ik sneller en efficiënter voltooien. Ik hoef geen tijd te verspillen met het wisselen tussen verschillende Taken, wat vaak mijn energie en focus wegzuigt

Als ik mijn volledige aandacht aan één taak wijd, kan ik sneller en efficiënter voltooien. Ik hoef geen tijd te verspillen met het wisselen tussen verschillende Taken, wat vaak mijn energie en focus wegzuigt Betere kwaliteit van het werk: Als ik volledig en met onverdeelde aandacht aan een Taak werk, krijg ik meer tijd om de diepten ervan te verkennen, wat resulteert in doordachte resultaten van hoge kwaliteit. Monotasking stimuleert ook mijn creativiteit, omdat ik de mentale ruimte krijg om ongestoord ideeën en oplossingen te onderzoeken

Als ik volledig en met onverdeelde aandacht aan een Taak werk, krijg ik meer tijd om de diepten ervan te verkennen, wat resulteert in doordachte resultaten van hoge kwaliteit. Monotasking stimuleert ook mijn creativiteit, omdat ik de mentale ruimte krijg om ongestoord ideeën en oplossingen te onderzoeken Minder stress: Door aan één taak tegelijk te werken, elimineer ik de mentale rommel die ontstaat als ik meerdere taken met dezelfde inspanning in balans probeer te houden. Zonder de afleiding van concurrerende eisen die me in verschillende richtingen trekken, kan ik mijn werk gemakkelijk voltooien

Door aan één taak tegelijk te werken, elimineer ik de mentale rommel die ontstaat als ik meerdere taken met dezelfde inspanning in balans probeer te houden. Zonder de afleiding van concurrerende eisen die me in verschillende richtingen trekken, kan ik mijn werk gemakkelijk voltooien Verbeterde cognitieve functie: Monotasking ondersteunt verbeterde concentratie en cognitieve prestaties door de cognitieve belasting te minimaliseren. De aanhoudende focus op één enkele Taak verbetert het vasthouden en verwerken van informatie, wat leidt tot een beter geheugen en begrip. Na jaren monotasking te hebben beoefend, heb ik mijn probleemoplossende vaardigheden kunnen aanscherpen en kan ik me gemakkelijk aanpassen aan complexe leeromgevingen

Tips voor effectief monotasken

De sleutel om monotasking voor jou te laten werken is je mentaliteit. Sta ervoor open om hard te werken om gefocust te blijven op één taak en doe je best om de verleiding te weerstaan om op je telefoon te kijken of over te schakelen op een andere taak.

Hier zijn enkele tips, tactische manieren en dagelijkse gewoonten die mij hebben geholpen om monotasking een integraal en productief onderdeel van mijn schema te maken. Probeer ze zelf uit, geef er je eigen draai aan en abonneer je op je werkdagen effectiever.

1. Klein beginnen

Toen ik begon met monotasking, had ik de eerste dagen een enorme productiviteitsdip. Het voelde onmogelijk om gefocust te blijven en alleen al de gedachte om de Taak voor een langere periode uit te voeren gaf me angst. Het duurde even voordat ik me mijn fout realiseerde - ik probeerde gigantische Taken te voltooien binnen zeer korte deadlines

Dus pakte ik de hint op en richtte ik mijn sessies in rond één kleine maar moeilijke taak per keer, met redelijke tijdlijnen. Dat was een grote verandering. Door klein te beginnen kon ik rustig aan de Taak beginnen, mijn focus in de loop van de tijd opbouwen en geleidelijk een momentum creëren om langere periodes in de Taak-zone te blijven.

Instance, als ik een casestudy moet maken voor mijn bedrijf, begin ik met een voet in het water te zetten in plaats van erin te duiken. Dit kan inhouden dat ik rechtstreeks met klanten praat, secundaire gegevens van onze clients verzamel of getuigenissen van vroegere klanten bekijk.

Nadat ik heb geschat hoe lang het gaat duren, geef ik mezelf een geschikte deadline. Het idee is simpel: overdonder jezelf niet!

Tips in een oogopslag:

Werk aan het begin aan kleine maar impactvolle Taken om momentum op te bouwen

Stel een redelijke tijdlijn in om de taak te voltooien

Doe dit elke dag om van monotasking een gewoonte te maken

2. Neem een speciale werkruimte

In de loop der jaren heb ik dit ontdekt over mijn werkgewoonten: Zelfs als ik overal vandaan kan werken, heb ik mijn eigen hoekje nodig om mijn werk te doen. Thuis heb ik een speciale werkruimte gecreëerd met alle benodigde items binnen handbereik, van mijn favoriete gadgets en kantoorbenodigdheden tot de lekkerste snacks en mijn HydroJug. Als ik op reis werk, creëer ik een geïmproviseerde werkruimte in mijn hotelkamer.

Waarom doe ik dit als ik ook gewoon lekker vanuit mijn bed kan werken? Nou, aan mijn bureau kom ik meteen in de werkmodus. Als ik aan mijn bureau zit, hoef ik mezelf er niet van te overtuigen om te gaan zitten en me te concentreren op monotasking-het gaat allemaal vanzelf. Ik probeer ook mijn bureau zo opgeruimd en minimaal mogelijk te houden, zodat ik niet word afgeleid door visuele rommel

Tips in een oogopslag:

Zorg voor een aparte werkplek als je vanuit huis werkt

Houd benodigdheden bij de hand zodat je je bureau niet onnodig hoeft te verlaten

Houd je bureau en je digitale apparaten vrij van rommel

3. Maak een lijst met geprioriteerde taken

Aan het begin van de week maak ik een gedetailleerde lijst met taken op mijn

app voor taakbeheer

. Deze lijst bevat alle kleine en grote items die ik de hele week wil behandelen.

Sommige van deze taken hebben een hoge prioriteit. **Ik markeer al mijn Taken op basis van hoge, gemiddelde of lage prioriteit. Deze scheiding helpt me ook om me eerst te concentreren op de belangrijkste en meest invloedrijke taken, zodat ik de voortgang in onze werkstroom niet blokkeer.

De afgelopen jaren ben ik overgestapt op

ClickUp's digitale notitieblok

in plaats van papieren aantekeningen. Ik gebruik het als mijn tweede brein - van het maken van lijsten met taken en het rangschikken ervan op prioriteit tot het dumpen van mijn plotselinge gedachten, alles gebeurt in de app.

Converteer elke invoer in ClickUp Notepad in een traceerbare ClickUp-taak met deadlines, toegewezen personen, prioriteiten en meer

Zodra ik klaar ben met een taak, vink ik deze af van de lijst en ga ik verder met een volgende. Dit is een eenvoudig hulpmiddel, maar het maakt een enorm verschil in hoe ik mijn planning organiseer!

Tips in een oogopslag:

Gebruik een app om aantekeningen te maken om uw dagelijkse taken op te schrijven en concentreer u op twee tot drie taken per dag die prioriteit hebben

Rangschik ze op volgorde van prioriteit zodat niets tussen wal en schip valt

Hersendump opdringerige gedachten op de aantekeningen app om gefocust te blijven op de te verrichten Taak

4. Blok tijden af voor verschillende Taken

Noem me een productiviteitsgeek, maar ik vind het heerlijk om mijn kalender in te delen met specifieke blokken van tijd voor verschillende Taken bloktijden tool.

Instance, ik probeer het meest uitdagende deel van het werk, zoals brainstormen over nieuwe ideeën, onderzoek doen en schrijven, in de eerste helft van de dag te doen omdat dat mijn piekuren zijn qua productiviteit. Voor dagelijkse stand-ups met mijn team of vergaderingen met de client geef ik de voorkeur aan de middag. De avonden zijn gereserveerd voor het beoordelen van het werk van mijn team, het analyseren van de resultaten van campagnes en het documenteren van winst en verlies.

Volgens de Pomodoro techniek stel ik blokken van 25 tot 30 minuten in voor elke Taak, gevolgd door een korte pauze. Tijdens deze korte sessies blijf ik diep gefocust op slechts één taak en de pauzes voorkomen een burn-out.

ClickUp's PomoDone integratie

is een van mijn favorieten: ik kan een timer starten vanuit elke ClickUp-taak of rechtstreeks vanuit de PomoDone extensie.

Ik ben ook een groot voorstander van de theorie van 'diep werk' van Cal Newport. Ik moedig mijn teams aan om twee tot vier uur in hun agenda's te blokken voor diepgaand werk. Een andere gewoonte die ons heeft geholpen is om op vrijdag vergaderingen gratis te houden - een hele dag vrij van afleiding om de gewoonte van monotasking te cultiveren.

Tips in een oogopslag:

5. DND en digitale detox

Tijdens mijn sessies waarin ik gefocust werk, houd ik mijn mobiele telefoon en tablets in de niet storen modus. Op mijn desktop en laptop zet ik notificaties op alle communicatie-apps uit. Ik ga terug naar die apps tijdens mijn Pomodoro-pauzes om bij te praten over wat mijn team aan het doen is.

Een andere strategie die mij heeft geholpen is het minimaliseren van mijn digitale interacties (vooral sociale media), tenzij ze betrekking hebben op werk. Ik vind het ook heerlijk om af en toe een volledige digitale detox te doen, zoiets als een minder intense versie van de 'denkweken' van Bill Gates, om meer helderheid in denken en focus te krijgen. Ja, ik voel FOMO als ik geen afleiding meer heb, maar de rust om alleen met mijn gedachten te zitten is niet te evenaren!

Tips in een oogopslag:

Populair gebruik en voorbeelden van monotasking

Monotasking gaat niet alleen over het aanpakken van één Taak tegelijk. De toepassingen strekken zich uit over de hele wereld.

Instance, wist je dat monotasking op één lijn ligt met mindfulness principes door het aanmoedigen van aanwezigheidsbewustzijn tijdens één enkele Taak?

En het is ook geen nieuwe trend. Populaire figuren uit het bedrijfsleven, de sportwereld en zelfs de literatuur werken al jaren geconcentreerd om de top van hun carrière te bereiken.

Terwijl Bill Gates 'denkweken' nam, checkte J.K. Rowling, een voorstander van diep, geconcentreerd werken, naar verluidt in in een hotelkamer om de reeks Harry Potter af te werken. Deze afzondering vergemakkelijkte haar vermogen om te monotaskeren en volledig op te gaan in het creatieve proces.

Oprah Winfrey benadrukt ook het belang van gefocuste aandacht tijdens interviews. Ze legt haar telefoon het zwijgen op en houdt oogcontact om zich volledig in te zetten voor de geïnterviewde, waardoor er ruimte ontstaat voor een betekenisvoller gesprek.

Waar het op neerkomt? Je bevindt je in elitair gezelschap als je monotaskert!

Uitdagingen bij monotasking

Als gewone multitasker die zich aanpast aan monotasking, is het niet altijd rozengeur en maneschijn.

Hier zijn een aantal uitdagingen waar we in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen als we monotasken en de oplossingen die ik heb bedacht om het te laten werken:

Externe afleiding

Er zijn veel te veel externe prikkels die me van het spoor proberen te brengen: een nieuwe notificatie van e-mail die opduikt en me verleidt die te openen; een sms die me aanstaart met een verzoek om een 'snel telefoontje' van een teamgenoot; of mijn katten en honden die me aanstaren en zich afvragen waarom ik niet met ze speel.

voor dat laatste heb ik geen oplossing. Ik neem gewoon een pauze en speel een paar minuten ophalen voordat ik er weer in spring. Ik maak de regels hier niet, dat doen zij._

Maar voor de eerste twee soorten heb ik een paar snelle manieren bedacht om ze aan te pakken.

Hoe ik het tegenga: Ik sluit de toegang af zodat de afleiding niet in mijn buurt komt.

Hoe? Door notificaties op alle apparaten voor een bepaalde periode op mute te zetten, mijn telefoon op vliegtuigmodus te zetten (en meestal uit de buurt van mijn ogen) en een ruimte te zoeken om te werken waar niemand me lastig valt (mijn huisdieren zijn natuurlijk een uitzondering).

Me overweldigd voelen

Als ik in mijn achterhoofd weet dat ik een lange lijst heb met dingen die ik vandaag moet voltooien, voelt het overweldigend om me op één Taak te blijven concentreren. Hoezeer ik ook probeer te werken aan de blogpost die morgen zou moeten verschijnen, mijn hersenen blijven me herinneren aan de lopende Taken:

Ik moet een aankomende campagne bespreken met het marketingteam, ik moet de content kalender van volgende maand bekijken en afmaken, en oh, ik moet ook nog boodschappen doen deze week!

... en dankzij deze ongewenste interne pop-ups voel ik me sneller uitgeput dan ik zou moeten.

Hoe ik het tegenga: Ik probeer mijn opdringerige gedachten op papier of op mijn

nog te doen app

om ze uit mijn hoofd te krijgen. Ze zijn aangetekend, ik zal ze niet vergeten- verzeker ik mezelf.

Deze truc werkt bijna direct, maar als het niet werkt, neem ik mijn toevlucht tot a*

prioriteit matrix

Hiermee kan ik mijn taken sorteren op dringend, niet dringend, belangrijk en niet belangrijk. Het helpt me om te beslissen aan welke taken ik onmiddellijk moet werken, welke ik voor later moet inplannen, welke ik aan mijn team moet delegeren of welke ik van mijn lijst moet schrappen.

Gestoken worden door de 'Je doet niet genoeg'-bug

Als ik verdiept ben in een tijdrovende Taak en er meerdere andere taken liggen te wachten om van mijn lijst afgevinkt te worden, word ik plotseling overvallen door een gedachtegang.

_Doe ik wel genoeg? Ik heb zoveel te doen en er is zo weinig tijd! Hoe kan ik alles afmaken als ik vastzit aan één Taak?

Bah. Nu ben ik gestrest en mijn focus is het raam uit gevlogen.

Hoe ik het tegenga: Ik probeer mezelf een andere mentaliteit aan te praten. In plaats van me te concentreren op het vastzitten aan één taak, zie ik het als voortgang boeken, één taak tegelijk. Je kunt de trap niet opklimmen tenzij je je voet op de allereerste trede zet, zeg ik tegen mezelf.

Meestal helpt deze peptalk. Anders noteer ik alle microtaken die ik tot nu toe heb voltooid. Als het bijvoorbeeld mijn taak is om een korte inhoudsopgave voor een blogbericht te maken, dan zijn de microtaken of subtaken het bedenken van onderwerpen, het vinden van sleutelwoorden, het onderzoeken van relevante content als referentie en het maken van een overzicht. Dat geeft me meteen een goed gevoel over mijn productiviteit.

Hoe monotasking implementeren in ClickUp

Een tool die heeft geholpen om van monotasking een essentieel onderdeel van mijn leven te maken is ClickUp. Er zijn genoeg apps die tijd blokkeren en focussen, maar geen enkele heeft zo'n verbinding met mijn werkstroom als ClickUp.

Het helpt me om mijn

doelen voor tijdmanagement

mijn

taakmanagement vaardigheden

ik kan mijn concentratietijd afstemmen op mijn dagelijkse schema en samenwerken met mijn team, allemaal op hetzelfde platform. Ik hoef niet te jongleren tussen verschillende apps, dus ik hoef niet van Taak te wisselen.

Dit is hoe ik ClickUp gebruik om monotasking te implementeren:

Tijd- en aandachtsbeheer

Stel start- en deadlines in, houd bij hoeveel tijd ik aan een taak besteed, voeg aantekeningen toe voor de context en krijg inzicht in mijn productiviteit (en die van mijn team) met ClickUp's functie voor tijdbeheer

Voeg tijdsinschattingen toe voor elke taak en werk vlot aan uw project

Visualiseer mijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse Taken met ClickUp's kalender weergave. Plan en deel taken met de snelle drag-and-drop functie, zet vergaderingen op en maak blokken met kleurcodes voor verschillende taken

ClickUp's kalender weergave. Plan en deel taken met de snelle drag-and-drop functie, zet vergaderingen op en maak blokken met kleurcodes voor verschillende taken Synchroniseer mijn*ClickUp Taken met de agenda en tijdsregistratie apps in mijn tech stack (zoals Google Agenda) en beheer mijn agenda gemakkelijk vanaf één platform

met de agenda en tijdsregistratie apps in mijn tech stack (zoals Google Agenda) en beheer mijn agenda gemakkelijk vanaf één platform Verwijder afleidingen met de Focusmodus ingeschakeldClickUp DocsDe modus Paginafocus verbergt de zijbalk, zodat ik mijn ogen alleen kan richten op de tekst waaraan ik werk; en de modus Blokfocus vermindert de ondoorzichtigheid van andere tekst en content in mijn document, zodat ik alleen aandacht kan besteden aan de alinea die ik aan het typen ben

Blijf gefocust op wat u typt met de blokfocusmodus op ClickUp Docs

Wijzig de deadline van een uitgestelde taak die een blok vormt voor andere taken, en laat ClickUp automatisch de deadlines aanpassen voor de afhankelijke taken

Als ik mijn werkuren op een meer gestructureerde manier wil organiseren, kies ik voor

sjablonen om tijd te blokkeren

. Bijvoorbeeld,

ClickUp's sjabloon voor dagelijkse tijdsblokkeringen

helpt mijn schema af te stemmen op mijn piekuren voor productiviteit en houdt me gefocust op één prioriteit per keer.

Stel tijdsblokken in, maak een lijst met dagelijkse taken, prioriteer uw taken en maak wat tijd vrij om te dagboeken met ClickUp's sjabloon voor dagelijkse tijdsblokken

Met dit aanpasbare sjabloon kan ik:

Een specifieke tijd toewijzen voor elke Taak

Analyseren welke taken ik meteen moet doen, welke kunnen wachten en welke ik kan delegeren met de prioriteitenmatrix*

Voorkom een burn-out door nauwkeurig in te schatten hoeveel tijd ik nodig heb om een taak te voltooien

Visualiseer mijn hele lijst met taken voor de dag in één oogopslag

Stel tijdblokken in om te pauzeren en na te denken over mijn dag

Het raamwerk werkt zowel voor persoonlijk gebruik als voor het beheren van de dagelijkse planningen van mijn teams. Op dagen dat ik veel gezamenlijke taken heb, helpt dit sjabloon me om terugkerende taken aan teamleden toe te wijzen, een duur voor elke taak toe te voegen en aangepaste categorieën in te stellen, zoals Ideating, Writing, or Editing

Maak herinneringen van overal in mijn werkruimte met bijlagen, datums en terugkerende schema's. Ik heb ook ingesteld ClickUp Herinneringen voor specifieke opmerkingen binnen een taak om te onthouden waar ik belangrijke gesprekken moet opvolgen

Taakbeheer

Ik heb onze ClickUp-werkruimte aangepast aan mijn werkstroom door aangepaste statussen en velden in te stellen (onze schrijfprojecten hebben bijvoorbeeld vaak statussen als 'Brainstormen', 'Onderzoeken', 'Schrijven' en 'Eindontwerp')

Ontwerp uw werkruimte op uw manier met aangepaste statussen voor ClickUp- taken en doelen

Voeg prioriteiten toe om Taken te markeren op basis van urgentie, hoog, normaal of lage prioriteit

Rangschik je taken volgens prioriteit en besteed tijd aan werk dat de naald beweegt, met ClickUp-taak

Koppel gerelateerde taken om de relatie tussen hen te begrijpen, gedeelde bronnen te vinden, de voortgang bij te houden en knelpunten te elimineren, zoals het koppelen van een blog schrijfopdracht aan SEO optimalisatie

Koppel vergelijkbare of afhankelijke taken om de samenhang te behouden en relevante bronnen op één plaats te beheren

Verdeel mijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse doelen in kleinere Targets metClickUp Doelen. Ik kan duidelijke tijdlijnen instellen, taken toewijzen aan één of meerdere leden van een team en mijn taken bijhouden met automatisch bijhouden van voortgang

Richt u op uw doelen voor de korte en lange termijn met ClickUp Goals

Aantekeningen maken

Maak aantekeningen, maak lijsten met dagelijkse taken en schrijf willekeurige gedachten of ideeën op die in me opkomen met deClickUp Kladblok. Ik kan items slepen en neerzetten of onder elkaar nesten om een visuele hiërarchie te creëren (bijvoorbeeld 'MKB interview afnemen' toevoegen als genest item onder 'Blogpost schrijven') en deze krabbels omzetten in actie-items/taken met slechts een paar klikken

Schrijf snel aantekeningen en ideeën op ClickUp Notepad

...en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Als hulpmiddel om geconcentreerd te werken ondersteunen de meeste functies van ClickUp monotasking. Zodra u deze gewoonte hebt opgebouwd, kunt u de app grondig verkennen en meer functies ontdekken om afleiding te minimaliseren, tijd te besparen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Monotasking Mijn weg naar productiviteit en uitmuntendheid

Monotasking heeft mij in staat gesteld om mijn tijd en productiviteit te beheren. Daarom raad ik het vaak aan bij leden van mijn team die moeite hebben om bij te blijven.

Door me maar op één ding tegelijk te concentreren, heb ik gemerkt dat ik mijn taken met een nieuwe helderheid en efficiëntie kan afhandelen. Het gaat er niet alleen om de vakjes sneller aan te vinken; het gaat erom de dingen Nog beter te doen.

Monotasking heeft de geniepige manier om mijn creativiteit en probleemoplossend vermogen te ontsluiten, waardoor ik me afvraag waarom ik überhaupt ooit de moeite heb genomen om te multitasken. Ik geniet ervan om de afleidingen op pauze te zetten en aanwezig te zijn in het moment, in mijn flow.

Technologie krijgt over het algemeen een slechte naam omdat het afleidt, maar met software zoals ClickUp kan ik me haarscherp concentreren en consequent mijn deadlines halen. Probeer ClickUp en kijk hoe uw productiviteit toeneemt!