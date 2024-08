10 OKR's voor starters om je bedrijf te laten groeien

Elke startup begint met een idee-een droom van de ondernemer om iets aan de wereld te veranderen. Dromen kunnen echter complex, uitdagend en zelfs vaag zijn.

Wat een succesvolle startup van de rest onderscheidt, zijn goed gedefinieerde doelen en een plan om ze te bereiken. In deze blogpost verkennen we het stellen van doelen aan de hand van doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's).

We voegen ook tien voorbeelden toe die je kunt aanpassen en aanpassen aan jouw behoeften, in welke fase van de startup je je ook bevindt!

Basisprincipes van OKR's voor starters

In de jaren 1970 heeft Andrew Grove van Intel het concept van doelstellingen en belangrijke resultaten gepopulariseerd. In die tijd heette het Intel Management By Objectives (iMBO). Sindsdien wordt het framework veel gebruikt door zowel kleine bedrijven als ondernemingen.

Wat is OKR?

OKR is een populair strategie voor het stellen van doelen die organisaties helpt om doelstellingen en meetbare kernresultaten te definiëren en te volgen.

Een doelstelling is een duidelijk gedefinieerd doel

Belangrijke resultaten zijn 3-5 succescriteria die worden gebruikt om het bereiken van dat doel te meten

Het is een van de beste hulpmiddelen voor starters om hun reis naar schaal en succes te stroomlijnen en te organiseren.

Hoe verschillen OKR's van KPI's?

Bedrijven zijn vaak in de war over OKR's vs. KPI's . Het zijn twee verschillende concepten: De eerste richt zich op het proces, terwijl de tweede (Key performance indicators) zich richt op de resultaten.

Hoe stellen bedrijven OKR's op?

De beste manier om het OKR-raamwerk te gebruiken is om organisatiedoelen te creëren, waaruit ze de teamdoelen en vervolgens de individuele doelen afleiden.

Als het organisatorische doel bijvoorbeeld is om het bedrijf te laten groeien, zou het doel van het verkoopteam zijn om de omzet te verhogen, en het doel van elke verkoper zou zijn om meer gesprekken te voeren of beter te converteren.

Hoe houden bedrijven OKR's bij?

Elk bedrijf stelt een bedrijfsdashboard in dat elke doelstelling en de bijbehorende belangrijkste resultaten bijhoudt. Dit kan het verkoopdashboard in een CRM zijn of het financiële dashboard in spreadsheets.

In essentie biedt een goed dashboard een gecentraliseerde, realtime visuele weergave van de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

Nu je de basis hebt, laten we eens kijken naar tien van de meest populaire en effectieve OKR's die startups kunnen gebruiken.

10 OKR-voorbeelden voor starters

Goede OKR's moeten worden aangestuurd vanuit de top. Dus breng als organisatie het leiderschap bij elkaar en bepaal de visie voor het bedrijf. Dit kan groei, schaal of stabiliteit zijn. Afhankelijk van de reis die de organisatie maakt, kun je het volgende definiëren agile OKR's voor elk team. Laten we er een paar bekijken.

1. Productkwaliteit verbeteren

Als je een product startup bent, is dit de meest fundamentele doelstelling die je kunt stellen. Het helpt de adoptie, betrokkenheid, reputatie en klanttevredenheid te verbeteren. Producten van hoge kwaliteit leiden tot minder klachten en retourzendingen, waardoor de kosten dalen en de inkomsten stijgen.

Als het verbeteren van de productkwaliteit je doelstelling is, zouden je belangrijkste resultaten kunnen zijn:

Eenheidstestdekking verhogen tot 80%

Het aantal door klanten gerapporteerde bugs met 70% verminderen

90% positieve feedback krijgen op de nieuwe functierelease

2. Gegevensbeveiliging verbeteren

Elke klant zal vragen naar de gegevensbeveiligingsgegevens van de startups waarvan hij overweegt te kopen. Dit geldt vooral als ze gevoelige informatie in je product willen invoeren.

Gegevensbeveiliging is dus een belangrijke metriek voor je product. Je kunt de belangrijkste resultaten op de volgende manieren meten:

ISO 27001-certificering behalen vóór 2025

Beveiligingsincidenten met 50% verminderen

Halfjaarlijkse beveiligingsaudits uitvoeren

100% naleving van regelgeving bereiken

3. Klantervaring verbeteren

Aan de andere kant van de productkwaliteit staat de klantervaring (CX), die een functie is van een goed product en de standaard voor interactie met verkoop, marketing en klantsucces.

Als startup kan CX je belangrijkste onderscheidende factor zijn. Klanten zouden bijvoorbeeld een product kunnen kiezen waarvoor ze onmiddellijk ondersteuning kunnen krijgen in plaats van een soortgelijk product met zelfbediening.

Voor het verbeteren van de klantervaring kunnen je belangrijkste resultaten zijn:

Een Net Promoter Score (NPS) van 75 bereiken en behouden

De gemiddelde reactietijd van klantenondersteuning verlagen tot minder dan 3 uur

De klantretentie met 20% verhogen

4. Omzet verhogen

Zoals Eliyahu M. Goldratt zegt, is het primaire doel van elk bedrijf geld verdienen. Inkomsten hebben een directe invloed op je financiële gezondheid en je vermogen om te herinvesteren in groei.

Dus, verkoop OKR's zijn een cruciaal onderdeel van de doelstellingen van elke startup. Het doel om de verkoop/omzet te verhogen is gegeven. Je meet belangrijke resultaten, zoals:

Verhoog de maandelijkse terugkerende inkomsten met 40%

Sluit deals met 10 nieuwe zakelijke klanten tegen het einde van dit kwartaal

Het waardeaandeel van bestaande klanten met 20% verbeteren

De omzetgroei met 3% maand-op-maand versnellen

5. Marktaandeel winnen

Een startup heeft per definitie geen marktaandeel. Aan de andere kant is het ook waar dat veel startups werken op gebieden waar misschien geen markt bestaat. De iPhone creëerde de smartphonemarkt. Salesforce heeft de SaaS-markt gecreëerd.

Als startup moet je misschien je eigen markt creëren en zelf uitbreiden. Dit betekent dat je je publiek moet uitbreiden, je klantenbestand moet laten groeien, moet uitbreiden naar nieuwe regio's, enz.

Om dit te doen, zouden de belangrijkste resultaten die je meet kunnen zijn:

De maandelijkse actieve gebruikers met 25% verhogen

Lancering in drie nieuwe geografische markten tegen het einde van dit jaar

30% meer websiteverkeer uit organische zoekopdrachten halen

6. Operationele efficiëntie optimaliseren

Aan het begin van elke startup is het waarschijnlijk dat je hard werkt, extra uren maakt en koste wat kost dingen voor elkaar krijgt. Naarmate je groeit, kan dit gedrag echter leiden tot een burn-out, wrok en een algehele afname van de productiviteit.

Een belangrijke OKR waar elke startup zich op moet richten is dus operationele efficiëntie. Om de efficiëntie te verbeteren, zou je meer mensen kunnen aannemen, projectbeheertools zoals ClickUp kunnen kopen of bepaalde processen kunnen automatiseren.

Om de impact van dergelijke initiatieven te meten, gebruik je belangrijke resultaten zoals:

Verhoog agile snelheid met 15%

Operationele kosten verlagen met 10%

50% efficiënter testen met automatisering

7. Strategische partnerschappen uitbreiden

Startups bestaan niet op een eiland. Ze werken nauw samen met een aantal leveranciers, partners en medewerkers. Als je bijvoorbeeld een tijdregistratietool bouwt, wil je misschien strategische partnerschappen aangaan met startups voor projectmanagementsoftware voor integraties of productbundeling.

Goede partnerschappen hebben het potentieel om de groei te versnellen, toegang te bieden tot nieuwe markten, kosten te verlagen, de geloofwaardigheid van het merk te vergroten en de toekomst te versterken. Om het als strategische hefboom te gebruiken, moeten je belangrijkste resultaten zijn:

Elke maand één nieuw strategisch partnerschap aangaan

Inkomsten uit partnerschappen met 30% verhogen

De kosten voor klantenwerving met 15% verlagen via marketingpartnerschappen

8. Merkaanwezigheid versterken

Als startup wilt u dat iedereen weet dat u bestaat, d.w.z. uw merkaanwezigheid versterken. Om dit te doen, hebt u effectieve marketing OKR's die betrekking hebben op elk kanaal, inclusief zoeken, sociale media, pers, evenementen ter plaatse, enz.

Een betere merkaanwezigheid creëert interesse en bewustzijn, waardoor het websiteverkeer, de conversies en uiteindelijk de inkomsten zullen toenemen.

De belangrijkste resultaatgebieden voor je merkaanwezigheid kunnen zijn:

Het aantal volgers op sociale media met 30% verhogen

20 vermeldingen in de media in toonaangevende publicaties in de branche

Een toename van 35% bereiken in merkgerelateerd zoekvolume

Elk jaar 4 nieuwe succesverhalen publiceren

9. De betrokkenheid van werknemers vergroten

Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten. Betrokken en geïnspireerd personeel helpt bij het maken van betere producten, creëert een positieve omgeving voor collega's en bevordert innovatie.

Vooral voor een startup kan werknemersbetrokkenheid het verschil betekenen tussen een gedifferentieerd product en meer van hetzelfde. Volg de doelstellingen voor werknemersbetrokkenheid met belangrijke resultaten, zoals:

Een medewerkerstevredenheidsscore van 75% behalen

Het personeelsverloop verminderen tot minder dan 15%

Elk kwartaal teambuildingactiviteiten uitvoeren met 100% deelname

10. Innovatie stimuleren

Een startup ontstaat omdat iemand een innovatief idee heeft. Om uniek en gewild te blijven, moeten startups consequent innoveren. Dit kan iets eenvoudigs zijn als een nieuwe manier om een proces uit te voeren of iets fundamenteel transformatiefs als het automatiseren van een kritieke functie.

Hoe dan ook, innovatie is een cruciale startupdoelstelling. Volg het innovatievermogen van je organisatie met belangrijke resultaten, zoals:

25% van het R&D-budget toewijzen aan experimentele projecten

Het aantal ingediende patenten met 30% verhogen

Startups hebben vaak ambitieuze doelen en identificeren zelfs belangrijke resultaatgebieden om de voortgang te meten. Toch verliezen ze in de loop van het jaar stoom en vallen ze van de reis af. Om dit te voorkomen en op koers te blijven, moet je je OKR's effectief implementeren. Dit is hoe.

Implementatie van OKR's in startups

Om OKR's effectief te implementeren in je startup, moet je ze duidelijk gedocumenteerd, gemakkelijk toegankelijk en automatisch meetbaar maken. Sommige van de beste OKR-software kan hierbij helpen. Een robuuste projectmanagementtool zoals ClickUp kan dat ook. Hier leest u hoe.

1. Leg de doelstellingen uit aan uw teams

Als u eenmaal uw doelstellingen en belangrijkste resultaten hebt geïdentificeerd, leg deze dan voor iedereen in de organisatie zichtbaar vast. Schrijf de bedrijfsdoelstellingen, inclusief het doel en de redenering, op in een document op een harde schijf OKR-software voor starters . Zorg ervoor dat je teams ernaar kunnen verwijzen wanneer ze het nodig hebben. ClickUp Documenten is een geweldige plek om dit te doen. U kunt ook notities en citaten uit de doelstellingsgesprekken toevoegen voor meer context.

ClickUp Docs om organisatiedoelstellingen te delen

2. Stel belangrijke resultaten vast in een traceerbare vorm

Voor elke doelstelling heb je 3-5 specifieke, meetbare en tijdgebonden sleutelresultaten gedefinieerd die zullen dienen als benchmarks voor het bereiken van de doelstelling. Zet ze op je tracking tool zodat iedereen de voortgang kan meten. ClickUp Doelen kunt u doelen instellen als numerieke, monetaire, waar/onwaar of taakdoelen. Als uw belangrijkste resultaat bijvoorbeeld "drie nieuwe partnerschappen sluiten" is, kunt u ze instellen als drie taken. Wanneer je ze voltooit, worden je taken automatisch bijgewerkt met je voortgang.

Voortgang bijhouden met ClickUp Goals

Als OKR's nieuw voor je zijn of als je ze nieuw voor je startup aan het opzetten bent, probeer dan eens ClickUp's OKR-raamwerksjabloon . Met deze sjabloon kunt u:

Specifieke SMART-doelen maken die aansluiten bij de hoofddoelstelling van uw team

De voortgang ten opzichte van deze doelen in real-time volgen

Gemakkelijk wegversperringen identificeren voordat het kritieke problemen worden Gebruik deze sjabloon ### 3. Verantwoordelijkheid toewijzen aan teamleden

Moedig teamleden aan om OKR's te maken die de bredere bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Deze kunnen dan worden opgezet als doelen, checklists of taken op basis van hun aard.

Het helpt ook als projectmanagers met teamleden om de tafel gaan zitten en de doelen doornemen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit.

4. Dashboards maken

Als projectmanager binnen een startup is het handig om regelmatig de voortgang te zien. Als het bijvoorbeeld je doel is om projecten op tijd op te leveren of om 100% van de middelen te gebruiken, dan wil je misschien elke dag de status zien.

ClickUp Dashboards maakt al deze rapportages automatisch mogelijk. Met het dashboard voor projectbeheer kunt u de werklaststatus, voltooide taken, productiviteits- en efficiëntiemaatstaven en nog veel meer bijhouden.

Dashboard voor projectbeheer op ClickUp

Met het marketingdashboard kunt u impressies, likes, gepubliceerde inhoud, aanvragen, conversies en meer bijhouden.

marketingdashboard op ClickUp_

5. Controleer regelmatig, bekijk en pas aan

Plan wekelijkse of tweewekelijkse vergaderingen om de voortgang van de OKR's te bespreken. Deze vergaderingen bieden de gelegenheid om prestaties te bespreken, uitdagingen aan te pakken en eventueel bij te sturen. Daarna,

Pas de belangrijkste resultaten aan op basis van prestaties en feedback

Nieuwe doelen stellen voor de volgende OKR-cyclus op basis van geleerde lessen

Individuele doelen afstemmen op de visie van het bedrijf

Vier successen en analyseer mislukkingen om te begrijpen wat werkte en wat niet. Deze aanpak van continu leren helpt toekomstige OKR-planning en -uitvoering te verbeteren.

Stel uw OKR's voor starters in en verover ze met ClickUp

De weg die een startup aflegt van idee tot IPO hangt af van zijn vermogen om te presteren. Om effectief te kunnen uitvoeren, hebt u doelen, controlepunten, zichtbaarheid en flexibiliteit nodig. ClickUp voor startups biedt precies dat. Met de projectmanagementsoftware kun je je OKR's allemaal op één plek instellen, delen, volgen en behalen. De verschillende OKR-sjablonen in ClickUp helpen u ook op weg met begeleiding.

Gebruik ClickUp om de reis van uw startup te stroomlijnen. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit!