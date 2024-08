Het goede voorbeeld geven op het werk

"Niets bewijst zo overtuigend iemands vermogen om anderen te leiden als wat hij van dag tot dag doet om zichzelf te leiden" zei Thomas J. Watson, oprichter van IBM.

Van slagvelden tot directiekamers, leiderschapsstijlen en -kwaliteiten zijn uitgebreid besproken. De enige consensus lijkt te zijn dat grote leiders hun teams laten zien hoe het moet - ze geven het goede voorbeeld.

Als je een zakelijk leider of manager bent, is hier alles wat je moet weten over het goede voorbeeld geven.

Het concept van leiden door het voorbeeld te geven

Het goede voorbeeld geven verwijst naar het modelleren van de kwaliteiten en gedragingen die je van je teamleden verwacht. Door middel van acties, houdingen en benaderingen van het werk laat je de rest van het team zien wat je wilt zien en hoe je het werk het beste gedaan krijgt.

Het goede voorbeeld geven wordt gekenmerkt door:

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Een leider voelt zich verantwoordelijk voor het gedrag en de prestaties van zijn team. Je maakt het tot je taak om alle middelen te verschaffen en je team te laten zien hoe het werk gedaan wordt.

Waardegerichtheid: Het goede voorbeeld geven gaat niet over het schrijven van code of inhoud om de teams te laten zien hoe ze hun werk moeten doen. Het is veel groter dan dat. Het gaat om het verduidelijken van de waarden die je moet belichamen en daarnaar handelen.

Als een van de waarden van het bedrijf bijvoorbeeld eerlijkheid is, dan geeft en ontvangt een leider feedback - ongeacht zijn of haar functie of autoriteit - op een eerlijke manier.

Consistentie: Een leider gedraagt zich consequent op de manier waarop hij verwacht dat zijn teamleden zich gedragen. Bijvoorbeeld, als tijdigheid een gedrag is dat u modelleert, dan zult u consequent op tijd verschijnen op elke vergadering/evenement.

Authenticiteit: Authentieke leiders zijn transparant in hun besluitvorming en lopen met het team door de variabelen en processen heen. Je maakt je team bewust van je motieven en acties, zodat anderen niet alleen de daad, maar ook het achterliggende denkproces kunnen volgen.

Openheid: Als je het goede voorbeeld geeft, ben je intellectueel nederig en sta je open om je aanpak te veranderen op basis van nieuwe informatie of overtuigende meningen.

Kortom, het goede voorbeeld geven is de toepassing van het oude adagium dat daden meer zeggen dan woorden. Het is echter een kwalitatief en gedragsmatig concept dat zich bevindt in het uitgestrekte landschap tussen zwart en wit. Het is een benadering die tot uiting komt in je eigen acties, hoe groot of klein die ook zijn.

Als je het goede voorbeeld wilt geven, zijn hier tien strategieën die je kunnen helpen.

10 strategieën om het goede voorbeeld te geven

In het begin lijkt het eenvoudig om het goede voorbeeld te geven: Gedraag je zoals je wilt dat je team zich gedraagt. In de praktijk, vooral in een grote organisatie, kan het overweldigend worden om teams te managen.

Om dat te voorkomen en consistent te zijn in je leiderschap, leggen de volgende tien strategieën een solide basis. Laten we beginnen.

1. Bepaal waar je een voorbeeld van wilt zijn

Om het goede voorbeeld te geven, moet je eerst beslissen wat voor leider je bent. Bijvoorbeeld, de leider van een worstelende onderneming moet zich kwetsbaar en motiverend opstellen. De manager van een overwerkt team moet empathisch en ondersteunend zijn.

Om het goede voorbeeld te geven, begin je met:

Uw visie uiteen te zetten : Laat het team zien hoe u verwacht dat de toekomst eruit zal zien

: Laat het team zien hoe u verwacht dat de toekomst eruit zal zien Vaststellen van waarden : De waarden te schetsen die voor jou belangrijk zijn en waarvan je verwacht dat het team ze volgt

: De waarden te schetsen die voor jou belangrijk zijn en waarvan je verwacht dat het team ze volgt Gedrag tonen: Gedraag je zoals je wilt dat je team zich gedraagt - wees open, spreek rechtuit, kom op tijd, documenteer alles, enz.

Start with Why van Simon Sinek is een krachtige bron om je reis naar het geven van het goede voorbeeld te beginnen. Bekijk deze samenvatting van Start with Why om te zien of het geschikt is voor jou.

2. Communiceer openlijk

Je denkt misschien dat je het goede voorbeeld geeft, maar dat blijft vaak onopgemerkt. Je houdt bijvoorbeeld altijd je camera aan tijdens Zoom-vergaderingen, maar teamleden die verlegen zijn, volgen dit misschien niet en denken er misschien niet veel van.

Dus als het modelleren van gedrag niet genoeg is, helpt het om er explicieter over te zijn. Maak bijvoorbeeld een 'werken met mij'-document dat je team kan inzien.

Je kunt het instellen op een tool zoals ClickUp Documenten die u met iedereen in uw team kunt delen. Ze kunnen zelfs commentaar geven op het document of vragen stellen, waardoor uw samenwerking wordt versterkt.

uw leiderschapsstijl documenteren op ClickUp Docs_

Nieuw bij het schrijven over uw werkstijl? Geen stress. De ClickUp Team Docs sjabloon helpt u op weg. Deze sjabloon downloaden

3. Geef nuttige en constructieve feedback; ontvang dezelfde ook

Een van de grootste fouten die leiders maken is dat ze een autoriteitspositie innemen en daardoor geen feedback aannemen van hun teams en juniors. Als je je zo gedraagt, leert het team dat ze niet hoeven samen te werken en ook geen feedback hoeven te krijgen.

Geef in plaats daarvan prioriteit aan het zoeken naar feedback en het ondernemen van actie.

Houd de openingstijden open : Dit zal werknemers aanmoedigen om binnen te lopen, ideeën te delen, vragen te stellen en begeleiding te zoeken zonder zich zorgen te maken over het plannen van vergaderingen

: Dit zal werknemers aanmoedigen om binnen te lopen, ideeën te delen, vragen te stellen en begeleiding te zoeken zonder zich zorgen te maken over het plannen van vergaderingen Vraag om mening : Vraag tijdens stand-upgesprekken, retrospectives en brainstormsessies iedereen naar zijn mening. Geef zelfs de zwijgers een duwtje in de rug

: Vraag tijdens stand-upgesprekken, retrospectives en brainstormsessies iedereen naar zijn mening. Geef zelfs de zwijgers een duwtje in de rug Moedig debat aan: Stel mensen in staat om het met je oneens te zijn. Doe dit in het openbaar, zodat andere teamleden gerustgesteld zijn dat ze met je in debat kunnen gaan

Als je team verdeeld is, bouw dan virtuele ruimtes om dit te doen. Richt een soort open kantoor in met een tool zoals ClickUp Chatweergave . Voer contextuele gesprekken (in geneste opmerkingen), waarbij u ideeën en suggesties bespreekt.

Voer open gesprekken en geef het goede voorbeeld met ClickUp Chat

Probeer voor een meer gestructureerd feedbackmechanisme de ClickUp Employee Feedback-sjabloon . Met deze volledig aanpasbare sjabloon kunt u feedback verzamelen, het sentiment visualiseren en een bedrijfscultuur van transparantie opbouwen. Deze sjabloon downloaden

4. Stimuleer een transparante werkplek Transparant leiderschap wordt vaak voorgesteld als een deugd, als het juiste om te doen. Maar weinigen begrijpen waarom transparantie belangrijk is. Hier is het.

Bij kenniswerk hangt succes af van het feit of iedereen zoveel mogelijk weet als collectief mogelijk is. Als je contentschrijver bijvoorbeeld niet weet dat je Oxford komma's gebruikt, zul je inconsistent schrijven. Transparantie stelt je in staat om de collectieve kennis van de organisatie te vergroten.

Hier zijn enkele manieren waarop je een transparante werkplek kunt creëren:

Documentatie : Schrijf observaties, vergadernotities, inzichten, enz. op en deel deze op grote schaal met de organisatie. ClickUp Docs is een geweldige manier om dit te doen

: Schrijf observaties, vergadernotities, inzichten, enz. op en deel deze op grote schaal met de organisatie. ClickUp Docs is een geweldige manier om dit te doen Systemen : Zet een projectmanagementsysteem op om al het werk dat je doet te beheren en bij te houden. Dit maakt informatie toegankelijk voor alle betrokkenen

: Zet een projectmanagementsysteem op om al het werk dat je doet te beheren en bij te houden. Dit maakt informatie toegankelijk voor alle betrokkenen Rapporten: Stel rapporten op voor statistieken die er toe doen. ClickUp Dashboards kan dat automatisch voor u doen wanneer u uw projecten beheert met ClickUp

Volg al uw essentiële statistieken op één plaats met aanpasbare ClickUp Dashboards

5. Oefen authenticiteit en kwetsbaarheid

Authenticiteit kan de lijm zijn die uw organisatie samenhoudt. Grote leiders leren zich kwetsbaar op te stellen zonder zwak over te komen.

In zijn boek Shoe Dog, Nike's medeoprichter en ex-CEO Phil Knight gesprekken over de tijd dat ze Nike net hadden gelanceerd en het bedrijf voor het eerst een grote crisis doormaakte. Knight verzamelde zijn werknemers en legde de bedreigingen en obstakels voor het bedrijf bloot.

Transparantie over de dreigende crisis en het openlijk erkennen van mogelijke risico's hielpen zijn werknemers om zich aangemoedigd te voelen. Het gesprek bleek een hart onder de riem te zijn voor de jonge organisatie.

Leidinggeven met authenticiteit laat de teams ook zien dat ze zich kwetsbaar op kunnen stellen. Ze kunnen eventuele toxiciteit escaleren en conflicten oplossen, waardoor een veilige en inclusieve werkplek ontstaat.

Lees dit voor praktisch advies over schaamte, kwetsbaarheid en empathie samenvatting van Durven leiden , Brené Browns stappenplan voor moedig leiderschap.

6. Stel teamdoelen

Zakelijke leiders hebben de neiging om bedrijfsdoelen vast te stellen met de directie en deze vervolgens door te geven aan hun teams. Hierdoor hebben teams soms het gevoel dat hun doelen aan hen zijn uitgedeeld.

Het goede voorbeeld geven:

Stel de doelen samen met het team

Vraag hen wat haalbaar is

Verantwoordelijkheid nemen voor het team om hun doelen te bereiken

Leer actief wat ze nodig hebben

Controleer regelmatig de voortgang en ondersteun het team waar nodig ClickUp Doelen is perfect voor het stellen van doelen, het meten van de voortgang en het ingrijpen waar nodig.

Stel doelen en houd uw voortgang bij met ClickUp Goals

7. Wees niet bang om jezelf voor gek te zetten

De problemen die moderne organisaties oplossen vereisen creatief en avontuurlijk denken. Soms kunnen de ideeën stom klinken. Teams moeten zich gerustgesteld voelen dat al hun ideeën welkom zijn zonder oordeel.

Sta open voor het open delen van ideeën om dit mogelijk te maken.

Nodig mensen uit om hun mening te geven en toon een actief luisterend oor zonder te oordelen

Moedig het team aan om ideeën niet meteen af te wijzen, maar te onderzoeken in welke richting ze leiden

Bouw binnen het team vangrails om roekeloze beslissingen te vermijden

8. Plan vraag- en antwoorduren

Zakelijke leiders houden open huizen met de organisatie en nodigen iedereen uit om vragen te stellen. In dergelijke sessies gaan de vragen vaak over de organisatie, plannen, updates, enz.

Maak daarnaast Q&A-uurtjes met je team om ze te laten zien hoe jij iets zou doen. Moedig ze aan om vragen te stellen als "hoe zou je dit probleem oplossen?" of "hoe zou je deze situatie aanpakken?"

Hoewel je misschien niet wilt dat je team voor elk klein dingetje naar je toekomt, helpt het om ze dat af en toe wel te laten doen. Door op deze manier het goede voorbeeld te geven, leer je je team om context te scheppen. Het laat ze zien dat je er bent om te helpen als het moeilijk wordt.

9. Kruip in de huid van je team

Een van de grootste problemen waar leiders mee te maken krijgen is dat ze te ver van de realiteit af komen te staan. Het hoofd engineering kent bijvoorbeeld misschien niet de dagelijkse uitdagingen waar hun ontwikkelaars mee te maken hebben, zoals beperkingen van ontwikkelomgevingen of een gebrek aan automatiseringstools.

Om het goede voorbeeld te geven, moet je wat tijd uittrekken om het werk van je teams te doen, of om ze aan het werk te zien. Je kunt bijvoorbeeld pairprogramming doen met een ontwikkelaar. Of een paar functies testen.

Dit zal je team geruststellen dat je hun ervaringen wilt begrijpen en het voor hen beter wilt maken.

10. Ga met uw tijd mee

Een premier in oorlogstijd heeft heel andere vaardigheden en houdingen nodig dan een premier in vredestijd. Wees dus de leider die je teams en organisatie nodig hebben. Als de economie achterblijft, ben je misschien creatief of agressief. Als de investeringen stromen, investeer je misschien in training en experimenten.

Wanneer je team klein is, heb je misschien een nauwere band met iedereen. Maar als je team groeit, heb je misschien zelfs moeite om ieders naam te onthouden.

Als succesvol leider is het je taak om met je tijd mee te gaan. Laat je team zien dat verandering niet alleen onvermijdelijk is, maar ook positief kan zijn.

Bijvoorbeeld, als je een leider bent die de verandering om naar kantoor terug te keren in goede banen leidt, kom je elke dag persoonlijk opdagen. Praat over hoe het jou helpt en hoe het je team kan helpen. Accepteer meningsverschillen en debatteer positief. Als het nog steeds niet werkt, deins er dan niet voor terug om je plan helemaal in te trekken.

Hoewel al deze strategieën erg nuttig kunnen zijn, is elk individu anders. Tijdens het geven van het goede voorbeeld zullen er zeker uitdagingen opdoemen. Laten we eens kijken hoe je die kunt overwinnen.

Uitdagingen bij het geven van het goede voorbeeld overwinnen Leiderschapsstrategieën en

managementstijlen verschillen binnen en tussen organisaties. Leiderschap veranderen leidt een organisatie door transformatie. Deze situatie, zoals COVID-19 of economische volatiliteit, wordt vaak naar de leider gegooid en hij moet deze navigeren om succesvol te zijn. James Daunt van Barnes and Noble is een geweldige voorbeeld van een veranderingsleider die het bedrijf van de rand van een faillissement naar positieve groei bracht. Opkomend leiderschap komt daarentegen organisch in de positie en leidt teams zonder te vertrouwen op formele autoriteit. Ze passen zich aan en zijn meer in sync met het team. Satya Nadella is een voorbeeld van een opkomende leider.

Ethisch leiderschap gaat over het juiste doen, niet alleen voor het bedrijfsresultaat maar ook voor de werknemers, klanten en de maatschappij als geheel.

Afhankelijk van de organisatie, de marktsituatie en de leiderschapsvaardigheden zijn hier enkele uitdagingen die een goede leider kan tegenkomen en hoe hij ze kan overwinnen.

Gebrek aan een eenduidige visie

Om het goede voorbeeld te geven, moet uw team uw eigen gedrag zien en zich eraan kunnen relateren. Zonder een eenduidige missie en principes kunnen uw voorbeeldacties onopgemerkt blijven.

Oplossing: Documenteer je visie en leiderschapsfilosofie . Bespreek deze regelmatig met je teamleden. Moedig hen aan om beslissingen te nemen op basis van de principes, waarden en overtuigingen die jullie samen hebben opgesteld.

Delegeren

Elke manager, hoe ervaren ook, heeft wel eens moeite met delegeren. Soms hebben ze misschien niet de juiste persoon in hun team om de taak uit te voeren. Op andere momenten weten ze zelf misschien niet goed wat ze nodig hebben.

Oplossing:

Documenteer in detail het werk dat gedaan moet worden, de verwachtingen, doelen en resultaten. Het opschrijven ervan schept duidelijkheid en dient als referentie

Geef alle middelen die nodig zijn om het werk gedaan te krijgen

Leg uit hoe je het gedaan wilt hebben (een document met "dit is hoe ik het zou doen" is een geweldige manier om het goede voorbeeld te geven

Wanneer je documentatie bijwerkt, tag dan je teams zodat de informatie niet wordt gemist. ClickUp Commentaar Toewijzen maakt precies dit mogelijk

Plan regelmatige check-ins en geef feedback over de voortgang

Omgaan met verandering

Verandering is moeilijk, niet alleen voor teams, maar ook voor leiders. Als de situatie onstabiel is en voortdurend verandert, kan het moeilijk zijn om het goede voorbeeld te geven.

Oplossing:

Probeer zoveel mogelijk te leren over de verandering

Voer scenarioplanning uit om voorbereid te zijn op mogelijke turbulenties

Omarm openlijk de onvoorspelbaarheid en verzeker je teams dat je achter ze staat

Wees empathisch en bied je teams ondersteuning en middelen aan

Zelfmanagement

Dit klinkt misschien gek, maar om het goede voorbeeld te geven, moet je jezelf deskundig kunnen managen. Verschillende leiders missen deze kwaliteit. Ze zijn zelf misschien overwerkt, temperamentvol of verlegen, waardoor ze onbedoeld een gelijkaardige cultuur creëren in hun teams.

Oplossing:

Schets duidelijk je doelen en gedrag

Herinner jezelf elke dag aan je waarden om je daarnaar te gedragen

Voer regelmatig evaluaties uit met jezelf om te zien of je het juiste voorbeeld geeft

Verzamel feedback van het team en herijk je prestaties

Voordelen en nadelen van het goede voorbeeld geven

Het goede voorbeeld geven is om verschillende redenen een geweldige strategie.

Respect : Wanneer de leider de daad bij het woord voegt, zal een teamlid hem eerder respecteren

: Wanneer de leider de daad bij het woord voegt, zal een teamlid hem eerder respecteren **Vertrouwen: Een manager die het goede voorbeeld geeft, kent de problemen van zijn team. Ze hebben dus het meeste vertrouwen

Positieve werkcultuur : Goede leiders zorgen ervoor dat hun teams weten dat ze niet vanuit hun ivoren toren spreken. Dit creëert een positieve werkomgeving

: Goede leiders zorgen ervoor dat hun teams weten dat ze niet vanuit hun ivoren toren spreken. Dit creëert een positieve werkomgeving Transparantie : Als je het goede voorbeeld geeft, doe je anderen aan zoals jij wilt dat ze jou aan doen. Dit creëert empathie, medeleven en transparantie

: Als je het goede voorbeeld geeft, doe je anderen aan zoals jij wilt dat ze jou aan doen. Dit creëert empathie, medeleven en transparantie Moraal : Als je weet dat je manager zichzelf dezelfde normen oplegt als de teamleden, verhoogt dat het moreel van je werknemers

: Als je weet dat je manager zichzelf dezelfde normen oplegt als de teamleden, verhoogt dat het moreel van je werknemers Klantenloyaliteit: Gelukkige en respectvolle werknemers behandelen hun klanten goed en bouwen zo een gevoel van merkentrouw op dat uniek en specifiek is voor uw bedrijf

Dit betekent niet dat het goede voorbeeld geven geen nadelen heeft.

Druk: Om te beginnen kan het een tol eisen van de leider om altijd een bepaalde norm te handhaven. Het geeft je het gevoel dat je onfeilbaar moet zijn, wat veel druk kan geven.

Afbrokkeling van vertrouwen: Elke inconsistentie in gedrag kan leiden tot erosie van vertrouwen, wat bijna onmogelijk weer op te bouwen is.

Te tactisch: Als je het goede voorbeeld geeft, loop je het risico te tactisch te worden en iedereen te laten zien wat en hoe ze hun werk moeten doen. Dit kan ten koste gaan van de tijd die je nodig hebt om strategisch en visionair te zijn.

Zoals bij elke leiderschapsstijl, kunnen de bovenstaande nadelen overwonnen worden met wat nadenken, inlevingsvermogen en een strategische aanpak.

Geef het goede voorbeeld met ClickUp

Volgens de onsterfelijke woorden van Thomas J. Watson is de eerste stap om het goede voorbeeld te geven jezelf managen. Je doelen stellen, je filosofieën documenteren, je prestaties bijhouden en zelfs elke dag een dagboek bijhouden kunnen helpen om een goede start te maken. Zodra je jezelf begrijpt, is het tijd om je team te leren kennen en hen het goede voorbeeld te geven.

Welke van de bovenstaande tien strategieën u ook volgt, u kunt het enorm beter doen met een robuuste teammanagementtool zoals ClickUp.

ClickUp is ontworpen als uitgebreide projectmanagementsoftware en biedt u alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uzelf en uw team te managen.

Moet u persoonlijke doelen opschrijven? Probeer ClickUp Doelen. Wilt u regelmatig een dagboek bijhouden? Gebruik ClickUp Docs. Een projectteam managen? Gebruik de ClickUp Workload-weergave om werk eerlijk te verdelen. Wilt u feedback verzamelen? Gebruik een van de sjablonen voor feedbackformulieren .

Manage jezelf en je team effectief. Geef het goede voorbeeld. Probeer ClickUp vandaag !