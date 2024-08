Samenvatting: Hoe grote leiders iedereen inspireren om actie te ondernemen

Er zijn twee soorten mensen: Zij die anderen willen inspireren en zij die geïnspireerd willen worden. Een boek richt zich zelden op beide.

Simon Sinek's bestseller uit 2009, Start with Why, is de uitzondering. Simon Sinek is een bestseller auteur en gevierd motiverend spreker, bekend om zijn onconventioneel optimistische ideeën over business en leiderschap. Als een van de populairste leiderschapscoaches ter wereld heeft hij in een carrière van meer dan twintig jaar duizenden zakelijke leiders geïnspireerd.

Dit boek is ontstaan uit Sinek's virale TED-talk met dezelfde naam, die nu de op twee na meest bekeken TED Talk aller tijden is met meer dan 60 miljoen weergaven. Het bevat een eenvoudige maar diepgaande boodschap en overtuigt ons om onze 'Why' te ontdekken - de kernwaarde die ons drijft om 's ochtends op te staan en aan het werk te gaan.

Als je wilt werken aan je leiderschap en teammanagement of als je het volgende wilt verbeteren productiviteit van teams dan kan Start with Why helpen.

Deze samenvatting van Start with Why geeft een lijst van de belangrijkste punten.

Start met Waarom Samenvatting in een oogopslag

via Amazon In Start with Why vertelt Sinek over de kracht van het 'waarom' en hoe dit de sleutel kan zijn tot het succes van een individu of organisatie. Aan de hand van de voorbeelden van Steve Jobs, Martin Luther King Jr., de gebroeders Wright, Bill Gates, enz. benadrukt Sinek hoe belangrijk het is om je kerndoel (de waarom-factor) te ontdekken en dit te gebruiken om je team te motiveren en te inspireren.

Volgens hem zorgt 'beginnen met het waarom' voor een gevoel van gedeelde doelen binnen je team. De duidelijkheid van de missie en visie van een organisatie maakt het meer relateerbaar voor werknemers en klanten.

Hier is Sineks eigen 'WAAROM' voor het schrijven van het boek, in zijn eigen woorden:

"Het doel van dit boek is niet simpelweg om te proberen de dingen die niet werken te repareren. Ik heb dit boek eerder geschreven als een gids om me te concentreren op de dingen die wel werken en om ze te versterken. Het is niet mijn bedoeling om de oplossingen van anderen te verstoren. De meeste antwoorden die we krijgen, als ze gebaseerd zijn op deugdelijk bewijs, zijn volkomen geldig. Maar als we beginnen met de verkeerde vragen, als we de oorzaak niet begrijpen, dan zullen zelfs de juiste antwoorden ons altijd op het verkeerde been zetten... uiteindelijk. _De waarheid, zie je, wordt altijd onthuld... uiteindelijk."

Dit boek laat je zien hoe je jezelf de juiste vragen kunt stellen, zodat je je organisatie (en team) in de juiste richting kunt sturen.

Het boek behandelt drie grote ideeën:

wat succesvolle mensen en bedrijven van onsuccesvolle scheidt

waarom inspiratie een betere manier is om je bedrijf op te bouwen dan manipulatie

hoe bouw je vertrouwen op in een organisatie

5 sleutelopmerkingen uit Start with Why

Je kunt veel leren van het boek, maar hier zijn een paar van onze favoriete lessen.

1. Kies wortels boven stokken

Een sleutelles voor leiders in het hele boek is om altijd iemand tot actie aan te zetten door hem te inspireren in plaats van hem te manipuleren.

Volgens Sinek begrijpen maar heel weinig mensen waarom hun klanten voor hen kiezen. De meeste bedrijven gaan ervan uit dat mensen hun producten kopen vanwege de betere prijs of de betere kwaliteit van de dienstverlening. Dus gebruiken ze manipulatieve acties zoals prijsverlagingen, promoties, steunbetuigingen van beroemdheden en, in het ergste geval, zelfs angst om klanten aan te trekken.

Hij deelt voorbeelden uit de praktijk om dit duidelijk te maken.

Toen General Motors (GM) begon met het aanbieden van een cashback van $500 tot $7000 USD aan klanten die hun vrachtwagens en auto's kochten, steeg hun verkoop op korte termijn, maar dit sneed in hun winstgevendheid op lange termijn.

Tegen 2007 verloor GM ongeveer 729 dollar per verkocht voertuig door hun incentives. Toen moesten ze hun incentives verlagen en daalde de verkoop.

Ook de slogan van IBM-No one ever got fired for hiring IBM verspreidt angst als marketingtactiek. Het zorgt ervoor dat inkoopteams terugdeinzen om een minder bekend bedrijf boven IBM te verkiezen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen als het misgaat.

Hoewel Sinek beaamt dat manipulatie werkt - soms maar al te goed - spoort hij zijn lezers aan om de tegenovergestelde richting in te slaan, namelijk het pad van inspiratie.

Hier is waarom: hoewel manipulatie in sommige gevallen voor meer of zelfs repetitieve business kan zorgen, is alleen inspiratie de juiste strategie om echte klantenloyaliteit op te bouwen.

Sineks favoriete voorbeeld van inspiratie die goed wordt gedaan is Apple, vooral toen Steve Jobs aan het roer stond.

Een kernpunt dat Sinek hier benadrukt, is dat mensen niet kopen wat je doet; ze kopen waarom je het doet. Als je 'waarom' hen kan inspireren, kun je hen veranderen in loyale klanten-denk aan mensen die in de rij staan voor een Apple winkel de avond voor de lancering van de nieuwe iPhone!

Sinek laat je niet alleen achter met deze gedachte; hij geeft je ook een aantal geweldige adviezen:

Definieer (en communiceer) je primaire doel

Gebruik verhalen om dat doel met de wereld te delen. Alle grote leiders zijn ook grote verhalenvertellers

Versterk toewijding door een gevoel van eenheid en saamhorigheid te creëren

Vertrouwen creëren door authenticiteit te tonen en te leiden met empathie

2. Vind uw Gouden Cirkel

Het concept van de Golden Circle is iets wat Sinek in meerdere hoofdstukken van het boek bespreekt. De Golden Circle is een strategisch raamwerk met drie concentrische cirkels (Waarom, Hoe en Wat), die elk een ander niveau van denken en communiceren vertegenwoordigen.

Beheer al uw projecten en taken vanaf één plaats met de software voor projectmanagement van ClickUp

U kunt ClickUp-taak om taken en subtaken te beheren, statusupdates te posten (als commentaar), aangepaste tags of statussen te gebruiken om te groeperen en taken te prioriteren en koppel ze expliciet aan het Waarom van de organisatie.

Maak doelen, wijs targets toe en deel ze met je team zodat iedereen op één lijn zit

Zodra u uw projecten hebt toegevoegd, kunt u aangepaste dashboards en andere rapporten zoals Gantt grafieken gebruiken om uw voortgang ten opzichte van deze doelen te meten. ClickUp Doelen laat u ook uw doelen bijhouden met numerieke, ja/nee of monetaire targets.

2. Communiceer uw Waarom

Creëer een centrale opslagplaats of wiki voor informatie over het 'waarom' en 'hoe' van de organisatie, inclusief missie- en visieverklaringen, waarden en processen. Dit zorgt voor gemakkelijke toegang voor alle leden van het team en is vooral handig bij het inwerken van nieuwe werknemers.

Maak openbare wiki's met ClickUp Docs

Maak diepgaande wiki's en onderwijs uw team over uw waarden en doel met ClickUp Docs ClickUp Documenten is een documententool waarmee teams hun documenten en wiki's in georganiseerde werkruimten kunnen beheren. Het bevat functies zoals blokken content, opties voor opmaak en bewerking in realtime. U kunt ook een team ruimte maken om gemeenschappelijke documenten te beheren, toestemming niveaus toe te wijzen, en nog veel meer.

Gebruik ClickUp AI om uw wiki's samen te vatten of ze in verschillende talen te vertalen zodat ze gemakkelijk te lezen zijn

Plus, ClickUp AI kan u helpen uw wiki's in meerdere talen te lokaliseren, documenten samen te vatten en nog veel meer. Op deze manier creëert u een saamhorigheidsgevoel voor zelfs diegenen die niet noodzakelijkerwijs uw taal spreken.

3. Bevorder samenwerking in realtime

Om alle leden van een team op één lijn te houden over een project, moeten ze gemakkelijk kunnen communiceren en op de hoogte blijven op alle niveaus van het project. Zo kan iedereen op dezelfde pagina blijven en gemakkelijk feedback geven.

ClickUp biedt meerdere opties om met uw team te communiceren in projecten en documenten. Voor het eerst kunt u commentaar geven op taken, actiepunten toewijzen en mensen direct vanuit de weergave van de Taak e-mailen.

Bewerk documenten tegelijkertijd met de rest van je team, voeg opmerkingen toe en meer

In Documenten kunt u opmerkingen toevoegen, mensen taggen en gelijktijdig bewerken om constante feedbacklussen op gang te brengen.

Begin gesprekken met de belangrijkste belanghebbenden door aparte chats te maken voor elk project, elke taak of elk document

Daarnaast kunt u ook ClickUp's ingebouwde chatten en video-opnamefuncties om gesprekken met uw team te starten en context aan discussies toe te voegen.

4. Brainstormen aanmoedigen

Organiseer brainstormsessies waar teamleden openlijk ideeën kunnen delen. Sinek raadt aan om een omgeving te creëren waarin individuen kunnen voortbouwen op elkaars ideeën, wat leidt tot gezamenlijke innovatie. Dit versterkt het gevoel van saamhorigheid en eenheid onder uw werknemers. Sjablonen voor brainstormen in ClickUp maken dit eenvoudiger-je kunt zelfs direct een sessie starten.

Ideeën visualiseren met whiteboards en mindmaps in ClickUp

Freestyle ontwerphulpmiddelen zoals whiteboards en mindmaps maken het uw teamgenoten gemakkelijker om alle goede ideeën te tekenen en visueel uit te leggen. Dit maakt brainstormsessies boeiend en productief.

Maak brainstormsessies boeiend met ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunt u diagrammen tekenen, aantekeningen toevoegen en ze zelfs aan een project koppelen. U kunt deze whiteboards ook delen met anderen in het team of ze gebruiken als verslag van uw brainstormsessie. Dit is vooral handig bij Taken waarbij je het strategische doel van een project aan je team moet uitleggen.

Een ander aantrekkelijk hulpmiddel voor samenwerking dat beschikbaar is op ClickUp is Mindmaps . Het kan nuttig zijn tijdens de Hoe en Wat fases, waar je je werkstroom in kaart moet brengen of individuele Taken voor iedereen moet creëren.

Afronden

Simon Sinek's Start with Why is een overtuigende blauwdruk voor het bouwen van inspirerende organisaties.

Door je kerndoel te vinden en te definiëren, kun je vertrouwen wekken bij teamgenoten, miljardenbedrijven opbouwen en van loyale klanten evangelisten maken. Sinek spoort leiders ook aan om duidelijkheid en discipline te bevorderen in doelen van teams door ze altijd af te stemmen op hun 'waarom'

We hopen dat je deze samenvatting van het boek Start with Why nuttig vond. Als je niet zeker weet wat je 'waarom' is, raden we je Sineks andere boek Finding Your Why van harte aan. Dit boek is een aanvulling op het boek Start with Why en bevat praktische tips om je te helpen je grotere doel te bepalen.

Maar als je de concepten van Start with Why al hebt geïnternaliseerd en een sterk idee hebt van wat je kerndoel is, raden we je aan om je aanmeldt voor ClickUp -Het is gratis om te beginnen.