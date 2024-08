Sunsama vs Motion: Welke planner app is het beste?

We kennen het gevoel: een late start van de dag, staren naar rommelige lijsten met taken en paniek die toeslaat.

Velen worstelen om de perfecte dagelijkse planner app die al hun dagelijkse taken kan afhandelen en hun abonnementen op één plek kan centraliseren.

Moet je Google Documenten, de app Notes op je telefoon of krachtige planningstools zoals Sunsama en Motion gebruiken?

Als je een tool moet kiezen, welke is dan beter? Deze blogpost geeft antwoord op die vraag.

Zowel Sunsama als Motion zijn ontworpen om je te helpen je tijd te beheren, je dag te plannen en nog te doen. Hun aanpak en functies zijn echter afgestemd op verschillende behoeften.

Laten we eens kijken naar hun unieke functies en prijs abonnementen om u te helpen beslissen welke tool het beste past bij uw persoonlijke stijl van productiviteit.

Wat is Sunsama?

via Sunsama Sunsama is een digitale dagelijkse planner die productiviteitstools zoals kalenders, takenlijsten, projecten en e-mails combineert in één gebruiksvriendelijk platform. Het is handig voor professionals en eigenaren van bedrijven die georganiseerd en gefocust willen blijven zonder overweldigd te raken.

Het leuke aan Sunsama is dat het je niet probeert meer te laten werken, maar je slimmer helpt werken door je taken te organiseren en je te helpen je dag in te delen.

De tool helpt je dagelijks taken met een hoge prioriteit te selecteren en deze in je planning te integreren. Bovendien is de interface aantrekkelijk en interactief. Sunsama biedt ook functies zoals een focusmodus voor werken zonder afleiding en integreert met verschillende apps voor kalenders.

Op deze manier kun je je dag visueel indelen, de duur van je taken schatten en je belangrijkste taken bijhouden zonder steeds tussen apps te hoeven schakelen. Bekijk dit eens Sunsama beoordeling om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de mogelijkheden!

Functies van Sunsama

De vraag is nu, wat maakt Sunsama uniek genoeg om zich van de rest te onderscheiden? Het antwoord ligt in de sleutel functies.

Laten we eens kijken.

1. Dagelijkse abonnementen met een Taakmanager

via Sunsama Sunsama is een app voor dagplanners waarmee je een lijst kunt maken van de taken waaraan je wilt werken wanneer je je dag begint. Taken die je gisteren niet hebt afgemaakt, worden automatisch overgedragen, zodat je ze aan je dagschema kunt toevoegen.

Sleep je taken naar de door jou gewenste tijdvensters en neem taken uit e-mails of apps zoals Trello of Todoist direct op in je planning, zodat je alles op één plek hebt. Sunsama brengt deze planning ook in balans door aan te geven wanneer je misschien te veel doet.

Als je eenmaal je dag hebt gepland, kun je je planning delen met je team op platforms zoals Slack of Microsoft Teams.

Naast dagelijkse abonnementen is Sunsama ook een zeer competente Taakbeheerder.

Als je een taak aanmaakt, kun je een startdatum en einddatum instellen, de taak opdelen in subtaken, aantekeningen en opmerkingen toevoegen, bestanden toevoegen en instellen dat de taak herhaald moet worden.

Wanneer je deze taken weergeeft in het dagelijkse Kanban format, worden de taken van elke dag weergegeven in kolommen met een balk die zich vult naarmate je ze voltooit. Je kunt dagelijkse taken ook verbinden met je wekelijkse doelen voor een meer succesvolle planning.

Ondertussen kun je, als je wilt plannen, de weergave Kalender gebruiken om je planning per dag, week of maand weer te geven.

2. Wekelijkse doelen en beoordelingen

via Sunsama Met Sunsama kun je wekelijkse doelen instellen om je te concentreren op wat belangrijk is. U kunt uw doelen meerdere weken van tevoren plannen en herzien. Sunsama vraagt je elke Monday - of elke dag die je maar wilt - om een abonnement te nemen.

Aan het einde van de week helpt Sunsama je om te bekijken hoe de week is verlopen. Dit overzicht laat je alles zien wat je hebt gedaan, inclusief taken uit geïntegreerde tools zoals Asana.

Het wekelijkse overzicht is niet alleen een recapitulatie, het is een manier om te leren hoe lang taken duurden in vergelijking met wat je had verwacht. Als een taak bijvoorbeeld twee uur duurt in plaats van één uur, laat Sunsama dit zien zodat je je abonnement kunt aanpassen.

Door te zien waar je tijd in is gaan zitten, kun je een beter abonnement voor de volgende week maken. Als je in een team werkt, helpt het delen van dit overzicht iedereen om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project en te bepalen waar strategieën misschien moeten worden aangepast.

3. Focusmodus en tijd blokkeren

via Sunsama Sunsama is een populaire tijdmanagementprogramma met enkele unieke, nuttige functies.

Als je met de muis over een taak beweegt en op de 'F'-sleutel drukt, wordt er een Focusmodus ingeschakeld waarin je je alleen op de betreffende taak kunt concentreren. Dit creëert een afleidingsvrije werkomgeving en helpt je om op schema te blijven en afleidingen te vermijden.

In deze focusmodus kun je zelfs ideeën met betrekking tot de Taak aantekenen. Daarnaast is er een ingebouwde Pomodoro timer om in korte uitbarstingen te werken met pauzes tussendoor.

Het platform heeft ook een functie voor tijdsblokkering helpt je om je dag efficiënt in te plannen door Taken in te plannen op je kalender. Het laat zien hoe lang elke taak duurt, zodat je je werklast beter in balans kunt brengen gedurende de dag.

Sunsama waarschuwt je om taken aan te passen en te herprioriteren als je je dagelijkse capaciteit overschrijdt.

4. Automatisch archiveren van ongeplande of onafgemaakte Taken

via Sunsama Als je een paar dagen niet aan een taak hebt gewerkt, verplaatst Sunsama deze naar een 'archief' sectie. Zo blijft uw lijst met taken gericht op wat het meest dringend is in plaats van vol te staan met oude of irrelevante taken. Als dit automatisch archiveren niet bij je werkstroom past, kun je het eenvoudig uitschakelen.

Deze functie kan echter tijd besparen voor degenen die hun lijst met taken actueel willen houden zonder deze voortdurend handmatig bij te werken. Plus, als je taken hebt die je nog niet kunt inplannen, kun je ze opslaan in een backlog.

Sunsama prijzen

Abonnement per maand: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Jaarabonnement: $16/gebruiker per maand

Wat is Motion?

via Motie Beweging mengt een AI-kalender taakmanager en projectplanner in één keurig pakket. Het doel is om je dag georganiseerd en minder chaotisch te houden door alles op één plek te zetten.

Vergeleken met andere productiviteit apps zoals Monday en Notion, Beweging valt op door het uitgebreide gebruik van AI.

Met de hulp van AI wordt je agenda gesorteerd en worden taken die je niet kon afmaken automatisch opnieuw ingepland. Dit maakt het makkelijker om je te concentreren op wat er nu komt, zonder stress over het herschikken van je kalender. Het stelt zelfs voor waar je als volgende aan moet werken op basis van prioriteit, waardoor het uitstekend geschikt is voor kleine tot middelgrote teams.

Het maken van lijsten met taken is een tweede natuur voor Motion. De AI-gestuurde planner schrijft automatisch je dag in en houdt daarbij rekening met deadlines, prioriteiten en beschikbare tijd in je agenda. Bovendien ondersteunt het de balans tussen werk en privé en diepgaand werk.

Motion integreert ook met bekende online platforms, waardoor het ideaal is voor ondernemers of high performers. Voor meer informatie, met name over de project planning tools, bekijk onze Motion app beoordeling !

Functies van Motion

Motion combineert de meest efficiënte functies voor het plannen en beheren van uw werkstromen.

Deze functies omvatten:

1. Slimme dagelijkse planning

via Motie Motion is meer dan een gewone planner: Het is een AI-gestuurde planner.

In tegenstelling tot traditionele planners, die vereisen dat u taken handmatig instelt, neemt Motion al uw input, zoals prioriteit, deadlines en beschikbaarheid, en handelt het abonnement voor u af.

Deze AI-benadering bespaart tijd en moeite door uw taken automatisch te herschikken wanneer er iets dringends opduikt.

In Motion worden bijvoorbeeld Taken die gemarkeerd zijn als ASAP geprioriteerd en wordt uw planning dienovereenkomstig aangepast. Deze slimme functie voor dagelijkse abonnementen stroomlijnt uw werkstroom en maakt handmatig herschikken overbodig, zodat u uw taken efficiënter kunt beheren.

2. Automatische planner voor taken

via Motie Net als het abonnement is ook de planning van Motion automatisch.

U weet al dat het uw taken inplant op basis van prioriteiten en deadlines. Maar wat als u terugkerende taken hebt? Motion plant deze ook voor u in. U hoeft alleen de frequentie, starttijden, duur en prioriteit in te stellen.

U kunt ze inplannen tijdens werktijd of op specifieke tijden. U kunt de automatische planning ook in- of uitschakelen en taken labelen voor een betere organisatie.

Het beste deel is de automatische planning van Motion, die zich snel kan aanpassen aan dagelijkse veranderingen. Als een Taak langer duurt dan verwacht of als er zich iets dringends voordoet, wordt je planning automatisch aangepast aan de verandering.

3. Vergaderingen plannen in de app

via Motie U kunt uw vergaderingen rechtstreeks in de werkruimte van Motion plannen. U maakt een boekingslink met uw beschikbaarheid en deelt deze, zodat contactpersonen een geschikt tijdstip kunnen kiezen.

U kunt opties zoals buffertijden tussen vergaderingen, dagelijkse limieten voor boekingen en vragen voorafgaand aan vergaderingen personaliseren, zodat uw vergaderingen gemakkelijk in uw agenda passen.

En de ster achter deze technologie? De AI-assistent voor vergaderingen van Motion.

De AI-assistent stroomlijnt het proces en laat mensen vergaderingen boeken zonder een aparte app. Je krijgt zelfs aanpasbare sjablonen voor vergaderingen en parameters om te voorkomen dat ongewenste vergaderingen je agenda overnemen.

Motion prijzen

Individueel: $34/gebruiker per maand

$34/gebruiker per maand Teams: $20/gebruiker per maand

Sunsama vs. Motion: Vergelijking van functies

Functies Sunsama Motion Ondernemers, freelancers Kleine tot middelgrote bedrijven Dagplanner: Ja AI planning Nee Ja Planningstool voor vergaderingen Nee Ja Bijhouden van voortgang Ja Ja Dagelijkse en wekelijkse beoordelingen Ja Nee Kalender weergave Ja Ja Hulpmiddelen voor projectmanagement Nee Ja Ja, met tools van derden Ja, native Meer Minder

Sunsama en Motion zijn geweldige hulpmiddelen voor productiviteit en helpen bij het beheren van taken, maar ze verschillen nog steeds behoorlijk in hun benadering van plannen en roosteren.

Laten we hun verschillen eens in detail bekijken:

1. Dagelijkse planning

Sunsama

Sunsama benadert dagelijkse planning op een bewuste manier. Het begeleidt u bij de instelling van uw taken en planningen op het door u gewenste tijdstip elke dag. Dit omvat het maken van een lijst met taken, het schatten van de tijdsinschatting voor elke taak en het beslissen wat prioriteit krijgt.

Beweging

Met Motion heb je geen dagelijks ritueel nodig zoals bij Sunsama. In plaats daarvan voegt het automatisch taken toe aan je agenda op basis van prioriteit en beschikbaarheid met behulp van machine learning algoritmes. Het past je agenda dynamisch aan als vergaderingen uitlopen of taken meer tijd in beslag nemen dan verwacht.

Winnaar: Motion is de betere keuze voor een hands-off benadering. Sunsama biedt een betere planningservaring.

2. Automatisch plannen

Sunsama

Sunsama en automatisering zijn niet de beste vrienden (waardoor AI-enthousiastelingen zich wenden tot Sunsama alternatieven zoals Motion). Je kunt Taken individueel inplannen door ze handmatig naar je kalender te slepen of ze te automatiseren met hulpmiddelen van derden. Hoewel het vooraf meer werk vereist, geeft het je meer controle over je dag.

Motion

Taken plannen in Motion is volledig geautomatiseerd. Het gebruikt intelligente algoritmen om taken op basis van prioriteiten in uw planning te plaatsen. Het biedt een hulpmiddel voor tijdboxing voor handmatige aanpassingen, maar herschikt taken dynamisch als er gedurende de dag veranderingen optreden.

Winnaar: Motion krijgt de medaille voor zijn efficiënte en dynamische automatische planning.

3. Integraties

Sunsama

Sunsama is uitstekend in verbindingen met tools als Google Agenda, Gmail, Slack, Trello, Slack, Todoist en GitHub. Hierdoor kun je aankomende Taken, e-mails en projecten op één plek beheren. Je kunt gemakkelijk taken uit je favoriete apps in je dagelijkse abonnement opnemen en alles up-to-date houden.

Beweging

De integraties van Motion zijn eenvoudig en gericht op vergaderingen. Je kunt kalenders synchroniseren, Gmail verbinden voor automatische herinneringen en video tools zoals Zoom gebruiken voor vergaderingen. Motion is gekoppeld met minder tools dan Sunsama en richt zich op zijn kernfuncties in plaats van een breed bereik aan externe diensten.

Winnaar: Sunsama wint door de verscheidenheid aan integraties die het biedt.

4. Prijzen: Sunsama vs Motion

Functies Sunsama Motion Prijs (per maand, maandelijks gefactureerd) $20 Individueel Teams $34 $20 Automatisch plannen Nee Ja Ja Geautomatiseerde abonnementen Nee Nee Ja Kanban-borden Ja Ja Ja Weergave kalender Ja Ja Ja Taken aanmaken uit e-mails Ja Nee Nee Vergaderingen boeken Nee Ja Ja Sjablonen voor projecten Nee Ja Ja Samenwerken met teams Met tools van derden Nee Ja Taken prioriteren Ja Nee Ja Aantal taken Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Sunsama

Sunsama rekent $20 per maand per gebruiker voor een 14-daagse gratis proefversie met volledige functies. Dit vaste tarief heeft geen niveaus, waardoor de prijs duidelijk en overzichtelijk is. Als je voor het jaarabonnement kiest, kun je $48 per jaar besparen.

Beweging

Het individuele abonnement van Motion, dat AI-functies bevat, kost $19 per gebruiker per maand. Voor teams ligt de prijs lager op $12 per gebruiker per maand. Er is ook een gratis proefversie van 7 dagen om het platform uit te proberen voordat je besluit om te betalen.

Winnaar: Het hangt af van je behoeften. Sunsama is beter betaalbaar voor individuen en Motion is beter betaalbaar voor teams.

Sunsama vs. Motion: Wie is de winnaar?

Het is niet eenvoudig om een winnaar aan te wijzen in dit debat, vooral omdat Sunsama en Motion uitblinken in bepaalde afdelingen.

Als je graag controle hebt over hun schema's, hun dag graag wilt plannen en niet te veel wilt uitgeven, dan zul je weg zijn van Sunsama. De dagelijkse, systematische aanpak van plannen organiseert je taken en houdt je op de hoogte van alles wat je op je bord hebt liggen.

Als je echter een technisch onderlegde zakenman bent die teams beheert en geen tijd hebt om dingen handmatig in te plannen, dan is Motion je beste keuze.

Het beheert automatisch uw Taken plannen, roosteren en herschikken op basis van uw deadlines, prioriteiten en voortgang.

U hoeft alleen de benodigde informatie in te voeren en Motion regelt bijna al het werk voor u (inclusief vergaderingen!).

Sunsama vs. Motion op Reddit

Om de voorkeuren van gebruikers over Sunsama vs. Motion beter te begrijpen, hebben we Reddit onderzocht.

Sommige mensen waardeerden de efficiëntie en Voltooide functies van Motion om hen georganiseerd te houden. Eén zo'n gebruiker zei:

Motion trok mijn aandacht en leek geweldig. Ik kom van Calendly en een alles-in-één oplossing zou ongelooflijk zijn om me te helpen wat mentale bandbreedte vrij te maken en te stoppen met angst te hebben om dingen te vergeten.

Maar niet iedereen dacht er hetzelfde over. Hoewel ze onder de indruk waren van het bereik van de mogelijkheden van Motion, waren gebruikers niet zo blij met de prijsstructuur. Ze gaven uiteindelijk de voorkeur aan Sunsama.

Ik gebruik Sunsama en de functie voor timeboxing heeft mijn leven veranderd. Ik raad het ten zeerste aan!

Ik heb gehoord dat Motion's timeboxing aantoonbaar beter is, omdat het je taken kan verzetten en verplaatsen voor het geval je ze mist, of sommige taken van tevoren doet, enz. De prijs is veel te hoog voor mij tho._

Een groot deel van de Redditors vond de handmatige stijl van Sunsama prettiger dan de volledig geautomatiseerde aanpak van Motion.

Ik denk dat Sunsama uitblinkt als een uniforme planner voor mensen die meerdere tools/software in meerdere teams gebruiken

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Sunsama vs. Motion

Maar wat als je een tech-savvy professional bent die graag zijn dagen van tijd tot tijd plant en een budgetvriendelijke optie wilt? Dan heb je iets nodig dat het beste van twee werelden is.

ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool en software voor projectmanagement, ontworpen voor teams en individuen. Deze AI-ondersteunde productiviteitstool kan in zijn eentje je werklast plannen en beheren zonder dat het je geld kost. Het kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, zodat je al je werk onder één dak kunt brengen.

Functies van ClickUp

Dit zijn enkele van de sleutel functies van ClickUp:

1. ClickUp Dagindeling sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-460.png Stippel uw werkdag uit en blijf op schema met Taken met behulp van ClickUp's Dagplanner Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp dagplanner sjabloon is uw beste optie als u hulp nodig hebt bij het sorteren van uw dagelijkse taken.

Het helpt u bij het plannen van taken, gebeurtenissen en afspraken om georganiseerd te blijven. Je kunt je taken indelen in categorieën zoals Persoonlijk, Werk of Doelen, taken prioriteren op basis van belangrijkheid en urgentie en je voortgang bijhouden met behulp van visuals zoals grafieken en diagrammen.

ClickUp biedt een bibliotheek met 1000+ aanpasbare sjablonen om u te helpen snel taken te maken en meteen aan de slag te gaan. Kies een sjabloon voor dagelijkse planner download het en vul de aangepaste velden in om je werk in enkele minuten in te stellen.

2. ClickUp Brein

Voer alle terugkerende taken uit terwijl u zich concentreert op de belangrijke dingen met ClickUp Brain

Zijn uw werkstromen sterk afhankelijk van AI? Dan zult u ClickUp Brain geweldig vinden. ClickUp Brein is een AI-assistent die u kan helpen bij het automatisch genereren van samenvattingen van vergaderingen, het maken van tijdlijnen voor projecten, het maken van agenda's of het opstellen van presentaties. Het fungeert ook als een editor, die uw documenten oppoetst voor een professionele toon of aantekeningen herformatteert voor eenvoudige actiepunten.

3. ClickUp Automatiseringen

Automatiseer uw terugkerende taken en verminder onnodige handmatige belasting met ClickUp-taak automatiseringen

Maak gebruik van de kracht van kant-en-klare ClickUp Automatiseringen of ze op maat maken om aan uw unieke vereisten te voldoen. Zo kan uw team zich concentreren op de meest kritieke taken.

Stel nieuwe Taken op en verspreid SOP's door je team. Je kunt de toewijzing van taken, het plaatsen van commentaar, statusupdates en nog veel meer automatiseren met vele opties.

Zorg voor een continue werkstroom door toegewezen personen en prioriteiten naadloos te laten overgaan en tags en sjablonen toe te voegen wanneer statussen veranderen.

3. ClickUp Kalender Weergave

Bekijk uw huidige planning in vogelvlucht met de ClickUp kalenderweergave ClickUp's kalenderweergave helpt u bij het organiseren van projecten, het plannen van tijdlijnen en het bekijken van het werk van uw team op een flexibele kalender. Of u nu een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave wilt, het is er allemaal.

Met drag-and-drop kun je gemakkelijk je planning aanpassen aan je meest productieve uren. En als de abonnementen veranderen, geen probleem! Gebruik de functie Relationships om Taken aan elkaar te koppelen en opnieuw in te delen als dat nodig is.

Taken toevoegen gaat snel; je kunt velden aanpassen voor extra aantekeningen of essentiële bestanden. Bovendien kun je je kalender delen met clients of freelancers met behulp van toestemming.

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Business: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Organiseer uw werkstromen en kalenders met ClickUp

Het plannen van uw dagelijkse werk en activiteiten kan stressvol zijn als u geen goede digitale planner hebt om uw Taken te organiseren.

Hoewel zowel Sunsama als Motion vrij goed zijn in het plannen en plannen, zijn ze niet zonder limieten.

De handmatige aanpak van Sunsama kan het proces voor sommige gebruikers ingewikkelder maken, waardoor ze voor Motion en de automatisering kiezen. De prijs van Motion kan echter een domper zijn, waardoor mensen gedwongen worden om op zoek te gaan naar meer betaalbare Motion alternatieven .

ClickUp, aan de andere kant, combineert al het goede in één handige tool voor projectmanagement.

Het is krachtig voor het beheren van projecten en taken, betaalbaar en gemakkelijk te gebruiken. In combinatie met de grote array van kant-en-klare sjablonen en integraties, kunt u al uw werkstromen organiseren en uw kalenders opruimen met slechts één app! Aanmelden voor ClickUp vandaag en begin gratis!