Beweging vs. maandag: De strijd om taak- en projectbeheer

Werken als projectmanager voelt vaak als koorddansen - je probeert je evenwicht (en verstand!) te bewaren terwijl onverwachte obstakels, budgetkortingen en krimpende deadlines je omver proberen te werpen. 🤹 Tools voor projectmanagement bieden de extra ondersteuning die u nodig hebt om op het slappe koord te lopen zonder uit te glijden. De twee meesters in deze evenwichtsoefening zijn Motion en Monday. Beide helpen je met het plannen, organiseren en beheren van taken en projecten als een pro. Dat gezegd hebbende, moet u niet een beetje muggenziften over uw beslissing tussen Motion en Monday, want beide tools hebben hun unieke sterke punten en een paar limieten.

In dit artikel nemen we de belangrijkste functies van Monday en Motion onder de loep om je te helpen de beste projectmanagement software te kiezen die aan alle eisen voldoet en waarmee je vol vertrouwen projecten kunt afhandelen.

Wat is Motion? Beweging is een robuuste productiviteits- en planningsapp met AI-functies om je te helpen bij het optimaliseren en aanpassen van projecten. Met de intelligente kalender kun je je dagen van minuut tot minuut plannen, jongleren met vergaderingen en taken en aangepaste planningen maken om de samenwerking in teams naar een hoger niveau te tillen.

Opties voor automatisch plannen zijn een van de sterkste punten van Motion - je hoeft alleen maar taken in te voeren en het platform zet ze netjes in de planningen van je team. Het biedt ook veel sjablonen en integraties om de functie te verhogen, tijd te besparen en consistentie te garanderen.

Verwar Motion niet met Notion . Dit laatste is een platform dat u helpt uw aantekeningen, taken en databases te centraliseren en biedt mogelijk geen geavanceerde opties voor projectmanagement zoals Motion.

Via: Motie

Sjablonen

Het hele punt van het gebruik van een eersteklas projectmanagement tool zoals Motion is tijd besparen en productiviteit verbeteren. Een van de manieren om dit te bereiken is het gebruik van sjablonen. Motion heeft een indrukwekkende verzameling kant-en-klare sjablonen voor het plannen van taken, het beheren van projecten en het regelen van vergaderingen.

Naast het gebruik van kant-en-klare sjablonen, kunt u ook uw eigen sjablonen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een structuur voor terugkerende taken configureren in marketingcampagnes die herbruikbaar is voor elke volgende client en project.

Vergadering assistent

Het houden van meerdere vergaderingen voor teams en belanghebbenden is een onmisbaar onderdeel van de taken van een projectmanager. Maar het kan stressvol zijn om deze vergaderingen in een overvolle agenda te werken.

Gelukkig kunt u uw vergaderingen verbeteren met de Meeting Assistant van Motion!

Deze handige functie fungeert als uw persoonlijke assistent. Vertel hem welke tijden u verkiest voor vergaderingen en hij zal een beschikbaarheidsrooster maken en dit aan uw medewerkers tonen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen vergaderingen te hebben op vrijdag of om ze elke dag te houden, maar alleen 's ochtends.

Stel limieten in voor dagelijkse vergaderingen en Motion blokkeert uw agenda voor die dag zodra u deze limieten bereikt. Personaliseer uw reserveringspagina met sjablonen en zeg vaarwel tegen heen-en-weer e-mails om een vergadering te plannen.

Motion prijzen

Individueel : $19/maand

: $19/maand Teams: $12/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is Monday?

Monday.com is een frisse wind in de werkbeheer ruimte waarmee gebruikers werkstromen kunnen personaliseren voor maximale functionaliteit. Het is een echte kameleon: het platform past zich net zo goed aan aan zwaar projectmanagement, druk CRM werk of gewone bedrijfsvoering! 🦎

Op het gebied van projectmanagement pakt Monday flink uit met opties voor het definiëren, organiseren en uitvoeren van elk aspect van je workflow.

Naast aangepaste workflows, biedt Monday meerdere weergaven van projecten, vooraf gebouwde automatiseringen en intuïtieve dashboards. Gebruik het platform om je project vanuit meerdere hoeken te bekijken en de voortgang met vertrouwen en duidelijkheid bij te houden.

Via: Monday

Functies voor maandag

Laten we onze detectivehoeden opzetten en de opvallende functies van Monday onderzoeken om te begrijpen waarom het een geweldige software voor projectmanagement . 🕵️

Project weergaven

Een eenvoudige verandering van perspectief kan dingen onthullen die je eerder niet opmerkte, en niemand weet dit beter dan projectmanagers. Wisselen tussen weergaven helpt je om zwakke punten te identificeren, processen te verbeteren tijdlijnen bijhouden en bereiken projectdoelstellingen met minimale obstakels.

Als een eersteklas software voor visueel projectmanagement monday gaat over het benutten van verschillende weergaven voor maximale duidelijkheid en transparantie.

Het platform biedt 10+ weergaven, zodat je de werkstromen kunt visualiseren zoals jij dat wilt. Kies voor de Gantt weergave om een tijdlijn te maken en afhankelijkheid te beheren, kies voor de Werklastweergave om de capaciteit van je team te begrijpen of gebruik de Bestanden weergave om projectmiddelen te beheren. Schakel moeiteloos tussen weergaven, vergrendel een weergave om bewerkingen te voorkomen en kies uw favoriete overzicht om tijd te besparen en productiviteit maximaliseren.

Via: Motie

Integraties

Integraties met andere apps geven tools voor projectmanagement een turboboost en tillen hun functie omhoog.

Monday blinkt uit in dit aspect en biedt meer dan 200 integraties voor eenvoudige samenwerking en communicatie, geoptimaliseerde workflows, documentbeheer en rapportage en analyses. Enkele populaire native integraties zijn Canva, Miro, Zoom en Confluence. Monday heeft een API waarmee je verbinding kunt maken met andere tools en werk kunt centraliseren.

Motion biedt ook native integraties, maar de lijst is aanzienlijk korter: je kunt slechts met zeven apps integreren. Gelukkig is er één Zapier, waarmee je verbinding kunt maken met duizenden apps en platforms. Motion heeft ook een API, waardoor je meer flexibiliteit hebt op het gebied van integraties.

Als je de voorkeur geeft aan native integraties, dan is Monday hier een betere keuze.

Via: Monday

Opties voor rapportage

Voor veel projectmanagers zijn rapportagemogelijkheden een must - je wilt de voortgang van je project visualiseren, gegevens vergelijken, verbeterpunten zien en gefundeerde beslissingen nemen.

Monday begrijpt dit en biedt robuuste functies voor rapportage. Gebruik dashboards met meer dan 30 widgets om KPI's te meten, prestaties bij te houden, werklasten te controleren en te zien of je team volgens plan werkt. Het platform biedt een weergave in grafieken, waar je specifieke inzichten kunt krijgen via analytische rapporten en grafieken.

Aan de andere kant van het veld lijken de rapportageopties de achilleshiel van Motion te zijn. Het platform is fantastisch voor abonnementen en planningen, maar mist diepgaande functies voor rapportage, wat voor veel projectmanagers een doorslaggevende factor kan zijn. Gelukkig kunt u Motion integreren met andere analysetools en de functionaliteit uitbreiden.

Motion vs. Monday op Reddit

Laten we eens kijken wat de Reddit-community over deze tools te zeggen heeft.

Eén gebruiker vermeldde dat ze motion leuk vonden, maar het te prijzig -Hier is een uittreksel van hun recensie:

_Ik heb mijn proefversie verlopen. Het werkt goed, maar het is erg duur voor wat het doet. Iemand zou met iets cools als dit moeten komen en goedkoper!

_Ik stel mijn kalender wekelijks of tweewekelijks in. Ik kan 1 uur per week besteden aan het opschonen van mijn kalender, want ik ben geen CxO die veel gebeurtenissen door elkaar moet schudden

ik zou me geabonneerd hebben als de prijs goed was. Misschien zou hun prijsmodel gebaseerd moeten zijn op het aantal Taken en herschikkingen en niet op een vast tarief dat duur kan zijn

Een andere gebruiker zei dat ze dol waren op de Kanban-borden van Monday hoewel de installatie een uitdaging kan zijn voor een goede implementatie:

er zijn wat eigenaardigheden bij de installatie, maar het is de beste verbetering die we hebben gemaakt. We hebben borden voor alle leden om werk bij te houden dat alleen zij en hun manager kunnen zien. We hebben een bijhouden bord voor leveranciers en een ander voor intern._

Een gebruiker in de dezelfde thread was echter geen fan van de prijsstructuur van Monday:

Ik heb het geprobeerd, en hoewel ik het interessant vind, vind ik het idioot duur. Ze laten je ook in stappen betalen, dus je betaalt misschien voor 10 extra licenties terwijl je er maar 1 nodig hebt.

ClickUp brengt je teams samen om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken, allemaal op één plek

ClickUp is er helemaal op gericht om projectmanagement gemakkelijk te maken met een speciale functieset die is geïntegreerd in de ClickUp Suite voor projectmanagement .

Met ClickUp kunt u kleine en grote teams samenbrengen en aan elk aspect van een project werken met maximale duidelijkheid en toewijding.

Bent u een project aan het plannen? ClickUp AI kan helpen! Deze krachtige AI schrijfassistent kan volledige project abonnementen, tijdlijnen en briefs maken, aantekeningen samenvatten, creëren agenda's voor vergaderingen maken ideeën brainstormen en content bewerken - en u krijgt tientallen rolspecifieke aanwijzingen om de gewenste resultaten te genereren!

Als je meer controle wilt over de werkstromen van projecten, profiteer dan van ClickUp's 15+ weergaven en visualiseer de gegevens zoals u dat wilt. Gebruik lijsten, borden, tijdlijnen en kalenders om gegevens vanuit verschillende hoeken te bekijken en u te concentreren op het grote geheel zonder essentiële details te missen.

Samenwerking is een belangrijke factor achter elk succesvol project. ClickUp biedt u opties zoals realtime bewerking, redactie, chatten, commentaar en aantekeningen om teams op de hoogte te houden van de kleinste updates. ClickUp Dashboards met 50+ visuele widgets helpen u toegang te krijgen tot urenstaten, Sprint abonnementen, projectindicatoren en andere informatieve rapporten om de voortgang bij te houden met bruikbare nauwkeurigheid.

Hulp nodig om uw projecten vanaf nul op te bouwen? Gebruik een van ClickUp's eersteklas sjablonen voor projectmanagement om tijd te besparen en consistentie te garanderen. ✨

2. ClickUp- taken voor rijke zichtbaarheid van de werkstroom

Taken en projecten beheren en efficiënt samenwerken met je team met ClickUp-taakbeheer

Projectmanagers moeten taken met uiterste precisie en efficiëntie kunnen toewijzen, organiseren en bijhouden. ClickUp geeft u de mogelijkheid om aangepaste werkstromen te ontwerpen met ClickUp Taken .

Met deze suite kunt u 35+ ClickApps voor Taakbeheer op maat. Breng teamtaken in kaart, maak relaties tussen taken, repetitieve acties automatiseren of bewerk ze in bulk. Met opties zoals het toevoegen van meerdere toegewezen personen aan een Taak, collaboratieve bewerking en threaded comments, is het onderhouden van een verenigd team front nog nooit zo makkelijk geweest!

Met ClickUp aangepaste velden kunt u contextuele details geven voor elke Taak, zodat uw team weet wat het Nog te doen staat. Dit maakt het filteren en organiseren van dagelijkse deliverables een koud kunstje, vooral voor grootschalige projecten. Verder, taakdemo's maken met schermopnamen en wijs toe op hiërarchie gebaseerde toegangsniveaus om je teamgenoten vol vertrouwen vooruit te helpen!

3. ClickUp Kalender weergave voor moeiteloze planning

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp-taak

ClickUp biedt meer dan 15 projectweergaven en daarvan is de ClickUp Kalender weergave kan u veranderen in een professional in plannen en plannen!

Met deze layout kunt u uw taken per dag, vier dagen, week of maand bekijken, zodat u het detailniveau kunt kiezen dat u op een bepaald moment wilt observeren.

Plannen is supergemakkelijk: sleep een taak naar de kalender en klaar is Kees! De ClickUp Agenda synchroniseert met uw Google Agenda, zodat u een gecentraliseerde weergave van al uw Taken krijgt.

Wat je ziet in je kalender is volledig aanpasbaar - filter de weergave op project, prioriteit of een ander criterium, kleur de taken voor eenvoudigere navigatie en geef de details van de taken weer. Je zult genieten van bulk bewerking-selecteer meerdere taken en verander hun details zonder het proces talloze keren te herhalen. 😍

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Geen compromissen: ClickUp is eenvoudig projectmanagement

Met zijn diverse abonnementen, visualisatie en samenwerkingsopties clickUp is een droom die uitkomt voor projectmanagers. Dankzij de uitgebreide aanpasbaarheid kunt u een werkruimte creëren die past bij elk project en elke manier van werken. Bovendien integreert het met 1000+ andere software, zodat u verspreid werk kunt stroomlijnen op één enkel platform. Probeer de gratis versie van ClickUp om de functies zelf te ontdekken! 😎