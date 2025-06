Hoe nabijheidsvooroordelen op de werkplek te vermijden

We hebben allemaal onbewuste vooroordelen die ons gedrag in ons privéleven en zelfs op het werk beïnvloeden. Nabijheidsvooroordelen zijn daar een voorbeeld van.

Laten we eerlijk zijn. Zelfs met de beste bedoelingen zijn we op ons werk soms niet zo eerlijk als we zouden willen. Vooringenomenheid door nabijheid kan ongemerkt binnensluipen, vooral wanneer we op afstand werken of met hybride teams.

Maar wat is nabijheidsvooroordelen eigenlijk en hoe kunnen we dit op de werkplek vermijden? Laten we eens wat dieper graven.

Wat is nabijheidsvooroordeel?

Proximity bias is de menselijke neiging om mensen of dingen die fysiek dicht bij ons staan te bevoordelen. Het is alsof onze hersenen favorieten hebben. We bouwen sterkere verbindingen op met mensen die we vaak op kantoor zien.

Vooringenomenheid op basis van nabijheid komt op de werkplek op verschillende manieren tot uiting: voorkeursbehandeling, flexibelere werkregelingen, frequente erkenning en promoties, en betere toegang tot projecten en ontwikkelingsmogelijkheden voor teamleden op kantoor.

Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in hoe externe medewerkers worden gezien en behandeld, wat resulteert in ontevredenheid en een verminderde productiviteit van het team. Dit maakt het ook moeilijk om medewerkers te behouden.

Proximiteitsvooroordelen begrijpen

Proximity bias is als die leraar die altijd de leerlingen uit de eerste rij oproept, degenen die hij het beste ziet en waarmee hij het meest omgaat. Maar waarom? Het is simpel: vertrouwdheid zorgt voor een gevoel van vertrouwen en comfort en beïnvloedt hoe we mensen op de werkplek zien.

Het is een manier waarop onze hersenen snelkoppelingen maken. We voelen ons van nature meer op ons gemak en vertrouwen mensen in onze directe omgeving, mensen die we vaker zien en waarmee we vaker omgaan. Dit comfort kan op oneerlijke wijze leiden tot betere kansen, promoties of zelfs meer positieve aandacht voor mensen in die 'inner circle' dan voor mensen die op afstand werken.

Telewerkers kunnen over het hoofd worden gezien voor promoties, spannende projecten of erkenning, simpelweg omdat ze minder zichtbaar zijn dan hun collega's op kantoor. Wanneer ze het gevoel hebben dat hun bijdragen minder worden gewaardeerd, kan dit de productiviteit en innovatie remmen. Het gevoel ondergewaardeerd te worden door proximity bias kan leiden tot ontevredenheid, wrok en verminderde motivatie bij telewerkers.

Proximity bias: relatie met attributie (psychologie) en cognitieve vooringenomenheid

Attributievooroordeel (psychologie)

De attributietheorie verklaart hoe we ons eigen gedrag en dat van anderen rechtvaardigen. U schrijft bijvoorbeeld het succes of de hogere beoordelingen van kantoormedewerkers toe aan hun werkethiek of toewijzing aan de bedrijfscultuur, terwijl u vergelijkbare prestaties van medewerkers op afstand over het hoofd ziet.

Cognitieve vooringenomenheid

Cognitieve vooroordelen zijn neigingen om op een manier te denken die kan leiden tot verkeerde beoordelingen of onlogische conclusies. Zie ze als optische illusies voor onze hersenen, die onze waarneming en verwerking van informatie verstoren. In dit geval is de illusie 'bekend = goed', wat kan leiden tot oneerlijke voordelen voor degenen die we vaker zien.

Voorbeelden en scenario's uit het echte leven van nabijheidsvooroordelen in de praktijk

Prestatiebeoordelingen: Een manager kan onbedoeld een lovende beoordeling geven aan een medewerker op locatie, terwijl een medewerker op afstand die even goed presteert, een standaardbeoordeling krijgt

Projectopdrachten: Spannende nieuwe projecten lijken altijd naar een medewerker te gaan die even langs het bureau van de manager loopt om te chatten

Mentorschap: Informeel mentorschap kan gemakkelijk leiden tot vooringenomenheid door nabijheid, waarbij werknemers die koffie drinken met de baas ook meer carrièremogelijkheden, advies en ondersteuning krijgen

Teambuilding: Zelfs leuke gebeurtenissen kunnen worden beïnvloed! Degenen die op locatie werken, kunnen sterkere relaties opbouwen met hun collega's en medewerkers op afstand omdat ze gelijk toegang hebben tot informele chats tijdens de lunchpauze, die medewerkers op afstand moeten missen

Proximiteitsvooroordeel versus beschikbaarheidsvooroordeel: uitleg en onderscheid

Zie nabijheidsvooroordelen als een onzichtbare 'cool kids'-club. Mensen in deze club staan fysiek dicht bij de beslissers (de baas, de projectleider, enz.). Ze krijgen vaak meer aandacht, betere kansen en algehele voorkeursbehandeling, zelfs als ze dat misschien niet verdienen.

Maar nabijheidsvooroordelen worden vaak verward met beschikbaarheidsvooroordelen, die vergelijkbaar zijn maar niet helemaal hetzelfde.

Wat is beschikbaarheidvooroordeel?

Beschikbaarheidsvooroordelen zijn als een obsessie van onze hersenen voor het nieuwste van het nieuwste. We nemen beslissingen op basis van wat we ons het gemakkelijkst herinneren , niet noodzakelijkerwijs op basis van wat het meest accuraat of belangrijk is. Als een collega vlak voor zijn beoordeling een fout maakt, kan dat het objectieve beeld van al het goede werk dat hij het hele jaar heeft verricht overschaduwen.

Zowel nabijheidsvooroordelen als beschikbaarheidvooroordelen leiden tot oneerlijkheid, maar hebben verschillende gevolgen: Proximity bias: Het gaat om wie er in je buurt is. Medewerkers die veel tijd op kantoor doorbrengen, komen vaker in contact met besluitvormers en krijgen daardoor mogelijk kansen, zelfs als ze niet de meest gekwalificeerde kandidaten zijn

Beschikbaarheidsvooroordeel: Het gaat om wat je je herinnert. Eén groot succes of één enkele fout kan in onze gedachten een grotere rol spelen dan iemands consistente goede werk

Proximiteitsvooroordelen verminderen

Begrijpen hoe je nabijheidsvooroordelen op de werkplek kunt vermijden, is als een superheldentraining om oneerlijkheid op de werkplek te bestrijden! Zeker nu, met hybride en externe werkomgevingen, hebben we speciale strategieën nodig om nabijheidsvooroordelen ten opzichte van externe medewerkers te bestrijden, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt, ongeacht waar hij of zij werkt.

Hier zijn enkele concrete stappen die u kunt nemen om uw doelen te bereiken:

Creëer een meer inclusieve werkomgeving

Inclusiviteit is het tegengif voor nabijheidsvooroordelen. Hieronder leest u hoe u een inclusieve werkomgeving kunt creëren en nabijheidsvooroordelen kunt aanpakken:

Mix het: Overweeg fysieke aanwezigheid bij driemaandelijkse town hall-vergaderingen of teambuildingsessies die nodig zijn voor medewerkers op afstand en incidentele thuiswerkdagen voor medewerkers op kantoor. Dit bevordert inclusiviteit en empathie voor verschillende werkstijlen

Stimuleer virtuele ontmoetingen : Plan koffiepauzes of virtuele lunches voor het team waarin het draait om elkaar beter leren kennen, niet alleen om over het werk te praten

Zet telewerkers in de schijnwerpers: Erken de bijdragen van telewerkers publiekelijk. Maak hun successen zichtbaar voor iedereen in het bedrijf. Op die manier waardeer je de inspanningen van alle medewerkers en geven je ze het gevoel dat ze gewaardeerd worden

Introduceer objectief prestatiebeheer en beloningen

Het bevorderen van eerlijkheid op de werkplek vereist een plan! Hier komen duidelijke statistieken en het bijhouden van prestaties goed van pas:

Stel duidelijke doelen: Beoordeel de prestaties van uw team objectief. 'Goed werk leveren' is te vaag. Definieer wat succes inhoudt in specifieke, meetbare termen voor elke rol, met behulp van Key Performance Indicators (KPI's) en het opstellen van Objectives and Key Results (OKR's)

Houd alles bij: Gebruik tools om prestaties te registreren, ongeacht waar iemand werkt. Dit helpt nabijheidsvooroordelen op de werkplek te voorkomen wanneer het tijd is voor promoties of projecttoewijzingen

Bevorder transparantie bij beloningen: Leg uit waarom iemand een bonus, beloning of promotie krijgt! Koppel die beloningen direct aan de superduidelijke doelen waar we het over hadden en moedig alle teamleden aan om beter te presteren

Stel een beleid en strategieën op waarbij werken op afstand voorop staat

Om on-site en remote medewerkers een gelijk speelveld te bieden, moeten we onze mindset veranderen en een remote-first-benadering hanteren. Zo kunt u dat doen:

Vergaderingen voor iedereen: Stel hybride vergaderetiquette vast (goede audio/video, gelijke deelname, geen gesprekken onder vier ogen), geef voorrang aan vergaderingen op afstand en zorg voor opnames/samenvattingen voor degenen die de live sessies niet kunnen bijwonen

Documenten zijn belangrijk: Maak projectupdates, aantekeningen en belangrijke informatie schriftelijk toegankelijk. Zo blijft iedereen op de hoogte

Omarm asynchrone communicatie: Gebruik tools waarmee mensen volgens hun eigen planning kunnen werken. Dit is eerlijkheid in de praktijk, vooral in verschillende tijdzones! Gebruik talentmanagementsoftware, platforms voor het delen van documenten en chat-tools die een apart kanaal bieden voor projectbesprekingen

Proactieve en inclusieve communicatiepraktijken ontwikkelen

Communicatie met teamleden op afstand en medewerkers op locatie is de sleutel tot het voorkomen van nabijheidsvooroordelen. We moeten extra moeite doen om iedereen bij het besluitvormingsproces te betrekken:

Voer regelmatig check-ins uit: Houd leden op afstand betrokken door stand-upkanalen te creëren waar elk lid zijn dagelijkse taken kan delen. Je kunt ook wekelijkse of maandelijkse één-op-één-gesprekken met teamleden op afstand plannen om werk te bespreken, feedback te geven of ideeën te bedenken

Vraag om input: Verzamel ideeën van iedereen met behulp van technieken zoals round-robin (waarbij iedereen aan de beurt komt). Vraag ook stillere leden om hun input te delen en bied mogelijkheden voor schriftelijke of asynchrone bijdragen

Vermijd het maken van categorieën: Vermijd uitdrukkingen als 'mensen op kantoor' of 'die aparte werknemers' op basis van locatie

Hoe nabijheidsvooroordelen op de werkplek voorkomen

Het overwinnen van nabijheidsvooroordelen vereist een constante inspanning. Gelukkig maakt technologie het werk gemakkelijker! Laten we eens kijken naar tools en strategieën die specifiek zijn voor teams op afstand/hybride teams om nabijheidsvooroordelen op de werkplek te voorkomen:

Directe updates: Gebruik Gebruik projectmanagementtools zoals ClickUp om iedereen op de hoogte te houden met duidelijke taakverdelingen, deadlines en een overzicht van de voortgang. U hoeft niet meer te vertrouwen op wie er toevallig op kantoor was toen een beslissing werd genomen

Realtime communicatie: Gebruik Gebruik ClickUp Chat voor instant messaging, snelle discussies en informele check-ins. Het bootst de 'lunchpauze-chat' na, zonder mensen op afstand uit te sluiten. Je kunt bronnen toevoegen, taken toewijzen met @vermeldingen, updates en projecten delen en een chatweergave maken om taken te bespreken terwijl je eraan werkt

Beheer alle communicatie en details van projecten op één plek met de chatweergave van ClickUp

Videoconferenties met engagement boosters: Ga verder dan de standaard vergaderprocessen om de betrokkenheid te vergroten. Maak gebruik van samenwerkingsfuncties zoals Ga verder dan de standaard vergaderprocessen om de betrokkenheid te vergroten. Maak gebruik van samenwerkingsfuncties zoals ClickUp Whiteboards of gedeelde documenten om realtime deelname en samenwerking te stimuleren, in plaats van alleen passief luisteren. U kunt de activiteiten van iedereen bijhouden, ideeën bedenken en aantekeningen toevoegen

Brainstorm vrijuit en zie hoe uw ideeën van het scherm springen en in actie komen met het collaboratieve Whiteboard van ClickUp.

Onderwijstechnologie gebruiken voor leer- en ontwikkelingsstrategieën

Bijscholing moet voor iedereen beschikbaar zijn, niet alleen voor mensen op kantoor. Technologie maakt het mogelijk om nabijheidsvooroordelen op de werkplek te overwinnen door middel van:

Learning Management Systems (LMS): Platforms zoals Coursera of Udemy bieden toegang tot cursussen, certificeringen en vaardigheidsontwikkeling, ongeacht waar een werknemer woont

Mentorschapsplatforms: Tools brengen mentoren en mentees met elkaar in contact, ongeacht hun locatie, en gaan zo de vooringenomenheid door nabijheid tegen die traditionele mentorschapsprogramma's kan teisteren

Microlearning-mogelijkheden: Korte video's, artikelen en interactieve oefeningen kunnen naar iedereen worden gestuurd, waardoor iedereen op afstand kan leren in hapklare brokken

Webinars en virtuele workshops: Deze live leerevenementen (met opnames die achteraf beschikbaar zijn!) brengen deskundige kennis rechtstreeks naar de schermen van medewerkers, zodat locatie geen belemmering vormt voor ontwikkeling

Ga voor meer kracht met ClickUp

Kennis is macht in de strijd tegen nabijheidsvooroordelen! De HR-managementoplossingen van ClickUp kunnen uw geheime wapen zijn in de strijd tegen nabijheidsvooroordelen. Door het prestatiebeheer van werknemers te vereenvoudigen, zorgt het ervoor dat iedereen in het team de zichtbaarheid krijgt die hij of zij verdient.

Creëer een werkplek waar iedereen zich kan ontplooien. De HR-tools van ClickUp ondersteunen werving, onboarding, talentontwikkeling en personeelsbeheer, waar uw medewerkers zich ook bevinden

Hier leest u hoe u nabijheidsvooroordelen op de werkplek kunt voorkomen met ClickUp, de oplossing voor personeelsbeheer:

Activiteitenfeeds voor volledige transparantie: Controleer met Controleer met ClickUp-taken op één plek wie aan wat werkt, houd de voortgang van taken bij en bekijk de bijdragen van teamleden. U kunt eenvoudig plannen, organiseren, taken toewijzen en samenwerken met aanpasbare taakweergaven

Neem de leiding over uw projecten met ClickUp-taken

Aanpasbare werkstromen: Stel duidelijke processen in voor taken en projecten. Dit elimineert oneerlijke voordelen voor werknemers op kantoor

Communicatie binnen de context: voeg discussies toe aan specifieke taken, houd aantekeningen overzichtelijk en zorg ervoor dat de besluitvormingsgeschiedenis voor iedereen toegankelijk is

Resourcebeheer: Houd de beschikbaarheid van medewerkers bij om taken eerlijk toe te wijzen en te voorkomen dat één persoon, met name een medewerker op afstand, overbelast raakt

Tijdsregistratie: Krijg inzicht in hoe lang verschillende taken realistisch gezien in beslag nemen voor een betere projectplanning en een evenwichtige werklast binnen uw team

Doelen: Stel duidelijke teamdoelen, houd de voortgang bij en koppel deze aan taken. Zo zorgt u ervoor dat iedereen het grote geheel begrijpt en weet hoe zijn of haar individuele werk bijdraagt aan het gezamenlijke succes

Dashboards: Krijg een aangepaste weergave van de status van projecten, middelen en individuele prestaties met Krijg een aangepaste weergave van de status van projecten, middelen en individuele prestaties met ClickUp Dashboards — de perfecte manier om de bijdragen van externe medewerkers bij te houden en ervoor te zorgen dat hun harde werk de erkenning krijgt die het verdient

Visualiseer uw doelen, optimaliseer uw werkstroom en bereik meer met volledig aanpasbare ClickUp Dashboards

HR-taken worden eenvoudiger met ClickUp

HR-afdelingen voelen de pijn van nabijheidsvooroordelen acuut, omdat ze vaak uit eerste hand zien hoe fysieke aanwezigheid de kansen van werknemers op oneerlijke wijze kan beïnvloeden. ClickUp kan uw processen stroomlijnen, nabijheidsvooroordelen verminderen en eerlijkheid bevorderen, zowel persoonlijk als binnen uw hele personeelsbestand:

Werving wordt eenvoudiger: Houd sollicitanten bij, beheer feedback van kandidaten en werk op afstand samen met wervingsmanagers, allemaal op één overzichtelijke plek. Nooit meer talent mislopen omdat ze niet in de buurt wonen!

Onboarding zonder overweldiging: Maak checklists, deel essentiële documenten en houd de voortgang van nieuwe medewerkers bij, zodat medewerkers op afstand zich vanaf dag één welkom en ondersteund voelen

Personeelsmanagement opnieuw uitgevonden: vereenvoudig vakantieaanvragen, houd prestatiedoelen bij, bewaar vertrouwelijke documenten en ontdek potentiële patronen van nabijheidsvooroordelen om uw processen eerlijk te houden

Verbeterde talentontwikkeling: stel leertrajecten op, beheer mentorparen en houd de ontwikkeling van vaardigheden op afstand bij. Iedereen krijgt toegang tot de tools om zijn of haar carrière te ontwikkelen, ongeacht de locatie

Doelen en dashboards samengevoegd: Geef duidelijk de bedrijfsbrede doelstellingen weer en maak aangepaste dashboards om sleutelcijfers bij te houden en de voortgang te waarborgen. Dit bevordert de afstemming en transparantie binnen de hele organisatie

Verbeterde samenwerking: Werk samen in realtime, houd brainstormsessies, bewerk documenten samen en communiceer op een gestroomlijnde manier. Doorbreek de barrières die ontstaan door verschillen in locatie met Werk samen in realtime, houd brainstormsessies, bewerk documenten samen en communiceer op een gestroomlijnde manier. Doorbreek de barrières die ontstaan door verschillen in locatie met ClickUp Documenten en nog veel meer functies voor samenwerking

Schrijf, maak verbinding en werk samen voor naadloos teamwork met ClickUp Docs

Overwin nabijheidsvooroordelen op de werkplek met ClickUp

We merken vaak niet wanneer nabijheidsvooroordelen de kop opsteken. Maar met een beetje bewustzijn, slimme maatregelen en de integratie van tools zoals ClickUp kunt u een werkplek creëren waar iedereen zich gezien voelt en een eerlijke kans op succes heeft.

Onthoud dat het creëren van een inclusief team een reis is, geen sprint. Dus houd vol, blijf openstaan en kies een tool met ingebouwde transparantie.