Jasper AI vs Writesonic: Welke AI-schrijftool is het beste?

AI-schrijftools kunnen je helpen om in een paar minuten van een lege pagina naar een definitieve versie te gaan. Ze zijn van onschatbare waarde voor iedereen die schrijft, of het nu een verkoper is die een e-mail schrijft, een marketeer die een campagne opstelt of een auteur die aan een roman werkt.

De meeste AI-schrijftools kunnen het zware werk van het aanmaken van content aan en leveren resultaten op die bijna net zo goed zijn als die van ervaren tekstschrijvers. Bovendien kunnen ze ook helpen met andere aspecten van het schrijfproces, zoals bewerking, vertaling en onderzoek naar content.

Voor de beste resultaten moet je echter een AI-schrijftool kiezen die getraind is op de 'juiste engine', verschillende formats ondersteunt en de juiste ondersteunende functies heeft.

In dit artikel vergelijken we de twee populaire AI-tekstschrijftools -Jasper AI en Writesonic-en laten je zien hoe ze het tegen elkaar opnemen.

Wat is Jasper AI?

via Jasper AI Jasper AI is een van de eerste AI-tools die speciaal is ontworpen voor schrijfdoeleinden. Het schrijfgereedschap kreeg al snel een enorme aanhang en enkele klanten kregen zelfs 'Jasper-tatoeages om hun liefde voor het merk te tonen.

Jasper AI stelt schrijvers in staat om het gevreesde blok van schrijvers te overwinnen. Ze brainstormen over ideeën en werken samen met een bekwame AI-engine. Onlangs heeft Jasper de AI-gestuurde tool voor het genereren van afbeeldingen Clipdrop van Stability AI overgenomen om de mogelijkheden van de tool uit te breiden.

Functies van Jasper AI

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies die Jasper AI biedt:

1. Content genereren

via Jasper AI Jasper ondersteunt verschillende formats voor content, waaronder blogposts in lange vorm, websiteteksten, productbeschrijvingen, sociale berichten en e-mails. Het kan je ook helpen met verschillende andere Taken, zoals het brainstormen over ideeën, het onderzoeken van onderwerpen en de bewerking van je content - en het gaat niet alleen om grammatica; de tool kan de stem en toon van je merk aanpassen.

Twee functies die uniek zijn voor Jasper AI zijn:

Baasmodus : Het genereert meerdere content variaties in een paar seconden, waardoor je een verscheidenheid aan opties hebt om uit te kiezen of te combineren voor inspiratie

: Het genereert meerdere content variaties in een paar seconden, waardoor je een verscheidenheid aan opties hebt om uit te kiezen of te combineren voor inspiratie Verbeter content: Deze functie analyseert bestaande tekst en stelt voor om de tekst te herschrijven, overgangen toe te voegen of specifieke delen te versterken voor een betere werkstroom en duidelijkheid

Daarnaast kan Jasper ook schrijven (en vertalen) in meer dan 30 populaire wereldtalen. Een andere geweldige functie in Jasper is 'repurposing' - je kunt de tool vragen om een blog om te zetten in een sociale post, e-mailnieuwsbrief en meer.

2. Aanpassingen

via Jasper AI Jasper AI biedt verschillende aanpassingsopties om het proces voor het aanmaken van content aan te passen aan uw manier van werken. U kunt bijvoorbeeld een 'Brand Voice'-gids maken om ervoor te zorgen dat alle gegenereerde content overeenkomt met de identiteit van uw merk. Om de suggesties te verfijnen, kun je ook de instellingen van de functie 'Boss Mode' aanpassen, zoals de lengte van de content, het creativiteitsniveau en het aantal uitgangen.

Een andere uitstekende aangepaste functie is Jasper Recepten. Met deze functie kun je verschillende sjablonen en commando's van Jasper AI koppelen om een blogoverzicht te maken, verschillende secties te schrijven en meer, zodat het hele proces tijdsefficiënter wordt.

3. Zoekmachine optimalisatie (SEO)

via Jasper AI Jasper kan behoorlijk goed zoekmachine-geoptimaliseerde content genereren. Ten eerste kun je de 'SEO Mode' gebruiken om te integreren met externe SEO-tools zoals Surfer SEO en Ahrefs om de content die Jasper genereert te analyseren.

Vervolgens kun je de functie 'Verbeter content' gebruiken om die feedback in je artikel te verwerken en het te optimaliseren voor SEO. Je kunt Jasper ook gebruiken om FAQ's te genereren voor blogberichten en schema markup om je SERP rankings te verbeteren.

Jasper AI prijzen

Maker : $49/maand per zetel

: $49/maand per zetel Pro : $69/maand per zetel

: $69/maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Wat is Writesonic?

via Schrijftonic Writesonic is een andere vroege speler in de niche van AI-schrijftools. Het werd voor het eerst gelanceerd als een AI-gebaseerde bouwer voor landingspagina's, gebouwd op basis van de GPT-3 engine. De viraliteit van de build leidde ertoe dat de oprichters meer schrijfgerichte AI-tools waaronder een AI-blogschrijver, een AI-chatbot en meer. Writesonic zegt dat ze je helpen om "razendsnel kosteneffectieve content van hoge kwaliteit te produceren." Naast de schrijfgerichte tools heeft Writesonic een handige tekst-naar-stem converter en een GPT-bouwer om gebruikers te helpen aangepaste AI-chatbots te bouwen.

Dit maakt Writesonic meer een AI-tool voor marketeers dan voor schrijvers van content, hoewel schrijvers er ook veel waarde aan kunnen ontlenen.

Functies van Writesonic

Laten we eens kijken hoe Writesonic marketeers en schrijvers kan helpen bij het stroomlijnen van het aanmaken van content.

1. Genereren van content

via Schrijftonic Writesonic heeft een gebruiksvriendelijke UI. U kunt content creëren met behulp van een van de direct beschikbare sjablonen. U kunt ook tot 5000 woorden in één Writesonic-document schrijven, waardoor het een geweldige optie is voor blogberichten en ebooks in lange formaten.

Een andere functie van Writesonic is de tekst-naar-stem converter, die u kan helpen een multimedia-element toe te voegen aan uw content strategie, zoals audioboeken, video voiceovers, en nog veel meer.

De AI-schrijftool en spraakgenerator ondersteunen meer dan 30 talen en kunnen marketingteams helpen content te lokaliseren en impactvolle regionale campagnes uit te voeren.

2. Aanpassingen

via Schrijftonic Een van de grootste gemakken van het gebruik van Writesonic is de optie om uw eigen AI-engine-GPT-3.5, GPT-4, en zelfs GPT-4 + kiezen wanneer het wordt vrijgegeven. Writesonic biedt ook merkstemtraining, zodat u ervoor kunt zorgen dat de gegenereerde content overeenkomt met de schrijfstijl en stem van uw bedrijf.

U kunt de 'Writesonic Chat Mode' gebruiken om mensachtige gesprekken te voeren bij het brainstormen over ideeën, het vinden van citaten en nog veel meer. Ga nog een stapje verder en bouw je GPT-bots met Botsonic (een andere tool van Writesonic) en train ze op je bedrijfsgegevens voor specifieke, contextuele antwoorden.

3. Zoekmachine optimalisatie (SEO)

via Schrijftonic Een gebied waar Writesonic uitblinkt is SEO-gericht schrijven. De AI-schrijftool helpt schrijvers bij het onderzoeken van zoekwoorden en concurrenten, het automatisch genereren van FAQ's en het voorstellen van opties voor interne koppelingen.

Nog beter, je kunt Writesonic integreren met populaire SEO-tools zoals SEMRush en Ahrefs, en je kunt Zapier gebruiken om diepgaande gegevens over de SEO van je content te krijgen.

Writesonic prijzen

Individueel

Gratis

Chatsonic : $15/maand

: $15/maand Individueel : $20/maand

: $20/maand Standaard : $99/maand

: $99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Teams

Standaard : $99/maand

: $99/maand Professioneel : $249/maand

: $249/maand Gevorderd : $499/maand

: $499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jasper AI vs Writesonic: Vergeleken functies

Functie Jasper AI Writesonic Taalmodellen Modelagnostische, propriëtaire AI-engine inclusief OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere en meer OpenAI Heeft een ingebouwde plagiaatcontrole, maar is niet zo nauwkeurig als Jasper Geavanceerde functies voor SEO en onderzoek naar concurrenten; integratie met Surfer SEO Met de extensie Jasper Write Anywhere kunnen gebruikers in elk tabblad content genereren. Chatsonic genereert niet alleen content, maar fungeert ook als een assistent die snelle antwoorden geeft wanneer u zoekt op Google Sjablonen 50+ sjablonen 100+ sjablonen Afbeeldingen genereren Ja Ja Hiermee kunt u aangepaste workflows voor het genereren van content maken. Hiermee kunt u uw AI-engine kiezen

Laten we nu een diepgaande vergelijking doen tussen Jasper AI en Writesonic:

1. AI-technologie

Wanneer je een AI-tool overweegt, zijn de belangrijkste factoren die je moet beoordelen de AI-engine en het taalmodel die worden gebruikt. Deze hebben immers een directe invloed op de kwaliteit van de gegenereerde content.

Jasper AI

Het maakt gebruik van een 'eigen infrastructuur' die meerdere grote taalmodellen van toonaangevende bedrijven gebruikt, waaronder OpenAI, Google, Anthropic en Cohere. Hierdoor kunnen ze voor elke Taak het meest geschikte model kiezen.

Deze functie maakt het veelzijdiger bij het verwerken van verschillende formats en schrijfstijlen voor content. Bovendien klinkt de gegenereerde content natuurlijker.

Writesonic

Writesonic is gebouwd over OpenAI's LLM-specifiek, de GPT-3.5, GPT-4, en GPT-4+ engines. Een unieke functie van Writesonic is dat je de GPT engine kunt kiezen die je nodig hebt voor een bepaalde Taak. Je moet je echter abonneren op ChatGPT Plus om de GPT-4-engine te kunnen gebruiken, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Jasper AI vs. Writesonic: De betere AI-engine?

Hoewel dit een spannende strijd is, spant Jasper AI de kroon. Daar zijn twee redenen voor:

Jasper werkt de nieuwste AI-engine bij zonder extra kosten, in tegenstelling tot Writesonic

De toegang tot meerdere LLM's maakt de uitvoer ook een beetje natuurlijker in vergelijking met Writesonic

2. Hulp bij schrijven

Het volgende criterium is hoe beide AI-schrijftools helpen bij het maken van content - welke tools bieden ze en welke content formats ondersteunen ze?

Jasper AI

Jasper biedt een solide set functies, waaronder unieke zoals 'Boss Mode' (om meerdere variaties te krijgen) en 'Improve Content' (om de content te herschrijven), die het genereren van content versnelt.

Het ondersteunt ook verschillende formats voor content, zoals blogberichten, sociale kopij en scripts. Bovendien kan Jasper je helpen tijdens de fase van het abonnement van je schrijfproces. Geef het gewoon een samenvatting van je campagne en het zal een volwaardige briefing maken en vervolgens alle middelen binnen die briefing in één keer genereren.

Writesonic

Writesonic benadert het aanmaken van content op een gebruiksvriendelijke manier. Je kunt snel aan de slag door een van de sjablonen te dupliceren. Writesonic ondersteunt ook alle standaard formats voor content, zoals long-form copy, social media posts, samenvattingen, enz.

Echter, de standaard sjablonen voor het schrijven van content voor alle gangbare formats maken Writesonic een geweldige AI-schrijftool, vooral voor beginners. U hoeft alleen maar een bepaald sjabloon te kiezen en sleutelinformatie toe te voegen - het onderwerp, trefwoorden, enzovoort - zodat Writesonic een document in dat format kan genereren.

Jasper AI vs. Writesonic: De betere functies voor de productie van content

Deze ronde is gelijkspel! Beide tools hebben hun voordelen. Waar Jasper wint met zijn schrijfmodi, maakt Writesonic het goed met zijn eenvoudige UI en diepgaande prompts.

3. SEO

Aangezien beide tools contentmarketing als sleutel tot de waardepropositie targetten, is SEO het volgende criterium. Hoe goed zijn beide tools in het genereren van zoekmachine-geoptimaliseerde content?

Jasper AI

Het optimaliseren van content voor SEO in Jasper gaat in twee stappen: eerst integreer je met Surfer SEO om zoekwoordonderzoek uit te voeren. Vervolgens voeg je deze bevindingen toe aan de functie 'Content verbeteren' en importeer je de SEO beoordeling van je long-form content.

Writesonic

Writesonic biedt een holistische SEO-oplossing, vooral door de ingebouwde integratie met Surfer SEO. Enkele sleutel SEO-gerelateerde functies in Writesonic zijn trefwoordanalyse, content gap analyse, onderzoek naar concurrenten en industrie, en zelfs geautomatiseerde suggesties voor interne koppelingen.

Jasper AI vs. Writesonic: Wie speelt het SEO-spel het best?

De winnaar is Writesonic. De tool biedt veel meer SEO-functies dan Jasper.

4. Aanpassingen

Het volgende aspect is maatwerk. Iedereen heeft een andere manier van werken en een tool die kan worden aangepast aan jouw proces is gewoon beter.

Jasper AI

Jasper AI biedt gebruikers de meeste basisopties voor aanpassing, of het nu gaat om verschillende modi zoals de baasmodus, het toevoegen van een merkstijl of het aanpassen van de stem en toon van je content.

De tool gaat ook verder met aangepaste werkstromen zoals Blog Recepten. Met deze functie kunnen gebruikers een keten van verschillende prompts in één workstroom samenvoegen en hyperspecifieke content genereren, zoals een uniforme opzet voor alle blogs of sociale posts genereren voor elke blog zodra deze is afgerond.

Writesonic

Writesonic biedt gebruikers ook specifieke opties om content aan te passen, zoals de standaard merkstem en het aanpassen van de stem of toon van een bepaald stuk content. Het ondersteunt momenteel echter geen aangepaste workflows.

Jasper AI vs. Writesonic: Welke tool biedt meer aanpassingen?

Deze ronde gaat naar Jasper AI omdat het het aanmaken van content ongelooflijk eenvoudig maakt door zijn aangepaste workflows en hoge mate van maatwerk.

5. Integraties

We zijn aangekomen bij de laatste ronde: Hoe goed integreren beide tools met de rest van je tech stack?

Jasper AI

Jasper AI biedt 10 native integraties, waaronder populaire tools als Webflow, Google Werkruimte en Make. En omdat Jasper AI Zapier-integratie biedt, kun je Jasper AI verbinden met vrijwel elke tool.

Writesonic

Writesonic biedt slechts twee native integraties: WordPress en Surfer SEO. Voor alle andere integraties moet je een tool van derden gebruiken, zoals Zapier.

Jasper AI vs. Writesonic: De meer verbonden tool?

Hoewel beide tools beperkte integraties bieden, biedt Jasper AI meer integraties dan Writesonic.

6. Prijzen en inclusies

Abonnement Jasper AI Writesonic Free Geen gratis abonnement 25 content generaties per maand25 geavanceerde generaties (eenmalig)Alle AI schrijffuncties. Alle AI chatbot functies Een merkstemEen merkstemGeautomatiseerde interne linkingAfbeeldinggeneratieSEO en feitenchecker Jasper Pro Vs.Writesonic Professional Drie stemmen voor merken. Drie directe campagnesGegenereerde afbeeldingenSamenwerkingsfuncties 3000 creditsCompetitoranalyseConent gap analysisSamenwerkingsfunctiesGepersonaliseerde onboarding Performance AnalyticsAangepaste workflows API-toegang Premium ondersteuning Aangepaste stijlgidsen 6500 creditsPrioriteitsondersteuningTot vijf leden van het team

**Jasper AI vs. Writesonic: Wie is beter geprijsd? Zonder een gratis abonnement in Jasper is het niet eenvoudig om de waarde te zien zonder je aan te melden voor het product. Voor de rest is alles gelijk, met verschillende prijspunten voor verschillende functies.

Jasper AI vs Writesonic op Reddit

Het is tijd om deze strijd tussen Jasper AI en Writesonic vanuit een macroperspectief te bekijken. Wat vinden Redditors van beide tools?

Hier is een uitgebreide samenvatting van de voor- en nadelen van beide tools:

_"Laten we beginnen met Jasper, want ik weet zeker dat dit een van de bekendste instrumenten is

Voors_: De snelheid waarmee content wordt gegenereerd is zeer indrukwekkend; de kwaliteit van de content is ook een absoluut pluspunt. In een argument plus, zet ik de vele integraties van Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo en Google).

Cons: De grootste con is de prijs ($40 per maand voor het maker abonnement en $99 voor het team abonnement). Een ander nadeel is de vrij ingewikkelde interface en algehele interactie met de app. Het kan tijd kosten om het te leren.

vervolgens is er Writesonic. Een andere wereldberoemde tool voor het kopiëren_

Pros: Vanaf september zou ik de verscheidenheid aan beschikbare tools en prompts indrukwekkend noemen, evenals de indrukwekkende integratielijst en de relatief lage prijs (je kunt het aantal woorden kiezen dat je maandelijks uitgeeft en ervoor betalen; het basisabonnement is $20)

Cons: De kwaliteit van de content kan sterk variëren, afhankelijk van of je Premium of Gemiddelde kwaliteit kiest. Bovendien heeft de ChatGPT 4.0 versie minder woorden en is duurder. De interface is nog steeds ingewikkeld, maar ik noem het geen drastisch minpunt."

Hoewel Jasper de betere schrijver lijkt te zijn, is Writesonic zeker een meer betaalbare optie. Een andere gebruiker vindt Writesonic de beste "algehele AI-schrijftool" en zegt: "Ja, het is de beste waarde voor je geld en er komen wekelijks nieuwe functies bij."

Anderen vinden ChatGPT nog steeds de beste AI content generator, omdat zowel Writesonic als Jasper gebouwd zijn op de GPT engine.

_"De meeste zijn technisch gesproken GPT3-wrappers. Dat betekent dat ze de API op de achtergrond aanroepen. Ze hebben normaal gesproken geen eigen modellen en de meeste zijn waardeloos als ze dat wel hebben

de gebruikersinterface is misschien leuk, maar gebruik eerlijk gezegd gewoon GPT3 of GPT4 in ChatGPT of neem een developer account en betaal in tokens voor ChatGPT3."_

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Jasper AI vs Writesonic

Zowel Jasper AI als Writesonic zijn geweldige AI-schrijftools en ze kunnen mensen zeker helpen om sneller content te maken. Ze hebben echter ook nadelen. Een groot nadeel is hun silo karakter - ze naadloos integreren met je werkstroom of work tech stack kan een grote uitdaging zijn.

Ze missen niet alleen directe integraties met veelgebruikte tools zoals CRM's, klantenservice of campagnemanagementtools, maar ze bieden ook geen grote verscheidenheid aan triggers waarmee je je eigen integraties en workflows kunt bouwen.

Hier kan een alles-in-één productiviteitstool zoals ClickUp, aangedreven door ClickUp AI, een geweldige oplossing zijn Jasper alternatief .

ClickUp heeft niet alleen zijn eigen GenAI-tool in het formulier van ClickUp Brein het gebruikt zelfs geen van uw gegevens om zijn AI-datasets te trainen. Bovendien is ClickUp Brain nauw geïntegreerd met de rest van de projectmanagementsuite, zodat u ClickUp AI kunt gebruiken als een one-stop oplossing schrijfassistent om je algemene productiviteit te verbeteren.

Hier volgt een korte blik op de functies voor het produceren van content:

1. AI-schrijfassistent

Verfijn alle interne en externe communicatie met ClickUp Brain

Of u ClickUp nu gebruikt om uw persoonlijke projecten of werk te plannen, u kunt ClickUp Brain gebruiken om uw communicatie op te stellen. U kunt ClickUp Brain ook de juiste vragen stellen om uw taken beter uit te voeren met behulp van rolspecifieke Taken AI-prompt sjablonen .

Dit kan zijn:

Project- en taakbeschrijvingen en statusupdates voor projectmanagers

E-mails, samenvattingen van vergaderingen en transcripties voor verkoopvertegenwoordigers

Blogs, nieuwsbrieven en andere campagnes voor marketingteams

U kunt de schrijfassistent van ClickUp ook gebruiken om uw interne chats te verfijnen en sleutelinformatie van uw bedrijfswiki te vinden. Instance, u kunt uw antwoord voor zowel e-mails als interne chats in steno toevoegen en ClickUp Brain zal het bericht voor u verfijnen.

Als u samenwerkt met wereldwijde klanten of regionale campagnes voert, kunt u uw communicatie ook in die taal vertalen met behulp van de schrijfassistent van ClickUp.

2. Samenwerken aan documenten

Bespaar tijd en versnel uw schrijfproces met de functie 'Write with AI' van ClickUp Docs. ClickUp Documenten is een krachtig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor tekstverwerking waarmee organisaties documenten, geneste pagina's en hele wiki's kunnen maken vanaf één plek. Het beste deel is echter hoe nauw het is geïntegreerd met ClickUp Brain.

Dit maakt het makkelijk voor teams om:

Brainstormen over campagne- en artikelideeën en onderwerpen onderzoeken

Content vanaf nul genereren en nieuwe suggesties invoeren om het aan te passen

Tekst manipuleren, zoals de grootte of de toon van de stem veranderen

Documenten in verschillende talen vertalen

Controleren op grammaticale of spelfouten

Zodra u een document hebt opgesteld, kunt u het delen met uw team zodat zij het kunnen beoordelen of met u kunnen samenwerken in real-time. De communicatiefuncties van ClickUp Docs, zoals type-indicatoren, tags, directe chats en commentaar, zijn er om u te helpen.

3. Projectmanagement

Het is niet alleen ClickUp Docs, ClickUp's projectmanagement oplossing wordt ook aangedreven door AI.

Beheer al uw projecten met de kracht van AI in ClickUp's Projectmanagement Solution

Hier zijn enkele manieren waarop AI de tijd van uw team kan besparen:

Samenvattingen en voortgangsupdates van projecten automatiseren

Een complexe Taak opsplitsen in kleinere subtaken

Het invullen van gegevens in taakbeschrijvingen automatiseren

Samenvatten van commentaar threads in taken

Samenvattingen van taken genereren (of verfijnen)

Commentaar threads samenvatten in ClickUp-taaks

Door gebruik te maken van ClickUp-taak- en projectmanagement functies op basis van ClickUp AI, kunnen managers hun werk verminderen en zich richten op het grotere geheel - totale projectdoelen en teamontwikkeling.

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $17/gebruiker per maand

$17/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per werkruimte per maand

Vereenvoudig het aanmaken van content (en organiseer uw leven) met ClickUp

Zowel Jasper AI als Writesonic zijn geweldige AI-schrijftools. Jasper is een geweldige optie voor teams die op zoek zijn naar flexibiliteit en aangepaste werkstromen. Writesonic is perfect voor kleinere teams of individuen die op zoek zijn naar een betaalbare schrijftool met AI zonder franje.

Maar veel meer kunnen ze niet doen.

Als je op zoek bent naar een complete AI-assistent - een hulpmiddel om je te helpen goed te schrijven en je werk beter te beheren - waarom probeer je ClickUp dan niet?

A geweldig alternatief voor Writesonic en Jasper, het biedt een krachtige werkruimte die de GenAI-mogelijkheden naadloos integreert in al zijn oplossingen, of het nu gaat om het aanmaken van documenten of projectmanagement.

Stel je voor: brainstormen over ideeën, taken toewijzen, samenwerken met je team en content van hoge kwaliteit genereren - allemaal op hetzelfde platform. ClickUp zorgt ervoor dat u niet meer tussen verschillende tools hoeft te schakelen, waardoor u kostbare tijd bespaart en het werk een fluitje van een cent wordt. Aanmelden voor ClickUp en zie hoe het uw schrijfworkflows transformeert.