Product Dogfooding: de kwaliteit van software en de gebruikerservaring maximaliseren

Het zijn niet alleen de functies die goede software van geweldige software onderscheiden. Gebruikers zijn meer geïnteresseerd in uitzonderlijke ervaringen. Dogfooding is een uitstekende methode om dat te bereiken. Het is een methode waarbij bedrijven niet langer vertrouwen op buitenstaanders, maar hun teams tot eerste gebruikers maken.

Laten we eens kijken hoe deze insider-truc productmislukkingen kan omzetten in successen en het potentieel van software kan vergroten.

Wat is dogfooding?

Dogfooding verwijst naar de praktijk waarbij een bedrijf zijn intern ontwikkelde softwareproducten tijdens de ontwikkeling en na de release gebruikt.

Deze ervaring uit de eerste hand van klanten biedt waardevolle inzichten in de functionaliteit en bruikbaarheid van producten en mogelijke problemen.

De term 'dogfooding' komt uit een reclamespot uit 1976 voor Alpo-hondenvoer, waarin acteur Lorne Greene beweerde dat hij het product aan zijn eigen hond gaf. In 1988 stuurde Microsoft-manager Paul Maritz een e-mail met de titel 'Eating our own Dogfood' naar Brian Valentine, testmanager voor Microsoft LAN Manager. In de e-mail daagde Paul laatstgenoemde uit om het interne gebruik van het product te vergroten.

De term verwijst dus naar het gebruik van je eigen producten om de kwaliteit ervan te garanderen voordat je ze aan anderen aanbiedt.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van dogfooding-programma's uit de praktijk.

Dogfooding: praktijkvoorbeelden

Wereldwijde giganten als Amazon en Microsoft zijn voorstanders van het testen van je eigen producten. Amazon staat erom bekend dat het veel interne tools dogfoodt, waaronder zijn cloud computing-platform Amazon Web Services (AWS).

Zo kunnen ze problemen met schaalbaarheid en prestaties in hun interne software identificeren en aanpakken voordat externe klanten ermee worden geconfronteerd.

Op dezelfde manier test Microsoft zijn eigen producten, zoals Microsoft 365, eerst binnen de hele organisatie. Dit zorgt ervoor dat de suite probleemloos kan worden geïntegreerd in interne werkstromen en dat problemen met de gebruikerservaring worden geïdentificeerd vanuit het perspectief van de echte gebruiker of een medewerker.

Dogfooding speelt een cruciale rol in de hele levenscyclus van software:

Tijdens de ontwikkeling helpt het om bugs en gebruiksproblemen op te sporen voordat ze externe gebruikers bereiken

Na de release kunnen bedrijven het gebruik in de praktijk monitoren en waardevolle feedback over het product verzamelen van interne gebruikers die dezelfde targetdemografie hebben als externe klanten

Kortom, dogfooding betekent dat u een product dat u hebt ontwikkeld consequent gebruikt om te bepalen wat werkt en wat verbetering behoeft. Dit biedt bedrijven verschillende voordelen.

Voordelen van dogfooding bij de ontwikkeling van softwareproducten

Dit zijn de belangrijkste voordelen van dogfooding bij de ontwikkeling van softwareproducten:

De oorzaak van een probleem vinden: Interne gebruikers, die bekend zijn met het productontwikkelingsproces, kunnen vaak efficiënter de oorzaak van problemen opsporen dan externe testers. Dit bespaart kostbare tijd en middelen tijdens het debuggen

Verbetering van de productkwaliteit door het opsporen van bugs, problemen of fouten: Dogfooding helpt bij het opsporen van veel problemen, van kleine bugs tot grote obstakels voor de bruikbaarheid. Door deze problemen in een vroeg stadium aan te pakken, kunt u ervoor zorgen dat een meer gepolijst en gebruiksvriendelijk product op de markt komt

Intern gebruik van uw producten leidt tot betere kwaliteitscontrole en tevredenere gebruikers. Uw medewerkers fungeren als testers in de praktijk.

Ze ondervinden dezelfde problemen en frustraties als externe gebruikers, waardoor u problemen kunt identificeren en oplossen voordat ze gevolgen hebben voor klanten.

Bovendien opent het eten van je eigen dogfood de deur voor directe feedback. Medewerkers kunnen eenvoudig bugs melden, verbeteringen voorstellen en hun ervaringen rechtstreeks delen met het ontwikkelingsteam. Dit leidt tot snellere iteratie en een meer gebruikersgericht product.

Door 'hun eigen champagne te drinken' krijgen ontwikkelaars en productteams een beter begrip van de gebruikerservaring. Dit bevordert het gevoel van eigendom en de toewijzing aan het bouwen van een product dat problemen oplost.

Pro tip: Gebruik sjablonen voor productbeheer om de ontwikkeling, marketing en gebruikerservaring te organiseren!

Het proces van dogfooding in ontwikkeling

U kunt dogfooding op verschillende manieren implementeren tijdens het ontwikkelingsproces. Dat gaat als volgt:Stap 1: Identificeer interne testers

Een cruciale eerste stap is het selecteren van een groep medewerkers uit verschillende afdelingen om deel te nemen aan dogfooding. Dit kunnen softwareontwikkelaars, productmanagers, vertegenwoordigers en medewerkers van de klantenservice zijn.

Het doel is om diverse perspectieven te verzamelen uit een bèta-test binnen het bedrijf en ervoor te zorgen dat het product voldoet aan een breed bereik van gebruikersbehoeften.

Stap 2: Definieer testfasen

Integreer dogfooding in verschillende fasen van de SDLC (Software Development Lifecycle). Dit kan het gebruik van prototypes voor eerste bruikbaarheidstests omvatten, het inzetten van interne builds voor het opsporen van bugs en het uitvoeren van pilotprogramma's met echte gebruikers in specifieke afdelingen om de functionaliteit van het product in praktijk te beoordelen.

Moedig intern gebruik aan in verschillende afdelingen binnen uw bedrijf om gebruikssituaties te identificeren die in eerste instantie misschien niet aan de orde zijn gekomen.

Stap 3: Verzamel feedback

Zorg voor duidelijke kanalen waar interne testers feedback kunnen geven. Dit kan via online enquêtes, interne forums of speciale feedback sessies. Feedbackmechanismen moeten gebruiksvriendelijk zijn en testers aanmoedigen om hun ervaringen open en eerlijk te delen.

Stap 4: Analyseer en handel

Zodra de feedback is verzameld, moet deze zorgvuldig worden geanalyseerd. Identificeer terugkerende thema's en prioriteer bugfixes en verbeteringen op basis van de ernst van de problemen en hun potentiële impact op de gebruikerservaring.

Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is het belangrijk om dogfooding effectief in uw bedrijfsprocessen te implementeren.

Dogfooding implementeren in uw bedrijf

Het opbouwen van een sterke bedrijfscultuur die het testen van uw bedrijfsproducten aanmoedigt, is essentieel om de voordelen ervan te kunnen benutten. Hier volgen enkele tips voor een succesvolle implementatie:

Steun van het management: Zorg voor de steun van het managementteam van uw bedrijf. Hun steun zal de deelname van medewerkers stimuleren, het interne gebruik vergroten en ervoor zorgen dat dogfooding wordt gezien als een waardevolle praktijk en niet als een extra last

Stimuleer deelname: Overweeg om incentives aan te bieden om medewerkers aan te moedigen actief deel te nemen aan dogfooding. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van gamification-elementen, erkenningsprogramma's of zelfs kleine beloningen voor gedetailleerde en inzichtelijke feedback

Training en middelen: Geef uw medewerkers de nodige training en middelen om effectief deel te nemen aan dogfooding. Dit kan bestaan uit workshops over het geven van constructieve feedback en toegang tot interne bèta-testtools

Manieren om interne producttests te verbeteren

Het verbeteren van interne producttests is cruciaal voor effectieve dogfooding. Overweeg het gebruik van projectmanagementtools zoals ClickUp om het proces te stroomlijnen.

Met ClickUp Form View kunt u gebruiksvriendelijke formulieren maken om interne feedback van gebruikers over uw eigen producten te verzamelen. Deze feedback kan vervolgens worden gekoppeld of omgezet in traceerbare taken en worden toegewezen aan teamleden voor verder onderzoek, bijhouden en oplossen.

Maak het gebruikers gemakkelijk om bugs te rapporteren, functieverzoeken in te dienen of UX-verbeteringen voor te stellen met behulp van ClickUp Form View

ClickUp-formulieren zijn veelzijdig en niet beperkt tot het verzamelen van feedback. Zo haalt u het meeste uit deze functie:

Vereenvoudig de rapportage van bugs: Maak een formulier met specifieke velden waarin testers bugs kunnen rapporteren, zodat alle cruciale informatie (beschrijving, stappen om de bug te reproduceren, schermafbeeldingen) in een consistent format wordt vastgelegd. Dit voorkomt onduidelijkheid en maakt snellere probleemoplossing mogelijk. Het formulier kan ook voorkomen dat testers dezelfde bug meerdere keren rapporteren

Stroomlijn de werkstroom: Stel het sjabloon voor het feedbackformulier in om bugrapporten en feedback automatisch naar aangewezen teamleden (ontwikkelaars en testers) binnen ClickUp te sturen. Zo worden problemen snel door de juiste personen aangepakt. Door alle testfeedback binnen ClickUp te centraliseren, wordt de communicatie en samenwerking tussen testers en ontwikkelaars verbeterd, omdat iedereen de gemelde problemen op één plek kan bekijken en bespreken

Extra functies van ClickUp voor verbeterde dogfooding

Sjabloon voor probleemoplossing van ClickUp

Download deze sjabloon Rapportage, bijhouden en prioriteren van bugs, fouten en andere problemen bij softwareontwikkeling met de sjabloon Issue Tracker van ClickUp

Gebruik de sjabloon voor probleemregistratie van ClickUp om één bron van waarheid te creëren voor alle bugs en problemen die tijdens dogfooding worden gevonden. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat alle problemen worden bijgehouden en op tijd worden opgelost.

Met de sjabloon kunnen teams ook bugs prioriteren op basis van ernst en impact, zodat kritieke problemen eerst worden opgelost. Het helpt bij het handhaven van een gedefinieerde werkstroom voor rapportage, onderzoek en oplossing van bugs, wat leidt tot snellere oplossingstijden.

Sjabloon voor productfeedbackenquête van ClickUp

Download deze sjabloon Analyseer de reacties van gebruikers en gebruik de resultaten om beslissingen in uw SDLC te onderbouwen met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp

U kunt ook de sjabloon voor productfeedback van ClickUp gebruiken om een consistent format te hanteren voor het verzamelen van feedback van interne testers, zodat waardevolle gegevens op een gestructureerde manier worden vastgelegd.

Dit kant-en-klare sjabloon voor producttesten helpt bij het analyseren van feedback en het identificeren van verbeterpunten, zodat toekomstige productontwikkeling kan worden gestuurd op basis van dogfooding-ervaringen.

Het sjabloon biedt ook een manier om de tevredenheid van gebruikers te meten en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden, waardoor de waarde van dogfooding tastbaarder wordt.

ClickUp Product Management-software

De ClickUp-software voor productbeheer helpt u de productontwikkelingsroadmap van uw hele bedrijf te visualiseren, zodat testers de context achter de functies die u dogfoodt, kunnen begrijpen.

Het platform definieert duidelijk de productvereisten, zodat dogfooding de beoogde functionaliteit test. U kunt ook gebruikersverhalen creëren die realistische gebruiksscenario's weerspiegelen, wat leidt tot uitgebreidere dogfooding-tests.

Pro tip: Gebruik de beste tools voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen om tijdens dogfooding-tests een soepele werkstroom te garanderen!

Breng uw productvisie in kaart, stem uw team op elkaar af en sprint naar de markt met het alles-in-één productbeheerplatform van ClickUp

Er is nog meer! Gebruik het Software Team Project Management-platform van ClickUp om een duidelijk overzicht te krijgen van het totale dogfooding-project, zodat teams flexibele testfasen kunnen plannen, middelen kunnen toewijzen en de voortgang effectief kunnen bijhouden.

Het platform helpt bij het identificeren en beheren van afhankelijkheid tussen dogfooded functies, waardoor een soepel testproces wordt gegarandeerd en obstakels worden vermeden.

Het biedt ook:

Maakt het mogelijk om wijzigingen die tijdens het dogfoodingproces zijn aangebracht bij te houden, waardoor deze indien nodig gemakkelijker kunnen worden teruggedraaid en de oorzaak van problemen kan worden vastgesteld

Optimaliseert de toewijzing van ontwikkelings- en testmiddelen voor dogfooding-activiteiten, waardoor de tijd van het team efficiënt wordt benut

Biedt tools voor het genereren van rapporten over de resultaten van dogfooding, zodat teams de effectiviteit van tests kunnen meten en verbeterpunten voor toekomstige iteraties kunnen identificeren

De rol van dogfooding in de ontwikkeling van ClickUp

"We gebruiken ClickUp absoluut om ClickUp te bouwen. We geloven net zo sterk in dogfooding als elk ander bedrijf. Een van de dingen die we zo leuk vinden aan dogfooding is dat we echt kunnen begrijpen wat onze klanten dagelijks ervaren. Dus als ClickUp langzamer is dan normaal, weten we dat het langzamer is dan normaal. Als we een ontbrekende functie vinden, weten we dat die functie er met een reden ontbreekt. "

Intern projectmanagement

De interne teams van ClickUp vertrouwen op het ClickUp-platform voor taakbeheer, samenwerking en communicatie. Dit praktijkgebruik helpt bij het identificeren van verbeterpunten en zorgt ervoor dat het platform voldoet aan de behoeften van zijn eigen gebruikers.

Steve Gough, VP Acquisition bij ClickUp, is het daarmee eens.

"Een van de meest opmerkelijke aspecten van het werken bij ClickUp is de mate van dogfooding die hier plaatsvindt. Ik begreep niet echt hoe krachtig en transformatief het product kon zijn, totdat ik zag hoe letterlijk alle grote projecten op het platform leven of erdoorheen stromen. Het 'aha'-moment kwam voor mij in mijn eerste week, toen het heel duidelijk werd dat interne e-mails gewoon niet bestaan. Ze bestaan niet alleen niet, maar het is ook slechte etiquette om ze te gebruiken. Dat was echter nog maar het topje van de ijsberg. "

Kuba Jaranowski, directeur Software Engineering bij ClickUp, sluit zich hierbij aan.

"Ik vind de manier waarop we werken in de zin van 'dogfooding' – oftewel het dagelijks gebruiken van ons eigen product – ook geweldig. Elk team bij ClickUp gebruikt ons product om samen te werken, projecten te beheren en hun werk gedaan te krijgen. Dit is het heilige graal voor softwareteams en het gebeurt zelden, dus het is geweldig. "

Verbetering van de functies van ClickUp-software

Dogfooding stelt het ClickUp-team in staat om nieuwe functies intern te testen voordat ze aan het publiek worden vrijgegeven. Dit zorgt ervoor dat de functies goed geïntegreerd en bugvrij zijn en een naadloze gebruikerservaring bieden.

"We vragen andere teams binnen ClickUp om hun mening en feedback, om te begrijpen welke functies ze beter zouden willen gebruiken om hun werk beter te kunnen doen. "

Cross-functionele input is essentieel om enkele van de meest hardnekkige problemen van gebruikers te ontdekken en op te lossen met innovatieve functies.

Ace producttesten met dogfooding

Dogfooding is niet alleen een trendy praktijk, het is essentieel voor het leveren van hoogwaardige softwareproducten.

Door werknemers in staat te stellen hun creaties als eerste te gebruiken, kunnen bedrijven waardevolle inzichten van gebruikers verwerven, potentiële problemen vroegtijdig identificeren en aanpakken, en uiteindelijk software maken waar gebruikers dol op zijn.

Naarmate de software-industrie zich verder ontwikkelt, zal dogfooding waarschijnlijk een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het succes van nieuwe producten en functies.

ClickUp kan uw one-stop-shop zijn voor het stroomlijnen van interne producttests en software dogfooding door uw testinspanningen te consolideren in één platform.

Stel testabonnementen op, wijs taken toe aan testers en houd de voortgang in realtime bij. ClickUp geeft uw team een duidelijk overzicht van wat er wordt getest en door wie.

Registreer bugs eenvoudig in ClickUp met gedetailleerde beschrijvingen, schermafbeeldingen en opdrachten. Deze werkwijze bevordert de transparantie en zorgt ervoor dat bugs efficiënt worden opgelost.

Op dezelfde manier zijn de discussieforums van ClickUp een uitstekende manier om ideeën te delen, samen te werken en communicatie direct te centraliseren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is een voorbeeld van dogfooding?

Een voorbeeld van dogfooding is een team van softwareontwikkelaars dat de pre-release versie van hun eigen app voor productiviteit intern gebruikt om bugs te identificeren en op te lossen voordat deze voor het publiek wordt vrijgegeven.

2. Wat is dogfooding in productmanagement?

In productmanagement verwijst dogfooding naar de praktijk waarbij productmanagers en andere interne stakeholders het eigen product van een bedrijf gedurende het hele ontwikkelingsproces gebruiken. Zo doen ze ervaring op en kunnen ze verbeterpunten identificeren voordat het product op de markt wordt gebracht.

3. Waarom heet het dogfooding?

De term 'own dog food testing' is waarschijnlijk ontstaan toen ontwikkelaars van Microsoft MS-DOS op hun pc's gebruikten en in feite 'hun eigen hondenvoer aten' door het product dat ze aan het ontwikkelen waren te testen. Deze luchtige analogie werd een algemeen erkende term voor het intern testen van tools en het aanmoedigen van dit gedrag voordat een nieuwe functie wordt uitgebracht of software wordt gelanceerd.