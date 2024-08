Apple Notes vs. Notability: Welke app voor het maken van notities is het beste?

Wist je dat aantekeningen maken al dateert uit de tijd van de oude Grieken? Van de oude Grieken tot studenten en werkende professionals, aantekeningen maken is een integraal onderdeel van ons leven geworden. De methode om aantekeningen te maken is echter in de loop der jaren geëvolueerd.

Hoewel het handmatig schrijven van aantekeningen nog steeds charmant is, is er ook een veel betere en efficiëntere methode ontstaan: apps voor het aantekeningen maken . Of je nu notulen van vergaderingen schrijft of boodschappenlijstjes maakt, software voor het maken van aantekeningen voldoet aan al je eisen en behoeften.

Je vindt veel apps om aantekeningen te maken, allemaal met verschillende functies en diepgang. Er zijn er echter twee die alle verwachtingen overtreffen: Apple Notes en Notability.

Vandaag bespreken we deze twee apps en helpen we je te bepalen welke app de beste is door hun functies, prijzen en meer te vergelijken. We verkennen ook een alternatief dat een game-changer zal blijken te zijn!

Wat is Apple aantekeningen?

via app Store Apple Notes is ontwikkeld door Apple Inc. en is een app voor het maken van aantekeningen die compatibel is met macOS iOS, iPadOS en VisionOS. Je hebt ook toegang tot de online versie via je browser. De app is goed beveiligd; bescherm hem met FaceID, TouchID of een wachtwoord.

Apple Notes is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken omdat het is ingebouwd in Apple apparaten. Het synchroniseert ook automatisch met iCloud, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je je aantekeningen kwijtraakt. Je aantekeningen verschijnen wanneer je ze opent op je pc of Chromebook.

De functies van Apple aantekeningen

Apple Notes biedt functies zoals tags, zoeken, aantekeningen schrijven, snel aantekeningen toevoegen, documenten scannen en delen. Je kunt aantekeningen zelfs integreren met Siri! Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies:

Zoekoptie

Het terugvinden van een aantekening die je een paar weken geleden hebt gemaakt kan een hele Taak zijn, vooral als je je aantekeningen gebruikt als een digitaal dagboek . De krachtige zoekfuncties van Apple Notes zorgen daarvoor.

Je kunt tekst of afbeeldingen in je aantekeningen doorzoeken en de functie controleert de inhoud van de aantekeningen, bijlagen, tekeningen, handgeschreven delen, inhoud van afbeeldingen en gescande documenten. Bovendien kun je de zoekopdracht beperken tot een specifieke aantekening, een aantal van je aantekeningen en alle accounts.

Slimme mappen maken

via Apple Ondersteuning Met Apple aantekeningen kun je slimme mappen maken met tags en andere criteria. Het is een snelle en flexibele manier om je aantekeningen te categoriseren. Het beste aan deze mappen is dat ze automatisch elke aantekening toevoegen die de tag bevat die je hebt gebruikt om de map te maken.

Bij het maken of bewerken van een aantekening kun je # typen en de tagnaam schrijven, en je aantekening wordt automatisch aan de map toegevoegd.

Veiligde aantekeningen

Als je gevoelige informatie opneemt in je aantekeningen, kun je die beveiligen met de uitstekende veiligheidsopties van Apple Notes. Je kunt een aangepast wachtwoord toevoegen, het inlogwachtwoord van je apparaat gebruiken of Face ID gebruiken. Als je een aantekening hebt vergrendeld, kun je deze alleen openen met je verificatiemethode.

Schetsen toevoegen

via Apple Ondersteuning Je kunt schetsen maken met je vinger of met de Apple Pencil in Apple Notes. De app biedt verschillende tekengereedschappen, zoals potloden, markers en kleuren. Je kunt ook de dikte en de ondoorzichtigheid van je tekeningen veranderen, de ruimte waarin je tekent groot of klein maken en de schets verplaatsen.

Scribble

Als je je aantekeningen snel opschrijft met Apple Pencil, zet de functie Scribble van Apple Notes ze automatisch om in getypte tekst. De functie is zeer intuïtief. Met het potlood kun je een woord krassen om het te verwijderen, tekst selecteren door het te onderstrepen, en nog veel meer.

Documenten scannen

via Apple Ondersteuning Apple Notes ondersteunt ook het scannen van documenten of foto's. Dus als je een document aan je aantekeningen wilt toevoegen, kun je het direct scannen en in de aantekeningen opslaan. Je kunt het document ook markeren en je handtekening toevoegen.

Prijzen van Apple Notes

Apple Notes is gratis.

Wat is Notability?

via app Store Notability is een andere populaire manier om aantekeningen te maken en productiviteit app die compatibel is met al je Apple-apparaten. Ginger Labs heeft deze app gemaakt als aantekeningen app voor professionals en studenten.

De app heeft een schone en intuïtieve gebruikersinterface, een ingebouwde toolset en veel functies die het gemakkelijk en handig maken. Of je je aantekeningen nu wilt typen, tekenen of schrijven, Notability doet het allemaal. Je kunt ook je PDF's annoteren, audio opnemen en het gebruiken voor wiskunde conversie.

De functies van Notability

Notability heeft veel functies die het een harde concurrentie maken voor Apple Notes. Laten we eens een kijkje nemen:

Notability Notitieboeken

Met Notability kun je een notitieboek vanaf nul maken of het sjabloon voor digitale notitieboeken en de community gebruiken om er een te maken. Met Notability kunnen gebruikers het sjabloon aanpassen door de kleur, oriëntatie, rasterafstand en meer te veranderen.

Schrijfgereedschappen

Notability biedt een breed bereik aan schrijfgereedschappen zoals een vulpen of balpen - kies wat voor jou het beste werkt. Bovendien kun je je aantekeningen overzichtelijk maken met highlights, kleuren en gummen.

En als je weinig ruimte hebt, kun je gemakkelijk kleine aantekeningen maken met de zoom functie.

De bewerkingsopties zijn beperkt in de gratis versie, maar je hebt toegang tot de volledige lijst op Notability Plus.

Wiskundeconversie

via gingerlabs_ Met de conversiefunctie voor wiskunde van Notability kun je handgeschreven vergelijkingen omzetten in afbeeldingen met een hoge resolutie. De functie ondersteunt alle gebruikelijke wiskundige uitdrukkingen, regels en elementen. De functie is echter alleen beschikbaar in Notability Plus.

audiotranscriptie

via gingerlabs_ Met Notability kun je audio omzetten in tekst binnen je aantekeningen. De app biedt automatische transcripties van opnames met tijdstempels. Je kunt de transcripties doorzoeken op trefwoorden en zinnen, bewerken, annoteren en delen.

De functie is echter alleen beschikbaar in Notability Plus.

Combineer alle typen content

Een van de beste dingen aan Notability is dat je al je content in één aantekening kunt zetten. Dus voeg je teksten, afbeeldingen, audio, GIF's, stickers, gescande documenten en handgeschreven aantekeningen toe - Notability laat het allemaal toe. Net als Apple Notes synchroniseren je Notability aantekeningen ook met iCloud.

Presentatiemodus

Notability zorgt ervoor dat acties in de app niet op het scherm worden weergegeven als je je aantekeningen in de klas of tijdens vergaderingen presenteert en deelt.

Je kunt ook de multi-note weergave gebruiken om een secundaire aantekening te zien tijdens het presenteren. Maak je geen zorgen: de secundaire aantekening blijft verborgen en is niet zichtbaar voor het publiek!

Notability prijzen

Notability Starter: Gratis

Gratis Notability Plus: Prijs is niet beschikbaar

Apple aantekeningen vs. Notability: Functies vergeleken

Notability en Apple Notes zijn krachtige apps voor het maken van aantekeningen, met unieke sterke punten en functies. De uitgebreide functies van Apple Notes om aantekeningen te maken hebben een streepje voor op die van Notability. Notability heeft echter functies voor het converteren van wiskunde en audiotranscriptie die aan kop gaan.

Het is tijd om de winnaar te kiezen tussen Notability en Apple Notes. Laten we elke functie van de twee vergelijken om tot een conclusie te komen.

Gebruiksgemak

Een app zonder rommel die je helpt je gedachten op te schrijven zonder gedoe klinkt als een droom! Laten we eens kijken welke app deze functie biedt.

Apple aantekeningen

Apple Notes staat bekend om zijn strakke en minimalistische ontwerp. Het biedt een eenvoudige interface en integreert naadloos met het Apple ecosysteem. Je kunt het op al je apparaten synchroniseren via iCloud, waardoor het de standaard app is voor het maken van aantekeningen op iOS en macOS.

Notabiliteit

Notability richt zich meer op veelzijdigheid en biedt een aanpasbare en intuïtieve interface. Je kunt het personaliseren met de sjablonen die beschikbaar zijn in de Notability-galerij.

De app werkt ook op alle apparaten in het Apple ecosysteem en je aantekeningen kunnen gemakkelijk tussen apparaten gesynchroniseerd worden met iCloud. De integratie is echter niet zo naadloos als met Apple Notes, aangezien het geen ingebouwde app is. Een ander nadeel is dat iCloud synchroniseren alleen beschikbaar is voor gebruikers van Notability Plus.

Prijzen

De beste app voor het maken van aantekeningen moet aan al je behoeften voldoen zonder je bankrekening leeg te halen. Omdat Apple Notes helemaal gratis is en Notability een gratis en betaalde versie biedt, hangt de beslissing uiteindelijk af van wat je nodig hebt.

Apple Notes

Apple Notes is gratis te gebruiken en biedt toegang tot alle functies. Het is een ingebouwde app voor Apple apparaten en is gratis beschikbaar voor alle gebruikers.

Dus als je van plan bent om aantekeningen te gebruiken voor de basisbehoeften en geen geavanceerde functies nodig hebt, is Apple Notes perfect.

Notabiliteit

De gratis app Notability downloaden uit de App Store is perfect om te beginnen met het maken van aantekeningen. De gratis versie heeft echter beperkte functies.

Notability Plus biedt een aantal geavanceerde functies die het maken van aantekeningen een stuk eenvoudiger en leuker maken. Deze omvatten conversie van wiskunde, audiotranscriptie, iCloud synchroniseren, onbeperkt bewerkingen en nog veel meer.

De prijs van Notability Plus hangt af van de regio waarin je woont.

Daarom is Notability Plus misschien de juiste optie als je aantekeningen uitgebreid wilt gebruiken en geavanceerde functies nodig hebt.

Schrijfgereedschappen

Wie houdt er niet van een breed bereik aan schrijfgereedschappen, zoals tekengereedschappen, pennen, markeerstiften en kleuren? Laten we eens kijken welke van onze apps een uitgebreider bereik heeft.

Apple aantekeningen

Apple Notes biedt alle basisgereedschappen voor handschrift en tekenen, waardoor het een uitstekende optie is voor ongedwongen schetsen en aantekeningen. Het heeft ook basisopties voor opmaak, zoals vet, cursief, doorhalen en onderstrepen.

De selectie pennen omvat monoline-, vul-, aquarel- en balpennen. Je kunt ook potloden en markeerstiften selecteren. Andere gereedschappen zijn een gum, markeerstift, het gereedschap Lasso (om content over de pagina te verplaatsen), liniaal, kleurenpalet, vormen en meer.

Bovendien is er de Scribble-optie, die je handgeschreven aantekeningen automatisch omzet in getypte teksten.

Aantekenbaarheid

Notability heeft uitstekende schrijfgereedschappen, waaronder een gum die je tekst per pixel uitwist. Afhankelijk van je behoeften kun je ook kiezen tussen gedeeltelijke of volledige gummen. Je kunt kleur, lijndikte, styling of pennen aanpassen. Het potlood heeft drukgevoeligheid en de markeerstift heeft doorschijnende inkt.

Andere opties zijn tape, een liniaal, een Lasso-tool, kleuren, widgets en vormen. Je kunt je gereedschapskist aanpassen om snel toegang te krijgen tot je veelgebruikte gereedschappen en stijlen. Verder kun je tijdens het schrijven bewegingen gebruiken zoals een tik met twee vingers om ongedaan te maken en een tik met drie vingers om opnieuw te doen.

De handschriftconversie van Notability is ook handig, maar niet beschikbaar in de gratis versie.

Geavanceerde functies

Er zijn functies waarvan je niet wist dat je ze nodig had totdat je ze voor het eerst gebruikte. Dat geldt ook voor apps die aantekeningen maken. Laten we eens kijken welke app de meest waardevolle en geavanceerde functies biedt.

Apple aantekeningen

Apple Notes heeft alle essentiële functies voor het maken van aantekeningen, waaronder het scannen van documenten, het toevoegen van bijlagen en de krabbeloptie. Je kunt eenvoudig koppelingen, video's, PDF's, tabellen en audio aan je aantekeningen toevoegen.

De krachtige zoekoptie maakt het nog handiger, omdat je moeiteloos al je aantekeningen en bijlagen kunt doorzoeken met behulp van trefwoorden.

Notabiliteit

Notability blinkt uit in geavanceerde functies. Het ondersteunt multimedianotities, handschriftherkenning, audio-opname gesynchroniseerd met notities en een verscheidenheid aan annotatietools. Je kunt plaknotities, GIF's, stickers, scans, foto's, webclips, koppelingen en meer aan je aantekeningen toevoegen.

De zoekoptie doorzoekt ook je handgeschreven aantekeningen en levert nauwkeurige resultaten. Wat nog beter is, is dat je het gemakkelijk kunt gebruiken om te tekenen, schetsen en rekenen.

Het biedt ook meerdere weergaven, waaronder zoom, multi-note en presentatie weergave. Veel geavanceerde functies zijn echter alleen beschikbaar in de betaalde versie.

Organisatie van aantekeningen

Organisatie is de sleutel tot apps die aantekeningen maken. Laten we eens kijken wie het beter doet, Apple Notes of Notability.

Apple Notes

Apple Notes organiseert je aantekeningen in mappen. Er zijn twee basis mappen:

Gewone mappen waarin je je aantekeningen kunt ordenen zoals jij dat wilt

Slimme mappen waarin je tags kunt gebruiken om nieuwe aantekeningen automatisch aan je mappen toe te voegen

Enkele andere mappen zijn de map Snelle notities (met alle snelle notities die je op je vergrendelscherm hebt gemaakt) en de map Gedeeld (met gedeelde notities).

Bekendheid

Notability biedt robuuste organisatie met een mappensysteem op twee niveaus - verdelers en onderwerpen. Verdelers zijn mappen die mappen bevatten, terwijl onderwerpen mappen zijn die notitieblokken bevatten.

Notability vs. Apple aantekeningen: Wie is de winnaar?

Notability en Apple Notes hebben sterke punten en functies die het aantekeningen maken voor gebruikers verbeteren. Tegelijkertijd hebben ze beperkingen die hun ervaring belemmeren.

Bijvoorbeeld, Apple Notes biedt betere organisatie en zoekopties, waardoor het perfect is voor gebruikers die van structuur houden en veel aantekeningen maken. Het biedt echter alleen de meest basale en essentiële functies, waardoor het beperkt is.

Aan de andere kant heeft Notability veel functies en schrijftools die een breder publiek aanspreken. Gebruikers kunnen de werkbalk aanpassen en de sjablonen gebruiken die beschikbaar zijn in de galerij. De organisatorische mogelijkheden zijn echter beperkt.

Het is dus een uitdaging om te beslissen welke app wint. Notability is ongetwijfeld de winnaar als je een fervent notulist bent die graag experimenteert en uitgebreide aantekeningen maakt.

Maar als je je zorgen maakt over de beperkingen van Notability, dan hebben wij Notability alternatieven die je strategieën en ervaringen bij het aantekeningen maken zullen verbeteren.

Apple aantekeningen vs. Notability op Reddit

In onze zoektocht naar de winnaar van het debat tussen Apple Notes en Notability zijn we naar Reddit gegaan, in de hoop antwoorden te vinden van de wijze gebruikers. Bij het zoeken Apple aantekeningen vs. Notability op Reddit zijn veel gebruikers het erover eens dat Notability bredere en meer geavanceerde functies heeft.

Sterke punten van Notability zijn de selectie van kleuren, documentmanipulatie, PDF-beheer, het gemak van een goede layout, exportopties en audio-opname.

Andere gebruikers van Reddit wezen erop dat Notability weliswaar betere functies heeft, maar veel achterloopt op Apple Notes wat betreft het gebruik van de potloodfunctie:

Maar Notability en de meeste andere concurrenten maken geen gebruik van veel van de native API functies (of emuleren ze) voor het ondersteunen van de Pencil. Notability en anderen zijn over het algemeen veel beter dan de Apple Note. Maar Notability loopt achter met het benutten van de Pencil functie.

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Apple Notities en Notability

Apple Notes en Notability zijn uitstekend. Maar weet je wat beter is? ClickUp!

ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform dat is ontworpen om u te helpen taken te beheren, voortgang bij te houden, doelen te stellen, gedetailleerde aantekeningen te maken en samen te werken met anderen op één platform. Met AI-tools voor aantekeningen maken verbeter je spel en zorg ervoor dat je nooit een herinnering of project mist, of je nu student of professional bent.

Inspiratie kan altijd en overal toeslaan. Als je op elk moment van de dag de beste ideeën hebt - terwijl je aan het hardlopen bent of halverwege je boterham eet - dan is tweede-hersenhelft apps zoals ClickUp zijn je beste vriend.

Bekijk de verschillende functies van ClickUp en beslis zelf:

ClickUp Brein

vat uw aantekeningen in enkele seconden samen met ClickUp Brain_ ClickUp Brein is een powerpakket van drie AI-tools: AI Knowledge Manager, AI Project Manager en AI Writer for Work. Gebruik ClickUp Brain's AI-schrijfassistent om creativiteit, brainstormen en aantekeningen maken te stimuleren. Het verbetert uw aantekeningen door creatieve suggesties te geven en tijd te besparen.

Met ClickUp Brain behoren fouten in uw aantekeningen tot het verleden. Het verbetert de kwaliteit van het schrijven door grammatica en spelling te verbeteren, de taal te vereenvoudigen en je aantekeningen te organiseren.

Geen zin om een lang business case document te lezen? Vraag ClickUp Brain om sleutelpunten in een aantekening samen te vatten. U kunt het ook vragen om sjablonen, tabellen en meer te maken.

ClickUp Kladblok

leg snel ideeën vast, schrijf aantekeningen en maak checklists in ClickUp Notepad_

Als u snel aantekeningen wilt maken of een lijst wilt maken voordat u ze vergeet, ClickUp Blocnote is uw oplossing. Voeg het toe aan uw Chrome browser en gebruik de zwevende actieknoppen om snel een aantekening te maken.

Met Kladblok kunt u afbeeldingen, GIF's, video's en andere bijlagen slepen en neerzetten. Je kunt invoer omzetten in bij te houden taken, checklists maken, /Slash commando's gebruiken om aantekeningen te formatteren en ze opzoeken met behulp van trefwoorden.

Gebruik ClickUp Brain om uw aantekeningen te schrijven, te bewerken en te vertalen.

ClickUp Docs

organiseer uw aantekeningen met rijke functies voor opmaak in ClickUp Docs_

De dynamische ClickUp Documenten hiermee kunt u aantekeningen, checklists, kennisbanken en nog veel meer maken. Pas het aan met de ontelbare styling- en formatteeropties die beschikbaar zijn.

Maak sjablonen aan en open ze, zet de focusmodus aan terwijl je werkt, gebruik aantekeningen offline en online en archiveer degene die je niet nodig hebt.

En hier houdt het niet op!

Als je aantekeningen voor je werk gebruikt, kun je ze delen met je teamleden, hen de mogelijkheid geven om het document samen met jou te bewerken, de tekst omzetten in taken en hen actiepunten toewijzen. Je kunt zelfs taken in een document koppelen aan een ander document en kruisverwijzingen maken naar bronnen.

ClickUp Whiteboard

werk samen met uw team, wijs taken toe en meer met ClickUp Whiteboard_

Als u op zoek bent naar iets dat meer op samenwerking is gericht en dat u kunt gebruiken voor gedeelde aantekeningen en brainstormsessies, probeer dan eens ClickUp Whiteboard . Net als ClickUp Kladblok kunt u Slash (/)-commando's gebruiken om banners, koppen en markeringen te formatteren.

Voeg stickers, plakbriefjes, vormen en tekst toe en zet ze om in Taken. Koppel taken, bestanden en documenten efficiënt aan je Whiteboard, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken dat je belangrijke context kwijtraakt.

Het beste deel is dat je een whiteboard vanaf nul kunt opbouwen of ClickUp's voorgebouwdeWhiteboard sjablonen !

Prijzen ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp: Een slimmer alternatief voor Apple Notes en Notability

Het maken van aantekeningen is zeer nuttig voor uw academische en professionele leven. Het houdt je alert, activeert je geest en organiseert informatie.

Apple Notes en Notability behoren tot de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Apple gebruikers. Hun vele beperkingen weerhouden gebruikers er echter van om het maximale uit aantekeningen te halen en productief te zijn.

Dit is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Het is een alles-in-één platform voor productiviteit waarmee je prachtige aantekeningen kunt maken en je gedachten kunt ordenen met ongeëvenaarde flexibiliteit. Gratis aanmelden !