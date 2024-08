Hoe een digitale transformatiestrategie implementeren

Tot een paar jaar geleden was 'digitale transformatie' een modewoord of een trend waar alleen de grootste en meest innovatieve organisaties zich mee bezig hielden. De COVID-19 pandemie heeft dat drastisch veranderd.

Sinds 2020 is wereldwijd 55% van de producten en diensten gedigitaliseerd: winkelen, bankieren, gamen, zelfs bestellingen plaatsen in een restaurant, vindt McKinsey. Om vandaag de dag concurrerend te zijn, heb je digitale transformatie nodig, snel en foutloos.

In deze blogpost bespreken we hoe je dat kunt bereiken met een robuuste digitale transformatiestrategie.

**Wat is een digitale transformatiestrategie?

Een digitale transformatiestrategie is de overkoepelende aanpak van een organisatie om digitale technologieën in te zetten voor bedrijfsprocessen. Het gaat om het heroverwegen van oude bedrijfsmodellen, processen en klantervaringen om concurrentievoordeel te behalen in een digitale wereld.

Hier volgt een kort overzicht van wat een digitale transformatiestrategie is en wat het niet is.

Organisatiebreed, niet versnipperd: Strategie is meestal een filosofie, abonnement of aanpak voor de hele organisatie in plaats van een of twee kleine projecten. Dus, "automatisering van debiteuren" is geen strategie.

Lange termijn in plaats van korte termijn: De strategie voor digitale bedrijfstransformatie is verspreid over jaren en verandert geleidelijk de hele organisatie, zelfs als de incrementen op een flexibele manier worden geleverd.

Futuristisch in plaats van onmiddellijk: Digitale transformatiestrategie richt zich meer op het bouwen van een business voor de toekomst dan op kleine onmiddellijke problemen. Instances voor automatisering kunnen bijvoorbeeld op korte termijn kosten besparen, maar een goede automatiseringsstrategie bouwt efficiëntie en concurrentievoordeel op voor de toekomst.

Verandering verwelkomen in plaats van zich ertegen te verzetten: Een digitale transformatiestrategie zorgt voor organisatiebrede veranderingen op het gebied van mensen, processen en technologie. Het brengt zowel culturele als digitale veranderingen met zich mee.

Digitale transformatie heeft het potentieel om de manier waarop u zaken doet fundamenteel te veranderen. Het kan nieuwe kansen, businessmodellen en inkomstenkanalen creëren. Het kan innovatie en veerkracht binnen de organisatie opbouwen.

Dit zijn de sleutelcomponenten van digitale transformatie die dit alles en nog veel meer mogelijk maken.

Sleutelcomponenten van een digitale transformatiestrategie

Enterprise digitale transformatie strategie is de documentatie van hoe je van een ambitieuze visie naar praktische actie gaat. Het is het document dat de CEO en CTO op één lijn brengt met de ontwikkelaar, stagiair en de verkoper op de weg.

Enkele sleutelcomponenten van een digitale transformatiestrategie zijn de volgende.

1. Strategisch denken

Een digitale strategie is meer dan een abonnement. Het beperkt zich niet tot het aangeven wanneer je wat doet. Het biedt een kader voor het navigeren door de complexiteit van de onderneming en zorgt ervoor dat digitale initiatieven in lijn zijn met de bedrijfsstrategie.

Organisaties kristalliseren strategisch denken door middel van het volgende. Laten we een voorbeeld nemen van een detailhandelsbedrijf.

Visie: Een weergave van hoe de eindtoestand eruit zou zien.

Voorbeeld: Naadloze integratie van digitale en fysieke winkelervaringen (d.w.z. omnichannel winkelen) voor de klant, zodat hij kan kopen wat hij nodig heeft op de manier die hij wil.

Roadmap: Het gekozen pad en de mijlpalen die bereikt moeten worden.

Voorbeeld:

Een online winkelwebsite maken

Modellen voor machinaal leren integreren om aanbevelingen te verbeteren

Digitaliseren van de winkel zodat klanten kunnen scannen en extra informatie over producten kunnen krijgen via de website/mobiele app

Loyaliteitsprogramma's implementeren in alle kanalen

Digitale producten bouwen, zoals games of communities voor een betere betrokkenheid

Context: Concurrentie- en marktonderzoek om de digitale transformatie-initiatieven te plaatsen.

Voorbeeld: Online retailspelers zoals Amazon creëren een monopolie over hoe klanten winkelen. Digitale retail is de enige manier waarop we in die ruimte kunnen concurreren en ons kunnen onderscheiden van de concurrentie.

Doel: Waarom deze digitale transformatie-inspanningen nodig zijn en waarom nu

Voorbeeld: Digitale transformatie en de resultaten van omnichannel winkelervaringen passen zich aan de veranderende behoeften van de klant aan. Als we dit nu niet doen, raken we onze bestaande klantenbasis kwijt aan alternatieven van de nieuwste generatie.

Doelen: Business doelstellingen die deze digitale transformatiestrategie zal dienen.

Voorbeeld: Komt later in dit hoofdstuk.

2. Procesverandering

Leiders gaan er vaak van uit dat digitale transformatie simpelweg het kopen en implementeren van software is om bepaalde Taken Nog te doen. Dit is bijna nooit waar.

Echte digitale transformatie is ook een fundamentele verandering van de manier waarop het bedrijf intern werkt. Dit is waar agile en DevOps praktijken om de hoek komen kijken.

Agile softwareontwikkeling is een nieuwe manier van software bouwen die zich richt op het creëren en lanceren van kleine incrementele veranderingen in snelle termijnen. DevOps ondersteunt deze snelheid en schaal door de levering van software en infrastructuurwijzigingen te automatiseren, waardoor organisaties snel nieuwe functies, applicaties en diensten kunnen itereren en implementeren.

Instance, in plaats van twee jaar te spenderen aan het bouwen van een mobiele shopping app en deze op een dag big bang te lanceren, zou de retailer de belangrijkste functies kiezen voor het minimum levensvatbare product en dit snel lanceren. In de komende jaren zullen ze functies in korte Sprints van 2-4 weken opvoeren.

3. Mentaliteitsverandering

De traditionele manier van denken over softwareontwikkeling staat vaak de voortgang van moderne digitale transformatie-initiatieven in de weg. Daarom kiezen organisaties voor lean software principes, die zijn ontworpen om te focussen op:

Maximaliseren van de waarde voor de klant : Software bouwen die tegemoet komt aan de behoeften van de klant en de markt, zelfs als deze snel evolueren

: Software bouwen die tegemoet komt aan de behoeften van de klant en de markt, zelfs als deze snel evolueren Afval elimineren : Het identificeren en elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen aan het ontwikkelproces of de klant

: Het identificeren en elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen aan het ontwikkelproces of de klant Teams versterken : Zelfsturende teams creëren om geïnformeerde besluitvorming en samenwerking te benadrukken

: Zelfsturende teams creëren om geïnformeerde besluitvorming en samenwerking te benadrukken Het geheel optimaliseren : Rekening houden met de interacties en verbindingen tussen verschillende bewegende delen en het optimaliseren van het hele proces

: Rekening houden met de interacties en verbindingen tussen verschillende bewegende delen en het optimaliseren van het hele proces Verbeteren van leren: Continu leren integreren in het proces

4. Innovatie en creativiteit

Innovatie en creativiteit vormen de kern van digitale transformatie en stellen organisaties in staat om te navigeren door de complexiteit van het digitale tijdperk, te profiteren van nieuwe kansen en te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant.

Bij digitale transformatie moet innovatie verder gaan dan het voor de hand liggende. Zoals Amazon deed door van online boekhandelaar uit te groeien tot leider in cloud computing (AWS), AI en logistiek.

5. Analytics

Een van de grootste voordelen van digitale technologieën is hun vermogen om tot nu toe onmogelijke inzichten te bieden op basis van gegevens. Als onderdeel van de digitale transformatiestrategie kan analytics organisaties helpen:

Nieuwe kansen identificeren op basis van klantgedrag

Trends waarnemen en voorspellingen doen voor de toekomst

Terugkerende fouten en problemen zien om processen te optimaliseren

6. Effectieve instelling van doelen

Digitale transformatie-initiatieven voltooien duurt meerdere jaren. Vaak gaan ze door, waarbij de producten in de loop van de tijd steeds beter worden. Gedurende deze tijd is het mogelijk om uit het oog te verliezen waarom we begonnen zijn.

Om dit te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke targets in te stellen die zijn afgestemd op bredere bedrijfsdoelstellingen en die tastbare resultaten opleveren.

De retailorganisatie die we hierboven bespraken, zou doelen kunnen stellen als:

Breng 50% van de jaarlijkse omzetgroei via de nieuwe website tegen 2024

De tijd die op de website wordt doorgebracht verhogen naar 15 minuten

De gemiddelde tijd aan de kassa in de winkel terugbrengen tot 90 seconden

Zelf afrekenen in winkels verhogen naar 80%

7. Meting en prestatie-indicatoren

Terwijl doelen zich richten op wat de business moet bereiken, kunt u met belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) uw voortgang bijhouden tijdens het digitale transformatietraject, wat een belangrijk onderdeel is van operationele strategie . Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden.

Ontwikkelingssnelheid

Het aantal functies dat het software engineering team in elke Sprint uitbrengt. Dit helpt de productiviteit te meten, wat bijdraagt aan het concurrentievoordeel van een organisatie.

Foutenpercentage

Aantal fouten per honderd regels code. Het verlagen van de foutmarge heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de software, wat stroomafwaarts effecten heeft op de klantervaring.

Uitrolfrequentie

Frequentie waarmee engineering teams code in productie nemen. Een hogere frequentie stelt de organisatie in staat om snel te reageren op veranderingen en te herstellen van eventuele fouten.

Mean time to recovery (MTTR)

De gemiddelde tijd die een team nodig heeft om de service te herstellen na een systeemstoring. Een lagere MTTR zorgt voor een betere uptime en beschikbaarheid voor de klant.

Als dit allemaal complex klinkt, dan is dat ook zo. Een effectieve digitale transformatiestrategie is een matrix van visie, missie, doelen, abonnementen, stappenplannen, uitvoeringsinstructies en meer. De implementatie hiervan brengt natuurlijk zijn eigen uitdagingen met zich mee.

Uitdagingen bij het implementeren van een digitale transformatiestrategie

De uitdagingen waarmee je te maken krijgt bij het implementeren van digitale transformatiestrategieën kunnen technologisch, organisatorisch of cultureel van aard zijn. De meest voorkomende uitdagingen zijn de volgende.

Weerstand tegen verandering: Medewerkers kunnen zich verzetten tegen nieuwe technologieën of processen uit angst voor het onbekende, mogelijk banenverlies of voorkeur voor de huidige werkmethoden. Teams die bijvoorbeeld gewend zijn om content/documentatie te maken met tools waaraan ze de voorkeur geven, kunnen zich verzetten tegen een nieuwe versie software voor workflow van content .

Weerstand tegen verandering overwinnen door:

Medewerkers vroeg bij het transformatieproces te betrekken

De voordelen te verkondigen

Te bespreken hoe het hun persoonlijke groei en efficiëntie zal helpen

Een cultuur van voortdurend leren en verbeteren te bevorderen

Gebrek aan digitale vaardigheden: Om een digitale transformatiestrategie effectief te implementeren, heb je nieuwe vaardigheden nodig die je misschien niet hebt. Vermijd dit door:

Te investeren in het bijscholen van bestaande medewerkers

Capaciteiten op te bouwen door nieuwe medewerkers aan te nemen of contractanten in te werken

Samen te werken met startups en productbedrijven met de vaardigheden die je nodig hebt

Automatisering/AI te overwegen voor relevante Taken

Silo's: Afdelingssilo's kunnen de naadloze werkstroom van informatie en samenwerking verhinderen die nodig is voor een succesvolle digitale transformatie. Strijk dit glad door:

Instelling van cross-functionele teams voor een beter deel van de informatie

Samenwerkende digitale tools te gebruiken

Het delen van kennis tussen afdelingen aan te moedigen

Marktevolutie: De markten van vandaag evolueren snel, met behendige concurrenten die voortdurend oplossingen ontwikkelen. Om concurrerend te blijven, moet je:

Wendbaarheid en veerkracht in de organisatie inbouwen

Agile ontwikkelingsmethodologieën omarmen voor eenvoudiger aanpassingsvermogen

Business en technische teams in staat stellen nauw samen te werken

Communicatietekorten: Als organisatiebrede initiatieven wordt digitale transformatie op grote schaal geïmplementeerd. Dit kan leiden tot verlies van informatie van de ene stap naar de volgende. Voorkom dit door:

Alle werknemers te betrekken vanaf de eerste fasen van de transformatie

Gebruik te maken vangidsen voor verandermanagement om het proces soepel te laten verlopen

Transparantie inbouwen in de organisatie met open communicatie en documentatie

Uitnodigen tot vragen en deze openlijk beantwoorden

Hoewel we een paar tactieken hebben gegeven om deze uitdagingen te overwinnen, kunnen ze sporadisch zijn. Om een digitale transformatiestrategie succesvol te implementeren, heb je de juiste hulpmiddelen nodig. Dit zijn ze en hoe je ze kunt gebruiken.

Hoe implementeer je een digitale transformatiestrategie?

Zoals we al de hele tijd hebben besproken, is digitale transformatie een langdurig, complex initiatief met vele facetten. Om de implementatie van een dergelijke strategie te beheren, is speciaal ontwikkelde software voor projectmanagement nodig, zoals ClickUp.

Laten we eens kijken hoe u een digitale transformatiestrategie kunt implementeren met ClickUp.

1. Definieer uw visie en doelstellingen

Een goede digitale transformatiestrategie splitst een grootschalige visie op in kleinere eenheden. Bijvoorbeeld, je visie is om "kunstmatige intelligentie te gebruiken om gedifferentieerde klantervaringen te leveren."

Je kleinste eenheid zou dan kunnen zijn: "implementeer grote taalmodellen (LLM's) om klanten te helpen winkelen op de website." De reis van visie naar Taken vereist een goede organisatie. ClickUp-taak stelt u in staat om uw digitale transformatiestrategie op te splitsen in werkruimten, mappen, lijsten, taken, subtaken en checklists. Gebruik dit om een hiërarchie van uw werk te maken.

Gebruik vervolgens ClickUp Doelen voor uw prestatie-indicatoren. Stel targets in als nummers, percentages of ja/nee. Krijg een uitgebreide weergave van alle doelen op één plaats en bewaak de voortgang moeiteloos.

uw doelen in het echte leven instellen en bijhouden met ClickUp's doelen dashboard_

2. Beoordeel huidige mogelijkheden en ontwikkel uw routekaart

Voordat u iets transformeert, moet u begrijpen wat u al hebt. Voer een grondige beoordeling uit van de huidige digitale mogelijkheden, processen en technologie-infrastructuur. Identificeer de hiaten tussen de huidige staat en de gewenste toekomstige staat.

Dit is de eerste stap in uw business Process Reengineering . Ontwikkel op basis hiervan een strategische routekaart die de cruciale initiatieven, projecten en technologieën schetst die nodig zijn om de doelstellingen van de digitale transformatie te bereiken.

Als dit nieuw voor je is, is hier een handig kader. ClickUp's sjabloon voor een digitale transformatiestrategie en -abonnement biedt alles wat u nodig hebt om het hele proces te beheren, van het definiëren van doelen tot het bewaken van de voortgang.

Maak een volledige digitale transformatiestrategie met ClickUp

3. Breng een team samen en start een pilot

Organiseer een multifunctioneel team van experts om de digitale transformatie aan te sturen. Vertegenwoordig business units, software engineering, ITOps en andere relevante afdelingen.

Start een pilot project dat het potentieel van digitale transformatie demonstreert

Betrek er kampioenen bij die in digitale transformatie geloven en het zullen uitdragen

Geef regelmatig updates aan alle belanghebbenden om hun buy-in te krijgen

Bouw een kennisbank van geleerde lessen en visualiseer deze met behulp vantools voor het in kaart brengen van processen voor latere optimalisatie

Breng je bedrijfsprocessen in kaart met ClickUp Whiteboard

4. Implementeren en opschalen

Na succesvolle pilots kunt u beginnen met een bredere implementatie van digitale initiatieven, waarbij u voortdurend de voortgang bewaakt en waar nodig strategieën aanpast. De tools van ClickUp zijn ontwikkeld om u bij elke stap te ondersteunen.

Organiseren: Maak taken, schrijf gedetailleerde beschrijvingen, wijs gebruikers toe, houd afhankelijkheid bij, stel deadlines in en bewaak de voortgang met ClickUp-taak.

Samenwerken: Breng het team samen om opmerkingen achter te laten, te reageren op query's, feedback te bespreken en ideeën om te zetten in items met ClickUp tasks Weergave ClickUp chatten . U kunt ook beperkte toegang geven aan consultants of alleen-lezen toegang aan zakelijke belanghebbenden om de voortgang te bewaken.

team samenwerking beheren met ClickUp_

Streamline: Bouw aanpasbare workflows en aangepaste velden om uw projecten op uw manier te beheren. Gebruik ClickUp tijdsregistratie om productiviteit en efficiëntie nauwkeurig bij te houden.

Automatisering: Gebruik een van de meer dan 100 ClickUp Automatiseringen om het projectmanagement te versnellen. Of laat u inspireren door enkele van deze voorbeelden van automatisering van bedrijfsprocessen . Focus op wat belangrijk is.

Het drukke projectmanagement automatiseren

Kalender: Gebruik de ClickUp kalender weergave om de projectplanning op lange termijn en granulair niveau te bewaken. Bekijk al uw mijlpalen in de loop van de tijd en kalibreer indien nodig.

Resources toewijzen: Zie wie beschikbaar is, wie waaraan werkt, enz. allemaal op één plek en kies de juiste resource voor de juiste Taak met de ClickUp-werklastweergave.

Integreer: Verbonden projecten hebben gegevens nodig uit verschillende tools. Gebruik ClickUp's 1000+ integraties om uw projectmanagement perfect in te passen in uw organisatiestapel.

Monitor en optimaliseer: Volg de voortgang in realtime ten opzichte van de ingestelde KPI's met ClickUp Dashboards . Kies de statistieken die u wilt bijhouden en maak er widgets voor op uw dashboard. Pas een van deze sjablonen voor procesverbetering om uw werkstromen te optimaliseren.

Werkstroom efficiënt bijhouden op het ClickUp Dashboard

5. Culturele verandering beheren

Goede digitale transformatiestrategieën moeten ook culturele en mentaliteitsveranderingen omvatten. Gebruik ClickUp om een naadloze verschuiving naar een digitale cultuur te bevorderen.

Vertel het verhaal van digitale transformatie aan de hele organisatie. Wees transparant over successen en mislukkingen. Gebruik ClickUp Documenten om het verhaal te schrijven en te delen. Voor degenen die niet graag te veel lezen, gebruikt u ClickUp Brain om onmiddellijk samenvattingen te genereren.

Documenteer uw digitale transformatietraject met ClickUp Docs

Vraag feedback van medewerkers. Lanceer producten/diensten aan kleine groepen bèta gebruikers en verzamel feedback. ClickUp Formulieren zijn ontworpen om deze informatie vast te leggen. Als u uitrolt naar interne gebruikers, kunt u hiervoor ook Taakopmerkingen gebruiken.

Train gebruikers. Maak trainingsmateriaal en documentatie om zelfstudie mogelijk te maken. Plan ook training en onboarding sessies met gebruikers, als ze daar behoefte aan hebben.

Sign-up transformation champions die gebruikers in hun teams/afdelingen trainen en ondersteunen.

Nu je een raamwerk voor digitale transformatie hebt geïmplementeerd, volgen hier enkele voorbeelden van hoe het in specifieke sectoren heeft gewerkt.

Digitale transformatiestrategie in specifieke sectoren

De behoefte aan transformatie is in bijna alle sectoren ontstaan. Het traject kan echter enigszins van elkaar verschillen. Laten we eens kijken naar enkele sectoren en hun transformatiestrategieën.

Gezondheidszorg

Digitale gezondheidsproducten helpen providers en patiënten bij het beheren van ziekten, het verminderen van risico's en het bevorderen van het algehele welzijn. Van kankeronderzoek tot het testen van medicijnen, organisaties gebruiken digitale producten voor alle processen in de gezondheidszorg.

Veel toegepaste digitale transformatiestrategieën in de gezondheidszorg zijn:

AI-gestuurde diagnostiek die de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbetert

Datagestuurde volksgezondheidsstrategie voor preventieve en eerstelijnszorg

Gepersonaliseerd medisch advies op basis van gezondheidsgegevens op lange termijn

Draagbare apparaten voor monitoring en noodrespons

Telegezondheidszorg voor medische consulten op afstand

Financiën

Fintech-startups en digital-first banken hebben een snelle digitale transformatie op de markt gebracht. Enkele van de meest voorkomende use cases zijn:

Omnichannel bankieren : Naadloze, consistente bankervaring op online, mobiel, vertakkingen en platforms van derden

: Naadloze, consistente bankervaring op online, mobiel, vertakkingen en platforms van derden Analyse : Inzichten voor het personaliseren van klantervaringen, fraudedetectie en voorspelling van markttrends

: Inzichten voor het personaliseren van klantervaringen, fraudedetectie en voorspelling van markttrends Blockchain: Veilige, transparante transacties en slimme contracten om de kosten van internationale geldtransfers te verlagen

Productie

De productie- en supply chain-industrie is in beweging gezien de macro-economische verstoringen over de hele wereld. Digitale transformatie-initiatieven die waarde bieden in de productie zijn:

Digital twin : Digitale simulatie van de fysieke assemblagelijn/toeleveringsketen voor betere controle en risicobeperking

: Digitale simulatie van de fysieke assemblagelijn/toeleveringsketen voor betere controle en risicobeperking IoT : Verbonden apparaten voor naadloze vastlegging en werkstroom van informatie tussen verschillende systemen

: Verbonden apparaten voor naadloze vastlegging en werkstroom van informatie tussen verschillende systemen Analytics: Granulaire gegevensverzameling in de hele productie- en toeleveringsketen om mogelijkheden voor optimalisatie te identificeren

Organisaties hebben dergelijke innovatieve projecten in verschillende sectoren geïmplementeerd onder de paraplu van hun digitale transformatie. Maar hoe helpt het de Business echt?

Meten van de ROI van een digitale transformatiestrategie

Het implementeren van een digitale transformatiestrategie vergt aanzienlijke middelen, waaronder tijd, geld en moeite. Hoe weet u dat dit het waard is geweest?

Er zijn drie soorten statistieken die kunnen helpen bij het meten van de ROI van een digitale transformatiestrategie.

Financiële statistieken

Inkomstengroei

Omzetstijging als gevolg van digitale initiatieven, zoals nieuwe digitale producten, e-commerceverkoop of digitaal verbeterde diensten.

Een sprekend voorbeeld van omzetgroei als ROI van digitale transformatie is Walmart, die miljarden investeerde in zijn e-commercecapaciteiten en digitale optimalisatie van de toeleveringsketen. Het kocht Jet.nl , ontwikkelde Walmart+ en implementeerde geavanceerde analyses voor voorraad- en leveringsoptimalisatie.

Deze initiatieven hebben de groei van Walmart's e-commerce verbeterd, de activiteiten gestroomlijnd en de klantervaring verbeterd met snellere levertijden en een grotere beschikbaarheid van producten. In het boekjaar 2021 was de omzet van Walmart's Amerikaanse e-commerce met 79% gegroeid .

Kostenbesparingen

Kostenbesparingen als resultaat van operationele efficiëntie, minder handmatige arbeid, lagere foutpercentages of totale eigendomskosten (inclusief initiële investering, implementatie, training, onderhoud en upgrades).

Terugverdientijd

De tijd die het project nodig heeft om de initiële investering terug te verdienen door de gerealiseerde nettovoordelen.

Klantgegevens

Klantervaring: Verbetering in klanttevredenheid (CSAT) en net promoter score (NPS) als resultaat van digitale initiatieven.

Kosten voor klantenwerving (CAC): Kosten voor het werven van nieuwe klanten.

Customer lifetime value: Totale aankopen die de klant waarschijnlijk zal doen tijdens de levensduur van zijn relatie met het bedrijf.

Om betere relaties met klanten te creëren en hun levenslange waarde te verhogen, heeft Nike haar focus verlegd naar direct-to-consumer . Als onderdeel van die strategie heeft Nike zijn website, mobiele app en lidmaatschapsprogramma opnieuw ontworpen.

Deze digitale transformatiestrategie zorgde voor een drastische toename van de online verkoop, een verbeterde klantbetrokkenheid en een sterkere merkentrouw. Tijdens het fiscale jaar 2021 steeg de digitale omzet van Nike met 41% gegroeid .

De nadruk op digitale verkoopkanalen hielp Nike de uitdagingen van de detailhandel tijdens de COVID-19 pandemie het hoofd te bieden en positioneerde het bedrijf voor aanhoudende groei in de digitale economie.

Operationele statistieken

Operationele efficiëntie: Verbeteringen in statistieken zoals cyclustijden, productiviteit van werknemers of voorraadrotatie

Kwaliteit: Vermindering van defecten, verbetering van nalevingspercentages of verhoging van de snelheid van dienstverlening

Versnel uw initiatieven voor digitale transformatie met ClickUp

Het World Economic Forum voorspelt dat de waarde van digitale transformatie voor de samenleving en de industrie zal oplopen tot €50 miljoen 100 biljoen dollar zal bedragen in 2025 . Iedereen omarmt digitale technologieën voor een breed bereik aan doeleinden.

Hoewel de potentiële bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen zijn, zijn ze niet gemakkelijk te bereiken. Deloitte vindt dat 70% van de transformatie-inspanningen mislukken.

Een van de belangrijkste manieren om mislukking te voorkomen is een robuust projectmanagementsysteem voor het plannen, organiseren, plannen, bijhouden, bewaken en optimaliseren van uw initiatieven.

ClickUp is ontworpen om precies dat mogelijk te maken. Of u nu een kleine pilot uitvoert of een organisatiebreed digitaal transformatieprogramma voor duizenden gebruikers, ClickUp kan het allemaal aan.

Bekijk ClickUp zelf in actie. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is het strategisch model van digitale transformatie?

Een strategisch model voor digitale transformatie begeleidt organisaties op hun weg en biedt een kader voor de integratie van digitale technologieën in het bedrijf. Het helpt bij het ontwerpen van initiatieven om doelen te bereiken zoals het verbeteren van de klantervaring, operationele efficiëntie, kostenefficiëntie, betrokkenheid van medewerkers, enz.

2. Wat zijn de zes kernelementen van digitale transformatie?

De zes kernelementen van digitale transformatie omvatten gewoonlijk: