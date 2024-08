11 Ondernemerspodcasts die je moet beluisteren om een groeimindset op te bouwen

Meer dan 82 miljoen Amerikanen luisteren vandaag naar podcasts; er wordt verwacht dat het publiek tegen het einde van het jaar de 100 miljoen zal overschrijden. Deze exponentiële groei weerspiegelt de stijgende populariteit van podcasts, waarbij veel luisteraars tussen 12 en 34 jaar oud zijn.

Ondernemerspodcasts hebben een belangrijke niche gecreëerd in deze hausse en bieden luisteraars zakelijke inzichten, strategieën en inspirerende verhalen.

Of je nu een aspirant-ondernemer bent in de online zakenwereld of een doorgewinterde eigenaar van een bedrijf die op zoek is naar innovatieve ideeën voor passief inkomen, deze blog is voor jou.

Onze lijst van 11 must-listen podcasts voor ondernemers is ontworpen om de groeimindset te bevorderen die cruciaal is om de complexiteit van het ondernemerschap aan te kunnen.

Waarom ondernemers naar podcasts moeten luisteren

Ondernemers die willen gedijen in het competitieve zakenlandschap zouden business podcasts onmisbaar moeten vinden. Dit is waarom:

Toegang tot expertkennis : Ondernemerspodcasts bieden rijke praktijkervaringen en inzichten van succesvolle ondernemers. Shows zoals de Tim Ferriss Show en de GaryVee Audio Experience functies interviews met toonaangevende professionals, waardoor luisteraars de kans krijgen om te leren van de beste in de business

Een gevarieerd bereik van onderwerpen: Van de laatste technische trends tot marketingstrategieën, podcasts behandelen onderwerpen die van vitaal belang zijn voor het succes van ondernemers, waardoor een breed spectrum aan leermogelijkheden wordt gegarandeerd

Gemak en flexibiliteit: Als leermiddel stellen podcasts ondernemers in staat om onderweg informatie tot zich te nemen, zodat ze naadloos in drukke schema's passen

Horen van succesverhalen: Ondernemers delen hun reis, met inbegrip van zowel triomfen en uitdagingen, waardoor luisteraars waardevolle perspectieven krijgen op het navigeren door de zakenwereld

Leren van mislukkingen: Door te horen over de tegenslagen die anderen hebben ervaren, kunnen ondernemers inzicht krijgen in risicomanagement en veerkracht

Op de hoogte blijven van trends in de sector: Ondernemerspodcasts bespreken vaak opkomende technologieën en marktverschuivingen, waardoor ondernemers de curve voor kunnen blijven en voortdurend kunnen leren

Reviews en aanbevelingen van top ondernemerschap podcasts

Neem een kijkje in de hoofden van succesvolle ondernemers en pioniers via deze podcasts en laat je inspireren om je ondernemersdromen waar te maken. Hier worden enkele van de meest invloedrijke stemmen in de ondernemerssfeer belicht.

1. De GaryVee Audio Experience: Nuttig voor ondernemers

via gary Vaynerchuk_ Host: Gary Vaynerchuk

The GaryVee Audio Experience is onmisbaar voor zowel aspirant- als gevestigde ondernemers. Deze podcast wordt gepresenteerd door serie-ondernemer en thought leader Gary Vaynerchuk en biedt een schat aan kennis over verschillende aspecten van ondernemerschap.

Vaynerchuk deelt zijn expertise over het gebruik van sociale media voor bedrijfsgroei, strategieën voor het schalen van online bedrijven, personal branding en nog veel meer. Daarnaast kunnen luisteraars profiteren van realistisch advies van succesvolle ondernemers die zakelijke uitdagingen het hoofd moeten bieden.

**Waarom vinden we het leuk?

Gary's directe en inzichtelijke aanpak, gecombineerd met zijn enorme ervaring in technologie en marketing, biedt waardevolle lessen over het bouwen van een merk en het implementeren van bedrijfsstrategieën. Zijn interviews met leiders uit de industrie bieden praktisch advies en inspiratie voor eigenaren van bedrijven in elke fase.

Must-listen afleveringen

Het vliegtuig project Presentator: Tim Ferriss

de Tim Ferriss Show biedt diepgaande interviews met zakenmoguls, auteurs van bestsellers en topartiesten uit verschillende velden. Ferriss blinkt uit in het extraheren van hun routines, gewoonten en strategieën die luisteraars direct kunnen toepassen op hun reis als ondernemer.

De podcast behandelt veel onderwerpen, van persoonlijke ontwikkeling en productiviteit hacks tot zakelijke strategieën en gezondheidsadvies. Ferriss' nieuwsgierigheid en nauwgezette interviewstijl geven luisteraars een unieke kans om te leren van de ervaringen van wereldklasse.

**Waarom vinden we het leuk?

Ferriss' aanpak van het deconstrueren van de succes formules van high achievers biedt een ongeëvenaarde waarde. Zijn vermogen om diep in de gewoonten en tactieken te duiken die individuen naar de top van hun velden hebben gestuwd, maakt deze podcast onmisbaar.

Must-listen afleveringen

De levenslessen en succeservaringen van vier presidenten - Doris Kearns Goodwin Host: Guy Raz

Guy Raz presenteert de boeiende verhalen van ondernemers en vernieuwers die vorm hebben gegeven aan enkele van 's werelds meest gerenommeerde bedrijven. Door Raz's boeiende verhalen krijgen luisteraars een kijkje in de keuken van de worstelingen, tegenslagen en doorbraken van industrieleiders.

De podcast belicht de menselijke verhalen achter grote bedrijven en de vastberadenheid en creativiteit die nodig zijn om een imperium op te bouwen. Raz's vermogen om persoonlijke anekdotes en cruciale momenten van oprichters naar boven te halen, zal iedereen inspireren die op weg is naar het ondernemerschap.

**Waarom vinden we het leuk?

Raz's manier van vertellen brengt de ondernemersreis tot leven en maakt de uitdagingen en triomfen van het bouwen van een bedrijf herkenbaar. Zijn interviews met oprichters bieden een open blik op de realiteit van het ondernemerschap.

Must-listen afleveringen

Poshmark: Manish Chandra Host: Pat Flynn

Pat Flynn richt zich op het leren van luisteraars hoe ze online business kunnen creëren die een passief inkomen genereert. Door interviews, casestudies en zijn eigen ervaringen te combineren, biedt Flynn bruikbare strategieën om financiële onafhankelijkheid te bereiken door online ondernemerschap.

Deze podcast is een goudmijn voor iedereen die de fijne kneepjes van online zakendoen wil begrijpen, van affiliate marketing en het aanmaken van producten tot digitale marketingstrategieën. Flynn's praktische advies en bemoedigende toon maken complexe concepten toegankelijk voor iedereen.

Of je nu je inkomstenstromen wilt diversifiëren of een bedrijf wilt opbouwen dat je meer vrijheid en flexibiliteit geeft, Smart Passive Income biedt de begeleiding die je nodig hebt om uw professionele doelen te realiseren .

**Waarom doen we het graag?

Flynn's openhartige weergave van zijn successen en mislukkingen geeft luisteraars een realistische weergave van het genereren van passief online inkomen. Zijn tips zijn praktisch, getest en op maat gemaakt om je te helpen je online aanwezigheid te laten groeien.

Must-listen afleveringen

AI-ify uw business met Rick Mulready Host: David Brown

business Wars_ geeft luisteraars een kijkje in de felle bedrijfsrivaliteiten die de zakenwereld hebben gevormd. Deze podcast is perfect voor iedereen die gefascineerd is door de concurrentiedynamiek tussen industriële giganten:

De intense rivaliteit en strategieën die bedrijven tot marktleider drijven

Hoe concurrentie innovatie, leiderschap, consumenten en markten beïnvloedt

De kwaliteiten die nodig zijn om te gedijen in concurrerende zakelijke omgevingen

**Waarom vinden we het leuk?

De documentairestijl biedt een diep inzicht in de strategieën en resultaten van grote bedrijfsgevechten en biedt lessen over concurrentiestrategie en de persoonlijke en professionele belangen die op het spel staan.

Must-listen afleveringen

*[Taylor Swift vs De Wereld | Aan de Buitenkant](https://podcasts.apple.com/us/podcast/taylor-swift-vs-the-world-on-the-outside/id1335814741?i=1000646058254)*

Host: Andrew Warner

Mixergy is waar ambitieuze individuen leren van ervaren mentoren door middel van inzichtelijke interviews en uitgebreide cursussen. Het is waardevol voor ondernemers in technologie en onderwijs, gericht op:

De praktische aspecten van het starten en opschalen van een business

Uitvoerbaar advies van een divers bereik van ondernemers

Inzichten in fondsenwerving, productontwikkeling en marketingstrategieën

Lessen uit het succes en falen van startende ondernemers

**Waarom vinden we het leuk?

Met zijn uitgebreide archief en nadruk op onderwijstechnologie onderscheidt Mixergy zich als een vitale bron voor bruikbaar onderwijs in ondernemerschap.

Must-listen afleveringen

Wat is er gebeurd met Allbirds? Host: John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire wil opkomende ondernemers inspireren en opleiden met verhalen en strategieën van succesvolle zakenfiguren. De podcast richt zich op:

De reizen en successen van gerenommeerde ondernemers

Strategieën voor het effectief opbouwen en te gelde maken van online business

Een breed spectrum aan onderwerpen, waaronder marketing, netwerken en productiviteit

Dagelijkse motivatie en praktische tips voor ondernemersgroei

**Waarom doen we het graag?

De dagelijkse afleveringen en het bruikbare advies maken het een bron van inspiratie en begeleiding voor ondernemers in elke fase.

Must-listen afleveringen

Waarom de meeste ondernemers worstelen om de groei, winst en vrijheid te krijgen die ze willen met Clate Mask Hosts: Lauryn Evarts Bosstick en Michael Bosstick

Deze podcast biedt een unieke mix van ondernemerschap, lifestyle en wellness door middel van boeiende gesprekken met succesvolle ondernemers, beroemdheden en gezondheidsexperts. Het omvat:

Inzichten in bedrijfsgroei naast persoonlijk welzijn

Discussies over gezondheid, welzijn en levensstijloptimalisatie.

Branding, marketing en sociale mediastrategieën vanuit een persoonlijk perspectief

**Waarom vinden we het leuk?

De mix van professioneel succesadvies met persoonlijke gezondheids- en welzijnsinzichten biedt een holistische benadering van het ondernemersleven.

Must-listen afleveringen

Jamie Kern Lima over hoe je je eigenwaarde ontwikkelt, gelooft dat je genoeg bent en je leven verandert Host: Alison Beard en Curt Nickisch

HBR IdeaCast is een baken voor wie vooruit wil blijven in business en management. Deze podcast, rechtstreeks van de Harvard Business Review, biedt wekelijkse inzichten van de knapste koppen uit het veld:

De nieuwste onderzoeken en ideeën over leiderschap, strategie en innovatie

Gesprekken met vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven en bijdragers van HBR

Diepgaande discussies over het managen van teams, het aansturen van verandering en het navigeren door de toekomst van werk

**Waarom vinden we het leuk?

Het prestige van Harvard Business Review en het kaliber van haar gasten maken van deze podcast een bron van onschatbare waarde voor baanbrekende zakelijke inzichten en managementstrategieën.

Must-listen afleveringen

**Wat zeggen luisteraars?

Goede podcast voor wie informatie wil over de wereld buiten zijn eigen directe business. Zorgt ervoor dat je breder en groter gaat denken. Goed spul!

11. Deze week in startups: Wekelijkse inzichten in de startupwereld

via Apple podcasts Presentator: Jason Calacanis

This Week in Startups is je wekelijkse samenvatting van alles wat met startups te maken heeft, gebracht door Jason Calacanis, ondernemer en investeerder in Silicon Valley. Het is een essentiële luisterervaring die gaat over:

De nieuwste startup trends voor ondernemers, investeerders en tech enthousiastelingen

Inzichtelijke interviews met startup-oprichters en durfkapitalisten.

Updates over durfkapitaal, technologische trends en strategieën voor startup succes.

Praktisch advies over het overwinnen van veelvoorkomende hindernissen voor starters en het opschalen van bedrijven.

**Waarom vinden we het leuk?

Jason Calacanis' insidersperspectief en netwerk bieden luisteraars exclusieve inzichten en advies uit de eerste hand vanuit het hart van de tech startup-wereld.

Must-listen afleveringen

**Wat zeggen luisteraars?

Niets zoals dit in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben zo blij dat ik dit heb gevonden, want in het Verenigd Koninkrijk hebben we niet zoiets. Zoveel inzichten en verhalen waar ik van kan leren en die ik kan delen met mijn team.

Hoe podcasts te gebruiken voor de ontwikkeling van ondernemerschap

Business podcasts dienen als hulpmiddelen voor groeihacking voor het verbeteren van zakelijk inzicht en het bevorderen van een groeimindset bij beginnende ondernemers. Hier lees je hoe je er het beste uit kunt halen.

Bewezen inzichten in business-abonnementen

De beste podcasts over ondernemerschap zijn vaak gebaseerd op de ervaringen van mensen die met succes hun weg hebben gevonden in de zakenwereld. Aspirant-ondernemers kunnen uit deze podcasts bruikbaar advies en strategieën halen die rechtstreeks van toepassing zijn op hun zakelijke ondernemingen.

Ze zijn een betrouwbare bron van bewezen bedrijfsconcepten en uitstekende marketingtips, en de beste podcasts leren je zelfs hoe je succes kunt creëren voor je eigen bedrijf. Jij en je team kunnen waardevolle lessen leren en ze toepassen om je bedrijf te plannen en te laten groeien.

Ondernemerslessen voor onderweg

Business podcasts zijn een waardevolle bron voor beginnende ondernemers. Grote podcastplatforms bieden toegang tot podcasts voor ondernemers over verschillende onderwerpen, van startersnieuws en bedrijfstips voor online bedrijven tot de fijne kneepjes van het runnen van familiebedrijven. Het beste is dat je ze kunt beluisteren op het tijdstip en het tempo van je voorkeur.

Podcasts voor ondernemers zijn ook een uitstekende optie voor degenen die willen leren van thought leaders, bedrijfsexperts en online ondernemers-maar niet graag boeken lezen. Ze bieden waardevolle begeleiding bij het runnen van een succesvol bedrijf.

Een ondernemersmentaliteit ontwikkelen via podcasts

Het volgen van zelfs maar een paar van de beste business podcasts hierboven kan persoonlijke ontwikkeling en groei katalyseren. Regelmatig bezig zijn met podcasts bevordert ook een mentaliteit van voortdurend leren en aanpassingsvermogen.

Deze podcasts zijn cruciaal voor iedereen die wil uitblinken in de competitieve zakenwereld en bieden begeleiding bij vele uitdagingen en kansen. In tegenstelling tot businesscursussen die handenvol geld kunnen kosten, zijn de enige kosten die je moet maken om te leren van deze podcasts voor ondernemers, de kosten die je betaalt voor je abonnement op het platform

Succesvol ondernemen met ClickUp

In ondernemerschap is op de hoogte blijven en voortdurend bijleren essentieel voor succes. Deze podcasts voor ondernemers op de belangrijkste podcastplatforms behandelen alles van het beheren van een familiebedrijf tot het navigeren door intense rivaliteiten in het bedrijfsleven.

Ze zijn een rijke bron van zakelijk advies, of u nu een serie-ondernemer bent, een doorgewinterde bedrijfsleider of net begint op het ondernemerspad.

Hoewel inspiratie geweldig is, heb je de juiste hulpmiddelen en infrastructuur nodig om je dromen als ondernemer waar te maken. Of zelfs maar om te beginnen.

ClickUp ontpopt zich als krachtig hulpmiddel voor startups met functies die de activiteiten stroomlijnen, de samenwerking verbeteren en de efficiëntie verhogen. ClickUp voor starters vermindert de behoefte aan meerdere tools, waardoor het gemakkelijker wordt om projecten te beheren, te communiceren met belanghebbenden en een bloeiend bedrijf op te bouwen.

De mogelijkheden van ClickUp zijn met name gunstig voor ondernemers die hun processen willen optimaliseren en voor teams die zich richten op verbetering van bedrijfsprocessen . Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies die helpen bij het runnen van succesvolle bedrijven:

Taken en projectmanagement: ClickUp'staakbeheer oplossing stelt ondernemers in staat inzichten uit podcasts toe te passen door werk te organiseren in taken en projecten met duidelijke eigenaren en tijdlijnen, zodat ideeën efficiënt en effectief worden uitgevoerd

houd de tijd handmatig bij met de functie voor handmatige tijdsregistratie van ClickUp_

Strategieën voor de instelling van doelen :De doelen van ClickUp functie stelt ondernemers in staat om duidelijke, actiegerichte doelstellingen met meetbare KPI's in te stellen. Het laat u de voortgang naar deze doelen bijhouden, zodat deze in lijn zijn met de algemene bedrijfsstrategie en groei

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas vereenvoudigd /%img/

breng de doelen en strategieën van je teams in kaart en consolideer ze met het ClickUp Goals dashboard_

Sjablonen voor waarden : Met de aanpasbare sjablonen van ClickUp kunnen ondernemers hun waardeproposities verfijnen met behulp van kennis die ze via podcasts hebben opgedaan. Deze sjablonen helpen bij het duidelijk en overtuigend verwoorden van unieke zakelijke aanbiedingen aan target markten

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Breng uw waardeproposities in kaart met behulp van aangepaste sjablonen in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200540385&_gl=1*19efz78*\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Automatisering : ClickUp helpt bij het stroomlijnen van werkstromen door repetitieve taken te automatiseren, zoals het opvolgen van e-mails of het toewijzen van Taken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor strategische abonnementen en leren.

automatisering van klanten beheren via de automatiseringsfuncties van ClickUp_

Documentatie & Wiki's :ClickUp Documenten is waar u al uw procesdocumenten, beleidsregels, kennisbanken en Business-abonnementen kunt consolideren en opslaan. Deze centrale opslagplaats ondersteunt voortdurend leren en samenwerken voor het hele team

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Documenten Subpagina's vereenvoudigd /%img/

Krijg een snelle weergave van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Rijd uw Business vooruit met ClickUp

De podcasts van Entrepreneur bieden informatie, inspiratie en bruikbaar advies voor iedereen die zich een weg baant door de complexiteit van het starten en laten groeien van een bedrijf. Of u zich nu in de beginfase van uw startup bevindt of een gevestigde onderneming aan het opschalen bent, het toevoegen van deze podcasts aan uw routine kan uw kennis aanzienlijk vergroten en u nieuwe strategieën voor succes leren.

Door inzichten uit uw favoriete podcasts voor ondernemers te integreren met de robuuste functies van ClickUp kunt u uitdagingen aangaan, kansen grijpen en uw bedrijf vooruithelpen. Aanmelden voor ClickUp om de kracht van efficiëntie, samenwerking en innovatie in te zetten bij uw ondernemersinspanningen.

FAQs

1. Wat is een podcast in ondernemerschap?

Een podcast over ondernemerschap is een digitaal audioprogramma met inzichten, strategieën en inspirerende verhalen van leiders en experts uit een bepaalde sector. Deze podcasts voor ondernemers functie vaak interviews met collega-ondernemers die hun reis naar groot succes, uitdagingen en geleerde lessen delen. De content kan bereik hebben van praktisch advies over het starten en uitbreiden van een bedrijf tot discussies over de nieuwste trends in technologie en innovatie. De beste podcasts voor ondernemers zijn een bron van inspiratie voor zowel beginnende als gevestigde ondernemers die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden.

**2. Hoe begin ik een podcast voor ondernemers?

Het starten van een podcast voor ondernemers omvat verschillende sleutel stappen, te beginnen met het definiëren van je niche en target publiek. Bedenk welk uniek perspectief of welke waarde je je luisteraars kan bieden, of het nu gaat om het delen van je zakelijke ervaringen, het interviewen van andere bedrijfsleiders of het onderzoeken van onderwerpen zoals passief inkomen of bedrijfservaring. Investeer in kwaliteitsopnameapparatuur en bewerkingssoftware om ervoor te zorgen dat je podcast een professionele geluidskwaliteit heeft. Abonneer je afleveringen op een vraag-en-antwoord format om je publiek te boeien en onderwerpen uitgebreid te behandelen. Je podcast promoten op sociale media en podcastplatforms kan je helpen om een groter publiek te bereiken. Tot slot is consistentie de sleutel; regelmatige afleveringen houden luisteraars betrokken en trekken nieuwe volgers aan.

3. Heeft Entrepreneur magazine een podcast?

Ja, Entrepreneur magazine publiceert Entrepreneur Weekly deze podcast richt zich op mensen met rente op business en ondernemerschap. Deze podcast behandelt verschillende onderwerpen die relevant zijn voor ondernemers, zoals opstartstrategieën, bedrijfsgroei, leiderschap en innovatie. Met interviews met industrieleiders biedt de podcast van Entrepreneur Magazine luisteraars inspirerende verhalen, waardevolle inzichten en praktisch advies om hun zakelijke doelen te bereiken. Met zijn boeiende content wil de podcast ondernemers inspireren, onderwijzen en kracht geven op hun weg naar succes.