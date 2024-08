10 Beste Growth Hacking Boeken om uw bedrijf te laten groeien

Hebben beïnvloeders van sociale media je ervan overtuigd dat je je weg naar zakelijk succes van de ene dag op de andere kunt hacken? Heb je herhaaldelijk te horen gekregen dat growth hacking de oplossing is voor al je problemen?

Het spijt ons dat we je moeten teleurstellen!

Growth hacking is geen wondermiddel en ook geen modewoord. Het is een combinatie van kosteneffectieve strategieën en tactieken die enkele van de grootste bedrijven ter wereld hebben gebruikt om snelle maar duurzame groei te realiseren.

Airbnb groeide bijvoorbeeld exponentieel door in de beginfase gebruik te maken van de netwerkeffecten en gebruikersbasis van Craigslist. Vandaag de dag worden ze gewaardeerd op een duizelingwekkende 80 miljard dollar !

Het goede nieuws? Jij kunt het ook! Dan Martell, oprichter van de on-demand deskundige startup adviesdienst Clarity, gelooft: "Growth hacking is meer een mindset dan een toolset."

We hebben 10 growth hacking boekaanbevelingen die je zullen helpen dit perspectief aan te nemen om je bedrijf te laten groeien en exponentiële groei te bereiken. 📚

1. Marketing voor groeihackers door Ryan Holiday

via Amazon In groeihacker marketing_ ryan Holiday gebruikt voorbeelden van enkele van de beste hedendaagse producten, zoals Dropbox, Facebook en Instagram, om traditionele stereotypen over hoe producten op de markt gebracht moeten worden te doorbreken.

Instance, verkopen aan een kleine groep gerichte early adopters in plaats van marketing aan iedereen deed wonderen voor Dropbox. Hun demonstratievideo richtte zich specifiek op de Digg-gemeenschap, van wie ze wisten dat ze het juiste publiek zouden zijn voor hun product. Hun gok loonde en binnen 24 uur ging hun wachtlijst van 5000 naar 75.000 mensen!

Dit boek staat vol met nieuwe ideeën en tactieken voor growth hackers. Als je de kracht van een MVP (Minimum Viable Product) wilt begrijpen of de juiste match wilt vinden tussen jouw product en wat de markt wil, dan is dit boek een game-changer.

Holiday is er helemaal voor om gegevens te gebruiken als leidraad voor je beslissingen: probeer dingen uit, kijk wat werkt en blijf aanpassen. Hij benadrukt ook dat mensen over je product laten praten (viraliteit en mond-tot-mondreclame) een belangrijke sleutel tot succes is.

groeihacker Marketing_ is een stappenplan voor iedereen die snel wil groeien in de wilde wereld van digitale marketing - het is een van de beste growth hacking boeken die er zijn.

2. Gehaakt: Hoe je producten bouwt die een gewoonte vormen door Nir Eyal

Als je producten maakt, Hooked: Hoe je gewoontevormende producten kunt maken van Nir Eyal is een must-read. Dit growth hacking boek onthult de geheimen van hoe je producten maakt die blijven hangen, gebaseerd op inzichten uit de psychologie. 🧠

Eyal verdeelt het aanmaken van gewoontevormende producten in vier stappen:

Trigger: waar het product de gebruiker aanzet tot actie

waar het product de gebruiker aanzet tot actie Actie: het gedrag dat wordt ondernomen om naar de volgende fase van beloning te gaan

het gedrag dat wordt ondernomen om naar de volgende fase van beloning te gaan Variabele beloning: de onvoorspelbare voldoening die gebruikers krijgen

de onvoorspelbare voldoening die gebruikers krijgen Investering: waarbij gebruikers iets terugdoen voor het product, zoals hun tijd en/of inzet

Kortom, het boek moedigt kritisch denken aan, is grondig onderzocht en gebaseerd op feiten en laat zien hoe je iets kunt maken waardoor gebruikers terugkomen voor meer.

3. Lean Analytics: Gebruik gegevens om sneller een betere startup te bouwen door Alistair Croll en Benjamin Yoskovitz

Ooit verlangd naar een stappenplan voor een succesvolle startup ? Vergeet ingewikkelde theorieën en leun op Lean Analytics door Alistair Croll en Benjamin Yoskovitz .

1-regelige samenvatting: Leer hoe je gegevens kunt gebruiken om je startup van idee naar product-marktfit en verder te brengen.

De schrijvers introduceren het idee van 'lean analytics', oftewel het focussen op de One Metric That Matters voor je business. 🥇

Door dit te doen, kun je de grootste problemen van elke startup oplossen: het valideren van het probleem, het vinden van de juiste klanten en het beslissen wat je gaat bouwen en hoe je het te gelde maakt.

Het boek is geschreven door Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) en Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant) en beschrijft praktische, bewezen stappen om je startup van het eerste idee naar product/marktfit en verder te brengen.

Vol met meer dan 30 case studies en gebaseerd op een jaar van interviews met meer dan honderd oprichters en investeerders, is dit een van de zeldzame growth hacking boeken die een onschatbare, praktische gids is voor Lean Startup beoefenaars overal.

4. Groei hacken: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success door Sean Ellis en Morgan Brown

Wat maakt groei Hacken_ de moeder van growth hacking boeken is dat de content rechtstreeks van Sean Ellis komt, die de term growth hacking bedacht!

Samen met Morgan Brown duikt hij diep in verhalen over hoe enkele van de meest winstgevende bedrijven de top bereikten. Denk aan Airbnb, Facebook, LinkedIn en Uber.

Het blijft niet bij theorieën; het boek schetst ook een stap-voor-stap groeiplan. Het behandelt beproefde methoden en processen voor elk van de vier groeifasen: acquisitie, activering, retentie en monetisatie).

Als je dit boek leest, zul je alles begrijpen, van het spotten van snelle groeikansen tot het gebruik van gegevens om gebruikers meer te binden om ze in de buurt te houden.

5. Smartcuts: Hoe hackers, innovators en iconen succes versnellen door Shane Snow

Ons hele leven is ons verteld dat we ons aan de regels moeten houden. Wat gebeurt er als je ze breekt? "Snelkoppeling" wordt vaak gezien als een vies woord.

In snelkoppelingen_ shane Snow draait het script om voor het idee dat succes langzaam en gestaag moet gaan.

Het boek laat verhalen zien van mensen die niet het "traditionele" pad volgden en toch succes wisten te boeken. Snow splitst hun strategieën uit en benadrukt de kracht van 'lateraal denken' - het vinden van creatieve en niet-lineaire manieren om uitdagingen te overwinnen en doelen sneller te bereiken.

Hij deelt ook een aantal over het hoofd geziene tips voor het versnellen van groei, waaronder het vinden van een mentor om mee samen te werken en het streven naar 10x verbeteringen in plaats van incrementele veranderingen.

Of je nu streeft naar carrièregroei, innovatie of zakelijk succes, Smartcuts is een growth-hacking boek dat je aanmoedigt om het gebruikelijke advies voortdurend in twijfel te trekken en een deel van je eigen succes in kaart te brengen. Het gaat over slimmer werken, niet alleen harder, en berekende risico's nemen om je reis naar succes te versnellen.

6. Productgestuurde groei: Hoe bouw je een product dat zichzelf verkoopt door Wes Bush

Ben je het zat om lange managementboeken te lezen die droog en jargonachtig zijn? 🥱

Recensies beweren dat het boek van Wes Bush 'net zo boeiend is als een goede roman' Het is kort, eenvoudig en samenhangend in het uitleggen van een belangrijk aspect van business - vergeet de ouderwetse manieren van verkopen.

Bush is zelf een autoriteit op het gebied van productgeleide groei, als co-host van de 'Product-led podcast' en de maker van de 'Product-led 6-weekse cursus'.

Hij is een expert in het analyseren van productgerichte groei op een manier die gemakkelijk te begrijpen is: je product is niet gewoon iets dat je verkoopt, het is de ster van de show. In plaats van verkoop of marketing is je product de drijvende kracht achter kritieke bedrijfsresultaten.

Bush biedt ook genoeg voorbeelden om de in het boek genoemde strategieën te ondersteunen en laat zien hoe bedrijven als Slack, Hotjar en Dropbox freemium-modellen, incentives voor doorverwijzing en virale adoptie hebben gebruikt om productgeleide groei te stimuleren.

Hij heeft het ook over het creëren van een fantastische gebruikerservaring, slim productontwerp en het bouwen van iets waar klanten geen genoeg van kunnen krijgen. Als je op zoek bent naar een boek over growth hacking dat gemakkelijk te begrijpen is en je helpt explosieve klantengroei te realiseren, Productgestuurde groei is wat u nodig hebt.

7. Het papieren vliegtuig abonnement van Ross Davies

Wil je het 'wat' van growth hacking niet lezen en wil je in plaats daarvan het 'hoe'?

Houd je notitieblok en pen gereed, want je zult aantekeningen willen maken. ✏️📔 het papieren vliegtuigplan_ biedt een stap-voor-stap handleiding voor het selecteren, implementeren en schalen van de meest effectieve groeihacks voor B2B dienstverlenende bedrijven. Het boek is gebaseerd op Davies' ervaring uit de eerste hand met het runnen van een succesvol ontwerpbureau en het testen van verschillende marketingexperimenten.

Plus, het neemt je mee achter de schermen van hoe hij zijn bedrijf groeide met ten minste 50% per jaar gedurende vijf jaar met behulp van deze technieken.

Het boek is bedoeld voor ondernemers, marketeers en eigenaren van bedrijven die hun servicebedrijf sneller en slimmer willen laten groeien.

Hier zijn enkele dingen die je zult leren:

Hoe je meer leads en verkopen genereert

Hoe je een uniek waardevoorstel en een overtuigend verhaal voor je merk kunt creëren

Hoe je sociale media, e-mailmarketing en contentmarketing kunt gebruiken om vertrouwen op te bouwen

Hoe je je website en landingspagina's optimaliseert voor conversies en SEO

Hoe u uw marketingtaken kunt automatiseren en uitbesteden, enuw processen verbeteren het Paper Plane Plan_ is geschikt voor zowel beginners als experts, omdat het zowel de basis als geavanceerde growth hacking-strategieën behandelt.

8. Klaar, af, groei hack door Nader Sabry

Ben je een beginner in het concept van growth hacking? Klaar, Instelling, Groei is een goede plek om te beginnen.

Wie kan immers een betere groei-adviseur zijn dan iemand die $120 miljoen heeft opgehaald door de startup-wereld te hacken?

Als ondernemer en strateeg heeft Nader Sabry de afgelopen 25 jaar uitgebreide ervaring opgedaan met het oprichten van bedrijven, het ophalen van geld en het beheersen van growth hacking.

In dit boek put hij uit deze ervaringen om je te leren hoe je de growth hacking-mentaliteit kunt toepassen op elke organisatie - een startup, een bedrijf of een overheidsinstantie.

Sabry geeft een stap-voor-stap handleiding om iedereen met weinig of geen kennis te helpen de groei van hun organisatie te vermenigvuldigen. Hij helpt lezers hun groeiproblemen te identificeren, te experimenteren met verschillende growth hacks en deze op te schalen.

Hij laat ook zien hoe je asymmetrische oorlogsprincipes kunt gebruiken om sterkere concurrenten of tegenstanders te overwinnen. Als je hulp nodig hebt bij het creëren van de juiste mindset en cultuur in je organisatie, dan is dit het beste growth hacking boek voor jou.

9. Tractie door Gabriel Weinberg en Justin Mares

We hebben allemaal gehoord dat 90% van de startups mislukken. Heb je ooit nagedacht waarom?

Het antwoord staat in de titel van het boek tractie , door Gabriel Weinberg en Justin Mares. Ja, startups falen door een gebrek aan tractie, dat wil zeggen hun onvermogen om nieuwe klanten te vinden.

Dit growth hacking boek is een effectieve gids voor startupmarketing die op veel universiteiten verplicht is. Sommigen beweren dat het op de plank zou moeten liggen van elke oprichter van een startup. Waarom? In plaats van vage theorieën geven de auteurs je een solide marketing abonnement met weinig kans op mislukking.

Ze introduceren het "Bullseye Framework", een stap-voor-stap methode om verschillende marketingkanalen te testen en te bepalen welke de echte resultaten oplevert. Met 19 behandelde kanalen, van traditionele marketing tot online platforms, is Traction een groeitoolkit voor startende oprichters en marketeers.

Het boek beschrijft ook verhalen uit interviews met oprichters van succesvolle bedrijven zoals Reddit, HubSpot en Wikipedia, en benadrukt hun sleutelstrategieën om klanten te krijgen.

Uiteindelijk is "tractie belangrijker dan alles", beweren de auteurs. Groei draait toevallig allemaal om experimenteren, testen en uitvinden wat het beste werkt voor je business.

10. Het groeiboek voor starters door Andrew Lee Miller

Wil je niet verdrinken in schulden om je bedrijf op de markt te brengen? Lees dit boek. Het Startup Groei Boek van Andrew Lee Miller leert ondernemers en marketeers hoe ze hun bedrijf kunnen laten groeien zonder een fortuin uit te geven aan betaalde reclame.

Het boek behandelt meer dan 50 bewezen manieren om organisch te groeien met behulp van 10 verschillende kanalen. Het onderzoekt public relations, zoekmachineoptimalisatie, e-mailmarketing, sociale-mediamarketing, influencer-marketing en andere technieken die net zo effectief, zo niet effectiever zijn dan het uitgeven van duizenden euro's aan advertentiegeld. 💰💸

Miller's boek is gebaseerd op zijn 15 jaar ervaring in het omgaan met groei voor startups, waaronder vijf bedrijven die multi-miljoen dollar exits bereikten.

The Startup Growth Book is ideaal voor iedereen die moderne technieken wil leren van een meester in bootstrapped marketing en growth hacking. Millers werk aan dit boek heeft het tot een van de beste growth hacking boeken over organische groeimarketing gemaakt.

Groei hacken met ClickUp

Er is een reden dat de startup-wereld geobsedeerd is door growth hacking. Het geeft bedrijven een duidelijk concurrentievoordeel en zorgt voor een razendsnelle groei. Maar het simpelweg lezen van growth hacking boeken zal deze voordelen voor uw organisatie niet ontsluiten.

Je hebt een tool nodig om deze kennis om te zetten in praktische resultaten en je te helpen je zakelijke doelen te bereiken.

ClickUp's functies voor groeigerichte teams

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Growth-Experiments-Whiteboard-Template-1400x663.gif GIF van ClickUp's whiteboard sjabloon voor groei-experimenten /%img/

Visualiseer virtuele brainstormsessies met uw team met behulp van het ClickUp sjabloon voor groeiexperimenten op een whiteboard

Terwijl u producten bouwt en verzendt, kunt u zich met ClickUp concentreren op groei zonder aan kwaliteit in te boeten. Het is zeer aanpasbaar, alles-in-één platform voor productbeheer dat u helpt al uw projecten te stroomlijnen en uw groeitraject als geen ander ondersteunt.

Hier zijn enkele van de beste mogelijkheden van ClickUp om je een weg te banen naar snelle maar schaalbare groei:

ClickUp Doelen: Met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden,ClickUp Doelen snelgroeiende productteams altijd op koers. Niet alleen kunt u de voortgang bewaken met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen, u kunt ook Doelen organiseren en delen zoals u wilt

Met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden,ClickUp Doelen snelgroeiende productteams altijd op koers. Niet alleen kunt u de voortgang bewaken met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen, u kunt ook Doelen organiseren en delen zoals u wilt ClickUp Taken:Taken in ClickUp-taakvereenvoudigen de samenwerking enbeheer van werkstromen in meerdere stappen. De hiërarchie organiseert complexe projecten in beheersbare Taken en subtaken, zodat uw team op tijd en op tijd kan leverenprojectbeperkingen minimaliseert

Gebruik deze sjabloon om uw groeiplan op te sommen en te visualiseren

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

ClickUp AI: Zou u willen dat een assistent taken van u overnam, zodat u zich kon concentreren op het kraken van growth-hacking strategieën? VergaderingClickUp AI. Maximaliseer uw productiviteit door ClickUp AI aan te passen aan uw gebruikssituatie - van een brainstormpartner tot een schrijfassistent, het kan het allemaal.

Meer dan 800.000 Teams van elke grootte hebben hun groei succesvol geschaald met behulp van de bovenstaande ClickUp functies, waaronder Finastra.

Customer Spotlight: Hoe ClickUp GTM en groei versnelde voor Finastra

Finastra is het grootste pure-play softwarebedrijf voor financiële diensten, dat meer dan achtduizend financiële instellingen bedient. Met een team van meer dan 120 werknemers die zich bezighouden met het genereren van de vraag en de Taak om de groei van het bedrijf te stimuleren, stond Finastra voor een veelvoorkomende uitdaging - gefragmenteerde GTM-abonnementen die hun zichtbaarheid belemmerden en groei in de weg stonden.

Dus wat deden ze? Ze werkten samen met ClickUp!

De uitdaging

Met GTM-abonnementen die verspreid waren over verschillende formats en opslagplaatsen in verschillende regio's en business units, worstelde Finastra's marketing team met inconsistente campagnes en een gebrek aan real-time transparantie.

Ze brachten uren door in vergaderingen en brachten silo's (en soms verouderde) gegevens samen om essentiële updates aan belanghebbenden te communiceren.

Oplossingen met ClickUp

De gebruiksvriendelijkheid, automatisering en analyse van ClickUp hielpen Finastra bij het oplossen van haar meest urgente uitdagingen, allemaal met behulp van één tool.

Consistente gegevensinvoer: ClickUp sjablonen hebben de GTM teams van Finastra een eenvoudige en uniforme manier gegeven om hun activiteiten bij te houden. Elke eenheid heeft nu een consistente werkruimte en mapstructuur om hun informatie op te slaan. Dit helpt hen projecten sneller voor te bereiden en consistente gegevens te verzamelen om analyses uit te voeren

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Aangepaste weergaven voor elke regio en business unit : ClickUp weergaven stelde de teams van Finastra in staat om taken en projecten te visualiseren op de manier die voor hen het meest nuttig was. Hun marketingteam, bijvoorbeeld, kan nu delen met stakeholderspecifieke weergaven om 100% transparantie en real-time updates over groeimarketinginitiatieven te garanderen.

: ClickUp weergaven stelde de teams van Finastra in staat om taken en projecten te visualiseren op de manier die voor hen het meest nuttig was. Hun marketingteam, bijvoorbeeld, kan nu delen met stakeholderspecifieke weergaven om 100% transparantie en real-time updates over groeimarketinginitiatieven te garanderen. Soepeler samenwerken : Dankzij ClickUp Automatiseringen krijgen alle GTM-eenheden push notificaties over bewerkingen en updates in verschillende marketing abonnementen, waardoor iedereen op dezelfde pagina blijft.

: Dankzij ClickUp Automatiseringen krijgen alle GTM-eenheden push notificaties over bewerkingen en updates in verschillende marketing abonnementen, waardoor iedereen op dezelfde pagina blijft. Executive zichtbaarheid met aangepaste dashboards: ClickUp Dashboards helpen de Teams van Finastra om een geaggregeerd overzicht van de voortgang van projecten te leveren aan de Executive Vice Presidents van elke business unit.

Finastra's samenwerking met ClickUp blijkt voordelig, aangezien de tools en functies van ClickUp de samenwerking stroomlijnen, efficiëntie verbeteren en het bieden van een consistente aanpak van GTM-strategieën in de verschillende business units van Finastra.

Als u ook groei wilt hacken op een praktische en bewezen manier, kijk dan eens naar ClickUp vandaag!