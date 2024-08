De INFP-ziel ontsluiten: de beste boeken voor zelfontdekking en bevestiging

De kans is groot dat u (of een dierbare) onlangs de Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI) vragenlijst hebt ingevuld, meer te weten bent gekomen over het INFP persoonlijkheidstype en uw type beter wilt begrijpen door boeken over INFP's te lezen.

De Myers-Briggs® test is een beoordeling van hoe mensen de wereld zien en beslissingen nemen. De test levert 16 persoonlijkheidstypes op en het meest intrigerende type is misschien wel INFP, wat staat voor Introversion (Introversie), Intuition (Intuïtie), Feeling (Gevoel) en Perception (Waarneming).

Het INFP persoonlijkheidstype is geclassificeerd als een Bemiddelaar. Volgens de MBTI zijn bemiddelaars degenen naar wie mensen toe gaan als ze troost of een helpende hand zoeken.

Ze zijn creatief en idealistisch, verlangen naar menselijke verbindingen en halen veel voldoening uit het helpen van anderen. Door hun gevoelige aard voelen ze zich soms geïsoleerd bij emotionele ups en downs, waardoor ze ten prooi vallen aan zelftwijfel.

In deze blogpost bespreken we de rol die boeken spelen in het leven van INFP's, de top INFP-boeken die deze persoonlijkheidstypes moeten lezen en de lessen die ze kunnen toepassen in hun persoonlijke en professionele leven.

Boeken en zelfontdekking voor INFP's

Mensen met het INFP persoonlijkheidstype worden beschouwd als introverten. Ze vinden boeken vaak krachtig

hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling

die hen helpen de wereld beter te begrijpen. De juiste INFP-boeken kunnen INFP's helpen om begeleiding en wijsheid te vinden en om te gaan met hun chaotische gedachten. Dit is hoe:

Van INFP's wordt verondersteld dat ze een levendige verbeelding hebben en ze voelen zich aangetrokken tot boeken die een breed bereik aan mogelijkheden, individualiteit en alternatieve realiteiten verkennen. Deze boeken helpen hun creativiteit te stimuleren en verschillende facetten van hun persoonlijkheid te verkennen.

Boeken fungeren als spiegels die de waarden en emoties van de INFP's weerspiegelen, wat op zijn beurt weer helpt bij hun reis naar zelfontdekking. Boeken bieden INFP's een gevoel van troost en verzekeren hen ervan dat hun gevoelens gegrond zijn en door anderen gedeeld worden.

INFP's staan erom bekend dat ze altijd bezig zijn met persoonlijke groei en zelfverbetering. Boeken, vooral boeken die de innerlijke werking van de menselijke ervaring onderzoeken, helpen INFP's om een interessant perspectief te krijgen en de stormen die vaak door hun hoofd razen te bedaren.

Aangezien INFP-persoonlijkheden moeite kunnen hebben met het reguleren van emoties, helpen boeken die gericht zijn op het opruimen van de geest en het opbouwen van een meer georganiseerde routine hen om hun dagelijkse levensstijl te verbeteren en te verfijnen en om hun persoonlijkheid te verbeteren werkstijlen .

Thema's en kaders voor INFP's

Als je onder het INFP-persoonlijkheidstype valt en niet zeker weet welke INFP-boeken je moet gaan lezen en of zulke boeken wel bestaan, maak je dan geen zorgen! Er is een grote verscheidenheid aan boeken, zowel fictie als non-fictie, waar INFP's van houden.

Hoewel ze niet expliciet als 'INFP-boeken' zijn geschreven, staan veel beroemde fictieboeken erom bekend dat ze INFP's sterk aanspreken. Instances zoals fantasie en avontuur zijn het populairst bij dit persoonlijkheidstype.

De talloze soorten magische landen en spannende reizen die in dergelijke boeken voorkomen, spreken over het algemeen de creatieve INFP-zielen aan.

Misschien wel toepasselijk, JRR Tolkien, de auteur van de beroemde The Lord Of The Rings boeken, was zelf een INFP! Het is dan ook niet verrassend dat mensen met dit persoonlijkheidstype de voorkeur geven aan thema's als avonturen en zoektochten, dystopieën en utopieën, en coming-of-age verhalen.

Topboeken voor INFP's om te lezen

Als u een INFP'er bent, vindt u hier enkele van de beste INFP-boeken die u zeker zullen aanspreken:

1. Productiviteit voor INFP's: hoe u productief kunt zijn in uw natuurlijke ritme door Amanda Linehan

Over het boek

Auteur: Amanda Linehan

Amanda Linehan Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 3.48 uur

3.48 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 174

174 Beoordelingen: 4.2/5 (Amazon) 3.77/5 (Goodreads)



Als conventioneel

boeken over focus

je niet de inzichten hebben gegeven die je nodig hebt, dan is dit het boek voor jou! Auteur Amanda Linehan gidst je door een productiviteitssysteem dat je natuurlijke ritmes onderzoekt om je creativiteit te maximaliseren.

Je krijgt tips voor de instelling van doelen en besluitvorming die veel nuttiger zijn dan de algemene productiviteitstips die je online vindt.

Als u ooit moeite hebt gehad om uw zaken op orde te krijgen of het gevoel hebt dat u nooit zoveel hebt kunnen creëren als u zou willen, hoewel u een fervent dromer bent, dan is dit een onmisbaar INFP-boek.

Wat lezers zeggen

Wat ik zo goed vond aan Productiviteit voor INFP's is dat het echt advies is dat werkt voor echte INFP-persoonlijkheidstypes.

2. Het INFP boek: De voordelen, uitdagingen en zelfontdekking van een INFP door Catherine Chea Bryce

Over het boek

Auteur: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Jaar gepubliceerd: 2017

2017 Geschatte leestijd: 3,7 uur

3,7 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 185

185 Beoordelingen: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Geschreven door een INFP, voor INFP's. Dit boek van auteur Catherine Chea deelt haar persoonlijke inzichten in de dagelijkse ups en downs van het hebben van dit complexe persoonlijkheidstype.

Ze vertelt hoe INFP's vaak verkeerd begrepen worden, hoe hun cognitieve functies hun wereldbeeld vormen, de dagelijkse uitdagingen van het INFP zijn en hoe zelfontdekking hen kan helpen een meer vervuld en goed afgerond leven te leiden.

Het is een ontroerend persoonlijk verhaal en een van de meer toegankelijke INFP-boeken op de markt. Uiteindelijk geeft het INFP-boek je het vertrouwen en optimisme om de unieke kracht in jezelf te omarmen en te ontketenen.

Wat lezers zeggen

Ik heb het met plezier gelezen. Ik voelde me begrepen. Ik ben me nu meer bewust van mijn eigen gedrag in verschillende situaties, mijn gebreken, hoe ik eraan kan werken enz.

3. De ongebonden ziel: de reis voorbij jezelf door Michael A Singer

Over het boek

Auteur: Michael A Singer

Michael A Singer Jaar uitgave: 2007

2007 Geschatte leestijd: 4 uur

4 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Aantal pagina's: 200

200 Beoordeling: 4.7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



Met de Ongebonden Ziel duikt auteur Micheal A. Singer in de echte 'jij' Het boek is geschreven met een gevoeligheid en intelligentie die het onderscheidt als een van de beste INFP-boeken.

Hij deelt verschillende spirituele praktijken en

voorbeelden van zelfdiscipelschap

om jezelf beter te leren kennen en de reikwijdte van je bewustzijn te vergroten.

Het boek is een uitstekende bron om te begrijpen hoe je niet gedefinieerd kunt worden door je gedachten, hoe je angst kunt overwinnen, hoe je de energiebronnen in jezelf kunt aanboren en hoe je de perfecte interne balans voor verlichting kunt bereiken.

Wat lezers zeggen

Als je op zoek bent naar een boek dat je leven voorgoed zal veranderen, probeer dan dit boek

4. De uitgebreide INFP overlevingsgids door Heidi Priebe

Over het boek

Auteur: Heidi Priebe

Heidi Priebe Jaar gepubliceerd: 2016

2016 Geschatte leestijd: 3,7 uur

3,7 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Aantal pagina's: 185

185 Beoordelingen: 4.6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)



Speciaal geschreven voor de complexe INFP ziel, auteur Heidi Priebe beschrijft de verschillende functies, eigenaardigheden, sterke en zwakke punten van dit unieke persoonlijkheidstype en heeft citaten van andere INFP personas over hoe ze omgaan met verschillende real-life scenario's.

Het boek staat vol met tips over hoe u kunt opschieten met andere MBTI-persoonlijkheidstypes, omgaan met de overweldigende stress die INFP's vaak ervaren, de cognitieve en emotionele patronen van INFP's begrijpen en nog veel meer.

Hoewel het boek veel technische termen bevat, zal het u helpen uzelf na verloop van tijd beter te begrijpen en van uzelf te houden.

Wat lezers zeggen

Ik raad dit boek ten zeerste aan voor alle INFP's, mensen die van een INFP houden en iedereen die rente heeft om dit type te begrijpen.

5. Ik kan het niet helpen een INFP Schrijver te zijn door Arcadia Page

Over het boek

Auteur: Arcadia Page

Arcadia Page Jaar uitgave: 2020

2020 Tijdinschatting leesduur: 2 uur

2 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 82

82 Beoordelingen: 4.5/5 (Amazon) 4.42/5 (Goodreads)



Heb je aanleg voor creatief schrijven, maar heb je moeite om je kladjes te voltooien? Als u een INFP bent die moeite heeft om gemotiveerd te blijven om uw schrijfprojecten af te maken of om grip te krijgen op een oneindige stroom nieuwe ideeën, dan is dit boek een must om te lezen!

Je krijgt tips om georganiseerd te blijven, afleidingen te overwinnen, een methode te creëren om het schrijven gedaan te krijgen en een schrijfroutine op te bouwen die bij jou past.

Wat lezers zeggen

Nu begrijp ik meer van mijn benadering van schrijven en hoe ik kan inspelen op mijn sterke punten als INFP.

6. De geheime tuin van Frances Hodgson Burnett

Over het boek

Auteur: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Jaar van uitgave: 1911

1911 Geschatte leestijd: 5.6 uur

5.6 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Aantal pagina's: 280

280 Beoordelingen: 4.4/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Deze vertederende klassieker gaat over een verwend meisje, Mary Lennox, dat na de dood van haar ouders naar het Engelse platteland wordt gestuurd.

Het boek beschrijft hoe ze een geheime tuin ontdekt op het landgoed van haar neef, waardoor ze uiteindelijk verandert in een vriendelijker en meer uitgaand persoon. INFP's kunnen zich vinden in de strijd en de uiteindelijke triomfen van de tekens.

De auteur trekt een prachtige parallel tussen de bloeiende geheime tuin en de hoofdpersonen die opbloeien tot sterkere mensen met meer zelfvertrouwen.

Ongeacht je persoonlijkheidstype is De geheime tuin een waardevolle aanvulling op je boekencollectie en perfect voor lezers van alle leeftijden, van kinderen tot volwassenen.

Wat lezers zeggen

Er is zoveel dat we uit dit boek kunnen halen. Het laat ons geloven in de magie van de natuur en leert ons om dankbaar te zijn voor het leven. Je moet negatieve gedachten opzij zetten en positiviteit toelaten, wat een enorm verschil kan maken in je leven.

7. INFP: Een bloem in de schaduw door Sandra Nichols

Over het boek

Auteur: Sandra Nichols

Sandra Nichols Jaar gepubliceerd: 2017

2017 Geschatte leestijd: 2 uur

2 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 106

106 Beoordeling: 4.4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)



Dit is een van die uitstekende boeken over INFP die ontworpen zijn om je te helpen jezelf beter te leren kennen. De auteur gelooft in het potentieel van INFP's als genezers en waarheidszoekers en wil je helpen je potentieel in deze rollen te realiseren.

Het boek biedt rijke inzichten in de vele facetten van de INFP-persoonlijkheid en biedt persoonlijke ontwikkelingsinstrumenten om beter met de wereld om te gaan en tegelijkertijd een gedenkwaardige bijdrage te leveren.

Wat lezers zeggen

Dit is echt een liefdesbrief voor INFP's en misschien voor degenen die dicht bij hen staan.

8. 1984 door George Orwell

Over het boek

Auteur: George Orwell

George Orwell Jaar van uitgave: 1948

1948 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Aanbevolen niveau: Vergevorderd

Vergevorderd Aantal pagina's: 310

310 Beoordelingen: 4.5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)



Dit boek van auteur George Orwell presenteert een dystopische realiteit die diep ingaat op thema's als vrijheid, individualiteit en de strijd tegen onderdrukkende systemen door de ogen van Winston Smith, die vecht tegen het totalitaire regime van Big Brother.

Deze thema's vinden weerklank bij INFP's vanwege hun aangeboren verlangen naar authenticiteit in een wereld die vaak haaks lijkt te staan op hun idealen.

De emotionele diepte van Winstons reis en de verkenning van waarheid, liefde en verzet tegen conformiteit spreken tot de kern van de INFP-persoonlijkheid, wat dit boek tot een briljant leesboek maakt.

Wat lezers zeggen

Het is een klassieker die ik nog nooit gelezen had en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb!

9. Sterrenstof door Neil Gaiman

Over het boek

Auteur: Neil Gaiman

Neil Gaiman Jaar uitgave: 2005

2005 Geschatte leestijd: 5,5 uur

5,5 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld tot gevorderd

Gemiddeld tot gevorderd Aantal pagina's: 256

256 Beoordeling: 4.5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



Op zoek naar een meeslepend sprookje dat avontuur, magie en de zoektocht naar jezelf combineert? Sterrenstof van auteur Neil Gaiman stelt niet teleur. Dit boek spreekt INFP's aan vanwege het fantasierijke verhaal en de rijk ontwikkelde tekens.

De reis van de hoofdpersoon om een gevallen ster te vangen voor zijn geliefde overstijgt het letterlijke plot en verkent diepere thema's over groei en de realisatie van wat echt belangrijk is in het leven.

Deze thema's vinden weerklank bij INFP's, die eeuwige dromers zijn, altijd op zoek naar betekenis en een dieper begrip van zichzelf en de wereld om hen heen.

Het magisch realisme van Stardust biedt een ontsnapping naar een wereld waarin alles mogelijk is en weerspiegelt de fantasierijke kant van INFP-persoonlijkheidstypes.

Wat lezers zeggen

Ik vond het geweldig. Het leest als een sprookje. Het bracht wat kindertijd terug in mijn vastgelopen volwassen leven.

10.

INFP: De levens van 13 grote INFP's door Leane Silva

Over het boek

Auteur: Leane Silva

Leane Silva Jaar gepubliceerd: 2015

2015 Geschatte leestijd: 1 uur

1 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 38

38 Beoordelingen: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



This book targets the INFP audience by delving into the lives and minds of historical figures who shared the INFP personality type.

INFP's zullen het boek interessant vinden omdat het inzicht geeft in hoe individuen met vergelijkbare eigenschappen hun passies, strijd en succes door de geschiedenis heen hebben genavigeerd.

Hoewel het boek kort is, is het behoorlijk introspectief van aard. Het biedt zowel inspiratie als een gevoel van kameraadschap, en bekrachtigt en versterkt lezers die de essentie van INFP belichamen.

Wat lezers zeggen

Het was interessant om te lezen hoe de vier belangrijkste functies van de INFP kunnen worden waargenomen door andere types, en de verschillende manieren waarop ze worden uitgedrukt door INFP's.

Leesuitdagingen voor INFP's

We kunnen het niet over INFP boeken hebben zonder de volgende dagelijkse uitdagingen aan te stippen die mensen met dit persoonlijkheidstype ervaren:

Moeite met het afmaken van boeken

INFP's zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen om te ontdekken. Hoewel dit hun levenservaringen kan verrijken, kan het ook hun capaciteiten limieten.

Instanties kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het voltooien van een boek voordat ze verder gaan met een ander, gewoon omdat ze overweldigd worden door de keuzes of door de aantrekkingskracht van nieuwe, mogelijk spannendere boeken.

Om deze uitdaging te overwinnen,

Trek specifieke tijd uit voor elk boek als u er meerdere leest

Word lid van een leesgroep om samen met anderen gemotiveerd en verantwoordelijk te blijven

Moeite met objectief lezen

INFP's raken sterk emotioneel betrokken bij de verhalen en tekens waarover ze lezen. Dit kan van lezen een intens emotionele ervaring maken, die uitputtend of overweldigend kan zijn, vooral als de content te zwaar is.

In zo'n geval..,

Neem regelmatig pauzes tijdens het lezen

Houd u bezig met luchtige of andere genres om intense lezingen in evenwicht te brengen

Reflecteer door middel van het bijhouden van een dagboek om emoties te verwerken die verband houden met het lezen

Moeite met geconcentreerd blijven

Met hun levendige verbeelding kunnen INFP's verdwalen in hun gedachten of dagdromen getriggerd door het materiaal dat ze lezen. Dit kan leiden tot veelvuldige afleiding, waardoor ze zich moeilijk op de tekst kunnen blijven concentreren.

Om te voorkomen dat u wordt afgeleid,

Stel specifieke doelen voor het lezen (bijvoorbeeld het aantal pagina's of hoofdstukken) om geconcentreerd te blijven

Bladwijzers met aantekeningen maken om gedachten op te schrijven en er later op terug te komen, zodat de werkstroom ononderbroken blijft

Moeite met het perfect kiezen van boeken

INFP's kunnen moeite hebben met het beginnen aan een nieuw boek omdat ze op zoek zijn naar de perfecte leeservaring. Dit kan leiden tot uitstelgedrag of besluiteloosheid, omdat ze zich overweldigd voelen door de enorme beschikbare keuzes of bang zijn dat ze niet het 'juiste' boek kiezen.

In zo'n geval..,

Accepteer dat niet elk boek perfect hoeft te zijn. Geef elke leeservaring weer als een ontdekkingsreis

Probeer korte verhalen of bloemlezingen om verschillende auteurs en stijlen te ervaren zonder de toewijzing van een lang boek

Toepassing van de lessen uit INFP-boeken

Lezen in het algemeen en boeken over INFP-persoonlijkheidstypes in het bijzonder kunnen een geweldige bron van kennis en introspectie zijn voor de creatieve, gevoelige INFP.

Maar INFP's hebben de neiging om het grote geheel te zien en kunnen kleinere details over het hoofd zien. Hoewel u deze INFP-boeken leest en ervan geniet, vindt u het misschien moeilijk om de lessen toe te passen in uw dagelijks leven.

Hier volgen enkele tips om de lessen uit INFP boeken toe te passen:

Tijd en taken beheren

INFP's voelen zich soms overweldigd door het leven, vooral als ze over technische concepten lezen. Eenvoudige gewoonten kunnen u helpen uw tijd en taken te beheren zonder overweldigd te raken.

Leer bijvoorbeeld om regelmatig pauzes te nemen om te ontspannen. Als je iets niet meteen begrijpt, neem dan een stap terug om na te denken over nieuwe informatie of complexe problemen voordat je erop terugkomt. Het rustig verwerken van informatie kan je helpen om dingen beter te begrijpen en creatievere oplossingen te ontwikkelen.

Samenwerken en leren

Zoek een leesmaatje met wie u van deze INFP-boeken kunt genieten (hint: het hoeven geen INFP-persoonlijkheidstypes te zijn).

Gebruik gedeelde leeservaringen om nieuwe inzichten te krijgen en een betere verbinding met uw vrienden te krijgen. U zult ook de gewoonte kunnen cultiveren om naar anderen te luisteren en samen te werken in groepssettings.

Ga met de werkstroom mee

Als INFP'er ben je misschien meer geneigd tot creativiteit en geef je er de voorkeur aan jezelf uit te drukken door middel van kunst, schrijven en andere creatieve inspanningen. INFP-boeken kunnen u helpen deze creativiteit aan te scherpen en te gebruiken als instrument voor persoonlijke groei en carrière.

Maak je dus niet te veel zorgen over het 'relateren' aan de tekens in boeken, maar laat de informatie door je heen stromen. Lezen moet je in de eerste plaats plezier geven. Niet elk boek hoeft een enorme leerervaring te zijn die je persoonlijkheid of je carrière verandert werkgewoonten .

Laat je inspireren

Omdat INFP's vaak diepe gevoelens hebben, kunnen boeken troost en troost bieden. Ze kunnen een gevoel van verbondenheid geven en zelfs strategieën aanreiken om met uitdagingen en emotionele onrust om te gaan.

Kies boeken die overeenkomen met uw waarden en interesses, die nieuwe perspectieven en kennis bieden die u intellectueel stimuleren en die u helpen om te gaan met uitdagingen en emotionele problemen een groeimindset te ontwikkelen .

Veelgestelde vragen

1. **Zijn INFP's moeilijk te lezen?

INFP's zijn goed op de hoogte van hun emoties en waarden, maar hebben soms tijd nodig om zich open te stellen en met de wereld te praten. Ze zijn ook voortdurend aan het schipperen tussen hun ideale wereld en de realiteit, waardoor hun acties onvoorspelbaar of inconsequent lijken voor anderen.

2. **Zijn INFP's trage leerlingen?

Nee, INFP's leren niet langzaam. Ze nemen echter wel vaak de tijd om nieuwe informatie te verwerken voordat ze erover praten. Ze geven de voorkeur aan een creatieve en onafhankelijke benadering van leren en houden zich graag bezig met reflectieve en fantasierijke activiteiten.

3. **Zijn INFP's academisch slim?

INFP's zijn meestal erg gevoelig en emotioneel intelligent. Ze zijn toegewijd aan het volgen van hun kernwaarden en persoonlijke drijfveren in alles wat ze doen. Bij de factor intelligentie komen INFP's op de derde plaats, net na INTP's en INTJ's.

4. **Wat zijn enkele van de beste INFP-boeken geschreven door INFP-persoonlijkheidstypes?

Hier zijn de beste INFP-boeken die geschreven zijn door INFP-persoonlijkheidstypes zelf: