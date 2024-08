Mentale modellen: De geheime wapens voor intelligente besluitvorming

Van iets eenvoudigs als kiezen wat we aantrekken voor het werk tot zoiets complex als welke bedrijfsstrategie we moeten implementeren om een concurrentievoordeel te behalen, het nemen van beslissingen is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Het menselijk brein is zo bedraad dat we veel van deze keuzes onbewust maken, zonder ons er zelfs maar bewust van te zijn! šŸ§

Maar niet alle beslissingen worden (of zouden moeten worden) onbewust genomen - soms zijn ze het resultaat van goed nadenken, analyse en planning. In zulke situaties kan een gestructureerde besluitvormingsaanpak is nodig om de juiste beslissingen te nemen of een winnende strategie te hebben.

Die gestructureerde aanpak van denken en redeneren is waar de term mentale modellen over gaat. In dit allesomvattende artikel introduceren we de 10 meest bekende mentale modelvoorbeelden en bekijken we hoe ze je kunnen helpen om op een bepaald moment het gewenste resultaat te bereiken. We laten je ook kennismaken met een krachtig productiviteitstool om je te helpen elk mentaal model in je persoonlijke en professionele leven te implementeren.

Wat zijn mentale modellen?

In de eenvoudigst mogelijke termen zijn mentale modellen denkhulpmiddelen. Het zijn gestructureerde cognitieve kaders die een mens in staat stellen om elke situatie of probleem kritisch en rationeel te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen .

Zie een mentaal model als een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid die je helpt complexe systemen en informatie te verwerken om problemen efficiƫnt op te lossen.

Een vooraanstaand denker en partner van Warren Buffett, Charlie Munger, was een van de eerste voorstanders van mentale modellen. Hij stelde dat totdat je de feiten aan elkaar ziet hangen door een " rasterwerk van theorie kun je ze niet begrijpen. Om deze blinde vlekken te overwinnen, moet je bewust verschillende mentale modellen ontwikkelen en toepassen op de gegevens en feiten om ze te begrijpen en je opties in een bepaalde situatie te begrijpen.

Houd in gedachten dat bepaalde mentale modellen ook negatief kunnen zijn en moeten worden vermeden. Het is de menselijke natuur om de verkeerde mentale routines te ontwikkelen tijdens stressvolle situaties - bijvoorbeeld een vecht-of-vluchtreactie bij gevaar.

Laten we nu eens kijken naar de 10 meest prominente raamwerken voor het interpreteren van informatie, het begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en het nemen van de best mogelijke beslissingen, elke keer weer!

10 Mentale modellen om te implementeren (of te vermijden!) in je dagelijks leven

Er zijn tientallen mentale modellen die u kunnen helpen alle soorten beslissingen te nemen . Maar om het kort te houden, hebben we de 10 meest prominente uitgekozen voor het verbeteren van je denken en redeneren op zowel persoonlijk als professioneel gebied.

We zullen ook onderzoeken hoe ClickUp , een platform ontworpen om werkprestaties te verbeteren en dingen gedaan krijgen kan je helpen om deze mentale modellen toe te passen met zijn verschillende functies voor projectbeheer en productiviteit.

1. Stelling van Baye

Het theorema van Baye probeert de mogelijkheid van een gebeurtenis of situatie te voorspellen door de relevante en historische gegevens en andere situationele factoren die ertoe kunnen leiden te analyseren. Het is de wiskundige manier om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis te voorspellen in plaats van te vertrouwen op aannames, die vaak onjuist of bevooroordeeld zijn. Zo ziet de formule van het theorema van Baye eruit:

Via: HowStuffWorks Nadat je de wiskundige waarschijnlijkheid van meerdere uitkomsten hebt geƫvalueerd met de stelling van Baye, kun je het volgende gebruiken ClickUp Whiteboards -ClickUp's digitale whiteboardfunctie om de potentiƫle impact van elke gebeurtenis te analyseren.

Als u niet gewend bent aan whiteboards, kunt u een voorsprong nemen met de ClickUp waarschijnlijkheids- en impactmatrixsjabloon om de waarschijnlijkheid en impact van elke uitkomst uit te zetten op een XY-vlak voor eenvoudige analyse. Dit kan u helpen realistische verwachtingen te behouden en weloverwogen beslissingen te nemen, ongeacht wat de toekomst zal brengen.

Of u nu werkt aan een productlancering of een intern proces, deze ClickUp sjabloon zal u helpen vol vertrouwen beslissingen te nemen

2. Opportuniteitskosten

Aan elke beslissing die we nemen, hangt een prijskaartje in termen van verlaten alternatieven. De opportuniteitskostenanalyse geeft inzicht in wat je mogelijk misloopt door in een bepaalde situatie voor een bepaalde optie te kiezen. Dit inzicht stelt je in staat om het relatieve voordeel van je keuzes op een onpartijdige en onbevooroordeelde manier te evalueren.

Je kunt de alternatieve kosten van elke keuze snel analyseren met de ClickUp grafiekweergave . Gebruik het om gedetailleerde visuele routekaarten te maken van elk belangrijk aspect van uw werklast en identificeer gemakkelijk de taken die uitgesteld of opgegeven kunnen worden als u beslist om extra werk aan te nemen.

En omdat Gantt-diagrammen ook afhankelijkheden visualiseren kunt u een duidelijk beeld krijgen van elke activiteit die kan worden beĆÆnvloed door een vertraging in de voltooiing van een bepaalde taak.

Vouw de zijbalk in de ClickUp Gantt-weergave uit om taken en subtaken te bekijken

3. Redundantie

Misschien bent u hier al mee bekend - redundantie verwijst naar het hebben van een extra hoeveelheid van een cruciaal middel (bijv. een extra machine of werknemer). Het biedt een back-up plan als het essentiƫle middel dat je nodig hebt kapot gaat voordat het zijn taak heeft voltooid.

Zo ziet het eruit als je beoordeelt dat je 10 mensen nodig hebt om een project beheren 11-12 aan boord. Zorg ervoor dat de 10 leden van het nieuwe team experts zijn in hun vakgebied en dat de andere twee een algemeen begrip hebben van alles wat er bij het project komt kijken. Deze twee mensen kunnen invallen als een ander teamlid ziek wordt, naar een ander project wordt verplaatst of het team verlaat.

ClickUp's ingebouwde functies voor taakbeheer kan u helpen bij het implementeren van een redundantiegedachte in uw projecten. Met ClickUp Taken kunt u meerdere subtaken maken binnen elke taak en deze toewijzen aan verschillende teamleden. Wanneer een taak wordt verdeeld over meerdere teamleden, wordt deze minder afhankelijk van Ć©Ć©n individu voor de voltooiing ervan, en dat is waar redundantie om draait.

Je kunt ook een prioriteitsniveau toevoegen aan elke taak en zorg voor een back-up team voor het afhandelen van taken met een hoge prioriteit voor het geval de oorspronkelijke verantwoordelijken ze niet kunnen voltooien.

Stel snel Taakprioriteit in binnen een taak om aan te geven wat als eerste aandacht nodig heeft

4. Achterwaartse ketting

Als je de neiging hebt om in details te verzanden terwijl je een doel nastreeft, is een eenvoudig mentaal model genaamd achterwaarts ketenen misschien precies wat je nodig hebt. In plaats van bij stap Ć©Ć©n te beginnen en vooruit te gaan, suggereert backward chaining dat je begint met je einddoel.

Begin met het noteren van alle stappen die nodig zijn om een doel te bereiken, maar dan in omgekeerde volgorde. Wat normaal gesproken de laatste stap zou zijn, staat nu bovenaan je takenlijst terwijl de nominaal eerste stap helemaal aan het einde van de regel komt.

Hoewel een voorwaarts gericht proces vertrouwd en intuĆÆtiever aanvoelt, kan het je soms verdrinken in alle details en individuele stappen zodat je het grote geheel uit het oog verliest. Achterwaartse chaining daarentegen houdt je ogen altijd op de prijs gericht. Het biedt ook een uitkijkpunt om je doelen creatiever en efficiĆ«nter te bereiken.

Meetbare doelen stellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare doelen

ClickUp kan u helpen bij het implementeren van het achterwaartse ketting mentale model met zijn native doel-tracking functie genaamd ClickUp Doelen . Gebruik het om een doel te definiƫren dat u wilt bereiken en verdeel het vervolgens in taken die nodig zijn om het te voltooien. Om terug te werken vanaf uw doel, herschikt u de taken in aflopende volgorde met eenvoudige drag-and-drop acties.

5. Pareto-principe (80/20-regel)

Het Pareto-principe stelt dat in de meeste gevallen 80% van de effecten voortkomt uit slechts 20% van de oorzaken. Daarom moet je volgens deze regel je middelen en energie-output richten op die activiteiten die de meeste waarde opleveren.

Als je een bedrijf runt, ClickUp CRM onze tijd, energie en middelen richten op kansen die nieuwe waarde kunnen genereren.

Om de inspanningen te identificeren waarvan het rendement begint af te nemen, zou je een mechanisme moeten hebben dat een vergelijkende studie van het rendement over een bepaalde periode mogelijk maakt. Gelukkig kun je de ClickUp Dashboards functie om het rendement van al uw beleggingen bij te houden en te visualiseren met behulp van lijngrafieken. šŸ“Š

Als u bijvoorbeeld wilt analyseren welke van uw verkoopkanalen van maand tot maand een afnemend rendement geven, importeert u gewoon de verkoopgegevens van elk kanaal voor de afgelopen zes maanden in ClickUp en visualiseert u deze met behulp van lijndiagrammen op uw Dashboard.

U kunt aparte grafieken toevoegen voor gegevens voor elk verkoopkanaal en dan gemakkelijk zien van welk marketingkanaal de ROI maandenlang opeenvolgend is gedaald.

Geef een reeks waarden visueel weer met de aangepaste lijndiagramkaart in ClickUp's Dashboard-functie

7. Veiligheidsmarge

Terwijl redundantie u vraagt om een extra voorraad aan te houden als voorzorgsmaatregel tegen mogelijke storingen of onbeschikbaarheid van vitale middelen, pleit de veiligheidsmarge voor het opnemen van een buffer in uw planning. Deze maatregel zorgt ervoor dat je inspanningen veerkrachtig zijn en tegenslagen kunnen opvangen, waardoor het risico op mislukking of, in het ergste geval, een catastrofe kleiner wordt. šŸ§Ø

Er zijn verschillende manieren waarop de veiligheidsmarge in verschillende situaties wordt toegepast. Bijvoorbeeld:

Bij het bouwen van openbare infrastructuur (bijv. bruggen, spoorwegen, enz.) worden de maximale limieten vastgesteld op een niveau dat lager is dan de totale capaciteit van de constructie

Bij het vaststellen van projectdeadlines laten slimme projectmanagers enige ruimte voor het herschikken van de planning of het toewijzen van taken aan een ander lid voor het geval iemand ziek wordt

Bij het maken van financiƫle plannen nemen bedrijven een veiligheidsmarge op in hun verkoop- en kostenramingen

Het ontsluiten van het potentieel van dit mentale model hangt af van de kunst van het voorspellen. U kunt de veiligheidsmarge alleen bepalen door te anticiperen op verschillende uitkomsten via gegevensanalyse. ClickUp vereenvoudigt dit proces door een reeks prognosesjablonen aan te bieden, waaronder:

Gebruik ClickUp Software voor verkoopprognoses om uw maand- of jaaromzet te voorspellen

8. Bevestigingsvooroordeel

Confirmation bias is de neiging om situaties te denken en te interpreteren op een manier die aansluit bij onze bestaande overtuigingen en ideeƫn, terwijl we alles verwerpen wat daar tegenin gaat.

Onder invloed van dit negatieve mentale model kunnen we alle gegevens en wetenschappelijke bewijzen die onze vooroordelen tegenspreken weggooien en selectief feiten accepteren om een illusie van realiteit te creƫren. Soms verzinnen mensen uit het niets een redenering om hun opvattingen te rechtvaardigen.

De oplossing om deze cognitieve vooringenomenheid te vermijden is tweeledig:

De eerste is humility. Je moet jezelf eraan herinneren dat er niet altijd universele waarheden zijn en hoe goed je ook bent opgeleid en geĆÆnformeerd, er is nog steeds veel dat je niet weet

De tweede is om gegevensgestuurde beslissingen te nemen. Zorg voor processen om gegevens te verzamelen en te analyseren zonder fouten en vertrouw vervolgens op die gegevens in je besluitvorming

Terwijl het eerste deel van de oplossing meer een vaardigheid is die u moet oefenen, kan ClickUp u helpen met het tweede deel. ClickUp Dashboards kunnen u helpen om de patronen en trends in uw gegevens gemakkelijk te begrijpen met behulp van visuele elementen die bekend staan als kaarten.

Terwijl u automatisch projectgegevens kunt bijhouden over teamprestaties en voltooide taken, kun je ook gegevens uit externe bronnen importeren om te visualiseren en te analyseren. Met tientallen ondersteunde kaarttypes kun je een visualisatie kiezen die je gegevens op de best mogelijke manier presenteert.

Volg deals in de tijd met ClickUp dashboards

9. Voorkeursbijlage

Dit mentale model staat enigszins haaks op het Pareto-principe. Terwijl het laatste suggereert dat je je moet richten op die 20% van de acties die leiden tot 80% van de resultaten, pleit het eerste voor de tegenovergestelde benadering.

Het preferentiƫle gehechtheidsmodel beweert dat je door meer middelen toe te wijzen aan inspanningen die al de meeste resultaten opleveren, hun vermogen om resultaten te genereren verder versterkt, terwijl je andere activiteiten geen eerlijke kans geeft om hetzelfde te doen.

Dus, hoe kies je tussen deze twee benaderingen? Nou, evenwicht is de sleutel. Voordat je het Pareto-principe volledig omarmt en je beste inspanningen besteedt aan een handvol leads of activiteiten, moet je ervoor zorgen dat je een eerlijke hoeveelheid tijd, moeite en middelen toewijst aan het testen van het potentieel van andere inkomstenstromen.

10. Het scheermes van Hanlon

Zelftwijfel zit diep ingebakken in de menselijke natuur. Een goed voorbeeld is hoe managers en leiders van verkoopteams naar fouten zoeken als ze een potentiĆ«le deal niet sluiten of als er radiostilte is van een veelbelovende lead in de onderhandelingsfase. Je zou kunnen aannemen dat er iets mis is met je verkoopproces of met je product/dienst waardoor de lead afhaakte. šŸ¤”

Hoewel dat soms waar kan zijn, is het zeker niet altijd het geval. Leads reageren misschien niet meer omdat ze het druk hebben of omdat ze het water uitproberen voordat ze een financiƫle verbintenis aangaan. Dat is wat Hanlon's Razor ons vertelt: schrijf nooit toe aan kwaad opzet wat kan worden verklaard door onvoorzichtigheid

ClickUp kan u helpen te bepalen of uw marketing gekwalificeerde leads (MQL's) afhaken door tekortkomingen van uw kant of door hun besluiteloosheid of onverantwoordelijkheid. Door conversiegegevens uit ClickUp CRM te verzamelen en deze te analyseren met ClickUp Dashboards, kunt u bepalen of er een consistente trend is van afhakende leads of dat dit slechts geĆÆsoleerde incidenten zijn.

Als er een trend is, moet u de achterliggende reden(en) achterhalen en uw product- of marketingstrategie verbeteren. Soms zal je strategie goed zijn en moet je misschien uw processen optimaliseren in plaats daarvan. Maar als je hier en daar geconfronteerd wordt met geĆÆsoleerde feiten, maak je er dan niet te veel zorgen over!

Implementeer elk mentaal model in uw besluitvorming met ClickUp

De mentale modellen die we hebben geĆÆntroduceerd kunnen u helpen om slimme stappen te nemen en verstandigere keuzes te maken. U kunt zelfs uw eigen mentale modellen maken - het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat ze accurate gegevens en logische theorie gebruiken om iets te begrijpen. Want bij het nemen van cruciale beslissingen is het laatste wat u wilt, vertrouwen op giswerk.

ClickUp's visualisatie-, rapportage-, taakbeheer- en informatieorganisatiefuncties (bijv. speciale projectruimten, documenten, meerdere weergaven, enz.) kunnen u helpen bij het ontdekken van ongrijpbare patronen of inzichten die u kunt gebruiken om de beste mentale modellen volledig te implementeren in uw dagelijks leven en werk. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontgrendel de deuren naar superieure besluitvorming en probleemoplossing. U zult ons later dankbaar zijn! šŸ’Ŗ