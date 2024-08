10 Beste Gumroad Alternatieven om meer te verkopen in 2024

Gumroad werd in 2011 gelanceerd en is een e-commerce platform ontworpen om makers te helpen hun producten rechtstreeks aan kopers te verkopen. Makers kunnen hun fysieke producten en digitale downloads zoals ebooks, muziek en meer verkopen. Het platform won snel aan populariteit bij creatieven die hun producten wilden verkopen zonder gebruik te maken van tussenpersonen die een grote hap uit hun winst namen.

Gumroad is makkelijk te gebruiken en aan te passen. Het heeft ook marketing functies om makers te helpen verbinding te maken met een publiek. Maar het is niet perfect en veel gebruikers zijn op zoek naar alternatieven voor Gumroad.

Makers ontdekten al snel dat de site het meest geschikt was voor digitale downloads en hadden moeite om de site te laten werken voor hun fysieke producten. Je krijgt geen storefront bij het platform; in plaats daarvan moet je je eigen site maken.

Gumroad kan een beetje onhandig zijn. Hoe meer producten je hebt, hoe moeilijker de interface wordt door limieten rond categorieën en groeperingsopties.

Wat zijn de beste alternatieven voor Gumroad? En welk platform voor de verkoop van digitale en fysieke producten is het beste voor jou? Wij hebben tien Gumroad-alternatieven die je in 2024 wilt bekijken.

Wat moet je zoeken in Gumroad Alternatieven?

Als je het beste Gumroad-alternatief voor je winkel wilt, is dit waar je op moet letten:

Specialiseert zich in jouw producttype: Er zijn platforms om digitale producten te verkopen, platforms om cursussen te verkopen, storefronts die het meest geschikt zijn voor fysieke goederen en platforms die gespecialiseerd zijn in het beheren van abonnees. Er zijn er zelfs een paar die een beetje van alles kunnen. Ga dus op zoek naar een platform dat geschikt is voor jouw producttype

Denk er bij het rondkijken aan dat Gumroad-alternatieven variëren in prijs. Je vindt sommige opties met een gratis abonnement, terwijl andere je duizenden dollars per maand kunnen kosten. Zorg ervoor dat je weet wat de totale kosten van het gebruik van het platform zijn en hoe dat je budget en nettowinst zal beïnvloeden voordat je beslist.

Klaar om op zoek te gaan naar het beste alternatief voor Gumroad? Hier zijn tien opties om te bekijken.

De 10 beste Gumroad alternatieven om te gebruiken in 2024

1. Patreon

Via Patreon Patreon is een lidmaatschapsplatform waar fans verbinding kunnen maken met hun favoriete makers in ruil voor maandelijkse terugkerende betalingen. Makers kunnen trapsgewijze abonnementen afsluiten met verschillende beloningen en extraatjes voor elk niveau. Het is een geweldige manier voor creatieven om hun werk te financieren zonder fysieke en digitale producten te verkopen.

Patreon beste functies

Geweldige manier om verbinding te maken met een publiek en directe financiële ondersteuning te krijgen voor creatief werk

Makers kunnen elke maand een voorspelbaar, stabiel inkomen verdienen, waardoor ze meer tijd hebben om meer creatief werk te doen

Flexibele abonnementsopties stellen abonnees in staat om de beloning en het toegangsniveau te kiezen dat bij hun budget past

Patreon beperkingen

Gericht op creatief werk, dus niet veel ondersteuning om fysieke producten te verkopen

Patreon rekent kosten op je inkomsten - kosten kunnen snel in je inkomen snijden

Patreon prijzen

Free

Pro: 8% van het verdiende inkomen

8% van het verdiende inkomen Premium: 12% van de inkomsten

Patreon beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

2. Shopify

Via Shopify Shopify is een gehost e-commerce platform dat geschikt is voor online winkels van elke grootte, van pas gelanceerde winkels tot internationaal bekende merken. Dit alternatief voor Gumroad onderscheidt zich als een gebruiksvriendelijk, alles-in-één platform dat zwaar wordt ondersteund door apps en integraties. Wat je ook wilt doen met je online winkel, er is waarschijnlijk een manier om het op Shopify te doen.

Shopify beste functies

Gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor e-commerce newbies, zodat je in een paar minuten een winkel kunt opzetten om digitale en fysieke producten te verkopen in de drag-and-drop editor

Met duizenden apps kun je je online winkel aanpassen met marketingtools, betaalgateways en meer geavanceerde functies

Veel ingebouwde marketingfuncties voor SEO, integratie van sociale media en e-mailmarketing die je online bedrijf kunnen helpen om in contact te komen met nieuwe klanten

Shopify beperkingen

Basis-abonnementen zijn betaalbaar, maar de maandelijkse abonnementskosten lopen op voor bedrijven met grote volumes

Shopify prijzen

Starter: $5 per maand

$5 per maand Basis: $29 per maand, jaarlijks gefactureerd, of $39 per maand

$29 per maand, jaarlijks gefactureerd, of $39 per maand Shopify: $79 per maand, jaarlijks gefactureerd, of $105 per maand

$79 per maand, jaarlijks gefactureerd, of $105 per maand Geavanceerd: $ 299 per maand, jaarlijks gefactureerd of $ 399 per maand

$ 299 per maand, jaarlijks gefactureerd of $ 399 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Shopify beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4.400+ beoordelingen)

4.4/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

3. Etsy

Via Etsy Etsy is een online platform dat zich richt op de verkoop van handgemaakte en vintage items. Het is een site voor het verkopen van handgemaakte sieraden en antiek. Het is ook een populair e-commerce platform geworden voor het verkopen van digitale downloads.

Het is makkelijk om je eigen Etsy winkel op te zetten en het platform ondersteunt veel nieuwkomers.

Etsy beste functies

Veel nuttige tutorials begeleiden je bij de instelling van je eerste online winkel via het e-commerce platform

Uitstekende marketingtools helpen je bij het promoten van je online winkel, waaronder zoekwoordoptimalisatie, integraties met sociale mediaplatforms en een overvloed aan advertentiemogelijkheden

Een van de grootste marktplaatsen voor onafhankelijke verkopers ter wereld, met zowel digitale als fysieke producten

Etsy beperkingen

Verkopers moeten zowel per lijst als een vergoeding voor hun totale bestelling betalen, wat snel kan oplopen

Klantenservice is minimaal voor kleinere winkels

Etsy prijzen

$0,20 per lijst

6,5% van het totale orderbedrag

Etsy beoordelingen en recensies

N.V.T

4. Skillshare

Via Skillshare Skillshare is een online leerplatform dat duizenden online cursussen aanbiedt. Makers van cursussen kunnen hun cursussen verkopen aan miljoenen actieve gebruikers en geld verdienen aan abonnementen en kijktijd. Er zijn minimale kosten vooraf voor verkopers en de site kan een geweldige manier zijn om je publiek uit te breiden en naar andere inkomstenbronnen te leiden.

Skillshare beste functies

Geweldige marktplaats om online cursussen te verkopen, die makers vervolgens kunnen gebruiken om digitale producten op hun eigen website te verkopen

Er zijn minimale kosten vooraf om te beginnen, omdat Skillshare geen kosten in rekening brengt voor het uploaden van je online cursussen

Met miljoenen actieve gebruikers en een website die cursussen van hoge kwaliteit promoot, kan het een geweldige manier zijn om je publiek te vergroten en je persoonlijke merk een boost te geven

Skillshare limieten

Docenten worden betaald op basis van het aantal minuten dat studenten hun cursussen weergeven, en de uitbetaling is over het algemeen lager dan bij andere platforms

Skillshare prijzen

Free om je lessen te uploaden

$32 per maand abonnement voor studenten

Skillshare beoordelingen en recensies

G2: 3.3/5 (40+ beoordelingen)

3.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

5. Leerzaam

Via Lid van het verlanglijstje WishList Member is nog een plugin voor je WordPress site die speciaal is ontworpen voor makers om digitale downloads en online cursussen te verkopen. Je vindt functies waarmee je de toegang tot content, abonnementen en integraties voor populaire betalingsgateways kunt beheren.

WishList Member beste functies

Eenvoudig een lidmaatschapssite maken op WordPress-websites, waarbij je controle hebt over de toegang tot content en prijsabonnementen

Sterke integratie met betalingsgateways, waaronder PayPal, Strip en meer

Uitstekende analytics helpen u met het bijhouden van sleutelcijfers zoals aanmeldingen, annuleringen, betrokkenheid en meer van de leden

Limieten voor leden van het verlanglijstje

Er is geen gratis abonnement beschikbaar en de prijsabonnementen zijn vaak veel hoger dan bij andere platforms voor het online verkopen van digitale producten

Prijslijst voor leden

Basis: $149,50/jaar

$149,50/jaar Plus: $249,50/jaar

$249,50/jaar Pro: $349,50/jaar

$349,50/jaar Elite: $1.199,50/jaar

WishList Beoordelingen en recensies van leden

G2: 4.1/5 (4+ beoordelingen)

4.1/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

8. Sellfy

Via Clickfunnels ClickFunnels is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die een e-commerceplatform gebruikt. Het is een platform om verkooptrechters te bouwen om te helpen bij het vastleggen en genereren van leads voor uw e-commercebedrijf. Gebruik de marketingtools en sjablonen om je zichtbaarheid te vergroten en potentiële kopers aan te trekken.

ClickFunnels beste functies

Maak landingspagina's, verkooppagina's en opt-in formulieren in enkele minuten met de drag-and-drop pagina-bouwer en vooraf gemaakte sjablonen van het platform

Tal van tools om uw marketinginspanningen te stroomlijnen, waaronder A/B-testen, e-mailmarketingtools, afteltrechters en meer

Integreert met populaire tools voor betalingsverwerking, e-mailmarketing en analyse, zodat u nog meer kunt doen met uw online bedrijf

ClickFunnels beperkingen

De abonnementen zijn hoger dan andere alternatieven voor Gumroad, waardoor het onbereikbaar kan zijn voor kleinere webwinkels

Er zijn gemengde meningen over de klantenservice van het platform

ClickFunnels prijzen

Basis: $147/maand

$147/maand Pro: $197/maand

$197/maand Funnel Hacker: $297/maand

$297/maand Kortingen beschikbaar op jaarlijkse abonnementen

ClickFunnels beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4.6/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (640+ beoordelingen)

10. MemberPress

