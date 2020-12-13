LevelUp 2020: 11 lessen en wat de toekomst voor werk in petto heeft

Pssst! Als je op zoek bent naar LevelUp 2021, kun je je hier aanmelden!

En dat was onze allereerste ClickUp-conferentie! 🎉

Hartelijk dank aan alle meer dan 12.000 deelnemers die aanwezig waren en met ons team hebben samengewerkt. Jullie deelname heeft dit tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt.

We hopen dat jullie er net zoveel van hebben genoten als wij van het organiseren; we hebben veel geleerd van dit proces en stellen jullie feedback zeer op prijs, zodat we nog beter kunnen worden... LevelUp 2020! 🙌

Als je LevelUp hebt gemist, geen zorgen.

We hebben de hoogtepunten en sessies van LevelUp 2020 hier voor je op een rijtje gezet. 👇

Laten we beginnen!

1. De reis van ClickUp en wat staat er te gebeuren in 2021

ClickUp CEO en werkvisionair Zeb Evans opende onze gebeurtenis met een introductie van de agenda van de dag, een speciaal bedankje aan onze community en een samenvatting van het gekke (en productieve) jaar 2020 en waar we naartoe gaan in het komende jaar.

“Onze missie bij ClickUp is altijd geweest om mensen productiever te maken. En dat hebben we samen gedaan door naar jullie, onze gebruikers, te luisteren. Jullie feedback zal ook in 2021 de koers van ClickUp blijven bepalen. ”

—Zeb Evans, CEO bij ClickUp

Als afsluiting van dit jaar hebben we onze community uitgebreid tot meer dan 200.000 teams, $ 35 miljoen opgehaald in onze Serie A-financieringsronde om de wereld productiever te maken, en elke week een grote release uitgebracht, met een totaal van:

Meer dan 310 functies geleverd

55+ verbeterde functies

40+ integraties

Zeb ging in op het belang van het blijven verbeteren van ClickUp als platform en hoe we een exponentiële groei hebben gezien in het aantal gebruikers van ClickUp 2.0 — allemaal dankzij de ongelooflijke feedback van onze gebruikers!

We kunnen gerust stellen dat Zeb's nadruk op luisteren naar gebruikers om voortdurend te verbeteren een van de overkoepelende thema's van LevelUp is.

We hebben ook super spannend nieuws gekregen over wat er in het eerste kwartaal van 2021 te gebeuren staat:

ClickUp-lokalisatie in meer dan 7 talen

Verbetering van bestaande functies , zoals startpagina, inbox en doelen

Native apps verzenden voor een razendsnelle mobiele ervaring

Betrouwbaarheid opbouwen met volledige testdekking

Meer 24/7 ondersteuning toegevoegd; realtime telefonische ondersteuning, ondersteuning in andere talen dan Engels en een nieuw coachingprogramma 🙌

"Onze belangrijkste waarde is altijd de beste klantenservice in de branche geweest, evenals de beste klantervaring die iemand ooit heeft gehad", aldus Zeb.

“Daarom breiden we onze 24/7 realtime klantenservice uit. We introduceren ook wereldwijde ondersteuningsteams. En tot slot introduceren we telefonische ondersteuning en ondersteuning via Zoom met het nieuwe coachingprogramma van ClickUp, zodat je voor alles hulp kunt krijgen. ”

2. Hoe onze ontwikkelaars supersnel leveren met ClickUp

Hoe werkt ons baanbrekende team van productontwikkelaars om wekelijks functies te herhalen en uit te brengen?

Alex Yurkowski, CTO van ClickUp, legt uit hoe ons team van engineers Agile-ontwikkelingsprincipes naar een hoger niveau tilt met behulp van ClickUp.

“Om wekelijks updates te kunnen leveren, maken we gebruik van drie krachtige, onderling verbonden componenten van ClickUp: actiegerichte items om op koers te blijven, Sprints om de benodigde middelen te meten en toe te wijzen, en interne en externe communicatiefuncties om feedbackloops te verkorten. ”

—Alex Yurkowski, CTO bij ClickUp

Drie sleutelcomponenten die het team van Alex elke dag gebruikt, zijn:

Kleine, uitvoerbare items om werk bij te houden, zoals taken, statussen, automatiseringen en toegewezen opmerkingen

Sprints ClickApp met behulp van Sprint-schattingen, met behulp van Sprint-schattingen, Sprint-punten uitsplitsen per toegewezen persoon voor grote projecten en Sprint-middelen bijsturen met een Agile-aanpak

Communicatiefuncties om barrières tussen afdelingen te slechten en uw verspreide team in meerdere tijdzones gesynchroniseerd te houden

We hebben geleerd dat een snel bewegend productteam totale afstemming en zichtbaarheid van het werk vanuit alle hoeken moet hebben. Daarom zijn taakbeheer, Sprints en opmerkingen essentieel om wekelijks productreleases naar gebruikers te kunnen sturen.

Het doorbreken van communicatiesilo's is de sleutel, omdat het productteam in een kort tijdsbestek naadloos kan communiceren met meerdere teams over nieuwe functies: QA voor testen, marketing voor content en ondersteuningsteams voor probleemoplossing.

Alex ging ook in op de kracht van ClickUp Dashboards en hoe zijn team op afstand deze gebruikt om alles bij te houden, van werklast en capaciteit tot knelpunten, zoals welke updates vastzitten in QA en welke items meer aandacht nodig hebben om een soepele release te garanderen.

3. Nieuwe sjabloon en app-centra voor snellere onboarding

Wat als u al uw sjablonen voor werkstromen op één plek zou kunnen maken, aanpassen en bekijken? Toegang krijgen tot al uw apps en integraties en deze per team activeren?

Dat is precies wat je kunt doen met de nieuwe sjabloon- en app-centra van ClickUp!

“De nieuwe sjabloon- en app-centra zijn ontworpen om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen. U kunt eenvoudig door sjablonen navigeren en deze aanpassen, en uw apps op detailniveau aanpassen binnen uw werkruimte. ”

—Sophia Kaminski, Customer Success Manager bij ClickUp

Met het nieuwe sjablooncentrum bespaart u tijd, kunt u sjablonen hergebruiken en bewerken en uw creaties delen met iedereen in uw team.

Enkele andere hoogtepunten zijn onder meer de mogelijkheid om:

Blader door een bibliotheek met sjablonen die zijn gemaakt door ClickUp en je team

Sjabloonbeschrijvingen toevoegen

Bekijk sjablonen voordat je solliciteert

De tweede functie die Sophia introduceerde, is het nieuwe App Center.

Met het ClickUp App Center heb je eindelijk al je apps en integraties op één plek!

Zo kunnen teams eenvoudig bladeren en selecteren welke add-ons het meest geschikt zijn voor hun team en deze in één keer toepassen.

Sophia gaf ook een voorproefje van extra functionaliteit waarmee teams hun apps kunnen maken en configureren op basis van de verschillende behoeften van hun team in hun werkruimte. U kunt bijvoorbeeld gedetailleerde toestemmingen instellen voor het delen in de cloud met integraties zoals Dropbox en Google Drive.

4. Hoe ClickUp organische marketing gebruikt om maandelijks meer dan $ 12 miljoen aan gratis klikken te genereren

Hoe krijg je je marketing op gang in de meest competitieve software-industrie ter wereld?

Dat is een vraag die alleen Aaron Cort, onze directeur marketing, kan beantwoorden.

“Hoe win je miljoenen ambassadeurs en genereer je maandelijks miljoenen gratis clicks? Dat vereist een organische aanpak die wordt geleid door het product, je gebruikers en strategische content die hen begeleidt op hun reis. ”

—Aaron Cort, directeur marketing bij ClickUp

Aaron deelde sleutelstrategieën die ClickUp hebben geholpen om vanaf de grond organisch te groeien door middel van content en productgedreven groei, die de opmars van ClickUp vandaag de dag nog steeds voortstuwen.

Deze drie strategische pijlers zijn:

Productgedreven groei: het product centraal stellen bij het begeleiden van de gebruiker

Door gebruikers aangestuurde groei: luisteren naar en communiceren met je community om ambassadeurs te winnen

Contentgedreven groei: bouw uw zichtbaarheid op met SEO en hoogwaardige content

Hoe zien deze drie pijlers er in de praktijk uit? Aaron deelde enkele strategieën die de organische groei van ClickUp ondersteunen:

Wekelijkse releases die geen enkele concurrent kan bijhouden

Toonaangevend in de branche met een Free Forever-abonnement

24/7 klantenservice

Feedback van gebruikers en betrokkenheid van de community via e-mail, sociale media en message boards

SEO domineren met gebruikergerichte content

Aaron ging ook in op het geheime recept van ClickUp: onze kernwaarden urgentie en klanttevredenheid en hoe deze onze marketing aandrijven.

... en toen kwam de verrassing! Iedereen kreeg Melissa te zien!

5. Brand- en gebruikersgerichte content naar een hoger niveau tillen

Melissa Rosenthal, onze nieuwe Chief Creative Officer, betrad het podium om een aantal grote dingen te presenteren die de content van ClickUp naar nieuwe hoogten zullen tillen!

“We willen dat ClickUp aanvoelt als een vriend die je door je dag heen helpt, je frustraties begrijpt en je iets teruggeeft — of je nu een individuele gebruiker, een klein bedrijf of een team binnen een onderneming bent. ”

—Melissa Rosenthal, Chief Creative Officer bij ClickUp

Dat klopt, we zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal spannende nieuwe content formats die zijn ontworpen om mensen te helpen nog meer uit de tools te halen die ze dagelijks gebruiken.

Melissa gaf een voorproefje van verschillende van deze nieuwe content formats:

Originele podcasts

Nieuwe educatieve content

ClickUp-verhalen

Hoewel dit voorlopig vooral teasers zijn, zei Melissa dat gebruikers als eerste kunnen kijken naar ClickUp Stories, een nieuwe episodische serie die zich richt op hoe mensen meer uit het leven halen door ClickUp te gebruiken.

Dit zijn korte video's met gebruikers die laten zien hoe ze dagelijkse uitdagingen overwinnen met behulp van de kracht van productiviteit en projectmanagement!

Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen?

Perfect! We willen graag je mening horen (en je misschien wel in de schijnwerpers zetten), dus vul hier ons formulier in!

6. Hoe ondernemers ClickUp gebruiken om hun zakelijke doelen tijdens het thuiswerken te bereiken

Het volgende panel was een grote verandering in format... we hoorden van DRIE verschillende ClickUp-consultants en ondernemers over enkele trucs en tips die zij gebruiken om hun WFH-bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te tillen.

Courtney, Yvonne en Luci

Enkele hoogtepunten van wat we hebben geleerd van onze ClickUp power-users zijn:

Dashboards en doelen zijn favoriete functies voor het meten van voortgang en om op koers te blijven

De flexibele werkstromen van ClickUp zijn perfect voor het creëren van een volledig functionerend CRM voor uw bedrijf

Je kunt bijna alles in ClickUp als sjabloon opslaan, dus bewaar je sjablonen voor aangepaste statussen, taken en aangepaste velden voor terugkerende of vergelijkbare projecten

Automatisering is een geweldige manier om tijd te besparen op repetitief administratief werk

Mindmaps kunnen je helpen je brainstormsessies te visualiseren en belangrijke zakelijke ideeën (en taken) aan elkaar te koppelen

... en nog veel, veel meer!

Als je dit soort praktische tips waardevol vindt, raden we je ten zeerste aan om hun websites te bezoeken en hen te volgen op YouTube!

7. Marketingtrucs met Neil Patel en Dan Fleyshman

De gastsprekers werden afgewisseld door twee grote namen die beroemd zijn geworden in digitale marketing en branding: Neil Patel en Dan Fleyshman.

Dan interviewde Neil over hoe hij zijn contentimperium heeft opgebouwd, zijn SEO-strategie voor 2021, best practices voor content op sociale media en YouTube, betaalde advertenties en meer.

“Als je in 2021 en daarna goed wilt presteren met je SEO, zijn er een paar dingen waar je je op moet concentreren: kwalitatieve backlinks en pagina-ervaring. Je wilt kwalitatieve ervaringen opbouwen en links krijgen van kwalitatieve websites. ”

—Neil Patel, marketinggoeroe en bestsellerauteur

Neil gaf waardevolle tips voor elke bedrijfseigenaar die zijn digitale blauwdruk wil uitbreiden, waaronder:

Het belang van het creëren van content waar je publiek zich bevindt, met name op LinkedIn, TikTok en YouTube

Hergebruik je contentideeën van social media voor YouTube

Wees niet bang om video's te maken met je telefoon (het publiek houdt van authenticiteit)

Je website is de sleutel tot het opbouwen van je merk en het genereren van leads

Sociale kanalen zoals LinkedIn en Instagram zijn de sleutel geworden tot het stimuleren van gesprekken die leiden tot nieuwe business

Vergeet niet dat reacties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van betrokkenheid

Spraakgestuurd zoeken wordt alleen maar belangrijker

Je content optimaliseren voor featured snippets

... en nog veel meer! Bekijk hieronder het volledige interview.

8. Hoe u aangepaste apps voor productiviteit kunt bouwen

Kun je aangepaste apps voor productiviteit bouwen in ClickUp zonder te kunnen coderen?

Het antwoord is een volmondig JA, bewijst Vincent Khadige, Enterprise Account Manager bij ClickUp.

“Als je net als ik bent, wil je de perfecte processen voor je werk opzetten — zonder ook maar één regel code te schrijven. Het goede nieuws is dat je met ClickUp verbazingwekkend krachtige apps voor productiviteit kunt bouwen die aan bijna elke behoefte voldoen, zonder dat je code hoeft te schrijven. ”

—Vincent Khadige, Enterprise Product Manager bij ClickUp

De presentatie van Vincent behandelt alles, van de basisprincipes van het personaliseren van je werkstructuur met de hiërarchie van ClickUp tot het aanpassen van taken aan items voor verschillende gebruikssituaties en het bouwen van zeer visuele dashboards om alles te meten, van het bijhouden van bugs tot de omzet!

Een greep uit wat we hebben geleerd:

Creëer Waterfall-werkstromen voor vrijwel elke teambehoefte, van voor vrijwel elke teambehoefte, van werkverdeling tot capaciteitstoewijzing

Transformeer taken in items die verder gaan dan taakbeheer

Slack-achtige chatkanalen aanmaken

Hiërarchie aanpassen, geneste subtaak en meer in meerdere lijsten

Creëer een eenvoudig, schaalbaar CRM-systeem met aangepaste velden, e-mail, formulieren en automatisering

Dankzij het zeer aanpasbare karakter van ClickUp kunt u bijna elke functie transformeren om uw tech stack te vervangen en al uw werk echt op één plek samenbrengen — de enige limiet is uw verbeelding.

Bovendien gaf Vincent ons ook een voorproefje van nog meer functies die binnenkort beschikbaar zullen zijn:

Geneste subtaken

Taak & documentrelaties

E-mail in ClickUp

Eenvoudige layout

Bekijk de volledige sessie voor meer informatie!

9. Hoe we de uitdagingen van de productiviteitssector aanpakken

Als het gaat om het herdefiniëren van een sector, is David Sacks geen onbekende.

De voormalige COO van PayPal en nu investeerder/adviseur bij ClickUp ging samen met Zeb en Tommy Wang, hoofd verkoop bij ClickUp, in gesprek over de uitdagingen en richting van de ruimte voor productiviteit en samenwerking.

We hebben geleerd hoe David de toekomst van de categorie ziet: een herbundeling van krachtige productiviteitstools na een decennialange ontbundeling van Microsoft Office.

“Zeb's visie voor ClickUp als uitgebreid product, het snelle ontwikkelingstempo van het team en het plezier dat mensen beleven aan het gebruik van het platform zijn allemaal indicatoren dat dit bedrijf deze branche opnieuw definieert. ”

—David Sacks, tech-ondernemer en investeerder

David legde ook zijn visie uit voor ClickUp als het toonaangevende platform dat teams in staat stelt om al hun werk op één plek te brengen.

Tommy stelde ook vragen aan Zeb over hoe ClickUp de uitdagingen van de sector aanpakt:

Hoe we tools kunnen consolideren om mensen tijd te besparen en de productiviteit te verbeteren

Software met een eigen mening en waarom mensen tools willen die hun werk aanvullen, in plaats van hen vertellen hoe ze moeten werken

Waarom snelle ontwikkeling en passie de sleutel zijn tot het bouwen van een tool die voldoet aan de vraag van de consument

…en nog veel meer!

Bekijk hieronder de volledige sessie.

10. ClickUp Productvisie 2021

De sessies van de dag werden afgesloten met een langverwachte sneak peek van wat gebruikers het komende jaar kunnen verwachten.

In deze sessie presenteerde Zeb de langetermijnvisie van ClickUp en het abonnement voor het eerste kwartaal van 2021.

"Onze missie vandaag is precies hetzelfde als toen we drie jaar geleden begonnen: al uw werk en tools op één plek samenbrengen. "

—Zeb Evans, CEO bij ClickUp

“Ons motto is altijd geweest: één app ter vervanging van alle andere. En vandaag zijn we daar dichterbij dan ooit. Maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat onze productiviteitstools zonder code perfect zijn. ”

Zeb ging dieper in op de productfocus van ClickUp uit de keynote en gaf een voorproefje van wat er nog te wachten staat:

Verbetering van bestaande functies (doelen, startpagina, inbox en meer)

Platformsnelheid en -prestaties voor alle apps

Betrouwbaarheid met volledig geautomatiseerde tests en een schaalbare infrastructuur

Brian Shen, Lead Product Manager, kwam in fase 1 op het podium om ons meer te vertellen over aankomende functies!

"Hoewel snelheid en betrouwbaarheid onze belangrijkste focus zijn en blijven, bouwen we ook baanbrekende functies op basis van wat jullie hebben gevraagd: meer manieren om georganiseerd te blijven en jullie communicatie (zoals e-mail) in ClickUp te integreren. "

—Brian Shen, Lead Product Manager bij ClickUp

Voortbordurend op Vincents eerdere presentatie over het transformeren van taken naar items voor alle doeleinden, liet Brian zien hoe taken alles kunnen vertegenwoordigen, van contacten tot bedrijven en deals.

Binnenkort kunt u nog meer van deze gedetailleerde aanpassingen maken met verschillende nieuwe functies die binnenkort beschikbaar komen:

Taak & document Relationships

Geneste subtaken

E-mail in ClickUp

2-weg synchroniseren met Google Agenda en Outlook

…en nog veel meer in het eerste kwartaal van 2021 (geneste mappen, itemtypen, doelen V2, om er maar een paar te noemen)

Brian gaf ook een voorproefje van mogelijke gebruiksscenario's (en de gebruikersinterface) voor elke nieuwe functie. We raden u aan de volledige sessie te bekijken om alles in actie te zien!

11. Een spetterende afsluiting: nieuwe mobiele apps

Last but not least werden we bij de afsluiting getrakteerd op een zeer speciale aankondiging door Nick Krekow, Product Manager bij ClickUp.

“We hebben naar jullie geluisterd en besloten om volledig nieuwe, native mobiele apps te bouwen. Je kunt ClickUp nu op Android en iOS gebruiken met snelheid, betrouwbaarheid en een mooie, gebruiksvriendelijke mobiele gebruikersinterface. ”

—Nick Krekow, Product Manager bij ClickUp

Nick en het productteam hebben achter de schermen hard gewerkt om de mobiele ervaring van ClickUp volledig opnieuw te ontwerpen met behulp van een nieuw UI-framework genaamd Flutter.

Flutter heeft ons productteam in staat gesteld om:

Bouw een volledig native ClickUp-ervaring met een mobielvriendelijke gebruikersinterface

Versnel de ontwikkelingstijd voor mobiele apparaten

Creëer een consistente ClickUp-ervaring op zowel Android als iOS

Hoe snel zullen deze nieuwe apps echt zijn? Nick legde uit dat de gemiddelde starttijd dankzij de verbeteringen in Flutter is teruggebracht van tien seconden naar slechts één seconde.

En nog beter: Nick gaf ons ook een korte preview van hoe de nieuwe mobiele gebruikersinterface van ClickUp eruitziet:

Deze mobiele functies zijn nog maar het begin. Nick maakte ook melding van nog meer webfuncties die binnenkort volledig voor mobiel zullen worden geoptimaliseerd, zoals:

inbox

Notitieblok

Dashboards

Tijdsregistratie

En het beste? De nieuwe mobiele apps zijn vanaf volgende week verkrijgbaar in de app stores!

Alles op een rijtje

We kunnen gerust stellen dat er voor iedereen die LevelUp heeft bijgewoond iets te halen viel, of je nu op zoek was naar bruikbare strategieën om de productiviteit te verhogen, spannende nieuwe functies of gewoon een beter beeld wilde krijgen van ons product en onze visie.

Het belangrijkste is dat we hebben geleerd hoe Zeb en het team elke dag naar de community blijven luisteren om het platform te verbeteren en de wereld productiever te maken.

“We willen iedereen oprecht bedanken voor hun komst naar LevelUp. De opkomst was enorm en overtrof zelfs onze stoutste verwachtingen. We zijn ontzettend blij dat we de kans hebben gekregen om met jullie in contact te komen. En een welgemeende dankjewel aan iedereen die ons tijdens deze reis heeft bijgestaan — we hopen jullie volgend jaar weer te zien tijdens deze gebeurtenis!”

—Zeb Evans, CEO bij ClickUp

Houd deze nieuwe functies en meer die elke week beschikbaar komen in de gaten. We kijken ernaar uit om je volgend jaar weer te zien bij LevelUp!