Wat is PEST-analyse? Sjablonen, definitie en voorbeelden

Doorgewinterde bedrijfsstrategen gebruiken een 'PEST-analyse' (politieke, economische, sociale en technologische analyse) om te bepalen of een nieuw land, een nieuwe markt of een nieuwe stad geschikt is voor bedrijfsuitbreiding.

Bovendien houdt PEST-analyse, als onderdeel van voortdurende strategische planning, in dat je externe krachten met significante risico's voor je bedrijf identificeert en ontdekt en strategieën ontwikkelt om met deze veranderingen om te gaan.

Door de oorzaken en mogelijke effecten van onverwachte veranderingen die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op je bedrijf uit te splitsen, kan je team begrijpen wat er aan de hand is en een actieplan opstellen dat past bij het technologische landschap.

Traditioneel hield PEST-analyse in dat de analyse van elke economische, sociale en technologische factor werd opgeschreven en dat er veronderstellingen werden gemaakt over hun veranderende patronen.

Maar of het nu gaat om het abonneren van een nieuw product of het beoordelen van een markt op potentiële bedreigingen, het nieuwe tijdperk tools voor affiniteitsdiagrammen en een sjabloon voor een PEST-analyse maken het proces gemakkelijker.

Deze hulpmiddelen helpen je om voortdurend verliezen te monitoren en je erop voor te bereiden, bedreigingen te identificeren en inzicht te krijgen in je mogelijkheden in de bredere bedrijfsomgeving.

Dit artikel deelt hoe je een PEST analyse uitvoert en de hulpmiddelen om je analyse effectief uit te voeren en te organiseren.

Wat is PEST analyse?

PEST analyse is een projectvoorspelling methodologie voor business professionals en strategen. PEST kijkt naar externe factoren zoals politieke, economische, sociaal-culturele en technologische veranderingen die de prestaties en inkomsten van uw bedrijf waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

Professor Francis Aguilar van Harvard University ontwikkelde dit raamwerk in 1967 om te beoordelen hoe deze factoren een bedrijfsomgeving beïnvloeden. Het analyseren van PEST-factoren helpt je om de potentiële uitdagingen in de huidige economische omgeving te identificeren en de bevindingen te gebruiken als concurrentievoordeel.

De verschillende PEST-factoren omvatten:

Politieke factoren

De huidige economie en het politieke klimaat van het land

Het belastingbeleid, arbeidsreglementering, IP-bescherming en milieureglementering nader bekeken

Investeringsscenario, mogelijkheden voor buitenlandse partnerschappen en het buitenlandse handelsbeleid

Overheidsvoorschriften inzake grondstoffen, handelsvoorschriften en de aanpak van het belastingbeleid

Economische factoren

Jaarlijkse trends in economische factoren zoals rentepercentages en inflatiepercentages

Kosten van levensonderhoud, koopkracht en trends in levensstijl

Economische groei, BBP, beschikbaar inkomen en werkgelegenheidstrends

Handelsbeperkingen en overheidsbeleid voor internationale bedrijven

De algemene economische gezondheid en politieke stabiliteit van het land

Sociale factoren

De talentenpool, arbeidskosten, verdeling van leeftijd en opleidingsvereisten

Groei van de populatie, werkgelegenheidspatronen en trends op de arbeidsmarkt

Huidige populaire merken, consumententrends, gezondheidsbewustzijn en culturele attitudes

Technologische factoren

Beschikbaarheid van moderne infrastructuur om productie- en marketingactiviteiten te ondersteunen

Aanpassingsvermogen aan de nieuwste technologieën zoals automatisering en kunstmatige intelligentie

Mate van verstoring en verschuiving in stimulansen voor nieuwe technologie

Aan het einde van een succesvolle PEST-analyse zul je de volgende vragen kunnen beantwoorden:

Is de politieke omgeving van het land stabiel?

Is er sprake van economische groei in het land en kunnen de target markten zich uw product veroorloven?

Als ik een dochteronderneming begin, krijg ik dan geschoolde arbeidskrachten van wie de sociale waarden overeenkomen met de waarde van mijn merk?

Kan het land mij voorzien van de nodige technologische factoren en infrastructuur, of moet ik het uitbesteden?

Wat is een PESTLE-analyse?

PESTLE analyse is een extensie van PEST analyse. PESTLE beschouwt alle factoren van de PEST-analyse samen met twee extra factoren - wettelijke en milieuvoorwaarden - die een invloed kunnen hebben op uw bedrijfsactiviteiten.

Wettelijke factoren die uw business kunnen beïnvloeden

Wetten inzake gegevensbescherming

Discriminatiewetten

Wetten inzake consumentenbescherming

Arbeidswetten

Omgevingsfactoren waarop u zich moet richten

Weer- en klimaatvoorwaarden

Initiatieven voor afvalbeheer

Bewustzijn van milieuvervuiling

Belang van een PEST-analyse

Wat is dat ene gemeenschappelijke doel voor alle bedrijven, ongeacht de bedrijfstak waartoe ze behoren of het product dat ze verkopen? Meestal is dat winstgevend zijn, de concurrentie voor zijn, of doelen van gelijke strekking.

Nu verschillen deze doelen van bedrijf tot bedrijf. Bedrijven hebben echter een definitief idee nodig over hun target markt en zijn voorkeuren voordat ze de juiste doelen instellen. Een PEST-analyse helpt om een end-to-end marketing abonnement te ontwikkelen door de kritieke externe elementen te analyseren.

Marketingstrategen en business professionals hebben om vier belangrijke redenen een PEST analyse nodig:

Het verkrijgen van het voordeel van de eerste mover door het spotten van uitstekende zakelijke kansen die concurrenten nog niet zijn tegengekomen

Een kritieke bedreiging identificeren en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen voordat de activiteiten officieel van start gaan

Beslissingen nemen op basis van kwantificeerbare aspecten en niet alleen vertrouwen op aannames

Een toekomstbeoordeling uitvoeren om te bepalen hoe waarschijnlijk of hoe vaak deze factoren in de toekomst zullen veranderen om de duurzaamheid van uw bedrijfsstrategie te beoordelen

Laten we eens dieper ingaan op de verschillende scenario's waarbij je PEST-analyse zou moeten gebruiken als strategisch bedrijfsinstrument.

Wanneer moet je PEST-analyse gebruiken?

PEST analyse wordt gebruikt om onverwachte veranderingen te begrijpen en proactief te evalueren of een zakelijke beslissing de juiste is voor uw organisatie. Enkele specifieke gebruikssituaties waarbij PEST analyse nuttig is, zijn:

Drastische verandering in externe factoren

Het evalueren van de verandering is overweldigend wanneer een bedrijfslandschap drastisch verandert zonder waarschuwing en zonder de juiste hulpmiddelen.

Een PEST-analyse splitst de externe economische en politieke factoren en technologische, juridische en omgevingsveranderingen op om te begrijpen hoe ze uw organisatie zullen beïnvloeden en dienovereenkomstig te pivoteren.

Laten we een voorbeeld nemen van een PEST-analyse. Tijdens de Covid-19 lockdowns in China hadden vertragingen in de verzending gevolgen voor de meeste wereldwijde bedrijven. Met een PEST-analyse zou je de impact van de vertraagde verzending op je toekomstige strategie kunnen extrapoleren en voorspellen.

Uitbreiding naar een nieuwe markt

Aangezien PEST-analyse zich richt op culturele en economische factoren bij uitbreiding naar nieuwe regio's, kun je dit raamwerk gebruiken om culturele verschillen te meten. Daarnaast helpt het hebben van iemand die bekend is met de nieuwe markt bij het ontwikkelen van de go-to-market strategie, rekening houdend met de culturele factoren.

Een voorbeeld: de 'Come Alive with the Pepsi Generation'-campagne van Pepsi werd goed ontvangen door een Engelstalig publiek. De Chinese versie beloofde echter dat 'Pepsi je familieleden terugbrengt uit de dood', maar was geen hit. Dit is een goed voorbeeld van hoe PEST-analyse deze culturele fout had kunnen helpen voorkomen.

Een nieuw product ontwikkelen

Bij het ontwikkelen van een nieuw product komt heel wat onderzoek kijken, van consumententrends tot bestedingspatronen en het identificeren van het ideale klantprofiel (ICP).

Een PEST-analyse helpt je rekening te houden met de externe factoren die je ICP zou overwegen tijdens hun besluitvormingsproces.

Analyseer de langetermijnvisie

Een PEST-analyse is nuttig wanneer je het langetermijnbeeld van je bedrijf wilt analyseren vanuit de lens van strategisch denken:

Wanneer je een nieuw bedrijf start of een dochteronderneming van je bestaande bedrijf opent op een nieuwe locatie. Of als je de bestaande markt opnieuw wilt evalueren

Of de rentepercentages in de target markt haalbaar zijn of dat het bedrijf een aanzienlijk verlies zal lijden

Als je te maken krijgt met een kritiek probleem (zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne) met betrekking tot het gastland, wil je beoordelen in welke mate dit je activiteiten zal beïnvloeden

Je start een nieuwe productlijn of je schakelt over van een dienstenbedrijf naar een productbedrijf

Wat is SWOT-analyse en hoe verschilt deze van PEST-analyse?

SWOT-analyse, een andere beroemde techniek voor marktonderzoek, wordt vaak gebruikt in combinatie met PEST-analyse om de bedrijfsomgeving en andere technologische factoren die van invloed zijn op de verandering te beoordelen. SWOT-analyse staat voor Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen.

In tegenstelling tot PEST-analyse, waarbij je je alleen richt op het analyseren van de externe omgeving van een bedrijf, beoordeelt SWOT-analyse zowel de interne als externe omgeving.

Strategen gebruiken de PEST-analyse als een hulpmiddel voor mindmapping om een bedrijfsomgeving te analyseren en mogelijke bedreigingen en kansen te identificeren. Je hebt dit raamwerk nodig in de ideatiefase van een bedrijf.

Aan de andere kant, SWOT-analysesoftware is een meer projectspecifiek hulpmiddel dat in beeld komt nadat je met succes een Business-abonnement hebt gemaakt. In deze fase wil je je interne sterke punten identificeren om de externe bedreigingen en zwakke punten aan te pakken, zodat je de externe kansen niet mist.

SWOT- en PEST-analyses werken het best wanneer ze samen worden uitgevoerd.

Hoe voer je een PEST-analyse uit?

Een PEST- of PESTLE-analyse vanaf nul uitvoeren is tijdrovend en kost veel middelen. In plaats daarvan, ClickUp's sjabloon voor een PESTLE-analyse biedt kaders om de externe factoren die van invloed zijn op uw bedrijfsomgeving te begrijpen en te analyseren.

Het sjabloon voor de ClickUp PESTLE-analyse is een waardevol hulpmiddel om te anticiperen op verliezen, risico's te voorkomen en inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de business

Tegelijkertijd hebt u met behulp van deze sjabloon aanzienlijke kansen voor omzetgroei geïdentificeerd.

De voordelen van het gebruik van de PESTLE Analyse sjabloon om te voldoen aan uw projectdoelstellingen zijn:

Een gestructureerde aanpak voor het verzamelen, ordenen en interpreteren van gegevens

Helpt bij het creëren van strategieën die zijn toegesneden op specifieke politieke, economische, sociale, juridische en omgevingsfactoren

Gebruik aangepaste statussen voor taken zoals 'WIP', 'Hold', 'Re-open' om de voortgang van een bepaalde externe factor bij te houden totdat u het onderzoek voltooit

Kies voor verschillende attributen (kwalitatief en kwantitatief) om elke factor te scoren. Bijvoorbeeld aantekeningen, risicoaspecten en cijfers voor elk land

Met dit sjabloon kun je maximaal zes kenmerken toevoegen om de gegevensanalyse te vereenvoudigen

Net als alle andereprobleembeheersoftwarebiedt ClickUp drie weergaven voor dit sjabloon voor PEST-analyse. De beschikbare weergaven zijn een bordweergave, een lijstweergave en een eenvoudige handleiding om aan de slag te gaan

De PESTLE analyse sjabloon biedt reguliere projectmanagement functies zoals het toevoegen van tijdlijnen en aangepaste velden en het versturen van herinneringen, tags en labels om ieders zichtbaarheid te garanderen.

Laten we nu bespreken hoe u deze sjabloon kunt gebruiken om uw eerste PEST(LE) analyse uit te voeren.

Bepaal met welke aspecten van de potentiële factoren u rekening moet houden

Elke omgevingsfactor is geassocieerd met meerdere elementen. Als u al deze aspecten afzonderlijk analyseert, kan het maanden of zelfs jaren duren om de PEST-analyse te voltooien. Een intelligentere strategie is dus om voor elke factor de sleutelaspecten te identificeren die zeer relevant zijn voor uw business.

Stel dat je een PEST-analyse uitvoert van de macro-economische factoren om te begrijpen of je moet uitbreiden naar een nieuw land. Maak een project Document om een lijst te maken van alle kritieke gebieden voor elke factor die u wilt targetten en factoren die van invloed kunnen zijn op uw business.

Gebruik bij het bouwen van een nieuw product ClickUp Documenten voor uw PEST-analyse

Politieke factoren zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid van conflicten met andere landen, aankomende verkiezingen of speciale politieke wetgeving voor internationale bedrijven die je moet kennen voordat je aan het project begint.

De volgende economische factoren die je moet overwegen zijn de groei of daling van het rentepercentage en het BBP, als er een aanzienlijk wisselkoersverschil is en het overheidsbeleid met betrekking tot internationale handelsbeperkingen.

Veel voorkomende sociaal-culturele factoren zijn de kooppatronen of voorkeuren van de consument en generatieverschillen in waarde die van invloed kunnen zijn op de target markt.

Categoriseer documenten op basis van tags zoals PEST externe factoren voor eenvoudige toegang en doorzoekbaarheid. Voeg noodzakelijke bronnen, richtlijnen en bedrijfswiki's toe aan uw werkruimte.

Schrijf de kansen en bedreigingen op die bij elke factor horen

Zodra je de gegevens hebt verzameld, brainstorm je en identificeer je de relevante kansen en bedreigingen. Het koppelen van je PEST-analyse aan een SWOT-analyse in deze fase zal je helpen.

Bijvoorbeeld, tijdens de COVID-19 pandemie zagen merken zoals Slack de volgende kansen en bedreigingen:

In deze fase is het gebruik van ClickUp Whiteboard voor gezamenlijk brainstormen. Whiteboard is een creatief canvas voor uw team:

Werk in realtime samen met uw teamleden om aantekeningen toe te voegen, in detail te brainstormen en nieuwe ideeën te introduceren

Concepten sneller omzetten in actie door specifieke ClickUp-taak te creëren en teamleden aan elke taak toe te wijzen

Door op relevante plaatsen afbeeldingen en koppelingen toe te voegen, voegt u context toe aan elke taak

Neem afstand van documentgebaseerde processen en denk creatief met visueel aantrekkelijkeideatietechnieken zoals mindmaps

Met de embedding-mogelijkheden van ClickUp kunt u web-, document- en Taak kaarten aan uw Whiteboard toevoegen

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

In deze fase stroomlijnt ClickUp AI uw werkstroom, of u nu een productrelease beheert of een PEST-analysedocument maakt voor uw belanghebbenden. Met ClickUp AI kunt u het volgende doen actie-items van aantekeningen van vergaderingen en deel ze met het team, vat threads met commentaar samen en genereer projectupdates voor interne en externe medewerkers.

Tijd voor abonnementen en acties

Stel op basis van alle verzamelde gegevens met betrekking tot alle macro-economische factoren uw business doelen en de specifieke acties voor elk doel.

In het bovenstaande voorbeeld van Slack zouden enkele van de relevante doelen kunnen zijn:

Het aantal gebruikers van Slack met 80% verhogen tijdens de pandemie

Omschakelen van een remote-first tool naar een hybride tool om relevant te blijven na de pandemie

Om de bovenstaande doelen te bereiken, zijn de relevante acties:

Meer functies voor werken op afstand toevoegen aan Slack, zoals videobellen, ingebouwd projectmanagement en schermopname.

Innovatieve functies en nieuwe integraties toevoegen zodat werkplekken die in de hybride modus werken deze tool ook zullen gebruiken.

Ook sjablonen voor rapporten na actie handig om de acties af en toe bij te houden en relevante beslissingen te nemen in de business.

Sjablonen voor rapporten na de actie gebruiken voor analyse achteraf

Documenteer uw volgende PEST-analyse met ClickUp

Een geweldige manier om het meeste uit een PEST-analyse te halen, is het gebruik van tool voor projectmanagement s om de informatie zichtbaar te maken voor alle interne en externe belanghebbenden, in realtime samen te werken met uw teamleden en deze analyse te organiseren voor toekomstig gebruik.

Projectmanagers en bedrijfsanalisten gebruiken de projectmanagementtool van ClickUp om iedereen op dezelfde pagina te houden met betrekking tot externe factoren die uw bedrijf kunnen beïnvloeden.

ClickUp's sjabloon voor PESTLE-analyse helpt zakelijke professionals de huidige en externe omgeving van het bedrijf te begrijpen en te voorkomen dat scope creep .

Begin met een lijst van alle externe factoren op ClickUp Docs, inclusief sociale factoren, en zet tekst om in traceerbare Taken om bovenop uw ideeën te blijven.

Gebruik hierna ClickUp's sjablonen voor waardevoorstellen om uw aanbod te communiceren, concurrentieanalyses uit te voeren en klantgerichte unieke waardeproposities (UVP's) te ontwikkelen.

Maak taken voor elke factor en gebruik ClickUp Doelen om op koers te blijven om uw doelstellingen te halen met duidelijke deadlines.

Stel je North Star-metrics in en bereik ze met ClickUp

Zet deze abonnementen om in acties, verdeel elk actie item in meerdere taken en organiseer al uw taken in een centraal ClickUp Dashboard voor ieders zichtbaarheid. Krijg uitgebreid inzicht in de voortgang van uw PEST-analyse met lijn-, taart- en staafdiagrammen. Beoordeel bovendien de capaciteit van het team om werklasten te beheren. Gratis aanmelden op ClickUp .

Maak je eerste PEST-analyse en beheers de kunst van het moeiteloos verzamelen van gegevens.