Top 10 Probleembeheersoftware in 2024 om IT-services te optimaliseren

Als IT Operations of klantenservice professional heb je voortdurend te maken met onderbrekingen van de service of het voorkomen van glitches. Terugkerende incidenten leiden tot een slechte klantervaring en downtime, met als resultaat problemen met de prestaties en verlies van geloofwaardigheid.

Efficiënte software voor probleembeheer is essentieel om dergelijke problemen aan te pakken. Een robuuste oplossing voor probleembeheer omvat high-end automatisering, een database met bekende fouten, een gebruiksvriendelijke interface en nauwkeurige documentatie.

Wees bereid om de volgende keer dat er zich een IT-incident voordoet de software het zware werk te laten doen. Met de juiste tools reageert u niet op problemen, maar voorkomt u ze proactief.

**Wat te zoeken in probleembeheersoftware?

Hier zijn enkele essentiële aspecten die uw probleembeheersoftware moet hebben:

1. Automatisering: U hebt AI-gestuurde automatisering nodig op basis van vooraf geconfigureerde regels om problemen te beheren. Automatisering is cruciaal voor de hele ITIL-levenscyclus, inclusief detectie, afsluiting, het verzenden van waarschuwingen en het moeiteloos faciliteren van feedback.

2. Bekende foutendatabase (KEDB): Een opslagplaats van problemen uit het verleden en workarounds om oplossingen te versnellen en herhaling te voorkomen helpt bij probleembeheer.

3. Dashboard voor zichtbaarheid: Een dashboard met tijdlijnen, deadlines en probleemernst helpt bij het analyseren van de hoofdoorzaak (RCA) en het efficiënt oplossen van incidenten.

4. Proactieve aanpak: Een proactieve aanpak van probleembeheer helpt bij het identificeren en elimineren van hoofdoorzaken die incidenten in de toekomst voorkomen.

5. SLA bijhouden: Uw software moet SLA's bijhouden op basis van ernst en urgentie om problemen sneller op te lossen en prioriteit te geven aan kritieke serviceproblemen.

De 10 beste probleembeheersoftware voor gebruik in 2024

Ontdek deze topoplossingen voor effectief probleembeheer in 2024 en verbeter uw IT-activiteiten.

1. ClickUp

Maak slimmere formulieren in ClickUp met voorwaardelijke logica om probleemoplossingen te stroomlijnen, hoe complex ze ook zijn

ClickUp biedt een agile projectmanagement oplossing om u en uw team te helpen bij het prioriteren van Taken. U kunt de oplossing versnellen door aangepaste tags en automatiseringen te gebruiken om bugs in batches op te lossen.

ClickUp helpt u om uw activiteiten weer op de rails te krijgen en voorkomt toekomstige ongelukken.

Aangepaste automatisering in ClickUp

ClickUp's

service desk software

helpt incidentbeheer te stroomlijnen.

ClickUp functies zoals

Dashboards

, Sprint, Roadmaps, Board weergave, Syntax highlighting,

Aangepaste statussen voor taken

, Formulier weergave, proofing, etc., stroomlijnen probleembeheer en verhogen de productiviteit van teams.

Beste functies van ClickUp

Probleemoplossing voor IT-uitdagingen op een duidelijke en georganiseerde manier

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

De mobiele app heeft niet alle functies die beschikbaar zijn in de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever -werkt voor persoonlijk gebruik

-werkt voor persoonlijk gebruik Unlimited : $7 per maand/gebruiker-werkt voor kleinere teams

: $7 per maand/gebruiker-werkt voor kleinere teams Business : $12 per maand/gebruiker-werkt voor middelgrote teams

: $12 per maand/gebruiker-werkt voor middelgrote teams Enterprise : Neem contact op voor prijzen-werkt voor meerdere teams

: Neem contact op voor prijzen-werkt voor meerdere teams ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (8.000+ beoordelingen)

4.5/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. CMW Tracker

via

CMW Tracker

CMW Tracker, een cloud-based business

procesbeheer

(BPM) software, helpt bedrijven bij het automatiseren van werkstromen, het beheren van Taken en het bijhouden van voortgang. Het biedt functies zoals procesautomatisering, taakbeheer en monitoring en analyse.

Met de CMW Tracker kunt u bedrijfsprocessen automatiseren, zoals CapEx goedkeuringsbeheer, OpEx beheer en controle en het beheer van bestellingen van klanten.

U kunt dit doen met minimale menselijke tussenkomst, waardoor het proces efficiënter en schaalbaarder wordt.

CMW Tracker beste functies

Werkstromen afstemmen op uw bedrijfsdoelstellingen

Bijhouden van de voortgang van documenten zoals incidentrapportages en wijzigingsverzoeken

Apps maken zonder kennis van code door middel van drag-and-drop tools

Breng samenwerking en veiligheid van gegevens in balans door toegangscontrole en gebruikersgroepen

Overal toegang tot werkstromen

Identificeer knelpunten en optimaliseer werkstromen met AI-gestuurde tools

CMW Tracker beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden

Zware aanpassingen nodig binnen kant-en-klare oplossingen

Een uitgebreid overzicht van taken ontbreekt

Geen ingebouwde tools voor oorzaken- en impactanalyse

CMW Tracker prijzen

Aangepaste prijzen

CMW Tracker beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

3. Zendesk

via

Creatio

Creatio is een platform voor het beheer van bedrijfsprocessen en low-code, ontworpen om workflows te automatiseren en te beheren. Creatio biedt tools voor procesautomatisering en samenwerking die u kunt aanpassen voor verschillende IT-functies.

Creatio biedt een visuele interface voor het ontwerpen van workflows en een uniforme omgeving voor het beheren van het probleembeheerproces.

De beste functies van Creatio

Brengt bedrijfsprocessen visueel in kaart en automatiseert ze

Biedt een eenduidige weergave van interacties, waardoor gepersonaliseerde ondersteuning wordt bevorderd

Vermindert handmatige inspanningen, versnelt het voltooien van taken en vereenvoudigt bedrijfsprocessen

Helpt bij het beheer van IT-incidenten en -verzoeken voor verbeterde interactie tussen teams

Maakt probleembeheer onderweg mogelijk

Creatio limieten

Sommige referentiematerialen lijken verouderd of complex voor niet-programmeurs

Integratie van verouderde systemen in FreedomUI kan traag zijn

Updates kunnen het gebruik verstoren, waardoor tussenkomst van IT nodig is voor oplossingen

Voor geavanceerde aanpassingen is expertise nodig

Creatio prijzen

Groei: $25 per gebruiker per maand

$25 per gebruiker per maand Enterprise: $55 per gebruiker/maand

$55 per gebruiker/maand Unlimited: $85 per gebruiker/maand

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Zoho Desk

via

Zoho Desk

Zoho Desk is een helpdeskoplossing in de cloud die is ontworpen om processen voor klantenservice te stroomlijnen. Het is niet voornamelijk gericht op IT-probleembeheer, maar biedt functies die kunnen worden aangepast.

De beste functies van Zoho Desk

Geeft prioriteit aan urgente problemen

Biedt alles-in-één antwoorden, oplossingen, updates en goedkeuringen

Maakt real-time samenwerking op tickets mogelijk

Heeft één weergave van essentiële probleem management statistieken

Bevat functies zoals samenwerking tussen agenten en ingeblikte antwoorden voor betere communicatie

Zoho Desk limieten

Biedt beperkte integratiemogelijkheden voor apps van derden

Niet zo rijk aan functies als sommige volwassen oplossingenService Desk aanbod

Vereist veel maatwerk

Zoho Desk prijzen

Free: Gratis tot 3 agenten

Gratis tot 3 agenten Express: $7

$7 Standaard: $14

$14 Professioneel: $23

$23 Enterprise: $40

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.500+ beoordelingen)

4.5/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

6. PagerDuty

via

PagerDuty

PagerDuty is een incident response platform dat helpt bij het detecteren en oplossen van IT-incidenten. PagerDuty helpt downtime tot een minimum te beperken en verbetert de efficiëntie van IT-operaties om incidenten op te lossen.

De beste functies van PagerDuty

Verzamelt waarschuwingen uit verschillende monitoring tools om incidenten te beheren

Eenvoudig te gebruiken on-call planning om snel te reageren op incidenten

Maakt mobiel servicebeheer en oplossen van incidenten onderweg mogelijk

Helpt bij het instellen van beleid om onopgeloste incidenten naar het juiste team te routeren

Biedt inzicht in incidentbeheertrends en prestatiecijfers voor voortdurende verbetering

PagerDuty limieten

De UI is complex en vergt tijd om te leren

Een ingebouwd ticketing systeem ontbreekt

Licentiekosten zijn hoger dan bij concurrenten

Integraties met open-source IT tools zijn een beetje limiet vergeleken met propriëtaire oplossingen

PagerDuty prijzen

Aangepaste prijzen

PagerDuty beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

7. Freshservice

Via

Freshservice

Freshservice helpt servicebeheer te verbeteren met een uniform platform. Het gebruikt AI om innovatieve interacties en brede integraties te bieden. Freshservice biedt een rijke API voor aangepaste integratie, slimme analyses, geautomatiseerde workflows en meer.

De beste functies van Freshservice

Lost problemen snel op met robuuste automatisering

Lost problemen effectief op met een geconsolideerde weergave van bedrijfsmiddelen

Biedt een ingebouwde opslagplaats voor het documenteren en oplossen van terugkerende problemen

Maakt eenvoudige rapportage van incidenten en problemen mogelijk via verschillende kanalen

Vernieuwbare service limieten

De Slack/Freddy integratie is nog niet geweldig; het is nog in bèta

Volgens gebruikers hebben de aangepaste velden van de module een beperkte flexibiliteit

De mobiele app schiet tekort in functie en UX vergeleken met de web versie

Onboarding moet beter om gebruikers beter te leren omgaan met IT-problemen.

Vernieuwde service prijzen

Starter: $29/maand per agent

$29/maand per agent Groei: $59/maand per agent

$59/maand per agent Pro: $115/maand per agent

$115/maand per agent Enterprise: $145/maand per agent

Vernieuwde service beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. ServiceNow ITSM

via ServiceNow

ServiceNow is een IT Service Management (ITSM) platform dat verschillende IT-gerelateerde processen stroomlijnt en automatiseert. Het is een centrale hub voor het beheren van incidenten, serviceverzoeken en wijzigingsbeheer.

ServiceNow ITSM - Beste functies

Gebruikt machine learning om routinematige Taken om te zetten in geautomatiseerde processen

Houdt IT-afhankelijkheid bij om verstoorde services te herstellen

Behandelt query's, voorspelt en voorkomt incidenten

Helpt u datagestuurde beslissingen te nemen met een holistische weergave

Ondersteunt IT, met of zonder verbinding

ServiceNow ITSM limieten

Heeft krachtigere IT rapportage tools nodig

Sommige gebruikers vinden dat het kennisbeheer beter kan

Beginners vinden de UI complex

Het aanmaken van subsets voor projecten kan beter

ServiceNow ITSM prijzen

Neem contact op met het ServiceNow team voor prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.700+ beoordelingen)

4,5/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.00+ beoordelingen)

9. Groteanda

via

BigPanda

BigPanda is een AIOps-platform (Artificial Intelligence for IT Operations) dat het servicebeheer van IT-incidenten vereenvoudigt en automatiseert.

Het verzamelt waarschuwingen van verschillende monitoringtools en geeft alles op één plaats weer om het probleembeheerproces te stroomlijnen.

Het doel is om IT-professionals te helpen problemen sneller te identificeren en op te lossen door ruis te verminderen en bruikbare inzichten te bieden.

BigPanda beste functies

Minimaliseert repetitieve taken en versnelt de responstijd bij incidenten

Maakt een bidirectionele verbinding met ITSM-oplossingen voor het oplossen van incidenten

Waarschuwt de juiste teams via integratie met tools zoals PagerDuty

Categoriseert en prioriteert incidenten voor een snellere oplossing

Maakt gepersonaliseerde regels voor het delen van incidenten mogelijk voor betere communicatie

Coördineert met IT-tools voor consistent delen van informatie

Grote Panda limieten

Ontbreekt een alert count voor specifieke incidenten, cruciaal voor NOC en IT Ops

In het activiteitentabblad ontbreekt een efficiënte filtering tussen opmerkingen, delen van incidenten en statuswijzigingen

Verschillende gebruikers hadden last van prestatievertragingen bij integratie met externe tools voor probleembeheer

BigPanda prijzen

Aangepaste prijzen

BigPanda beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. New Relic

via New Relic

New Relic is een uitgebreid waarnemingsplatform dat IT-professionals en organisaties helpt de prestaties van hun applicaties en infrastructuur te bewaken, problemen op te lossen en te optimaliseren.

Het platform biedt statistieken, gebeurtenissen, logs en sporen in combinatie met gebruiksvriendelijke prijzen en een uitgebreide open-source integratiearena.

De beste functies van New Relic

Biedt live inzicht in het gebruik van toegankelijkheidstools op de website of app

Biedt inzichten in het gedrag van eindgebruikers aan beheerders

Stuurt waarschuwingen voor downtime van websites of applicaties, fouten en wijzigingen

Analyseert transacties van gebruikers op websites of apps in real-time

New Relic limieten

Business met een budget kan het duur vinden

Verschillende gebruikers ondervinden problemen met specifieke functies - voornamelijk alerts, data query en SLI/SLO

Logbeheermogelijkheden zijn basaal vergeleken met speciale oplossingen

New Relic prijzen

Free: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Standaard: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

New Relic beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Kies de juiste probleembeheersoftware voor uw business

Nu we de verschillende platforms hebben verkend, is het tijd om de juiste beslissing te nemen. Om de perfecte pasvorm te vinden, controleert u of de mogelijkheden van de software overeenkomen met de behoeften van uw bedrijf.

Het startpunt is het verkennen van uw grootste uitdagingen. Definieer de must-have en good-to-have mogelijkheden. Deze gegevens kunnen als uitgangspunt dienen en helpen om uw opties te beperken.

Zorg ervoor dat verschillende Teams productdemo's bijwonen om mogelijke problemen te definiëren. De volgende stap is kijken naar de totale uitgaven en de ROI die je kunt verwachten. Deze details zullen de basis vormen voor de aanbevelingen aan de leiding.

Een softwareoplossing voor probleembeheer die naar voren komt als een betrouwbare keuze is ClickUp, met zijn uitgebreide suite die zich goed aanpast aan probleembeheer in IT . Probeer ClickUp vandaag nog en zie hoe het u kan helpen uw probleembeheer en operationele efficiëntie te verbeteren.