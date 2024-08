Top 10 Browser Automatiseringstools om processen te automatiseren in 2024

Het handmatig testen van webapplicaties kan een tijdrovende, foutgevoelige bezigheid zijn, zeker als je te maken hebt met gelaagde, functierijke software.

Daar komt automatisering van browsers om de hoek kijken. Tools voor automatisering van browsers helpen ontwikkelaars, niet-ontwikkelaars en QA-professionals om het testen van applicaties te versnellen en te verfijnen.

Ze doen dit door het afhandelen van repetitieve, vervelende taken zoals het invullen van formulieren, het extraheren van gegevens of het uitvoeren van UI-tests, waardoor u tijd vrijmaakt en u zich kunt richten op creatief, strategisch werk.

Met intelligente tools voor automatisering van browsers draaien uw webapplicaties soepel en betrouwbaar. U kunt ook uw cyclus van releases versnellen en moeiteloos voldoen aan de verwachtingen van de klant - een onmiskenbaar zakelijk voordeel nu de vraag naar gestroomlijnde werkstromen groeit.

Als je op zoek bent naar de beste tools om je browser te automatiseren, zijn hier 10 alternatieven om dit jaar te ontdekken.

Wat is een tool voor browser automatisering?

Een tool voor browserautomatisering is software die webbrowseracties zoals het bezoeken van URL's, het invullen van formulieren, het klikken op knoppen, het extraheren van gegevens en het uitvoeren van terugkerende webtaken kan besturen en automatiseren zonder handmatige invoer van de gebruiker. Het maakt gebruik van automatiseringssoftware om menselijke interacties met websites of webapplicaties na te bootsen. Het doel is om web automatisering processen te vereenvoudigen en repetitief handmatig werk te elimineren.

Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een tool voor browserautomatisering, zoals platformondersteuning, programmeertalen en budget. Hier is een handige checklist om de beslissing te begeleiden.

Compatibiliteit : Controleer eerst of uw tool uw besturingssysteem en favoriete browsers ondersteunt. Uw tool moet werken binnen uw technische omgeving

: Controleer eerst of uw tool uw besturingssysteem en favoriete browsers ondersteunt. Uw tool moet werken binnen uw technische omgeving Programmeertaal : Controleer of de tool de programmeertalen ondersteunt die u gebruikt

: Controleer of de tool de programmeertalen ondersteunt die u gebruikt Efficiëntie: Kies voor tools die uw tijdgevoelige taken kunnen bijhouden. Efficiëntie is de sleutel. Gebruikersvriendelijke interfaces winnen het van complexe, onhandige software

Kies voor tools die uw tijdgevoelige taken kunnen bijhouden. Efficiëntie is de sleutel. Gebruikersvriendelijke interfaces winnen het van complexe, onhandige software Flexibiliteit: Zorg ervoor dat u de tool kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en gebruikssituaties

Zorg ervoor dat u de tool kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en gebruikssituaties Kosten: Neem de totale kosten in overweging, inclusief licentiekosten en eventuele verborgen kosten. De perfecte tool moet niet alleen voldoen aan uw behoeften, maar ook aan uw budget

Laten we het nu eens hebben over tools voor browser automatisering die goed scoren op bovenstaande fronten.

Met onze lijst van optimale tools voor browser automatisering kunt u het volgende doen uw workflows automatiseren in een mum van tijd en zonder stress.

1. ClickUp

taken maken, webinhoud opslaan en workflows automatiseren in de browser met de ClickUp-taak extensie en automatiseringsfuncties van ClickUp_

ClickUp is de ultieme multitasker voor alle werkomgevingen. De functies om productiviteit en workflows rechtstreeks vanuit uw browser te automatiseren zijn de droom van elke productiviteitshacker.

U kunt werkstromen automatiseren in ClickUp door de instelling van afhankelijkheid van taken, aangepaste acties en triggers, automatische herinneringen, enz. Bijvoorbeeld, wanneer een voorafgaande taak als Voltooid wordt gemarkeerd, kunt u opeenvolgende taken triggeren. De automatisering van ClickUp functies, voltooien met gebruikswaarschuwingen en gedetailleerde documentatie, zorgen voor uw drukke werkzaamheden en frissen u op om zinvoller werk te doen als team of als individuele gebruiker.

Automatiseer bovendien eenvoudig de werkstromen tussen ClickUp en andere tools die u gebruikt. Schakel eenvoudigweg ClickUp's Zapier-integratie in om ClickUp workflows te verbinden met meer dan 1000 andere apps. ClickUp's extensie voor Chrome maakt het mogelijk om Taken rechtstreeks vanuit uw browser te maken. U kunt tekst op een webpagina markeren en een taak maken of toevoegen aan een bestaande lijst in ClickUp. U kunt ook webpagina's, afbeeldingen, links, enz. rechtstreeks opslaan in ClickUp-taak voor referentie.

Door uw browseractiviteiten te integreren met zijn taakbeheer werkstroom, ClickUp voorkomt context wisselen en maakt je productiever.

ClickUp beste functies

ClickUp aanpassen aan uw unieke werkprocessen

Herhaalde Taken automatiseren met aangepaste triggers en acties

Meerdere vooraf ingestelde sjablonen voor automatisering, projectmanagement en projectorganisatie toepassen of uw eigen sjablonen maken

Taken automatisch aanmaken uit e-mails die naar een bepaald adres worden gestuurd

ClickUp verbinden met populaire apps zoals Bugsnag, Calendly, E-mail, GitHub, Twilio en HubSpot voor een soepele workflow beheer

Krijg API toegang om taken, lijsten, tijd invoer, enz. programmatisch te beheren

ClickUp limieten

Minder integraties in vergelijking met sommige concurrenten

Nieuwe gebruikers ervaren een leercurve

ClickUp prijzen

FreeUnlimited : $7 per maand per lid

: $7 per maand per lid Business : $12 per maand per lid

: $12 per maand per lid Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Poppenspeler

via Puppeteer Puppeteer is een Node.js bibliotheek die wordt gebruikt voor het automatiseren van taken in een browser. De USP van Puppeteer is dat het browsers achter de schermen op een zeer stille manier kan besturen.

In tegenstelling tot andere top browser automatiseringstools zoals Selenium, bestuurt Puppeteer de Chrome browser rechtstreeks zonder Chrome zichtbaar op het scherm te starten. Alle interacties met de browser gebeuren op de achtergrond.

Dit geeft Puppeteer enkele voordelen:

Het is zeer snel en lichtgewicht omdat het de browser UI niet hoeft te renderen, wat resources in beslag neemt

De tests/automatisering zijn niet zichtbaar voor een waarnemer, wat discrete automatisering mogelijk maakt

Het voelt meer aan alsof je het gedrag van een gebruiker bestuurt in plaats van een robot

Je moet echter nog steeds duidelijke instructies geven en code schrijven om de gewenste acties op een geautomatiseerde manier uit te voeren.

Puppeteer beste functies

Geniet van een eenvoudige en intuïtieve API, zodat je het gemakkelijk kunt leren en gebruiken

Voer flexibele werkstromen uit dankzij de compatibiliteit met meerdere programmeertalen zoals JavaScript, Python en C#

Gebruik het naadloos op verschillende besturingssystemen, waaronder Windows, Mac en Linux

Puppeteer beperkingen

Werkt alleen op Chrome of Chromium browsers

Scripts kunnen traag worden tijdens uitgebreide interacties met de browser

Prijzen Puppeteer

Gratis

Puppeteer beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

3. Bardeen

via Bardeen Bardeen is een go-to oplossing voor het vereenvoudigen van complexe werkstromen . Met de intuïtieve en probleemloze gebruikersinterface van Bardeen AI kunnen gebruikers AI integreren in hun dagelijkse werkstromen, waardoor ze meer tijd overhouden voor strategische taken met een hoge waarde.

Met slechts een paar regels instructies kunt u repetitieve taken delegeren aan Bardeen en een efficiëntere en gestroomlijnde werkplek opbouwen.

Bardeen beste functies

Maken enwerkstromen beheren zonder codeervaardigheden

Houd uw gegevens veilig terwijl ze lokaal in uw browser worden uitgevoerd

Suggesties ontvangen over welke taken je moet automatiseren

Bardeen beperkingen

Heeft geen abonnementen voor teams en is voornamelijk ontworpen voor individueel gebruik

Bardeen prijzen

Starter: Free

Free Professioneel: $10 per maand

$10 per maand Business: Aangepaste prijzen

Bardeen beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4. Cypres

via Cypres Cypress is een front-end test framework gebouwd voor het moderne web. Met Cypress bent u klaar om tests te maken, te debuggen en automatisch uit te voeren binnen uw continue integratie builds.

De Cypress Dashboard service biedt testopnames, schermafbeeldingen van fouten en video-opnames op meerdere machines. Het beschikt over een eenvoudig te begrijpen API en laat u uw end-to-end en component tests in real-time uitvoeren terwijl u uw applicaties ontwikkelt.

Met de tijdreizende debugger kun je teruggaan in de tijd om de test opnieuw uit te voeren, waardoor het eenvoudiger wordt om applicaties te debuggen. Het debuggen van fouten wordt nog eenvoudiger door gebruik te maken van de ontwikkelaarstools in browsers die je al gebruikt.

Cypress beste functies

Gebruik de eenvoudige, chainable API voor het beschrijven van browser interacties op een leesbare manier

Stop het testen op elk punt om te controleren hoe de applicatie het doet

Vermijd extra werk omdat alle bibliotheken en afhankelijkheid al bestaan

Schermafbeeldingen maken terwijl de tests lopen

Cypress beperkingen

Cypress ondersteunt niet meerdere programmeertalen, alleen JavaScript

Het kan niet twee browsers tegelijk aansturen

Prijzen van Cypress

Gratis : Voor kleine teams

: Voor kleine teams Teams: begint bij $75/maand

begint bij $75/maand Business : Begint bij $300/maand

: Begint bij $300/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Cypress beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

4.8/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

5. Testsigma

via Testsigma Testsigma automatiseert web-, mobiele en API-tests in één handig platform. De tool voor testautomatisering biedt een ingebouwd testlab met een breed bereik van echte apparaten en browsers op een cloud met hoge beschikbaarheid, waardoor gelijktijdig testen op meerdere apparaten mogelijk is.

Testsigma gebruikt een intelligent algoritme om pagina-elementen te detecteren en te repareren, zodat de testuitvoering soepel verloopt, zelfs wanneer er wijzigingen in de applicatie worden getest.

Het platform biedt uitgebreide testrapporten met gedetailleerde informatie over de resultaten, uitvoeringstijd, apparaatgegevens en andere essentiële statistieken.

Testsigma beste functies

Pagina-elementen aanpassen voor soepel testen, zelfs als de app verandert

Maak gemakkelijk verbinding met veelgebruikte tools zoals Jira, Jenkins, GitHub en Slack voor beter teamwerk en voortdurende verbeteringen

Snel testdekking uitbreiden met ingebouwde datagestuurde tests

Testsigma beperkingen

Sommige gebruikers vinden het toevoegen van stappen in Testsigma vervelend

Het identificeren van het juiste HTML element kan een uitdaging zijn

Testsigma prijzen

Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Testsigma beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. QA Wolf

via QA Wolf QA Wolf vereenvoudigt en versnelt het testen van webapplicaties en helpt u geautomatiseerde end-to-end testdekking te bereiken in slechts enkele weken. Met onbeperkte parallelle runs en een Zero Flake-garantie verlaagt QA Wolf de QA-uitgaven aanzienlijk terwijl de testdekking wordt verbeterd.

Het platform biedt een uitgebreid overzicht van QA uitgaven, testdekking, releasefrequentie en ontwikkelcapaciteit.

De Wolf-O-Vision functie maakt parallel testen mogelijk, waardoor QA cycli worden verkort en het traditionele assemblageproces wordt geëlimineerd.

QA-Wolf beste functies

Geen installatie of installatie meer nodig, geen gedoe dus

Krijg de vrijheid om u te concentreren op andere Taken zonder de last van het testen

Teams in staat stellen browser tests parallel uit te voeren met efficiënte en snelle runs

QA-Wolf beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren duur geautomatiseerd testen

QA-Wolf prijzen

Betalen per test

QA-Wolf beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

7. Watir

via Watir Watir, kort voor "Web Application Testing in Ruby" (en uitgesproken als "Water") is een open-source, eenvoudig te gebruiken bibliotheek gemaakt in Ruby om webapplicaties te automatiseren.

Watir laat je schermafbeeldingen maken tijdens het testen wanneer dat nodig is en bewaakt de tussentijdse voortgang van het testen. Het voert instructies uit zoals een mens dat zou doen en ondersteunt verschillende browsers, waaronder Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari en Edge.

Het is meestal het meest compatibel met testframeworks zoals RSpec en Cucumber.

Watir beste functies

Automatisch schermafbeeldingen maken wanneer het testen is voltooid

Gemakkelijk de prestaties van pagina's meten

Geniet van ondersteuning van een actieve open-source gemeenschap die nieuwe functies toevoegt en de integratie met de nieuwste browsers in stand houdt

Watir beperkingen

Niet compatibel met andere testframeworks dan Ruby

Geen optimalisatie voor mobiel testen

Watir prijzen

Gratis

Watir beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

8. Appium

via Appium Appium is een open-source project en een op zichzelf staand ecosysteem van bijbehorende software. Het helpt bij het automatiseren van native, hybride en mobiele web apps op iOS, Android en Windows platformen.

Het gebruikt het WebDriver-protocol om native apps aan te sturen zoals een gebruiker dat zou doen. Het kan tikken, vegen, tekst invoeren en andere interacties uitvoeren om UI te stroomlijnen taak automatisering op verschillende app-platforms.

De Ecosystem pagina biedt een bereik van drivers en plugins om je browser automatisering ervaring te verbeteren. De nadruk ligt op black box testing vanuit het perspectief van de eindgebruiker in plaats van interne kwaliteit van code.

Met Appium kun je ook navigeren door de CLI Reference voor het gebruik van de commandoregel en de Command Reference voor een uitgebreide lijst met commando's.

Appium beste functies

Integreer Appium naadloos met verschillende ontwikkel- en testsoftware, waaronder Perfecto, Bamboo en Jenkins

Tests maken voor meerdere mobiele platforms met behulp van een uniforme codebase

Tests schrijven in meerdere talen, zoals Java, Python, JavaScript, C#, etc.

Appium beperkingen

Ondersteunt webapplicaties en desktop beperkt

De installatie en configuratie van Appium kan ingewikkeld zijn

Appium prijzen

Gratis

Appium beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

9. Katalon

via Katalon Katalon biedt gebruikers een krachtig platform voor test automatisering. Het integreert naadloos geavanceerde AI gereedschappen om regressietesten te verbeteren.

Katalon Studio combineert low-code eenvoud met full-code flexibiliteit en vergemakkelijkt het snel aanmaken van tests door functies als record-and-playback en automatische vastlegging van testobjecten.

De veelzijdigheid van het platform omspant web, mobiel, API en desktop testen en toont een moderne benadering van kwaliteitsborging.

Katalon beste functies

Voer testen uit zonder de noodzaak van extra extensies

Genereer inzichtelijke analyses met Katalon door ingebouwde rapportages die kunnen worden geëxporteerd in PDF, HTML, Excel, of CSV format

Katalon limieten

Kan een uitdaging zijn voor mensen die meer houden van functionele programmeertalen zoals Python en JavaScript

Katalon prijzen

Free: Voor kleine Teams

Voor kleine Teams Premium: $167/maand

$167/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Katalon beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+beoordelingen)

10. Selenium

via Selenium Selenium is een krachtig hulpmiddel dat het testen van browsers automatiseert door menselijk gedrag te simuleren, lokaal of op een externe machine met behulp van de Selenium server. Gebruikers kunnen het aanpassen aan hun specifieke behoeften met drie verschillende tools.

Selenium WebDriver biedt API automatiseringstools voor het besturen van browser operaties zoals navigatie, element lookup, Javascript uitvoering, etc. Het helpt bij het bouwen van sterke, geautomatiseerde tests voor websites om ervoor te zorgen dat ze foutloos werken. Je kunt het gebruiken voor functionele, acceptatie- en regressietests van web apps.

Selenium IDE is beschikbaar als add-on voor Chrome, Firefox en Edge, waarmee browser interacties eenvoudig kunnen worden opgenomen en afgespeeld. Gebruikers kunnen tests opnemen als een reeks stappen/acties op de browser, die geëxporteerd kunnen worden als scripts.

Tot slot helpt Selenium Grid gebruikers bij het schalen van hun automatisering door tests te verdelen en uit te voeren op meerdere machines. Dit is handig bij het uitvoeren van grote testsuites over verschillende browsers, versies en besturingssystemen.

Selenium beste functies

Test de functionaliteit van websites in verschillende browsers

Ontwikkel flexibele automatiseringssuites en tests voor toepassingen in browsers

Scripts schalen en verdelen over verschillende omgevingen

Selenium beperkingen

Het is geen goede vervanging voor traditionele website analytics tools omdat het geen ingebouwde rapportage van resultaten heeft

Scripts kunnen breken wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de geteste website

Gebruikers hebben gerapporteerd dat er geen betrouwbare technische ondersteuning beschikbaar is

Selenium prijzen

Gratis

Selenium beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Navigeren door het landschap van browser automatisering in 2024

Met automatiseringstools voor browsers zoals Puppeteer, Watir en Selenium kun je browsers programmatisch aansturen voor testen, automatisering en meer. Elk hulpmiddel heeft echter nadelen met betrekking tot het ondersteunen van talen, mogelijkheden en gebruikssituaties.

Hoewel ze lucratief en krachtig zijn, brengt automatisering van browsers risico's met zich mee als ze niet zorgvuldig worden geïmplementeerd. Met behulp van web scraping-technieken kunnen bots servers overstelpen met verzoeken of op onethische wijze gegevens scrapen. Wees voorzichtig en gebruik automatisering verstandig om te voorkomen dat accounts van je apps worden geschorst.

Combineer de tools met een platform zoals ClickUp-taak- en workflowautomatisering om de voordelen van browserautomatisering te maximaliseren en de hoofdpijn te minimaliseren.

Met ClickUp kun je geautomatiseerde acties in de browser plannen en orkestreren voor een breder workflowbeheer. Bovendien kun je het gratis uitproberen en tegen een zeer betaalbare prijs opschalen. Dus of je nu een ontwikkelaar, QA-professional of efficiëntieliefhebber bent, meld u vandaag nog aan voor ClickUp om onmiddellijke productiviteitswinst te zien.