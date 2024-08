De 10 beste ASO-tools om de app-rankings te optimaliseren in 2024

Met de miljoenen apps die beschikbaar zijn in de Google Play Store en App Store en de duizenden die er elke dag bijkomen, is het belangrijker dan ooit om op te vallen. ✨

In termen van app-marketing komen downloads direct overeen met groei. Er is geen download zonder zichtbaarheid, net zoals er geen zichtbaarheid is als je de vermelding van je app niet precies genoeg aanpast om hoger te scoren en ontdekt te worden.

Dat is waar ASO of app store optimalisatie software om de hoek komt kijken! 🎉 Ontwikkelaars van mobiele apps en marketeers vertrouwen op ASO-tools om de zichtbaarheid te verbeteren en het downloaden van hun mobiele applicaties in app stores te stimuleren.

Er is alleen één probleem: de overvloed aan ASO-tools maakt de selectie van de juiste moeilijk.

In deze definitieve gids voor het kiezen van de beste tool voor ASO, hebben we de beste app store optimalisatie tools besproken, Voltooid met hun beoordelingen, voordelen, limieten en prijzen.

Wat is ASO?

App store optimalisatie of ASO is het proces van het verhogen van de zichtbaarheid, rangschikking en downloads van een app in app stores zoals Apple's App Store of Google's Play Store.

ASO-tools zijn software die is ontworpen om de positie van een mobiele app in een app store te verbeteren door strategieën toe te passen en aanbevelingen te doen aan app-ontwikkelaars en marketeers.

ASO is gebaseerd op meerdere strategieën, zoals zoekwoordoptimalisatie, aantrekkelijke beschrijvingen, rijke afbeeldingen, concurrentieonderzoek, A/B-testen, enzovoort, die marketeers toepassen om hoger te scoren in app stores en downloads te stimuleren. 💪

App store optimalisatie tools helpen een breder publiek te bereiken, high-intent gebruikers aan te trekken en de USP's van een app te communiceren naar zowel de app store als de gebruikers, waardoor uiteindelijk het aantal downloads en transacties toeneemt.

De meeste ASO-tools functioneren volgens dezelfde principes: zoekwoordoptimalisatie, categorisatie, app-beschrijving, afbeeldingen en schermafbeeldingen, en prestatiebewaking. Een goede ASO-tool zal je echter helpen om je ranking en downloads op de lange termijn continu te verbeteren.

Het kiezen van de beste ASO-tool is essentieel voor je app marketingstrategie. Neem deze aspecten in overweging bij de selectie van een goede ASO-tool:

Keyword onderzoek : Controleer uitgebreid trefwoordonderzoek, om optimale trefwoorden te identificeren voor de titel en beschrijving van uw app Concurrentieanalyse: Beoordeel de functies van de tool voor het bijhouden van intelligentie om inzicht te krijgen in hoe uw app zich verhoudt tot vergelijkbare mobiele apps in de winkel Prestatie bijhouden: Zoek naar functies voor prestatie bijhouden die de impact van je ASO-strategie op de ranking en downloads laten zien A/B-testen: Met een tool waarmee je A/B-tests kunt uitvoeren, kun je je hypotheses valideren en je richten op de best presterende pagina van de app die het aantal downloads verhoogt Analyse van gebruikersbeoordelingen en beoordelingen: Geef de voorkeur aan tools met robuuste mogelijkheden voor sentimentanalyse. Analyseer zelf een samengestelde gegevensset zonder beoordelingen en recensies te hoeven uitkammen Gebruiksgemak: Kies voor een ASO-tool met een eenvoudige gebruikersinterface zodat je niet uren bezig bent met het uitzoeken van zoekwoordonderzoek, A/B-tests of concurrentieanalyses

We hebben een lijst samengesteld met de best beoordeelde ASO-tools om de rankings van apps in 2024 te optimaliseren. Elke tool heeft een duidelijk voordeel, maar is zeer effectief in het optimaliseren van app store prestaties.

1. AppTweak

via AppTweak AppTweak is een app voor digitale marketing die ontwikkelaars en marketeers helpt de zichtbaarheid van hun app in de Apple App Store en Google Play te optimaliseren.

De tool houdt in realtime de prestaties van apps op de app marktplaatsen bij, waardoor je regelmatig wijzigingen kunt aanbrengen.

Misschien wel de meest nuttige functie, het ASO-rapport, biedt ontwikkelaars aanbevelingen op basis van gegevens en klantinzichten . Daarnaast is AppTweak ook populair onder ontwikkelaars vanwege de gebruiksvriendelijke interface en regelmatige software-upgrades

AppTweak beste functies

Krijg metadata-analyse, concurrentie-analyse en backlink bijhouden met geavanceerde ASO rapportages

Vind relevante trefwoorden voor je app met de functie voor trefwoordonderzoek en suggesties van Apptweak

Controleer het zoekvolume voor elk trefwoord met Apple's Zoek Populariteit

Evalueer de kleuren van de pictogrammen van je concurrenten met een tool voor de kleuren van app-pictogrammen en kijk of die kleuren ook voor jou kunnen werken

Maak aangepaste prestatiedashboards door te integreren met BI-tools en alle gegevens eenvoudig te exporteren

AppTweak beperkingen

Sommige gebruikers hebben problemen met de kwaliteit van de ondersteuning naar voren gebracht

Beperkte flexibiliteit in aangepaste rapporten

AppTweak prijzen

Essential : $83/maand

: $83/maand Groei : $274/maand

: $274/maand Schaal : $549/maand

: $549/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

AppTweak beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (110+ beoordelingen)

: 4.6/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

2. Sensortoren

via Sensor toren Sensor Tower is een krachtige softwarestack die app ontwikkelaars vertrouwen op voor het bestuderen van vitale inzichten in de concurrentie en het begrijpen van de wereldwijde app-economie.

Met Enterprise app analytics en marktinformatie kun je de prestaties van je app vergelijken met die van concurrenten in verschillende regio's.

De tool heeft ook verschillende functies, zoals zoekwoordoptimalisatie, diepgaande concurrentieanalyse en trend- en prestatieanalyse.

Sensor Tower beste functies

Meet nauwkeurig het succes van je organische strategie voor het werven van gebruikers en je concurrenten met accurate app Intelligence

Identificeer trefwoorden die downloads stimuleren en onderzoek potentiële trefwoorden die u kunt integreren in de titel en beschrijving van uw app

Duik in het gebruikerssentiment door beoordelingen van gebruikers te analyseren en feedback te gebruiken voor kwaliteitsgarantie* Ontvang dagelijkse verkoop- en app-gebruiksgegevens en concurrentieprestaties

Bekijk gegevens op app-niveau in zowel de App Store als Google Play met App Profiles

Sensor Tower limieten

De interface is visueel niet aantrekkelijk en kan verwarring veroorzaken

De gebruikerservaring moet worden verbeterd

Prijzen van SensorTower

Prijsinformatie is niet openbaar beschikbaar

SensorTower beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

3. AppVolg

via AppFollow AppFollow is de beste keuze voor organische gebruikerswerving voor Google Play Store en App Store. De tool helpt je om beoordelingen van gebruikers, sentimenten en beoordelingen van apps in realtime te analyseren.

Bovendien kun je dankzij integraties met andere zakelijke apps beoordelingen en beoordelingen van gebruikers volgen. In combinatie met de soepele, eenvoudige gebruikersinterface kunnen marketeers en ontwikkelaars de prestaties van hun app bijhouden en wijzigingen aanbrengen om een voorsprong op hun concurrenten te krijgen.

AppFollow's 'Top Chart Rankings' is een bonus functie waarmee je kunt zien welke apps en games trending zijn in de app stores.

AppFollow beste functies

Beoordeel conversiepercentages met industrie benchmarks

Analyseer de optimalisatiestrategieën en app rankings van je concurrenten

Gebruik de functie voor gebruikerssentiment om te begrijpen wat uw klanten van uw app vinden

Zwakke punten in de prestaties van uw app opsporen en snel verhelpen met de Store Performance Index

Meet de resultaten van je ASO-inspanningen met ASO Dashboards en marketing KPI's downloads, conversiepercentages en veranderingen in posities van trefwoorden bijhouden

Zoek relevante trefwoorden en vertaal ze automatisch voor lokalisatie

AppFollow limieten

De interface is niet erg intuïtief

De gratis proefversie van 10 dagen is onvoldoende om het product volledig te verkennen

AppFollow prijzen

Gratis

Essentieel : $142/maand

: $142/maand Teams : $504/maand

: $504/maand Business: Aangepaste prijzen

AppVolg beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

4. AppFigures

via AppFigures AppFigures is een uitstekend hulpmiddel als je meerdere apps in de Play Store en App Store hebt. Met de app analyse- en SEO-tools kun je downloads, inkomsten en prestaties op de markt bijhouden.

Met de ASO-tools kun je ook trending trefwoorden bijhouden en deze toepassen op je pagina's van je apps.

De tool heeft ook een functie waarmee je de activiteit van concurrenten kunt bijhouden en de prestaties van hun apps kunt vergelijken met die van jou.

AppFigures beste functies

De prestaties van downloads, inkomsten en winkelprestaties van al je apps op één plek bijhouden

Controleer trefwoordranglijsten en identificeer nieuwe trefwoorden

Volg de activiteiten van concurrenten door hun downloadtrends, inkomsten, organische zoekwoorden, enz. te analyseren.

Verkrijg waardevolle inzichten met automatische verzameling en vertaling van beoordelingen

AppFigures limieten

Je kunt te maken krijgen met een steilere leercurve met een ingewikkelde interface

Gebruikers hebben problemen gemeld bij het beheren van rapporten

AppFigures prijzen

Connect : $7,99/maand jaarlijks gefactureerd

: $7,99/maand jaarlijks gefactureerd Monitor : $35,99/maand jaarlijks gefactureerd

: $35,99/maand jaarlijks gefactureerd Optimaliseren : $119,99/maand jaarlijks gefactureerd

: $119,99/maand jaarlijks gefactureerd Grow : jaarlijks gefactureerd $349,99/maand

: jaarlijks gefactureerd $349,99/maand Vergroot: $1.449,99/maand jaarlijks gefactureerd

AppFigures beoordelingen en recensies

Niet genoeg gegevens over beoordelingsplatforms

5. SplitMetrics

via SplitMetrics SplitMetrics Optimize is een mobiel A/B-testplatform. Met deze tool kun je ideeën, concepten en functies valideren. De tool biedt marketeers een naadloze manier om A/B-tests uit te voeren op iOS- en Android-markten en contentelementen te ontdekken die helpen om meer conversies te krijgen.

In combinatie met App Radar geeft Optimizes je een krachtige stapel om je ASO-workstroom te controleren en je app store prestaties te verbeteren.

SplitMetrics beste functies

Met meer dan 30 verschillende experimenten kun je elk element van je pagina in de app store A/B-testen - de naam van de app, het pictogram, de beschrijving, zoekwoorden, schermafbeeldingen en meer

Bijhouden hoe lang gebruikers naar je promovideo kijken of dat ze door schermafbeeldingen scrollen met heatmaps

Krijg tips van het team van SplitMetrics over hoe je je pagina kunt optimaliseren om meer downloads te krijgen

SplitMetrics limieten

Sommige gebruikers hebben gewezen op een gebrek aan ondersteunende middelen om experimenten uit te voeren

Teams hebben hulp van ontwikkelaars nodig om rapporten op te stellen

SplitMetrics (App Radar) prijzen

Aangepaste prijzen

SplitMetrics beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

6. AppRadar

via AppRadar App Radar van SplitMetrics is een handig hulpmiddel voor ASO-beginners. Het is gemakkelijk om mee te beginnen en biedt je een bereik aan functies wanneer je je aanmeldt, waaronder een audit van de huidige positie van je app op de markt, een 1-1 gesprek met een ervaren app marketeer en een begeleide implementatiestrategie.

App Radar helpt u de prestaties van uw apps in app stores te optimaliseren door marktinformatie en aanbevelingen op basis van trefwoorden te combineren.

Een uitstekend onderdeel van deze app is dat je updates kunt automatiseren door de prestaties van apps bij te houden. 🌟

AppRadar beste functies

ASO-workflows automatiseren en verbeteringen sneller doorvoeren

Vind de beste trefwoorden met Keyword Intelligence

De zoekwoordstrategie van je concurrent omkeren

Moeiteloos reageren op beoordelingen en beoordelingen

AppRadar limieten

Minder functies en functionaliteiten vergeleken met andere tools

AppRadar prijzen

ASO : $69/maand

: $69/maand Groei : $159/maand

: $159/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

AppRadar beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

7. Storemaven

via Storemaven Storemaven is een ASO-platform dat app-ontwikkelaars helpt bij het testen en optimaliseren van pagina-elementen in de app store om conversies te verhogen.

Deze tool legt de nadruk op A/B-testen en analyses van gebruikersgedrag, die vervolgens gepersonaliseerde aanbevelingen voor de app store opleveren. Storemaven's wetenschappelijke benadering van organische gebruikerswerving maakt het een favoriet onder app ontwikkelaars.

Storemaven beste functies

Begrijp wie er landt op je product pagina's en bouw pagina's dienovereenkomstig met full-funnel app optimalisatie functies

Krijg begeleide A/B test functies - van het creëren van een hypothese en het ontwerpen van verschillende varianten tot het verhogen van de nauwkeurigheid van de test en het analyseren van de resultaten

Uitgebreid onderzoek naar je concurrenten

Storemaven biedt een gepersonaliseerd ASO-strategie abonnement voor je app

Ontwerp aangepaste product pagina's voor elke funnel fase om de conversie te verbeteren

Storemaven limieten

Minder functies en functionaliteiten in vergelijking met andere tools

Gebruikers kunnen te maken krijgen met een steilere leercurve in vergelijking met de andere hier genoemde tools

Storemaven prijzen

Aangepaste prijzen

Storemaven beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

8. Mobiele actie

via Mobiele actie Mobile Action biedt een bereik van ASO-functies die marketeers helpen diep te duiken in trefwoordonderzoek, Google zoekresultaten en de vindbaarheid van mobiele apps te vergroten. Het wordt geleverd met een grote trefwoorddataset om potentiële trefwoorden voor uw specifieke app te helpen bijhouden.

De ASO-functies helpen je ook om de prestaties van je app te vergelijken met die van concurrenten in wereldwijde markten.

Bovendien combineert Mobile Action advertentieprestaties en ROI-gegevens met organische vertoningen en downloads.

Mobile Action beste functies

Krijg snel inzicht in elke app, inclusief geschatte inkomsten, downloads, trefwoorden en meer, door simpelweg de naam van de app in te voeren in de zoekbalk

Bekijk de zoekwoorden van de concurrent waarop u niet scoort

Identificeer zoekwoorden die het beste werken voor uw concurrentie met Keyword Spy

Ontdek de best presterende creatieve middelen met een asset hub

Mobiele actie limieten

Voor gebruikers kan het lastig zijn om de volledige functie van de tool te leren gebruiken

Prijzen Mobiele Actie

Gratis : Gratis

: Gratis Premium: Aangepaste prijzen

Mobiele Actie beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

9. TheTool

via TheTool TheTool is een prestatiegericht ASO-hulpprogramma dat alles met betrekking tot ASO bijhoudt: organische en niet-organische installaties, trefwoordranglijsten, app store top grafieken, beoordelingen en recensies, en nog veel meer.

TheTool is nu een onderdeel van AppRadar, en TheTool ontleent veel van zijn functies aan AppRadar, inclusief zijn keyword intelligence en marktinzichten.

Een handige functie is de ASO-score, waarmee je de impact van je verbeteringen kunt bijhouden via een vereenvoudigde interface. Natuurlijk heb je met deze tool ook een uitgebreid, gedetailleerd analytics dashboard waarmee je specifieke statistieken kunt bijhouden.

TheTool beste functies

Gebruik de trefwoordhulpmiddelen voor apps om trefwoordonderzoek te doen, de trefwoorden van concurrenten bij te houden en rankings met hen te vergelijken

Controleer hoe goed je app is geoptimaliseerd met de ASO Score

Weergave en meting van de Organic Uplift (relatie tussen organische en niet-organische installaties) op eenvoudige wijze

Houd je prestaties wereldwijd bij in een apart dashboard en krijg een visuele vergelijking van je marketing doelen of KPI's in verschillende landen

TheTool limieten

Minder functies dan andere ASO-tools

Minder aanbevelingen en inzichten om verbeteringen door te voeren

TheTool prijzen

ASO: €69/maand

€69/maand Groei : €159/maand

: €159/maand Power: €490/maand

TheTool beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

10. StoreMockups

via StoreMockups Storemockups is een intuïtieve app store optimalisatie tool die app makers en marketeers helpt levendige iOS en Android app schermafbeeldingen te maken.

Afbeeldingen en schermafbeeldingen van apps staan erom bekend dat ze het aantal downloads verbeteren, en deze tool biedt je een groot aantal beproefde sjablonen om app-schermen prachtig weer te geven.

Combineer deze app met een andere ASO-tool om een volledig bereik aan optimalisatiestrategieën te benutten.

StoreMockups beste functies

Maak schermafbeeldingen van hoge kwaliteit van je apps, inclusief 3D-mockups

Gebruik ingebouwde sjablonen voor productpagina listings

A/B-test uw app store lijsten en verbeter on-page ASO

StoreMockups limieten

Gebruikers hebben gevraagd om meer aanpassingsopties, zoals pictogramontwerpers voor hun lijsten

Beperkte functies vanuit een ASO-standpunt

StoreMockups prijzen

Particulier: €99/maand

€99/maand Startup : €199/maand

: €199/maand Enterprise: €399/maand

StoreMockups beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

Al deze tools zijn uitstekend in het optimaliseren van app rankings en het verbeteren van downloads.

Je hebt echter nog steeds een project bijhouden en beheertool, zoals ClickUp, om uw app-marketinginspanningen te vergroten en uw marketingworkflow te stroomlijnen.

Stroomlijn uw app-marketinginspanningen met ClickUp

ClickUp's hub voor werkbeheer is geschikt voor teams van elke grootte en biedt uitgebreide functies voor het implementeren van projectmanagement technieken, samenwerking in teams en het verzamelen van feedback.

ClickUp brengt uw teams samen om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken - alles op één plek. ClickUp voor marketingteams is vooral relevant voor app marketingcampagnes omdat u het kunt gebruiken om naadloos over teams heen te werken.

Of je nu een strategie moet brainstormen of workflows en ideeën moet documenteren, tools zoals ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards komen van pas om je ASO-workflows aan te scherpen.

Brainstorm en strategieën met visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Teams kunnen ideeën en prioriteiten organiseren in het ClickUp Dashboard voor een voltooien weergave van tijdlijnen, toegewezen personen en voortgang. Het dashboard helpt bij het contextualiseren van Taken in verbinding met uw roadmap en go-to-market abonnementen.

Verdeel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard

U kunt ook de hulp van ClickUp AI inroepen om content te creëren en campagne-ideeën, content briefs, app beschrijvingen, kop suggesties en meer te genereren.

Optimaliseer uw app marketing aanpak met ClickUp's aanpasbare platform

ClickUp beste functies

Integreer abonnementen, strategie en projectmanagement in ClickUp om uw ASO-inspanningen te sturen

Werk in synchronisatie met content schrijvers, ASO-analisten en ontwikkelaars in een zeer collaboratieve omgeving

Start ideeënvorming met de intuïtieve drag-and-drop functie in het ClickUp Whiteboard

Genereer ideeën voor koppen, app-beschrijvingen en meer met ClickUp AI Assistant

ClickUp beperkingen

ClickUp is geen analyseprogramma. Mogelijk hebt u nog steeds andere marketingtools nodig voor A/B-testen, backlinkanalyse, concurrentieanalyse en zoekwoordenonderzoek

Geen integratie met sociale media of directe publicatiemogelijkheden voor blogposts

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

De ranking van je app verbeteren vraagt om strategische abonnementen en duidelijke inzichten. Of je nu de prestaties van je app wilt meten ten opzichte van concurrenten of wilt experimenteren met verschillende versies van content om downloads te beïnvloeden, de voordelen van app store optimalisatie tools zijn opmerkelijk.

Succesvolle ASO-strategieën bestaan echter vaak uit een mix van functionele elementen die naadloos in één systeem zijn geïntegreerd. 👏🏼

Hoewel niet gespecialiseerd in ASO, overweeg ClickUp, een tool voor projectmanagement dat de efficiëntie kan maximaliseren, uw content kan verfijnen en de samenwerking tussen teams kan verbeteren.

Door uw ASO-tool met ClickUp te integreren, kunt u uw app-marketinginspanningen effectief stroomlijnen en meer doen in minder tijd. Aanmelden voor uw GRATIS ClickUp account vandaag.